วิธีตั้งเป้าหมายแบบลำดับชั้นสำหรับทีมของคุณในปี 2025

ไม่ใช่ความลับที่การตั้งเป้าหมายเชื่อมโยงกับความสำเร็จ INC พบว่าผู้คนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น 42%เมื่อพวกเขาเขียนเป้าหมายลงไป นอกจากนี้ พนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจนมีโอกาสทุ่มเทให้กับบริษัทมากขึ้น 3.6 เท่า
แต่ความเป็นจริงคือ หลายธุรกิจไม่ได้กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่า84% ของพนักงานที่สำรวจในบริษัทบริการวิชาชีพไม่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญสูงสุดขององค์กร นอกจากนี้ มีเพียง 55% ของผู้จัดการที่สามารถระบุเป้าหมายของบริษัทในห้าอันดับแรกได้
แล้วทำไมบริษัทจำนวนมากจึงประสบปัญหาในการตั้งเป้าหมาย? กระบวนการนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย และไม่ได้เป็นเพียงแค่การกำหนดเป้าหมายแบบกว้างๆ เท่านั้น เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องสามารถวัดผลได้และมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของบริษัท
นั่นคือจุดที่เป้าหมายแบบลำดับชั้นสามารถช่วยได้ 👀
ที่นี่ เราจะพูดถึงว่าเป้าหมายแบบลำดับชั้นคืออะไร และระบุประโยชน์ของการใช้เป้าหมายเหล่านี้สำหรับธุรกิจของคุณ จากนั้น เราจะแสดงวิธีการนำเป้าหมายแบบลำดับชั้นไปใช้เพื่อช่วยให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ
อะไรคือ เป้าหมายแบบลำดับชั้น?
เป้าหมายแบบลำดับชั้นเป็นกรอบโครงสร้างของวัตถุประสงค์ เริ่มต้นด้วยเป้าหมายองค์กรที่ใหญ่กว่าและแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยสำหรับทีมและบุคคล แนวคิดคือทุกคนควรทำงานไปสู่เป้าหมายหลักของบริษัทโดยการทำงานในภารกิจและโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายนั้น
กระบวนการเริ่มต้นด้วยการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างวัตถุประสงค์หลักสำหรับธุรกิจ จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายและงานให้กับผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักนั้น กระบวนการจะดำเนินต่อไปด้วยผลกระทบแบบลูกโซ่สำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนและบุคคลในบริษัท ✨
จุดมุ่งหมายคือการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายหลักและทำงานย้อนกลับเพื่อสร้างโครงการและงานสำหรับแต่ละทีมที่จะทำให้บริษัทเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น เป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปแต่ละขั้นควรมีความชัดเจนและวัดผลได้ นอกจากนี้ควรปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม
ประเภทของเป้าหมายแบบลำดับชั้น (Cascading Goals)
ภายในกรอบเป้าหมายที่กว้างขึ้นนี้ มีเป้าหมายหลายประเภทที่เชื่อมโยงกันเป็นลำดับ แต่ละประเภทนำเสนอแนวทางหรือเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 🏆
ประเภทของเป้าหมายแบบลำดับชั้น ได้แก่:
- เป้าหมาย SMART: SMART หมายถึง เป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ เป้าหมายเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เป็นจริงและสามารถทำได้
- วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs): OKRs นำวัตถุประสงค์หลักมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์หลักและงานที่ออกแบบเป็นขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก
- เป้าหมายใหญ่โตและท้าทาย (BHAG): เป้าหมายระยะยาวที่มุ่งสร้างความตื่นเต้นโดยการตั้งมาตรฐานความสำเร็จไว้สูงมาก ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่กล้าหาญ เสี่ยง และทะเยอทะยาน
ตัวอย่างของ เป้าหมายแบบลำดับชั้น
ลองใช้บริษัททัวร์เป็นตัวอย่างของการตั้งเป้าหมายแบบ SMART แบบลำดับชั้น วัตถุประสงค์หลักของบริษัทในไตรมาสนี้อาจเป็นการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ได้ 5,400 แพ็คเกจ ทุกงานและเป้าหมายของแต่ละทีมควรถูกกำหนดให้มุ่งไปสู่เป้าหมายหลักนี้ ซึ่งอาจหมายถึงทีมขายตั้งเป้าหมายในการรับลูกค้าใหม่ 1,300 ราย ส่วนทีมการตลาดอาจตั้งเป้าส่งอีเมลการตลาด 40 ฉบับ
ภายในทีมขาย หัวหน้าทีมขายอาจกำหนดเป้าหมายการแปลงสำหรับพนักงานขายแต่ละคน เช่น ลูกค้าใหม่ 150 รายต่อคน ในฝ่ายการตลาด ผู้จัดการอาจแบ่งงานออกเป็นเป้าหมายตามการเพิ่มการแปลงในสื่อสังคมออนไลน์หรือการสร้างแคมเปญโฆษณาจำนวนหนึ่ง
ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างของเป้าหมายแบบลำดับชั้นโดยใช้ OKRs อย่างใกล้ชิดกันดีกว่า สมมติว่าเจ้าของธุรกิจจำหน่ายเรือตั้งเป้าหมายหลักในการเป็นผู้ขายเรือรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ผลลัพธ์หลักสำหรับวัตถุประสงค์นี้อาจปรากฏเป็น:
- ผลลัพธ์หลัก #1: จัดการยอดขายเรือในภูมิภาค 55% ของทั้งหมด
- ผลลัพธ์หลัก #2: เพิ่มการรับรู้แบรนด์และการมองเห็นขึ้น 35%
- ผลลัพธ์หลัก #3: ดำเนินการติดตั้งระบบ CRM เพื่อจัดการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าทั้งหมด
ตามที่คุณเห็น ผลลัพธ์หลักเหล่านี้มีผลกระทบต่อแผนกต่างๆ รวมถึงฝ่ายขายและการตลาด จากจุดนี้ผู้จัดการทีมสามารถนำผลลัพธ์หลักเหล่านี้ไปเป็นเป้าหมายหลักของทีมได้จากนั้นพวกเขาจะแบ่งย่อยผลลัพธ์หลักเหล่านี้ออกเป็นผลลัพธ์หลักเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ตัวอย่างเช่น ทีมขายอาจมีเป้าหมายหลักคือมีส่วนแบ่งการขายเรือในภูมิภาคทั้งหมด 55% และผลลัพธ์หลักอาจรวมถึงการจ้างตัวแทนขายใหม่สามคนและการเพิ่มจำนวนการขายเรือขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนทีมการตลาดอาจมีผลลัพธ์หลักคือการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างระบบ CRM และดำเนินการแคมเปญโฆษณา 10 รายการหรือโครงการการตลาดทางอีเมล
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายแบบลำดับชั้น
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายแบบบนลงล่างได้แก่ พนักงานที่ทุ่มเทมากขึ้น งานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับเริ่มต้น ทุกคนจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายเดียวกัน และงานของแต่ละคนจะถูกกำหนดขอบเขตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายส่วนบุคคลของพนักงาน
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการตั้งเป้าหมายแบบลำดับชั้น 💪
การบริหารจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
เป้าหมายแบบลำดับชั้นช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยเป้าหมายโครงการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละสมาชิกในทีม ทำให้สามารถวัดผลการทำงานของแต่ละพนักงานได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากเป้าหมายแบบลำดับชั้นสามารถวัดผลได้เป็นส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดเพื่อดูว่าทีมหรือบุคคลใดใกล้เคียงกับเป้าหมายของตนเพียงใด โครงการใดที่ล่าช้า หรือเน้นย้ำสิ่งที่ทำงานได้ดี
การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
พนักงานจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขามีเป้าหมายที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรโดยตรง นั่นหมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะรับโครงการใหม่ ๆ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญ พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำให้การทำงานที่ซ้ำซากกลายเป็นระบบอัตโนมัติ และใช้เวลาไปกับงานที่มีความสำคัญมากขึ้น
ปรับปรุงกลยุทธ์และการจัดลำดับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน
ธุรกิจจำนวนมากประสบปัญหาความไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะเมื่อมีหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการเดียวกัน การกำหนดเป้าหมายใหญ่ของบริษัทและแบ่งงานให้แต่ละแผนกรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น จะช่วยให้การทำงานสอดคล้องกันมากขึ้นและทำให้การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น 📈
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะขยายบริษัทหรือโครงการใหม่ การแยกพนักงานใหม่ให้ทำงานเป็นกลุ่มย่อยอาจเกิดขึ้นได้ง่าย ลองนึกถึงเป้าหมายหลักของบริษัทและสิ่งที่พนักงานใหม่สามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้ทีมไปถึงเป้าหมายได้
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้นและมุ่งเน้นที่งานเฉพาะ
ด้วยการกำหนดเป้าหมายแบบลำดับชั้น ผู้จัดการจะสามารถสร้างกระบวนการทำงานและมอบหมายงานในระดับบริษัทและระดับบุคคลได้ง่ายขึ้น เมื่อมีเป้าหมายโดยรวมอยู่ในใจ ให้แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ในแต่ละระดับขององค์กร ✍️
คุณยังสามารถสร้างลำดับความสำคัญและความพึ่งพาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของทีมหรือเป้าหมายส่วนบุคคลก็ได้ ไฮไลต์งานที่มีผลกระทบสูงสุดและใช้ความพยายามน้อยที่สุดเพื่อจัดการก่อน จากนั้นระบุพื้นที่ที่ต้องการงานอื่นก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ด้วยเป้าหมายที่ต่อเนื่องเป็นแนวทาง คุณสามารถสร้างรายการงานประจำวันเพื่อจัดการติดตามโครงการไปสู่ความสำเร็จได้
เป้าหมายเหล่านี้ยังช่วยขจัดความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงวัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกันและทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่งาน
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่มากขึ้น
เมื่อทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายของบริษัท การถ่ายทอดเป้าหมายลงมาช่วยเพิ่มองค์ประกอบของความรับผิดชอบ แต่ละคนจะทราบถึงงานที่ตนเองรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทำงานของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและทำให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการตลอดกระบวนการตั้งเป้าหมาย
วิธีการนำ เป้าหมายแบบลำดับชั้น ไปใช้
การนำเป้าหมายแบบลำดับชั้นมาใช้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและควรทบทวนตลอดทั้งปี นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนจากพนักงานและเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและทีมก็เป็นความคิดที่ดี ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับงานมากขึ้นและมีความเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น นี่คือวิธีการนำเป้าหมายแบบลำดับชั้นมาใช้ในกระบวนการง่ายๆ 5 ขั้นตอน ✅
1. ทบทวนพันธกิจของบริษัทและกำหนดเป้าหมายระยะยาว
ก่อนที่คุณจะคิดถึงการตั้งเป้าหมาย คุณต้องคิดถึงภารกิจของบริษัทก่อน ซึ่งอาจไม่ชัดเจนสำหรับพนักงานในบริษัทใหญ่ ๆ ภารกิจและคุณค่าของคุณควรเป็นสิ่งที่นำทางการทำงานของคุณเสมอ นี่คือแรงผลักดันเบื้องหลังจุดประสงค์ของคุณ และเหตุผลที่คุณทำธุรกิจ
โดยการเข้าใจภารกิจและคุณค่าของบริษัทของคุณ คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ การทำให้พนักงานเข้าใจภารกิจนี้ยังช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทมากขึ้นด้วย 🧐
เมื่อคุณทราบภารกิจของคุณแล้ว ให้ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้. ซอฟต์แวร์การตั้งเป้าหมายนี้ช่วยให้การกำหนด, การมอบหมาย, การจัดการ, และการติดตามเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย. ใช้เพื่อตั้งและติดตามความคืบหน้าด้วย SMART Goals, KPIs, และ OKRs.
เริ่มต้นด้วยการสร้างเป้าหมายหลักสำหรับบริษัทและทุกแผนกหรือทีม จากนั้นดำเนินการกับแต่ละทีมและบุคคลเพื่อสร้างเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายหลักของบริษัท จัดการประชุมกับสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายเฉพาะและงานที่พวกเขาคิดว่าจะส่งผลกระทบมากที่สุด
จัดระเบียบเป้าหมายทางธุรกิจไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้สามารถมองเห็นเป้าหมายระดับสูงของสมาชิกทีมทุกคนหรือเป้าหมายรายบุคคลได้ ฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าจะเพิ่มแผนภูมิเปอร์เซ็นต์เพื่อแสดงจำนวนงานที่ได้ทำเสร็จแล้วเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2. กำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น เป็นรายไตรมาส
เป้าหมายแบบลำดับชั้นที่มีประสิทธิภาพคือการผสมผสานระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายหลักประจำปีสำหรับแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว ให้แบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายรายไตรมาส 🛠️
ใช้เครื่องมือเช่นเทมเพลตการตั้งเป้าหมายของ ClickUpเพื่อทำให้ภารกิจนี้รวดเร็วและง่ายขึ้น. ด้วยตัวเลือกมากมายให้เลือก ตั้งเป้าหมาย SMART, OKRs, คะแนนสมดุล, หรือเป้าหมายอาชีพได้ในครึ่งเวลา.
คุณสามารถวางแผนเป้าหมายสำหรับทั้งปีโดยแบ่งออกเป็นไตรมาส แต่ควรทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นบ่อยๆ ในอุดมคติ คุณควรประชุมกันเมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาสเพื่อทบทวนงานที่เสร็จสิ้นแล้วและกำหนดเป้าหมายสำหรับไตรมาสถัดไป เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายใหญ่ของบริษัท
แยกแยะระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์— เป้าหมายคือเป้าหมายหลัก ในขณะที่วัตถุประสงค์ช่วยให้พนักงานเข้าใจวิธีการบรรลุเป้าหมายนั้น แต่ละอย่างล้วนมีบทบาทสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เหมาะสมในแต่ละไตรมาส
3. กำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทีม
ทำกระบวนการตั้งเป้าหมายนี้ซ้ำสำหรับทุกทีมและสมาชิกในทีมทุกคน ให้แน่ใจว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเมื่อเลือกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จำไว้ว่าทุกโครงการและงานควรเชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมายหลักของบริษัทและเป้าหมายรายไตรมาส
ใช้ClickUp Prioritiesเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่แบ่งงานตามความสำคัญ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงานที่มีผลกระทบสูงสุดและใช้ความพยายามน้อยที่สุด ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อระบุงานที่ทำได้ง่ายและงานที่จะมีผลกระทบมากที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Dependenciesยังช่วยให้สามารถระบุงานที่ถูกบล็อกโดยงานอื่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีนี้ทีมข้ามสายงานสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าต้องทำงานใดเพื่อป้องกันความล่าช้าในกระบวนการทำงานของทั้งบริษัท
4. ตรวจสอบเป้าหมายโดยทำงานจากล่างขึ้นบน
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละบุคคล แต่ละทีม และทั้งบริษัทแล้ว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคุณ ทำงานจากล่างขึ้นบน—ทบทวนเป้าหมายส่วนบุคคล เป้าหมายทีม และเป้าหมายการจัดการโครงการทั้งหมดไปจนถึงระดับสูงสุดของบริษัท
โปรดบันทึกเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นำแผนเป้าหมายไปหารือกับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
5. กำหนดเวลา การตรวจสอบ และ การประเมินผลการทำงาน
เช่นเดียวกับโครงการส่วนใหญ่ คุณไม่สามารถเพียงแค่ดำเนินการแล้วลืมมันไปได้ การทบทวนเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็นใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำ 💼
การเช็คอินไม่ใช่แค่เวลาในการทบทวนเป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร วางแผนเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเพื่อทบทวนเป้าหมายของแต่ละบุคคลและรับข้อมูลเชิงลึกจากสถานการณ์จริง
ในระหว่างการประชุม ให้ทบทวนเป้าหมายโดยรวมของบริษัทเป้าหมายของผู้นำ และความก้าวหน้าส่วนบุคคล ตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นหรือปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ปรับเป้าหมายและกำหนดการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน และให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น
ตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายของตัวเองเพื่อไปสู่ความฝันหรือบริหารทีมที่ทำงานเพื่อบรรลุภารกิจใหญ่ของบริษัท การกระจายเป้าหมายสามารถช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญและบรรลุเป้าหมายของคุณได้ ด้วยคู่มือ 5 ขั้นตอนข้างต้น คุณจะตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และวัดผลได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
