10 เทมเพลตติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกที่ช่วยเปิดเผยสัญญาณการยกเลิกสมาชิกอย่างแท้จริง

หากธุรกิจสมัครสมาชิกของคุณกำลังสูญเสียรายได้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าเกือบทุกกรณี แต่เป็นช่องว่างระหว่างแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงิน ระบบ CRM และสเปรดชีตที่ใครบางคนสร้างขึ้นในปี 2022 ซึ่งยังคงใช้กระทบยอด MRR เมื่อถึงเวลาปิดยอดสิ้นเดือน การสูญเสียลูกค้าที่เกิดขึ้นเมื่อหกสัปดาห์ก่อนก็ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว
คู่มือนี้จะพาคุณผ่านเทมเพลตติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิก 10 แบบ อธิบายว่าแต่ละแบบเหมาะสำหรับอะไร และชี้ให้เห็นจุดที่แต่ละแบบมีข้อจำกัด หากคุณต้องการเลือกเพียงหนึ่งแบบ ให้ข้ามไปที่ตารางเปรียบเทียบด้านล่าง
เปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว: 10 แม่แบบติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิก
|แม่แบบ
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบ KPI ฝ่ายขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การติดตามสุขภาพการสมัครสมาชิกของผู้นำด้านการเงินและการขายโดยไม่ต้องใช้รายงานด้วยตนเอง
|แดชบอร์ดที่รีเฟรชอัตโนมัติ, มุมมองของกระบวนการแปลง, การติดตามรายได้ต่อตัวแทน, การ์ด KPI แบบเรียลไทม์
|แดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์
|แม่แบบรายงานยอดขายรายเดือนของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม RevOps ที่สร้างภาพรวม MRR และ NRR รายเดือนที่สามารถทำซ้ำได้
|การผสานข้อมูลสดผ่าน ClickUp Docs, การเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน, ส่วนการแยกย่อย NRR
|เอกสารรายงานประจำเดือน
|แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การวิเคราะห์รายได้แบบเฉพาะกิจตามกลุ่ม, ระดับชั้น, หรือช่องทางที่ได้มา
|มุมมองหลายแบบของชุดข้อมูลเดียวกัน (ตาราง, บอร์ด, รายการ), ตัวกรองแบ่งส่วน, การระบุแหล่งที่มาของช่องทาง
|รายงานหลายมุมมอง
|แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขายที่ติดตามดีลแต่ละรายการตั้งแต่ช่วงทดลองใช้ไปจนถึงการชำระเงินและการขยายธุรกิจ
|สถานะที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิก, ระบบอัตโนมัติสำหรับการก้าวหน้าของขั้นตอน, การติดตามการขยายตัว
|กระดานติดตามข้อตกลง
|แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การคาดการณ์ MRR ไตรมาสหน้าของ RevOps ด้วยคณิตศาสตร์ของท่อที่มีน้ำหนัก
|มุมมองกระดานแบบลากและวาง, ฟิลด์สูตรสำหรับการคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนัก, การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอน
|ระบบคานบันสำหรับท่อส่ง
|แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมความสำเร็จของลูกค้าที่รวมข้อมูลลูกค้า การสมัครสมาชิก และการต่ออายุไว้ด้วยกัน
|เชื่อมโยงข้อมูลผ่านความสัมพันธ์, มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา, วันที่ต่ออายุที่แนบพร้อมการแจ้งเตือน
|ฐานข้อมูล CRM ที่เชื่อมโยง
|แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปฏิบัติการที่บันทึกการลงทะเบียนใหม่โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
|ClickUp Forms พร้อมการจับคู่ฟิลด์, การเลือกแผน, เอกสารการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน
|แบบฟอร์มการรับข้อมูล + รายการงาน
|แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเงินที่กำลังดูรายได้จากการสมัครสมาชิกควบคู่ไปกับกระแสเงินสดและค่าใช้จ่าย
|แดชบอร์ดแบบข้ามรายการ, การติดตามทางการเงินแบบรวมศูนย์, ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) กับรายได้
|แดชบอร์ดภาพรวมทางการเงิน
|เทมเพลตบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการเงินที่ดูแลบันทึกธุรกรรมและบันทึกการรับรู้รายได้ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
|ฟิลด์กำหนดเองระดับธุรกรรม, มุมมองที่กรองตามประเภท, การส่งออกพร้อมการกระทบยอด
|สมุดบัญชีรายการธุรกรรม
|เครื่องมือติดตามค่าใช้จ่ายการสมัครสมาชิก Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี
|บุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ติดตามการใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกที่ออกไป (กรณีการใช้งานแบบย้อนกลับ)
|คอลัมน์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับรอบค่าใช้จ่าย/รอบบิล/วันชำระเงิน ตารางสรุปประจำเดือนและประจำปี สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ใน Word, Google Docs หรือ PDF
|เอกสารที่สามารถแก้ไขได้
เทมเพลตติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกคืออะไร?
เทมเพลตติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกเป็นกรอบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการตรวจสอบรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ — MRR, ARR, การยกเลิก, การขยายตัว, และวันที่ต่ออายุ ในมุมมองที่รวมศูนย์เพียงที่เดียว มันแทนที่การรวมกันของข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, รายงาน CRM, และสเปรดชีตการเงิน ที่กระจัดกระจายซึ่งธุรกิจสมัครสมาชิกส่วนใหญ่จะมีภายในปีที่สอง
เหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญ: ข้อมูลรายได้มักถูกเก็บไว้ในระบบสามหรือสี่ระบบที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ การกระทบยอดด้วยมือต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกเดือน ข้อผิดพลาดสะสม และสัญญาณเตือนเบื้องต้นของการสูญเสียลูกค้ากลับถูก掩埋อยู่ในเสียงรบกวน
ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาตารางหมุน, แดชบอร์ด, และแผนภูมิภายในสเปรดชีตเพื่อทำความเข้าใจงานของพวกเขา ปัญหาคือ การเปลี่ยนคอลัมน์, การเปลี่ยนชื่อชีต, หรือแถวเพิ่มเติมสามารถทำลายสูตร, ช่วงข้อมูล, หรือการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเงียบๆ — และรายงานยังคงแสดงตัวเลขที่ดูถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องจริง ๆ พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทมเพลตพร้อมข้อมูลสดช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการเสียหายอย่างเงียบ ๆ นี้
คุณรู้หรือไม่? ข้อมูลของ Recurly ในปี 2025 แสดงให้เห็นว่า25% ของสมาชิกเลือกที่จะหยุดชั่วคราวแทนที่จะยกเลิกเมื่อมีตัวเลือกนี้ ซึ่งสร้างรายได้จากการกลับมาใช้บริการซ้ำมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ นั่นคือรายได้ที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เคยเห็น เพราะพวกเขาไม่ได้ติดตามขั้นตอนของวงจรชีวิตสมาชิก
ทำไมต้องใช้เทมเพลตตัวติดตามแทนการสร้างจากศูนย์?
การสร้างจากศูนย์มักจะทำให้ได้เครื่องมือติดตามที่ขาดหนึ่งในสามสิ่งนี้: คำจำกัดความที่สอดคล้องกัน, ระบบอัตโนมัติ, หรือความสามารถในการแจ้งเตือนบัญชีที่มีความเสี่ยงก่อนที่พวกเขาจะยกเลิก. เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณได้ทั้งสามสิ่งนี้ในวันแรก.
ข้อดีเฉพาะ:
- ปิดงวดสิ้นเดือนได้เร็วขึ้น การคำนวณอัตโนมัติช่วยลดงานกระทบยอดด้วยมือที่มักทำให้การปิดงวดกลายเป็นโครงการที่ใช้เวลาหลายวัน
- การคาดการณ์โดยอิงข้อมูล ไม่ใช่ความรู้สึก ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มาตรฐานช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์สองไตรมาสถัดไปโดยมีจุดอ้างอิง แทนที่จะใช้ความรู้สึก
- การตรวจจับการยกเลิกบริการล่วงหน้า ตัวติดตามที่แสดงการใช้งานที่ลดลง การลดระดับ หรือการชำระเงินที่พลาด ให้คุณมีช่องทางในการแทรกแซงก่อนที่บัญชีจะยกเลิก
- การปรับทีมให้สอดคล้องกัน เมื่อฝ่ายขาย ฝ่ายความสำเร็จ และฝ่ายการเงินมองดูตัวเลขเดียวกัน คุณจะหยุดโต้แย้งว่าใครมีคำจำกัดความของ MRR ที่ถูกต้อง
- พื้นที่ทำงานเดียวแทนห้า การเก็บข้อมูลรายได้ควบคู่กับบันทึกของลูกค้า งานต่ออายุ และการรายงานในเครื่องมือเดียว ช่วยลดภาระการสลับแท็บอยู่ตลอดเวลา
เทมเพลตติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกควรมีอะไรบ้าง?
เครื่องมือติดตามที่มีประโยชน์จะบันทึกทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและสัญญาณการดำเนินงาน — ซึ่งสัญญาณการดำเนินงานคือสิ่งที่ทำให้ระบบบันทึกข้อมูลแตกต่างจากระบบที่ช่วยปกป้องรายได้ของคุณ ค้นหาองค์ประกอบทั้งแปดต่อไปนี้:
- ฟิลด์ MRR และ ARR ต่อลูกค้า ตัวเลขรายได้หลัก โดยมีการแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่าง MRR ใหม่, ขยาย, หดตัว, และสูญเสียลูกค้า
- ตัวบ่งชี้สถานะลูกค้า สถานะที่แสดงด้วยสีสำหรับใช้งานอยู่ ทดลองใช้ เสี่ยงต่อการยกเลิก และยกเลิกแล้ว — มองเห็นได้ชัดเจนในทันที
- วันต่ออายุ แสดงการต่ออายุที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้ทีมความสำเร็จสามารถมีส่วนร่วมได้ 60 ถึง 90 วันก่อนวันครบกำหนด
- ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรมพร้อมเวลาและจำนวนเงิน สำหรับการกระทบยอดและการตรวจสอบข้อพิพาท
- การบันทึกเหตุผลการยกเลิก วันที่และเหตุผลในทุกกรณีการยกเลิก — การรับรู้รูปแบบไม่สามารถทำได้หากไม่มีข้อมูลนี้
- การแบ่งส่วนรายได้ ความสามารถในการแบ่งตามระดับ แผน หรือกลุ่มลูกค้า การรวม MRR เข้าด้วยกันจะซ่อนส่วนที่กำลังขาดทุนอยู่
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทำงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง การชำระเงินล้มเหลว หรือใกล้ถึงวันต่ออายุ
- จุดเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อกับระบบบิลของคุณ, CRM, และเครื่องมือบัญชีเพื่อให้ตัวติดตามไม่ต้องทำด้วยมือ
10 แม่แบบติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกที่ดีที่สุด
เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการรายได้จากการสมัครสมาชิก ตั้งแต่การติดตาม KPI ระดับสูงไปจนถึงการบันทึกธุรกรรมอย่างละเอียด
1. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp
ตัวชี้วัดการขายที่ไม่เชื่อมโยงกับรายได้จากการสมัครสมาชิกจริงของคุณจะสร้างจุดบอดให้กับผู้นำ คุณไม่สามารถเห็นได้ว่าตัวแทนขายคนใดกำลังสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุดหรือจุดใดในกระบวนการแปลงลูกค้าที่เกิดปัญหา ซึ่งทำให้ผู้นำไม่สามารถมองเห็นสถานะการสมัครสมาชิกแบบเรียลไทม์ได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องขอรายงานด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
เทมเพลต KPI สำหรับการขายโดย ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดต่อรายได้จากการสมัครสมาชิก: อัตราการเปลี่ยนแปลง, ขนาดเฉลี่ยของดีล, และรายได้ต่อตัวแทน ในที่เดียว คุณจะได้รับแดชบอร์ด KPI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งแสดงแนวโน้มในการสมัครสมาชิกใหม่, การอัปเกรด, และการดาวน์เกรดได้ในพริบตา
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- การติดตามเป้าหมายในตัว: กำหนด KPI เป็นงานพร้อมสถานะเปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกตัวแทนขายทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังทำงานเพื่ออะไร
- มุมมองรายสัปดาห์และรายเดือน: สลับระหว่างประสิทธิภาพรายสัปดาห์ที่ละเอียดและแนวโน้มรายเดือนที่กว้างขึ้น
- 15 ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้า: ติดตามเมตริกต่างๆ เช่น ความพยายามในการขายเพิ่ม, รายได้จากการขายซ้ำ, และมูลค่าของใบเสนอราคา โดยไม่ต้องสร้างระบบติดตามของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น
- คณะกรรมการรายได้ต่อเดือน: แสดงรายได้รายเดือนบนกระดานสไตล์คัมบังเพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและสแกนได้ง่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้นำด้านการเงินที่ต้องการมุมมองแบบเรียลไทม์ของ KPI การสมัครสมาชิกตามตัวแทน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อตรวจจับการลดลงของการแปลงเป็นลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆ
2. คลิกอัพ เทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือน
การสร้างรายงานรายได้รายเดือนบางครั้งกลายเป็นงานคัดลอกและวางข้อมูลด้วยมือที่ยาวนาน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ข้อมูลก็ล้าสมัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็กำลังทำงานจากตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกัน
เทมเพลตรายงานยอดขายรายเดือนโดย ClickUpมาตรฐานกระบวนการโดยการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุนในที่เดียว
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การนำเสนอข้อมูลแบบฝังตัว: ดูแนวโน้มรายได้ในกราฟและแผนภูมิโดยไม่ต้องส่งออกไปยังเครื่องมืออื่น
- มุมมองที่ยืดหยุ่น: สร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยมุมมองรายการ, แผนงานกานท์, ปริมาณงาน และปฏิทิน
- การรายงานแบบร่วมมือ: ใช้ ClickUp Docsเพื่อทำงานบนรายงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด
- การติดตามเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพรายเดือนและติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงภายในเทมเพลต
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมปฏิบัติการด้านรายได้ที่ต้องการรูปแบบที่ซ้ำได้และมีโครงสร้างสำหรับการรายงานประจำเดือน กรอบงานนี้ช่วยให้พวกเขาลดเวลาในการปิดการขายและส่งมอบตัวเลขที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกเดือน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อรายงานประจำเดือนของคุณพร้อมแล้ว งานที่แท้จริงคือการค้นหาว่าตัวเลขเหล่านั้นกำลังบอกอะไรคุณ นี่คือจุดที่ ClickUp Brainเข้ามาช่วย ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานแบบ AI ที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ดังนั้น Brain จึงมีบริบทครบถ้วนเกี่ยวกับงาน เอกสาร และข้อมูลของคุณทั้งหมด ถามมันว่าทำไม MRR ถึงลดลงในเดือนที่แล้ว บัญชีใดที่กำลังจะต่ออายุ หรือขั้นตอนใดในกระบวนการของคุณที่ติดขัด แล้วมันจะดึงคำตอบจากพื้นที่ทำงานของคุณมาให้คุณทันที
3. คลิกอัพ เทมเพลตรายงานการขาย
เมื่อผู้นำถามเกี่ยวกับรายได้จากภูมิภาคหรือประเภทบริการเฉพาะ ทีมของคุณไม่ควรต้องใช้เวลาสองวันในการหาคำตอบแม่แบบรายงานการขายของ ClickUpช่วยจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน 10 ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าและมุมมองเฉพาะห้าแบบ ดังนั้นคำถามใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีคำตอบที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- มุมมองพร้อมใช้งาน 5 แบบ: สลับระหว่างรายงานยอดขายประจำปี รายงานรายไตรมาส รายงานยอดขายรายเดือน และมุมมองยอดขายตามประเภทบริการได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่
- 10 ฟิลด์กำหนดเองใน ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ติดตามภูมิภาคการขาย, ไตรมาสการขาย, ปีการขาย, และความสำเร็จในการขายได้ทันที
- มุมมองตารางและบอร์ด: ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อเจาะลึกตัวเลข และมุมมองบอร์ดของClickUpเพื่อดูภาพรวมของประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
- การตั้งเป้าหมายในตัว: กำหนดเป้าหมายตามผลการรายงานและสร้างงานทบทวนที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องรับมือกับคำขอรายงานแบบฉุกเฉินบ่อยครั้ง. มีประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบตามภูมิภาค, ไตรมาส, และประเภทธุรกิจ.
4. คลิกอัพ เทมเพลตติดตามยอดขาย
การรู้ว่าทีมของคุณบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่การรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ขับเคลื่อนยอดขาย กำไรอยู่ที่จุดใด และตัวแทนขายคนใดกำลังทำผลงานได้ตามเป้าหมายต่างหากที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างแท้จริง ตอนนี้คุณสามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกเหล่านั้นได้ด้วยSales Tracker Template จาก ClickUp
ระบบติดตามการขายตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงผลลัพธ์ โดยมี 12 ช่องข้อมูลที่กำหนดเองครอบคลุมต้นทุนต่อหน่วย ค่าขนส่ง เป้าหมายกำไร และการคืนสินค้า เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายระหว่างขั้นตอนการขายและสรุปผล
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ห้า สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp: ทำเครื่องหมายความคืบหน้าเป็น ไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, บรรลุเป้าหมาย, ไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้สถานะของงานในกระบวนการของพนักงานทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนในทันที
- มุมมองปริมาณการขายต่อเดือน: ดูแนวโน้มของประสิทธิภาพตลอดเวลาโดยไม่ต้องสร้างรายงานแยกต่างหาก
- สถานะการขายต่อผลิตภัณฑ์: ระบุอย่างรวดเร็วว่าผลิตภัณฑ์ใดกำลังทำยอดได้ตามเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ใดที่ต้องการความสนใจ
- 12 ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้า: ติดตามต้นทุนต่อหน่วย, เป้าหมายกำไร, ค่าขนส่ง, และการคืนสินค้าควบคู่กับข้อมูลการขายหลัก
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสินค้า พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของบุคคลและทีมอย่างใกล้ชิด
5. คลิกอัพ เทมเพลตกระบวนการขาย
ท่อส่งข้อมูลที่อยู่ในหัวของใครบางคน หรือแย่กว่านั้นอยู่ในสเปรดชีตที่แชร์กัน ไม่ใช่ท่อส่งข้อมูลที่แท้จริง มันเป็นเพียงรายการของสิ่งที่อาจผิดพลาดได้ ใช้แม่แบบ Sales Pipeline โดย ClickUpเพื่อให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณมีที่อยู่เดียว
ติดตามทุกโอกาสตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงปิดการขาย ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 30 แบบที่สะท้อนสถานะของแต่ละดีลได้อย่างแม่นยำ รวมถึงสถานะลูกค้าที่เลิกใช้บริการ, กำลังต่ออายุ, ต้องการความสนใจ, และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- 30 สถานะที่กำหนดเอง: ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณโดยไม่ต้องบังคับให้ข้อตกลงเข้าสู่หมวดหมู่ทั่วไปที่ไม่ตรงกับกระบวนการของคุณ
- ระบบอัตโนมัติในตัว: ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสามแบบช่วยลดการอัปเดตสถานะด้วยตนเองและทำให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการ
- มุมมองกระดานแบบลากและวาง: ใช้กระดานคัมบังของ ClickUpเพื่อย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและมองเห็นจุดติดขัดได้ทันที
- มุมมอง SOP การขาย: ปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับมุมมองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะในเทมเพลต
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการกับปริมาณลีดจำนวนมากในหลายขั้นตอน สามารถใช้กรอบการทำงานนี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็นในกระบวนการขาย
6. ClickUp เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย
ระบบ CRM ของคุณจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมของคุณใช้งานจริงเท่านั้น หากมันถูกฝังอยู่ในเครื่องมือแยกต่างหากที่ไม่มีใครเปิดใช้งาน เว้นแต่จะจำเป็น ข้อมูลลูกค้าจะล้าสมัย การติดตามงานจะตกหล่น และดีลต่าง ๆ ก็หลุดมือไป
แล้วทางออกคืออะไร? ลองใช้เทมเพลต Sales CRM จาก ClickUpและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว ติดตามทุกการสนทนา ตรวจสอบความคืบหน้าของลีดผ่านสถานะที่กำหนดเองได้ถึง 20 สถานะ และดูภาพรวมกระบวนการขายทั้งหมดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- 20 สถานะที่กำหนดเอง: เคลื่อนย้ายลูกค้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น กำลังดำเนินการ, กำลังเจรจา, กำลังเริ่มต้น, และไม่ใช้งาน พร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนในทุกขั้นตอน
- มุมมองบอร์ดสำหรับการแบ่งกลุ่ม: มองเห็นภาพรวมกลุ่มลูกค้าและจัดการกระบวนการขายของคุณบนกระดานคัมบังแบบโต้ตอบ
- ระบบอัตโนมัติในตัว: ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสองระบบจะจัดการการอัปเดตตามปกติ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายจริง
- มุมมองแบบสรุปและรายการ: สลับระหว่างภาพรวมของกระบวนการในระดับสูงและการแยกย่อยในระดับงานโดยละเอียดโดยไม่ต้องสร้างใหม่
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการฟังก์ชัน CRM โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือแยกต่างหาก กรอบงานนี้มีประโยชน์สำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร และความคืบหน้าของดีลไว้ในที่เดียวที่ทีมของคุณจะตรวจสอบได้จริง
ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่า 30 นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือเวลาที่สูญเสียไปมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีในการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack, และไฟล์ที่กระจัดกระจาย. ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้. เข้าสู่ ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ ผลลัพธ์จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมขายตลอดทั้งวงจรรายได้
7. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ ClickUpมอบระบบการรับข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลสมาชิกตั้งแต่ช่วงเวลาที่ใครบางคนลงทะเบียน ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับอีเมลของสมาชิก ความสนใจ ตารางการอัปเดต และระยะเวลาการสมัครสมาชิก ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สถานะสมาชิก 4 ประเภท: ติดตามทุกการติดต่อว่าเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ สมาชิกใหม่ หยุดใช้งาน หรือยกเลิกการสมัคร เพื่อให้รายชื่อของคุณสะท้อนความเป็นจริงเสมอ
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเฉพาะ: ออกแบบและปรับแต่งแบบฟอร์มการรับสมัครของคุณได้โดยตรงภายในเทมเพลต
- มุมมองสถานะผู้สมัครสมาชิก: ดูภาพรวมสุขภาพของฐานผู้สมัครสมาชิกของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลรายบุคคล
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมปฏิบัติการที่ดูแลรายชื่อสมาชิกที่เพิ่มขึ้น สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างความสม่ำเสมอในกระบวนการรับข้อมูล และรักษาความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกตั้งแต่วันแรก
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ตัวติดตามการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อทำการวิเคราะห์หลังการสูญเสียลูกค้าทุกเดือน ไม่ใช่แค่รายงานรายได้เท่านั้น บัญชีที่คุณสูญเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วคือข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดในการปกป้องบัญชีที่คุณยังมีอยู่
8. คลิกอัพ เทมเพลตการจัดการการเงิน
รายได้จากการสมัครสมาชิกไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพัง มันส่งผลต่อกระแสเงินสด การจัดสรรงบประมาณ และความสามารถในการทำกำไร—แต่หลายทีมยังคงติดตามข้อมูลเหล่านี้แยกกัน เมื่อคุณพยายามเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน คุณกำลังทำงานกับตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกัน
เทมเพลตการจัดการการเงินโดย ClickUpมอบพื้นที่ทำงานเดียวให้กับทีมการเงินของคุณเพื่อติดตามงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และความก้าวหน้าทางการเงิน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 28 สถานะ การทำงานอัตโนมัติ 4 แบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพในตัว มันถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการดูแลด้านการเงินโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- 28 สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามทุกงานทางการเงินตั้งแต่ต้องทำ ผ่านการอนุมัติ ลงนาม และเสร็จสิ้น โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ ในระหว่างการส่งต่อ
- 4 ระบบอัตโนมัติในตัว: ตั้งค่าการแจ้งเตือนบิลและทริกเกอร์การทบทวนงบประมาณเพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญระหว่างรอบการรายงาน
- มุมมองปฏิทิน: วางแผนและจัดตารางงานทางการเงินตามกำหนดส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแทนที่จะรอให้ถึงกำหนด
- การมองเห็นกระแสเงินสด: ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินเข้าและออกในแต่ละเดือน และปรับการตัดสินใจใช้จ่ายก่อนสิ้นเดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและนักบัญชีที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดทำงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่าย และการบริหารโครงการทางการเงิน
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: งานวิจัยการเติบโต B2B ปี 2025 ของ McKinsey พบว่า ลูกค้าปัจจุบันสร้างรายได้มากกว่าลูกค้าใหม่โดยเฉลี่ยถึง 10%
9. คลิกอัพ เทมเพลตบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภท
เทมเพลตสมุดบัญชีแยกประเภทและบัญชีแยกประเภทโดย ClickUpรวมทุกธุรกรรมทางการเงินไว้ในโฟลเดอร์เดียว ทำให้ไม่ต้องสร้างข้อมูลใหม่จากความทรงจำเมื่อสิ้นเดือน
คุณสามารถติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และการโอนเงินโดยใช้ฟิลด์เครดิตและเดบิตที่มีอยู่ และดึงข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่แดชบอร์ด ClickUpเพื่อวิเคราะห์โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- มุมมองรายการธุรกรรม: จัดเก็บและตรวจสอบทุกธุรกรรมทางการเงินในรายการเดียวที่เป็นระเบียบโดยไม่ต้องค้นหาข้ามระบบหลายระบบ
- ฟิลด์กำหนดเองสำหรับเครดิตและเดบิต: บันทึกข้อมูลธุรกรรมด้วยฟิลด์ในตัวที่ออกแบบมาสำหรับการทำบัญชีสองด้านมาตรฐาน
- งานย่อยที่ซ้อนกันและป้ายกำกับความสำคัญ: แยกย่อยธุรกรรมที่ซับซ้อนและทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนปิดสิ้นเดือน
- การวิเคราะห์แดชบอร์ด: ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามกิจกรรมทางการเงินและตรวจจับความไม่สอดคล้องกันก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โต
เหมาะสำหรับ: นักบัญชีและผู้ทำบัญชีที่ต้องการระบบที่สะอาดและเป็นระเบียบสำหรับการบันทึกธุรกรรมและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
10. ตัวติดตามค่าใช้จ่ายการสมัครสมาชิก Template.net
การมองข้ามค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ สะสมขึ้นอย่างเงียบๆ ระหว่างการทดลองใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือสตรีมมิ่ง พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แอปออกแบบ และการต่ออายุที่ไม่มีใครจำได้ว่าได้อนุมัติไว้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ สามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
ติดตามค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของธุรกิจคุณด้วยTemplate.net Subscription Expense Tracker ต่างจากเทมเพลตอื่น ๆ ในรายการนี้ ตัวนี้จะติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่ธุรกิจหรือทีมของคุณต้องจ่าย ไม่ใช่รายได้จากการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าจ่ายให้คุณ มันให้รูปแบบเอกสารง่าย ๆ สำหรับบันทึกค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปีในที่เดียว
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- การติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือน: รายการการสมัครสมาชิกแต่ละรายการ, ค่าใช้จ่าย, รอบการเรียกเก็บเงิน, และวันชำระเงินครั้งต่อไป เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ต้องชำระและเมื่อไหร่
- ภาพรวมค่าใช้จ่ายประจำปี: คำนวณค่าใช้จ่ายรวมต่อปีสำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการ เพื่อระบุเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายสูง แอปพลิเคชันที่ซ้ำซ้อน หรือการต่ออายุที่ควรพิจารณาทบทวน
- การมองเห็นการใช้จ่ายแบบแมนนวล: ใช้รูปแบบ Word, Google Docs หรือ PDF แบบคงที่เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แดชบอร์ดหรือการตั้งค่าซอฟต์แวร์
- การตรวจสอบการยกเลิกอย่างง่าย: ค้นหาการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้หรือลืมไปก่อนที่มันจะต่ออายุ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ SaaS, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือบัญชีซอฟต์แวร์สำหรับทีม
เหมาะสำหรับ: การติดตามค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก ไม่ใช่จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายให้คุณ
หากคุณต้องการติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิก ให้ใช้เทมเพลตที่เน้นรายได้ในรายการนี้แทน เมื่อกระบวนการทำงานทางการเงินของคุณต้องการการแจ้งเตือนการต่ออายุ การอนุมัติ หรือการติดตามผลที่เกิดขึ้นซ้ำ ให้ย้ายไปใช้เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp และจับคู่กับ<46>ClickUp Automations
เริ่มต้นที่ไหน
เทมเพลตรายได้จากการสมัครสมาชิกช่วยให้ทีมติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ การยกเลิกการสมัครสมาชิก การต่ออายุ โอกาสในการขยายธุรกิจ และสุขภาพของลูกค้าได้ในที่เดียว ด้วยตัวชี้วัดการสมัครสมาชิกที่ชัดเจนขึ้น ทีมสามารถตรวจพบความเสี่ยงในการรักษาลูกค้าได้เร็วขึ้นและตัดสินใจเกี่ยวกับการเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรอัปเดตตัวติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกบ่อยแค่ไหน?
การอัปเดตประจำสัปดาห์เหมาะที่สุดสำหรับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น MRR และอัตราการยกเลิกการใช้บริการ วันที่ต่ออายุและสถานะของลูกค้าควรได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การกระทบยอดประจำเดือนจะช่วยตรวจจับสิ่งที่อาจหลุดรอดไปได้
ฉันสามารถใช้เทมเพลตติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกได้หรือไม่ หากฉันมีหลายระดับราคา?
ใช่. เทมเพลตส่วนใหญ่รองรับการแบ่งส่วนรายได้ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง. สร้างฟิลด์สำหรับระดับการสมัครสมาชิก และกรองการดูของคุณตามฟิลด์นั้น. ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบ MRR, อัตราการยกเลิก, และอัตราการต่ออายุระหว่างแผนต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างตัวติดตามแยกต่างหาก.
ความแตกต่างระหว่างตัวติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกกับ CRM คืออะไร?
ระบบ CRM ติดตามความสัมพันธ์และประวัติการสื่อสาร ส่วนตัวติดตามรายได้จากการสมัครสมาชิกจะเน้นที่ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น MRR, อัตราการยกเลิก, วันที่ต่ออายุ และสถานะการชำระเงิน ทั้งสองทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตอย่าง Sales CRM Template โดย ClickUp จึงมีประโยชน์: พวกมันนำข้อมูลลูกค้าและการติดตามรายได้มาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน