วิธีคำนวณและเพิ่มการรักษาผู้ใช้

คุณกำลังตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ และมีความคิดเห็นหนึ่งที่โดดเด่น: 'ฉันชอบแอปนี้มาก แต่ฉันอยากให้มันสามารถ…' คุณตระหนักว่านี่คือข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการพอดี
ช่วงเวลาเช่นนี้ ที่คุณได้เห็นสิ่งที่แท้จริงมีความหมายต่อผู้ใช้ คือการวางรากฐานสำหรับกลยุทธ์การรักษาผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง
การหาวิธีเพิ่มการรักษาผู้ใช้ไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มฟีเจอร์ใหญ่และโดดเด่นเสมอไป บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ แต่มีความหมาย—ที่ซ่อนอยู่ในทั้งข้อเสนอแนะและพฤติกรรมของผู้ใช้—คือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเหล่านั้นและเปลี่ยนให้เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานอีกครั้ง 🔄
⏰ สรุป 60 วินาที
- หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเพิ่มการรักษาผู้ใช้ได้อย่างไร เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยติดตาม วัดผล และปรับปรุงความพยายามในการรักษาลูกค้าด้วยคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงเป้าหมาย แดชบอร์ด การทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม และแบบฟอร์ม
- การวัดการรักษาผู้ใช้คือวิธีการที่ธุรกิจสามารถรักษาผู้ใช้ให้มีส่วนร่วมและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ตัวชี้วัดหลักในการรักษาผู้ใช้ ได้แก่ อัตราการยกเลิกใช้บริการ (churn rate) และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV)
- การรักษาผู้ใช้ไว้ได้สูงช่วยลดต้นทุนการได้มาซึ่งผู้ใช้ เพิ่มรายได้ และสร้างลูกค้าที่ภักดี
- กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการรักษาลูกค้า ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการอัปเดตฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ
การเข้าใจการรักษาผู้ใช้
การรักษาผู้ใช้คือความสามารถของธุรกิจในการทำให้ลูกค้าของตนมีส่วนร่วมและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มันมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากการรักษาลูกค้าเดิมมักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่
อัตราการคงอยู่สูงบ่งชี้ว่าผู้ใช้เห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในระยะยาว
หลายตัวชี้วัดที่สำคัญช่วยวัดการรักษาผู้ใช้และประเมินสุขภาพของธุรกิจของคุณเมื่อคุณเรียนรู้วิธีเพิ่มการรักษาผู้ใช้:
- อัตราการรักษาลูกค้า (CRR): ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นด้วยผู้ใช้ 100 คน และมีผู้ใช้เหลืออยู่ 75 คนหลังจากหนึ่งเดือน อัตราการรักษาลูกค้าของคุณคือ 75%
- อัตราการสูญเสียลูกค้า: วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด อัตราการสูญเสียลูกค้าที่ 25% หมายความว่าคุณสูญเสียผู้ใช้ไป 25% ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับปรุงความพยายามในการรักษาลูกค้า
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): นี่คือการประมาณการว่าลูกค้าจะใช้จ่ายเงินกับแบรนด์ของคุณตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้สมัครสมาชิกบริการของคุณในราคา $10 ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน มูลค่าตลอดอายุลูกค้าของพวกเขาคือ $120
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): NPS วัดความภักดีของลูกค้าโดยถามความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้ผู้อื่น ตัวอย่างเช่น หาก 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 9-10 (ผู้ส่งเสริม) และ 10% ให้คะแนน 0-6 (ผู้คัดค้าน) คะแนน NPS ของคุณจะเป็น 50% คะแนน NPS ที่สูงสะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่แข็งแกร่ง
- ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (DAU/MAU): ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน (DAU) และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (MAU) แสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างกระตือรือร้น หากคุณมีผู้ใช้ 500 คนที่มีส่วนร่วมทุกวันและมี 2,000 คนต่อเดือน DAU และ MAU ของคุณจะเป็น 500 และ 2,000 ตามลำดับ
- อัตราการซื้อซ้ำ: ตัวชี้วัดนี้ติดตามความถี่ที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากมีลูกค้า 40 คนจาก 100 คนที่ทำการซื้อครั้งที่สอง อัตราการซื้อซ้ำของคุณคือ 40%
ทำไมการรักษาผู้ใช้จึงมีความสำคัญ
การรักษาผู้ใช้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ
เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้บริการซ้ำ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ การตอบสนองความต้องการ หรือการมอบประสบการณ์ที่ดี
อัตราการรักษาลูกค้าที่สูงช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากในการดึงผู้ใช้กลับมา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) ซึ่งหมายถึงรายได้ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องคอยไล่ตามลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา
ในที่สุด การรักษาผู้ใช้จะเพิ่มการยึดมั่นของลูกค้า ทำให้ผู้ใช้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่มีแนวโน้มจะแนะนำผู้อื่นมากขึ้น
การรักษาผู้ใช้ vs. การสูญเสียผู้ใช้
การรักษาผู้ใช้และการสูญเสียผู้ใช้เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน การรักษาผู้ใช้คือวัดว่าคุณสามารถรักษาผู้ใช้ไว้ได้ดีเพียงใด ในขณะที่การสูญเสียผู้ใช้คือจำนวนผู้ใช้ที่คุณสูญเสียไป นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง:
|เมตริก
|การรักษาผู้ใช้
|การสูญเสียลูกค้า
|คำนิยาม
|เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
|เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
|เป้าหมาย
|เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่กลับมาใช้บริการ
|ลดจำนวนผู้ใช้ที่สูญเสียไป
|โฟกัส
|การปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
|ระบุเหตุผลที่ผู้ใช้เลิกใช้งาน
|ผลกระทบต่อการเติบโต
|นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
|บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
🔑 ข้อคิดสำคัญ:
เราเห็นลูกค้าของเราเป็นแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยง และเราคือเจ้าบ้าน งานของเราทุกวันคือการทำให้ทุกแง่มุมที่สำคัญของประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นเล็กน้อย
อะไรคืออัตราการรักษาลูกค้าที่ดี?
อัตราการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประเภทของสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ
ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรม SaaS อัตราการรักษาลูกค้าที่ 85% หรือสูงกว่าถือว่าแข็งแกร่ง ในขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอาจมองว่าอัตราการรักษาลูกค้าที่ดีอยู่ระหว่าง 40-60% ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
การเปรียบเทียบอัตราการรักษาลูกค้าของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงอัตราการรักษาลูกค้าของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อวัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS ให้มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดเช่น การยอมรับผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการใช้งาน และความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรักษาผู้ใช้
การดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้บริการนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรักษาผู้ใช้ไว้คือจุดที่เกิดผลลัพธ์อันน่าทึ่ง นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าหากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มการรักษาผู้ใช้ 📈
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฐมนิเทศ
ประสบการณ์แรกที่ผู้ใช้มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง การปรับแต่งขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานให้เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นช่วยลดความขัดข้องและเพิ่มโอกาสที่ผู้ใช้จะกลับมาใช้งานอีก
มุ่งเน้นความชัดเจนและความเรียบง่าย นำทางผู้ใช้ผ่านฟีเจอร์ที่สำคัญโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้น ใช้เครื่องมือชี้ตำแหน่ง, บทเรียนในแอป, และวิดีโอสั้น ๆ เพื่อเน้นฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจในการนำทางแอป ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ให้ขอข้อมูลน้อยที่สุดในช่วงการลงทะเบียนเข้าใช้งาน การลดจำนวนช่องข้อมูลและขั้นตอนจะช่วยให้อัตราการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นและลดโอกาสที่ผู้ใช้จะยกเลิกการสมัคร
📖 อ่านเพิ่มเติม: ประสบการณ์ของลูกค้า vs. ประสบการณ์ของผู้ใช้: ความแตกต่างที่สำคัญ
2. การปรับแต่งและแบ่งกลุ่มผู้ใช้
วิธีการมาตรฐานไม่ได้ผลเสมอไปเมื่อพูดถึงการรักษาลูกค้า
การปรับแต่งและแบ่งกลุ่มผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการ พฤติกรรม และความชอบเฉพาะบุคคลได้ ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการเข้าใจ
แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามกิจกรรมหรือพฤติกรรมของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น การแยกกลุ่มผู้ใช้ใหม่ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในช่วงที่ผ่านมา จะช่วยให้การสื่อสารมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การปรับเนื้อหาและการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น
นำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามพฤติกรรมหรือความชอบในอดีต ยิ่งผลิตภัณฑ์ของคุณรู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละรายมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะภักดีต่อแบรนด์มากขึ้นเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง: Spotify ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยเพลย์ลิสต์เช่น 'Discover Weekly' และ 'Release Radar' พร้อมคำแนะนำที่เหมาะกับนิสัยการฟังของคุณ คุณสมบัติเช่น 'Spotify Wrapped' ช่วยเน้นความชอบทางดนตรีส่วนตัวของคุณ ขณะที่การอัปเดตเกี่ยวกับเพลงใหม่และกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้เนื้อหาสดใหม่
3. อัปเดตฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอและเพิ่มเนื้อหาที่เน้นคุณค่า
สินค้าที่ไม่พัฒนา มีความเสี่ยงที่จะล้าสมัย
การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ และตอกย้ำว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่ แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้พบ และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ช่วยเสริมประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
เนื้อหาเช่นบทความบล็อก, บทสอน, หรือการปล่อยฟีเจอร์สามารถทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมได้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้และเพิ่มคุณค่าที่เป็นรูปธรรม. ให้ความสนใจกับคำแนะนำเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะนำไปสู่การสูญเสียผู้ใช้.
การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า
📌 ตัวอย่าง: ClickUpเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และมีการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอผ่านอีเมลที่แจ้งอัปเดตเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมโดยการให้โหวตฟีเจอร์ใหม่ได้โดยตรงผ่านตัวเลือก 'โหวตฟีเจอร์ใหม่' ในแอปมือถือของพวกเขา
4. การใช้ประโยชน์จากแจ้งเตือนแบบพุชและอีเมลอย่างชาญฉลาด
การแจ้งเตือนแบบพุชและอีเมลเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อใช้อย่างถูกต้อง
การแจ้งเตือนที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องสามารถเตือนผู้ใช้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยไม่เป็นการรบกวน
สำหรับการแจ้งเตือนแบบพุช ให้ส่งการอัปเดตที่สำคัญต่อผู้ใช้ เช่น ข้อเสนอพิเศษ การอัปเดตฟีเจอร์ หรือการแจ้งเตือนต่างๆ ควรควบคุมความถี่ในการส่งเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รู้สึกถูกกวนใจ การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ปิดการแจ้งเตือนหรือเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ไปเลย
อีเมลมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันเมื่อใช้สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะสม เช่น การอัปเดตฟีเจอร์หรือคำแนะนำตามกิจกรรมของผู้ใช้
แต่ละอีเมลต้องให้มูลค่าที่ชัดเจนและมีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่แข็งแกร่ง
📌 ตัวอย่าง: Duolingo แอปพลิเคชันเรียนภาษา ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทำบทเรียนประจำวันให้เสร็จ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเป้าหมายการเรียนรู้ของตนได้ นอกจากนี้ยังใช้อีเมลในการส่งข้อมูลอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น รายงานความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในแต่ละขั้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้เรียนรู้ต่อไป
🔑 ข้อคิดสำคัญ:
มีเพียงเจ้านายคนเดียวเท่านั้น คือลูกค้า และลูกค้าสามารถไล่ทุกคนในบริษัท ตั้งแต่ประธานบริษัทลงมาได้ เพียงแค่ใช้เงินของเขาไปที่อื่น
5. ส่งเสริมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบ สิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจ และจุดที่สามารถปรับปรุงได้
ส่งเสริมให้ผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะผ่านการสำรวจ, คำแนะนำในแอป, หรือปุ่มให้ข้อเสนอแนะ.
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญ เมื่อพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอันเป็นผลมาจากข้อเสนอแนะของพวกเขา พวกเขามีแนวโน้มที่จะภักดีต่อมากขึ้น
การมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการตอบความคิดเห็น การรับทราบข้อเสนอแนะ หรือการให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
📌 ตัวอย่าง: Adobe Creative Cloud รวบรวมข้อมูลผ่านคำแนะนำในแอป, แบบสำรวจ, และพอร์ทัลสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า โดยมักจะนำคำแนะนำที่ได้รับความนิยมมาปรับปรุงในอัปเดต นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์และผ่านฟอรัมชุมชนของ Adobe ที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันความคิดและติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญของ Adobe ได้
6. การดำเนินโครงการสร้างความภักดีของลูกค้า
โปรแกรมความภักดีของลูกค้าให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
การมอบสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ส่วนลด การเข้าถึงพิเศษ หรือเนื้อหาเฉพาะ สามารถช่วยเพิ่มการรักษาผู้ใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
โปรแกรมความภักดีทำให้ผู้ใช้รู้สึกมีคุณค่าและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ระบบคะแนนสะสม ซึ่งผู้ใช้จะได้รับรางวัลตามการใช้งานหรือการซื้อสินค้า ทำงานได้ดี รางวัลแบบแบ่งชั้นช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น
โปรแกรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าและช่วยปรับปรุงมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน สร้างสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สำหรับทั้งธุรกิจของคุณและลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำ
📌 ตัวอย่าง: โปรแกรม Beauty Insider ของ Sephora เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของโปรแกรมความภักดีของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการซื้อทุกครั้ง ซึ่งสามารถแลกรับรางวัลพิเศษ เช่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และสินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่น
🔍 คุณรู้หรือไม่?
ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำและพึงพอใจมักจะซื้อบ่อยขึ้นและใช้จ่ายมากกว่าลูกค้าใหม่ เนื่องจากพวกเขาได้สัมผัสคุณค่าของสินค้าหรือบริการด้วยตนเองแล้ว จึงมีแรงจูงใจที่จะกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง
การติดตามและวัดความสำเร็จในการรักษาลูกค้า
เมื่อพูดถึงการรักษาผู้ใช้ การรู้ว่าอะไรได้ผล (และอะไรไม่ได้ผล) เป็นสิ่งสำคัญ การติดตามและวัดความสำเร็จในการรักษาผู้ใช้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรตลอดเวลา และช่วยให้คุณกำหนดวิธีเพิ่มการรักษาผู้ใช้ได้
มาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณวัดสิ่งที่สำคัญและปรับแต่งกลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น 🧑🏫
ตัวชี้วัดหลักสำหรับการวัดการรักษาลูกค้า
หากคุณต้องการเพิ่มการรักษาผู้ใช้ คุณจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและรู้วิธีคำนวณพวกมัน มาดูวิธีการวัดแต่ละตัวกันเถอะ 🧮
อัตราการรักษาลูกค้า (CRR)
เพื่อคำนวณ CRR:
- เลือกกลุ่มผู้ใช้ (เช่น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเดือนมกราคม)
- วัดจำนวนผู้ใช้จากกลุ่มนั้นที่ยังคงใช้งานอยู่หลังจากช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 30, 60 หรือ 90 วัน)
- ใช้สูตรนี้:
อัตราการคงอยู่ = (จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ณ สิ้นสุดระยะเวลา / จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ณ ต้นระยะเวลา) x 100
อัตราการสูญเสียลูกค้า
การคำนวณอัตราการสูญเสียลูกค้า:
- ระบุจำนวนผู้ใช้ที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ใช้สูตรนี้:
อัตราการสูญเสียลูกค้า = (ผู้ใช้ที่สูญเสียไปในช่วงเวลา / จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา) x 100
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างโมเดลทำนายอัตราการสูญเสียลูกค้า: คู่มือฉบับสมบูรณ์
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
คำนวณ CLV ด้วยสูตรนี้:
CLV = รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) x อายุการใช้งานเฉลี่ยของผู้ใช้
การรู้ค่า CLV ช่วยให้คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะลงทุนในการรักษาลูกค้าไว้ได้ ทำให้ทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า
4. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
เพื่อคำนวณ NPS:
- สำรวจความคิดเห็นลูกค้าในระดับ 0-10 ว่าพวกเขามีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้าของคุณมากน้อยเพียงใด
- ลบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไม่พึงพอใจ (ผู้ที่ให้คะแนน 0-6) จากเปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเสริม (ผู้ที่ให้คะแนน 9-10)
NPS = % ของผู้ส่งเสริม – % ของผู้คัดค้าน
5. ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่ (DAU/MAU)
ในการคำนวณอัตราส่วน DAU/MAU ให้วัดจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานจริงรายวัน (DAU) หรือรายเดือน (MAU)
อัตราส่วน DAU/MAU = DAU / MAU
อัตราส่วนที่สูงกว่า 0.2 (หรือ 20%) แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ดี
6. อัตราการซื้อซ้ำ
เพื่อคำนวณอัตราการซื้อซ้ำ:
- ระบุจำนวนลูกค้าที่ทำการซื้อมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่กำหนด
- หารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
อัตราการซื้อซ้ำ = (จำนวนลูกค้าที่ซื้อซ้ำ / จำนวนลูกค้าทั้งหมด) x 100
เครื่องมือสำหรับติดตามการรักษาผู้ใช้
การติดตามการรักษาผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการผสมผสานเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยในการติดตามการมีส่วนร่วม, ระบุแนวโน้ม, และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความภักดีในระยะยาว
มาสำรวจเครื่องมือสำคัญกัน เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ClickUpที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
เป้าหมาย ClickUp
การติดตามเป้าหมายการรักษาลูกค้าในระยะยาวเริ่มต้นด้วยClickUp Goals. พวกมันช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ว่าคุณต้องการลดอัตราการยกเลิกการใช้บริการ, เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่, หรือปรับปรุงค่าชีวิตของลูกค้า (CLV).
ด้วยเป้าหมาย คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ง่าย ติดตามความก้าวหน้า และทำให้กลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณยังคงมุ่งเน้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการซื้อซ้ำของคุณขึ้น 20% ในไตรมาสหน้า และเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องในลำดับความสำคัญ
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs)ของประสบการณ์ลูกค้าช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มและติดตามความก้าวหน้าในการรักษาลูกค้าได้
การ์ดแบบกำหนดเองช่วยให้การคำนวณและแสดงแผนภูมิอัตราการรักษาลูกค้า, แนวโน้มการยกเลิก, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว. มุมมองที่รวมศูนย์นี้ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นและทำให้กลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการ์ดเพื่อติดตามผู้ใช้ที่กลับมาใช้ซ้ำในระยะยาว หรือติดตามความสำเร็จของแคมเปญสะสมแต้มล่าสุดได้
แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับเรา เพราะตอนนี้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง เราสามารถเห็นงานที่เราทำเสร็จแล้วได้อย่างง่ายดาย และงานที่กำลังดำเนินการอยู่ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกเช่นกัน
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์การรักษาลูกค้า และClickUp Automationsช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การติดตามผู้ใช้ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือการจัดหมวดหมู่การตอบกลับความคิดเห็น ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีความหมายได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนงานที่ล่าช้าหรือมอบหมายการติดตามผลความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้
การปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า
แน่นอนว่ามันได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราง่ายขึ้นมาก และส่วนใหญ่เป็นเพราะการผสานรวมและ ClickApps ต่างๆ ที่ ClickUp มีให้ ระบบอัตโนมัติที่สามารถทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการที่กำลังทำอยู่ได้นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเราและทั้งบริษัท
การผสานการทำงานกับ ClickUp
การรวบรวมความคิดเห็นจากหลายช่องทางเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และการผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้การรวบรวมข้อมูลนี้เป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องมือสำรวจ, ระบบ CRM, หรือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์, การผสานระบบช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น การผสาน ClickUp กับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากตั๋วหรือแชทได้ ในขณะที่เครื่องมือสำรวจสามารถส่งคำตอบของผู้ใช้เข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง วิธีการรวมศูนย์นี้ช่วยให้แน่ใจว่าความคิดเห็นจะไม่ถูกมองข้าม
ClickUp Forms
การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นภาระ—สำหรับคุณหรือผู้ใช้ของคุณ
ClickUp Formsทำให้การสร้างช่องทางการให้ข้อเสนอแนะที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย
สมมติว่าผู้ใช้คนหนึ่งเสนอฟีเจอร์ใหม่หรือชี้ให้เห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะของพวกเขาจะถูกแปลงเป็นงานใน ClickUp ทันที พร้อมให้ทีมของคุณตรวจสอบและดำเนินการต่อได้
ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม ไม่ต้องสลับเครื่องมือ—เพียงแค่ป้อนข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีกว่า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การได้ยินประสบการณ์ตรงจากลูกค้าว่าโซลูชันของคุณช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของคุณได้ขอคำรับรองจากลูกค้าเพื่อช่วยในกระบวนการนี้
เครื่องมือวิเคราะห์ที่แนะนำ
ในขณะที่ ClickUp ครอบคลุมความต้องการด้านการดำเนินงาน เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทางจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
พิจารณาสิ่งเหล่านี้สำหรับการวัดผลการรักษาไว้:
- Google Analytics: วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บนแพลตฟอร์มเว็บและมือถือ
- Mixpanel: ตรวจสอบแนวโน้มการมีส่วนร่วมและระบุจุดที่ผู้ใช้ลดลง
- แอมพลิจูด: เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์
- Hotjar: ทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านแผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน และการสำรวจความคิดเห็น
👀 โบนัส:ลองใช้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเพื่อติดตามสุขภาพของลูกค้าและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้เชิงรุก
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการรักษาผู้ใช้
แม้กลยุทธ์การรักษาผู้ใช้ที่ดีที่สุดก็สามารถล้มเหลวได้หากคุณทำผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเรียนรู้วิธีเพิ่มการรักษาผู้ใช้
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้ผู้ใช้หนีไป 📉
การเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้
ผู้ใช้มักจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความต้องการและความไม่พอใจของพวกเขา การเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะเหล่านี้อาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่ได้รับการยอมรับและขาดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
รวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขา
🔑 ข้อคิดสำคัญ:
ขั้นตอนแรกในการเกินความคาดหวังของลูกค้าคือการรู้ถึงความคาดหวังเหล่านั้น
ขั้นตอนแรกในการเกินความคาดหวังของลูกค้าคือการรู้ถึงความคาดหวังเหล่านั้น
การแจ้งเตือนผู้ใช้มากเกินไป
การแจ้งเตือนควรให้ข้อมูล ไม่ใช่สร้างความรำคาญ การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการอัปเดตเล็กน้อยหรือข้อเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น นำไปสู่ความหงุดหงิดและการละทิ้งแอปพลิเคชัน
ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยให้แน่ใจว่าทุกการแจ้งเตือนมีคุณค่าที่แท้จริง
ไม่ได้นำเสนอคุณค่าที่ชัดเจน
ข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของคุณจึงคุ้มค่ากับเวลาของพวกเขา เมื่อสิ่งนี้ไม่ชัดเจน ผู้ใช้อาจพบความยากลำบากในการมองเห็นประโยชน์ของการอยู่ต่อ
ให้คงความสม่ำเสมอในการสื่อสารจุดเด่นเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ และส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้ตรงตามที่กล่าวไว้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพื่อเพิ่มความสำคัญต่อลูกค้า ให้ติดตามผลหลังจากแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสมอ ถามลูกค้าว่าพวกเขาพอใจกับวิธีแก้ไขหรือไม่ และมีสิ่งใดเพิ่มเติมที่ต้องการหรือไม่ เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานอย่างต่อเนื่องของพวกเขา
การไม่แก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อย, การหยุดทำงานกะทันหัน, หรือเวลาในการโหลดที่ช้า สามารถทดสอบความอดทนของผู้ใช้ได้ หากปัญหาทางเทคนิคไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ใช้อาจละทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณไปโดยสิ้นเชิง
ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความไว้วางใจและความพึงพอใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์ KPI ฟรี สำหรับติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
ใช้ ClickUp เพื่อดึงดูดผู้ใช้ของคุณให้ติดใจ
การสร้างการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่งไม่ใช่ความพยายามเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรักษาการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณ การตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา และการปรับตัวตามความคิดเห็นของพวกเขา
เมื่อคุณมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับพวกเขา คุณกำลังวางรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว
หากคุณต้องการเพิ่มการรักษาผู้ใช้หรือปรับปรุงกลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการติดตามเป้าหมาย, การทำงานอัตโนมัติ, และการรวบรวมความคิดเห็น ClickUp ทำให้คุณสามารถรักษาผู้ใช้ของคุณให้มีส่วนร่วมและพอใจได้อย่างง่ายดาย