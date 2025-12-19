ClickUp ใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความโปร่งใสแบบเรียลไทม์อย่างไร

แดชบอร์ดของคุณบอกแค่ว่าอะไรเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ ใช่ไหม? เพราะเราก็เหมือนกัน
ก่อนที่ทีมของเราจะสร้างClickUp Dashboards การประชุมวันจันทร์กลายเป็นแหล่งของความเครียด. กำหนดการของฟีเจอร์เลื่อนออกไปโดยไม่มีการแจ้งเตือน, ข้อมูลการใช้จ่ายโฆษณาไม่ได้รับการซิงค์, และการรายงานล่าช้ากว่างานจริงหลายวัน. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการความชัดเจน แต่สิ่งที่เรามีคือตัวชี้วัดที่ล้าสมัยซึ่งบอกเพียงครึ่งเดียวของเรื่องราว.
มันถึงเวลาที่เราควรเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแม่นยำเกี่ยวกับงานของเรา
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันวิธีที่ทีมต่าง ๆ ที่ใช้ClickUpใช้แดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า ตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำให้ทุกการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✅
แดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp คืออะไร?
แดชบอร์ด ClickUp แบบกำหนดเองเป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้คุณแสดงและติดตามตัวชี้วัดหลัก งาน และความคืบหน้าของโครงการได้ในที่เดียว
สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพการทำงาน ภาระงาน และเป้าหมายของทีมคุณได้อย่างครบถ้วน แผงควบคุมแต่ละชุดถูกสร้างขึ้นโดยใช้การ์ดที่แตกต่างกันซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ การ์ดประเภทมาตรฐานประกอบด้วย:
- รายการงาน: แสดงรายการงานจากทุกที่ กรองและจัดกลุ่มตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แผนภูมิ: แสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแบตเตอรี่, หรือแผนภูมิเส้นเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญตามผู้รับผิดชอบ, สถานะ, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เป้าหมาย: ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ แสดงอัตราการสำเร็จและจุดสำคัญ
- ปริมาณงาน: ตรวจสอบความสามารถของทีมและการกระจายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- การผสานรวม: ฝังข้อมูลจากเครื่องมือภายนอก (เช่น แบบฟอร์ม, การออกแบบ Figma, ฟีดโซเชียลมีเดีย หรือแอปของบุคคลที่สาม) เพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูล
การอัปเดตแบบเรียลไทม์ vs. รายงานแบบคงที่
นี่คือวิธีที่แดชบอร์ดของ ClickUp เปรียบเทียบกับวิธีการรายงานแบบดั้งเดิม 👇🏼
|คุณสมบัติ
|แดชบอร์ด ClickUp
|รายงานแบบคงที่แบบดั้งเดิม
|ความถี่ในการอัปเดต
|อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นหรือได้รับแบบฟอร์ม
|อัปเดตเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ
|ความถูกต้องของข้อมูล
|สะท้อนข้อมูลล่าสุดโดยอัตโนมัติ
|สะท้อนข้อมูลเฉพาะในขณะที่สร้างรายงาน
|ความยืดหยุ่น
|นำเสนอแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และรายงาน PDF ที่กำหนดเวลา
|ให้บริการรายงานแบบคงที่ในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|การมีปฏิสัมพันธ์
|อนุญาตให้เจาะลึกและวิเคราะห์เชิงโต้ตอบ
|อนุญาตให้ดูเท่านั้น; ไม่มีการโต้ตอบ
|กรณีการใช้งาน
|ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง, ประสิทธิภาพของทีม, และสถานะของโครงการได้ทันที
|แชร์ภาพรวมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเก็บถาวรความคืบหน้า
เหตุใดการมองเห็นแบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวหรือสำหรับโครงการทีมที่ซับซ้อน ความโปร่งใสของกระบวนการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น
นี่คือประโยชน์หลักสามประการของการมองเห็นแบบเรียลไทม์:
การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
เมื่อแดชบอร์ดการทำงานของคุณแสดงข้อมูลล่าสุด คุณไม่จำเป็นต้องรอการอัปเดตสิ้นวันหรือรายงานที่กำหนดเองประจำสัปดาห์ คุณสามารถสังเกตแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาและดำเนินการได้ทันที ความรวดเร็วนั้นสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการบรรลุเป้าหมายและการพลาดกำหนดเวลา
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ด ClickUp ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดยังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณควบคุมและมองเห็นงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
การเห็นงานเฉพาะที่ล่าช้า, ปริมาณงานที่ไม่สมดุล, หรือความคืบหน้าของเป้าหมายที่หยุดนิ่งในเวลาจริง จะช่วยให้คุณได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้า จากสิ่งที่คุณสังเกตเห็น คุณสามารถจัดสรรงานใหม่, เปลี่ยนลำดับความสำคัญ, หรือยกระดับปัญหาในขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่
การปรับแนวทีมให้ดีขึ้น
แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหมายความว่าทุกคนจะเห็นข้อมูลเดียวกัน สมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำต่างก็สามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน การมีบริบทเดียวกันนี้ช่วยให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ และขจัดความสับสนเกี่ยวกับสถานะของงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า'dashboard'เดิมทีหมายถึงแผ่นกระดานที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของรถม้าลากม้า เพื่อป้องกันคนขับจากโคลนและเศษดินที่กระเด็นขึ้นมาจากกีบม้า เมื่อเวลาผ่านไป รถม้าไร้หลังม้าได้พัฒนาเป็นรถยนต์ คำนี้จึงยังคงใช้ต่อไป โดยค่อยๆ เปลี่ยนความหมายจากแผ่นกันโคลนมาเป็นแผงหน้าปัดที่แสดงความเร็ว ระดับน้ำมัน เกจวัดต่างๆ และปุ่มควบคุมต่างๆ
คุณสมบัติหลักของแดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp
นี่คือคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่คุณควรรู้เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้:
ปรับแต่งเลย์เอาต์ด้วยการลากและวางการ์ด
ย้ายและปรับขนาดการ์ดบนแดชบอร์ดเพื่อออกแบบพื้นที่ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ เพียงคลิกและลากการ์ดเพื่อย้าย; การ์ดอื่น ๆ จะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้คงรูปแบบการจัดวางไว้
ต้องการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่? เลื่อนเมาส์ไปที่ขอบหรือมุมของบัตรเพื่อปรับขนาด. แผงควบคุมยังมีตัวเลือก การจัดวางอัตโนมัติ ที่ช่วยลบช่องว่างระหว่างบัตร.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณทำผิดพลาด ให้ใช้ทางลัดย้อนกลับ (CMD+Z บน Mac หรือ CTRL+Z บน Windows) เพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
ติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
การ์ดแดชบอร์ดดึงข้อมูลโดยตรงจากงานและเป้าหมายแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ภาพข้อมูลของคุณถูกต้องแม่นยำตลอดเวลาที่งานดำเนินไป
แต่ละบัตรจะแสดงการอัปเดตล่าสุดโดยอัตโนมัติ เช่น งานที่เสร็จสิ้นแล้ว เป้าหมายที่อัปเดต หรือรายการเวลาใหม่ เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเสมอ
แดชบอร์ดของ ClickUp จะรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติทุก 30 นาทีตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถรีเฟรชการ์ดแต่ละใบหรือทั้งแดชบอร์ดได้ด้วยตนเอง โดยเวลาการรีเฟรชครั้งล่าสุดจะแสดงอยู่ใต้ชื่อการ์ดแต่ละใบเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
ดูประสิทธิภาพพร้อมการมองเห็นข้ามโครงการ
แดชบอร์ดไม่ได้จำกัดอยู่แค่รายการหรือโฟลเดอร์เดียว คุณสามารถรวมข้อมูลจากหลายพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมทุกโครงการ
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดผู้บริหารระดับสูงหรือแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรที่ครอบคลุมหลายโครงการได้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปริมาณงาน และตัวชี้วัดสำคัญ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อผู้คนเห็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์จากการกระทำของตนเอง พวกเขามักจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า'เอฟเฟกต์วงจรป้อนกลับ' นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจน ช่วยกระตุ้นให้ทำงานได้ดีขึ้น
รวมเครื่องมือด้วยการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลและเนื้อหาจากเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ มารวมไว้ในมุมมองเดียวได้อย่างง่ายดาย มอบข้อมูลแบบเรียลไทม์และโต้ตอบได้โดยตรงบนแดชบอร์ดของคุณ
ฝังการ์ดแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์หรือแอปอื่น ๆ ได้โดยตรงภายใน ClickUp เพิ่ม Google Slides, การออกแบบ Figma, Google Sheets, วิดีโอ YouTube, คำตอบจาก Typeform และอื่น ๆ อีกมากมาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่ม Embed Card ให้เปิด Dashboard ของคุณใน ClickUp ก่อน จากนั้นคลิก + Add Card ที่มุมขวาบน เลือก Embeds and Apps จากแถบด้านข้าง แล้วเลือกประเภทของบัตรที่คุณต้องการ ใช้ลิงก์หรือโค้ดที่เป็นประโยชน์ที่ทีมของคุณอ้างอิงอยู่เป็นประจำ เช่น ไทม์ไลน์โครงการสด ผลการสำรวจ หรือต้นแบบการออกแบบ
ติดตามผลลัพธ์ด้วยการคำนวณ KPI ที่กำหนดเอง
บัตรคำนวณใน ClickUpช่วยให้คุณคำนวณและแสดงเมตริกต่างๆ เช่น กำไรและขาดทุน เวลาที่ใช้จริงเทียบกับเวลาที่ประมาณการสำหรับงาน อัตราการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ หรือต้นทุนของชิ้นส่วนและแรงงาน
แต่ละบัตรคำนวณสามารถกำหนดค่าได้เพื่อวัดข้อมูลสำคัญ เช่นฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp(รวมถึงสูตร), คะแนนสปรินต์, จำนวนงาน, ประมาณการเวลา, หรือเวลาที่ติดตาม
จากนั้นคุณสามารถใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น ผลรวม การนับ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หรือช่วงข้อมูล เพื่อคำนวณ KPI ของคุณได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คลิก +เพิ่มบัตร แล้วเลือกบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่าโดย:
- การเลือกแหล่งข้อมูล
- การเลือกจุดข้อมูล
- การใช้ฟังก์ชันการคำนวณ
วิธีที่ทีม ClickUp ใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเอง
เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราได้แยกย่อยวิธีการที่เราใช้แดชบอร์ดในการติดตามประสิทธิภาพ ระบุจุดคอขวด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม 👇🏼
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูลโครงการไว้ในมุมมองเดียว
เราเริ่มต้นด้วยการดึงข้อมูลโครงการทั้งหมดของเราเข้าสู่แดชบอร์ดเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากหลายพื้นที่ หลายโฟลเดอร์ หรือหลายรายการ ทำให้เราเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกโครงการและทุกแผนก
นี่คือสิ่งที่ Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชี บริษัทPontica Solutions ได้กล่าวถึง ClickUp:
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกันด้วยซ้ำ
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกันด้วยซ้ำ
ขั้นตอนที่ 2: ติดตามตัวชี้วัดหลักและ KPI
เมื่อข้อมูลของเราพร้อมแล้ว เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขที่ส่งผลต่อผลลัพธ์จริง เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ อัตราการใช้ทรัพยากร กำไรจากการลงทุนในแคมเปญ หรือความสมดุลของปริมาณงาน
นอกเหนือจากบัตรคำนวณ (ที่เราใช้เพื่อวัดอัตราการเสร็จสิ้นของงานและกำไร) เราพึ่งพาบัตรอื่น ๆ ไม่กี่ใบเพื่อการประสานงานของกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น:
- บัตรพอร์ตโฟลิโอ: ให้ภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าในหลายรายการหรือโฟลเดอร์ เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการหรือแคมเปญต่างๆ กับไทม์ไลน์และเป้าหมาย
- การ์ดสปรินต์: มองเห็นภาพรวมสุขภาพของสปรินต์และแนวโน้มการส่งมอบด้วย: การ์ดเบิร์นดาวน์: แสดงงานที่เหลืออยู่เทียบกับเวลา ช่วยให้เราประเมินได้ว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นสปรินต์หรือไม่ บัตร Burnup: เน้นงานที่เสร็จสิ้นเทียบกับขอบเขตทั้งหมด ให้ความรู้สึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าสู่เป้าหมายของสปรินต์ บัตร Cumulative flow: แสดงการกระจายงานในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้เราสามารถระบุจุดคอขวดได้ บัตร Velocity: วัดงานเฉลี่ยที่ทีมของคุณทำเสร็จในสามถึงสิบสปรินต์ที่ผ่านมา
- บัตรแสดงปริมาณงานคงเหลือ: แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่เทียบกับเวลา ช่วยให้เราประเมินได้ว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเสร็จสิ้นสปรินต์หรือไม่
- บัตรแสดงผลการทำงาน: เน้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับขอบเขตทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าสู่เป้าหมายของสปรินต์ได้อย่างรวดเร็ว
- บัตรการไหลสะสม: แสดงภาพการกระจายงานในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้เราสามารถระบุจุดคอขวดได้
- บัตรความเร็ว: วัดงานเฉลี่ยที่ทีมของคุณทำเสร็จในสามถึงสิบสปรินต์ที่ผ่านมา
- บัตรติดตามเวลา: ช่วยให้เราติดตามว่าทีมใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้า การวางแผนกำลังการผลิต และการระบุจุดที่การใช้เวลาเกินจำเป็นส่งผลต่อการส่งมอบงาน
- บัตรแสดงปริมาณงานคงเหลือ: แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่เทียบกับเวลา ช่วยให้เราประเมินได้ว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำสปรินต์ให้เสร็จตามกำหนดหรือไม่
- บัตรแสดงผลการทำงาน: เน้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับขอบเขตทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าสู่เป้าหมายของสปรินต์ได้อย่างรวดเร็ว
- บัตรการไหลสะสม: แสดงภาพการกระจายงานในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้เราสามารถระบุจุดคอขวดได้
- บัตรความเร็ว: วัดงานเฉลี่ยที่ทีมของคุณทำสำเร็จในช่วงสามถึงสิบสปรินต์ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 3: มองเห็นงานด้วยแผนภูมิ
เราผสมผสานการ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการ์ดที่ออกแบบเฉพาะเพื่อทำให้ข้อมูลเชิงลึกโดดเด่น พวกเขาช่วยให้ทีมมองเห็นแนวโน้ม จุดติดขัด และความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพ เราใช้ การ์ดแผนภูมิ ในแดชบอร์ดการจัดการโครงการของเรา เช่น:
- แผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด เช่น งานที่เสร็จสิ้นโดยแต่ละทีมหรือประสิทธิภาพของแคมเปญในแต่ละเดือน
- แผนภูมิเส้นเพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลา แสดงให้เห็นว่าปริมาณงาน อัตราการส่งมอบ หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละสปรินต์
- แผนภูมิวงกลมเพื่อแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ เช่น สถานะงานหรือระดับความสำคัญ ทำให้เห็นได้ง่ายว่าอะไรกำลังได้รับความสนใจมากที่สุด
- แผนภูมิแบตเตอรี่เพื่อแสดงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายหรือเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ในรูปแบบภาพที่รวดเร็วและชัดเจน
- บัตรเป้าหมายเพื่อติดตามวัตถุประสงค์ระยะยาวและตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายระดับบริษัทหรือโครงการ
ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งแดชบอร์ดตามบทบาทหรือทีม
ทุกทีมต้องการมุมมองที่แตกต่างในการทำงานของพวกเขา ดังนั้นเราจึงสร้างแดชบอร์ดที่สะท้อนถึงสิ่งนั้นแดชบอร์ดของ CEOจะรวมถึงตัวชี้วัดทั่วทั้งบริษัท ในขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการจะดูข้อมูลประสิทธิภาพ และฝ่ายการตลาดจะติดตามผลการดำเนินงานของแคมเปญ
การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงช่วยให้เราควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าใครจะเห็นอะไร ตั้งเป็นส่วนตัว, แชร์กับทีมเฉพาะ, หรือทำให้แดชบอร์ดเป็นสาธารณะทั่วทั้ง Workspace พร้อมสิทธิ์การดูหรือแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติการอัปเดตและการแจ้งเตือน
เพื่อขจัดงานที่ไม่จำเป็น เราได้ทำการอัตโนมัติการแจ้งเตือนโดยใช้ClickUp Automationsซึ่งจะอัปเดตสถานะงาน, มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และเพิ่มความคิดเห็นเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ที่ตั้งค่าไว้
เมื่อระบบอัตโนมัติทำการอัปเดตงาน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะปรากฏในแดชบอร์ดทันที
ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายถูกทำเครื่องหมายว่า 'ชนะ' ระบบอัตโนมัติจะอัปเดตสถานะงานและมอบหมายให้กับทีมต้อนรับลูกค้าใหม่ แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลดีลใหม่ในตัวชี้วัดการขายทันที พร้อมแจ้งเตือนทีมให้เริ่มกระบวนการของพวกเขา
เพื่อยกระดับไปอีกขั้น คุณสามารถใช้รายงานแดชบอร์ดที่ตั้งเวลาไว้เพื่อส่งรายงานภาพรวมแบบคงที่ (เช่น ไฟล์ PDF) ไปยังลูกค้าหรือผู้บริหารได้เป็นประจำตามช่วงเวลาที่กำหนด (รายวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น)
🚀ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brainนำความฉลาดตรงเข้าสู่แดชบอร์ดของคุณ เปลี่ยนข้อมูลที่นิ่งให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คุณสามารถถามอะไรก็ได้ ตั้งแต่ 'ทีมของฉันทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างในสัปดาห์นี้?' ไปจนถึง 'โครงการไหนที่ล่าช้า?' และรับคำตอบอย่างรวดเร็วภายในแดชบอร์ดของคุณ
เพื่อก้าวไปอีกขั้น ให้ใช้ClickUp AI Cards
ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain,เครื่องมือ AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้แก่:
- บัตร AI Brain: ใช้งานคำสั่งที่ปรับแต่งได้เฉพาะ ระบุงานหรือเอกสาร และแนบไฟล์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- การ์ด AI StandUp & Team StandUp: รับสรุปงานประจำวันหรือรายสัปดาห์อย่างรวดเร็วของงานที่คุณหรือทีมของคุณได้ทำ
- บัตรสรุปผู้บริหารและอัปเดตโครงการโดย AI: สร้างภาพรวมที่กระชับเกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรค และลำดับความสำคัญที่กำลังจะมาถึง
วิธีตั้งค่าแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp: คู่มือ ขั้นตอน ต่อขั้นตอน
นี่คือคำแนะนำอย่างง่ายเพื่อช่วยคุณสร้างที่ทำงานดิจิทัลที่มอบความชัดเจน, ความมุ่งมั่น, และการมองเห็นแบบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 1: ระบุ KPI และเป้าหมายของทีมคุณ
ก่อนสร้างแดชบอร์ดของคุณ ให้ตัดสินใจว่าตัวชี้วัดใดที่มีความสำคัญจริง ๆ ต่อทีมของคุณ
ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์อาจติดตามความเร็วของสปรินต์หรือจำนวนบั๊ก ในขณะที่ทีมการตลาดอาจติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ
เริ่มต้นด้วยการระบุตัวชี้วัดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกัน:
- ความคืบหน้าของโครงการและอัตราการเสร็จสิ้น
- การแบ่งแยกสถานะงาน (กำลังดำเนินการ, งานที่เกินกำหนด, งานที่ถูกขัดขวาง)
- สมดุลทรัพยากรและปริมาณงานต่อผู้รับผิดชอบ
- ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ vs. ชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- ผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญและประสิทธิภาพตามช่องทาง
- ระยะเวลาการดำเนินงานและรอบการทำงาน
- ความก้าวหน้าของเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายสำคัญ
- กำหนดเวลาส่งมอบงานและปัจจัยที่ขึ้นต่อกันในอนาคต
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักจิตวิทยา Albert Mehrabianพบว่า 93% ของการสื่อสารเป็นแบบไม่ใช้คำพูด ซึ่งทำให้แดชบอร์ดสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าการนำเสนอข้อมูลดิบ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแดชบอร์ดใหม่หรือใช้เทมเพลต
1. ไปที่ศูนย์แดชบอร์ดและคลิกที่ ไอคอน + เพื่อสร้างแดชบอร์ดใหม่
2. เลือก เทมเพลตแดชบอร์ด (เช่น การจัดการโครงการ, รายงานสปรินต์, หรือการติดตามเวลา) หรือเลือก เริ่มต้นจากศูนย์
3. หากคุณกำลังใช้เทมเพลตการจัดการโครงการเลือกแหล่งข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจเป็น Space, Folder หรือ List เฉพาะ
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มการ์ดที่เกี่ยวข้อง (มีเงื่อนไข)
หากคุณเลือกตัวเลือก 'เริ่มต้นจากศูนย์' คุณจะมาถึงแดชบอร์ดเปล่าซึ่งคุณสามารถเริ่มเพิ่มบัตร ซึ่งเป็นบล็อกการสร้างของแดชบอร์ดของคุณได้
คุณจะพบตัวเลือกเช่น ปริมาณงานตามสถานะ, พอร์ตโฟลิโอ, การคำนวณ, การรายงานเวลา, และบัตรAI ที่เชื่อมต่อหลากหลายเพื่อแสดงข้อมูลประเภทต่าง ๆ
ป.ล. แม้ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป คุณก็ยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณได้ เพียงคลิก เพิ่มการ์ด ที่มุมขวาบน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เราได้ใช้ClickUp BrainGPTทั่วทั้งทีมของเราแล้ว และพูดตามตรงว่าไม่มีทางกลับไปใช้แบบเดิมอีกแล้ว
มันช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลเชิงลึก แนวโน้ม และสรุปข้อมูลจาก ClickUp และเครื่องมือจัดการโครงการของบุคคลที่สามภายนอกได้โดยตรงเข้าสู่แดชบอร์ดที่เราออกแบบเอง เมื่อเราต้องเดินทาง เราใช้ฟังก์ชันTalk-to-Textเพื่อรับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์และภาพรวมสำหรับผู้บริหาร
ลองดูสิ!
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ตัวกรอง
เมื่อการ์ดของคุณอยู่ในตำแหน่งแล้วให้ใช้ตัวกรองแดชบอร์ด(ในโหมดแก้ไข) เพื่อกำหนดเกณฑ์ต่างๆ เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ หรือสถานที่ ตัวกรองเหล่านี้จะมีผลกับการ์ดทั้งหมดที่รองรับในแดชบอร์ดนั้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองแดชบอร์ดตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูข้อมูลจากสถานที่เฉพาะหรือตามช่วงเวลา (เช่น 'สร้างในสัปดาห์นี้' หรือ 'ปิดในเดือนนี้') เพื่อสังเกตแนวโน้ม
จากนั้น ปรับแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ตัวกรองการ์ดเพื่อจำกัดเฉพาะวิดเจ็ตที่ต้องการ แดชบอร์ดการดำเนินงานอาจกรองเฉพาะงานที่มีแท็ก 'กำลังดำเนินการ' ในขณะที่แดชบอร์ดการตลาดจะดึงข้อมูลเมตริกเฉพาะจากโฟลเดอร์แคมเปญเท่านั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อต้องการความก้าวหน้า การทำเครื่องหมายว่าเสร็จในแต่ละงานจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนในสมอง สร้างวงจรตอบสนองที่ทำให้รู้สึกดี ซึ่งช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการก้าวหน้าต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดสิทธิ์และการแชร์
เมื่อแดชบอร์ดของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงได้และพวกเขาสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง ClickUp ให้คุณควบคุมการมองเห็นและการอนุญาตได้ ดังนั้นทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเท่านั้น
เพื่อแชร์จากมุมมองแดชบอร์ด:
- เปิดแดชบอร์ดของคุณแล้วคลิก แชร์ ที่มุมขวาบน
- ที่ด้านล่าง ให้เลือก แชร์มุมมองนี้
- เลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์และตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง คุณจะเห็น:
- ลิงก์ส่วนตัว: คัดลอกและแชร์ให้กับผู้ที่มีการเข้าถึงอยู่แล้วใน Space, Folder, หรือ List ที่เชื่อมต่ออยู่กับแดชบอร์ด
- สิทธิ์การเข้าถึง: เลือกได้ระหว่าง ดูเท่านั้น หรือ แก้ไข คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับทุกคนพร้อมกันได้โดยใช้ แก้ไขทั้งหมด
- มุมมองส่วนตัว: ให้แดชบอร์ดมองเห็นได้เฉพาะคุณเท่านั้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเวอร์ชัน PDF ของแดชบอร์ดของคุณเพื่อแชร์แบบออฟไลน์ คลิกที่มุมมองแดชบอร์ด > บันทึกเป็น PDF
ขั้นตอนที่ 6: ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและความต้องการในการรายงาน
เมื่อแดชบอร์ดของคุณพร้อมใช้งานและแชร์กับทีมของคุณแล้ว มันจะถูกพัฒนาไปพร้อมกับโครงการของคุณ
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้งานมากที่สุด รวมถึงผู้จัดการโครงการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หรือทีมการตลาด และดูว่าพวกเขาใช้ตัวชี้วัดหรือภาพข้อมูลใดเป็นประจำทุกวัน
จากนั้น ปรับปรุงแดชบอร์ดของคุณอย่างต่อเนื่อง:
- เพิ่มหรือลบการ์ดตามสิ่งที่แท้จริงมีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจ
- ปรับฟิลเตอร์เพื่อเน้นความสำคัญในปัจจุบันหรือเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง
- จัดระเบียบเลย์เอาต์ใหม่เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก่อน
- ทำให้การรีเฟรชและการอัปเดตเป็นอัตโนมัติเพื่อให้แดชบอร์ดของคุณแสดงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์เสมอ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แดชบอร์ดใน ClickUp
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาแดชบอร์ดให้มีความเกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเชิงลึก และง่ายต่อการดำเนินการเมื่อทีมและลำดับความสำคัญของคุณเปลี่ยนแปลงไป 💫
- เลือกประเภท/ตำแหน่งของแดชบอร์ดที่เหมาะสม: ใช้มุมมองแดชบอร์ดเมื่อคุณต้องการให้ทีมของคุณเข้าถึงแดชบอร์ดควบคู่ไปกับการทำงานประจำวันของพวกเขา แดชบอร์ดในฮับเหมาะสำหรับการมองเห็นข้ามโครงการหรือระดับผู้บริหารมากกว่า
- ใช้การตั้งชื่อที่สอดคล้องกันและรักษาความถูกต้องของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Spaces, Lists, Custom Fields และ Statuses ได้รับการกำหนดมาตรฐานก่อนนำเข้าสู่ Dashboards ตัวอย่างเช่น หากทีมหนึ่งใช้คำว่า 'Done' และอีกทีมใช้ 'Completed' ตัวชี้วัดอาจไม่สอดคล้องกัน
- ใช้รหัสสีอย่างตั้งใจ: ใช้สีที่มีความหมาย เช่น สีเขียวสำหรับอยู่ในเส้นทาง, สีแดงสำหรับเสี่ยง, สีเหลืองสำหรับรอดำเนินการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตีความสถานะของแดชบอร์ดได้ในทันที
👀 เคล็ดลับการใช้ ClickUp: เราสร้างมุมมองแบบเจาะลึกของแผนภูมิหรือการ์ดเพื่อดูรายละเอียดในระดับงาน ซึ่งช่วยให้ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม หรืออุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
นี่คือคู่มือการสร้างแดชบอร์ด PM ที่ทรงพลัง! 🤩
ตัวอย่างกรณีการใช้งานแดชบอร์ด
นี่คือตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUpและวิธีที่ทีมต่าง ๆ ใช้เพื่อติดตามเป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ:
แดชบอร์ดปริมาณงานของทีม
แดชบอร์ดปริมาณงานของทีมแสดงภาพรวมว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ติดตามขีดจำกัดของความสามารถ และทำให้การจัดสรรงานเป็นธรรม ด้วยวิธีนี้ เราสามารถ:
- ระบุผู้ที่มีภาระงานเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด และจัดสรรงานใหม่ให้เหมาะสม
- เพิ่มประมาณเวลาและความสำคัญเพื่อให้สมาชิกในทีมของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
- ปรับปรุงความโปร่งใสด้วยการระบุเจ้าของที่ชัดเจนในทุกโครงการ
👀 เคล็ดลับการใช้ ClickUp: ผู้จัดการของเราใช้การ์ดปริมาณงานในแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามการจัดสรรทรัพยากรและคาดการณ์เวลาที่ควรเพิ่มหรือย้ายสมาชิกในทีมตามข้อมูลความสามารถแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคล
สำหรับผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลหรือหัวหน้าทีม แดชบอร์ดนี้เป็นศูนย์บัญชาการประจำวัน แสดงสิ่งที่ยังค้างอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว ช่วยให้เรามุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
เราใช้มันเพื่อ:
- ติดตามเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนด้วยรายการงานและบัตรความคืบหน้า
- ระบุงานที่กินเวลาและจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำโดยการเชื่อมโยงงานโดยตรงจากลิสต์หรือสเปซ
📮 ClickUp Insight: คิดว่าการถูกรบกวนเล็กน้อยจากงานที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหม? จริงๆ แล้วมันสำคัญมาก
สำหรับพนักงาน 28% การหยุดชะงักเล็กๆ น้อยๆ และการสลับงานอย่างต่อเนื่องกัดกร่อนการทำงานเชิงลึกที่มีคุณค่า ลดประสิทธิภาพโดยรวมและเพิ่มภาระทางจิตใจให้กับพวกเขา
ด้วยแดชบอร์ดและ มุมมองหน้าหลักที่ปรับแต่งตามความต้องการของ ClickUpคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวที่มอบภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงงานที่มองไม่เห็นด้วย
ระบุให้ชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริง ๆ และเสริมสร้างศักยภาพให้ตัวเองสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างชาญฉลาด
แดชบอร์ดการแสดงผลข้อมูล CRM
สำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้าหรือทีมการจัดการบัญชีแผงควบคุมนี้ให้มุมมองแบบ 360 องศาของความสัมพันธ์กับลูกค้า การตั้งค่านี้ช่วยให้เรา:
- ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า, ระยะเวลาการตอบสนอง, และสุขภาพการต่ออายุ
- ระบุความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าผ่านการวิเคราะห์แนวโน้มแบบภาพ
- ติดตามศักยภาพของรายได้ผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการโดยใช้แผนภูมิเส้นและแผนภูมิวงกลม
แดชบอร์ดแคมเปญการตลาด
ทีมการตลาดใช้สิ่งนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ,แผนที่ทางการตลาด, และความคืบหน้าของเป้าหมายในที่เดียว. เราสามารถ:
- มองเห็นการเข้าถึงเนื้อหา การมีส่วนร่วม และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเป็นจริงในเวลาจริง
- เปรียบเทียบ MQLs กับผลลัพธ์การขายจริงด้วย Goal Cards และ Bar Charts
- ติดตามไทม์ไลน์ของแคมเปญหลายรายการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ได้พร้อมกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ผู้จัดการโครงการบางคนเชื่อมั่นในการทำให้แดชบอร์ดเป็นเกม โดยเพิ่มไอคอนและอีโมจิสำหรับงานที่เสร็จสิ้น ใครจะไม่ชอบเสียงปรบมือเสมือนจริงทันทีบ้างล่ะ?
แดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้า
เหมาะสำหรับเอเจนซี่และทีมที่ให้บริการซึ่งทำงานร่วมกันในโครงการของลูกค้าแดชบอร์ดลูกค้านี้ช่วยให้คุณ:
- แบ่งปันความคืบหน้า, ปริมาณงาน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านการเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน
- ใช้แผนภูมิสะสม (Cumulative Flow), แผนภูมิการลดลง (Burndown) หรือแผนภูมิความเร็ว (Velocity) เพื่อแสดงเส้นเวลาการส่งมอบ
- รักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลางด้วยความคิดเห็น การแชท และการแชร์เอกสาร
แดชบอร์ดสรุปภาพรวมยอดขาย
สำหรับผู้จัดการการเติบโตและทีมรายได้ แดชบอร์ดนี้ให้ภาพรวมของสุขภาพการขายและประสิทธิภาพเพื่อ:
- แสดงภาพรายได้ตามผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือภูมิภาค
- เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลลัพธ์จริงเพื่อระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพ
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างการคาดการณ์แนวโน้มและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตั้งค่าแดชบอร์ด
แม้แต่แดชบอร์ดโครงการที่ดีที่สุดก็อาจสูญเสียคุณค่าได้หากไม่ได้ตั้งค่าอย่างรอบคอบ
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง (บางข้อเราก็เจอเหมือนกัน!) สำหรับแดชบอร์ดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง:
- การโหลดข้อมูลมากเกินไป: การติดตามทุกอย่างพร้อมกันจะทำให้แดชบอร์ดของคุณรกและเกิดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ เก็บเฉพาะสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ และย้ายตัวชี้วัดที่ใช้ไม่บ่อยไปยังแดชบอร์ดรอง
- การละเลยการจัดวางและลำดับความสำคัญทางสายตา: แดชบอร์ดคือเรื่องราวที่สื่อสารผ่านภาพ วาง KPI ที่สำคัญในบัตรขนาดใหญ่และตำแหน่งหลัก และจัดกลุ่มข้อมูลสนับสนุนไว้ด้านล่างหรือด้านข้าง
- การปล่อยให้ข้อมูลล้าสมัย: แดชบอร์ดจะรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติทุก 30 นาที แต่การปิดฟีเจอร์นี้หรือเพิกเฉยต่อเวลาการรีเฟรชครั้งล่าสุดอาจทำให้ข้อมูลที่คุณเห็นไม่ทันสมัยได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันก่อนทำการวิเคราะห์หรือรายงานเสมอ
- การไม่เชื่อมโยงเป้าหมายกับตัวชี้วัด: แดชบอร์ดที่แสดงเพียงกิจกรรม (เช่น จำนวนงาน) โดยไม่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ (เช่น ROI ของแคมเปญหรือการเสร็จสิ้นสปรินต์) จะพลาดภาพรวมที่สำคัญ จัดให้ทุกตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่สามารถวัดผลได้
เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ด ClickUp
การพลาดการอัปเดตหรือมองข้ามงานใด ๆ อาจทำให้ความก้าวหน้าของเราช้าลง และบางครั้งอาจทำให้โครงการล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ต้นทุนที่แท้จริงคือการสูญเสียความชัดเจนและความมั่นใจในการรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน นำโครงการ งาน และข้อมูลทีมทั้งหมดของคุณมารวมกันในที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ แผงควบคุมที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า ปริมาณงาน และลำดับความสำคัญได้แบบเรียลไทม์ การ์ดแบบภาพ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม และกราฟเส้น ช่วยเน้นแนวโน้มและจุดติดขัด
ClickUp Brain ให้บริบทแก่คุณโดยการสร้างสรุป ระบุอุปสรรค และแนะนำขั้นตอนถัดไปภายในไม่กี่วินาที
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp คือพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ งาน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมไว้ในอินเทอร์เฟซแบบภาพ ผู้ใช้สามารถเพิ่มการ์ดต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
แดชบอร์ดของ ClickUp ซิงค์โดยตรงกับงาน โครงการ และเวิร์กโฟลว์ของคุณ เมื่อมีการอัปเดตเกิดขึ้น การ์ดบนแดชบอร์ดจะรีเฟรชทันที ให้ภาพรวมที่ทันสมัยของกิจกรรมของทีมคุณ
ClickUp ให้บริการวิดเจ็ตแบบกำหนดเองหลากหลายชนิดเพื่อติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้แก่:แผนภูมิแท่ง, วงกลม, และเส้น: แสดงสถานะของงาน, การกระจายของปริมาณงาน, และความคืบหน้าตามเวลาแผนภูมิแบตเตอรี่: ติดตามเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นงาน บัตรผู้ได้รับมอบหมาย: ดูงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ บัตรติดตามเวลา: ติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการ บัตรติดตามเป้าหมาย: วัดความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ
แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่รวมศูนย์ของตัวชี้วัดหลักและตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทีมงานสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ใช่ แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับทีมหรือบทบาทที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ดหลายชุดที่ปรับให้เหมาะสมกับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การตลาด การพัฒนา หรือการขาย โดยแต่ละชุดจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด