วิธีสร้างคู่มือลดอัตราการเลิกใช้บริการของลูกค้าที่ได้ผลจริง

บริษัท SaaS แห่งหนึ่งเคยส่งอีเมล 'เราคิดถึงคุณ' เพื่อพยายามดึงลูกค้าที่เลิกใช้บริการกลับมา ลูกค้าตอบกลับว่า: 'ฉันยกเลิกเพราะสินค้าของคุณหยุดทำงานเมื่อสองเดือนที่แล้ว และไม่มีใครตอบตั๋วสนับสนุนของฉันเลย แต่ขอบคุณสำหรับรหัสส่วนลดนะ'
การสูญเสียลูกค้าเกิดขึ้นก่อนการยกเลิก
ผลิตภัณฑ์ของคุณหยุดมีประโยชน์, การเริ่มต้นใช้งานทำให้พวกเขาสับสน, หรือพวกเขาเจอปัญหาที่ไม่มีใครแก้ไข. เมื่อถึงเวลาที่พวกเขายกเลิก, คุณได้สูญเสียพวกเขาไปแล้วหลายสัปดาห์.
กลยุทธ์ส่วนใหญ่ในการลดอัตราการยกเลิกมักเกี่ยวข้องกับการโทรหาลูกค้าอย่างเร่งรีบหลังจากที่พวกเขาคลิกปุ่มยกเลิก ซึ่งก็เหมือนกับการพยายามรักษาความสัมพันธ์ด้วยการไปปรากฏตัวที่สนามบินพร้อมดอกไม้ ช้าไปนิดหน่อย 🙃
คู่มือการลดการสูญเสียลูกค้าจะจับปัญหาได้ก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มค้นหาคู่แข่งของคุณใน Google คู่มือนี้จะแสดงวิธีสร้างคู่มือที่ทีมของคุณจะใช้ร่วมกับClickUp แอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว 📒
การสูญเสียลูกค้าคืออะไร และทำไมมันถึงมีความสำคัญ?
การสูญเสียลูกค้าคืออัตราการที่ลูกค้าหยุดทำธุรกิจกับคุณในช่วงเวลาที่กำหนด พวกเขาอาจยกเลิกการสมัครสมาชิก หยุดทำการซื้อ หรือเพียงแค่ย้ายไปหาคู่แข่ง
ลองนึกถึงมันเหมือนกับถังน้ำที่รั่ว คุณกำลังเทน้ำเข้าไป (หาลูกค้าใหม่) แต่ถ้าที่ก้นถังมีรู (ลูกค้าที่หายไป) คุณก็จะต้องพยายามเติมน้ำอยู่ตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่การสูญเสียลูกค้าควรทำให้คุณนอนไม่หลับ:
- การสูญเสียรายได้: ลูกค้าที่ออกจากแต่ละรายจะนำการชำระเงินแบบต่อเนื่องของพวกเขาไปด้วย
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น:การหาลูกค้าใหม่ทำให้เงินงบประมาณการตลาดและการขายของคุณหมดไป
- การเจริญเติบโตที่ชะงักงัน: คุณไม่สามารถขยายธุรกิจได้หากคุณต้องคอยเติมเต็มธุรกิจที่สูญเสียไปอยู่ตลอดเวลา
- สัญญาณเตือน: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราการยกเลิกมักบ่งชี้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในผลิตภัณฑ์ การสนับสนุน หรือแม้แต่กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ไม่ใช่การเลิกใช้บริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ ในการศึกษาหนึ่ง พบว่า 'การเลิกใช้บริการโดยไม่สมัครใจ' (เนื่องจากปัญหาการชำระเงิน ฯลฯ) ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่เมื่อถูกเชิญให้กลับมามีความภักดีมากกว่าลูกค้าที่เลิกใช้บริการโดยสมัครใจ
อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการสูญเสียลูกค้า?
ลูกค้าไม่ได้จากไปโดยไม่มีเหตุผล พวกเขาต้องมีเหตุผลเสมอ แม้ว่าจะไม่บอกคุณก็ตาม มาดูสาเหตุที่แท้จริงกันเถอะ:
พวกเขาไม่เคยรู้วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเลย
หากลูกค้าไม่ได้รับชัยชนะในสัปดาห์แรก พวกคุณกำลังมีปัญหากระบวนการต้อนรับลูกค้าที่ยุ่งเหยิงซึ่งทำให้ผู้คนไม่สามารถเข้าใจฟีเจอร์พื้นฐานหรือเห็นคุณค่าได้ทันที จะสร้างความหงุดหงิดตั้งแต่วันแรก
พวกเขาลงทะเบียนด้วยความตื่นเต้น แต่คุณปล่อยให้แรงกระตุ้นนั้นหายไป เมื่อมีคนใช้เวลา 30 นาทีในการพยายามทำภารกิจง่ายๆ ที่ควรใช้เวลาเพียงสามนาที พวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจซื้อของพวกเขา
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
คุณคุยกับพวกเขาเฉพาะตอนที่คุณต้องการอะไรเท่านั้น
นอกสายตา หมายถึงนอกใจ เมื่อคุณติดต่อเฉพาะเพื่อขายเพิ่มหรือเมื่อการชำระเงินของพวกเขาล้มเหลว นั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์
บริษัทที่ฉลาดรู้ว่าการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการคงความเกี่ยวข้องโดยไม่ทำให้รำคาญ—การแบ่งปันเคล็ดลับ การติดตามความคืบหน้า และการเฉลิมฉลองความสำเร็จ หากอีเมลเดียวที่ลูกค้าได้รับจากคุณคือใบแจ้งหนี้ อย่าแปลกใจเมื่อพวกเขายกเลิกการใช้บริการ
สินค้าของคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้อีกต่อไป
ตลาดเปลี่ยนแปลง ความต้องการของลูกค้าพัฒนาไป ผลิตภัณฑ์ของคุณล่ะ? บางทีมันอาจยังคงทำสิ่งเดิมเหมือนเมื่อสองปีก่อน หรืออาจเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ไม่มีใครต้องการ ในขณะที่ละเลยฟีเจอร์ที่สำคัญ
แบบจำลองการคาดการณ์การยกเลิกการใช้บริการที่แข็งแกร่งสามารถแจ้งเตือนลูกค้าที่มีความเสี่ยงก่อนที่พวกเขาจะออกไปได้ แต่หากสินค้าของคุณไม่สามารถตอบโจทย์ได้จริงๆ แบบจำลองนี้ก็ไม่สามารถช่วยได้
ราคาไม่สอดคล้องกับมูลค่าอีกต่อไป
พวกเขาไม่มีปัญหาในการจ่าย $99 ต่อเดือนเมื่อพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณทุกวัน ตอนนี้พวกเขาเข้าสู่ระบบเพียงเดือนละสองครั้งและเห็นทางเลือกที่ถูกกว่าทุกที่ หากลูกค้าไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนราคาของคุณจากคุณค่าที่พวกเขาได้รับ พวกเขาจะหาคนที่เสนอข้อเสนอที่ดีกว่า
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในธุรกิจแบบสมัครสมาชิก บริษัทต่างๆ พบว่าการเสนอ 'หยุดชั่วคราว' หรือแผนที่ยืดหยุ่นช่วยให้พวกเขารักษาอัตราการต่ออายุไว้ได้เฉลี่ยที่ 95.6% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ลูกค้า 'ถอยหลัง' แทนที่จะยกเลิกทั้งหมดนั้นมีประสิทธิภาพมาก
คู่มือลดอัตราการสูญเสียลูกค้าแบบทีละขั้นตอน
คิดถึงคู่มือการลดการสูญเสียลูกค้าเป็นแผนที่นำทางของคุณในการเปลี่ยนลูกค้าที่มีความเสี่ยงให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี. ทุกขั้นตอนสร้างต่อจากขั้นตอนก่อนหน้า สร้างระบบที่ครอบคลุมซึ่งสามารถตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขอย่างเป็นระบบ.
โซลูชัน CRM ของ ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มาดูวิธีการสร้างกลยุทธ์ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณทีละขั้นตอนด้วย ClickUp 📈
ขั้นตอนที่ 1: วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและระบุจุดที่ลูกค้าหลุดออก
ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาการสูญเสียลูกค้า คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน
เริ่มต้นที่ขั้นตอนการลงทะเบียนและดำเนินการไปข้างหน้าตามลำดับเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรกของพวกเขาคืออะไร? พวกเขาสร้างโปรเจกต์แรกหรือส่งแคมเปญอีเมลครั้งแรกเมื่อใด? อะไรคือเหตุการณ์สำคัญที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด?
สมมติว่าคุณดำเนินแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการตลาดทางอีเมล เส้นทางของคุณน่าจะประกอบด้วยการลงทะเบียนทดลองใช้ การสร้างแคมเปญแรก การมีผู้ติดตามครบ 100 คน การอัปเกรดเป็นแบบชำระเงิน และการต่ออายุในที่สุด วางแผนทั้งหมดนี้ออกมา
ตอนนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุด: การระบุจุดที่ผู้คนหลุดออกไป ดึงข้อมูลวิเคราะห์ของคุณออกมาและ มองหาลวดลายหรือรูปแบบ บางที 40% ของผู้ใช้ทดลองอาจไม่เคยส่งแคมเปญแรกของพวกเขาเลย หรือบางทีผู้ใช้อาจลดระดับลงหลังจากเจอกับข้อจำกัดฟีเจอร์บางอย่างที่ต้องจ่ายเงิน จุดเสียดทานเหล่านี้ บอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าประสบการณ์ของคุณล้มเหลวตรงไหน
อย่าเพียงแค่จดจำตัวเลขเท่านั้น พูดคุยกับลูกค้า ที่ยกเลิกบริการในช่วงเหล่านี้และทำความเข้าใจ 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังข้อมูล
เพื่อให้สิ่งนี้ปรากฏเป็นภาพได้ ให้ใช้ClickUp Whiteboards คุณสามารถระบุขั้นตอนแต่ละขั้นตอน เพิ่มจุดสัมผัสเป็นโน้ตติด และเชื่อมต่อพวกมันด้วยลูกศรเพื่อแสดงว่าลูกค้าเคลื่อนผ่านช่องทางของคุณอย่างไร
ความสวยงามที่นี่คือทุกคนสามารถร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์ ดังนั้นทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึกได้ในขณะที่ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณชี้ให้เห็นข้อจำกัดทางเทคนิค และทีมการตลาดของคุณสามารถบันทึกจุดที่อาจมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันได้
เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วให้ใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUp มันช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับรู้, การพิจารณา, การซื้อ, การรักษาลูกค้า, และ การสนับสนุน ได้โดยไม่มีปัญหา
คุณสามารถเพิ่มข้อมูลการใช้งาน, เชื่อมโยงกับบันทึกการสัมภาษณ์ลูกค้า, และมอบหมายเจ้าของให้กับโครงการปรับปรุงเฉพาะได้ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นรูปแบบของความภักดีและความไม่พอใจเพื่อแจ้งข้อมูลสำหรับการปรับปรุงที่ตรงเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2: สร้างแบบจำลองการคาดการณ์การยกเลิก
เมื่อคุณทราบแล้วว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเลิกใช้บริการตรงจุดใด ให้เปลี่ยนจุดสนใจไปที่การคาดการณ์ว่าใครมีแนวโน้มจะเลิกใช้บริการ
ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการสูญเสียลูกค้าหมายถึงอะไรสำหรับธุรกิจของคุณ สำหรับบริษัทที่มีการสมัครสมาชิก การสูญเสียลูกค้าอาจหมายถึงการยกเลิกการสมัครสมาชิก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อิงตามการใช้งาน อาจหมายถึงการมีส่วนร่วมลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้ว่าบัญชีจะยังคงใช้งานได้ตามปกติในทางเทคนิคก็ตาม
จากนั้นเริ่ม ระบุสัญญาณเตือน ที่บ่งบอกถึงการเลิกใช้บริการ คุณอาจสังเกตเห็นรูปแบบบางอย่าง เช่น ความถี่ในการเข้าสู่ระบบลดลง พวกเขาหยุดใช้ฟีเจอร์หลัก ตั๋วสนับสนุนไม่ได้รับการตอบกลับ หรือปัญหาการชำระเงินเกิดขึ้น
สร้างระบบการให้คะแนนที่ กำหนดคะแนนสุขภาพ ให้กับทุกบัญชีลูกค้า เริ่มต้นอย่างง่าย: สีเขียว สำหรับสุขภาพดี, สีเหลือง สำหรับเสี่ยง, และ สีแดง สำหรับวิกฤต เมื่อคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น ให้สร้างคะแนนตัวเลขที่รวมปัจจัยหลายอย่างเข้าด้วยกัน
คุณสามารถ ทำให้การให้คะแนนเป็นอัตโนมัติโดยใช้ฟิลด์ AI ใน ClickUp ได้ ใช้ฟิลด์ AI ความรู้สึกใน Space, Folder หรือ List เพื่อวัดความรู้สึกของงานว่าเป็นบวก, กลาง หรือลบ โดยใช้คำอธิบายงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และความคิดเห็น
ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยใช้ClickUp Automations คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะที่กระตุ้นการแจ้งเตือน มอบหมายงาน หรืออัปเดตสถานะตามกิจกรรมของลูกค้า
ตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่ควรทดลองใช้
- เมื่อคะแนนสุขภาพบัญชีของลูกค้าต่ำกว่า 70% ให้มอบหมายงานติดตามผลให้กับผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- เมื่อตั๋วการสนับสนุนเปิดอยู่นานเกินห้าวัน ให้แจ้งเตือนเจ้าของบัญชีเพื่อตรวจสอบ
- เมื่อผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลา 10 วัน ให้อัปเดตสถานะงานของพวกเขาเป็น 'มีความเสี่ยง' และติดแท็กไว้ในแดชบอร์ดการสูญเสียลูกค้าของคุณ
- เมื่อพบโอกาสในการขายเพิ่ม ให้ส่งข้อความอัตโนมัติไปยังตัวแทนขายเพื่อติดต่อกลับอย่างทันท่วงที
เมื่อระบบอัตโนมัติเหล่านี้ทำงานแล้ว แสดงภาพผลกระทบ ผ่านClickUp Dashboards เพิ่มการ์ดสำหรับ KPI การรักษาลูกค้า เช่น คะแนนสุขภาพ ความถี่ในการมีส่วนร่วม แนวโน้ม NPS และอัตราการยกเลิกตามช่วงเวลา
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอะไรต้องการความสนใจ และกลยุทธ์การรักษาลูกค้าใดที่ได้ผลดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 3: เสริมสร้างกระบวนการต้อนรับและให้ความรู้แก่ลูกค้า
การสูญเสียลูกค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 90 วันแรก ดังนั้นการทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
สร้าง กระบวนการแนะนำผู้ใช้แบบเป็นขั้นตอน ที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ใหม่และช่วยให้พวกเขาเห็นคุณค่าตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มต้นด้วยเป้าหมายสำคัญ เช่น การตั้งค่าบัญชี ความสำเร็จครั้งแรก และการใช้งานขั้นสูง มอบหมายความรับผิดชอบ ให้กับทีมบริการลูกค้าของคุณสำหรับแต่ละเป้าหมายสำคัญ
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติอาจแบ่งขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานออกเป็นสี่ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งค่าบัญชี การเปิดตัวแคมเปญ การตรวจสอบการวิเคราะห์ และการปรับแต่งให้เหมาะสม ทีมบริการลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละขั้นตอน และระบุจุดที่การมีส่วนร่วมของลูกค้าชะลอตัวลง
เพื่อ จัดระเบียบความรู้ทั้งหมดนี้ และให้สามารถเข้าถึงได้ ใช้ClickUp Docs. มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของคุณสำหรับคู่มือการเริ่มต้นและเอกสารการฝึกอบรม.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้มันได้ผล:
- สร้างคู่มือเป็นขั้นตอน สำหรับการตั้งค่า การนำไปใช้ และการปรับให้เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าทราบเสมอว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร
- ฝังเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เช่น วิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปสู่การลงมือทำ
- ดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF สำหรับการแชร์แบบออฟไลน์หรือชุดฝึกอบรม
คุณยังสามารถตั้งค่าแม่แบบเพื่อให้ลูกค้าใหม่ทุกคนได้รับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเดียวกันโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองทุกครั้ง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การเริ่มต้นใช้งานจะราบรื่นมากขึ้นเมื่อทีมของคุณไม่ต้องเขียนคู่มือทุกอย่างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ClickUp Brain, ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม, ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการต้อนรับลูกค้าที่พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยใช้เอกสาร, งาน, และเอกสารการฝึกอบรมที่คุณมีอยู่แล้ว
มันเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณและสามารถสร้างการแนะนำขั้นตอนตามลำดับขั้น รายการตรวจสอบตามเป้าหมาย หรือแม้แต่คู่มือความสำเร็จที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ใหม่แต่ละคนได้
📌 ลองใช้คำแนะนำนี้: เขียนคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบทีละขั้นตอนสำหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาด ครอบคลุมการตั้งค่าบัญชี การเปิดตัวแคมเปญแรก การตรวจสอบการวิเคราะห์ และเคล็ดลับการปรับปรุง ใช้โทนที่เป็นมิตรและช่วยเหลือ โดยให้มีความยาวไม่เกิน 500 คำ
ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและให้การสนับสนุนเชิงรุก
การสนับสนุนแบบตอบสนองรอให้ลูกค้าประสบปัญหาและขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนเชิงรุกจะตรวจพบปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและเข้าช่วยเหลือก่อนที่ลูกค้าจะรู้ตัวว่าเกิดปัญหาขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณจากผู้ขายเป็นพันธมิตร
เริ่มต้นด้วยการสร้าง จังหวะการมีส่วนร่วม ที่เรียบง่ายสำหรับลูกค้าประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น:
- ลูกค้าใหม่จะได้รับเช็คอินรายสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งเดือนแรก
- ลูกค้าช่วงกลางรอบจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกรณีการใช้งานที่น่าสนใจทุกสองสัปดาห์
- ลูกค้าประจำระยะยาวจะได้รับการทบทวนความสำเร็จรายไตรมาสเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์และโอกาสในการขยายธุรกิจ
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมบันทึกการโต้ตอบที่สำคัญ ปัญหาที่พบบ่อย และประเด็นความคิดเห็นที่พบซ้ำ เมื่อข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ ทีมของคุณจะสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและปรับการติดตามผลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ใช้ClickUp Formsเพื่อ รวบรวมความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว หลังจากการติดต่อแต่ละครั้ง—การอัปเดตผลิตภัณฑ์, การฝึกอบรม, หรือการต่ออายุ
เมื่อมีการตอบกลับเข้ามา ข้อความเหล่านั้นจะกลายเป็นงานที่ทีมความสำเร็จหรือทีมผลิตภัณฑ์ของคุณต้องดำเนินการต่อทันที ซึ่งจะช่วยขจัดความล่าช้าระหว่างการรับข้อเสนอแนะและการดำเนินการ
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจหรือเน้นย้ำถึงปัญหาสำคัญ ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างงานที่มีความสำคัญสูง มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมตามประเภทของปัญหา และกำหนดวันครบกำหนด
หากงานยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากวันที่กำหนดระบบการทำงานอัตโนมัติอื่นสามารถส่งการแจ้งเตือนเพื่อสร้างความรับผิดชอบ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาพร้อมคำถาม ทุกนาทีมีค่า
ClickUp Ambient Agents โดยเฉพาะ Answers Agent ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์และทีมความสำเร็จของคุณตอบสนองได้เร็วขึ้นโดยตอบคำถามทั่วไปโดยอัตโนมัติภายในช่องแชทของ ClickUpโดยตรง มันจะแชร์ข้อมูลที่ดึงมาจากพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: สร้างวงจรข้อเสนอแนะจากลูกค้า
การรวบรวมความคิดเห็นจะไร้ประโยชน์หากคุณไม่ปิดวงจรให้สมบูรณ์ คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การวิเคราะห์สิ่งที่คุณได้รับ ฟังหาแนวโน้ม นำไปปรับปรุงแก้ไข และสื่อสารการปรับปรุงเหล่านั้นกลับไปยังลูกค้า
เริ่มต้นด้วยการ สร้างจังหวะที่คาดการณ์ได้ สำหรับการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ สมมติว่าคุณทำการสำรวจการปฐมนิเทศพนักงานใหม่รายเดือนและการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าทุกไตรมาส เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสังเกตเห็นว่าความรู้สึกลดลงเมื่อใดและอะไรเป็นตัวกระตุ้น นั่นคือสัญญาณให้คุณดำเนินการ
ลูปมีสามชั้น: การรวบรวม, การร่วมมือ, และการกระทำ.
นี่คือวิธีการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพใน ClickUp:
- ดึงการส่งออกแบบสำรวจ, บันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้, และข้อมูล NPS เข้าไปในเอกสาร ClickUp ที่แชร์
- ใช้การจัดรูปแบบที่โดดเด่นเพื่อเน้นประเด็นสำคัญขณะดำเนินการ เมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- เมื่อธีมซ้ำกัน ให้สร้างงานใน ClickUpโดยตรงจากส่วนนั้นเพื่อรักษาความรับผิดชอบให้มองเห็นได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า: คู่มือสำหรับนักการตลาด
ขั้นตอนที่ 6: สร้างแคมเปญดึงลูกค้าที่เลิกใช้บริการกลับคืน
ลูกค้าที่เลิกใช้บริการเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลอันล้ำค่า คุณจำเป็นต้องแยกแยะว่าใครที่ยังคุ้มค่าต่อการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และใครที่หมดความสนใจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงเป้าหมายเพื่อดึงลูกค้าที่เหมาะสมกลับมา
เริ่มต้นอย่างง่าย: แบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่เลิกใช้บริการ ตามเหตุผลของการเลิกใช้บริการและมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น
สมมติว่าครึ่งหนึ่งออกไปเพราะขาดการเชื่อมต่อที่จำเป็น และที่เหลือเป็นเพราะราคา กลุ่มแรกต้องการอีเมลแจ้งอัปเดตผลิตภัณฑ์เมื่อฟีเจอร์พร้อมใช้งาน ส่วนกลุ่มที่สองต้องการข้อเสนอความภักดีหรือแผนที่ยืดหยุ่น
การจัดระเบียบคือทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่. เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อบันทึกลูกค้าที่เลิกใช้บริการ, บันทึกเหตุผลการออกจากระบบ, บันทึกการติดต่อครั้งสุดท้าย, และมอบหมายเจ้าของบัญชี.
เมื่อฐานรากนั้นมั่นคงแล้ว กลยุทธ์การมีส่วนร่วมใหม่ของคุณก็สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
การแจ้งเตือนสำหรับ CSMs เพื่อติดตามผลหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดด้วยระบบอัตโนมัติ—เช่น 30, 60 หรือ 90 วันหลังจากการยกเลิก—โดยพิจารณาจากขนาดบัญชีหรือการมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้ วิธีนี้จะช่วยให้ไม่พลาดโอกาสในการกระตุ้นการใช้งานใหม่
เมื่อการเปิดใช้งานใหม่เริ่มต้นขึ้น แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมที่ชัดเจนว่าอะไรได้ผล: มีบัญชีจำนวนเท่าใดที่กลับมาใช้งานอีกครั้ง ข้อเสนอใดที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า และจุดสัมผัสใดที่นำไปสู่การตอบกลับKPI ด้านประสบการณ์ลูกค้าเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณ ปรับปรุงแคมเปญในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: แคมเปญดึงลูกค้าเก่ากลับมาจะได้ผลก็ต่อเมื่อรู้สึกถึงความตั้งใจ ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมเท่านั้น เมื่อการสื่อสารของคุณฟังดูเหมือนว่า 'เราได้รับฟังคุณแล้ว เราได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อย และเราอยากให้คุณเห็น' ลูกค้าจะรู้สึกมีคุณค่า
ตัวอย่าง: แม่แบบคู่มือการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าอย่างง่าย
ระบบการลดอัตราการลาออกจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทุกทีมทราบถึงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการวัดความสำเร็จ
นี่คือคู่มือง่าย ๆ ที่คุณสามารถปรับใช้ใน ClickUp ได้ 📝
|เหตุการณ์กระตุ้น
|แผนปฏิบัติการ
|เจ้าของ
|ตัวชี้วัดเพื่อติดตาม
|ลูกค้าไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลา 14 วัน
|เปิดตัวลำดับอีเมลการกระตุ้นการใช้งานอัตโนมัติโดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งปรับให้เหมาะสมตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ในอดีต
|ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า
|อัตราการเปิดอีเมลและอัตราการคลิกผ่าน
|พลาดเป้าหมายการเริ่มต้น
|มอบหมายงานและแชร์รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่เกี่ยวข้องผ่าน ClickUp Docs; ติดตามความคืบหน้าในการทำงาน
|ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปปฏิบัติ
|เวลาที่ใช้ในการเปิดใช้งาน
|คะแนน NPS ลดลงต่ำกว่าเจ็ด
|ขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์รูปแบบข้ามบัญชีและแนะนำการดำเนินการถัดไป
|ผู้นำความสำเร็จของลูกค้า
|การปรับปรุงใน NPS หลังการติดตาม
|ลูกค้าบันทึกตั๋วการสนับสนุนหลายรายการใน 10 วัน
|ติดตามสุขภาพบัญชีในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อตรวจจับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำและมอบหมายงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
|การลดจำนวนการออกใบสั่งซ้ำ
|บัญชีถูกปิดเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว 45 วัน
|ใช้ ClickUp Brain เพื่อระบุรูปแบบการมีส่วนร่วมและแนะนำการติดต่อที่เหมาะสม; ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญการเรียกคืนลูกค้าในแดชบอร์ด
|ผู้จัดการบัญชี
|อัตราการกลับมาซื้อซ้ำ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สำหรับโมเดลการเลิกใช้บริการ ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น = การเลิกใช้น้อยลง การศึกษาการถดถอยหนึ่งพบว่าการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือนจะมีค่าสัมประสิทธิ์เล็กน้อยแต่เป็นลบต่อความเป็นไปได้ในการเลิกใช้บริการ นั่นหมายความว่ายิ่งคุณอยู่ lâuเท่าไร โอกาสที่คุณจะเลิกใช้น้อยลงเท่านั้น
วิธีวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การลดอัตราการสูญเสียลูกค้า
การวัดผลกระทบของคู่มือการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณหมายถึงการติดตามตัวชี้วัดที่สะท้อนข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ความภักดี และคุณค่าในระยะยาว คุณควรติดตามอย่างใกล้ชิด:
อัตราการยกเลิก
มันติดตามเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่สูญเสียไปในแต่ละเดือนโดยการหารจำนวนลูกค้าที่ออกไปด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมดของคุณในช่วงเริ่มต้นของช่วงเวลา
ตั้งเป้าให้มีการลดลงอย่างน้อย 5-10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพื่อยืนยันว่ากลยุทธ์ของคุณกำลังได้ผล
🔍 คุณรู้หรือไม่? การใช้งานมีความสำคัญ: ในการศึกษาวิเคราะห์การสูญเสียลูกค้า พบว่าลูกค้าที่เลิกใช้บริการมีความถี่ในการใช้งานต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ(เฉลี่ย ~14 ครั้ง) เมื่อเทียบกับลูกค้าที่ยังคงใช้บริการอยู่ (~16 ครั้ง) ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้จะเป็นความแตกต่างเล็กน้อย แต่สามารถวัดผลได้
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
สิ่งนี้เผยให้เห็นความรู้สึกและความภักดีของลูกค้าโดยการถามว่าลูกค้าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนนตั้งแต่ 0-10
คะแนน NPS ที่เพิ่มขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับปรุงการรักษาลูกค้าไว้ได้ 2-3 เดือน ทำให้เป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าที่มีคุณค่า
⚡️คลังแม่แบบ: เมื่อคุณได้กำหนดความหมายของ NPS สำหรับธุรกิจของคุณแล้วแม่แบบแบบสำรวจ ClickUp Net Promoter Score® (NPS)จะช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า จัดระเบียบคำตอบ และติดตามแนวโน้มต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
อัตราการคงอยู่
ตัวชี้วัดนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ภักดีซึ่งคุณรักษาไว้ได้ตลอดเวลา ติดตามการรักษาลูกค้าในกลุ่มเพื่อดูพฤติกรรมของลูกค้าเฉพาะกลุ่มหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง—อัตราการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่งมักจะเกิน 85% สำหรับ B2B SaaS
ความถี่ในการมีส่วนร่วม
มันวัดความถี่ที่ลูกค้าโต้ตอบกับสินค้าหรือบริการของคุณ
ลูกค้าที่มีส่วนร่วมทุกสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะไม่ยกเลิกการใช้บริการน้อยกว่าลูกค้าที่มีส่วนร่วมทุกเดือน ทำให้เป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
ตัวชี้วัดนี้เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันทางการเงินโดยการแสดงรายได้รวมที่ลูกค้าสร้างขึ้นตลอดความสัมพันธ์กับคุณ
เมื่อความพยายามในการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จ CLV ควรเพิ่มขึ้น 20-30%
เพื่อติดตามและตีความตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตั้งค่าแดชบอร์ดการรักษาลูกค้าไว้ใน ClickUp. แดชบอร์ดจะรวบรวมข้อมูลการสูญเสียลูกค้าทั้งหมดของคุณผ่านบัตรที่กำหนดเอง ให้ทุกทีมสามารถมองเห็นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์.
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้:
- การ์ดแผนภูมิเส้น: แสดงแนวโน้มการสูญเสียลูกค้าในแต่ละเดือนและสังเกตการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือราคาเฉพาะ
- บัตรแผนภูมิแท่ง: ติดตามการกระจายตัวของ NPS เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนผู้ส่งเสริมและผู้คัดค้านหลังจากการอัปเดตครั้งใหญ่
- บัตรคำนวณ: ตรวจสอบ CLV ควบคู่กับต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทำกำไร
- บัตร AI: ให้ ClickUp Brain สรุปความผิดปกติหรือเน้นรูปแบบ เช่น การระบุว่ากลุ่มลูกค้าใดมีการมีส่วนร่วมลดลงอย่างกะทันหัน
- การ์ดเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายการรักษาลูกค้าประจำไตรมาสและแสดงความคืบหน้าโดยตรงบนแดชบอร์ดเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือที่ควรรวมไว้ในคู่มือลดอัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณ
นี่คือเครื่องมือสำคัญที่ควรรวมไว้ในคู่มือการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณ 🧑💻
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการการรักษาลูกค้าและการยกเลิกการใช้บริการแบบครบวงจรสำหรับทีม SaaS บริษัทขนาดกลาง และองค์กรที่ต้องการการมองเห็นข้ามสายงาน
|เทมเพลตสำหรับจัดโครงสร้างกระบวนการต้อนรับและต่ออายุลูกค้า, สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความเสี่ยงการสูญเสียลูกค้า, มุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า, ClickUp Brain สำหรับระบุรูปแบบการสูญเสียลูกค้าและร่างข้อความติดต่อ, ตัวแทนสำหรับการติดตามผลอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ChurnZero
|การตรวจสอบการยกเลิกและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์สำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้าที่จัดการพอร์ตโฟลิโอบัญชี SaaS ขนาดใหญ่
|การติดตามการใช้งานและการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์, ChurnRescue สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง, แบบสำรวจ NPS ตามวงจรชีวิต, การสร้างงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดคะแนนสุขภาพแบบถ่วงน้ำหนัก
|ราคาตามความต้องการ
|คัสติไฟ
|การดำเนินงานหลักเพื่อความสำเร็จของลูกค้าสำหรับทีม B2B SaaS ที่ต้องการการประเมินสุขภาพที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานที่มีแนวทาง
|มุมมองลูกค้า 360 องศาที่รวมข้อมูลการใช้งาน การเรียกเก็บเงิน และการสนับสนุน พร้อมคะแนนสุขภาพที่ปรับแต่งได้ซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกเลิกบริการ คู่มือปฏิบัติสำหรับการมีส่วนร่วมตามเส้นทางของลูกค้า การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และระบบอัตโนมัติของงานที่ช่วยด้วย AI
|ราคาตามความต้องการ
|การเคลื่อนไหวของผู้ใช้
|การวิเคราะห์การรักษาลูกค้าแบบนำโดยผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัท SaaS ที่พฤติกรรมการใช้งานเป็นตัวขับเคลื่อนการเลิกใช้และการขยายตัว
|การติดตามขั้นตอนของวงจรชีวิตแบบอัตโนมัติ การให้คะแนนสุขภาพตามการใช้งาน การตรวจจับสัญญาณการยกเลิกและการขายเพิ่ม และการจัดลำดับความสำคัญของบัญชีตามเจตนา
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $199/เดือน
|Qualtrics CustomerXM
|การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความรู้สึกของลูกค้าในระดับองค์กรสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นประสบการณ์
|Text iQ สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพขนาดใหญ่, กระบวนการติดตามผลแบบปิด, การตรวจจับความรู้สึกและธีมข้ามช่องทาง, และการสร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลป้อนกลับกับผลลัพธ์การรักษาลูกค้า
|ราคาตามความต้องการ
1. คลิกอัพ
กลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณล้มเหลวเมื่อทีมทำงานแยกส่วน ใช้เครื่องมือต่างกัน และพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นใช้งานและการต่ออายุ
ด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp Customer Service PM คุณนำทีมผลิตภัณฑ์, ทีมบริการลูกค้า, และทีมสนับสนุนมาไว้ที่เดียว ทำให้คุณเห็นการเดินทางทั้งหมดและดำเนินการในที่ที่มีความสำคัญ
รวมเวิร์กโฟลว์การจัดการลูกค้าที่เลิกใช้บริการให้เป็นหนึ่งเดียว
เริ่มต้นด้วยการใช้เทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp. เทมเพลตนี้:
- กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จต่อลูกค้าโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น มีความเสี่ยงที่จะยกเลิก หรือ ยกเลิกแล้ว
- จัดระเบียบการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และเป้าหมายสำคัญให้เป็นงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ให้คุณสร้างมุมมอง ClickUpสำหรับส่วนต่างๆ เช่น ลูกค้าตามสถานะสุขภาพ หรือ ลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้คุณทราบได้ว่าส่วนใดต้องการความสนใจ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้า SaaS ระดับกลางเข้าสู่สถานะ Onboarding และเป้าหมาย Time-to-First-Value ของพวกเขาเลื่อนออกไป คุณเปิดเทมเพลต มอบหมายงานให้กับ เจ้าของ Onboarding ตั้งค่าสถานะเป็น มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้า และติดตามจนกว่าคุณค่าจะถูกส่งมอบ
เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ด้วย AI
เมื่อกระบวนการทำงานของคุณพร้อมแล้ว คุณต้องการเครื่องมือที่คอยติดตามแนวโน้มและแจ้งเตือนปัญหา นั่นคือ ClickUp Brain ชั้น AI นี้ถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณและสแกนงาน เอกสาร แชท และข้อมูลเพื่อเน้นแนวโน้ม แจ้งเตือนความเสี่ยง และแนะนำขั้นตอนถัดไป
ตัวอย่างเช่น คุณถาม ClickUp Brain ว่า: 'แสดงรายการบัญชีทั้งหมดที่มีคะแนนสุขภาพต่ำกว่า 70% และไม่มีการเข้าสู่ระบบในเดือนนี้' เครื่องมือ AI สามารถ:
- ส่งคืนรายการบัญชีและแนะนำขั้นตอนถัดไปสำหรับทีมของคุณ
- ค้นหาหัวข้อตั๋วสนับสนุนที่เกิดซ้ำในบัญชีที่มีการยกเลิกสูง เช่น 'ความสับสนเกี่ยวกับฟีเจอร์' และเชื่อมโยงกลับไปยังความล้มเหลวในการเริ่มต้นใช้งาน
- ร่างอีเมลติดต่อลูกค้าตามเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แก้ไขให้เหมาะสมกับโทนเสียงและเอกลักษณ์ของแบรนด์ แล้วโพสต์เพื่อตรวจสอบ
ทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของคุณเป็นอัตโนมัติ
เมื่อคุณมีโครงสร้างและความเข้าใจแล้ว ให้เข้าสู่โหมดการดำเนินการด้วย ClickUp Ambient Agents ซึ่งเป็นตัวแทนที่ไม่ต้องเขียนโค้ดและทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยจะดำเนินการตามกฎที่คุณกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อบัญชีหนึ่งมีการเปิดคำขอสนับสนุนสามรายการภายในเจ็ดวัน คุณจะกำหนดค่า Ambient Agent ให้อัปเดตสถานะเป็น 'มีความเสี่ยงต่อการยกเลิก' มอบหมายให้ผู้จัดการบัญชี และส่งการแจ้งเตือนในแชทพร้อมแท็กทีมที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับอีเมลตรวจสอบเชิงรุกจากผู้นำความสำเร็จของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แชทในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น: ใช้ ClickUp Chat เพื่อรวมการอัปเดตและเชื่อมโยงข้อความกับงาน เพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการตามบริบทล่าสุดเสมอ
- วิเคราะห์ในระดับใหญ่: ให้ClickUp BrainGPTสแกนชุดข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ เปรียบเทียบรูปแบบการยกเลิกบริการระหว่างกลุ่มลูกค้า และคาดการณ์แนวโน้มการรักษาลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- พูดแทนการพิมพ์: บันทึกการสรุปสั้น ๆ หรือความคิดเห็นหลังการประชุมโดยใช้ClickUp Talk to Textใน BrainGPT และแปลงเป็นบันทึกที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- เปลี่ยนอีเมลให้เป็นผลลัพธ์: จัดการการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดด้วยระบบบริหารโครงการอีเมลใน ClickUpเพื่อให้ทุกข้อความเชื่อมโยงกับแผนบัญชีที่ใช้งานอยู่
- เชื่อมต่อชุดเทคโนโลยีของคุณ: ซิงค์ CRM, ระบบช่วยเหลือลูกค้า และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลผ่านClickUp Integrationsเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึง CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว เราชอบด้วยที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
ฉันชอบความหลากหลายของ ClickUp และที่ทีมของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ได้ – มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับเรา! เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทำงานกับลูกค้าไปจนถึงระบบ CRM ของเรา และชอบความยืดหยุ่นของตัวเลือกและการทำงานอัตโนมัติที่มีในตัว เราชอบที่ ClickUp มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า!
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ AI ในการบริการลูกค้า:
2. ChurnZero
ChurnZero รวบรวมข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ คะแนนสุขภาพ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าจะส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายและสร้างงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องติดตามบัญชีหลายร้อยบัญชีด้วยตนเอง
ระบบติดตามกิจกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์ โดยทำเครื่องหมายบัญชีที่ต้องการการแทรกแซงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ChurnZero
- ระบุบัญชีที่แสดงสัญญาณความเสี่ยงหลายประการพร้อมกันด้วย ChurnRescue เพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าบัญชีใดต้องการการติดต่อกลับโดยด่วน
- กำหนดเวลาการสำรวจ NPS เพื่อดำเนินการในจุดที่เฉพาะเจาะจงในวงจรชีวิตของลูกค้า และส่งคำตอบไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม
- ดูการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านแดชบอร์ด ChurnScores ที่ให้คะแนนน้ำหนักพฤติกรรมต่าง ๆ ตามความสัมพันธ์กับการรักษาลูกค้า
ข้อจำกัดของ ChurnZero
- เครื่องมือแดชบอร์ดและการแบ่งส่วนข้อมูลรู้สึกแข็งทื่อ ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดกับการกรองข้อมูลที่ 'ยุ่งยาก' และอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัย
- เครื่องมืออีเมลยังไม่พัฒนาเพียงพอและขาดความสามารถในการสร้างและส่งชุดอีเมลที่มีแบรนด์จำนวนมาก
ราคาของ ChurnZero
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChurnZero
- G2: 4. 7/5 (1,485+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อผู้ใช้ยกเลิก อย่าส่งข้อความทั่วไปว่า 'เราเสียใจที่คุณจากไป' ให้ใช้ AI เพื่อระบุเหตุผลที่แท้จริง (ราคา, ความซับซ้อน, ขาดผลลัพธ์) และเสนอทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะหมายถึงการชี้ให้พวกเขาไปยังแผนที่ง่ายกว่าก็ตาม
3. คัสติไฟ
Custify มุ่งเน้นที่ฟังก์ชันหลักในการประสบความสำเร็จของลูกค้า: การติดตามบัญชี, การวัดสุขภาพ, และการดำเนินการ. ระบบรวบรวมข้อมูลจาก CRM, ระบบสนับสนุน, และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นแสดงให้คุณเห็นว่ามีบัญชีใดที่ต้องการความสนใจและสาเหตุ.
คุณจะได้รับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่หลังจากดูวิดีโอการฝึกอบรมสามสัปดาห์เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้บัญชีลูกค้าองค์กรของคุณได้รับการดูแลอย่างพิเศษ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Custify
- กรองบัญชีโดยใช้ มุมมอง Customer 360 ที่รวบรวมรายละเอียดการสมัครสมาชิก สถิติการใช้งาน ตั๋วสนับสนุน และประวัติการสื่อสารไว้ในหน้าจอเดียว
- ใช้การกำหนดค่า คะแนนสุขภาพ กับปัจจัยน้ำหนัก เช่น ความถี่ในการเข้าสู่ระบบ ความลึกของการใช้ฟีเจอร์ และการโต้ตอบกับการสนับสนุน ตามสิ่งที่ทำนายการเลิกใช้บริการ
- วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าด้วยจุดสัมผัสอัตโนมัติและจุดตรวจสอบด้วยตนเองที่ปรับตามการตอบสนองของลูกค้าด้วย Playbooks
- ทำให้งานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มขั้นตอนการตัดสินใจในกระบวนการทำงานโดยใช้ CustifyAI
ข้อจำกัดของ Custify
- Salesforce ซิงค์ได้ดี แต่เครื่องมือเฉพาะทาง (เช่น Zendesk) มีปัญหาเล็กน้อย
- การออกแบบของเครื่องมือนี้รู้สึกไม่คล่องตัวสำหรับงานที่ซับซ้อน และผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการขยายขนาดสำหรับองค์กร
ราคา Custify
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Custify
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (120+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โมเดลการวิเคราะห์ขั้นสูงหลายแบบล้มเหลวในการแปลงเป็นมูลค่าทางธุรกิจ เพราะมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดความแม่นยำ เช่น AUC แต่ละเลยตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยกำไร เช่น การดำเนินการรักษาลูกค้าใหม่มีมูลค่าที่คุ้มค่ากับต้นทุนการรักษาลูกค้าหรือไม่? งานวิจัยชี้ให้เห็นช่องว่างนี้
4. การเคลื่อนไหวของผู้ใช้
UserMotion มองการสูญเสียลูกค้าจากมุมมองของผลิตภัณฑ์มากกว่าความสัมพันธ์แพลตฟอร์มการรักษาลูกค้าจะวิเคราะห์วิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นจะแสดงบัญชีที่แสดงสัญญาณของปัญหาหรือโอกาส
แทนที่จะตรวจสอบแดชบอร์ดการใช้งานด้วยตนเอง UserMotion จะให้คะแนนบัญชีโดยอัตโนมัติและแจ้งให้คุณทราบว่ามีบัญชีใดบ้างที่ควรให้ความสนใจในขณะนี้ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งการใช้งานเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง
คุณสมบัติเด่นของ UserMotion
- แผนที่การเดินทางของลูกค้าโดยใช้ ขั้นตอนของวงจรชีวิต ที่ย้ายบัญชีระหว่างหมวดหมู่โดยอัตโนมัติเมื่อรูปแบบการใช้งานเปลี่ยนแปลง
- ระบุความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าและโอกาสในการขายเพิ่มด้วยระบบการคัดกรองสุขภาพลูกค้าแบบหลายมิติ
- ใช้ สัญญาณความตั้งใจ เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่มีความสำคัญสูงสุด
ข้อจำกัดของ UserMotion
- แพลตฟอร์มต้องการโครงสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงเพื่อส่งมอบคุณค่า
- ตัวเลือกการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ของมันรู้สึกพื้นฐานสำหรับทีมทั่วโลก
ราคาของ UserMotion
- ฟรี
- เริ่มต้น: $199/เดือน
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UserMotion
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีคำนวณและเพิ่มการรักษาผู้ใช้
5. Qualtrics CustomerXM
Qualtrics CustomerXMวิเคราะห์ความคิดเห็นและความรู้สึกของลูกค้าพร้อมทั้งเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นแผนปฏิบัติการ ที่ Qualtrics โดดเด่นคือการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพในปริมาณมาก—เช่น คำตอบแบบสำรวจปลายเปิด การสนทนาด้านการสนับสนุน การกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย—และค้นหาแนวโน้มที่สามารถทำนายการเลิกใช้บริการได้
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อความอ่านความคิดเห็นหลายพันรายการและระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำ การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก และจุดที่เจ็บปวดเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Qualtrics CustomerXM
- PLOY เครื่องมือวิเคราะห์ Text iQ เพื่อจัดหมวดหมู่คำตอบแบบเปิดกว้างหลายพันรายการให้อยู่ในหัวข้อต่าง ๆ ตามกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
- กำหนดค่า กระบวนการติดตามผลแบบปิดวงจร ที่มอบหมายเคสให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อการตอบแบบสำรวจตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ทำการทดสอบทางสถิติกับข้อมูลแบบสำรวจของคุณเพื่อกำหนดปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับการรักษาลูกค้าด้วย Stats iQ
ข้อจำกัดของ Qualtrics CustomerXM
- การดำเนินการต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและมักต้องมีการสนับสนุนจากบริการวิชาชีพ
- ความล่าช้าในการโหลดและข้อขัดข้องในฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายงาน ทำให้ผู้ใช้ทำงานช้าลง
ราคาของ Qualtrics CustomerXM
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า Qualtrics CustomerXM
- G2: 4. 3/5 (735+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้ระยะยาวได้ชมตัวอย่างล่วงหน้าหรือโอกาสในการมีส่วนร่วม เช่น การร่วมสร้างฟีเจอร์ใหม่หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานในอนาคต ผู้คนจะอยู่กับที่ที่พวกเขารู้สึกว่าได้รับการเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการจัดการการสูญเสียลูกค้า
หลายทีมตกอยู่ในกับดักที่พบได้บ่อยซึ่งลดความสามารถในการรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่ากับดักเหล่านี้คืออะไรและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร
|ข้อผิดพลาด
|ทำไมมันถึงเกิดขึ้น
|แนวทางที่ดีกว่า
|การปฏิบัติต่อการยกเลิกบริการทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมกัน
|ทีมรวมการลดระดับโดยสมัครใจ การลดระดับโดยไม่สมัครใจ และการลดระดับดาวน์เกรดเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลชี้วัดเบี่ยงเบนและปกปิดปัญหาที่แท้จริง
|จัดประเภทการยกเลิกตามประเภทและเหตุผล (เช่น การชำระเงินล้มเหลว, ไม่เหมาะสม, เปลี่ยนไปใช้คู่แข่ง) ใช้การแบ่งกลุ่มนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือการรักษาลูกค้าที่มีผลกระทบต่อรายได้สูงสุด
|การเพิกเฉยต่อการสูญเสียลูกค้าเงียบ
|บัญชีที่หยุดขยายหรือใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงจะไม่ถูกทำเครื่องหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ยกเลิก
|ติดตามรายได้จากการขยายการใช้งาน ความลึกของฟีเจอร์ และการมีส่วนร่วมต่อผู้ใช้ต่อที่นั่ง ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับบัญชีที่อยู่ในภาวะคงที่เกิน 2 ไตรมาสโดยไม่มีการใช้งานใหม่หรือการขายเพิ่ม
|คู่มือการรักษาลูกค้าที่ไม่มีการพัฒนา
|ทีมใช้กลยุทธ์การต่ออายุและความสำเร็จเดียวกันในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต แม้เมื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และโปรไฟล์ลูกค้าเปลี่ยนแปลง
|ปรับปรุงเพลย์บุ๊กทุกไตรมาสโดยใช้ข้อมูลเหตุผลของการยกเลิกและการใช้งานผลิตภัณฑ์ กำหนดกลยุทธ์การต่ออายุตามกลุ่มลูกค้าและระยะของวงจรชีวิต
🔍 คุณทราบหรือไม่? แบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าขั้นสูง เช่น แบบที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ensemble learning) สามารถบรรลุอัตราความแม่นยำเกินกว่า 99% ในบางอุตสาหกรรม เช่น โทรคมนาคม
พลิกสถานการณ์ลูกค้าที่เลิกใช้บริการด้วย ClickUp
การรักษาลูกค้าจะประสบความสำเร็จเมื่อทุกทีมเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมและดำเนินการก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย คู่มือการป้องกันการสูญเสียลูกค้าที่ชัดเจนช่วยให้ทีมต่างๆ ประสานงานกันได้อย่างราบรื่น ติดตามสัญญาณที่สำคัญ และเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการดำเนินการที่สร้างความภักดี
ClickUp ทำให้กระบวนการนั้นราบรื่น
ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามแนวโน้มการมีส่วนร่วม, ระบบอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการติดตามผลอย่างทันเวลา, และ ClickUp Brain เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น ทุกเครื่องมือทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วม
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
อัตราการสูญเสียลูกค้าที่ดีสำหรับบริษัท SaaS มักจะต่ำกว่า 5% ต่อเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และต่ำกว่า 1-2% ต่อเดือนสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้ามั่นคงแล้ว อัตราการสูญเสียลูกค้าที่ต่ำหมายความว่าลูกค้าอยู่กับเรานานขึ้นและพบคุณค่าในผลิตภัณฑ์
ใช้สูตรง่าย ๆ นี้: อัตราการสูญเสียลูกค้า = (ลูกค้าที่สูญเสียไปในช่วงเวลาหนึ่ง ÷ จำนวนลูกค้าทั้งหมดในตอนต้นของช่วงเวลาดังกล่าว) x 100 ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นเดือนด้วยลูกค้า 1,000 คน และสูญเสียลูกค้า 50 คน อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณคือ (50 ÷ 1,000) x 100 = 5%
ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน สนับสนุนการโต้ตอบ และพฤติกรรมการชำระเงินเพื่อตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของความไม่พึงพอใจได้ ช่วยระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงและแนะนำการดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาออกจากธุรกิจ
ควรตรวจสอบข้อมูลการยกเลิกบริการเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโน้ม และตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก การทบทวนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
การยกเลิกโดยสมัครใจเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเลือกที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกอย่างตั้งใจ ในทางกลับกัน การยกเลิกโดยไม่สมัครใจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาการเรียกเก็บเงิน ไม่ใช่เพราะลูกค้าต้องการที่จะออกไป
ClickUp ช่วยให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าติดตามการต่ออายุ, ข้อเสนอแนะ, และการมีส่วนร่วมในที่เดียว ด้วย ClickUp Dashboards, ทีมสามารถติดตามแนวโน้มการยกเลิก; ClickUp Automations ช่วยทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น; และ ClickUp Docs จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อการวางแผนการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น