8 เครื่องมือที่คล้าย Smartsheet สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต

Smartsheet จัดการข้อมูลโครงการที่มีโครงสร้างได้ดี แต่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของตรรกะสเปรดชีต ไม่ใช่ความสามารถแบบเรียลไทม์ หากทีมของคุณต้องแบ่งเวลาทำงานระหว่างหลายโครงการ และแผนงานของคุณหยุดสอดคล้องกับความเป็นจริงทันทีที่มีคนเปลี่ยนการมอบหมายงาน แสดงว่าคุณได้ใช้เกินขีดจำกัดของระบบนี้แล้ว
คู่มือนี้ครอบคลุมทางเลือกแปดทาง คำตัดสินอย่างรวดเร็ว: หน่วยงานที่เรียกเก็บเวลาลูกค้าควรพิจารณา Float หรือ Productive ทีมระดับกลางที่จัดการทรัพยากรที่ซับซ้อนต้องการ Wrike หรือ Runn ทีมที่ต้องการแผนความสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกับงานจริงควรพิจารณา ClickUp Asana และ monday.com อยู่ในระดับกลางสำหรับทีมที่ใช้อยู่แล้ว Resource Guru เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดหากคุณต้องการเพียงมุมมองความพร้อมใช้งานร่วมกัน
ด้านล่าง: ตารางเปรียบเทียบ, ห้าสิ่งที่สำคัญจริง ๆ เมื่อประเมินเครื่องมือเหล่านี้, และจากนั้นรีวิวแต่ละรายการพร้อมข้อจำกัดที่ซื่อสัตย์ของแต่ละรายการ
ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?
ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังการผลิตจะแสดงให้คุณเห็นว่าทีมของคุณสามารถรับงานได้มากเพียงใดในความเป็นจริง จากนั้นช่วยให้คุณมอบหมายงานใหม่โดยไม่ทำให้ใครต้องทำงานเกินขีดจำกัดนั้น ซอฟต์แวร์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อม เวลาว่าง งานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน และ (ในเครื่องมือที่ดีกว่า) ทักษะต่างๆ เพื่อให้คำถามที่ว่า "เราสามารถรับโครงการนี้ได้หรือไม่" ได้รับคำตอบด้วยข้อมูลแทนที่จะเป็นการตัดสินใจโดยสัญชาตญาณ
เหตุผลที่มันสำคัญมากกว่าที่เคย: ตารางงานแบบผสมผสาน, งานสัญญาจ้าง, และคนที่แบ่งเวลาทำงานระหว่างสามถึงห้าโครงการทำให้ปริมาณงานมองไม่เห็น. ตารางงานสามารถติดตามได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่. แต่มันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าปริยาทำงานถึง 110% ในสัปดาห์หน้าเพราะสองกำหนดส่งงานเลื่อนมาอยู่ในวันอังคารเดียวกัน.
ClickUp Insight: มีผู้จัดการเพียง 15% เท่านั้นที่ตรวจสอบปริมาณงานก่อนมอบหมายงานใหม่ อีก 24% มอบหมายงานโดยพิจารณาจากกำหนดเวลาของโครงการเพียงอย่างเดียว ผลลัพธ์คือทีมงานทำงานหนักเกินไป สมาชิกในทีมบางคนไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ และเกิดภาวะหมดไฟที่มักจะปรากฏให้เห็นเมื่อสายเกินไปที่จะแก้ไข
ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ทางเลือกของ Smartsheet สำหรับการวางแผนกำลังการผลิตในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|การกำหนดราคา
|ข้อจำกัดที่ซื่อสัตย์
|คลิกอัพ
|ทีมที่ต้องการความสามารถ, งาน, และเอกสารในที่ทำงานเดียว
|มุมมองปริมาณงานที่เชื่อมโยงกับงานจริง; AI จัดสรรและจัดลำดับความสำคัญ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ความลึกของฟีเจอร์เป็นเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับทีมขนาดเล็ก
|Monday.com
|การติดตามความสามารถทางสายตาสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
|วิดเจ็ตปริมาณงาน, การจัดสรรเกินที่กำหนดแสดงด้วยสี
|ฟรี; ชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|คุณสมบัติการทำงานขั้นสูงอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
|Wrike
|การวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยการจัดตารางงานตามความพยายาม
|ผู้วางแผนทรัพยากร, การมอบหมายงานตามเปอร์เซ็นต์
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|การเรียนรู้ที่ซับซ้อน, หน้าตาที่รก
|อาสนะ
|ความสามารถในระดับพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมหลายโครงการ
|มุมมองปริมาณงาน, พอร์ตโฟลิโอ, ไทม์ไลน์
|ฟรี; ชำระเงินตั้งแต่ $13.49/ผู้ใช้/เดือน
|ความถูกต้องของปริมาณงานขึ้นอยู่กับการประมาณความพยายามอย่างสม่ำเสมอ
|ลอย
|การจัดสรรทรัพยากรเฉพาะทางสำหรับหน่วยงาน
|ผู้จัดตารางงานแบบมองเห็น, การจัดสรรที่คำนึงถึงกำไร
|จ่ายจาก $8.50/ผู้ใช้/เดือน
|คุณสมบัติการจัดการโครงการที่บาง
|ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
|การจัดตารางเวลาทีมอย่างง่ายพร้อมการจัดการการลา
|แถบแสดงสถานะความพร้อม, การตรวจจับการชนกัน
|ชำระค่าบริการ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|การรายงานพื้นฐาน, การผสานระบบน้อย
|วิ่ง
|การคาดการณ์กำลังการผลิตแบบเรียลไทม์สำหรับทีมบริการ
|การวางแผนสถานการณ์, โครงการเบื้องต้น
|ชำระค่าบริการ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็ก, เทมเพลตจำกัด
|มีประสิทธิผล
|การจัดการทรัพยากรของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณ
|การใช้ประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับกำไรของโครงการ
|จ่ายจาก $10/ผู้ใช้/เดือน
|เกินความจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่บริการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
نی
คุณรู้หรือไม่? 50% ขององค์กรขาดตัวชี้วัดโครงการแบบเรียลไทม์ และส่งผลให้เสียเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันเต็มในแต่ละเดือนไปกับการรายงานข้อมูลด้วยมือ
ทำไมทีมถึงมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Smartsheet สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
ทีมมักจะเติบโตเกินขีดความสามารถของ Smartsheet สำหรับการวางแผนกำลังคนเมื่อข้อมูลทรัพยากรมีความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปสำหรับการใช้แถวและคอลัมน์ การวางแผนกำลังคนต้องการการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ การมองเห็นเวลาหยุดงาน การคาดการณ์ปริมาณงาน การวางแผนสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานที่อัปเดตแผนโดยอัตโนมัติ
Smartsheet สามารถติดตามข้อมูลโครงการที่มีโครงสร้างได้ดี แต่ทีมมักต้องการระบบที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเมื่อปริมาณงานเปลี่ยนแปลงทุกวัน คนทำงานแบ่งเวลาในหลายโครงการ หรือผู้จัดการต้องการเปรียบเทียบกำลังการผลิตที่วางแผนไว้กับงานที่เกิดขึ้นจริง
สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือเช่น Smartsheet สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
ทุกเครื่องมือต่างอ้างว่าเป็นคำตอบที่คุณต้องการ ซึ่งทำให้การเลือกเครื่องมือหนึ่งยากกว่าที่ควรจะเป็น. นี่คือสิ่งที่คุณต้องมีที่คุณควรระวังไว้:
- การมองเห็นปริมาณงานแบบเรียลไทม์: คุณต้องการเครื่องมือที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อไทม์ไลน์เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าใครมีงานล้นมือและใครมีเวลาว่างในตอนนี้
- การวางแผนสถานการณ์: เครื่องมือที่ดีช่วยให้คุณสร้างแบบจำลองสถานการณ์ "สมมติว่า" ก่อนที่คุณจะตัดสินใจจริง เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโครงการใหม่จะส่งผลต่อภาระงานของทีมคุณอย่างไร
- การติดตามการใช้งาน: ตรวจสอบเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อตรวจจับการจัดสรรเวลาเกินก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
- การมอบหมายงานตามทักษะ: เครื่องมือที่ดีกว่าสามารถแนะนำได้ว่าใครควรรับงานโดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา บทบาท และความพร้อม ส่วนใหญ่ผู้จัดการมักจะเลือก "ใครที่อยู่ใกล้ที่สุด" เพราะพวกเขาไม่มีข้อมูลนี้อยู่ตรงหน้า
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ข้อมูลความจุจะมีความแม่นยำเพียงเท่าที่ข้อมูลการทำงานที่ป้อนเข้าไปเท่านั้น มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับปฏิทิน การติดตามเวลา และระบบการจัดการโครงการของคุณได้
เครื่องมือ 8 อันดับแรกที่คล้าย Smartsheet สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
1. ClickUp
ข้อได้เปรียบด้านการวางแผนกำลังการผลิตของ CClickUp เป็นเรื่องโครงสร้าง: มุมมองปริมาณงานใช้ข้อมูลงานแบบเรียลไทม์ ดังนั้นกำลังการผลิตจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการย้ายงาน ซึ่งขจัดขั้นตอนการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองที่เป็นจุดอ่อนของการวางแผนด้วยสเปรดชีตส่วนใหญ่
มุมมองภาระงานจะแสดงงานที่มอบหมายของแต่ละคนเทียบกับขีดความสามารถที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นชั่วโมง จำนวนงาน หรือฟิลด์ความพยายามที่กำหนดเอง เช่น คะแนนเรื่องราว คุณสามารถลากงานระหว่างบุคคลหรือช่วงเวลาต่างๆ ได้โดยตรงจากมุมมอง และแถบภาระงานจะคำนวณใหม่ตามการเคลื่อนไหวของคุณ มันทำงานเป็นพื้นผิวสำหรับการวางแผน ไม่ใช่แค่รายงานเท่านั้น
แดชบอร์ดดึงข้อมูลจากการติดตามเวลา ความคืบหน้าของงาน และฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเปรียบเทียบความสามารถที่วางแผนไว้กับความพยายามที่บันทึกไว้ ดูการกระจายตัวระหว่างทีมต่างๆ และแชร์มุมมองแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลใดๆ
ClickUp Brain ทำงานร่วมกับงาน เอกสาร และแดชบอร์ดต่างๆ สามารถสรุปความคืบหน้าของโครงการ แสดงรูปแบบภาระงาน และแนะนำงานที่ควรมอบหมายโดยอ้างอิงจากผลงานในอดีตและปริมาณงานปัจจุบัน
สำหรับการวางแผนกำลังการผลิต AI Assign แนะนำให้เจ้าของงานตามความพร้อมใช้งาน ปริมาณงาน และบริบทของงาน
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย และขอบเขตที่กว้างนี้มีต้นทุน ทีมที่ต้องการเพียงการแชร์ข้อมูลร่วมกันและไม่ต้องการเรียนรู้ระบบพื้นที่ทำงานที่กว้างขวางอาจพบว่าเครื่องมือที่เบากว่า เช่น Resource Guru หรือ Float ติดตั้งและใช้งานได้รวดเร็วกว่า การดูปริมาณงานบนมือถือก็มีข้อจำกัดมากกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งเป้าหมายโดยใช้ClickUp Goalsและเชื่อมโยงกับงานเพื่อติดตามว่าความสามารถที่วางแผนไว้สามารถแปลงเป็นผลลัพธ์จริงได้อย่างไร
- แผนผังการพึ่งพาของงานและใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อทำความเข้าใจว่าการล่าช้าส่งผลต่อไทม์ไลน์และภาระงานของทีมอย่างไร
- กำหนดความหมายของความพยายามโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่ทีมของคุณวางแผนการทำงาน
- ระบบติดตามเวลาโครงการในตัวClickUpช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการประมาณเวลาที่ใช้กับเวลาที่ติดตามได้ เพื่อปรับปรุงการวางแผนกำลังการผลิตในอนาคต
- วางแผนงานข้ามไทม์ไลน์ด้วยมุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงของขีดความสามารถตามช่วงเวลา
- ใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการการมอบหมายงานและการอัปเดตขั้นตอนการทำงานเมื่องานดำเนินไป
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ขจัดปัญหาการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น ด้วยข้อมูลความจุ งาน และการสื่อสารในที่เดียว ความโปร่งใสของปริมาณงานของคุณสะท้อนความเป็นจริงโดยไม่ต้องซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ClickUp Brain ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงรุก ด้วยการแนะนำงานที่เหมาะสมและแจ้งเตือนความเสี่ยง
- หน่วยความจุที่ยืดหยุ่นได้เหมาะกับทุกกระบวนการทำงาน. ไม่ว่าคุณจะใช้ชั่วโมง, คะแนนเรื่องราว, หรือจำนวนงาน, มุมมองปริมาณงานจะปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณ.
ข้อเสีย:
- ความลึกของฟีเจอร์เป็นเส้นโค้งการเรียนรู้ที่แท้จริงสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจร
- มุมมองปริมาณงานบนมือถือมีการโต้ตอบน้อยกว่าบนเดสก์ท็อป
- การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลานานกว่าโปรแกรมจัดตารางเวลาเฉพาะทางอย่าง Float
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
ฉันชอบที่สามารถรวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ฉันเข้าใจว่างานดำเนินการอย่างไรและทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ทุกสัปดาห์ การมองเห็นความสามารถและเอกสารเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการในเอเจนซี่อย่างของเรา ฉันชื่นชมที่เราไม่พลาดอะไรเลยเพราะมีทุกอย่างอยู่ใน ClickUp นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่ายมากสำหรับฉัน
ผู้ใช้ TrustRadiusอีกท่านหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันเคยใช้ Trello, Jira, Smartsheet,monday.com และ Basecamp และดูอีกหลายตัว แต่มีเพียง ClickUp เท่านั้นที่มีความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่ผสมผสานกันได้ดีพอที่จะช่วยให้ฉันจัดการงานของตัวเองในเครื่องมือเดียวกันกับหลายทีมที่แบ่งปันงานบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
2.Monday.com
Monday.com เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Smartsheet สำหรับทีมที่ต้องการติดตามปริมาณงานแบบภาพโดยไม่ต้องใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เน้นสเปรดชีตเป็นหลัก กระดานภาพของมันทำให้การกระจายปริมาณงานเข้าใจได้ง่ายในพริบตา ด้วยแถบสีที่แสดงว่าใครอยู่ในระดับที่พอดี ต่ำกว่า หรือเกินขีดความสามารถตามไทม์ไลน์
การกระจายงานใหม่ก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ผู้จัดการสามารถลากและวางงานได้โดยตรงจากวิดเจ็ตปริมาณงาน
คุณยังสามารถใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติของmonday.comเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุกได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อปริมาณงานของสมาชิกในทีมเกินกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนที่จะเกิดความเครียดหรือทำงานไม่ไหว
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: ราคาของ Monday.com ถูกจัดโครงสร้างเป็น "กลุ่ม" ผู้ใช้ (3, 5, 10) ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่ไม่พอดีกับระดับเหล่านั้น ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับงานจะอยู่หลังแผน Pro
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของMonday.com
- วิดเจ็ตปริมาณงาน: แสดงขีดความสามารถของทีมด้วยแถบแสดงผลแบบภาพ พร้อมใช้รหัสสีเพื่อเน้นสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายงานเกินทันที
- มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์: ช่วยให้คุณวางแผนตารางโครงการให้สอดคล้องกับความพร้อมของทีม เพื่อระบุปัญหาความขัดแย้งของทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar และ Zoom
ข้อดีและข้อเสียของMonday.com
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพสูง เรียนรู้ได้ง่าย
- โครงสร้างบอร์ดที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานได้หลากหลาย
- ระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับการแจ้งเตือนความจุ
ข้อเสีย:
- การกำหนดราคาแบบกลุ่มผู้ใช้ลงโทษทีมที่อยู่ระหว่างระดับ
- คุณสมบัติความจุขั้นสูงถูกปิดล็อกไว้เบื้องหลังแผนที่สูงกว่า
- กระบวนการติดตามที่ซับซ้อนต้องการการปรับแต่งล่วงหน้าอย่างแท้จริง
ราคาของMonday.com
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิวของMonday.com
- G2: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงMonday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการจัดการงานวันจันทร์คือความง่ายในการจัดระเบียบโครงการและติดตามงานทั้งหมดในที่เดียว อินเทอร์เฟซมีความเป็นภาพสูงและใช้งานง่าย ทำให้ทั้งทีมสามารถเห็นความคืบหน้า กำหนดเวลา และความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ฉันยังชื่นชมคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวม เนื่องจากช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน โดยรวมแล้ว มันทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นและการติดตามโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. Wrike
Wrike ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรทรัพยากรที่ซับซ้อนอย่างแท้จริง จุดเด่นของ Wrike คือการจัดตารางงานตามความพยายาม: ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของเวลาแทนจำนวนงาน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพความจุของงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเมื่อพนักงานต้องทำงานหลายโครงการพร้อมกัน
การติดตามเวลาแบบบูรณาการช่วยให้คุณเปรียบเทียบความพยายามที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง ทำให้การประมาณกำลังการผลิตในอนาคตแม่นยำยิ่งขึ้นในทุกๆ รอบ
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: แพลตฟอร์มนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน ชุดเครื่องมือการจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรจะใช้งานได้เฉพาะในแผนธุรกิจขึ้นไปเท่านั้น ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนและรกตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- โมดูลการจัดการทรัพยากร: รองรับการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องในแต่ละทีม
- แผนภูมิปริมาณงาน: กรองมุมมองการจัดสรรตามโครงการ ทีม หรือบุคคล เพื่อชี้ให้เห็นจุดที่เกิดคอขวดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ
- การรายงานและการวิเคราะห์: การรายงานการใช้งานอย่างลึกซึ้งครอบคลุมทุกแผนกช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อดีและข้อเสียของ Wrike
ข้อดี:
- ตัวจับเวลาทำงานอัตโนมัติบันทึกชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผู้วางแผนทรัพยากรช่วยให้ผู้จัดการสามารถทดสอบสถานการณ์การจัดตารางงานก่อนที่จะมอบหมายงาน
- คำขอทรัพยากรจะถูกส่งผ่านกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่ใหม่กับการจัดการงานในองค์กร
- คุณสมบัติทรัพยากรเต็มรูปแบบมีเฉพาะในแผนธุรกิจขึ้นไป
- อินเทอร์เฟซอาจดูรก
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
- พินนาเคิล: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
คุณไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติเชิงลึกทั้งหมดเพื่อให้ได้ประโยชน์มากมายจาก Wrike คุณสามารถใช้มันอย่างง่าย ๆ เป็นตัวติดตามกำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ และค่อย ๆ เพิ่มฟังก์ชันการติดตามเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ มันถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้ในหลายชั้น และพัฒนาไปตามการใช้งานของคุณ
ทีมของคุณกำลังประสบปัญหาความเหนื่อยล้าหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิตและปรับสมดุลปริมาณงานของทีมคุณเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี:
4. อาสนะ
เมื่อคุณกำลังบริหารโครงการหลายโครงการ อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามภาพรวมและทำให้ทีมของคุณทำงานหนักเกินไป มุมมอง Workload ของ Asana ช่วยให้คุณจัดสมดุลงานที่มอบหมายในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการป้องกันความเหนื่อยล้าและมั่นใจได้ว่าโครงการที่สำคัญที่สุดของคุณได้รับทรัพยากรอย่างเหมาะสม
คุณจะได้รับภาพรวมเชิงภาพของความจุตามการประมาณความพยายามที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับงานต่างๆ ข้อควรระวังอยู่ที่นี่: หากทีมของคุณไม่มีความเคร่งครัดในการประมาณความพยายาม มุมมองของปริมาณงานจะแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริง
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: คุณสมบัติระดับพอร์ตโฟลิโอกของ Asana จะปรากฏเฉพาะในแผน Business ขึ้นไป ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หน่วยความสามารถถูกจำกัดไว้ที่ชั่วโมงหรือคะแนนเท่านั้น โดยมีความยืดหยุ่นน้อยมากนอกเหนือจากนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- แดชบอร์ดรายงาน: แสดงเมตริกแบบเรียลไทม์ เช่น การใช้ความจุ, ชั่วโมงที่บันทึกไว้, และแนวโน้มของปริมาณงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน
- พอร์ตโฟลิโอ: ตรวจสอบความจุของโครงการหลายโครงการพร้อมกัน ช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากร
- มุมมองไทม์ไลน์: แผนงานโครงการบนแผนที่เทียบกับความพร้อมของทีมเพื่อตรวจจับความขัดแย้งของทรัพยากรก่อนที่มันจะก่อให้เกิดความล่าช้า
ข้อดีและข้อเสียของอาสนะ
ข้อดี:
- การวางแผนกำลังการผลิตสนับสนุนมุมมองทั้งในระดับแผนกและระดับทีมพร้อมกัน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ
- แผนความจุซิงค์กับปริมาณงานและพอร์ตโฟลิโอก็อัตโนมัติ
ข้อเสีย:
- การวางแผนกำลังการผลิตขึ้นอยู่กับการประมาณการความพยายามที่สม่ำเสมอ
- คุณสมบัติการทำงานและพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงกว่า
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการคาดการณ์ทรัพยากรอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น Runn หรือ Float
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
คุณสมบัติของ AI ที่เพิ่มเข้ามาในระดับพอร์ตโฟลิโอสร้างข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ การทดสอบเบื้องต้นดูมีแนวโน้มที่ดีในฐานะวิธีการมาตรฐานสำหรับการรายงานพอร์ตโฟลิโอ
เกร็ดความรู้: รังผึ้งจะรักษาประชากรผึ้งสำรองที่ดูเหมือนไม่ทำอะไรไว้เสมอ งานวิจัยพบว่าผึ้งเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นบัฟเฟอร์กำลังสำรองที่พร้อมทำงานทันทีเมื่อมีความต้องการหาอาหารเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน หรือเมื่อกลุ่มทำงานสูญเสียสมาชิกไป ธรรมชาติได้คิดค้นแนวคิดเรื่องแหล่งทรัพยากรสำรองไว้ล่วงหน้าโดยอิสระ!
5. ลอยตัว
หากความหงุดหงิดหลักของคุณคือการพยายามหาว่าใครว่างทำงานอะไร การเลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเต็มรูปแบบอาจรู้สึกเกินความจำเป็น
Float ถูกสร้างขึ้นเป็นหลักเป็นเครื่องมือจัดตารางทรัพยากร และความเน้นนั้นชัดเจน ตัวจัดตารางแบบภาพแสดงความพร้อมใช้งานและการมอบหมายงานบนไทม์ไลน์ที่สะอาด การลากและวางจัดสรรคนไปยังโครงการและแสดงผลกระทบต่อภาระงานของทุกคนทันที รายงานความจุครอบคลุมอัตราการใช้งาน การคาดการณ์ทรัพยากร และการกระจายภาระงาน การติดตามการหยุดงานที่ผสานรวมจะนำวันหยุดพักผ่อนและวันหยุดนักขัตฤกษ์มาคำนวณความจุโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะไม่เผลอจัดตารางงานให้กับคนที่ไม่อยู่
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: ฟีเจอร์การจัดการโครงการมีน้อย คุณอาจต้องใช้ Float ร่วมกับเครื่องมือจัดการงานแยกต่างหาก การรายงานก็มีความครอบคลุมน้อยกว่าแพลตฟอร์มแบบครบวงจร และประสบการณ์การใช้งานบนมือถือก็ล้าหลังกว่าแอปบนเว็บ
คุณสมบัติเด่นของ Float
- การกรองทักษะและบทบาท: มาตรฐานบทบาทด้วยต้นทุนและอัตราค่าบริการเริ่มต้น และเพิ่มแท็กที่กำหนดเองสำหรับสถานที่ ทักษะ ระดับอาวุโส และอื่น ๆ เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานเพียงแค่กรอง
- ผู้จัดตารางทรัพยากรภาพ: อินเทอร์เฟซไทม์ไลน์ที่สะอาดตา ช่วยให้มองเห็นความพร้อมของทีมและจัดสรรบุคลากรไปยังโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- รายงานความจุ: สร้างรายงานเกี่ยวกับอัตราการใช้งานและการคาดการณ์ความพร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณวางแผนสำหรับความต้องการในอนาคต
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ทุ่น
ข้อดี:
- ประมาณการโครงการด้วยต้นทุนจริงและอัตราค่าบริการ จากนั้นติดตามผลกำไรแบบเรียลไทม์เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
- มุมมองการใช้งานแบบเรียลไทม์แสดงความเสี่ยงด้านกำลังการผลิตส่วนเกินและอัตรากำไรพร้อมกัน
- ผสานการทำงานกับ ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Calendar และ Outlook
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
- การรายงานที่ครอบคลุมน้อยกว่าแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
- ประสบการณ์ผู้ใช้บนมือถือที่อยู่เบื้องหลังเวอร์ชันเว็บ
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $14/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Float อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
ฉันรักแพลตฟอร์มนี้เพราะความสามารถในการวางแผนและกำหนดเวลาของโครงการ แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือการรายงานที่ช่วยให้การตัดสินใจที่ดีขึ้นและมีข้อมูลเพียงพอซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร แพลตฟอร์มนี้มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ซับซ้อนซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจ นอกเหนือจากนี้ การจัดการวงจรชีวิตของโครงการสามารถติดตามและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากด้วยแพลตฟอร์มนี้
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
Resource Guru ช่วยให้การจัดการตารางเวลาของทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เน้นการแสดงความพร้อมใช้งาน คุณสมบัติที่โดดเด่นคือแถบแสดงความพร้อมใช้งาน ซึ่งแสดงเวลาที่ถูกจองแล้วและเวลาว่างของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างชัดเจนในทันที ระบบจัดการการชนกันจะแจ้งเตือนการจองซ้ำโดยอัตโนมัติก่อนที่คุณจะยืนยัน
การจัดการการลาหยุดอยู่ในมุมมองการกำหนดเวลาเดียวกัน ดังนั้นการลาพักร้อน, วันลาป่วย, และการขาดงานจะอยู่เคียงข้างกับการมอบหมายงานในโครงการ
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: Resource Guru เป็นเครื่องมือจัดตารางงาน ไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ การรายงานมีพื้นฐาน รายการการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มีน้อยกว่าคู่แข่งรายใหญ่ และคุณจะต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการทำงานในรายละเอียดของงานจริง
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- การจองแบบชั่วคราว: ทีมสามารถเพิ่มการจองแบบชั่วคราวสำหรับงานที่ยังไม่ยืนยันลงในตารางได้ ช่วยให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมีการยืนยันงานอย่างเป็นทางการ
- การติดตามเวลา: ทีมสามารถติดตามเวลาได้โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่เสร็จสิ้นได้รวดเร็ว เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงที่คาดการณ์ไว้กับจำนวนชั่วโมงที่ทำได้จริง และส่งออกข้อมูลแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
- การจองอุปกรณ์และห้องประชุม: Resource Guru ช่วยให้คุณจัดการไม่เพียงแค่บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์และห้องประชุมภายในอินเทอร์เฟซการกำหนดเวลาเดียวกัน
ข้อดีและข้อเสียของกูรูด้านทรัพยากร
ข้อดี:
- ใช้ในหน่วยงานต่างๆ, ที่ปรึกษา, การก่อสร้าง, วิศวกรรม, และไอที
- รองรับลำดับชั้นขององค์กรด้วยการจองที่มีผู้อนุมัติ
- การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
- รายงานพื้นฐาน
- การผสานรวมน้อยกว่าคู่แข่งรายใหญ่
ราคาของกูรูทรัพยากร
- Grasshopper: $5/ผู้ใช้/เดือน
- Blackbelt: $8/ผู้ใช้/เดือน
- มาสเตอร์: $12/ผู้ใช้/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Resource Guru อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
ฉันชอบที่สามารถเข้าสู่ระบบ Resource Guru ได้อย่างง่ายดายเพื่อตรวจสอบว่าฉันจะต้องไปที่ไหน ซึ่งช่วยให้ฉันวางแผนปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินประจำปีล่วงหน้าได้ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเราในการจัดโครงสร้างและรู้ว่าต้องอยู่ที่ไหนในเวลาที่กำหนด ฉันยังพบว่าการตั้งค่าและการใช้งานนั้นง่ายมาก วิดีโอที่ให้มาอธิบายได้ชัดเจนในตัวเอง ทำให้ฉันเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย
เกร็ดความรู้: วิศวกรของ Netflix ได้ทำให้"วิศวกรรมความโกลาหล"เป็นที่นิยม ส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบความเครียดของระบบ—โดยตั้งใจทำให้ระบบที่ใช้งานจริงล่ม เพื่อค้นหาขีดความสามารถที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะมีปริมาณการใช้งานจริงเข้ามา
7. การไหล
การตัดสินใจทำโครงการใหม่โดยไม่ทราบผลกระทบต่อทีมของคุณคือสาเหตุที่ทำให้กำหนดส่งงานเลื่อนออกไปสามเดือน Runn แก้ไขปัญหานี้ด้วยการคาดการณ์กำลังการผลิตแบบเรียลไทม์และการวางแผนสถานการณ์ เพื่อให้คุณสามารถจำลองความต้องการทรัพยากรได้ก่อนที่จะลงนามในเอกสารใดๆ
แผนภูมิความจุของ Runn แสดงการใช้ประโยชน์และการพร้อมใช้งานของทีมตามเวลา โดยอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อแผนโครงการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดคือการวางแผนสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจำลอง "สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราทำโครงการนี้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว"
ตัวอย่างเช่น ทีมบริการสามารถจำลองได้ว่าโครงการลูกค้าใหม่จะส่งผลให้ดีไซเนอร์มีงานล้นในเดือนมิถุนายน ใช้ประโยชน์จากวิศวกรไม่เต็มที่ในเดือนกรกฎาคม หรือจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาก่อนการลงนามในข้อตกลงหรือไม่
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: ชุมชนผู้ใช้ของ Runn มีขนาดเล็ก ซึ่งหมายความว่ามีเทมเพลตและเวิร์กโฟลว์ที่แชร์น้อยกว่า เช่นเดียวกับ Float และ Resource Guru ฟีเจอร์การจัดการโครงการมีจำกัด ดังนั้นคุณอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น การเชื่อมต่อกับระบบอื่นก็ยังมีจำกัดมากกว่าแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Runn
- การคาดการณ์กำลังการผลิตแบบเรียลไทม์: Runn ให้การคาดการณ์กำลังการผลิตแบบเรียลไทม์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การจัดสรรใหม่ และการตัดสินใจเกี่ยวกับงานในท่อเพื่อให้การใช้กำลังการผลิตสมดุล
- โครงการที่อยู่ในขั้นวางแผนเบื้องต้น: ทีมสามารถสร้างแบบจำลองโครงการที่อยู่ในขั้นวางแผนเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจว่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ ระยะเวลา และความเสี่ยงในการส่งมอบอย่างไร
- ขั้นตอนและเป้าหมายของโครงการ: สามารถสร้างแผนงานได้โดยใช้การมอบหมายงาน, ขั้นตอนของโครงการ, เป้าหมาย, และเวลาหยุดพัก, พร้อมความสามารถในการสลับระหว่างกรอบเวลาต่าง ๆ
ข้อดีและข้อเสียของการวิ่ง
ข้อดี:
- กำหนดตารางงานพนักงานตามการจัดสรรเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละงาน
- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย สามารถขยายการใช้งานไปยังทีมต่าง ๆ ได้
- แท็กที่กำหนดเองสามารถกรองผู้คนตามทักษะ, บทบาท, หรือสถานที่
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า, เทมเพลตน้อยกว่า
- การผสานรวมน้อยกว่าคู่แข่งที่มีชื่อเสียง
การกำหนดราคาของ Runn
- ไลท์: $9/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $13/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Runn อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวถึง:
ประสบการณ์ที่ดีในทุกด้าน ทั้งการใช้งานผลิตภัณฑ์ ความง่ายในการใช้งาน การโต้ตอบกับพนักงาน/ความช่วยเหลือ/บอท และความเต็มใจที่จะสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรในการวางแผนของเรา รู้สึกพึงพอใจมาก
คุณรู้หรือไม่? เฮนรี แกนต์ ได้คิดค้นแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ขึ้นประมาณปี 1910-1915 เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดตารางงานการผลิตให้สอดคล้องกับเวลา โดยเชื่อมโยงลำดับงานกับกำลังเครื่องจักรและแรงงานที่มีอยู่ แผนภูมิแกนต์ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือวางแผนที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในโลก โดยแนวคิดหลักแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย
8. มีประสิทธิผล
Productive ผสานการจัดตารางทรัพยากรเข้ากับการวางแผนงบประมาณและการติดตามผลกำไร ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานในที่เดียว เครื่องมือการจัดตารางจะแสดงความพร้อมของทีมควบคู่ไปกับงบประมาณของแต่ละโครงการ เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานที่มีมูลค่าสูงที่สุดให้กับบุคลากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ
Productive ถูกสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่พนักงานต้องแบ่งเวลาทำงานระหว่างโครงการลูกค้าหลายราย และกำไรสุทธิขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการใช้งาน รายงานการใช้งานจะติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้เทียบกับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และฟีเจอร์เฉพาะสำหรับเอเจนซี่จะจัดการกับค่าบริการรายเดือนและกำไรของโครงการ
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา: จุดเด่นและข้อจำกัดของเอเจนซี่นี้คือความเฉพาะทาง หากคุณไม่ได้ดำเนินธุรกิจบริการ สิ่งที่ Productive ทำส่วนใหญ่จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง นอกจากนี้ รายงานขั้นสูงยังมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- การพยากรณ์การใช้ประโยชน์: Productive ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นและพยากรณ์อัตราการใช้งานได้ และสนับสนุนการตัดสินใจว่าจะรับโครงการใหม่หรือไม่
- การติดตามเวลาและข้อมูลจริง: เมื่อมีผู้บันทึกเวลาใน Productive ระบบจะอัปเดตการใช้จ่ายงบประมาณ, การใช้งาน, และกำไรที่คาดการณ์ไว้โดยอัตโนมัติ
- การจัดการโครงการและงาน: Productive รวมการจัดการงาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามเวลา การจัดการคำขอลา การจัดทำงบประมาณ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เข้าด้วยกัน
ข้อดีและข้อเสียที่เป็นประโยชน์
ข้อดี:
- การจองเบื้องต้นสำหรับโครงการที่ยังไม่ยืนยัน สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นยืนยันได้
- การจัดตารางเวลาผสานการทำงานกับการขอลางานและการลาพักร้อน
- เชื่อมต่อกับ Slack, Google Calendar, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR และ Breathe
ข้อเสีย:
- การให้ความสำคัญกับเอเจนซี่มากเกินไปไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่บริการ
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่ใหม่ต่อการจัดการทรัพยากรและการเงินแบบบูรณาการ
- รายงานขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนราคาสูงกว่า
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- จำเป็น: $10/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูงสุด: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิภาพ
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Productive อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวถึง:
ฉันชอบที่อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติมาก—ทำให้การเริ่มต้นใช้งานรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันยังยอดเยี่ยม ช่วยให้ทีมของฉันเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้จะอยู่คนละเขตเวลา
คุณควรเลือกอันไหนจริงๆ?
เครื่องมือจัดตารางงานบริสุทธิ์ ไม่มีภาระการจัดการโครงการ: Float หรือ Resource Guru ติดตั้งได้เร็วกว่า ราคาถูกกว่าต่อที่นั่ง และคุณยังคงใช้เครื่องมือจัดการงานเดิมของคุณได้
ธุรกิจเอเจนซี่หรือบริการ: เหมาะสมหากคุณคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงและให้ความสำคัญกับกำไรต่อโครงการ หากต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ให้เลือกแบบลอยตัว
ตลาดระดับกลางที่มีการคำนวณทรัพยากรที่ซับซ้อน: Wrike สำหรับการจัดสรรตามเปอร์เซ็นต์ข้ามพอร์ตโฟลิโอ Runn หากการวางแผนสถานการณ์เป็นปัญหาหลัก
ใช้ Asana หรือ monday.com อยู่แล้ว: ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ได้เลย ทั้งสองระบบรองรับปริมาณงานได้ดีพอสมควร การเปลี่ยนเพียงเพราะเหตุผลนี้มักไม่คุ้มค่ากับการย้ายระบบ
ต้องการการวางแผนกำลังการผลิตที่สอดคล้องกับงานจริง: ClickUp ข้อดีคือโครงสร้าง — มุมมองปริมาณงานจะคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการย้ายงาน เพราะใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน — ส่วนข้อแลกเปลี่ยนคือต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้น
รูปแบบที่พบในทั้งแปด: โปรแกรมจัดตารางเวลาอย่าง Float และ Resource Guru ใช้งานง่ายเมื่อคุณต้องการเพียงข้อมูลความพร้อมใช้งาน แต่แผนงานจะอยู่นอกเหนือจากงานจริง แผนงานและงานจะแยกออกจากกันหากไม่มีใครคอยซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง นี่คือช่องว่างที่พื้นที่ทำงานแบบบูรณาการอย่าง ClickUp ปิดช่องว่างนี้โดยออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการวางแผนกำลังการผลิตกับการวางแผนทรัพยากร?
การวางแผนกำลังการผลิตคือการเข้าใจปริมาณงานทั้งหมดที่ทีมของคุณสามารถรับมือได้ ในขณะที่การวางแผนทรัพยากรคือการมอบหมายบุคคลเฉพาะให้กับงานเฉพาะ การวางแผนกำลังการผลิตจะตอบคำถามว่า "เรามีความสามารถเพียงพอหรือไม่?" และการวางแผนทรัพยากรจะตอบคำถามว่า "ใครควรทำงานนี้?"
ฉันสามารถใช้เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตสำหรับทีมทุกขนาดได้หรือไม่?
ใช่ มีเครื่องมือสำหรับทุกขนาดของทีม ทีมขนาดเล็กอาจเริ่มต้นด้วยตัวจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่มักต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวมการวางแผนกำลังการผลิตเข้ากับการจัดการโครงการและการรายงาน
เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แตกต่างจากโซลูชันที่ใช้สเปรดชีตอย่างไร?
เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานแบบเรียลไทม์ แนะนำเจ้าของงาน ระบุจุดคอขวด และสรุปความเสี่ยงด้านกำลังการผลิต การวางแผนที่ใช้สเปรดชีตต้องพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเอง จึงล้าสมัยเมื่อกำหนดเวลา การมอบหมายงาน หรือความพร้อมใช้งานเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีอยู่ได้หรือไม่?
เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตที่ทุ่มเทหลายตัวมีการผสานรวม อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ซึ่งรวมการวางแผนกำลังการผลิตกับการจัดการงานเข้าด้วยกัน ช่วยขจัดความจำเป็นในการผสานรวม นอกจากนี้ยังป้องกันปัญหาการซิงค์ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือแยกกัน