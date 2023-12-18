บล็อก ClickUp

4 รูปแบบการตัดสินใจและวิธีการใช้ประโยชน์

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
18 ธันวาคม 2566

สามพันล้านการตัดสินใจต่อปี: นั่นคือจำนวนการตัดสินใจที่ผู้จัดการและผู้บริหารต้องทำเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของพวกเขา

การตัดสินใจเป็นส่วนสำคัญของงานของผู้จัดการทุกคน แต่ส่วนใหญ่กลับไม่ได้ทำหน้าที่นี้ได้ดีนัก พวกเขาอาศัยสัญชาตญาณและความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจ โดยมีถึง 98% ที่ไม่ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้

การตัดสินใจที่ไม่ดีอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อองค์กร เช่น ผลการเงินที่แย่ (ทำให้เสียกำไรถึง 3% ต่อปี!) การสูญเสียชื่อเสียง การลาออกของพนักงาน ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นต้น การตัดสินใจที่ดีสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

ในบล็อกโพสต์นี้ มาดูกันว่าเราสามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจที่ใช้กันทั่วไปสี่รูปแบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไร

รูปแบบการตัดสินใจคืออะไร?

รูปแบบการตัดสินใจคือแนวทางที่คุณในฐานะผู้จัดการใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ หรือแก้ไขข้อขัดแย้ง แนวทางของคุณขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อจำกัดด้านเวลา ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อเราพูดถึงการตัดสินใจ เราไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องใหญ่ ๆ อย่างเช่น กลยุทธ์การตลาดประจำปี หรือการปลดพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายเท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่สำคัญ เช่น หัวข้ออีเมล หรือเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว

การสร้างรูปแบบการตัดสินใจที่รอบคอบและสามารถทำซ้ำได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ต้องตัดสินใจหลายพันครั้งต่อวันได้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะสร้างกระบวนการตัดสินใจของคุณเอง คุณต้องพิจารณาถึงแนวทาง ความชอบ บุคลิกภาพ และการตอบสนองของทีมคุณก่อน

การเข้าใจรูปแบบการตัดสินใจของทีมคุณ

คนไม่ได้ลาออกจากองค์กร พวกเขาลาออกจากผู้จัดการ

ทุกการตัดสินใจที่คุณทำมีผลกระทบต่อทีมและเพื่อนร่วมงานของคุณ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะพัฒนาสไตล์ของคุณเอง คุณต้องเข้าใจสไตล์ของพวกเขา

1. ทำความเข้าใจทีมของคุณ

พูดคุยกับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อทำความเข้าใจพวกเขาในฐานะบุคคล ส่งเสริมให้พวกเขาพูดถึงสิ่งที่สำคัญและความชอบของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานแบบผสมผสานของคุณ ให้เข้าใจ

  • พวกเขาอาศัยอยู่ในเขตเวลาใด
  • พวกเขาชอบทำงานเวลาไหน
  • เมื่อพวกเขาสามารถรับสายได้
  • พวกเขามีลูกหรือไม่ ที่พวกเขาไปส่ง/รับจากโรงเรียน

ไม่มีข้อมูลใดที่เล็กน้อยเกินไป การเข้าใจแรงจูงใจ ความหลงใหล และบุคลิกภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล ช่วยให้ผู้จัดการทราบวิธีจัดการกับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

2. สังเกตทีมของคุณ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะสื่อสารในแบบเดียวกัน สมาชิกในทีมบางคนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ดังนั้นควรสังเกตวิธีการตัดสินใจของพวกเขาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อคุณเข้าใจว่าพวกเขาตัดสินใจอย่างไร คุณก็สามารถเลียนแบบสไตล์ของพวกเขาเพื่อสร้างอิทธิพลได้

  • พวกเขาแสดงข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในการทบทวนรายเดือนหรือไม่? สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งเน้นที่ข้อมูลเชิงวัตถุ
  • พวกเขามาหาคุณเป็นประจำเพื่อขอคำแนะนำหรือไม่? พวกเขาแสวงหาความเห็นพ้องและความยืนยัน
  • พวกเขาเปลี่ยนกระบวนการส่วนตัวทุกสองเดือนหรือไม่? พวกเขาอาจเป็นคนรีบเร่งหรือเน้นการกระทำ หรือมีนิสัยชอบทดลอง

3. ประเมินทีมของคุณ

มีวิธีการพิสูจน์แล้วหลายสิบวิธีในการตรวจสอบและทำความเข้าใจรูปแบบการตัดสินใจของทีมคุณ เครื่องมือMyers-Briggs Type Indicator(MBTI) ช่วยระบุความชอบตามธรรมชาติของบุคคลในสี่ด้านของบุคลิกภาพ

รูปแบบการตัดสินใจ
รูปแบบการตัดสินใจ

แบบประเมินรูปแบบการตัดสินใจของImpact Associates ประเมินบุคคลในห้าปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความชัดเจน ข้อมูล ความมุ่งมั่น ความสอดคล้อง และเวลาแบบทดสอบรูปแบบการตัดสินใจของTruity สำรวจวิธีที่คุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่แตกต่างกันและวิธีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ

การใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังว่ามีข้อกังวลทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพในที่ทำงาน คุณควรพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นก่อนเลือกใช้เครื่องมือใด ๆ

ตอนนี้เมื่อคุณได้จัดเตรียมพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว มาสำรวจสไตล์การตัดสินใจทั้งสี่และวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันในการทำงานกันเถอะ

4 รูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

1. คำสั่ง

รูปแบบการตัดสินใจแบบสั่งการให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลที่ทราบอยู่แล้วและแนวโน้มในอดีตเพื่อเลือกเส้นทางในอนาคต เป็นรูปแบบที่มีเหตุผล ใช้ข้อมูลเป็นฐาน และมีความเป็นเหตุเป็นผล ผู้ตัดสินใจแบบสั่งการจะเลือกที่จะ:

  • ตัดสินใจด้วยตนเอง
  • ใช้ข้อมูลและขั้นตอนที่ผ่านมาแทนที่จะลองวิธีใหม่
  • ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการดำเนินการ
  • ตรงไปตรงมาในการคิด
  • หลีกเลี่ยงความกำกวม

การตัดสินใจแบบคำสั่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจที่รวดเร็ว ซ้ำซาก หรือระยะสั้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่เป้าหมายชัดเจน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลองใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้เพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

เมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน การตัดสินใจแบบมีคำสั่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากในขณะที่มีความแม่นยำเกือบสมบูรณ์

มุมมองการติดตามเวลา
มุมมองการติดตามเวลาบน ClickUp สำหรับการประมาณการงานที่คล้ายกัน

สิ่งนี้อาจถูกมองว่าไม่ร่วมมือหรือมีอำนาจมากเกินไปในบางครั้ง ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบกลยุทธ์การทำงานทางไกล หากคุณตัดสินใจว่าพนักงานทุกคนต้องมาทำงานที่ออฟฟิศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น การตัดสินใจนี้จะถูกมองว่าไม่ยืดหยุ่นและไม่เป็นมิตร แม้ว่าคุณจะตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลก็ตาม

การตัดสินใจประเภทนี้ไม่เหมาะสมเช่นกันหากคุณกำลังบริหารจัดการพนักงานที่มีทักษะสูงและทำงานได้อย่างอิสระซึ่งต้องการอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาจะไม่พอใจหากถูกบอกให้ทำตามคำสั่ง

2. วิเคราะห์

รูปแบบการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์เป็นการสำรวจ ในขั้นตอนนี้ คุณพิจารณาข้อเท็จจริง ความคิดเห็น สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยง ต้นทุน และผลกระทบทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจ นอกจากนี้ คุณยังใช้เวลาเท่าที่จำเป็น

การตัดสินใจแบบวิเคราะห์ถูกนำมาใช้เมื่อมีตัวเลือกหลายทาง และไม่มีสิ่งที่เรียกว่า 'คำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว'

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ได้รับมอบหมายให้ซื้อเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับทีมวิศวกรรม คุณจะใช้แนวทางการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ ผู้ตัดสินใจเชิงวิเคราะห์จะทำดังนี้:

  • สำรวจเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่
  • คัดเลือกเครื่องมือที่มีศักยภาพตามคุณสมบัติและประโยชน์
  • เปรียบเทียบราคาและความสะดวกในการใช้งาน
  • ศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการต่ออายุของสัญญา
  • เจรจาต่อรองส่วนลดและข้อเสนอพิเศษกับผู้ขาย
เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp
เทมเพลตเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ClickUp

การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ช่วยให้คุณชั่งน้ำหนักทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่

สไตล์การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ไม่เปิดโอกาสให้มีความคลุมเครือมากนัก ในการวิเคราะห์ จำเป็นต้องมีข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน บางครั้งอาจเป็นความรู้ของคุณเอง ดังนั้น จึงใช้ได้กับการตัดสินใจที่ซับซ้อนเฉพาะเมื่อตัวเลือก/ความเป็นไปได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น

หากการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับตัวแปรมากเกินไปหรือความไม่แน่นอน เช่น ความรู้สึกของสมาชิกในทีม นั่นไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมอย่างแน่นอน และแน่นอนว่าไม่เหมาะสมสำหรับปัญหาที่ต้องแก้ไขในทันที

3. แนวคิด

การตัดสินใจด้วยรูปแบบแนวคิดเกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เมื่อมีปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้จินตนาการถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้หลากหลายและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ นี่คือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด

ผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงแนวคิด:

  • ชอบเสี่ยง
  • ให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ถามคำถามปลายเปิดและสำรวจความเป็นไปได้
  • คิดแบบองค์รวม รวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม
  • ยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับโอกาสใหม่ ๆ

มาดูตัวอย่างของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังออกแบบแผนงานของซอฟต์แวร์ของพวกเขา กระบวนการตัดสินใจนี้สมบูรณ์แบบ พวกเขาจะเริ่มต้นด้วยการบันทึกความต้องการของพวกเขา จากนั้นร่วมมือกันบนกระดานไวท์บอร์ด ทำการสำรวจความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะ และทำการวางแผนสถานการณ์ ก่อนที่จะตัดสินใจ

ผู้ตัดสินใจเชิงแนวคิดมีความร่วมมือและจะนำทีมทั้งหมดมารวมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมในกระบวนการตัดสินใจกระตุ้นให้ทีมมีความคิดสร้างสรรค์และพิจารณาผลกระทบในระยะยาว

รูปแบบการตัดสินใจเชิงแนวคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและคลุมเครือ แต่ไม่เหมาะสำหรับการตัดสินใจเรื่องเล็กหรือเรื่องง่าย หากคุณเริ่มหยิบไวท์บอร์ดขึ้นมาและให้กลุ่มตัดสินใจร่วมกันในเรื่องอย่างเช่น 'จะไปกินข้าวกลางวันทีมที่ไหนดี?' คุณจะเสียเวลาและพลังงานไปอย่างเปล่าประโยชน์!

4. พฤติกรรม

หากคุณใช้แนวทางที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางในทุกการตัดสินใจ คุณจะมีรูปแบบการตัดสินใจเชิงพฤติกรรม ในรูปแบบนี้ คุณจะ:

  • คำนึงถึงความรู้สึกและอารมณ์ของทีมของคุณ
  • เชิญชวนให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
  • มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คนอย่างช้าๆ และตั้งใจ
  • ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของหลายคนมากกว่าคนเพียงไม่กี่คน

นี่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามกันมากที่สุดในทีมทรัพยากรบุคคลหรือทีมการจัดการบุคลากร ผู้จัดการโครงการก็ใช้สไตล์นี้เช่นกันเมื่อต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือไม่พึงประสงค์

เมื่อยกเลิกสัญญากับผู้ขาย, ปลดพนักงาน, เปลี่ยนโครงสร้างทีม, เป็นต้น, รูปแบบนี้เหมาะที่สุด.

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการที่มีสไตล์การตัดสินใจเชิงแนวคิดมีความเสี่ยงที่จะใส่ใจความรู้สึก/ปฏิกิริยาของผู้คนมากเกินไป ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาเอง การมุ่งเน้นการสร้างฉันทามติมากเกินไปอาจนำไปสู่ความล่าช้าที่ไม่สมควรและทำให้สมาชิกในทีมไม่พอใจ การมีเป้าหมายการสื่อสารที่เหมาะสมก็มีความสำคัญเช่นกัน ในขณะที่ใช้แนวทางนี้

ตามที่คุณเห็น ไม่มีสไตล์การตัดสินใจที่ถูกต้องหรือผิดพลาด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น สไตล์หนึ่งอาจเหมาะกับสถานการณ์มากกว่าสไตล์อื่น ๆ ผู้จัดการที่ดีจะเรียนรู้และใช้สไตล์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมตลอดอาชีพของตน

ไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ใดก็ตาม คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มาดูกันว่าทำอย่างไร

วิธีจัดการรูปแบบการตัดสินใจของทีมคุณ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีจะให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้อง

หากสถานการณ์ต้องการการตัดสินใจแบบสั่งการ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูล คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการ

คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองได้สำหรับการใช้งานทรัพยากร, ความคืบหน้าของสปรินต์, การประมาณเวลา, แนวโน้มการขาย,วัตถุประสงค์, และอื่น ๆ. คุณยังสามารถแปลงแดชบอร์ดของคุณเป็นเครื่องคิดเลขเพื่อทำนายการคาดการณ์ได้.

แดชบอร์ด Clickup
ตั้งค่ารายงานที่คุณต้องการ ทั้งหมดในที่เดียว บน ClickUp

หากคุณจะใช้รูปแบบการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ คุณจำเป็นต้องมีวิธีการบันทึกและประเมินตัวเลือกหลาย ๆ ทาง ทางที่ง่ายที่สุดคือการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด — นี่คือตัวอย่างของแบบฟอร์มข้อดีและข้อเสียที่จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ

สำหรับการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้นมุมมองของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินตัวเลือกในรูปแบบใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณ

รายการหรือมุมมองแบบตารางจะแสดงตัวเลือกทั้งหมดให้คุณเห็นเรียงกันเป็นแถว คุณสามารถเปรียบเทียบสถานะ ราคา ฯลฯ ได้ด้วยมุมมองนี้

มุมมองตารางใน Clickup
ดูตารางบน ClickUp เพื่อตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ในการตัดสินใจ

มุมมองบอร์ดสามารถใช้ติดตามตัวเลือกตามสถานะหรือฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการโครงการ คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน เช่น Android, iOS, เว็บ, เป็นต้น

หากเว็บเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับคุณ คุณสามารถจัดเรียงตามนั้นและกำจัดสิ่งที่ไม่พร้อมใช้งานได้ การดูปฏิทินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลา แผนภูมิแกนต์สามารถใช้สำหรับการจัดตารางเวลา การดูปริมาณงานและกล่องมีประโยชน์มากที่สุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่จัดการโครงการหลายโครงการ

ดูว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรด้วยมุมมอง Workload ใน ClickUp!
มุมมองปริมาณงานบน ClickUp สำหรับการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร

หากปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขต้องการสไตล์เชิงแนวคิด คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือสร้างสรรค์ClickUp Whiteboardถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ

ระดมความคิด วางแผน วางกลยุทธ์ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งมอบโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards
การสร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile ด้วย ClickUp Whiteboard

คุณสามารถระดมความคิดบนกระดานเปล่าหรือใช้หนึ่งในเทมเพลตการตัดสินใจมากมายของ ClickUp ได้ ติดตามกิจกรรมของทุกคน เพิ่มบันทึก และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรวมทีมไว้ในที่เดียว

เราขอแนะนำเทมเพลตกรอบการตัดสินใจของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

การตัดสินใจเชิงพฤติกรรมอาจซับซ้อน แต่ ClickUp ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน เมื่อคุณกำลังทำความรู้จักกับทีมของคุณ ให้ใช้แบบฟอร์มบน ClickUp เพื่อรวบรวมข้อมูลและความชอบของพวกเขา หากคุณต้องจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าแม่แบบการประเมินความต้องการเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนลำดับความสำคัญของพวกเขาได้

ตัดสินใจได้ดีขึ้นทุกครั้งด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจสามพันล้านครั้งหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจคือหน้าที่พื้นฐานของผู้จัดการทุกคน ความสามารถของคุณในการตัดสินใจที่ดีขึ้นจะทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

ผู้ตัดสินใจแบบคำสั่งต้องการข้อมูล ในฐานะผู้วิเคราะห์ คุณต้องการความชัดเจน ในฐานะผู้คิดเชิงแนวคิด คุณส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และในฐานะผู้ตัดสินใจเชิงพฤติกรรม คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทีมของคุณ ClickUp คือสถานที่เดียวที่คุณจะได้รับทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น

ClickUp ช่วยให้คุณจับข้อมูล จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ ติดตามด้วยกระดาน Kanban เปรียบเทียบด้วยมุมมองตาราง วัดผลด้วยรายงาน/แดชบอร์ด ทำงานร่วมกันด้วยไวท์บอร์ด ลงมือทำด้วยงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!ทดลองใช้ ClickUp ฟรีตอนนี้!