ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานใน ClickUp: วิธีที่ฉันสร้างศูนย์กลางการส่งมอบงานให้ลูกค้าที่ยุติการตามหาข้อมูลแบบไร้ทิศทาง

Jacqui MyslinskiOperations Architect
30 เมษายน 2569
สร้างศูนย์กลางการส่งมอบงานให้ลูกค้าใน ClickUp

การได้รับงานเพิ่มควรรู้สึกตื่นเต้น แต่หากคุณเคยได้ลูกค้าในฝัน เพิ่มโปรเจกต์อีกสองสามงาน แล้วทันใดนั้นก็รู้สึกเหมือนท้องไส้ปั่นป่วน คุณก็คงรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

การส่งมอบงานให้ลูกค้าอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว

ทีมมีความสามารถ บริการแข็งแกร่ง รายได้เติบโต แต่เบื้องหลังการทำงานกลับรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น รายละเอียดโครงการกระจัดกระจายอยู่ในข้อความต่าง ๆ เอกสารถูกฝังอยู่ทั่วไดรฟ์และกล่องจดหมาย มีคนคอยไล่ตามอัปเดตใน Slack อยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครรู้สึกมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเครื่องมือที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่สะท้อนความเป็นจริง

ผมได้ยินเรื่องราวของความไม่พอใจในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ก่อตั้งและผู้นำการดำเนินงานอยู่เสมอ:

  • ความรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในหัวของผู้คน
  • การสื่อสารมีอยู่ทางเทคนิคแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน
  • พื้นที่ทำงานกลายเป็นที่ทิ้งของแทนที่จะเป็นระบบ
  • ทีมหยุดเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นเพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย
  • ผู้นำใช้เวลาไปกับการติดตามข้อมูลอัปเดตมากเกินไป ทั้งที่ข้อมูลเหล่านั้นควรหาได้ง่าย

เกือบทุกการสนทนาเริ่มต้นเหมือนกัน:

"เราต้องการให้คุณช่วยแก้ไข ClickUp ของเรา"

แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากทำงานด้านการนำไปใช้จริงมาหลายปีก็คือ: cClickUpแทบไม่เคยเป็นปัญหาเลย ปัญหามักจะอยู่ที่ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้บริการต่างๆ ส่งผลให้แต่ละคนต่างก็คิดวิธีของตัวเองขึ้นมาเองตามแต่จะสะดวก

นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทำงานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไข

ในบทความนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่ฉันใช้Custom Fields ตามประเภทของงานใน ClickUp เพื่อแยกบริบทระดับโครงการออกจากปฏิบัติการระดับงาน รักษาการส่งมอบให้ลูกค้าให้สะอาด และสร้างแดชบอร์ดที่ฉันไว้วางใจจริง ๆ

เมื่อการเติบโตทำให้การส่งมอบบริการให้ลูกค้ารู้สึกหนักขึ้น

การเติบโตเผยให้เห็นระบบส่งมอบที่อ่อนแอ

ผู้ก่อตั้งคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังเมื่อไม่นานมานี้ในแบบที่ฉันยังคิดถึงไม่หยุด:

"ฉันต้องการให้เอเจนซี่นี้ไปถึงจุดที่เราสามารถเติบโตอย่างรับผิดชอบจาก 30 เป็น 40 หรือ 50 ลูกค้าได้ โดยทุกอย่างไม่ล่มสลาย"

นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริง

ไม่ใช่พื้นที่ทำงานที่สวยงามกว่า ไม่ใช่สถานะที่มากขึ้น ไม่ใช่แดชบอร์ดที่มากขึ้นเพียงเพื่อมีแดชบอร์ด

เป้าหมายคือการเติบโตอย่างรับผิดชอบ

แต่ธุรกิจบริการหลายแห่งประสบปัญหาเดียวกัน:

  • รายละเอียดลูกค้าอยู่ในข้อความเก่า
  • ขอบเขตอยู่ในข้อเสนอที่ไม่มีใครสามารถหาเจอได้
  • เอกสารโครงการอยู่ใน Google Drive, Dropbox หรือกล่องจดหมายของใครบางคน
  • รายละเอียดข้อตกลงอยู่ใน HubSpot แล้ว
  • งานส่งมอบอยู่ใน ClickUp
  • มีการอัปเดตใน Slack
  • การตัดสินใจที่สำคัญอยู่ในความทรงจำของใครบางคน

นี่ทำให้เกิดการล่าสมบัติ

เมื่อมีคนถามว่า "สัญญาอยู่ที่ไหน?" หรือ "สิ่งนี้อยู่ในขอบเขตหรือไม่?" หรือ "ฉันต้องทำอะไรในสัปดาห์นี้?" คำตอบไม่ควรต้องใช้เครื่องมือห้าอย่าง, กระทู้ Slack สามกระทู้, และวิกฤตตัวตนเล็กๆ หนึ่งครั้ง

การแก้ไขเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน

เกี่ยวกับฉัน: สถาปนิกด้านการดำเนินงานและนักพัฒนาประสิทธิภาพ

ฉันชื่อแจ็กกี้ มิสลินสกี้ เป็นสถาปนิกด้านการดำเนินงานที่ช่วยผู้ก่อตั้งธุรกิจบริการ B2B ให้เข้าใจว่าทำไมการส่งมอบงานให้ลูกค้าจึงรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น

ฉันใช้เวลาสี่ปีในการนำ ClickUp มาใช้ก่อนที่จะมีช่วงเวลา "อ๋อ" ที่สำคัญ: สำหรับทุกบริษัทที่บอกว่าพวกเขาต้องการให้ ClickUp ถูกแก้ไข มักจะมีปัญหาการดำเนินงานที่ลึกกว่านั้นที่ต้องค้นพบก่อน

การตระหนักรู้นั้นเปลี่ยนวิธีการทำงานของฉันไปอย่างสิ้นเชิง

ตอนนี้ ฉันช่วยธุรกิจที่มีบริการเป็นฐานอยู่แล้วค้นหาสิ่งที่กำลังขัดขวางการส่งมอบให้กับลูกค้า กำหนดกฎเกณฑ์ว่างานควรดำเนินไปอย่างไร และออกแบบระบบที่สนับสนุนการเติบโตโดยไม่ล่มสลาย

ฉันยังเป็นคนที่กำลังเลิกนิสัยสมบูรณ์แบบเกินไป คนที่หมกมุ่นกับกระบวนการ และคนที่หลงใหลในประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น ใช่ ฉันชอบแดชบอร์ดที่ดี แต่เฉพาะเมื่อข้อมูลที่อยู่เบื้องล่างนั้นมีประโยชน์จริงๆ เท่านั้น

ทำไม "แก้ไข ClickUp ของเรา" มักเป็นการวินิจฉัยที่ผิด

เมื่อการส่งมอบงานให้ลูกค้าเริ่มรู้สึกยุ่งเหยิง ทีมมักจะโทษเครื่องมือ

ฉันเข้าใจแล้ว หากงานของคุณล้าสมัย แดชบอร์ดดูไม่ถูกต้อง และไม่มีใครไว้วางใจพื้นที่ทำงาน มันก็เป็นเรื่องน่าดึงดูดที่จะบอกว่าเครื่องมือนี้ใช้การไม่ได้

แต่ในกรณีส่วนใหญ่ เครื่องมือกำลังแสดงให้คุณเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง: วิธีการทำงานยังไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ

หากไม่มีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ทุกคนก็จะเติมเต็มช่องว่างแตกต่างกันไป ซึ่งหมายความว่า:

  • หนึ่งคนเก็บบริบทไว้ในความคิดเห็นของงาน
  • อีกคนเก็บไว้ใน Slack
  • คนอื่นนำมันไปใส่ใน Google Drive
  • ผู้จัดการติดตามรายละเอียดในสเปรดชีต
  • ผู้ก่อตั้งยังคงเก็บเวอร์ชันจริงไว้ในหัวของพวกเขา

ณ จุดนั้น ClickUp ไม่ใช่ปัญหา ClickUp เป็นเพียงที่ที่การขาดกฎการดำเนินงานปรากฏให้เห็น

นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เริ่มต้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์มากขึ้น ผมเริ่มต้นด้วยการแยกสิ่งที่ควรอยู่ในระดับโครงการออกจากสิ่งที่ควรอยู่ในระดับงาน

ใหม่กับฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานใน ClickUp?

ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างให้กับงาน, รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ได้ คุณสามารถติดตามรายละเอียดเช่น ประเภทบริการ, ติดต่อลูกค้า, ระยะโครงการ, เทคโนโลยีที่ใช้, ชั่วโมงที่ประมาณการ, ลิงก์สัญญา, หรือหมวดหมู่การทำงาน

ประเภทงานของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดประเภทของงานที่แตกต่างกันภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ซึ่งมีความสำคัญเพราะไม่ใช่ทุกงานที่ต้องการข้อมูลเหมือนกัน

โครงการของลูกค้าต้องการบริบทภาพรวมที่กว้าง งานของลูกค้าต้องการรายละเอียดการดำเนินงาน

เมื่อคุณรวมฟิลด์ที่กำหนดเองกับประเภทงานเข้าด้วยกัน คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องในระดับงานที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น และช่วยให้ทีมทราบได้ง่ายขึ้นว่าอะไรควรอยู่ที่ไหน

สำหรับกระบวนการส่งมอบงานของลูกค้าของฉัน ฉันใช้ประเภทงานหลักสองประเภท:

  • โครงการของลูกค้า: งานในระดับการมีส่วนร่วมที่จัดเก็บข้อมูลบริบท, ลิงก์, ขอบเขต, บทบาท, และข้อมูลของลูกค้า
  • งานของลูกค้า: งานในระดับปฏิบัติการที่ติดตามงานที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น

การแยกตัวนั้นคือสิ่งที่ทำให้ระบบทั้งหมดทำงานได้

ตัวอย่างที่ไม่ดี: เมื่อทุกงานต้องรวมทุกฟิลด์

ก่อนที่ฉันจะแสดงขั้นตอนการทำงานของฉันให้คุณดู ขอพูดถึงสิ่งที่มักจะผิดพลาดกันก่อน

ลองนึกภาพพื้นที่ทำงานที่งานหลักคือโครงการเต็มรูปแบบ มีฟิลด์ที่มีประโยชน์ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ความแตกต่าง วันที่ครบกำหนด ระยะ และเจ้าของ จนถึงตอนนี้ก็เรียบร้อยดี

แต่เมื่อคุณเปิดงานย่อยอย่างเช่น "ตรวจสอบแผนการจัดการความปลอดภัย" ฟิลด์เดิมทั้งหมดก็ยังคงอยู่ที่นั่นเหมือนเดิม

ตอนนี้ผู้ที่กำลังทำงานต้องหยุดและคิด:

  • ฉันต้องกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณเหล่านี้หรือไม่?
  • ฟิลด์เหล่านี้ถูกต้องสำหรับงานย่อยนี้หรือไม่?
  • ฉันควรเพิกเฉยต่อพวกเขาหรือไม่?
  • มีใครอัปเดตพวกเขาไปแล้วหรือยัง?
  • ทำไมฉันถึงกำลังดูข้อมูลระดับโครงการในกิจกรรมระดับงาน?

นั่นคือวิธีที่พื้นที่ทำงานกลายเป็นเสียงดัง

ผู้คนไม่ไว้วางใจระบบเพราะระบบขอข้อมูลจากพวกเขาที่ไม่ควรอยู่ในนั้น

นี่คือเหตุผลที่ฉันชอบ Custom Fields ตามประเภทของงาน เป้าหมายนั้นง่ายมาก: แสดงให้ผู้คนเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ เมื่อพวกเขาต้องการมัน และที่ที่พวกเขาต้องการมัน

ประสิทธิภาพอยู่ที่ความเรียบง่าย

ตัวอย่างที่ไม่ดีของฟิลด์ที่กำหนดเอง
ตัวอย่างที่ไม่ดี: ฟิลด์กำหนดเองที่ไม่เกี่ยวข้องปรากฏบนงานที่ไม่ควรมี ทำให้ไม่ชัดเจนว่าทีมควรอัปเดตอะไร

วิธีแก้ไขของฉัน: แยกโปรเจกต์ของลูกค้าออกจากงานของลูกค้า

การปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานของฉันคือการแยกบริบทของโครงการออกจากปฏิบัติการในระดับงาน

โครงการและงานมีหน้าที่แตกต่างกัน

โครงการควรตอบคำถามภาพรวมใหญ่ ๆ งานควรบอกให้ใครบางคนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป

นั่นฟังดูชัดเจน แต่พื้นที่ทำงานที่รกส่วนใหญ่กลับละเลยสิ่งนี้

กระบวนการทำงานในการจัดส่งของฉันใช้ประเภทงานสองประเภท:

  • โครงการลูกค้า สำหรับบริบทระดับการมีส่วนร่วม
  • งานของลูกค้า สำหรับงานระดับปฏิบัติการ

ความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวนั้นเปลี่ยนประสบการณ์ของทุกคน

โครงการถือบริบท งานถือการกระทำ

สิ่งที่ควรอยู่ในโครงการของลูกค้า

โครงการของลูกค้าควรตอบคำถามที่ฉันต้องการได้ในทันที

สำหรับกระบวนการส่งมอบงานให้กับลูกค้าจริงของฉัน งานในระดับโครงการจะประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น:

  • ประเภทบริการ
  • ชั่วโมงโครงการ
  • ระยะโครงการ
  • ผู้ติดต่อหลักของลูกค้า
  • รหัสพื้นที่ทำงานของลูกค้า
  • เทคโนโลยีที่ใช้โดยลูกค้า
  • โฟลเดอร์ Google Drive
  • ดีล HubSpot
  • แผนงาน, ข้อเสนอ, หรือ URL ของสัญญา
  • ผู้นำโครงการ
  • ผู้จัดการบัญชี
  • หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
  • เจ้าของแผนผังกระบวนการ
  • เจ้าของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

นี่คือข้อมูลที่ฉันต้องการในฐานะผู้จัดการโครงการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันกำลังช่วยบริษัทหนึ่งในการนำ ClickUp ไปใช้ ClickUp มักจะไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่พวกเขาใช้ ฉันจำเป็นต้องทราบว่าพวกเขากำลังใช้Google Workspace, ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams หรือ Outlook อยู่หรือไม่

ฉันเคยลืมและถามซ้ำ ซึ่งรู้สึกน่าขันมาก ดังนั้นตอนนี้ฉันจึงเก็บเทคโนโลยีที่ใช้ไว้ในระดับโครงการ

ขอบเขตก็เช่นเดียวกัน

หากลูกค้าขอสิ่งเพิ่มเติมและฉันจำไม่ได้ว่ามันรวมอยู่หรือไม่ ฉันจะไม่ไปค้นหาในอีเมล ฉันจะเปิดโปรเจ็กต์ คลิกที่โร้ดแมปหรือลิงก์สัญญา และได้รับคำตอบภายในไม่กี่วินาที

แค่ทุ่งนั้นทุ่งเดียวก็ช่วยให้ฉันไม่ต้องไปหาของแบบล่าสมบัติทั้งสนามแล้ว

เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ
การตั้งค่าในระดับโครงการที่แสดงเทคโนโลยีที่ใช้, โฟลเดอร์ Google Drive, ข้อตกลงใน HubSpot, URL ของแผนงาน/สัญญา และฟิลด์บทบาท

สิ่งที่ควรอยู่ในงานของลูกค้า

งานควรมุ่งเน้นที่การดำเนินการ

งานของลูกค้าควรบอกให้ฉันทราบ:

  • สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น
  • ใครเป็นเจ้าของ
  • เมื่อถึงกำหนด
  • ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการทำงาน
  • งานประเภทใดที่งานนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่
  • เหลือเวลาอีกเท่าไร
  • ลูกค้าหรือโครงการใดที่รองรับ

นั่นคือจุดที่ ClickUp Tasks, Custom Fields และ Task Types ทำงานร่วมกัน

แทนที่จะใส่ทุกฟิลด์ที่เป็นไปได้ในทุกรายการ ฉันจะปรับแต่งฟิลด์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่กำลังดำเนินการ

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมมีประสบการณ์ที่สะอาดตาขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้พื้นที่ทำงานง่ายต่อการดูแลรักษาเมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น

ClickUp กลายเป็นดัชนีสำหรับงานส่งมอบให้กับลูกค้าของฉันได้อย่างไร

คุณค่าที่แท้จริงของการตั้งค่านี้คือ ClickUp กลายเป็นดัชนีสำหรับงานที่เหลือทั้งหมด

ความวุ่นวายในการดำเนินงานจำนวนมากเกิดจากปัญหาที่เรียบง่ายเพียงข้อเดียว: ข้อมูลมีอยู่ แต่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือมากเกินไป

บางทีสัญญาอาจอยู่ในเครื่องมือเสนอราคา บางทีเอกสารประกอบอาจอยู่ใน Google Drive บางทีรายละเอียดข้อตกลงอาจอยู่ใน HubSpotบางทีบริบทอาจถูกฝังอยู่ในข้อความสนทนาที่ไม่มีใครอยากกลับไปดูอีก

แทนที่จะทำเป็นว่าเครื่องมือเหล่านั้นไม่มีอยู่ ฉันจะเชื่อมโยงพวกมันกลับไปยังโปรเจ็กต์ใน ClickUp

ด้วยวิธีนี้ ClickUp กลายเป็นที่ที่ฉันเริ่มต้น

นี่คือสิ่งที่ปลดล็อกได้:

  • ฉันสามารถกระโดดจากโปรเจ็กต์ไปยังโฟลเดอร์เอกสารที่แชร์ได้ทันที
  • ฉันสามารถเปิดสัญญาแหล่งข้อมูลหลักได้โดยไม่ต้องขอให้ใครส่งใหม่
  • ฉันสามารถยืนยันบริบทของข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับขอบเขตเกิดขึ้น
  • ฉันสามารถหยุดการขัดจังหวะเพื่อนร่วมทีมด้วยข้อความ "สิ่งนี้อยู่ที่ไหนอีกครั้ง?" ได้แล้ว
  • ฉันสามารถรักษาบริบทของโครงการให้มองเห็นได้โดยไม่ต้องคัดลอกทุกอย่างด้วยตนเอง

ClickUp คือศูนย์กลาง เป็นดัชนีสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ งาน

นั่นคือความแตกต่างระหว่างการมีเครื่องมือกับการมีระบบปฏิบัติการ เมื่อลิงก์ ฟิลด์ และมาตรฐานต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมาย ClickUp จะไม่แข่งขันกับระบบอื่น ๆ ของคุณ แต่จะจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ

วิธีที่ผมใช้บทบาท, แท็ก, และลิงก์เพื่อหยุดการล่าสมบัติ

ศูนย์ส่งมอบลูกค้าทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผู้คนสามารถตอบคำถามประจำได้โดยไม่ต้องถามใคร

สำหรับฉัน นั่นหมายความว่าบทบาท, แท็ก, และลิงก์ต้องปรากฏให้เห็นในที่ที่งานเกิดขึ้น

ในระดับโครงการ ฉันต้องการเห็นทีมส่งมอบงานทันที:

  • ผู้นำโครงการ
  • ผู้จัดการบัญชี
  • หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
  • เจ้าของแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ
  • เจ้าของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

สิ่งนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจได้ว่าใครกำลังทำงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องเปิดงานย่อยห้างาน

นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติและตัวแทนในภายหลัง หากบทบาทในระดับโครงการชัดเจน งานย่อยสามารถมอบหมายได้ง่ายขึ้นตามประเภทของงาน

แท็กช่วยให้ฉันจัดระเบียบงานของตัวเองได้

ขั้นตอนการทำงานส่วนตัวของฉันรวมถึงแท็กที่ฉันเพิ่มเมื่อภารกิจพร้อมที่จะดำเนินการ แท็กนี้ยังช่วยจัดประเภทของงานด้วย

ตัวอย่าง:

  • การสร้างแบบกำหนดค่า
  • การติดตามลูกค้า
  • การเตรียมการประชุม
  • การแผนผังกระบวนการ
  • คำถามที่ต้องตอบ

หากฉันมีการตั้งค่าสี่ชุดที่ต้องทำ ฉันสามารถจัดกลุ่มพวกมันไว้ด้วยกันได้ หากฉันต้องเตรียมตัวสำหรับการประชุมหรือตอบคำถามของลูกค้า ฉันก็สามารถจัดงานเหล่านั้นเป็นชุดได้เช่นกัน

นั่นช่วยลดการสลับบริบทและช่วยให้ฉันปกป้องเวลาที่จดจ่อได้ แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างงานที่ไม่เกี่ยวข้องตลอดทั้งวัน

แท็กการกระทำ
แจ็กกี้จัดกลุ่มงานของลูกค้าตามแท็กการกระทำใน ClickUp เพื่อให้งานที่คล้ายกัน เช่น การสร้างการกำหนดค่า การติดตามผล และการเตรียมการประชุม สามารถรวมกลุ่มเข้าด้วยกันได้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนก่อนที่คุณจะทำการมอบหมายงานอัตโนมัติ หากระบบไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใดของงาน ระบบอัตโนมัติจะยิ่งทำให้ความสับสนแพร่กระจายเร็วขึ้น

วิธีแสดงข้อมูลในแดชบอร์ดของฉันว่าอะไรต้องการความสนใจในสัปดาห์นี้

แดชบอร์ดที่ดีไม่ควรเพียงแค่ดูน่าประทับใจเท่านั้น แต่ควรช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการอะไรต่อไป

เมื่อโครงสร้างสะอาดแล้วแผงควบคุม ClickUpจะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังมีความสม่ำเสมอ

นั่นคือจุดที่กระบวนการทำงานนี้เริ่มให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสำหรับฉันจริงๆ

คำถามที่ฉันพยายามหาคำตอบอยู่เสมอคือเรื่องง่าย ๆ:

ฉันต้องทำอะไรจริงๆ ในสัปดาห์นี้?

ในการตอบคำถามนั้น ฉันใช้ตัวกรองประเภทงาน, แท็ก, และมุมมองตามเวลาเพื่อจัดเรียงงานที่กำลังดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของฉันจริง ๆ

มุมมองแดชบอร์ดที่ฉันพึ่งพาใช้มากที่สุด

มุมมองที่ฉันใช้บ่อยที่สุด ได้แก่:

  • มุมมองที่จัดกลุ่มตามลูกค้าเพื่อให้ฉันสามารถเห็นงานในบริบทได้
  • มุมมองที่จัดกลุ่มตามแท็กการดำเนินการเพื่อให้ฉันสามารถรวมงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
  • เปิดการติดตามงานที่กรองให้แสดงเฉพาะงานของลูกค้าเท่านั้น
  • งานค้างเพื่อให้สามารถมองเห็นความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
  • งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้ฉันสามารถวางแผนล่วงหน้าได้
  • งานที่เสร็จสิ้นจากสัปดาห์ปัจจุบันเพื่อให้ฉันสามารถเห็นความคืบหน้า

คำถามบนแดชบอร์ดที่การตั้งค่านี้ช่วยให้ฉันตอบได้

แดชบอร์ดของฉันช่วยให้ฉันตอบคำถาม:

  • ตอนนี้มีอะไรเปิดอยู่บ้าง?
  • ฉันยังต้องกันเวลาทำงานไว้เท่าไหร่ในสัปดาห์นี้?
  • มีอะไรที่ค้างอยู่ก่อนการประชุมกับลูกค้าครั้งต่อไปของฉัน?
  • มีอะไรที่ต้องส่งในสองสัปดาห์ข้างหน้า?
  • มีอะไรที่ทำเสร็จไปบ้างเมื่อเร็วๆ นี้?
  • ลูกค้าคนไหนต้องการความสนใจก่อน?

ส่วนสุดท้ายนั้นสำคัญกว่าที่ผู้คนคิด

แดชบอร์ดที่มีประโยชน์ไม่ได้แค่แสดงสิ่งที่ล่าช้าเท่านั้น แต่ยังแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วย ซึ่งช่วยให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีที่ผมใช้ฟิลด์สูตรเพื่อวางแผนสัปดาห์

หนึ่งในบัตรแดชบอร์ดที่ฉันชื่นชอบใช้สูตรที่มีประเภทงานของลูกค้า

มันบอกฉันว่ามีงานที่ยังไม่ได้ทำเหลืออยู่เท่าไร โดยจัดกลุ่มตามลูกค้า

นั่นสำคัญเพราะฉันวางแผนสัปดาห์ของฉันตามเวลาจริง ไม่ใช่ความรู้สึก

หากฉันเห็นว่าลูกค้าคนหนึ่งมีงานที่ยังค้างอยู่หลายงานซึ่งต้องใช้เวลาทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ฉันสามารถบล็อกเวลาช่วงนั้นไว้ก่อนการประชุมถัดไปของฉันได้ หากมีงานใดที่เลยกำหนดแล้ว ฉันก็จะรู้ทันทีว่าควรให้ความสำคัญกับงานนั้นก่อน

สิ่งนี้เปลี่ยนแดชบอร์ดให้กลายเป็นเครื่องมือวางแผน ไม่ใช่แค่เครื่องมือรายงาน

แดชบอร์ดไม่ควรเป็นพิพิธภัณฑ์ของแผนภูมิ มันควรช่วยให้คุณดำเนินการ

แดชบอร์ด ClickUp แสดงรายการที่เปิดอยู่
แดชบอร์ด ClickUp ของ Jacqui แสดงงานที่เปิดอยู่ เวลาที่เหลือ งานที่ค้างอยู่ และเจ้าของงานในที่เดียวเพื่อการวางแผนประจำสัปดาห์ที่ง่ายขึ้น

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างการ์ดแดชบอร์ดโดยรอบคำถามที่คุณถามจริง ๆ ทุกสัปดาห์ หากการ์ดใดไม่ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปได้ การ์ดนั้นอาจควรอยู่ในที่อื่น

ทำไมการตั้งค่าที่เรียบง่ายนี้จึงได้ผลดีกว่าการตั้งค่าที่หรูหรา

ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานนี้เกิดจากความเรียบง่าย ไม่ใช่จากการเพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น

ฉันชอบระบบที่มีรายละเอียดมาก ฉันสามารถทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไปได้ แต่ขณะที่ฉันเตรียมขั้นตอนการทำงานนี้ ฉันคิดอยู่ตลอดว่า "มันง่ายเกินไปหรือเปล่า?"

จากนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าความเรียบง่ายคือประเด็นสำคัญ

มีความล่อใจที่จะเพิ่มฟิลด์ สถานะ ข้อยกเว้น และกฎพิเศษเข้าไปอีกเรื่อยๆ แต่ยิ่งระบบซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร ทีมก็ยิ่งยากที่จะปฏิบัติตามได้อย่างสม่ำเสมอ

การตั้งค่านี้ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ:

  • ฟิลด์ของโครงการจะแสดงอยู่ในโครงการ
  • ฟิลด์งานจะอยู่บนงาน
  • ลิงก์ชี้กลับไปยังระบบสนับสนุน
  • บทบาทและความเป็นเจ้าของสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทันที
  • แดชบอร์ดรายงานข้อมูลที่สะอาดและตั้งใจ
  • แท็กช่วยให้ทำงานเป็นชุดตามประเภทของการดำเนินการ
  • ฟิลด์สูตรสนับสนุนการวางแผนรายสัปดาห์

เมื่อทีมของคุณรู้ว่าอะไรควรอยู่ที่ไหน พวกเขาจะไม่ต้องเดาอีกต่อไป

เมื่อพวกเขาหยุดการคาดเดา งานก็จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งน้อยลงมาก

ข้อสรุปสำคัญ: ระบบนี้ทำงานได้เพราะมีความเรียบง่ายเพียงพอที่จะไว้วางใจได้ พื้นที่ทำงานที่ซับซ้อนอาจดูน่าประทับใจ แต่พื้นที่ที่ชัดเจนจะถูกใช้งานจริง

วิธีสร้างศูนย์กลางการส่งมอบงานลูกค้าของคุณเองใน ClickUp

หากทีมของคุณได้เติบโตเกินกว่าขั้นตอน "แค่ส่งข้อความหาฉันถ้าต้องการอะไร" แล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันขอแนะนำให้ทำเป็นอันดับแรก:

กำหนดสิ่งที่ควรอยู่ในระดับโครงการ กำหนดสิ่งที่ควรอยู่ในระดับงาน จากนั้นใช้ ClickUp เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน

นี่คือจุดเริ่มต้น:

  1. เลือกกระบวนการทำงานในการส่งมอบให้กับลูกค้าเลือกกระบวนการทำงานที่สร้างความสับสน คำถาม หรือการติดตามสถานะมากที่สุด
  2. สร้างประเภทงานแยกต่างหากสำหรับบริบทของโครงการและงานการดำเนินการใช้ประเภทงานหนึ่งสำหรับโครงการของลูกค้า และอีกประเภทหนึ่งสำหรับงานของลูกค้า
  3. กำหนดฟิลด์ระดับโครงการเพิ่มบริบทที่คุณต้องการเห็นได้อย่างรวดเร็ว เช่น บริการ, ระยะ, ผู้ติดต่อหลักของลูกค้า, เทคโนโลยีที่ใช้, ID พื้นที่ทำงาน, ลิงก์สัญญา, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน, และผู้รับผิดชอบบทบาท
  4. กำหนดฟิลด์ระดับงานให้งานที่ดำเนินการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อใดที่ต้องเสร็จสิ้น และงานที่เหลืออยู่เท่าไร
  5. เพิ่มลิงก์โดยตรงไปยังเครื่องมือที่เป็นแหล่งข้อมูลหลัก เชื่อมโยงโฟลเดอร์ Google Drive, ข้อเสนอ HubSpot, สัญญา, ข้อเสนอโครงการ และแผนงานจากงานในโครงการ
  6. ใช้แท็กเพื่อจัดกลุ่มงานตามประเภทของการดำเนินการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถปกป้องเวลาในการทำงานที่ต้องการสมาธิได้
  7. สร้างบัตรแดชบอร์ดหนึ่งใบที่ตอบคำถามการวางแผนรายสัปดาห์จริงเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ เช่น "ฉันต้องทำอะไรในสัปดาห์นี้?"
  8. ปรับปรุงเฉพาะเมื่อทีมเริ่มใช้งานอย่าสร้างทุกฟิลด์ที่คุณอาจต้องการในอนาคต สร้างเฉพาะสิ่งที่กระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณใช้งานจริง

คุณไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณต้องการการตั้งค่าที่ชัดเจนมากขึ้น

และเมื่อการล่าสมบัติสิ้นสุดลง การปรับขนาดก็จะง่ายขึ้นมาก

พร้อมที่จะยุติการล่าสมบัติในการส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วหรือยัง?

ระบบการส่งมอบงานที่สะอาดให้กับลูกค้าให้คุณมากกว่าพื้นที่ทำงานที่เรียบร้อย มันมอบระบบที่ทีมงานของคุณสามารถไว้วางใจได้

แทนที่จะต้องคอยไล่ตามการอัปเดต, หาลิงก์, และคิดซ้ำคิดซากเกี่ยวกับขอบเขต, คุณสามารถเปิด ClickUp และรู้ได้ทันทีว่าคุณต้องการอะไร, ต้องการมันที่ไหน, และต้องการมันเมื่อไหร่

นั่นคือสิ่งที่ Custom Fields โดยประเภทงานปลดล็อก

พวกเขาช่วยให้คุณนำข้อมูลที่ถูกต้องไปไว้ในระดับงานที่เหมาะสม เพื่อให้โครงการของคุณมีบริบทครบถ้วนและงานของคุณยังคงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน

หากคุณจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจากกระบวนการทำงานนี้ ขอให้สิ่งนั้นคือสิ่งนี้:

เครื่องมือของคุณไม่ใช่ปัญหา สิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนคือวิธีการทำงานของคุณ

เมื่อคุณกำหนดกฎเกณฑ์แล้ว ClickUp จะกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือ ใช้งาน และขยายขนาดได้ง่ายขึ้นมาก

และหากคุณพร้อมที่จะสร้างระบบการส่งมอบลูกค้าที่ทีมของคุณสามารถไว้วางใจได้จริงเริ่มต้นด้วย ClickUp