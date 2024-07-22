วิธีเพิ่มการรักษาลูกค้า

เมื่อตัวละครของรัสเซล โครว์ใน The Gladiator ตะโกนว่า "พวกท่านได้รับความบันเทิงหรือไม่?" คำถามของเขาถูกส่งไปยังผู้ชมหลากหลายประเภทในโคลอสเซียม
กลุ่มที่เราสนใจมากที่สุดคือกลุ่มที่ตอบรับด้วยเสียงดัง "ใช่!" ด้วยความกระตือรือร้น เพราะพวกเขาเห็นคุณค่าในประสบการณ์และคาดหวังว่าจะได้รับความบันเทิง ในแง่ของการตลาด พวกเขาจะเป็นลูกค้าที่ภักดี
ความเหนียวแน่นของลูกค้าเป็นดัชนีการตลาดเพื่อการเติบโตสำหรับองค์กรทุกประเภท ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าอะไร ทำไม และอย่างไรของความเหนียวแน่นของลูกค้า มาเริ่มกันเลย
การเข้าใจความภักดีของลูกค้า
ความภักดีของลูกค้าคือแนวโน้มที่ลูกค้าของคุณจะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของคุณซ้ำๆ แม้ว่าจะมีทางเลือกที่แข่งขันได้มากมายก็ตาม
โปรดจำไว้ว่า ลูกค้าที่ติดใจแตกต่างจากลูกค้าที่ภักดี ลูกค้าที่ติดใจเลือกแบรนด์เพราะพวกเขาพบคุณค่าบางอย่างในการทำธุรกิจกับแบรนด์นั้น เช่น ราคาที่ต่ำกว่า บริการที่ดีกว่า ทำเลที่ใกล้กว่าคู่แข่งที่มีศักยภาพ เป็นต้น
พวกเขาไม่ใช่ลูกค้าที่ 'ภักดี' ในแง่ที่ว่าพวกเขาไม่มีความผูกพันทางอารมณ์กับแบรนด์ เราจะสำรวจความแตกต่างนี้อย่างละเอียดมากขึ้นด้านล่าง
แต่นี่คือลักษณะสำคัญของความภักดีของลูกค้าที่แบรนด์ควรประเมิน:
เหตุผล: ความเหนียวแน่น (Stickiness) คือการสำรวจสาเหตุที่ทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ และเน้นย้ำจุดนั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าอยู่กับคุณ ทีมการเติบโตของคุณควรลงทุนเพิ่มเติมในความสำเร็จของลูกค้า
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ความเหนียวแน่นเป็นปัจจัยเชิงธุรกรรม ดังนั้น ลูกค้าที่มีอยู่จึงกลับมาซื้อซ้ำเนื่องจากความสะดวกหรือคุณค่าเฉพาะที่พวกเขาได้รับจากการซื้อ
ทำไมความผูกพันของลูกค้าจึงมีความสำคัญ
ทุกครั้งที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าจากคุณ มีโอกาสที่พวกเขาจะซื้อจากคุณอีกครั้ง การศึกษาโดย Bain แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ลูกค้าที่ซื้อซ้ำในธุรกิจเสื้อผ้าใช้จ่ายมากกว่า 67% ในปีที่สามของความสัมพันธ์กับแบรนด์เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรก
ในทำนองเดียวกัน ผู้ซื้อเสื้อผ้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 80% ในการซื้อครั้งที่ 10 เมื่อเทียบกับการซื้อครั้งแรก
อย่างชัดเจน ความผูกพันของลูกค้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ แต่ยังมีมากกว่านั้น
ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า
ลูกค้าที่ภักดีต้องการเหตุผลที่แข็งแกร่งในการเปลี่ยนไปใช้คู่แข่ง จนกว่าพวกเขาจะพบคุณค่าที่สูงกว่าที่อื่น พวกเขาจะยังคงทำธุรกิจกับคุณต่อไป และอาจเพิ่มการใช้จ่ายของพวกเขา ซึ่งช่วยลดการสูญเสียลูกค้า
เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
ลูกค้าที่ติดใจมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีมากขึ้น (อีกครั้ง, จะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง) ด้วยเหตุนี้ พวกเขามักจะใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาว ซึ่งช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ให้สูงขึ้นอย่างมาก
ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
การหาลูกค้าใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึง5 เท่าดังนั้นกลยุทธ์การหาลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณก็คือ การสร้างความผูกพันและความภักดีของลูกค้า ซึ่งอาจฟังดูย้อนแย้ง
เพิ่มการแนะนำ
ลูกค้าที่ภักดีมีแนวโน้มที่จะแนะนำเพื่อนและครอบครัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าของพวกเขา
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ระดับความภักดีของลูกค้าที่สูงสามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสำหรับผู้เล่นใหม่
หากฟังดูเหมือนกลยุทธ์การรักษาลูกค้า ให้เราชี้แจงให้ชัดเจน
ความเหนียวแน่นของลูกค้า vs การรักษาลูกค้า vs ความภักดีของลูกค้า
ความเหนียวแน่นคือเมื่อลูกค้าที่มีอยู่เดิมซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจซ้ำๆ เนื่องจากพวกเขาพบคุณค่า สิ่งนี้มักเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมเช่นค้าปลีก ที่ลูกค้าซื้อหลายครั้งต่อปี
หากคุณเลือกซื้อของที่ร้านขายของชำใกล้บ้านเสมอ แม้ว่าจะมีร้านที่ใหญ่กว่าและราคาดีกว่าอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์ก็ตาม นั่นเป็นเพราะคุณยึดติดกับร้านเดิมเพราะความสะดวก นี่คือคุณค่าที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า
การรักษาลูกค้าคือการที่ลูกค้าเลือกที่จะอยู่กับธุรกิจต่อไปทุกครั้งที่ทำธุรกรรมซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมในอนาคต. นิยมใช้ในธุรกิจแบบ SaaS และธุรกิจที่มีการสมัครสมาชิก.
หากคุณเลือกที่จะต่ออายุการสมัครสมาชิก X (เดิมชื่อ Twitter) แบบพรีเมียมของคุณทุกเดือน คุณคือลูกค้าที่ยังคงใช้บริการอยู่!
ความภักดีคือเมื่อคุณมีความผูกพันทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับแบรนด์ และซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นโดยไม่คำนึงถึงทางเลือกที่แข่งขันได้ แอปเปิลเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในด้านนี้โดยมีอัตราการภักดีของลูกค้าอยู่ที่ 93%
หากคุณมีความหลงใหลในแบรนด์ เชื่อมั่นในคุณค่าของมัน และซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น คุณคือลูกค้าที่ภักดีต่อธุรกิจนั้น
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความผูกพันของลูกค้า ความภักดี และการรักษาลูกค้า
|ความภักดีของลูกค้า
|การรักษาลูกค้า
|ความภักดีของลูกค้า
|คำนิยาม
|ลูกค้าซื้อซ้ำเพราะพวกเขาพบคุณค่า
|ลูกค้าซื้อครั้งต่อไป (โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล)
|ลูกค้าซื้อซ้ำเพราะพวกเขามีความผูกพันทางอารมณ์กับแบรนด์
|วัดเป็น
|ร้อยละของลูกค้าที่ซื้อซ้ำ (แยกตามมูลค่าที่รับรู้)
|ร้อยละของลูกค้าที่ซื้อซ้ำ
|ร้อยละของลูกค้าที่ภักดี (โดยทั่วไปประเมินผ่านการสำรวจ)
|ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
|ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน ระยะเวลาการใช้งาน อัตราการเปิดอีเมล
|คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ มูลค่าตลอดอายุลูกค้า ดัชนีการมีส่วนร่วม
|คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ มูลค่าตลอดอายุลูกค้า ดัชนีการมีส่วนร่วม
|ใช้ทั่วไปใน
|ธุรกิจค้าปลีกและบริการทางการเงิน
|ธุรกิจแบบสมัครสมาชิกและซอฟต์แวร์เป็นบริการ
|แบรนด์ใหญ่และแตกต่างเพียงไม่กี่แบรนด์
|ปรับปรุงโดย
|การสาธิตคุณค่า
|การรักษาการมีส่วนร่วม
|การสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
วัดความภักดีของลูกค้าด้วยหกตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ
ลูกค้าที่ภักดีคือผู้ที่ซื้อซ้ำ แต่ธุรกิจไม่สามารถรอให้ลูกค้ากลับมาได้ตลอดเวลา การมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงความภักดีของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อเริ่มต้น
1. ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAU) และผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในโลกของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) ทั้งสองตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
หากแอปพลิเคชันถูกติดตั้ง 10,000 ครั้ง และมีผู้ใช้ 4,000 คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับแอปทุกวัน DAU จะเท่ากับ 4,000 จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานสูงบ่งชี้ถึงความเหนียวแน่นของผลิตภัณฑ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้ใช้จำนวนมากพบว่าเว็บไซต์ของคุณมีคุณค่าเพียงพอที่จะกลับมาใช้งานเป็นประจำ
2. อัตราส่วนความเหนียว
ใน SaaS ความเหนียวแน่นมักจะวัดเป็นอัตราส่วนของ DAU ต่อ MAU หาก DAU ของคุณคือ 4000 และ MAU คือ 2000 อัตราส่วนความเหนียวแน่นของคุณคือ 2
สำหรับแอปที่คุณใช้ทุกวัน เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเกม ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้ดี อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบมาเพื่อการใช้งานรายเดือน เช่น ซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือน ให้ปรับสูตรอัตราความเหนียวแน่นของคุณเป็นจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน/จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายปี
3. อัตราการรักษาลูกค้า
นี่คือตัวชี้วัดที่ตรงไปตรงมา
CRR = (จำนวนลูกค้า ณ สิ้นสุดระยะเวลา – จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าว) / จำนวนลูกค้า ณ ต้นระยะเวลา
หากผู้ใช้ที่ชำระเงินสำหรับแอปของคุณ 80% ยังคงใช้งานแอปอยู่เมื่อสิ้นปี อัตราการรักษาผู้ใช้รายปีของคุณคือ 80%ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าใด ๆจะคำนวณค่านี้โดยอัตโนมัติ
4. อัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน
ลูกค้าที่เหนียวแน่นจะให้ความสนใจกับการสื่อสารที่คุณส่งถึงพวกเขาผ่านทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย เปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่พวกเขาเปิดหรือการคลิกผ่านของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำการซื้อในเร็ว ๆ นี้มากน้อยเพียงใด
5. การกระจายตัวของ Lness
การกระจายความถี่ของ Lness ใช้เพื่อแสดงการยึดติดของลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่ง โดยวัดจำนวนวันที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณ 22 วันจาก 28 วัน Lness คือ 22
6. ระยะเวลาการซื้อ
ในอุตสาหกรรมเช่นค้าปลีกหรือความงาม ระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างการซื้อครั้งหนึ่งกับครั้งต่อไปเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับความภักดีของลูกค้า ยิ่งระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างการซื้อครั้งหนึ่งกับครั้งต่อไปน้อยลง ความภักดีของลูกค้าจะสูงขึ้น
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัวชี้วัดอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ในร้านเสริมสวย ระยะเวลา 30 วันนับจากการซื้อครั้งก่อนหน้าอาจถือว่าเหมาะสม ในภาคการลงทุน การซื้อประจำปีอาจเป็นมาตรฐาน
เมื่อคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเหนียวแน่นของลูกค้าแล้ว นี่คือวิธีที่จะปรับปรุงมัน
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความผูกพันของลูกค้า
เพื่อปรับปรุงความเหนียวแน่น ให้เริ่มต้นจากพื้นฐาน. จัดเตรียมระบบ CRMที่แข็งแกร่งเช่น ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมด. ใช้สิ่งนี้เพื่อ:
- ทราบอัตราความผูกพันของลูกค้าปัจจุบันของคุณโดยใช้ตัวชี้วัดใด ๆ จากข้างต้น
- แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณและทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความผูกพันของแต่ละกลุ่ม
- พูดคุยกับลูกค้าหลักเพื่อทำความเข้าใจถึงคุณค่าที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดและทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการซ้ำ
- กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
เมื่อได้วางรากฐานเรียบร้อยแล้ว มาดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อธุรกิจกัน
1. ให้ความสำคัญกับการบริการ
ความผูกพันของลูกค้าขึ้นอยู่กับคุณค่าเฉพาะที่คุณมอบให้กับผู้ซื้อ ซึ่งอาจจะเป็นราคา ประสบการณ์ของผู้ใช้ การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ฯลฯ สิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมาก แต่โปรดจำไว้ว่าลูกค้าจะยึดติดกับแบรนด์ก็ต่อเมื่อมูลค่านี้ถูกมอบให้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังแสดงคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ ให้มุ่งเน้นที่การบริการ
กลยุทธ์ที่มั่นใจได้ว่าจะชนะคือการให้บริการที่ยอดเยี่ยมผ่านการต้อนรับที่เอาใจใส่สูง ทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าและมุ่งเน้นการต้อนรับที่รอบด้านตามคุณค่าหลักนี้ กำจัดความยุ่งยากในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ให้การสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวในรูปแบบของการแนะนำการทัวร์ การสอน การให้ทรัพยากร และการแชทสด
วอร์บี้ พาร์คเกอร์ แบรนด์แว่นตาชื่อดัง ได้ทำเช่นนี้กับรูปแบบการทดลองใช้ที่บ้าน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อแว่นตาได้ถึงห้าแบบจากเว็บไซต์ของพวกเขา ซึ่งจะจัดส่งให้ลองสวมใส่ที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดแว่นตาที่มีอยู่เดิมและเพิ่มความผูกพันของลูกค้า
เพื่อออกแบบการปฏิบัติการบริการลูกค้าชั้นยอดระดับโลก ให้สร้างรากฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง
- ตั้งค่า CRM ที่แข็งแกร่งเพื่อการมองเห็น, การร่วมมือ, และการอัตโนมัติ
- ใช้ClickUp สำหรับบริการลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้า จัดลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขปัญหา และรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดในที่เดียว
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการลูกค้า
- เปิดใช้งานClickUp Brainเพื่อระดมความคิด สรุปบันทึก และค้นหาคำตอบสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เพื่อเพิ่มความโดดเด่นเป็นพิเศษ ผสานเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าและทำงานได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์
ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ความแตกต่างหลักระหว่างการคงอยู่และความเหนียวแน่นคือ 'เหตุผล' ดังนั้น ลงทุนในการทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อปรับปรุงความเหนียวแน่น
ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ
ก่อนที่คุณจะไปหาลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเชิงลึก ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีอยู่แล้วอย่างละเอียด
- ระบบ CRM หรือซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าของคุณจะมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การโต้ตอบของพวกเขา และตั๋วที่พวกเขาได้ยื่นกับธุรกิจของคุณ
- Google Analytics หรือ App Analytics จะแสดงพฤติกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์/แอป
- แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะบอกคุณว่าลูกค้าพูดถึงสินค้า/บริการของคุณอย่างไร
- เว็บไซต์รีวิวจะช่วยให้เห็นความคิดเห็นของลูกค้าและสิ่งที่ขาดหายไปในผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ
หากคุณใช้ ClickUp คุณก็จะมีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการลูกค้าด้วยเช่นกัน ด้วยClickUp Dashboard คุณสามารถมองเห็นขนาดของดีล, งาน, คำตอบแบบสำรวจ, ตั๋ว, KPI และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย!
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้และเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับลูกค้า จากนั้น ติดต่อพวกเขาและขอความคิดเห็นเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
รวบรวมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
ใช้การสัมภาษณ์, แบบสอบถาม, และการวิจัยเชิงสังเกตเพื่อระบุความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจในงานวิจัยของคุณ
ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อถามลูกค้าว่า 'คุณค่า' อะไรที่ทำให้พวกเขาอยู่กับคุณ ให้พวกเขาตอบคำถามแบบเลือกตอบเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธสมมติฐานของคุณเกี่ยวกับคุณค่าของแบรนด์
การใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUpช่วยกำหนดเกณฑ์พื้นฐานว่าลูกค้าของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
แบบสำรวจคะแนนแนะนำ (NPS) อาจถามว่า "ในสเกล 1-10 คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้านี้ให้กับครอบครัวและเพื่อนของคุณมากน้อยเพียงใด?" คุณอาจถามคำถามที่คล้ายกันเพื่อเข้าใจว่าลูกค้ามีความน่าจะเป็นที่จะกลับมาซื้อสินค้าของคุณอีกมากน้อยเพียงใด
แบบสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริมการขายสุทธิของClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นในการทำแบบสำรวจลูกค้า
แบบสำรวจความคิดเห็นหลังการใช้บริการเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ติดตั้งแบบสำรวจความคิดเห็นหลังการใช้บริการบนหน้าชำระเงินหรือหน้าที่มีอัตราการตีกลับสูงสุด ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการสูญเสียลูกค้า
กำลังมองหาอย่างอื่นอยู่หรือไม่? เลือกจากเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่ไม่ซ้ำกันสิบแบบและปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
เรียนรู้จากผู้คัดค้าน
คุณเรียนรู้ได้ไม่น้อยไปกว่า หรืออาจมากกว่า จากคำติชมเชิงลบมากกว่าคำชมเชย. ติดต่อลูกค้าที่ให้คำติชมเชิงลบเกี่ยวกับแอปของคุณ หรือได้ร้องเรียนเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์. ถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขาไม่พอใจ เพื่อประเมินว่าอะไรจะช่วยคุณรักษาลูกค้าไว้ได้.
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ตอบกลับทันที ยอมรับความคิดเห็นและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับข้อมูลของพวกเขา อธิบายว่าคุณจะดำเนินการตามความคิดเห็นของพวกเขาอย่างไรสิ่งนี้ช่วยจัดการความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น
3. สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
เมื่อข้อเสนอขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ (USP) ตรงกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ คุณก็มีสูตรสำเร็จสำหรับการสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว หากต้องการเพิ่มความผูกพันของลูกค้า ให้พัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ นี่คือวิธีการ
กำหนดจุดขายเฉพาะของคุณ
จุดขายเฉพาะของคุณ (USP) คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณ จุดขายนี้ต้องมีความชัดเจนและสามารถปกป้องได้
ตัวอย่างเช่น จุดขายเฉพาะของ Domino's คือพิซซ่าร้อนสดใหม่ภายใน 30 นาทีหรือน้อยกว่านั้น ไม่เช่นนั้นจะให้บริการฟรี ลูกค้าที่ภักดีจะให้ความสำคัญกับการได้รับพิซซ่าร้อน ๆ ส่งถึงที่อย่างรวดเร็ว
จัดแนวจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์
เมื่อคุณได้กำหนดจุดขายเฉพาะของคุณแล้ว ให้ปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
- แก้ไขปัญหาของลูกค้า, ความท้าทาย, และเป้าหมาย
- พูดในภาษาของลูกค้าเป้าหมาย
- ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง
สื่อสารจุดขายเฉพาะของคุณ
สื่อสารจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างชัดเจนในทุกจุดสัมผัส—ทั้งการสร้างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย ฯลฯ—ทดสอบกับลูกค้า ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
เทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้การวิเคราะห์ตำแหน่งทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้น และระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
โบนัส: นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อช่วยคุณในการพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ของคุณ
4. ใช้ประโยชน์จากโมเดลการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ในขณะที่ความผูกพันของลูกค้าขึ้นอยู่คุณค่าที่คุณมอบให้กับผู้ซื้อ การมีส่วนร่วมก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ได้รับ เปิด และคลิกผ่านแคมเปญอีเมลของคุณ มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันมากกว่า
ปรับแต่งประสบการณ์: ปรับเนื้อหา บริการ และการโต้ตอบให้เหมาะสมกับข้อมูลและความชอบของลูกค้า คาดการณ์ความต้องการและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น ส่งอีเมลเมื่อสินค้าในรายการที่ลูกค้าต้องการมีสินค้าพร้อมจำหน่ายหรือลดราคา
รวมประสบการณ์ให้เป็นหนึ่งเดียว: ประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทางต้องราบรื่นไร้รอยต่อ มอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ทีมงานที่ติดต่อกับลูกค้า เพื่อให้สามารถให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงแผนก
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าย้ายจากเว็บไซต์ไปยังแอปพลิเคชันมือถือและส่งข้อความแชท การสนทนาควรดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ เครื่องมือCRM แบบร่วมมือกันจะจัดการการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ
ส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณค่า: ความบันเทิงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความผูกพันของลูกค้า ลองใช้เกมมิฟิเคชัน แบบทดสอบ และการแข่งขันเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์ของลูกค้า ผสานเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียเข้ากับกลยุทธ์การตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ลองใช้คำสั่ง ChatGPT ของ ClickUp เหล่านี้สำหรับการสร้างเกมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า!
5. ให้ความรู้แก่ลูกค้า
ในยุคอินเทอร์เน็ต หนึ่งในกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคือการให้ความรู้ แบรนด์อย่าง Hubspot สร้างเครื่องมือการตลาดแบบดึงดูดลูกค้าทั้งหมดของพวกเขาด้วยเนื้อหาทางการศึกษาเกี่ยวกับการตลาด การขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดังนั้น ให้รวมเนื้อหาทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าของคุณ
สร้างเนื้อหา: สร้างนิสัยในการสร้างเนื้อหาที่สม่ำเสมอซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ใช้เนื้อหานี้เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
บ่มเพาะชุมชน: รวบรวมกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของคุณมาร่วมกิจกรรมหรือการประชุมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ส่งเสริมให้ลูกค้าช่วยบอกต่อข้อมูลไปยังเพื่อนและบนโซเชียลมีเดียของพวกเขา
6. เสนอสิ่งจูงใจเพื่อสร้างความผูกพัน
ตลาดในปัจจุบันเต็มไปด้วยสินค้าและบริการมากมาย โดยมีสินค้าและบริการใหม่ๆ ปรากฏขึ้นทุกวัน บางครั้ง แม้แต่ลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ก็อาจต้องการแรงจูงใจบางอย่างเพื่อให้ยังคงอยู่กับเรา
มอบรางวัล: โปรแกรมสะสมความภักดีทำหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการให้คะแนนทุกการซื้อ ซึ่งกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อมากขึ้น คุณยังสามารถมอบสิทธิประโยชน์ เช่น การจัดส่งฟรี ของแถม ส่วนลดวันเกิด ฯลฯ เพื่อรักษาความผูกพันของลูกค้า
เพิ่มคุณค่าเป็นสองเท่า: สร้างรางวัลของคุณโดยเน้นคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจจากคุณ ตัวอย่างเช่น Costco ได้เพิ่มคุณค่าในข้อเสนอหลักของตน—สินค้าคุณภาพดีที่สุดในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้—ด้วยคลับคลังสินค้าขนาดใหญ่สำหรับสมาชิกเท่านั้น ในปี 2022มีอัตราการต่ออายุสมาชิกถึง 93% ซึ่งแสดงถึงความผูกพันที่สูงมาก
ปรับแต่งรางวัล: ทำให้รางวัลมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ปรับแต่งรางวัลตามประวัติการซื้อ การมีส่วนร่วม มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลลูกค้า
การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ โมเดลการคาดการณ์สามารถทำนายพฤติกรรมของลูกค้าได้ ทำให้คุณสามารถสร้างรางวัลที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น
การจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนหรือโครงการรางวัลส่วนบุคคลหลายรายการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้น เราจึงได้นำความช่วยเหลือมาให้คุณใช้เทมเพลตการจัดการการมีส่วนร่วมหลายรายการของ ClickUpเพื่อ:
- มองเห็นงานในหลายโครงการพร้อมกัน
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม
- จัดระเบียบทรัพยากรและทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์
7. ยอมรับรูปแบบการสมัครสมาชิก
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกเกือบทั้งหมดด้วย SaaS อาจได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของพวกเขา องค์กรต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น บริษัทอาหารสุนัข BarkBox และธุรกิจขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ SnackNation ก็ได้เลือกเส้นทางนี้เช่นกัน
การศึกษาพบว่า75% ของแบรนด์ที่ขายตรงถึงผู้บริโภค (DTC)อาจเปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครสมาชิกในเร็วๆ นี้ และมีเหตุผลที่ดี โมเดลการสมัครสมาชิกเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่นำเสนอคุณค่าที่ดึงดูดใจลูกค้า ช่วยให้เปลี่ยนความภักดีของลูกค้าให้กลายเป็นรายได้ทางธุรกิจที่วัดผลได้
เปลี่ยนความผูกพันระยะสั้นสู่ความภักดีระยะยาวด้วย ClickUp
คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตัวละครของรัสเซล โครว์มอบให้ใน The Gladiator คือความบันเทิง ส่วนของคุณอาจเป็นประสิทธิภาพ การประหยัดต้นทุน ความสะดวกในการใช้งาน ความใกล้ชิดทางกายภาพ การบริการลูกค้า หรือนวัตกรรมที่ดีแบบดั้งเดิม
เพื่อรักษาความเหนียวแน่นของลูกค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องระบุคุณค่าที่พวกเขามองว่าสำคัญที่สุดและสร้างบนมัน สิ่งนี้ต้องการกลยุทธ์การรักษาความเหนียวแน่นของลูกค้า ข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้อง และระบบ CRM ที่แข็งแกร่ง
ในบทความนี้ เราได้สำรวจเจ็ดกลยุทธ์ที่ได้รับการทดสอบแล้วเพื่อปรับปรุงความภักดีของลูกค้า สำหรับข้อมูลลูกค้าและระบบ CRM คุณอาจพิจารณา ClickUp
ด้วยฟังก์ชันที่ปรับให้เข้ากับการใช้งานได้หลากหลาย, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากมาย ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่คุณต้องการเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า เปลี่ยนจากความผูกพันไปสู่ความภักดีและกลายเป็นผู้สนับสนุนลูกค้า ลองใช้ ClickUp วันนี้!