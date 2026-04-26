10 แม่แบบโมเดลการดำเนินงานองค์กรใน ClickUp

แม่แบบรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรเป็นเอกสารที่บันทึกวิธีการตัดสินใจ กระบวนการ บทบาท ตัวชี้วัด และการกำกับดูแลที่ทำงานร่วมกันในองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรส่วนใหญ่ยังคงดำเนินงานด้วยรูปแบบการดำเนินงานที่ไม่มีใครเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ลองถามคำถามเช่น "ใครเป็นผู้อนุมัติสัญญาผู้ขาย?" หรือ "ใครเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้?" และคำตอบมักจะอยู่ในหัวของใครบางคน ไม่ใช่ในระบบ
นั่นเป็นวิธีการดำเนินงานที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นำถึง 66%ได้ออกแบบโมเดลการดำเนินงานใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
แม่แบบรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรทำให้งานนั้นมองเห็นได้
พวกเขาเปลี่ยน "วิธีการทำงาน" ที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่บันทึกไว้และใช้งานได้ ส่งผลให้พนักงานใหม่ไม่ต้องถอดรหัสความรู้เฉพาะกลุ่มอีกต่อไป การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไม่สูญหายไประหว่างผู้นำและทีมที่ทำงาน
คู่มือนี้ครอบคลุม 10 แม่แบบโมเดลการดำเนินงานองค์กรของ ClickUp ฟรี พร้อมคำแนะนำว่าควรใช้แต่ละแบบเมื่อใด และวิธีช่วยให้ทีมบันทึกการกำกับดูแล กระบวนการ เป้าหมาย กิจวัตร และการดำเนินงาน
คุณทราบหรือไม่?63% ของบริษัทได้บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานแล้ว—แต่มีเพียง 24% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ช่องว่างนี้มักเกิดจากการที่เอกสารไม่เชื่อมโยงกับงานประจำวัน ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ
แบบจำลองการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แบบฟอร์มบันทึกงานโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำ PMO, กลยุทธ์ และการดำเนินงานที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ
|การมองเห็นพอร์ตโฟลิโอกลางระหว่างทีม; การติดตามการจัดสรรทรัพยากร; การวางแผนการสอดคล้องทางกลยุทธ์; การติดตามการพึ่งพา
|มุมมองพอร์ตโฟลิโอแบบแดชบอร์ดพร้อมวิดเจ็ตแบบเรียลไทม์
|แบบแผนการดำเนินงานโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ดำเนินการตามแผนรายไตรมาสและรายเดือน
|การวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ; การมอบหมายความรับผิดชอบ; การติดตาม KPI; การอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติผ่านงาน
|มุมมองแผนที่มีโครงสร้างเชื่อมต่อกับงานและกำหนดเวลา
|เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำและผู้อำนวยการแผนกจัดให้เป้าหมายสอดคล้องกันในทีม
|การจัดลำดับเป้าหมายตามลำดับชั้น; ผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้; การตรวจสอบความคืบหน้า; การมองเห็นข้ามทีม
|ลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับระดับพื้นที่ทำงาน
|เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ก่อตั้งและทีมผู้นำที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
|เอกสารพันธกิจและวิสัยทัศน์; การกำหนดค่านิยมหลัก; หลักการเชิงกลยุทธ์; การอ้างอิงแบบรวมศูนย์ผ่าน Docs
|กรอบการทำงานแบบเอกสารที่มีการเชื่อมโยงเอกสารอ้างอิง
|แผนการดำเนินงานสำหรับทีมแบบง่าย แบบซับซ้อน และองค์กรขนาดใหญ่ โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ดำเนินโครงการในระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
|กรอบการดำเนินงานแบบเป็นขั้นตอน; การทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; การวางแผนการเปิดตัวเป็นระยะ; การติดตามการลดความเสี่ยง
|พื้นที่ทำงานแบบหลายมุมมอง (แกนต์, บอร์ด, รายการ)
|แม่แบบเอกสารกระบวนการของบริษัทโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปฏิบัติการที่บันทึกและดูแลกระบวนการทำงาน
|การจัดการรายการกระบวนการ; การกำหนดเจ้าของ; การควบคุมเวอร์ชัน; การเชื่อมโยงข้ามกระบวนการ
|เอกสารซ้อนที่มีหน้าขั้นตอนโครงสร้าง
|แบบฟอร์มขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ เช่น การรับพนักงานใหม่หรือการสนับสนุน
|คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) แบบทีละขั้นตอน; การดำเนินงานตามบทบาท; การติดตามข้อกำหนดเบื้องต้น; การจัดการข้อยกเว้น
|แม่แบบงานพร้อมรายการตรวจสอบและตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ
|แบบฟอร์มวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมปฏิบัติการที่มีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบ
|การกำหนดเวลาการทำงานแบบบล็อก; การจัดลำดับความสำคัญ; การติดตามตัวชี้วัดรายวัน; การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
|ผู้ช่วยวางแผนงานประจำวันพร้อมระบบติดตามเวลาและแดชบอร์ด
|แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามสายงาน
|การทำแผนผังกระบวนการเชิงภาพ; การระบุการส่งต่อ; การตรวจจับคอขวด; การทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด
|กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบพร้อมระบบการทำงานที่เชื่อมต่อ
|แม่แบบแผนการกำกับดูแลโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผู้นำและ PMO ที่กำหนดโครงสร้างการตัดสินใจ
|การกำหนดเจ้าของในการตัดสินใจ; กระบวนการอนุมัติ; เส้นทางการส่งต่อ; จุดตรวจสอบการกำกับดูแล
|กรอบการกำกับดูแลที่มีโครงสร้างพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
อะไรคือแบบจำลองการดำเนินงานขององค์กร?
แม่แบบรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรเป็นเอกสารที่บันทึกวิธีการที่องค์กรขนาดใหญ่ตัดสินใจ มอบหมายความรับผิดชอบ บริหารจัดการกระบวนการ ติดตามผลการดำเนินงาน และเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการปฏิบัติ
แม่แบบรูปแบบการดำเนินงานองค์กรที่ดีที่สุดครอบคลุมห้าด้านหลัก: การกำกับดูแล, กระบวนการ, บุคลากร, เทคโนโลยี, และตัวชี้วัด. ใน ClickUp, แม่แบบนี้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่มีชีวิตเพราะทีมสามารถเชื่อมต่อเอกสารกับงาน, ผู้รับผิดชอบ, แดชบอร์ด, การอนุมัติ, และการทำงานอัตโนมัติได้.
คุณควรใช้แม่แบบโมเดลการดำเนินงานขององค์กรใดก่อน?
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ตรงกับช่องว่างในการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดของคุณ หากการตัดสินใจล่าช้า ให้ใช้เทมเพลตการกำกับดูแล หากการทำงานแตกต่างกันในแต่ละทีม ให้ใช้เทมเพลตกระบวนการ หากกลยุทธ์ไม่สามารถแปลงเป็นการปฏิบัติได้ ให้ใช้เทมเพลต OKR
|หากองค์กรของคุณจำเป็นต้อง…
|เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
|ดูงานเชิงกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด
|แบบฟอร์มบันทึกงาน
|เปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการดำเนินการรายเดือน
|แบบแผนการดำเนินงาน
|จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
|เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัท
|ชี้แจงภารกิจ, วิสัยทัศน์, และคุณค่า
|แบบฟอร์มวิสัยทัศน์สู่ค่านิยม
|เปิดตัวโครงการที่ซับซ้อน
|แบบแผนการดำเนินการ
|เอกสารกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้
|เอกสารกระบวนการทำงานของบริษัท
|มาตรฐานขั้นตอนการดำเนินการ
|แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|ปรับปรุงจังหวะการดำเนินงานประจำวัน
|แบบฟอร์มวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน
|มองเห็นการส่งต่อและจุดติดขัด
|แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ
|กำหนดการอนุมัติและสิทธิ์ในการตัดสินใจ
|แบบแผนการบริหารจัดการ
10 แม่แบบโมเดลการดำเนินงานองค์กรที่ดีที่สุด
แต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้ครอบคลุมแต่ละชั้นของแบบจำลองการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่การปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับสูงไปจนถึงการดำเนินการประจำวันในปฏิบัติการ ทุกเทมเพลตสามารถใช้งานได้ใน ClickUp และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับโครงสร้างองค์กรของคุณได้
1. แม่แบบสมุดบันทึกงานโดย ClickUp
แบบฟอร์มหนังสืองานโดย ClickUpบันทึกผลงานทั้งหมดของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ. มันตอบคำถามพื้นฐานว่า: ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่จริง ๆ?
เมื่อมีโครงการริเริ่มหลายสิบโครงการดำเนินการข้ามแผนก ผู้นำอาจสูญเสียการมองเห็นในด้านการเป็นเจ้าของ ความพึ่งพาอาศัยกัน ทรัพยากร และการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ ผู้นำจึงต้องตัดสินใจโดยไม่มีภาพรวมที่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของการขาดการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ที่ดีส่งผลให้เพียง 48% ของโครงการริเริ่มเท่านั้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้
แทนที่จะต้องไล่ตามการอัปเดตจากเครื่องมือและทีมต่างๆ คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทุกโครงการมาไว้ในที่เดียวClickUp Brainช่วยยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยการสรุปสถานะพอร์ตโฟลิโอและแจ้งเตือนงานที่มีความเสี่ยงตามรูปแบบความคืบหน้าของงาน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบรรลุ:
- การมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ: รับมุมมองเดียวของงานที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดข้ามหน่วยธุรกิจ
- การจัดสรรทรัพยากร: ดูว่าทีมใดมีการจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง: กำหนดทิศทางของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- การติดตามการพึ่งพา: ระบุจุดที่โครงการต่างๆ ตัดกันหรือแข่งขันกันเพื่อทรัพยากร
เหมาะสำหรับ: PMO, ทีมกลยุทธ์, และผู้นำการดำเนินงานที่รับผิดชอบโครงการหลายโครงการ ต้องการมุมมองที่รวมศูนย์เพื่อติดตามความคืบหน้า, ปรับงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, และรักษาการประสานงานระหว่างโครงการต่าง ๆ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้คุณปฏิบัติกับ "Book of Work" ของคุณเหมือนเอกสารที่มีชีวิต ไม่ใช่ภาพรวมประจำไตรมาส ตรวจสอบมันในทุกการประชุมผู้นำ—หากโครงการใดไม่สามารถหาได้ใน "Book of Work" โครงการนั้นไม่ควรได้รับการจัดสรรทรัพยากร
2. แม่แบบแผนปฏิบัติการโดย ClickUp
แม่แบบแผนปฏิบัติการของแผนกลยุทธ์ประจำปีโดย ClickUpแปลงกลยุทธ์ประจำปีของคุณเป็นแผนการดำเนินงานรายไตรมาสและรายเดือน แม่แบบนี้เชื่อมโยงกลยุทธ์ประจำปีกับเป้าหมายรายไตรมาส ลำดับความสำคัญรายเดือน และการดำเนินงานรายสัปดาห์
บ่อยครั้งที่แผนกลยุทธ์ถูกเก็บไว้ในสไลด์เด็ค ขณะที่ทีมต่าง ๆ ดำเนินงานไปตามปกติโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งทำให้เกิดการเบี่ยงเบนที่ทีมอาจยุ่งอยู่แต่ไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ระหว่างกลยุทธ์และการดำเนินงาน โดยการเชื่อมโยงรายการแผนการดำเนินงานกับงานและโครงการในClickUpโดยตรง เมื่อทีมทำงานเสร็จสิ้น แผนการดำเนินงานจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพาการรายงานสถานะแบบแมนนวลอีกต่อไป
เทมเพลตนี้ช่วยคุณในเรื่อง:
- ลำดับกลยุทธ์: แยกเป้าหมายประจำปีออกเป็นเป้าหมายรายไตรมาสและผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบรายเดือน
- ความชัดเจนในความเป็นเจ้าของ: มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน
- การติดตามความก้าวหน้า: ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนของคุณด้วย KPI ที่ชัดเจน
- ตัวกระตุ้นการปรับเปลี่ยน: กำหนดว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะปรับทิศทางเมื่อสิ่งต่างๆ ออกไปนอกเส้นทาง
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ติดตามงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าของงานระหว่างทีมต่างๆ
3. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทโดย ClickUp
ในหลายองค์กร เป้าหมายถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่กลับสูญเสียความชัดเจนอย่างรวดเร็วภายในไตรมาสที่สอง ส่งผลให้แต่ละทีมดำเนินงานไปคนละทิศทางโดยขาดมุมมองร่วมกัน และลำดับความสำคัญเริ่มเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหลัก
นั่นคือจุดที่เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทของ ClickUpช่วยได้ มันนำโครงสร้างมาสู่กระบวนการตั้งและติดตาม OKRs เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัทเข้ากับทีมทำงาน และสิ่งที่แต่ละบุคคลกำลังทำอยู่จริง
มันเชื่อมโยง OKR ของคุณโดยตรงเข้ากับลำดับชั้นของ Workspace, Spaces, Folders และ Lists ใน ClickUp เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ ทีมสามารถเชื่อมโยงงานประจำวันกับผลลัพธ์สำคัญ ทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่างานประจำวันมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของบริษัทอย่างไร
เทมเพลตนี้ให้:
- การจัดแนวตามลำดับชั้น:เป้าหมายของบริษัทถูกถ่ายทอดลงไปยังระดับแผนกและทีม
- การกำหนดผลลัพธ์หลัก: กำหนดผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งบ่งชี้ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
- จังหวะการตรวจสอบ: กำหนดจังหวะการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความมีสมาธิ
- การมองเห็นข้ามสายงาน: ดูว่าทีมต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างไรต่อเป้าหมายร่วมกัน
เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำ, PMO, และหัวหน้าแผนกที่ปรับให้สอดคล้องกับ OKR ของบริษัททั่วทั้งองค์กรกับการดำเนินการในระดับทีม พร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าในแต่ละหน่วยธุรกิจ
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: จากผลวิจัยของ Gallup พบว่ามีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานเท่านั้นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขารู้ว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขาในที่ทำงาน
4. แม่แบบวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUp
เทมเพลตวิสัยทัศน์สู่คุณค่าโดย ClickUpบันทึกองค์ประกอบพื้นฐานที่ชี้นำการตัดสินใจขององค์กรของคุณ: พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และหลักการเชิงกลยุทธ์ นี่คือ 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลัง 'วิธีการ' ของรูปแบบการดำเนินงานของคุณ เมื่อองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในเอกสารการปฐมนิเทศ การตัดสินใจจะขาดความสอดคล้อง
เก็บแบบแผนวิสัยทัศน์สู่ค่านิยมของคุณไว้ในClickUp Docsและเชื่อมโยงเอกสารนี้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เมื่อมีโครงการใหม่เกิดขึ้น ทีมงานสามารถอ้างอิงเอกสารเหล่านี้เพื่อรักษาการตัดสินใจและข้อเสนอให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุ:
- การระบุพันธกิจ: การแถลงวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน
- การกำหนดวิสัยทัศน์: องค์กรของคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางใดในระยะยาว
- เอกสารแสดงคุณค่า: หลักการทางพฤติกรรมหรือคุณค่าหลักที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจทั้งหมด
- หลักการเชิงกลยุทธ์: กรอบการตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและทีมผู้นำที่กำลังกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยต้องการจุดอ้างอิงร่วมกันเพื่อให้ทีมสามารถตัดสินใจและดำเนินโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
5. แผนการดำเนินงานสำหรับทีมที่เรียบง่าย ซับซ้อน และองค์กรขนาดใหญ่ แบบฟอร์มโดย ClickUp
แผนการดำเนินงานสำหรับทีมแบบง่าย, แบบซับซ้อน, และแบบองค์กร (Template)ให้กรอบการดำเนินงานโครงการแบบชั้นตามความซับซ้อนขององค์กร. แผนการดำเนินงานนี้ยอมรับว่าวิธีการดำเนินงานของสตาร์ตอัพมีความแตกต่างอย่างพื้นฐานจากวิธีการดำเนินงานขององค์กรข้ามชาติ.
จัดการความซับซ้อนในการดำเนินงานโดยใช้มุมมองหลากหลายของClickUp—แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpสำหรับการพึ่งพาตามไทม์ไลน์,มุมมองบอร์ดของ ClickUpสำหรับความก้าวหน้าตามขั้นตอน,และมุมมองรายการของ ClickUpสำหรับการจัดการงานอย่างละเอียด กำหนดการเปลี่ยนขั้นตอนและการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
เทมเพลตนี้ช่วยคุณในเรื่อง:
- การประเมินความซับซ้อน: กำหนดระดับการนำไปใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ
- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ระบุทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ
- การเปิดตัวเป็นระยะ: จัดโครงสร้างการดำเนินการให้เป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้
- การลดความเสี่ยง: คาดการณ์และวางแผนสำหรับความท้าทายทั่วไปในการดำเนินการ
เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเปิดตัวโครงการหรือระบบใหม่ โดยมีแผนที่ชัดเจนในการจัดการกรอบเวลา ความเชื่อมโยงระหว่างงาน และการประสานงานข้ามทีมในทุกระดับของความซับซ้อน
6. แม่แบบเอกสารกระบวนการของบริษัทโดย ClickUp
เคยต้องถามใครสักคนว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนเลยไหม?
นั่นมักจะเป็นเวลาที่สิ่งต่างๆ เริ่มพังทลาย ทีมต่างๆ พึ่งพาความจำ; มีเวอร์ชันต่างๆ ของกระบวนการเดียวกันลอยไปมา และงานก็เริ่มไม่สอดคล้องกันเมื่อทีมเติบโตขึ้น
เทมเพลตเอกสารกระบวนการของบริษัทของ ClickUpมอบพื้นที่เดียวให้คุณในการบันทึกวิธีการทำงานจริงทั้งหมด มันกลายเป็นจุดอ้างอิงที่ทีมต่างๆ สามารถพึ่งพาได้สำหรับโครงการในอนาคต
คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการโดยใช้ ClickUp Docs และหน้าเว็บซ้อนกัน. เชื่อมโยงพวกมันโดยตรงไปยังเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินการพวกมัน, ทำให้เอกสารการจัดการยังคงเชื่อมโยงกับงานเอง.
เทมเพลตนี้ช่วยคุณในเรื่อง:
- กระบวนการสินค้าคงคลัง: จัดทำแคตตาล็อกกระบวนการทางธุรกิจหลักทั้งหมดตามหน้าที่
- ความเป็นเจ้าของกระบวนการ: มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลรักษาและปรับปรุงกระบวนการ
- การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตลอดเวลา
- การเชื่อมโยงข้อมูลข้าม: แสดงให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆ เชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร
เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและเจ้าของกระบวนการที่กำลังสร้างระบบศูนย์กลางเพื่อบันทึกและดูแลกระบวนการทางธุรกิจระหว่างทีมต่างๆ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อบันทึกขั้นตอนการทำงาน ให้เขียนสำหรับพนักงานใหม่ของคุณ ไม่ใช่พนักงานที่มีประสบการณ์มากที่สุด หากเอกสารขั้นตอนการทำงานสันนิษฐานว่ามีบริบทมากเกินไป มันจะไม่รอดจากการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
7. แม่แบบขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานโดย ClickUp
เคยสังเกตไหมว่ากระบวนการเดียวกันนั้นถูกทำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนจัดการ?
นั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มควบคุมไม่ได้ ทีมต่างๆ ข้ามขั้นตอนไป ตีความคำสั่งต่างกัน และส่งมอบผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน
เทมเพลตขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ให้กับทีมของคุณในการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ คุณกำหนดแต่ละขั้นตอนเพียงครั้งเดียว และทุกคนจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
เปลี่ยนแต่ละ SOPให้เป็นแม่แบบงานใน ClickUpพร้อมรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าผู้รับผิดชอบที่กำหนดใน ClickUp และวันที่ครบกำหนด เมื่อมีผู้ดำเนินกระบวนการ พวกเขาจะสร้างงานและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ คุณยังสามารถใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อกำหนดให้ต้องตรวจสอบรายการครบถ้วนก่อนปิดงานได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้าง:
- เอกสารคู่มือแบบขั้นตอน: ขั้นตอนที่ชัดเจนและมีหมายเลขกำกับ ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้
- ข้อกำหนดของบทบาท: กำหนดว่าใครสามารถและควรดำเนินการแต่ละขั้นตอน
- ข้อกำหนดเบื้องต้น: ชี้แจงสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเริ่มงาน
- การจัดการข้อยกเว้น: อธิบายว่าควรทำอย่างไรเมื่อขั้นตอนมาตรฐานไม่สามารถนำมาใช้ได้
เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซ้ำกัน เช่น การรับพนักงานใหม่, การสนับสนุน, หรือการดำเนินงาน, ที่มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามในวิธีเดียวกัน
8. แบบฟอร์มวิธีการดำเนินงานประจำวันโดย ClickUp
บางบทบาทดำเนินงานตามกิจวัตร เมื่อกิจวัตรเหล่านั้นไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ประสิทธิภาพการทำงานก็จะไม่สม่ำเสมอและยากต่อการวัดผล
เทมเพลตวิธีการปฏิบัติงานประจำวันของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมที่ต้องเกิดขึ้นทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทงานที่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการสร้างผลลัพธ์ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า และฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้เพื่อสร้างแผนประจำวันโดยอัตโนมัติและติดตามการใช้เวลาโดยใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูว่าทีมต่างๆ ทำงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอเพียงใด และจุดใดที่ประสิทธิภาพเริ่มลดลง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้าง:
- กิจกรรมที่ถูกจัดสรรเวลา: แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาทำงานที่มุ่งเน้นตามประเภทของกิจกรรม
- การจัดลำดับความสำคัญ: วางแผนลำดับงานเพื่อรักษาความต่อเนื่องและมุ่งเน้น
- การติดตามตัวชี้วัด: วัดผลการดำเนินงานรายวันเทียบกับเป้าหมายประสิทธิภาพที่ชัดเจน
- การเสริมสร้างนิสัย: สร้างกิจวัตรที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีกระบวนการทำงานประจำวันเป็นระบบ เช่น ทีมขาย ทีมดูแลลูกค้า หรือทีมปฏิบัติการ ที่ต้องการระบบที่สม่ำเสมอในการวางแผน ติดตาม และดำเนินงานตามกิจกรรมประจำวัน
ClickUp Insight: พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และเมื่อพวกเขาหาไม่เจอ? 1 ใน 6 คนจะใช้วิธีแก้ปัญหาส่วนตัว—ค้นหาอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
ClickUp Brain ช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
9. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการโดย ClickUp
เมื่อคุณพยายามทำความเข้าใจว่างานเคลื่อนที่ข้ามทีมอย่างไร เอกสารที่มีข้อความเยอะมักไม่ช่วยเลย พวกมันมองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่กระบวนการทับซ้อนหรือชะลอตัวลง
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUpมอบวิธีการแสดงภาพที่ชัดเจนในการวางแผนกระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการจัดเวิร์กช็อป การทบทวนกระบวนการ และการประชุมข้ามสายงาน ที่ทีมต้องการเห็นภาพรวมของความเชื่อมโยงระหว่างทุกส่วน
คุณสามารถเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ClickUp Whiteboards จากนั้นเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานและเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ที่แต่ละงานเป็นตัวแทน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพ:
- กระบวนการเชื่อมโยงกันอย่างไร: แผนผังขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันระหว่างทีมและระบบต่างๆ
- จุดที่การส่งต่องานเกิดขึ้น: ดูได้อย่างชัดเจนว่าความรับผิดชอบเปลี่ยนมือเมื่อใดในระหว่างการทำงาน
- จุดที่ทุกอย่างช้าลง: ระบุจุดคอขวดและประสิทธิภาพที่ไม่ดีในกระบวนการ
- จุดที่ควรปรับปรุง: เน้นพื้นที่ที่สามารถทำให้เรียบง่ายหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามแผนกที่ต้องการพื้นที่ภาพร่วมกันเพื่อปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและระบุจุดติดขัด
10. แม่แบบแผนการกำกับดูแลโดย ClickUp
การตัดสินใจช้าลงเมื่อความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ผู้คนรอการอนุมัติ ยกระดับปัญหาช้าเกินไป หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ถูกต้อง
เทมเพลตแผนการกำกับดูแลของ ClickUpมอบวิธีแก้ไขปัญหาในระดับระบบให้กับคุณ โดยช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ วิธีการดำเนินงาน และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้องส่งเรื่องต่อในระดับที่สูงขึ้น
แทนที่จะคิดแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ทีมจะปฏิบัติตามเส้นทางที่ชัดเจน บทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังจะยังคงชัดเจนอยู่เสมอ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดการโต้แย้งกลับไปกลับมา
คุณสามารถพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการสร้างกรอบการกำกับดูแลโครงการโดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ ใช้ClickUp Custom Fieldsและ Automations เพื่อกำหนดเกณฑ์การอนุมัติและทริกเกอร์การยกระดับ เมื่อคำขอเกินอำนาจของใครบางคน ClickUp จะส่งต่อไปยังผู้อนุมัติที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีอะไรติดค้างอยู่
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนด:
- การเป็นเจ้าของในการตัดสินใจ: ใครเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องใด และในระดับใด
- ขั้นตอนการอนุมัติ: วิธีการที่การตัดสินใจเคลื่อนจากคำขอไปสู่การแก้ไข
- เส้นทางการยกระดับปัญหา: เมื่อใดและที่ไหนที่การตัดสินใจถูกส่งต่อไปยังระดับที่สูงขึ้น
- จุดตรวจสอบการกำกับดูแล: วิธีการทบทวนการตัดสินใจเมื่อเวลาผ่านไป
เหมาะสำหรับ: ทีมผู้นำและ PMO ที่ต้องการกำหนดความรับผิดชอบในการตัดสินใจและกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนระหว่างโครงการ/แผนกต่างๆ
สร้างโมเดลการดำเนินงานของคุณด้วย ClickUp
ClickUp นำเอกสารโมเดลการดำเนินงานและการดำเนินงานประจำวันมารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทีมงานสามารถเชื่อมโยงแผนการกำกับดูแล, SOP, OKR, แผนผังกระบวนการ, กิจวัตรประจำวัน และงานในพอร์ตโฟลิโอเข้ากับงานและแดชบอร์ดที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แม่แบบรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่ทีมสามารถนำไปใช้ได้ แม่แบบที่ดีที่สุดจะกำหนดว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ งานดำเนินไปอย่างไร และวัดความสำเร็จได้อย่างไร
เมื่อรูปแบบการดำเนินงานของคุณอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้น มันจะหยุดเป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งาน และเริ่มเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
คำถามที่พบบ่อย
องค์ประกอบ 5 ประการของแม่แบบโมเดลการดำเนินงานคืออะไร?
องค์ประกอบหลักทั้งห้าคือ กระบวนการ (วิธีการทำงาน), บุคลากร (บทบาทและโครงสร้าง), เทคโนโลยี (เครื่องมือ), การกำกับดูแล (สิทธิในการตัดสินใจ), และตัวชี้วัด (วิธีการวัดผลการดำเนินงาน)
รูปแบบการดำเนินงานขององค์กรแตกต่างจากผังโมเดลธุรกิจอย่างไร?
โมเดลธุรกิจแคนวาสอธิบายถึงวิธีการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าภายนอก ในขณะที่แม่แบบโมเดลการดำเนินงานอธิบายถึงวิธีการดำเนินงานภายในเพื่อส่งมอบคุณค่าดังกล่าว
ฉันสามารถใช้เทมเพลตโมเดลการดำเนินงานสำหรับสตาร์ทอัพ SaaS หรือทีมขนาดเล็กได้หรือไม่?
ใช่, แบบจำลองรูปแบบการดำเนินงานของ ClickUp ทำงานได้ดีเช่นกันสำหรับทีมขนาดเล็ก. พวกมันช่วยคุณบันทึกกระบวนการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ, ทำให้ความรู้ที่สำคัญไม่ติดอยู่ในหัวของผู้คน, และมอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณเพื่อเติบโตต่อไป.