วิธีเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของลูกค้าสำหรับซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)

ไม่มีธุรกิจใดต้องการได้ยินคำว่า "เรากำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นอยู่" จากลูกค้าที่ใช้บริการมายาวนาน
ผู้นำทางธุรกิจในตลาดซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) มูลค่าสามล้านล้านดอลลาร์ทราบดีว่าการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าขึ้นอยู่มากกับทีมความสำเร็จของลูกค้า ในฐานะผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า คุณต้องสามารถรับรู้สัญญาณของการสูญเสียลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนการดำเนินการต่อไปของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของลูกค้าและเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจบทบาทสำคัญภายในทีม Customer Success และหารือเกี่ยวกับวิธีการนำกลยุทธ์ Customer Success ที่มีประสิทธิภาพไปใช้ เราจะครอบคลุมถึงเครื่องมือและตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการวัดความสำเร็จ รวมถึงแบ่งปันกลยุทธ์สำหรับทีม Customer Success ในการเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย
ความสำเร็จของลูกค้าใน SaaS คืออะไร?
ความสำเร็จของลูกค้าใน SaaS คือศาสตร์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของพวกเขาและการเติบโตของบริษัทของคุณ เป็นแนวทางเชิงรุกที่ให้ความสำคัญกับวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องและการต่ออายุ—แต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาลูกค้าไว้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ถึงห้าถึงหกเท่าและการเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเพียง 5% ก็สามารถเพิ่มกำไรได้ถึง25% ถึง 95% การเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้
นอกเหนือจากการกระตุ้นการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าไว้แล้ว ความสำเร็จของลูกค้าในบริษัท SaaS ยังช่วย:
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ลูกค้าที่พึงพอใจมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์และแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้อื่นมากขึ้น โครงการความสำเร็จของลูกค้าช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์: ทีมความสำเร็จของลูกค้าจะรวบรวมข้อเสนอแนะอันมีค่าจากลูกค้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของฐานลูกค้าปัจจุบัน
บางครั้งใช้แทนกันได้กับประสบการณ์ของลูกค้าและการบริการลูกค้าหรือการสนับสนุนลูกค้า ความสำเร็จของลูกค้าแตกต่างออกไปในหลายด้าน ความสำเร็จของลูกค้าเน้นที่ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมของพวกเขา
ในทางกลับกัน ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ CX ประกอบด้วยการโต้ตอบทั้งหมดของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณตลอดการเดินทางของพวกเขา การสนับสนุนลูกค้าคือการให้ความช่วยเหลือเชิงรับแก่ลูกค้าที่พบปัญหาทางเทคนิคหรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ความสำเร็จของลูกค้าผสานรวมทุกแง่มุมเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีและขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว
การเข้าใจทีมความสำเร็จของลูกค้า SaaS และบทบาทที่สำคัญ
การเข้าใจทีมความสำเร็จของลูกค้า SaaS เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทของคุณ แต่ละบทบาท ตั้งแต่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าไปจนถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า ล้วนมีบทบาทเฉพาะในการทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ของพวกเขา
นี่คือรายละเอียดของบทบาทสำคัญบางประการภายในทีมความสำเร็จของลูกค้า:
ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM)
CSM หรือผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ เป็นจุดติดต่อหลักสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการสร้างความสัมพันธ์ พวกเขารับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้าใหม่, ทำให้แน่ใจว่ามีการยอมรับผลิตภัณฑ์, ระบุโอกาสในการขายเพิ่ม, และจัดการสุขภาพของลูกค้าอย่างเชิงรุก
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM) ทำ:
- ลงทะเบียนลูกค้าใหม่และช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์
- ระบุเป้าหมายและความท้าทายของลูกค้า
- พัฒนาแผนความสำเร็จของลูกค้า
- ให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า
- ติดตามสุขภาพของลูกค้าและระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยง
- ผู้สนับสนุนลูกค้าปัจจุบันภายในบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปปฏิบัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้จะมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นและการผสานรวมซอฟต์แวร์ พวกเขาจะแนะนำลูกค้าผ่านกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจากการซื้อไปสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจกำหนดค่าซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของลูกค้า เพื่อลดการหยุดชะงักและเร่งเวลาในการสร้างคุณค่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ยังอาจจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า
รองประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าดูแลทั้งแผนก โดยปรับกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น พวกเขาตั้งเป้าหมาย บริหารทีม และผลักดันโครงการเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า ตัวอย่างบทบาทอาจรวมถึงการพัฒนา стратегииความสำเร็จของลูกค้าใหม่เพื่อลดอัตราการสูญเสียลูกค้าหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
รองประธานฝ่ายบริการลูกค้ายังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมความสำเร็จของลูกค้าและแผนกอื่นๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า (CCO)
ในองค์กร SaaS ขนาดใหญ่ CCO เป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนความต้องการของลูกค้าในระดับผู้บริหารและทำให้แน่ใจว่าทุกแผนกมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งเน้นลูกค้าของบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CCO) ดูแลทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงความสำเร็จของลูกค้า, การสนับสนุนลูกค้า, และบริการทางวิชาชีพ พวกเขายังรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการรักษาลูกค้า, ความพึงพอใจของลูกค้า, และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น CCO อาจเป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการทั่วทั้งบริษัทเพื่อปรับปรุงกลไกการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความสำเร็จของลูกค้า
ผู้จัดการปฏิบัติการความสำเร็จของลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนทีมความสำเร็จของลูกค้า พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและนำมาใช้กระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า, จัดการเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อความสำเร็จของลูกค้า, และให้การสนับสนุนการปฏิบัติการแก่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM)
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจนำระบบ CRM ใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
กระบวนการสู่ความสำเร็จของลูกค้า SaaS: จากการติดตั้งสู่การมีส่วนร่วม
การสร้างแผนความสำเร็จของลูกค้าที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าในธุรกิจ SaaS ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญในกระบวนการความสำเร็จของลูกค้า:
- กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ที่คุณต้องการให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ
- กลุ่มลูกค้า ตามความต้องการ รูปแบบการใช้งาน และขนาดของบริษัท
- ระบุจุดสัมผัสหลักที่ลูกค้าจะมีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- สร้างกระบวนการแนะนำที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า, ส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- รักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาและแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
- จัดตั้งกลไกเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณ
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานความสำเร็จให้กับลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว และการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล
การศึกษาลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเต็มที่ สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านบทความที่ครอบคลุมความรู้ วิดีโอสอน และโมดูลการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ
การศึกษาลูกค้า—เสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าของ HubSpot
HubSpot Academyมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าของ HubSpot โดยให้ทรัพยากรการศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือของ HubSpot
เปิดตัวในปี 2012 สถาบันนี้เปิดสอนหลักสูตรและการรับรองต่างๆ ที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีการตลาดขาเข้าและวงล้อเนื้อหาของพวกเขา การสอดคล้องนี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือของ HubSpot เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา เพิ่มความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า
ลูกค้าที่พึงพอใจซึ่งรู้สึกมีอำนาจจากความรู้และทักษะของตนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุน HubSpot มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การแนะนำต่อและการบอกต่อในเชิงบวกที่เพิ่มขึ้น HubSpot Academy จึงมีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนของผู้สนับสนุนแบรนด์ที่สามารถช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ได้
การรวบรวม, วิเคราะห์, และใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อความสำเร็จ
ความคิดเห็นจากลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, จุดที่ลูกค้าไม่พอใจ, และระดับความพึงพอใจของลูกค้า.
นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆ สำหรับบริษัท SaaS:
- ใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการรวบรวมความคิดเห็น รวมถึงแบบสำรวจ เครื่องมือแสดงความคิดเห็นในแอป การสัมภาษณ์ลูกค้า และการติดตามสื่อสังคมออนไลน์
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในความคิดเห็นของลูกค้า จัดหมวดหมู่ความคิดเห็นตามหัวข้อและจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบ
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการสนับสนุนที่ดีขึ้น หรือการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp จัดลำดับความสำคัญข้อเสนอแนะของลูกค้าอย่างไร
ClickUp ใช้บอร์ด Canny สาธารณะเพื่อรวบรวมแนวคิดสำหรับฟีเจอร์ใหม่และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงฟีเจอร์ปัจจุบัน ทีมงานจะพิจารณาทุกโพสต์ ความคิดเห็น และการโหวตอย่างรอบคอบในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงต่าง ๆ ให้กับ ClickUp
ผู้ใช้สามารถ:
- โหวตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่หรือเสนอคุณสมบัติใหม่
- เสนอแนะการปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือ
- แนะนำแอปหรือแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp
- โหวตภาษาที่พวกเขาต้องการให้ ClickUp แปล
แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกคำขอจะได้รับการดำเนินการ แต่เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ใช้และคำนึงถึงคะแนนโหวตและความคิดเห็นต่าง ๆ อยู่เสมอ ผู้ใช้จะได้รับการอัปเดตสถานะทางอีเมลเมื่อคำขอฟีเจอร์ต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่งคำขอฟีเจอร์ใน ClickUp หรือแบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่!
การปรับให้สอดคล้องกันระหว่างทีมลูกค้าและทีมผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จ
การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าและทีมผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ:
- แบ่งปันความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกกับทีมผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้ลูกค้าประสบความสำเร็จมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายในองค์กรโดยการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์
บทบาทของช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญจากผลิตภัณฑ์ของคุณ
การระบุและสร้างช่วงเวลาเหล่านี้สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
- การเข้าใจช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้: วิเคราะห์พฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อระบุช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ที่สำคัญ
- การออกแบบเพื่อช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้: ผสานคุณลักษณะและการโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้
- การวัดผลกระทบ: ติดตามผลกระทบของช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ (Aha moments) ต่อความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า
ความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุกและวิธีการนำไปปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงรุกช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า SaaS
- การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล: ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งมอบการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เช่น แคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายและข้อความในแอป
- การให้คะแนนสุขภาพลูกค้า: พัฒนาระบบการให้คะแนนสุขภาพลูกค้าเพื่อระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการยกเลิกการใช้บริการและดำเนินการแทรกแซงอย่างทันท่วงที
- คู่มือความสำเร็จของลูกค้า: สร้างคู่มือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันและแต่ละช่วงของวงจรชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก
การมีส่วนร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ช่วงแรกในวงจรชีวิตของพวกเขาสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสบการณ์โดยรวมและความสำเร็จในระยะยาวของพวกเขา มุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ระบุและแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการเดินทางของลูกค้า
การต้อนรับที่ยอดเยี่ยมคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าคุณจะไม่มีลูกค้าที่เลิกใช้บริการ ข้อคิดสำคัญตรงนี้ชัดเจน: ทันทีหลังจากการซื้อ ลูกค้าจะรู้สึกตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด พวกเขาจะยอมให้เวลาคุณในการทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น หากคุณไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาได้ในตอนนั้น การแก้ไขปัญหาในภายหลังจะยากมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาได้ก้าวต่อไปทางอารมณ์แล้ว ดังนั้นการสร้างโปรแกรมการรับเข้าทำงานที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนที่สองคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรับเข้าทำงานของคุณประสบความสำเร็จโดยใช้แบบสอบถามในตอนท้าย 이상적으로แล้ว นี่จะมอบการวัดให้คุณซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อระบุปัญหาและแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
การต้อนรับที่ยอดเยี่ยมคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าคุณจะไม่สูญเสียลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกที่นี่ชัดเจน: ทันทีหลังจากการซื้อ ลูกค้าจะมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด พวกเขาจะให้เวลาคุณในการทำให้ทุกอย่างทำงานได้ หากคุณไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาได้ในตอนนั้น การแก้ไขปัญหาในภายหลังจะยากขึ้นมาก เพราะพวกเขาได้ก้าวต่อไปทางอารมณ์แล้ว ดังนั้นการสร้างโปรแกรมการรับเข้าทำงานที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนที่สองคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรับเข้าทำงานของคุณประสบความสำเร็จโดยใช้แบบสำรวจในตอนท้าย ในอุดมคติแล้ว สิ่งนี้ควรให้ตัวชี้วัดที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุปัญหาและแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับความสำเร็จของลูกค้า SaaS
เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการหาลูกค้าและการประสบความสำเร็จของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ClickUpคือแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpคือโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการร่วมมือเพื่อจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของความสำเร็จของลูกค้า SaaS
ซอฟต์แวร์ CRMช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยให้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์เพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า จัดการกระบวนการขาย และทำงานอัตโนมัติ ช่วยคุณ:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลผ่านทุกขั้นตอนด้วยขั้นตอนและสถานะที่ปรับแต่งได้
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น อีเมลติดตามผลและการอัปเดตสถานะเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น อีเมล ปฏิทิน และแพลตฟอร์มการตลาด เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลลูกค้า
เคล็ดลับด่วน:
- ปรับแต่งกระบวนการขายให้สอดคล้องกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำเพื่อให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูง
- รักษาข้อมูลลูกค้าให้ทันสมัยเพื่อให้การติดตามและการรายงานมีความถูกต้อง
เช่นเดียวกัน,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ใช้เพื่อ:
- ติดตามและจัดการคำขอความช่วยเหลือตั้งแต่การส่งจนถึงการแก้ไข
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมสนับสนุนด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชร์ไฟล์
- ติดตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันเวลา
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของตั๋วอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดและติดตาม SLA เพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าและปรับปรุงเวลาการตอบสนอง
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาตอบสนองและอัตราการพึงพอใจของลูกค้า
เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามคำขอสนับสนุนจากลูกค้าที่เข้ามาและการจัดการการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบในสถานที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
มันช่วยให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณจัดการตั๋วสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:
- มุมมองรายการ: แสดงตั๋วตามประเภทและการยกระดับในรูปแบบรายการที่ยืดหยุ่น
- มุมมองบอร์ด: ติดตามความคืบหน้าของตั๋วด้วยกระดานคัมบังที่สามารถลากและวางได้
- มุมมองแบบฟอร์ม: สร้างและจัดการแบบฟอร์มคำขอการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- มุมมองเอกสาร: เข้าถึงคำแนะนำและเอกสารประกอบโดยละเอียด
- แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างตั๋วอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ประเภทปัญหาและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตั๋ว
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติการจัดสรรตั๋วและการแจ้งเตือนเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
- รายงาน: สร้างรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด เช่น เวลาในการตอบกลับและอัตราการแก้ไขปัญหา เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า เช่น ClickUp สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ
ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า/ผู้ใช้บริการทั้งหมด เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและสื่อสารระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น คุณสามารถอัตโนมัติฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมดูแลความสำเร็จของลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าของClickUp ช่วยเสริมความพยายามด้านความสำเร็จของลูกค้าของบริษัท SaaS ในด้านต่อไปนี้:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานที่ดีขึ้นภายในทีมความสำเร็จของลูกค้า
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอน ช่วยให้การจัดการทุกการติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จโดยรวม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าถูกซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์ มอบมุมมองที่ครอบคลุมตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การติดตาม SLA, การจัดการตั๋ว และการรวบรวมข้อเสนอแนะ ช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้า
การวัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS
ตัวชี้วัดหลักช่วยให้บริษัท SaaS ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า, การใช้งานผลิตภัณฑ์, อัตราการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า, และประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม. ตัวชี้วัดเหล่านี้วัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า:
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): วัดความภักดีของลูกค้าและการสนับสนุน
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT): วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อการโต้ตอบหรือประสบการณ์เฉพาะ
- คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES): วัดความง่ายในการที่ลูกค้าสามารถติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ
- อัตราการยกเลิกของลูกค้า: วัดอัตราการที่ลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิก
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV): วัดรายได้รวมที่ลูกค้าสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับธุรกิจ
- การยอมรับผลิตภัณฑ์: วัดว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร
วิธีติดตามและปรับปรุง KPI ประสบการณ์ลูกค้าด้วย ClickUp
ClickUp นำเสนอเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้าเพื่อติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของลูกค้า:
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมายและเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS
- ClickUp Automation: อัตโนมัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไข if-then และแอคชั่นเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงความถูกต้อง
เคล็ดลับด่วนสำหรับบริษัท SaaS:
- ระบุตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- เขียนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
- นำ KPI เข้าสู่เครื่องมือที่เน้นการทำงานระยะไกลเป็นหลักเพื่อบันทึกและติดตามความก้าวหน้า
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลต KPI ของ ClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในที่นี้ มันช่วยให้คุณติดตาม วัดผล และปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า
ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูล KPI ที่สำคัญที่สุดของคุณแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถรวมตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการสูญเสียลูกค้า มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และเวลาในการแก้ไขตั๋วสนับสนุนลูกค้า
คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายเฉพาะสำหรับแต่ละ KPI และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยรับรองว่าทีมความสำเร็จของลูกค้า SaaS จะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์สำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจ
เคล็ดลับด่วน:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้สำหรับแต่ละ KPI ใช้เกณฑ์ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- กำหนดการประชุมเป็นประจำเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ KPI กับทีมของคุณ ใช้การประชุมเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และปรับกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า SaaS ของคุณตามความจำเป็น
- ใช้ประโยชน์จากแผนภูมิและกราฟของ ClickUp อย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอข้อมูล KPI ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ความท้าทายในกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า SaaS และวิธีเอาชนะ
67% ของลูกค้าบอกว่าพวกเขามีความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับประสบการณ์ที่ดีมากกว่าที่เคยเป็นมา. บริษัท SaaS ต้องปรับตัวและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้.
นี่คือความท้าทายหลักในหน้าที่ความสำเร็จของลูกค้าและวิธีการเอาชนะ:
การจัดการการสูญเสียลูกค้า
ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าด้วยการนำกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าเชิงรุกมาใช้ เช่น การให้คะแนนสุขภาพของลูกค้าและแคมเปญการรักษาลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากการใช้งานของลูกค้าลดลง ให้เริ่มการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ก่อนที่จะบานปลาย สร้างความภักดีผ่านการสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวและการสื่อสารที่โปร่งใส
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ
Zapier มีแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการสนับสนุนลูกค้าโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะมีตำแหน่งงานใดก็ตาม พนักงานแต่ละคนต้องใช้เวลาบางส่วนในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือนในการพูดคุยกับลูกค้าและพยายามแก้ไขปัญหาของพวกเขา กลยุทธ์ "ทุกคนร่วมมือกัน" นี้ช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีความรู้จากทีมงาน Zapier ทั้งหมด
สำหรับเครื่องมือจัดตารางเวลา Calendly จะสำเร็จเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของตน
การยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า
สร้างกระบวนการออกจากงานที่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณค่า. ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าออกจากธุรกิจ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นก่อนออกจากงาน เพื่อเข้าใจเหตุผลของพวกเขาและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง. ใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตและลดอัตราการสูญเสียลูกค้า.
ฉันหวังว่าใครสักคนจะบอกฉันว่าการมองการสูญเสียลูกค้าเป็นโอกาสในการเรียนรู้สำคัญแค่ไหน ตอนนี้เราพยายามทำแบบสัมภาษณ์การออกจากลูกค้าทุกคนที่สูญเสียไป และข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความจริงใจและทันเวลา ในการสนทนาเหล่านี้ เราได้ค้นพบโอกาสสำคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการ และสิ่งที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับนี้ช่วยกำหนดกลยุทธ์ของเราและวิธีที่เราจัดลำดับความสำคัญของแผนงานผลิตภัณฑ์ของเรา มันช่วยให้เราสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของการสูญเสียลูกค้าและหวังว่าจะป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต เราไม่หยุดเพียงแค่การสัมภาษณ์เมื่อลูกค้าออกจากเราไป เพียงเพราะมีคนหยุดจ่ายเงินให้คุณไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหยุดสนับสนุนคุณ เราชอบคิดว่าลูกค้าที่เลิกใช้บริการไปแล้วเป็นเหมือนศิษย์เก่ามากกว่าคนแปลกหน้า หากพวกเขายังเต็มใจที่จะพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะ พวกเขาก็สามารถมีคุณค่าอย่างมาก และใครจะรู้ บางทีคุณอาจจะได้พวกเขากลับมาในวันหนึ่งก็ได้
การคาดการณ์ปัญหาของลูกค้า
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าลูกค้ารายหนึ่งติดต่อฝ่ายสนับสนุนบ่อยครั้ง ควรเสนอวิธีแก้ไขหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมเชิงรุกเพื่อป้องกันความไม่พึงพอใจ
ผลกระทบของการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
การหยุดให้บริการโดยไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความไว้วางใจของลูกค้า เตรียมความพร้อมโดยมีแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ในระหว่างที่เกิดปัญหาและข้อเสนอชดเชย เช่น เครดิตบริการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและลดผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด
ขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า SaaS ด้วย ClickUp
ความสำเร็จของลูกค้า SaaS มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและบรรลุการเติบโตในระยะยาวได้โดยการลงทุนในทีมความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ การนำกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และการใช้เครื่องมือ SaaS ที่เหมาะสม
ClickUp ด้วยความหลากหลายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า
