วิธีเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของลูกค้าสำหรับซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)

Customer Experience Team
16 สิงหาคม 2567

ไม่มีธุรกิจใดต้องการได้ยินคำว่า "เรากำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นอยู่" จากลูกค้าที่ใช้บริการมายาวนาน

ผู้นำทางธุรกิจในตลาดซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) มูลค่าสามล้านล้านดอลลาร์ทราบดีว่าการลดอัตราการสูญเสียลูกค้าขึ้นอยู่มากกับทีมความสำเร็จของลูกค้า ในฐานะผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า คุณต้องสามารถรับรู้สัญญาณของการสูญเสียลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนการดำเนินการต่อไปของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของลูกค้าและเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจบทบาทสำคัญภายในทีม Customer Success และหารือเกี่ยวกับวิธีการนำกลยุทธ์ Customer Success ที่มีประสิทธิภาพไปใช้ เราจะครอบคลุมถึงเครื่องมือและตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการวัดความสำเร็จ รวมถึงแบ่งปันกลยุทธ์สำหรับทีม Customer Success ในการเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย

ความสำเร็จของลูกค้าใน SaaS คืออะไร?

ความสำเร็จของลูกค้าใน SaaS คือศาสตร์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของพวกเขาและการเติบโตของบริษัทของคุณ เป็นแนวทางเชิงรุกที่ให้ความสำคัญกับวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องและการต่ออายุ—แต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาลูกค้าไว้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ถึงห้าถึงหกเท่าและการเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเพียง 5% ก็สามารถเพิ่มกำไรได้ถึง25% ถึง 95% การเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้

นอกเหนือจากการกระตุ้นการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าไว้แล้ว ความสำเร็จของลูกค้าในบริษัท SaaS ยังช่วย:

  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ลูกค้าที่พึงพอใจมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์และแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้อื่นมากขึ้น โครงการความสำเร็จของลูกค้าช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์: ทีมความสำเร็จของลูกค้าจะรวบรวมข้อเสนอแนะอันมีค่าจากลูกค้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของฐานลูกค้าปัจจุบัน

บางครั้งใช้แทนกันได้กับประสบการณ์ของลูกค้าและการบริการลูกค้าหรือการสนับสนุนลูกค้า ความสำเร็จของลูกค้าแตกต่างออกไปในหลายด้าน ความสำเร็จของลูกค้าเน้นที่ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมของพวกเขา

ในทางกลับกัน ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ CX ประกอบด้วยการโต้ตอบทั้งหมดของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณตลอดการเดินทางของพวกเขา การสนับสนุนลูกค้าคือการให้ความช่วยเหลือเชิงรับแก่ลูกค้าที่พบปัญหาทางเทคนิคหรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ความสำเร็จของลูกค้าผสานรวมทุกแง่มุมเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีและขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม:37 ตัวอย่าง SaaS ที่คุณต้องรู้ในปี 2024

การเข้าใจทีมความสำเร็จของลูกค้า SaaS และบทบาทที่สำคัญ

การเข้าใจทีมความสำเร็จของลูกค้า SaaS เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทของคุณ แต่ละบทบาท ตั้งแต่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าไปจนถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า ล้วนมีบทบาทเฉพาะในการทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ของพวกเขา

นี่คือรายละเอียดของบทบาทสำคัญบางประการภายในทีมความสำเร็จของลูกค้า:

ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM)

CSM หรือผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ เป็นจุดติดต่อหลักสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการสร้างความสัมพันธ์ พวกเขารับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้าใหม่, ทำให้แน่ใจว่ามีการยอมรับผลิตภัณฑ์, ระบุโอกาสในการขายเพิ่ม, และจัดการสุขภาพของลูกค้าอย่างเชิงรุก

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM) ทำ:

  • ลงทะเบียนลูกค้าใหม่และช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์
  • ระบุเป้าหมายและความท้าทายของลูกค้า
  • พัฒนาแผนความสำเร็จของลูกค้า
  • ให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า
  • ติดตามสุขภาพของลูกค้าและระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยง
  • ผู้สนับสนุนลูกค้าปัจจุบันภายในบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้จะมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นและการผสานรวมซอฟต์แวร์ พวกเขาจะแนะนำลูกค้าผ่านกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจากการซื้อไปสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจกำหนดค่าซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของลูกค้า เพื่อลดการหยุดชะงักและเร่งเวลาในการสร้างคุณค่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้ยังอาจจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า

รองประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าดูแลทั้งแผนก โดยปรับกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น พวกเขาตั้งเป้าหมาย บริหารทีม และผลักดันโครงการเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า ตัวอย่างบทบาทอาจรวมถึงการพัฒนา стратегииความสำเร็จของลูกค้าใหม่เพื่อลดอัตราการสูญเสียลูกค้าหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

รองประธานฝ่ายบริการลูกค้ายังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมความสำเร็จของลูกค้าและแผนกอื่นๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า (CCO)

ในองค์กร SaaS ขนาดใหญ่ CCO เป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนความต้องการของลูกค้าในระดับผู้บริหารและทำให้แน่ใจว่าทุกแผนกมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งเน้นลูกค้าของบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CCO) ดูแลทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงความสำเร็จของลูกค้า, การสนับสนุนลูกค้า, และบริการทางวิชาชีพ พวกเขายังรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการรักษาลูกค้า, ความพึงพอใจของลูกค้า, และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น CCO อาจเป็นผู้นำในการริเริ่มโครงการทั่วทั้งบริษัทเพื่อปรับปรุงกลไกการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการความสำเร็จของลูกค้า

ผู้จัดการปฏิบัติการความสำเร็จของลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนทีมความสำเร็จของลูกค้า พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและนำมาใช้กระบวนการทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า, จัดการเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อความสำเร็จของลูกค้า, และให้การสนับสนุนการปฏิบัติการแก่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM)

ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจนำระบบ CRM ใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

กระบวนการสู่ความสำเร็จของลูกค้า SaaS: จากการติดตั้งสู่การมีส่วนร่วม

การสร้างแผนความสำเร็จของลูกค้าที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าในธุรกิจ SaaS ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญในกระบวนการความสำเร็จของลูกค้า:

  • กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ที่คุณต้องการให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • กลุ่มลูกค้า ตามความต้องการ รูปแบบการใช้งาน และขนาดของบริษัท
  • ระบุจุดสัมผัสหลักที่ลูกค้าจะมีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างกระบวนการแนะนำที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า, ส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม
  • รักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการของพวกเขาและแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเผชิญ
  • จัดตั้งกลไกเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณ

ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานความสำเร็จให้กับลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว และการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

การศึกษาลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเต็มที่ สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านบทความที่ครอบคลุมความรู้ วิดีโอสอน และโมดูลการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ

การศึกษาลูกค้า—เสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าของ HubSpot

HubSpot Academyมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าของ HubSpot โดยให้ทรัพยากรการศึกษาที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือของ HubSpot

เปิดตัวในปี 2012 สถาบันนี้เปิดสอนหลักสูตรและการรับรองต่างๆ ที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับวิธีการตลาดขาเข้าและวงล้อเนื้อหาของพวกเขา การสอดคล้องนี้ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือของ HubSpot เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา เพิ่มความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า

ลูกค้าที่พึงพอใจซึ่งรู้สึกมีอำนาจจากความรู้และทักษะของตนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุน HubSpot มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การแนะนำต่อและการบอกต่อในเชิงบวกที่เพิ่มขึ้น HubSpot Academy จึงมีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนของผู้สนับสนุนแบรนด์ที่สามารถช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ได้

การรวบรวม, วิเคราะห์, และใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อความสำเร็จ

ความคิดเห็นจากลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, จุดที่ลูกค้าไม่พอใจ, และระดับความพึงพอใจของลูกค้า.

นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆ สำหรับบริษัท SaaS:

  • ใช้ช่องทางต่าง ๆ ในการรวบรวมความคิดเห็น รวมถึงแบบสำรวจ เครื่องมือแสดงความคิดเห็นในแอป การสัมภาษณ์ลูกค้า และการติดตามสื่อสังคมออนไลน์
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในความคิดเห็นของลูกค้า จัดหมวดหมู่ความคิดเห็นตามหัวข้อและจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบ
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการสนับสนุนที่ดีขึ้น หรือการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp จัดลำดับความสำคัญข้อเสนอแนะของลูกค้าอย่างไร

ClickUp ใช้บอร์ด Canny สาธารณะเพื่อรวบรวมแนวคิดสำหรับฟีเจอร์ใหม่และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงฟีเจอร์ปัจจุบัน ทีมงานจะพิจารณาทุกโพสต์ ความคิดเห็น และการโหวตอย่างรอบคอบในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงต่าง ๆ ให้กับ ClickUp

ผู้ใช้สามารถ:

  • โหวตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติที่มีอยู่หรือเสนอคุณสมบัติใหม่
  • เสนอแนะการปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือ
  • แนะนำแอปหรือแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp
  • โหวตภาษาที่พวกเขาต้องการให้ ClickUp แปล

แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกคำขอจะได้รับการดำเนินการ แต่เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้ใช้และคำนึงถึงคะแนนโหวตและความคิดเห็นต่าง ๆ อยู่เสมอ ผู้ใช้จะได้รับการอัปเดตสถานะทางอีเมลเมื่อคำขอฟีเจอร์ต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ส่งคำขอฟีเจอร์ใน ClickUp หรือแบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่!

การปรับให้สอดคล้องกันระหว่างทีมลูกค้าและทีมผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จ

การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าและทีมผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ:

  • แบ่งปันความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกกับทีมผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ให้ลูกค้าประสบความสำเร็จมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายในองค์กรโดยการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์

บทบาทของช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญจากผลิตภัณฑ์ของคุณ

การระบุและสร้างช่วงเวลาเหล่านี้สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

  • การเข้าใจช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้: วิเคราะห์พฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อระบุช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ที่สำคัญ
  • การออกแบบเพื่อช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้: ผสานคุณลักษณะและการโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้
  • การวัดผลกระทบ: ติดตามผลกระทบของช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ (Aha moments) ต่อความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า

ความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุกและวิธีการนำไปปฏิบัติ

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงรุกช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า SaaS

  • การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล: ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งมอบการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เช่น แคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายและข้อความในแอป
  • การให้คะแนนสุขภาพลูกค้า: พัฒนาระบบการให้คะแนนสุขภาพลูกค้าเพื่อระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการยกเลิกการใช้บริการและดำเนินการแทรกแซงอย่างทันท่วงที
  • คู่มือความสำเร็จของลูกค้า: สร้างคู่มือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันและแต่ละช่วงของวงจรชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ช่วงแรกในวงจรชีวิตของพวกเขาสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสบการณ์โดยรวมและความสำเร็จในระยะยาวของพวกเขา มุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ระบุและแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการเดินทางของลูกค้า

การต้อนรับที่ยอดเยี่ยมคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าคุณจะไม่สูญเสียลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกที่นี่ชัดเจน: ทันทีหลังจากการซื้อ ลูกค้าจะมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด พวกเขาจะให้เวลาคุณในการทำให้ทุกอย่างทำงานได้ หากคุณไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพวกเขาได้ในตอนนั้น การแก้ไขปัญหาในภายหลังจะยากขึ้นมาก เพราะพวกเขาได้ก้าวต่อไปทางอารมณ์แล้ว ดังนั้นการสร้างโปรแกรมการรับเข้าทำงานที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนที่สองคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรับเข้าทำงานของคุณประสบความสำเร็จโดยใช้แบบสำรวจในตอนท้าย ในอุดมคติแล้ว สิ่งนี้ควรให้ตัวชี้วัดที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุปัญหาและแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

อ่านเพิ่มเติม:10 กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับความสำเร็จของลูกค้า SaaS

เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการหาลูกค้าและการประสบความสำเร็จของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ClickUpคือแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpคือโซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการร่วมมือเพื่อจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของความสำเร็จของลูกค้า SaaS

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp
ดูความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRM

ซอฟต์แวร์ CRMช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยให้แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์เพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า จัดการกระบวนการขาย และทำงานอัตโนมัติ ช่วยคุณ:

  • ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลผ่านทุกขั้นตอนด้วยขั้นตอนและสถานะที่ปรับแต่งได้
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น อีเมลติดตามผลและการอัปเดตสถานะเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น อีเมล ปฏิทิน และแพลตฟอร์มการตลาด เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: 15 กลยุทธ์การตลาด SaaS เพื่อดึงดูด (และรักษา) ลูกค้า

เคล็ดลับด่วน:

  • ปรับแต่งกระบวนการขายให้สอดคล้องกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำเพื่อให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูง
  • รักษาข้อมูลลูกค้าให้ทันสมัยเพื่อให้การติดตามและการรายงานมีความถูกต้อง

เช่นเดียวกัน,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า ClickUp
ปรับแต่งกระบวนการทำงานความสำเร็จของลูกค้า SaaS ของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า ClickUp

ใช้เพื่อ:

  • ติดตามและจัดการคำขอความช่วยเหลือตั้งแต่การส่งจนถึงการแก้ไข
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีมสนับสนุนด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชร์ไฟล์
  • ติดตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันเวลา
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของตั๋วอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดและติดตาม SLA เพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าและปรับปรุงเวลาการตอบสนอง
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาตอบสนองและอัตราการพึงพอใจของลูกค้า

เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามคำขอสนับสนุนจากลูกค้าที่เข้ามาและการจัดการการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบในสถานที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

ติดตามคำขอความช่วยเหลือจากลูกค้าที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามคำขอความช่วยเหลือจากลูกค้าที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp

มันช่วยให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณจัดการตั๋วสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:

  • มุมมองรายการ: แสดงตั๋วตามประเภทและการยกระดับในรูปแบบรายการที่ยืดหยุ่น
  • มุมมองบอร์ด: ติดตามความคืบหน้าของตั๋วด้วยกระดานคัมบังที่สามารถลากและวางได้
  • มุมมองแบบฟอร์ม: สร้างและจัดการแบบฟอร์มคำขอการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • มุมมองเอกสาร: เข้าถึงคำแนะนำและเอกสารประกอบโดยละเอียด
มุมมองตาราง ClickUp
จัดระเบียบ, แยกประเภท, และกรองงานในมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วในทุกงานของคุณ
  • แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างตั๋วอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ประเภทปัญหาและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตั๋ว
  • การติดตามเวลา: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติการจัดสรรตั๋วและการแจ้งเตือนเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • รายงาน: สร้างรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด เช่น เวลาในการตอบกลับและอัตราการแก้ไขปัญหา เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าเพื่อยกระดับการสนับสนุนของคุณ

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า เช่น ClickUp สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ

ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า/ผู้ใช้บริการทั้งหมด เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและสื่อสารระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น คุณสามารถอัตโนมัติฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมดูแลความสำเร็จของลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าของClickUp ช่วยเสริมความพยายามด้านความสำเร็จของลูกค้าของบริษัท SaaS ในด้านต่อไปนี้:

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานที่ดีขึ้นภายในทีมความสำเร็จของลูกค้า
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอน ช่วยให้การจัดการทุกการติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จโดยรวม
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ช่วยให้ข้อมูลลูกค้าถูกซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์ มอบมุมมองที่ครอบคลุมตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • การติดตาม SLA, การจัดการตั๋ว และการรวบรวมข้อเสนอแนะ ช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์การจัดการ SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงาน

การวัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS

ตัวชี้วัดหลักช่วยให้บริษัท SaaS ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า, การใช้งานผลิตภัณฑ์, อัตราการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า, และประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม. ตัวชี้วัดเหล่านี้วัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า:

  • คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): วัดความภักดีของลูกค้าและการสนับสนุน
  • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT): วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อการโต้ตอบหรือประสบการณ์เฉพาะ
  • คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES): วัดความง่ายในการที่ลูกค้าสามารถติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ
  • อัตราการยกเลิกของลูกค้า: วัดอัตราการที่ลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิก
  • มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV): วัดรายได้รวมที่ลูกค้าสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับธุรกิจ
  • การยอมรับผลิตภัณฑ์: วัดว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม:การใช้ข้อมูลเพื่อเร่งการเติบโต: เปิดตัว 10 เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2024

วิธีติดตามและปรับปรุง KPI ประสบการณ์ลูกค้าด้วย ClickUp

ClickUp นำเสนอเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้าเพื่อติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของลูกค้า:

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดใน ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
  • เป้าหมายและเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้า SaaS
  • ClickUp Automation: อัตโนมัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไข if-then และแอคชั่นเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงความถูกต้อง

เคล็ดลับด่วนสำหรับบริษัท SaaS:

  • ระบุตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ
  • เขียนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
  • นำ KPI เข้าสู่เครื่องมือที่เน้นการทำงานระยะไกลเป็นหลักเพื่อบันทึกและติดตามความก้าวหน้า
  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่น

เทมเพลต KPI ของ ClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในที่นี้ มันช่วยให้คุณติดตาม วัดผล และปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า

ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจโดยใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจโดยใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp

ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูล KPI ที่สำคัญที่สุดของคุณแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถรวมตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการสูญเสียลูกค้า มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และเวลาในการแก้ไขตั๋วสนับสนุนลูกค้า

คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายเฉพาะสำหรับแต่ละ KPI และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยรับรองว่าทีมความสำเร็จของลูกค้า SaaS จะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์สำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจ

เคล็ดลับด่วน:

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้สำหรับแต่ละ KPI ใช้เกณฑ์ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • กำหนดการประชุมเป็นประจำเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของ KPI กับทีมของคุณ ใช้การประชุมเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และปรับกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า SaaS ของคุณตามความจำเป็น
  • ใช้ประโยชน์จากแผนภูมิและกราฟของ ClickUp อย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอข้อมูล KPI ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

ความท้าทายในกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า SaaS และวิธีเอาชนะ

67% ของลูกค้าบอกว่าพวกเขามีความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับประสบการณ์ที่ดีมากกว่าที่เคยเป็นมา. บริษัท SaaS ต้องปรับตัวและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้.

นี่คือความท้าทายหลักในหน้าที่ความสำเร็จของลูกค้าและวิธีการเอาชนะ:

การจัดการการสูญเสียลูกค้า

ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าด้วยการนำกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าเชิงรุกมาใช้ เช่น การให้คะแนนสุขภาพของลูกค้าและแคมเปญการรักษาลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากการใช้งานของลูกค้าลดลง ให้เริ่มการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ก่อนที่จะบานปลาย สร้างความภักดีผ่านการสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวและการสื่อสารที่โปร่งใส

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ

Zapier มีแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการสนับสนุนลูกค้าโดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะมีตำแหน่งงานใดก็ตาม พนักงานแต่ละคนต้องใช้เวลาบางส่วนในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือนในการพูดคุยกับลูกค้าและพยายามแก้ไขปัญหาของพวกเขา กลยุทธ์ "ทุกคนร่วมมือกัน" นี้ช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีความรู้จากทีมงาน Zapier ทั้งหมด

สำหรับเครื่องมือจัดตารางเวลา Calendly จะสำเร็จเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของตน

การยกเลิกการใช้บริการของลูกค้า

สร้างกระบวนการออกจากงานที่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณค่า. ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าออกจากธุรกิจ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นก่อนออกจากงาน เพื่อเข้าใจเหตุผลของพวกเขาและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง. ใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในอนาคตและลดอัตราการสูญเสียลูกค้า.

ฉันหวังว่าใครบางคนจะบอกฉันว่ามันสำคัญแค่ไหนที่จะมองการสูญเสียลูกค้าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ตอนนี้เราพยายามทำสัมภาษณ์การออกจากลูกค้าทุกคนที่สูญเสียไป และคำแนะนำที่ได้รับนั้นแท้จริงและทันเวลา ในบทสนทนาเหล่านี้ เราได้ค้นพบโอกาสสำคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการ และสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับนี้ช่วยกำหนดกลยุทธ์ของเราและวิธีที่เราจัดลำดับความสำคัญของแผนงานผลิตภัณฑ์ของเรา มันช่วยให้เราสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของการสูญเสียลูกค้าและหวังว่าจะป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต เราไม่ได้หยุดแค่การสัมภาษณ์เมื่อลูกค้าออกจากเรา เพียงเพราะมีคนหยุดจ่ายเงินให้คุณไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหยุดสนับสนุนคุณ เราชอบคิดว่าลูกค้าที่เลิกใช้บริการไปแล้วเป็นเหมือนศิษย์เก่ามากกว่าคนแปลกหน้า หากพวกเขายังเต็มใจที่จะพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะ พวกเขาก็สามารถมีคุณค่าอย่างมาก และใครจะรู้ บางทีคุณอาจจะได้พวกเขากลับมาในวันหนึ่งก็ได้

การคาดการณ์ปัญหาของลูกค้า

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าลูกค้ารายหนึ่งติดต่อฝ่ายสนับสนุนบ่อยครั้ง ควรเสนอวิธีแก้ไขหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมเชิงรุกเพื่อป้องกันความไม่พึงพอใจ

ผลกระทบของการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด

การหยุดให้บริการโดยไม่คาดคิดอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความไว้วางใจของลูกค้า เตรียมความพร้อมโดยมีแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ในระหว่างที่เกิดปัญหาและข้อเสนอชดเชย เช่น เครดิตบริการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและลดผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด

ขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า SaaS ด้วย ClickUp

ความสำเร็จของลูกค้า SaaS มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและบรรลุการเติบโตในระยะยาวได้โดยการลงทุนในทีมความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ การนำกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมาใช้ และการใช้เครื่องมือ SaaS ที่เหมาะสม

ClickUp ด้วยความหลากหลายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า

