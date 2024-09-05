วิธีสร้างแบบจำลองการคาดการณ์อัตราการสูญเสียลูกค้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์

เมื่ออุตสาหกรรมขยายตัวและคู่แข่งใหม่เข้าสู่ตลาด การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันที่สูงขึ้นนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียลูกค้า โดยธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMBs)รายงานอัตราการสูญเสียลูกค้าสูงถึง 15%
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดตลอดวงจรชีวิต โมเดลการทำนายอัตราการสูญเสียลูกค้าสามารถปฏิวัติวิธีการระบุและแก้ไขปัญหาการสูญเสียลูกค้าของคุณได้ แต่การนำโซลูชันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน CRM และการวิเคราะห์ข้อมูล
คู่มือเชิงลึกนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
โมเดลการทำนายอัตราการยกเลิกคืออะไร?
แบบจำลองการคาดการณ์การยกเลิกการใช้บริการ (Churn Prediction Model) คือแบบจำลองทางสถิติหรือการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำนายความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะยกเลิกความสัมพันธ์กับธุรกิจ
นี่คือประเภทของการสูญเสียลูกค้า:
- การยกเลิกสัญญา: หมายถึงการที่ลูกค้าสิ้นสุดความสัมพันธ์กับธุรกิจเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือระยะเวลาการสมัครสมาชิก
- การยกเลิกโดยสมัครใจ: เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเลือกที่จะออกจากธุรกิจก่อนสิ้นสุดสัญญา
ทั้งสองประเภทนี้มีพื้นฐานมาจากความไม่พอใจหรือการค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าเป็นหลัก
นี่คือเหตุผลบางประการที่การคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ:
- เน้นกลยุทธ์การรักษาลูกค้า: โดยการระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยง ธุรกิจสามารถปรับแต่งความพยายามในการรักษาลูกค้าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะและป้องกันการสูญเสียลูกค้า
- ปรับปรุง ประสบการณ์ของลูกค้า: การทำนายการยกเลิกการใช้บริการช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสาเหตุที่ลูกค้าออกจากธุรกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถปรับปรุงสินค้า บริการ และการสนับสนุนลูกค้าได้
- ลดการสูญเสียรายได้: ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่สูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึงห้าเท่าการคาดการณ์อัตราการเลิกใช้บริการและดำเนินการตามข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดการสูญเสียรายได้ได้อย่างมากและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด: แบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าสามารถช่วยให้ธุรกิจจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
- ปรับปรุงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: โมเดลนี้เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ความถี่ที่ลูกค้าโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ (เช่น ความถี่ในการใช้งาน, การเข้าสู่ระบบ) แง่มุมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการลูกค้า
ทำความเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนการทำนายการสูญเสียลูกค้า
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นแกนหลักของการทำนายการสูญเสียลูกค้า. มันช่วยให้ธุรกิจใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์, กระบวนการ, อัลกอริทึม, และระบบเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า.
ในขณะที่สิ่งนี้แสดงให้เห็นภาพว่ามันขับเคลื่อนการคาดการณ์การเลิกใช้บริการอย่างไร ลองเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมกัน นี่คือวิธีที่วิทยาศาสตร์ข้อมูลขับเคลื่อนการคาดการณ์การเลิกใช้บริการ:
- การรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการวิเคราะห์
- การค้นพบรูปแบบ: เปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่, แนวโน้ม, และความสัมพันธ์ที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า โดยการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- คุณสมบัติทางวิศวกรรม: เพิ่มความสามารถในการทำนายของแบบจำลองการสูญเสียลูกค้าโดยการสร้างหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ. วิทยาศาสตร์ข้อมูลยังจับความละเอียดอ่อนของพฤติกรรมลูกค้าโดยการปรับแต่งข้อมูลและคุณสมบัติให้เหมาะกับแอปพลิเคชัน.
การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น: รากฐานของคุณภาพและความแม่นยำ
ข้อมูลกำลังหลั่งไหลเข้าสู่จักรวาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในทุกวินาที ธุรกิจต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
การเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ รวบรวมและกรองข้อมูลการทำนายการยกเลิกจำนวนมาก ต่อไปนี้คือสององค์ประกอบสำคัญของการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าในการทำนายการยกเลิก
การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลลูกค้า บันทึกการเรียกเก็บเงิน คำตอบแบบสำรวจ และข้อมูลตลาด
การทำความสะอาดข้อมูล ดำเนินการต่อเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องโดยการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจดึงข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณ แต่ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูลจะช่วยให้คุณพบรายการที่ซ้ำกันหรือข้อมูลที่ขาดหายไปภายในชุดข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล: ตัวขับเคลื่อนของแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า
การวิเคราะห์ข้อมูลคือการตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมมาและแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อธุรกิจของคุณ. องค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบข้อมูล, นำทางกลยุทธ์การรักษาลูกค้า, และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่สำคัญ.
นี่คือวิธีที่การวิเคราะห์ข้อมูลขับเคลื่อนการทำนายการสูญเสียลูกค้า:
- ระบุ รูปแบบ, แนวโน้ม, และความสัมพันธ์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
- สื่อสารข้อมูลเชิงลึก ผ่านการ แสดงผลในรูปแบบภาพ เพื่อให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย การใช้แผนภูมิ กราฟ และแดชบอร์ดยังช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
- เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียลูกค้า ด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์ทางสถิติ
การเรียนรู้ของเครื่อง: เสาหลักของพลังการทำนาย
การเรียนรู้ของเครื่องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพของมันให้ดีขึ้นตามกาลเวลา นี่คือวิธีที่การเรียนรู้ของเครื่องมีบทบาทในการทำนายการสูญเสียลูกค้าอย่างแม่นยำ:
- ปรับปรุง ความแม่นยำในการทำนาย โดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลใหม่ ซึ่งช่วยปรับปรุงแบบจำลองการทำนายการยกเลิกการใช้บริการให้คงความแม่นยำไว้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร ทรัพยากร โดยการระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการยกเลิกและมุ่งเน้นความพยายามในการรักษาลูกค้าไปที่บุคคลเหล่านั้น
- ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนในพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเสริมความสามารถของแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้วยผลกระทบนี้ในใจ นี่คือรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นที่นิยมสองรูปแบบ:
- การถดถอยเชิงโลจิสติก: อัลกอริทึมนี้ทบทวนข้อมูลจากหลายตัวแปรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ จากนั้นประเมินว่าลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการใช้บริการหรือไม่ และให้ผลลัพธ์ในรูปแบบใช่หรือไม่ใช่ อัลกอริทึมนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ เช่น โทรคมนาคม ธนาคาร และค้าปลีก
- การเรียนรู้ด้วยแผนผังการตัดสินใจ: โมเดลนี้สร้างภาพแสดงการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าให้ละเอียดยิ่งขึ้น แผนผังการตัดสินใจช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายหรือกลุ่มเฉพาะได้ อัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องอย่าง Random Forests ใช้แผนผังการตัดสินใจหลายชุดเพื่อเพิ่มความแม่นยำและจัดการกับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีสร้างแบบจำลองการคาดการณ์อัตราการสูญเสียลูกค้า: รายละเอียดทีละขั้นตอน
นี่คือขั้นตอนการอธิบายการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า
ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการสองส่วน
ระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กำหนดแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสูญเสียลูกค้า เช่น ข้อมูลประชากรของลูกค้า ข้อมูลประวัติลูกค้า ข้อมูลการซื้อ ประวัติการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า
นี่คือแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ควรให้ความสำคัญ:
- ระบบ CRM: ใช้ประโยชน์จากระบบเหล่านี้ที่เก็บข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก เช่น ข้อมูลประวัติย้อนหลัง ข้อมูลประชากร ประวัติการซื้อ และการโต้ตอบกับการสนับสนุน
- แบบสำรวจลูกค้า: ใช้ข้อมูลย้อนกลับโดยตรงจากลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจและเหตุผลในการยกเลิกการใช้บริการ
- การวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน: ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและปัญหาที่อาจนำไปสู่การยกเลิกการใช้บริการ
- การติดตามสื่อสังคมออนไลน์: วิเคราะห์การสนทนาออนไลน์เพื่อประเมินความรู้สึกของลูกค้าและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- บันทึกการสนับสนุนลูกค้า: ตรวจสอบการโต้ตอบกับลูกค้าและตั๋วการสนับสนุนที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจข้อกังวลของพวกเขาและระบุจุดที่เกิดปัญหาบ่อยครั้ง
รวบรวมและทำความสะอาดข้อมูล
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งที่เลือกไว้ และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยการทำความสะอาดและเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพื่อกำจัดความไม่สอดคล้องกัน ค่าที่ขาดหายไป และค่าที่ผิดปกติ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียลูกค้า:
- ข้อมูลประชากรลูกค้า: อายุ, เพศ, สถานที่, เป็นต้น
- ประวัติการซื้อ: ความถี่, ความใหม่, และมูลค่าทางการเงินของการซื้อ
- ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม: การเข้าชมเว็บไซต์, การใช้งานแอปพลิเคชัน, การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- สถานะการยกเลิก: ลูกค้าได้หยุดใช้บริการของคุณหรือไม่
การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญและกว้างขวางในการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ด้วยแรงกดดันด้านความแม่นยำและโครงสร้าง เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถลดเวลาและทรัพยากรในการประมวลผลได้
คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับที่นี่ แม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการงานและการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นหลัก แต่ก็สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างแบบจำลองในโครงการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าของคุณได้ทันที
ด้วยเทมเพลตและโซลูชันที่พร้อมใช้งาน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นClickUp CRMจัดการธุรกรรมของลูกค้าได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การเก็บข้อมูลติดต่อไปจนถึงการติดตามประวัติการซื้อ
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp CRM ที่ช่วยเสริมคุณภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียลูกค้าและความพยายามในการรักษาลูกค้าของคุณ:
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าและการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณ
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าหลากหลายประเภท รวมถึงข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อ การติดต่อฝ่ายสนับสนุน และข้อเสนอแนะ โดยใช้มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ซึ่งช่วยให้มองเห็นภาพรวมของการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทำให้ง่ายต่อการระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า
- ปรับแต่งกระบวนการเก็บข้อมูลของคุณด้วยClickUp API นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อลดภาระในการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
- ผสานรวมเครื่องมือมากกว่า 1,000+รายการเพื่อให้แน่ใจว่ามีมุมมองที่สอดคล้องกันของการโต้ตอบกับลูกค้าบนทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ให้ผสานรวมซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองเชิงพยากรณ์หลายตัวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าของคุณ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะของ ClickUpเพื่อแสดงภาพความน่าจะเป็นของการสูญเสียลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเรียกว่า 'สุขภาพของลูกค้า' ซึ่งสามารถมีระดับตั้งแต่ยอดเยี่ยมไปจนถึงเสี่ยงต่อการสูญเสีย
นอกเหนือจาก ClickUp CRM แล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าบนแพลตฟอร์มนี้คือClickUp Customer Service
บริการลูกค้า ClickUp ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี, แสดงผลความคิดเห็น, และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า. นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดในการวัดความคิดเห็นของลูกค้าของคุณ และทำให้การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่าย.
นี่คือคุณสมบัติสามประการของซอฟต์แวร์นี้ที่จะช่วยให้เห็นศักยภาพของมัน:
- รวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นจากช่องทางต่างๆ รวมถึงแบบสำรวจ บันทึกการสนับสนุนในตัว และด้วยการผสานรวมที่เหมาะสม แม้แต่การโต้ตอบบนโซเชียลมีเดีย
- วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าและระบุแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ด้วยการแสดงผลที่หลากหลาย
- ผสานรวมแพลตฟอร์มกับแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าของคุณ เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่น
- จัดการงานบริการลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
นอกเหนือจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตแบบกำหนดเองเพื่อช่วยสร้างกระบวนการในการติดตามและจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าสำหรับแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าของคุณ
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะยกเลิกบริการ และเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpคือกรอบการประเมินที่เหมาะสำหรับคุณในการมองเห็นภาพรวมของความพึงพอใจนี้
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้มันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าของคุณ:
- ปรับปรุงกระบวนการสร้างแบบสำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยฟิลด์ข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุมและน่าสนใจของเทมเพลต
- ปรับแต่งฟิลด์ข้อมูลเพื่อรวมคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น สถานะการยกเลิกและข้อเสนอแนะ
- รวบรวมและจัดระเบียบคำตอบทั้งหมดของคุณ ในที่เดียวด้วยมุมมองลำดับชั้นที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
- มองเห็นระดับความพึงพอใจของลูกค้า และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp เช่น บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน และอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อสะท้อนข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมสำหรับโมเดลการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่ลูกค้าตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรมการซื้อ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์
แม่แบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ClickUp
แม่แบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ClickUpคือกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
นี่คือคุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ที่ทำให้เหมาะสำหรับการระบุข้อมูลลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการยกเลิก:
- กลุ่มลูกค้า ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกบริการ
- แผนที่การโต้ตอบของลูกค้า กับสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อระบุจุดปวดหรือจุดที่มีการเสียดสี
- ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียลูกค้า
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้และระบบ CRM ที่ครอบคลุมของ ClickUp การรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นและการประมวลผลจะกลายเป็นเรื่องง่าย
ขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจการโอเวอร์แซมปลิงและการอันเดอร์แซมปลิงในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่สองคือการกำจัดอคติในแบบจำลองการคาดการณ์ของคุณ
ชุดข้อมูลมักไม่สมดุล โดยมีลูกค้าที่ไม่ถูกยกเลิกมากกว่าลูกค้าที่ถูกยกเลิก ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าแบบเรียลไทม์และความน่าจะเป็นของอัตราการยกเลิกในอนาคต
เพื่อขจัดอคติที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ต้องทำให้ชุดข้อมูลเป็นมาตรฐาน. นี่คือสองวิธีในการทำเช่นนั้น:
การสุ่มตัวอย่างเกิน
เราสามารถเพิ่มจำนวนกรณีลูกค้าที่เลิกใช้บริการเพื่อปรับสมดุลของคลาสได้ มีวิธีการหลักสองวิธีสำหรับการสุ่มตัวอย่างเกิน:
- การสุ่มตัวอย่างเกิน: การทำเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการคัดลอกข้อมูลลูกค้าที่เลิกใช้บริการที่มีอยู่แบบสุ่ม
- การสุ่มตัวอย่างเกินจริงสำหรับกลุ่มน้อยสังเคราะห์: วิธีนี้สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่แบบสังเคราะห์โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน
การสุ่มตัวอย่างน้อยกว่า
การสุ่มตัวอย่างแบบลดจำนวนมุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลจำนวนกรณีในลูกค้าที่ไม่มีการยกเลิกใช้บริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลที่มีค่า จึงไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มข้อมูลลูกค้าที่มีขนาดเล็ก
นี่คือสามวิธีของการลดตัวอย่าง:
- การสุ่มลดตัวอย่าง: การลบตัวอย่างออกจากคลาสที่มีจำนวนมากกว่าแบบสุ่ม
- ลิงก์ของ Tomek: นี่เกี่ยวข้องกับการระบุและลบตัวอย่างที่คล้ายกัน
- การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม: ในกรณีนี้ คุณจะจัดกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีการใช้บริการซ้ำตามความคล้ายคลึงกัน และลบลูกค้าออกจากกลุ่มที่พบบ่อยที่สุด วิธีนี้จะช่วยรักษาความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีการใช้บริการซ้ำในขณะที่ลดจำนวนลูกค้าทั้งหมดลง
เมื่อเอาความลำเอียงออกแล้ว เราจะเริ่มเข้ารหัสตัวแปร
ขั้นตอนที่ 3: การเข้ารหัสตัวแปรเชิงหมวดหมู่
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องส่วนใหญ่ทำงานกับข้อมูลเชิงตัวเลข อย่างไรก็ตาม ตัวแปรในชุดข้อมูลในโลกจริงหลายตัวอยู่ในรูปแบบของข้อความหรือป้ายกำกับ ซึ่งเรียกว่าตัวแปรเชิงหมวดหมู่
เนื่องจาก ข้อความและป้ายกำกับไม่สามารถใช้งานร่วมกับอัลกอริทึมได้ เราจึงต้องเข้ารหัสข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบตัวเลข
นี่คือสองวิธีในการเข้ารหัส:
1. การเข้ารหัสแบบวัน-ฮอต (One-hot encoding)
นี่คือขั้นตอนสำหรับการเข้ารหัสแบบวัน-ฮอต:
- สร้างคอลัมน์ไบนารีใหม่สำหรับแต่ละหมวดหมู่ภายในตัวแปรเชิงหมวดหมู่
- แต่ละแถวจะมีค่า 1 ในคอลัมน์ที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ของมัน และมีค่า 0 ในคอลัมน์อื่น ๆ
ตัวอย่าง:
- ฟิลด์ข้อมูล: "ประเภทการสมัครสมาชิก"
- หมวดหมู่: "พื้นฐาน", "มาตรฐาน", และ "พรีเมียม"
ผลลัพธ์:
ผลลัพธ์ที่เข้ารหัสคือคอลัมน์ใหม่สามคอลัมน์:
- ประเภทการสมัครสมาชิก_พื้นฐาน
- ประเภทการสมัครสมาชิก_มาตรฐาน
- ประเภทการสมัครสมาชิก_พรีเมียม
ตามข้อมูลลูกค้า คอลัมน์เหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็น 1 หรือ 0
2. การเข้ารหัสฉลาก
เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละหมวดหมู่ภายในตัวแปรเชิงหมวดหมู่ เหมาะที่สุดสำหรับหมวดหมู่ที่มีลำดับตามธรรมชาติ เช่น "ต่ำ" "ปานกลาง" และ "สูง"
ตัวอย่าง:
- ฟิลด์ข้อมูล: ความพึงพอใจของลูกค้า
- หมวดหมู่: 'ไม่พอใจอย่างมาก,' 'ไม่พอใจ,' 'เป็นกลาง,' 'พอใจ,' และ 'พอใจอย่างมาก'
ผลลัพธ์:
การเข้ารหัสฉลากจะกำหนดค่า 1, 2, 3, 4 และ 5 ให้กับแต่ละหมวดหมู่
คำศัพท์เกี่ยวกับการทำนายอัตราการสูญเสียลูกค้า
การเกิดโอเวอร์ฟิตในการทำนายการเลิกใช้บริการ เกิดขึ้นเมื่อแบบจำลองเรียนรู้ข้อมูลการฝึกฝนมากเกินไป จนจดจำเสียงรบกวนและลักษณะเฉพาะที่ผิดปกติแทนที่จะจับรูปแบบพื้นฐานที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพสูงมากกับข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน แต่ มีปัญหาในการนำไปใช้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ในการทำนายการสูญเสียลูกค้า หมายความว่าโมเดลอาจทำนายการสูญเสียลูกค้าในกลุ่มการฝึกฝนได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
การปรับให้เป็นระเบียบ เป็นเทคนิคที่ช่วยป้องกันไม่ให้โมเดลแบบ churn model กำหนดน้ำหนักมากเกินไปให้กับคุณลักษณะแต่ละตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิด overfitting ได้ โดยพื้นฐานแล้ว การปรับให้เป็นระเบียบช่วยให้โมเดลสามารถ สรุปผลได้ดีขึ้นกับข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยเน้นที่คุณลักษณะที่สำคัญที่สุด และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาคุณลักษณะใดเพียงอย่างเดียวมากเกินไป
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแบบจำลองการคาดการณ์
เราฝึกอบรมอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องบนข้อมูลที่คุณเตรียมไว้เพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถทำนายการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้าในระยะนี้
นี่คือสี่ส่วนของการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ของคุณ:
การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสม
ลักษณะของข้อมูลและปัญหาที่คุณเผชิญเป็นตัวกำหนดอัลกอริทึมที่คุณเลือกใช้ ในส่วนก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องบางประเภทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำนายการเลิกใช้บริการ
การฝึกอบรมโมเดล
เมื่อคุณเลือกอัลกอริทึมแล้ว คุณจะฝึกฝนมันโดยใช้ชุดข้อมูลที่คุณเตรียมไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ป้อนคุณลักษณะ (ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (สถานะการเลิกใช้บริการ) ให้กับโมเดล โมเดลจะเรียนรู้เพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลที่สามารถทำนายการเลิกใช้บริการได้
การปรับแต่งโมเดล
แม้ว่าคุณอาจได้ฝึกฝนโมเดลแล้ว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันพร้อมที่จะนำไปใช้ได้. วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งโมเดลคือการทดลอง.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล คุณอาจจำเป็นต้อง ทดลองใช้การตั้งค่าต่างๆ ภายในอัลกอริทึม กระบวนการนี้เรียกว่าการปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์หรือการปรับจูนโมเดล
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการตั้งค่าเหล่านี้ในแบบจำลองการคาดการณ์การเลิกใช้บริการ:
- การปรับให้เป็นระเบียบ: ควบคุมความซับซ้อนของโมเดลเพื่อป้องกันการเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง การปรับให้เป็นระเบียบแบบ L1: ระบุคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด การปรับให้เป็นระเบียบแบบ L2: ลดขนาดของสัมประสิทธิ์ ป้องกันการเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง
- การปรับให้เป็นระเบียบแบบ L1: ระบุคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด
- การปรับให้เรียบแบบ L2: ลดขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ ป้องกันการเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง
- อัตราการเรียนรู้: กำหนดขนาดของขั้นตอนที่ใช้ในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม
- จำนวนต้นไม้: ควบคุมจำนวนต้นไม้ตัดสินใจในป่าสุ่มหรือการรวมกลุ่มแบบเพิ่มประสิทธิภาพตามความชัน
- การปรับให้เป็นระเบียบแบบ L1: ระบุคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด
- การปรับค่าให้เป็นระเบียบแบบ L2: ลดขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ ป้องกันการเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง
นี่คืออัลกอริทึมและเทคนิคบางประการในการค้นหาการผสมผสานที่ดีที่สุด:
- การค้นหาแบบตาราง: พยายามใช้ทุกการผสมผสานของไฮเปอร์พารามิเตอร์ภายในตารางที่กำหนด
- การปรับค่าให้เหมาะสมแบบเบย์เซียน: ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่มีความน่าจะเป็นเพื่อสำรวจการตั้งค่าของอัลกอริทึม
การมองเห็น
เมื่อโมเดลของคุณได้รับการฝึกฝนและปรับแต่งแล้ว คุณต้องทำการแสดงผลประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกของมัน
แดชบอร์ดแบบบูรณาการสามารถให้ภาพรวมแบบโต้ตอบของการทำนายของโมเดล, ตัวชี้วัดสำคัญ, และความสำคัญของฟีเจอร์ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจพฤติกรรมของโมเดลและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของการทำนาย
แดชบอร์ด ClickUpช่วยเร่งและทำให้ง่ายขึ้นในการที่ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และสื่อสารผลการค้นพบของธุรกิจ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp:
- ติดตามอัตราการสูญเสียลูกค้า,วงจรชีวิตของลูกค้า, และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเครื่องมือ
- ติดตามแบบจำลองการคาดการณ์ล่าสุดด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของแดชบอร์ด ClickUp
- ปรับแต่งการแสดงผลของคุณด้วยแผนภูมิวงกลม กราฟแนวโน้มเชิงคาดการณ์ และกล่องข้อความที่โดดเด่น เพื่อสะท้อนการเติบโตของธุรกิจของคุณ สิ่งนี้สามารถปรับได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงรายการลูกค้าที่ยังคงใช้บริการล่าสุด หรือแม้แต่สัดส่วนของลูกค้าตามหมวดหมู่ ความสัมพันธ์ และข้อมูลประชากร
- แปลงและมอบหมายข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ให้เป็นงานด้วยระบบการจัดการงานในตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าและลดอัตราการยกเลิก
ขั้นตอนที่ 5: การประเมินแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า
นี่คือวิธีการประเมินผลบางประการที่เหมาะสำหรับแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า:
- วิธี Holdout: วิธีการนี้แบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดฝึกอบรมและชุดทดสอบ ฝึกฝนโมเดลด้วยชุดฝึกอบรมและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยชุดทดสอบ
- การตรวจสอบความถูกต้องแบบ K-fold: แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น k กลุ่มเท่า ๆ กัน ฝึกฝนโมเดล k ครั้ง โดยใช้ k-1 กลุ่มสำหรับการฝึกฝน และหนึ่งกลุ่มสำหรับการทดสอบ วิธีนี้ช่วยลดการเกิด overfitting
- การตรวจสอบความถูกต้องแบบแบ่งชั้น: ช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของลูกค้าที่เลิกใช้บริการและลูกค้าที่ยังคงใช้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีความสำคัญสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุล
ขณะที่คุณประเมินแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้า คุณควรติดตามความคืบหน้าของมันด้วย นี่คือตัวชี้วัดสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง:
- ความถูกต้อง: มีการคาดการณ์ที่ถูกต้องกี่ครั้ง?
- ความแม่นยำ: มีการคาดการณ์ผลบวกกี่ครั้งที่ได้ผลลัพธ์เป็นบวก?
- การระลึก: จำนวนผลลัพธ์ที่เป็นบวกที่คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องมีกี่รายการ?
- F1-score: ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกของความแม่นยำและความครอบคลุม ให้ค่าชี้วัดที่สมดุล
เมื่อพิจารณาว่าขั้นตอนนี้จะดำเนินต่อไปเป็นกิจกรรมประจำเพื่อให้แบบจำลองมีความเกี่ยวข้องและปราศจากข้อผิดพลาด การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร
เปลี่ยนวิธีที่คุณสร้างและพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าของคุณด้วยClickUp Brain— เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงการอัตโนมัติ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่แสดงให้เห็นว่า Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล:
- สร้างรายงานความคืบหน้าได้ทันที ด้วยสรุปโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลโครงการของคุณและสร้างรายงานที่ครอบคลุมได้ในเพียงไม่กี่คลิก
- อัตโนมัติการเตรียมข้อมูล ด้วยอัลกอริทึมและเทคนิคขั้นสูงของ Brain ซึ่งจะเร่งกระบวนการเตรียมข้อมูลของคุณตั้งแต่การรวบรวมไปจนถึงการทำความสะอาด โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- ผสานรวมกับโมเดลการคาดการณ์ของคุณ เพื่อทำให้การคาดการณ์เป็นอัตโนมัติ ClickUp Brain ยังมาพร้อมกับ ClickUp CRM และแดชบอร์ด เพื่อช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานฐานความรู้ของคุณกับ ClickUp Brain เพื่อให้ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้องแก่คำถามของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ
ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าและสร้างความภักดีด้วย ClickUp
การทราบล่วงหน้าว่าลูกค้าใดไม่พอใจหรือมีแนวโน้มที่จะหยุดใช้บริการของคุณนั้นเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แบบจำลองการคาดการณ์การสูญเสียลูกค้าไม่ได้เพียงแค่แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นการสูญเสียลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้นอีกด้วย
ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยขั้นตอนและแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว คุณก็เหลือเพียงก้าวเดียวก็จะถึงโมเดลการคาดการณ์อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณ สิ่งที่เหลืออยู่คือการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ ClickUp มอบให้ผ่าน CRM, บริการลูกค้า, เทมเพลต และอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อลดอัตราการสูญเสียลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าของคุณ!