10 แบบฟอร์มรายการข้อดีและข้อเสียฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

การทำงานเต็มไปด้วยการตัดสินใจหลากหลายรูปแบบ บางการตัดสินใจก็ง่าย แต่บางการตัดสินใจล่ะ? ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่
ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านการตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, หรือการเงิน, การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับแผนก, ทีม, หรือบริษัทของคุณนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก. ดูเหมือนว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจะซ่อนตัวอยู่ทุกมุม—แล้วคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องได้อย่างไร?
แทนที่จะโยนเหรียญ ให้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยรายการข้อดีและข้อเสียอย่างง่าย รายการข้อดีและข้อเสียจะพิจารณาเหตุผลทั้งสนับสนุนและคัดค้านการกระทำใด ๆ เป้าหมายคือการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดด้วยมุมมองที่ไม่ลำเอียง เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการข้อดีและข้อเสียขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเช่นกัน แม่แบบแผนภูมิข้อดีและข้อเสียจะช่วยเร่งกระบวนการนี้ได้อย่างมาก แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบให้ประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสำคัญในขั้นตอนต่อไปของคุณ
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะได้เวลาของคุณกลับคืนมามากขึ้นด้วยเทมเพลตข้อดีข้อเสีย—พร้อมเทมเพลตมืออาชีพ 10 แบบสำหรับแทบทุกสถานการณ์ เพื่อเริ่มต้นการระดมสมองครั้งต่อไปของคุณได้อย่างรวดเร็ว
อะไรคือแบบฟอร์มข้อดีข้อเสีย?
แบบฟอร์มรายการข้อดีและข้อเสียเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นข้อดี (ข้อดี) และข้อเสีย (ข้อเสีย) ของสถานการณ์ การตัดสินใจ หรือการเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คิดว่าเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และมีข้อมูลครบถ้วน
เครื่องมือการตัดสินใจเหล่านี้มักประกอบด้วยสองคอลัมน์หรือสองส่วน คือส่วนของข้อดีและส่วนของข้อเสีย จากนั้นคุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
แทนที่จะพุ่งเข้าหาสิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง คุณพิจารณาผลลัพธ์ของการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำ คุณไม่สามารถคาดการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่การนั่งลงกับทีมของคุณเพื่อคิดหาข้อดีข้อเสียของสถานการณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อดีข้อเสียที่ดี?
เราจะแบ่งปันเทมเพลตข้อดีข้อเสียคุณภาพเยี่ยมให้คุณในเพียงไม่กี่วินาที นี่คือเกณฑ์ที่เราใช้ในการเลือก:
- อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มีโอกาสสูงที่คุณไม่ได้ทำงานคนเดียว เลือกใช้เทมเพลตที่รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนนี้จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้นควรเลือกใช้เทมเพลตที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
- รวมองค์ประกอบภาพ: ภาพช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น มองหาแม่แบบเมทริกซ์ที่มีภาพประกอบสูงการทบทวนสปรินต์ แผนผังแนวคิด และแผนงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายการข้อดีและข้อเสียของคุณ
- พิจารณาข้อดีและข้อเสีย: แม่แบบข้อดีและข้อเสียควรครอบคลุมทุกด้านของประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน เลือกแม่แบบที่ประเมินปัจจัยสำคัญทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและสมดุล
- ผสานเข้ากับ กระบวนการทำงานของคุณ: มองหาเทมเพลตที่สามารถแปลงเป็นกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ หรืองานได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว
10 แบบฟอร์มข้อดีและข้อเสียที่ควรใช้
คุณรู้วิธีสังเกตเทมเพลตคุณภาพดีอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องเสียเวลาค้นหา? ลองดูเทมเพลตข้อดีข้อเสียคุณภาพสูง 10 แบบนี้ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการประชุมทีมครั้งต่อไปของคุณ
1. แบบฟอร์มรายการข้อดีและข้อเสีย โดย ClickUp
เราชอบเทมเพลตรายการข้อดีและข้อเสียของ ClickUpเพราะมีรูปลักษณ์และความรู้สึกเหมือนกระดานไวท์บอร์ดจริงพร้อมโน้ตติด หากมีทีมที่ทำงานทางไกล เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำลองกระบวนการระดมความคิดแบบพบหน้ากันในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของClickUp เอง และมีลักษณะที่เน้นภาพสูง โดยใช้สีที่ตัดกัน เช่น สีเขียวสำหรับผลลัพธ์เชิงบวก และสีแดงสำหรับรายการข้อเสีย พร้อมพื้นหลังสีม่วงเพื่อให้สีดูโดดเด่น เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ 100% ดังนั้นคุณสามารถลากและวางโน้ตสติ๊กเกอร์ได้ตามใจชอบ
และเนื่องจากเทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้Clickup Whiteboards คุณสามารถแปลงรายการข้อดีและข้อเสียที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เป็นงานใน ClickUpได้ทันที เพื่อให้ไอเดียของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
2. แบบฟอร์มรายการข้อดีและข้อเสียของวิทยาลัยโดย ClickUp
การเลือกว่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนไม่ใช่การตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆแบบฟอร์มรายการข้อดีและข้อเสียของมหาวิทยาลัยโดย ClickUpช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบความคิดของคุณ
- ทำการประเมินผลอย่างเป็นกลาง
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ
กระบวนการวิจัยอาจวุ่นวายได้ ดังนั้นการเลือกเทมเพลตที่ครอบคลุมสิ่งที่คุณอาจนึกไม่ถึงจึงเป็นประโยชน์ เทมเพลตนี้ยังคำนึงถึงปัจจัยทางการเงิน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และทุนการศึกษาอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม พูดตามตรง คุณไม่จำเป็นต้องใช้เทมเพลตนี้เพียงแค่เปรียบเทียบวิทยาลัยเท่านั้น คุณสามารถนำไปใช้กับการเปรียบเทียบเชิงลึกในหัวข้อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณกำลังประเมินผู้ให้บริการหลายราย คุณสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ในเทมเพลตนี้ให้เหมาะสมกับราคาและคุณสมบัติของแต่ละผู้ให้บริการได้อย่างอิสระ
3. แม่แบบการวิเคราะห์ SOAR โดย ClickUp
กำลังวางแผนโครงการใหญ่ใช่ไหม? มองหาโอกาสและความเสี่ยงก่อนที่คุณจะนัดประชุมทีมครั้งแรกเสียอีกด้วยเทมเพลต SOAR Analysis จาก ClickUp คุณจะได้พิจารณาทุกแง่มุมของโครงการอย่างรอบด้าน ค้นหาโอกาสและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
เทมเพลตการตัดสินใจนี้คล้ายกับการวิเคราะห์ SWOT แต่เน้นไปที่การทำงานภายในของบริษัทของคุณมากกว่า SOAR ประเมิน:
- จุดแข็ง: นี่คือข้อได้เปรียบที่คุณมี
- โอกาส: ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่
- ความมุ่งมั่น: กำหนดเป้าหมายสำหรับโครงการนี้
- ผลลัพธ์: รายละเอียดสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ความปรารถนาของคุณกลายเป็นความจริง
โดยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการและสร้างแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น SOAR เป็นแบบแผนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินข้อดีและข้อเสียที่เป็นจริงของโครงการของคุณ ใช้แบบแผนนี้เพื่อทำการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้า วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ หรือประเมินประโยชน์ของกระบวนการปัจจุบันของคุณ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม ทรัพยากรนี้ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันไอเดียกับสมาชิกจากแผนกอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วม ทำให้คุณได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้น เครื่องมือภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ดังนั้นคุณสามารถแปลงเทมเพลตข้อดีข้อเสียนี้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายใน ClickUp เมื่อคุณเสร็จสิ้น
4. แม่แบบ Pugh Matrix โดย ClickUp
แม่แบบ Pugh Matrix โดย ClickUpมีลูกเล่นเพิ่มเติมมากกว่าแม่แบบรายการข้อดีข้อเสียแบบสองคอลัมน์ทั่วไปเล็กน้อย แต่ก็ยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นอย่าให้มันทำให้คุณรู้สึกกังวล
เมทริกซ์ Pugh มีสองคอลัมน์: คอลัมน์หนึ่งสำหรับตัวเลือกที่คุณกำลังเปรียบเทียบ และอีกคอลัมน์หนึ่งสำหรับเกณฑ์การประเมิน ให้ทำการประเมินตามต้นทุน คุณภาพ เวลา หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการในบริษัทของคุณ
เราชอบเมทริกซ์นี้เพราะมันประเมินปัจจัยหลายอย่างอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม มันจัดอันดับทุกตัวเลือกด้วยเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งทำให้คุณได้รายการข้อดีและข้อเสียที่มีโครงสร้างมากขึ้นหากคุณต้องการการเปรียบเทียบที่เป็นระบบและมองเห็นภาพได้ของตัวเลือกทั้งหมด เครื่องมือภาพนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมี
5. แม่แบบงานวิเคราะห์ SWOT โดย ClickUp
การวิเคราะห์ SWOT จะพิจารณาปัจจัยภายใน เช่น จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสและภัยคุกคาม เมื่อถึงเวลาที่จะระดมความคิดสำหรับโครงการใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ ให้ใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่แน่นหนา
แบบฟอร์มงานวิเคราะห์ SWOT โดย ClickUpช่วยเร่งกระบวนการวิเคราะห์ SWOT โดยให้คุณมีกราฟสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ แบบฟอร์มนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับอัตราการเสร็จสิ้น วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และอื่นๆ
สวมหมวกนักสืบของคุณและมองหาแนวโน้มทั้งในบริษัทของคุณและในตลาดโดยรวม คุณอาจต้องขุดค้นข้อมูลบ้าง แต่แม่แบบการวิเคราะห์ SWOT นี้จะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การวิจัย ไม่ใช่การจัดรูปแบบ
6. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์โดย ClickUp
ในธุรกิจ บางครั้งคุณต้องเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเสี่ยงอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเลยแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์โดย ClickUpจะพาคุณผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะบอกคุณว่าไอเดียใหญ่และทะเยอทะยานของคุณนั้นมีความเป็นไปได้หรือเป็นเพียงความคิดที่ไร้สาระ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนกระบวนการอย่างเข้มข้น ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์เพื่อดูว่าต้นทุนในการดำเนินกระบวนการใหม่นี้ต่ำกว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากกระบวนการหรือไม่ หากต้นทุนสูงเกินไป—หรือหากคุณกำลังเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ เช่น ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ—ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
7. แม่แบบรายการข้อดีและข้อเสียของ Excel โดย Vertex42
คุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลมากกว่าหรือไม่? รายการข้อดีและข้อเสียนี้โดย Vertex42 เป็นรายการข้อดีและข้อเสียที่สามารถวัดผลได้ โดยจะคำนวณคะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์
ระบุข้อดีและข้อเสียของคุณตามปกติ แต่ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละเกณฑ์บนมาตราส่วน 0 ถึง 10 โดย 0 หมายถึงไม่สำคัญเลย และ 10 หมายถึงสำคัญอย่างยิ่ง
ไม่ใช่ทุกประโยชน์และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จะมีผลกระทบเท่าเทียมกัน และเราชอบที่เทมเพลตนี้คำนึงถึงความแตกต่างที่มีความหมาย กรอกข้อมูลในเทมเพลตและใช้คะแนนสุดท้ายที่ด้านบนของแผนภูมิเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีวัตถุประสงค์ในทุกทางเลือกที่ยากลำบาก มองหาคะแนนที่สูงกว่าเพื่อกำหนดว่าคุณควรอนุมัติโครงการนี้หรือควรพิจารณาใหม่
8. แผนภูมิข้อดีและข้อเสียของ Excel โดย Spreadsheet.com
แม่แบบแผนภูมิข้อดีและข้อเสียของ Excel โดย Spreadsheet.com เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายอีกตัวหนึ่งที่ให้คะแนนแต่ละข้อดีและข้อเสีย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างจากแม่แบบของ Vertex42 คือระบบการให้น้ำหนัก
หากเกณฑ์ใดมีความสำคัญมากกว่าเกณฑ์อื่น คุณสามารถกำหนด "น้ำหนัก" ให้มากกว่าได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณจะให้คะแนนปัจจัยอย่างราคาโดยปกติที่น้ำหนัก 3 แต่คุณกำหนดน้ำหนักเป็น 2.25 คะแนนจะกลายเป็น 6.75
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดค่าให้กับแต่ละตัวแปรแล้ว สเปรดชีตจะแสดงคะแนนสำหรับข้อดีและข้อเสียเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจขั้นสุดท้าย หากคอลัมน์ข้อดีมีคะแนนมากกว่าคอลัมน์ข้อเสีย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแนวคิดของคุณจะ (น่าจะ) ประสบความสำเร็จ
9. แบบฟอร์มข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Word โดย Smile Templates
กำลังมองหาเทมเพลตรายการข้อดีและข้อเสียที่ใช้งานกับ Word ได้ง่ายอยู่ใช่ไหม? เลือกใช้เทมเพลตข้อดีและข้อเสียสำหรับ Microsoft Word ฟรีนี้ได้เลย
เราชอบเทมเพลตนี้เพราะมันมากกว่าแค่รายการข้อดีข้อเสียธรรมดา มันถูกจัดรูปแบบเหมือนแผนธุรกิจที่มีส่วนต่างๆ สำหรับ:
- คำประกาศเจตนารมณ์ของบริษัท
- การวิเคราะห์ตลาด
- แผนการตลาด
- การจัดการผลิตภัณฑ์
- การดำเนินงาน
- การประเมินความเสี่ยง
- แผนการเงิน
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ง่ายเหมือนการลบ Lorem Ipsum ออกแล้วใส่ข้อมูลบริษัทของคุณเองลงไป
ป.ล. เทมเพลตนี้ฟรี แต่ต้องให้เครดิต ดังนั้นอย่าลืมให้เครดิต Smile Templates หากคุณนำไปใช้
10. แม่แบบรายการข้อดีและข้อเสียแบบถ่วงน้ำหนักใน Microsoft Word โดย Sample.net
แม่แบบรายการข้อดีและข้อเสียแบบถ่วงน้ำหนักของ Microsoft Word นี้เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของแม่แบบข้อดีและข้อเสียแบบถ่วงน้ำหนัก โดยจะมีพื้นที่สำหรับระบุปัญหาหรือความต้องการของคุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นเป้าหมายหลักขณะพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแนวคิดสำคัญของคุณ
เนื่องจากนี่ไม่ใช่ไฟล์ Excel เราขอแนะนำให้ใช้เอกสาร Word นี้เป็นแผ่นงานสำหรับพิมพ์ ให้พิมพ์ออกมาแล้วนำไปใช้ในที่ประชุมระดมความคิดแบบพบหน้ากันครั้งต่อไปของคุณ ระบุข้อดีทั้งหมด กำหนดค่า (หรือน้ำหนัก) และรวมคะแนนทั้งหมดในตอนท้ายเพื่อดูว่าคุณควรตัดสินใจดำเนินการต่อไปหรือไม่
เร่งการตัดสินใจของคุณด้วยเทมเพลต
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างมาตราส่วนการให้คะแนนอย่างง่ายหรือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในอาชีพของคุณ การมีแบบฟอร์มข้อดีข้อเสียจะช่วยเร่งกระบวนการได้อย่างแน่นอน บางครั้งคุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องส่วนตัว แต่บ่อยครั้งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างเป็นกลางซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจด้วยแบบฟอร์มการระดมความคิดที่เหมาะสม
ชอบสิ่งที่คุณเห็นที่นี่หรือไม่? ClickUp มีเทมเพลตข้อดีข้อเสียมากมายหลายสิบแบบ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่เรามีเท่านั้น คุณจะไม่เพียงแค่พบคลังเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับทุกกระบวนการทางธุรกิจ แต่ยังมีมากกว่า 1,000 การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นของ ClickUp
มาดูกันว่าทำไมถึงมีกระแสฮือฮาขนาดนี้เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้!