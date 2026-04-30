ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานใน ClickUp: วิธีที่ฉันสร้างศูนย์กลางการส่งมอบงานให้ลูกค้าที่ยุติการตามหาข้อมูลแบบไร้ทิศทาง

การได้รับงานเพิ่มควรรู้สึกตื่นเต้น แต่หากคุณเคยได้ลูกค้าในฝัน เพิ่มโปรเจกต์อีกสองสามงาน แล้วทันใดนั้นก็รู้สึกเหมือนท้องไส้ปั่นป่วน คุณก็คงรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
การส่งมอบงานให้ลูกค้าอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว
ทีมมีความสามารถ บริการแข็งแกร่ง รายได้เติบโต แต่เบื้องหลังการทำงานกลับรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น รายละเอียดโครงการกระจัดกระจายอยู่ในข้อความต่าง ๆ เอกสารถูกฝังอยู่ทั่วไดรฟ์และกล่องจดหมาย มีคนคอยไล่ตามอัปเดตใน Slack อยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครรู้สึกมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเครื่องมือที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่สะท้อนความเป็นจริง
ผมได้ยินเรื่องราวของความไม่พอใจในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ก่อตั้งและผู้นำการดำเนินงานอยู่เสมอ:
- ความรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในหัวของผู้คน
- การสื่อสารมีอยู่ทางเทคนิคแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน
- พื้นที่ทำงานกลายเป็นที่ทิ้งของแทนที่จะเป็นระบบ
- ทีมหยุดเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นเพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย
- ผู้นำใช้เวลาไปกับการติดตามข้อมูลอัปเดตมากเกินไป ทั้งที่ข้อมูลเหล่านั้นควรหาได้ง่าย
เกือบทุกการสนทนาเริ่มต้นเหมือนกัน:
"เราต้องการให้คุณช่วยแก้ไข ClickUp ของเรา"
แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากทำงานด้านการนำไปใช้จริงมาหลายปีก็คือ: cClickUpแทบไม่เคยเป็นปัญหาเลย ปัญหามักจะอยู่ที่ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการให้บริการต่างๆ ส่งผลให้แต่ละคนต่างก็คิดวิธีของตัวเองขึ้นมาเองตามแต่จะสะดวก
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทำงานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไข
ในบทความนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่ฉันใช้Custom Fields ตามประเภทของงานใน ClickUp เพื่อแยกบริบทระดับโครงการออกจากปฏิบัติการระดับงาน รักษาการส่งมอบให้ลูกค้าให้สะอาด และสร้างแดชบอร์ดที่ฉันไว้วางใจจริง ๆ
เมื่อการเติบโตทำให้การส่งมอบบริการให้ลูกค้ารู้สึกหนักขึ้น
การเติบโตเผยให้เห็นระบบส่งมอบที่อ่อนแอ
ผู้ก่อตั้งคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังเมื่อไม่นานมานี้ในแบบที่ฉันยังคิดถึงไม่หยุด:
"ฉันต้องการให้เอเจนซี่นี้ไปถึงจุดที่เราสามารถเติบโตอย่างรับผิดชอบจาก 30 เป็น 40 หรือ 50 ลูกค้าได้ โดยทุกอย่างไม่ล่มสลาย"
นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริง
ไม่ใช่พื้นที่ทำงานที่สวยงามกว่า ไม่ใช่สถานะที่มากขึ้น ไม่ใช่แดชบอร์ดที่มากขึ้นเพียงเพื่อมีแดชบอร์ด
เป้าหมายคือการเติบโตอย่างรับผิดชอบ
แต่ธุรกิจบริการหลายแห่งประสบปัญหาเดียวกัน:
- รายละเอียดลูกค้าอยู่ในข้อความเก่า
- ขอบเขตอยู่ในข้อเสนอที่ไม่มีใครสามารถหาเจอได้
- เอกสารโครงการอยู่ใน Google Drive, Dropbox หรือกล่องจดหมายของใครบางคน
- รายละเอียดข้อตกลงอยู่ใน HubSpot แล้ว
- งานส่งมอบอยู่ใน ClickUp
- มีการอัปเดตใน Slack
- การตัดสินใจที่สำคัญอยู่ในความทรงจำของใครบางคน
นี่ทำให้เกิดการล่าสมบัติ
เมื่อมีคนถามว่า "สัญญาอยู่ที่ไหน?" หรือ "สิ่งนี้อยู่ในขอบเขตหรือไม่?" หรือ "ฉันต้องทำอะไรในสัปดาห์นี้?" คำตอบไม่ควรต้องใช้เครื่องมือห้าอย่าง, กระทู้ Slack สามกระทู้, และวิกฤตตัวตนเล็กๆ หนึ่งครั้ง
การแก้ไขเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน
เกี่ยวกับฉัน: สถาปนิกด้านการดำเนินงานและนักพัฒนาประสิทธิภาพ
ฉันชื่อแจ็กกี้ มิสลินสกี้ เป็นสถาปนิกด้านการดำเนินงานที่ช่วยผู้ก่อตั้งธุรกิจบริการ B2B ให้เข้าใจว่าทำไมการส่งมอบงานให้ลูกค้าจึงรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น
ฉันใช้เวลาสี่ปีในการนำ ClickUp มาใช้ก่อนที่จะมีช่วงเวลา "อ๋อ" ที่สำคัญ: สำหรับทุกบริษัทที่บอกว่าพวกเขาต้องการให้ ClickUp ถูกแก้ไข มักจะมีปัญหาการดำเนินงานที่ลึกกว่านั้นที่ต้องค้นพบก่อน
การตระหนักรู้นั้นเปลี่ยนวิธีการทำงานของฉันไปอย่างสิ้นเชิง
ตอนนี้ ฉันช่วยธุรกิจที่มีบริการเป็นฐานอยู่แล้วค้นหาสิ่งที่กำลังขัดขวางการส่งมอบให้กับลูกค้า กำหนดกฎเกณฑ์ว่างานควรดำเนินไปอย่างไร และออกแบบระบบที่สนับสนุนการเติบโตโดยไม่ล่มสลาย
ฉันยังเป็นคนที่กำลังเลิกนิสัยสมบูรณ์แบบเกินไป คนที่หมกมุ่นกับกระบวนการ และคนที่หลงใหลในประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น ใช่ ฉันชอบแดชบอร์ดที่ดี แต่เฉพาะเมื่อข้อมูลที่อยู่เบื้องล่างนั้นมีประโยชน์จริงๆ เท่านั้น
ทำไม "แก้ไข ClickUp ของเรา" มักเป็นการวินิจฉัยที่ผิด
เมื่อการส่งมอบงานให้ลูกค้าเริ่มรู้สึกยุ่งเหยิง ทีมมักจะโทษเครื่องมือ
ฉันเข้าใจแล้ว หากงานของคุณล้าสมัย แดชบอร์ดดูไม่ถูกต้อง และไม่มีใครไว้วางใจพื้นที่ทำงาน มันก็เป็นเรื่องน่าดึงดูดที่จะบอกว่าเครื่องมือนี้ใช้การไม่ได้
แต่ในกรณีส่วนใหญ่ เครื่องมือกำลังแสดงให้คุณเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง: วิธีการทำงานยังไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
หากไม่มีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ทุกคนก็จะเติมเต็มช่องว่างแตกต่างกันไป ซึ่งหมายความว่า:
- หนึ่งคนเก็บบริบทไว้ในความคิดเห็นของงาน
- อีกคนเก็บไว้ใน Slack
- คนอื่นนำมันไปใส่ใน Google Drive
- ผู้จัดการติดตามรายละเอียดในสเปรดชีต
- ผู้ก่อตั้งยังคงเก็บเวอร์ชันจริงไว้ในหัวของพวกเขา
ณ จุดนั้น ClickUp ไม่ใช่ปัญหา ClickUp เป็นเพียงที่ที่การขาดกฎการดำเนินงานปรากฏให้เห็น
นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เริ่มต้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์มากขึ้น ผมเริ่มต้นด้วยการแยกสิ่งที่ควรอยู่ในระดับโครงการออกจากสิ่งที่ควรอยู่ในระดับงาน
ใหม่กับฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานใน ClickUp?
ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างให้กับงาน, รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ได้ คุณสามารถติดตามรายละเอียดเช่น ประเภทบริการ, ติดต่อลูกค้า, ระยะโครงการ, เทคโนโลยีที่ใช้, ชั่วโมงที่ประมาณการ, ลิงก์สัญญา, หรือหมวดหมู่การทำงาน
ประเภทงานของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดประเภทของงานที่แตกต่างกันภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ซึ่งมีความสำคัญเพราะไม่ใช่ทุกงานที่ต้องการข้อมูลเหมือนกัน
โครงการของลูกค้าต้องการบริบทภาพรวมที่กว้าง งานของลูกค้าต้องการรายละเอียดการดำเนินงาน
เมื่อคุณรวมฟิลด์ที่กำหนดเองกับประเภทงานเข้าด้วยกัน คุณสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องในระดับงานที่เหมาะสมได้ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น และช่วยให้ทีมทราบได้ง่ายขึ้นว่าอะไรควรอยู่ที่ไหน
สำหรับกระบวนการส่งมอบงานของลูกค้าของฉัน ฉันใช้ประเภทงานหลักสองประเภท:
- โครงการของลูกค้า: งานในระดับการมีส่วนร่วมที่จัดเก็บข้อมูลบริบท, ลิงก์, ขอบเขต, บทบาท, และข้อมูลของลูกค้า
- งานของลูกค้า: งานในระดับปฏิบัติการที่ติดตามงานที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
การแยกตัวนั้นคือสิ่งที่ทำให้ระบบทั้งหมดทำงานได้
ตัวอย่างที่ไม่ดี: เมื่อทุกงานต้องรวมทุกฟิลด์
ก่อนที่ฉันจะแสดงขั้นตอนการทำงานของฉันให้คุณดู ขอพูดถึงสิ่งที่มักจะผิดพลาดกันก่อน
ลองนึกภาพพื้นที่ทำงานที่งานหลักคือโครงการเต็มรูปแบบ มีฟิลด์ที่มีประโยชน์ เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ความแตกต่าง วันที่ครบกำหนด ระยะ และเจ้าของ จนถึงตอนนี้ก็เรียบร้อยดี
แต่เมื่อคุณเปิดงานย่อยอย่างเช่น "ตรวจสอบแผนการจัดการความปลอดภัย" ฟิลด์เดิมทั้งหมดก็ยังคงอยู่ที่นั่นเหมือนเดิม
ตอนนี้ผู้ที่กำลังทำงานต้องหยุดและคิด:
- ฉันต้องกรอกข้อมูลในช่องงบประมาณเหล่านี้หรือไม่?
- ฟิลด์เหล่านี้ถูกต้องสำหรับงานย่อยนี้หรือไม่?
- ฉันควรเพิกเฉยต่อพวกเขาหรือไม่?
- มีใครอัปเดตพวกเขาไปแล้วหรือยัง?
- ทำไมฉันถึงกำลังดูข้อมูลระดับโครงการในกิจกรรมระดับงาน?
นั่นคือวิธีที่พื้นที่ทำงานกลายเป็นเสียงดัง
ผู้คนไม่ไว้วางใจระบบเพราะระบบขอข้อมูลจากพวกเขาที่ไม่ควรอยู่ในนั้น
นี่คือเหตุผลที่ฉันชอบ Custom Fields ตามประเภทของงาน เป้าหมายนั้นง่ายมาก: แสดงให้ผู้คนเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ เมื่อพวกเขาต้องการมัน และที่ที่พวกเขาต้องการมัน
ประสิทธิภาพอยู่ที่ความเรียบง่าย
วิธีแก้ไขของฉัน: แยกโปรเจกต์ของลูกค้าออกจากงานของลูกค้า
การปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานของฉันคือการแยกบริบทของโครงการออกจากปฏิบัติการในระดับงาน
โครงการและงานมีหน้าที่แตกต่างกัน
โครงการควรตอบคำถามภาพรวมใหญ่ ๆ งานควรบอกให้ใครบางคนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป
นั่นฟังดูชัดเจน แต่พื้นที่ทำงานที่รกส่วนใหญ่กลับละเลยสิ่งนี้
กระบวนการทำงานในการจัดส่งของฉันใช้ประเภทงานสองประเภท:
- โครงการลูกค้า สำหรับบริบทระดับการมีส่วนร่วม
- งานของลูกค้า สำหรับงานระดับปฏิบัติการ
ความแตกต่างเพียงหนึ่งเดียวนั้นเปลี่ยนประสบการณ์ของทุกคน
โครงการถือบริบท งานถือการกระทำ
สิ่งที่ควรอยู่ในโครงการของลูกค้า
โครงการของลูกค้าควรตอบคำถามที่ฉันต้องการได้ในทันที
สำหรับกระบวนการส่งมอบงานให้กับลูกค้าจริงของฉัน งานในระดับโครงการจะประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น:
- ประเภทบริการ
- ชั่วโมงโครงการ
- ระยะโครงการ
- ผู้ติดต่อหลักของลูกค้า
- รหัสพื้นที่ทำงานของลูกค้า
- เทคโนโลยีที่ใช้โดยลูกค้า
- โฟลเดอร์ Google Drive
- ดีล HubSpot
- แผนงาน, ข้อเสนอ, หรือ URL ของสัญญา
- ผู้นำโครงการ
- ผู้จัดการบัญชี
- หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
- เจ้าของแผนผังกระบวนการ
- เจ้าของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
นี่คือข้อมูลที่ฉันต้องการในฐานะผู้จัดการโครงการ
ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันกำลังช่วยบริษัทหนึ่งในการนำ ClickUp ไปใช้ ClickUp มักจะไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่พวกเขาใช้ ฉันจำเป็นต้องทราบว่าพวกเขากำลังใช้Google Workspace, ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams หรือ Outlook อยู่หรือไม่
ฉันเคยลืมและถามซ้ำ ซึ่งรู้สึกน่าขันมาก ดังนั้นตอนนี้ฉันจึงเก็บเทคโนโลยีที่ใช้ไว้ในระดับโครงการ
ขอบเขตก็เช่นเดียวกัน
หากลูกค้าขอสิ่งเพิ่มเติมและฉันจำไม่ได้ว่ามันรวมอยู่หรือไม่ ฉันจะไม่ไปค้นหาในอีเมล ฉันจะเปิดโปรเจ็กต์ คลิกที่โร้ดแมปหรือลิงก์สัญญา และได้รับคำตอบภายในไม่กี่วินาที
แค่ทุ่งนั้นทุ่งเดียวก็ช่วยให้ฉันไม่ต้องไปหาของแบบล่าสมบัติทั้งสนามแล้ว
สิ่งที่ควรอยู่ในงานของลูกค้า
งานควรมุ่งเน้นที่การดำเนินการ
งานของลูกค้าควรบอกให้ฉันทราบ:
- สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น
- ใครเป็นเจ้าของ
- เมื่อถึงกำหนด
- ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการทำงาน
- งานประเภทใดที่งานนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่
- เหลือเวลาอีกเท่าไร
- ลูกค้าหรือโครงการใดที่รองรับ
นั่นคือจุดที่ ClickUp Tasks, Custom Fields และ Task Types ทำงานร่วมกัน
แทนที่จะใส่ทุกฟิลด์ที่เป็นไปได้ในทุกรายการ ฉันจะปรับแต่งฟิลด์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่กำลังดำเนินการ
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมมีประสบการณ์ที่สะอาดตาขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้พื้นที่ทำงานง่ายต่อการดูแลรักษาเมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น
ClickUp กลายเป็นดัชนีสำหรับงานส่งมอบให้กับลูกค้าของฉันได้อย่างไร
คุณค่าที่แท้จริงของการตั้งค่านี้คือ ClickUp กลายเป็นดัชนีสำหรับงานที่เหลือทั้งหมด
ความวุ่นวายในการดำเนินงานจำนวนมากเกิดจากปัญหาที่เรียบง่ายเพียงข้อเดียว: ข้อมูลมีอยู่ แต่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือมากเกินไป
บางทีสัญญาอาจอยู่ในเครื่องมือเสนอราคา บางทีเอกสารประกอบอาจอยู่ใน Google Drive บางทีรายละเอียดข้อตกลงอาจอยู่ใน HubSpotบางทีบริบทอาจถูกฝังอยู่ในข้อความสนทนาที่ไม่มีใครอยากกลับไปดูอีก
แทนที่จะทำเป็นว่าเครื่องมือเหล่านั้นไม่มีอยู่ ฉันจะเชื่อมโยงพวกมันกลับไปยังโปรเจ็กต์ใน ClickUp
ด้วยวิธีนี้ ClickUp กลายเป็นที่ที่ฉันเริ่มต้น
นี่คือสิ่งที่ปลดล็อกได้:
- ฉันสามารถกระโดดจากโปรเจ็กต์ไปยังโฟลเดอร์เอกสารที่แชร์ได้ทันที
- ฉันสามารถเปิดสัญญาแหล่งข้อมูลหลักได้โดยไม่ต้องขอให้ใครส่งใหม่
- ฉันสามารถยืนยันบริบทของข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับขอบเขตเกิดขึ้น
- ฉันสามารถหยุดการขัดจังหวะเพื่อนร่วมทีมด้วยข้อความ "สิ่งนี้อยู่ที่ไหนอีกครั้ง?" ได้แล้ว
- ฉันสามารถรักษาบริบทของโครงการให้มองเห็นได้โดยไม่ต้องคัดลอกทุกอย่างด้วยตนเอง
ClickUp คือศูนย์กลาง เป็นดัชนีสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ งาน
นั่นคือความแตกต่างระหว่างการมีเครื่องมือกับการมีระบบปฏิบัติการ เมื่อลิงก์ ฟิลด์ และมาตรฐานต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมาย ClickUp จะไม่แข่งขันกับระบบอื่น ๆ ของคุณ แต่จะจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ
วิธีที่ผมใช้บทบาท, แท็ก, และลิงก์เพื่อหยุดการล่าสมบัติ
ศูนย์ส่งมอบลูกค้าทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผู้คนสามารถตอบคำถามประจำได้โดยไม่ต้องถามใคร
สำหรับฉัน นั่นหมายความว่าบทบาท, แท็ก, และลิงก์ต้องปรากฏให้เห็นในที่ที่งานเกิดขึ้น
ในระดับโครงการ ฉันต้องการเห็นทีมส่งมอบงานทันที:
- ผู้นำโครงการ
- ผู้จัดการบัญชี
- หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
- เจ้าของแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ
- เจ้าของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สิ่งนี้ช่วยให้ฉันเข้าใจได้ว่าใครกำลังทำงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องเปิดงานย่อยห้างาน
นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติและตัวแทนในภายหลัง หากบทบาทในระดับโครงการชัดเจน งานย่อยสามารถมอบหมายได้ง่ายขึ้นตามประเภทของงาน
แท็กช่วยให้ฉันจัดระเบียบงานของตัวเองได้
ขั้นตอนการทำงานส่วนตัวของฉันรวมถึงแท็กที่ฉันเพิ่มเมื่อภารกิจพร้อมที่จะดำเนินการ แท็กนี้ยังช่วยจัดประเภทของงานด้วย
ตัวอย่าง:
- การสร้างแบบกำหนดค่า
- การติดตามลูกค้า
- การเตรียมการประชุม
- การแผนผังกระบวนการ
- คำถามที่ต้องตอบ
หากฉันมีการตั้งค่าสี่ชุดที่ต้องทำ ฉันสามารถจัดกลุ่มพวกมันไว้ด้วยกันได้ หากฉันต้องเตรียมตัวสำหรับการประชุมหรือตอบคำถามของลูกค้า ฉันก็สามารถจัดงานเหล่านั้นเป็นชุดได้เช่นกัน
นั่นช่วยลดการสลับบริบทและช่วยให้ฉันปกป้องเวลาที่จดจ่อได้ แทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างงานที่ไม่เกี่ยวข้องตลอดทั้งวัน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนก่อนที่คุณจะทำการมอบหมายงานอัตโนมัติ หากระบบไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใดของงาน ระบบอัตโนมัติจะยิ่งทำให้ความสับสนแพร่กระจายเร็วขึ้น
วิธีแสดงข้อมูลในแดชบอร์ดของฉันว่าอะไรต้องการความสนใจในสัปดาห์นี้
แดชบอร์ดที่ดีไม่ควรเพียงแค่ดูน่าประทับใจเท่านั้น แต่ควรช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการอะไรต่อไป
เมื่อโครงสร้างสะอาดแล้วแผงควบคุม ClickUpจะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังมีความสม่ำเสมอ
นั่นคือจุดที่กระบวนการทำงานนี้เริ่มให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสำหรับฉันจริงๆ
คำถามที่ฉันพยายามหาคำตอบอยู่เสมอคือเรื่องง่าย ๆ:
ฉันต้องทำอะไรจริงๆ ในสัปดาห์นี้?
ในการตอบคำถามนั้น ฉันใช้ตัวกรองประเภทงาน, แท็ก, และมุมมองตามเวลาเพื่อจัดเรียงงานที่กำลังดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของฉันจริง ๆ
มุมมองแดชบอร์ดที่ฉันพึ่งพาใช้มากที่สุด
มุมมองที่ฉันใช้บ่อยที่สุด ได้แก่:
- มุมมองที่จัดกลุ่มตามลูกค้าเพื่อให้ฉันสามารถเห็นงานในบริบทได้
- มุมมองที่จัดกลุ่มตามแท็กการดำเนินการเพื่อให้ฉันสามารถรวมงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน
- เปิดการติดตามงานที่กรองให้แสดงเฉพาะงานของลูกค้าเท่านั้น
- งานค้างเพื่อให้สามารถมองเห็นความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
- งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้ฉันสามารถวางแผนล่วงหน้าได้
- งานที่เสร็จสิ้นจากสัปดาห์ปัจจุบันเพื่อให้ฉันสามารถเห็นความคืบหน้า
คำถามบนแดชบอร์ดที่การตั้งค่านี้ช่วยให้ฉันตอบได้
แดชบอร์ดของฉันช่วยให้ฉันตอบคำถาม:
- ตอนนี้มีอะไรเปิดอยู่บ้าง?
- ฉันยังต้องกันเวลาทำงานไว้เท่าไหร่ในสัปดาห์นี้?
- มีอะไรที่ค้างอยู่ก่อนการประชุมกับลูกค้าครั้งต่อไปของฉัน?
- มีอะไรที่ต้องส่งในสองสัปดาห์ข้างหน้า?
- มีอะไรที่ทำเสร็จไปบ้างเมื่อเร็วๆ นี้?
- ลูกค้าคนไหนต้องการความสนใจก่อน?
ส่วนสุดท้ายนั้นสำคัญกว่าที่ผู้คนคิด
แดชบอร์ดที่มีประโยชน์ไม่ได้แค่แสดงสิ่งที่ล่าช้าเท่านั้น แต่ยังแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วย ซึ่งช่วยให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วิธีที่ผมใช้ฟิลด์สูตรเพื่อวางแผนสัปดาห์
หนึ่งในบัตรแดชบอร์ดที่ฉันชื่นชอบใช้สูตรที่มีประเภทงานของลูกค้า
มันบอกฉันว่ามีงานที่ยังไม่ได้ทำเหลืออยู่เท่าไร โดยจัดกลุ่มตามลูกค้า
นั่นสำคัญเพราะฉันวางแผนสัปดาห์ของฉันตามเวลาจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
หากฉันเห็นว่าลูกค้าคนหนึ่งมีงานที่ยังค้างอยู่หลายงานซึ่งต้องใช้เวลาทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ฉันสามารถบล็อกเวลาช่วงนั้นไว้ก่อนการประชุมถัดไปของฉันได้ หากมีงานใดที่เลยกำหนดแล้ว ฉันก็จะรู้ทันทีว่าควรให้ความสำคัญกับงานนั้นก่อน
สิ่งนี้เปลี่ยนแดชบอร์ดให้กลายเป็นเครื่องมือวางแผน ไม่ใช่แค่เครื่องมือรายงาน
แดชบอร์ดไม่ควรเป็นพิพิธภัณฑ์ของแผนภูมิ มันควรช่วยให้คุณดำเนินการ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างการ์ดแดชบอร์ดโดยรอบคำถามที่คุณถามจริง ๆ ทุกสัปดาห์ หากการ์ดใดไม่ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปได้ การ์ดนั้นอาจควรอยู่ในที่อื่น
ทำไมการตั้งค่าที่เรียบง่ายนี้จึงได้ผลดีกว่าการตั้งค่าที่หรูหรา
ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานนี้เกิดจากความเรียบง่าย ไม่ใช่จากการเพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
ฉันชอบระบบที่มีรายละเอียดมาก ฉันสามารถทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไปได้ แต่ขณะที่ฉันเตรียมขั้นตอนการทำงานนี้ ฉันคิดอยู่ตลอดว่า "มันง่ายเกินไปหรือเปล่า?"
จากนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าความเรียบง่ายคือประเด็นสำคัญ
มีความล่อใจที่จะเพิ่มฟิลด์ สถานะ ข้อยกเว้น และกฎพิเศษเข้าไปอีกเรื่อยๆ แต่ยิ่งระบบซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร ทีมก็ยิ่งยากที่จะปฏิบัติตามได้อย่างสม่ำเสมอ
การตั้งค่านี้ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ:
- ฟิลด์ของโครงการจะแสดงอยู่ในโครงการ
- ฟิลด์งานจะอยู่บนงาน
- ลิงก์ชี้กลับไปยังระบบสนับสนุน
- บทบาทและความเป็นเจ้าของสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทันที
- แดชบอร์ดรายงานข้อมูลที่สะอาดและตั้งใจ
- แท็กช่วยให้ทำงานเป็นชุดตามประเภทของการดำเนินการ
- ฟิลด์สูตรสนับสนุนการวางแผนรายสัปดาห์
เมื่อทีมของคุณรู้ว่าอะไรควรอยู่ที่ไหน พวกเขาจะไม่ต้องเดาอีกต่อไป
เมื่อพวกเขาหยุดการคาดเดา งานก็จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งน้อยลงมาก
ข้อสรุปสำคัญ: ระบบนี้ทำงานได้เพราะมีความเรียบง่ายเพียงพอที่จะไว้วางใจได้ พื้นที่ทำงานที่ซับซ้อนอาจดูน่าประทับใจ แต่พื้นที่ที่ชัดเจนจะถูกใช้งานจริง
วิธีสร้างศูนย์กลางการส่งมอบงานลูกค้าของคุณเองใน ClickUp
หากทีมของคุณได้เติบโตเกินกว่าขั้นตอน "แค่ส่งข้อความหาฉันถ้าต้องการอะไร" แล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ฉันขอแนะนำให้ทำเป็นอันดับแรก:
กำหนดสิ่งที่ควรอยู่ในระดับโครงการ กำหนดสิ่งที่ควรอยู่ในระดับงาน จากนั้นใช้ ClickUp เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน
นี่คือจุดเริ่มต้น:
- เลือกกระบวนการทำงานในการส่งมอบให้กับลูกค้าเลือกกระบวนการทำงานที่สร้างความสับสน คำถาม หรือการติดตามสถานะมากที่สุด
- สร้างประเภทงานแยกต่างหากสำหรับบริบทของโครงการและงานการดำเนินการใช้ประเภทงานหนึ่งสำหรับโครงการของลูกค้า และอีกประเภทหนึ่งสำหรับงานของลูกค้า
- กำหนดฟิลด์ระดับโครงการเพิ่มบริบทที่คุณต้องการเห็นได้อย่างรวดเร็ว เช่น บริการ, ระยะ, ผู้ติดต่อหลักของลูกค้า, เทคโนโลยีที่ใช้, ID พื้นที่ทำงาน, ลิงก์สัญญา, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน, และผู้รับผิดชอบบทบาท
- กำหนดฟิลด์ระดับงานให้งานที่ดำเนินการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อใดที่ต้องเสร็จสิ้น และงานที่เหลืออยู่เท่าไร
- เพิ่มลิงก์โดยตรงไปยังเครื่องมือที่เป็นแหล่งข้อมูลหลัก เชื่อมโยงโฟลเดอร์ Google Drive, ข้อเสนอ HubSpot, สัญญา, ข้อเสนอโครงการ และแผนงานจากงานในโครงการ
- ใช้แท็กเพื่อจัดกลุ่มงานตามประเภทของการดำเนินการจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถปกป้องเวลาในการทำงานที่ต้องการสมาธิได้
- สร้างบัตรแดชบอร์ดหนึ่งใบที่ตอบคำถามการวางแผนรายสัปดาห์จริงเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ เช่น "ฉันต้องทำอะไรในสัปดาห์นี้?"
- ปรับปรุงเฉพาะเมื่อทีมเริ่มใช้งานอย่าสร้างทุกฟิลด์ที่คุณอาจต้องการในอนาคต สร้างเฉพาะสิ่งที่กระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณใช้งานจริง
คุณไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณต้องการการตั้งค่าที่ชัดเจนมากขึ้น
และเมื่อการล่าสมบัติสิ้นสุดลง การปรับขนาดก็จะง่ายขึ้นมาก
พร้อมที่จะยุติการล่าสมบัติในการส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้วหรือยัง?
ระบบการส่งมอบงานที่สะอาดให้กับลูกค้าให้คุณมากกว่าพื้นที่ทำงานที่เรียบร้อย มันมอบระบบที่ทีมงานของคุณสามารถไว้วางใจได้
แทนที่จะต้องคอยไล่ตามการอัปเดต, หาลิงก์, และคิดซ้ำคิดซากเกี่ยวกับขอบเขต, คุณสามารถเปิด ClickUp และรู้ได้ทันทีว่าคุณต้องการอะไร, ต้องการมันที่ไหน, และต้องการมันเมื่อไหร่
นั่นคือสิ่งที่ Custom Fields โดยประเภทงานปลดล็อก
พวกเขาช่วยให้คุณนำข้อมูลที่ถูกต้องไปไว้ในระดับงานที่เหมาะสม เพื่อให้โครงการของคุณมีบริบทครบถ้วนและงานของคุณยังคงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน
หากคุณจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจากกระบวนการทำงานนี้ ขอให้สิ่งนั้นคือสิ่งนี้:
เครื่องมือของคุณไม่ใช่ปัญหา สิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนคือวิธีการทำงานของคุณ
เมื่อคุณกำหนดกฎเกณฑ์แล้ว ClickUp จะกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือ ใช้งาน และขยายขนาดได้ง่ายขึ้นมาก
และหากคุณพร้อมที่จะสร้างระบบการส่งมอบลูกค้าที่ทีมของคุณสามารถไว้วางใจได้จริงเริ่มต้นด้วย ClickUp