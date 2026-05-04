ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ตามประเภทงาน: วิธีที่ฉันสร้างกระบวนการขายที่สะอาดขึ้นโดยไม่มีฟิลด์ที่รก

กระบวนการขายจะยุ่งเหยิงเมื่อทุก ๆ ลูกค้าเป้าหมาย, บริษัท, ติดต่อ, และดีลแสดงฟิลด์ที่กำหนดเองเหมือนกัน
บันทึกของบริษัทไม่จำเป็นต้องมีช่องชื่อแรก บันทึกข้อมูลติดต่อไม่จำเป็นต้องมีทุกช่องคุณสมบัติระดับบัญชี งานติดตามผลไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลการให้คะแนนการขายแบบเต็มรูปแบบ
เมื่อมีช่องให้กรอกปรากฏอยู่ทุกที่ ผู้ใช้จะหยุดไว้วางใจระบบ พวกเขาจะเว้นช่องว่าง คาดเดาว่าควรกรอกอะไร และโทษ ClickUp ว่ามีปัญหาเรื่องโครงสร้าง
ClickUpCustom Fields byTask Typeแก้ไขปัญหานี้โดยให้ข้อมูลระดับบริษัทอยู่ในบันทึกของบริษัท ข้อมูลระดับผู้ติดต่ออยู่ในบันทึกของบุคคล และฟิลด์ที่แชร์ร่วมกันจะยังคงแสดงในตำแหน่งที่เหมาะสม
ในบทความนี้ ผมจะพาคุณไปดูวิธีการที่ผมใช้ Custom Fields ตามประเภทงานในสภาพแวดล้อมการขายสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล และทำไมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเล็กๆ นี้สามารถทำให้การจัดการลีดใน ClickUp ง่ายต่อการขยายขนาดได้
ทำไมข้อมูลการขายถึงยุ่งเหยิงเมื่อทุกบันทึกใช้ฟิลด์เดียวกัน
ทีมขายจัดการข้อมูลหลายประเภทพร้อมกัน: ข้อมูลบริษัท, ข้อมูลติดต่อ, รายละเอียดข้อตกลง, และงานติดตามผล หลายพื้นที่ทำงานของ ClickUp รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างงานทั่วไปเพียงหนึ่งเดียว
นั่นมักสร้างปัญหาเช่น:
- ฟิลด์ระดับบริษัทและฟิลด์ระดับผู้ติดต่อปะปนกัน
- ช่องคุณสมบัติที่ปรากฏในงานย่อยของบุคคล
- ช่องติดต่อที่ปรากฏบนงานหลักของบริษัทแม่
- ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าต้องกรอกข้อมูลในช่องใดบ้าง
- ข้อมูลนำเข้าที่ไม่เป็นระเบียบเนื่องจากมีการข้ามหรือใช้ฟิลด์ไม่ถูกต้อง
- การเริ่มต้นใช้งานที่ยากขึ้นเพราะพื้นที่ทำงานดูซับซ้อนกว่าที่เป็นจริง
กระบวนการขายไม่จำเป็นต้องมีฟิลด์น้อยลง แต่ต้องการฟิลด์ที่ปรากฏเฉพาะในจุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
เกี่ยวกับฉัน: ผู้ก่อตั้งและสถาปนิกหลักที่ Upficient
ผมชื่อคริสโตเฟอร์ เดย์ ผู้ก่อตั้งและสถาปนิกหลักที่ Upficient
ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUp และได้รับการจัดอันดับสูงสุดบน Upwork ที่ Upficient เราออกแบบระบบ ClickUp ที่ยังคงใช้งานได้ดีแม้จะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น ข้อมูลมากขึ้น และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น
งานของเราส่วนใหญ่สรุปได้เป็นคำถามเชิงปฏิบัติข้อเดียว: เราจะช่วยให้ ClickUp ใช้งานง่ายและสม่ำเสมอสำหรับทีมได้อย่างไร?
ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เพราะช่วยกำจัดความยุ่งเหยิงตั้งแต่ต้นทาง แทนที่จะต้องฝึกให้คนละเว้นไม่สนใจฟิลด์ที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณสามารถออกแบบพื้นที่ทำงานให้ฟิลด์เหล่านั้นไม่ปรากฏในที่ที่ไม่ควรแสดงตั้งแต่แรก
โครงสร้างพื้นที่ทำงานการขายที่ฉันเริ่มต้นก่อนเพิ่มฟิลด์
ก่อนที่ฉันจะแตะที่ฟิลด์ที่กำหนดเอง ฉันตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างของพื้นที่ทำงานการขายชัดเจน
ในเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลทั่วไป ฉันมักจะเริ่มต้นด้วยสามด้าน:
- ท่อส่ง: ข้อตกลง, การติดตามผล, และรายการดำเนินการขาย
- การสนับสนุนการขาย: การกำหนดราคา, เอกสารการขาย, รายละเอียดบริการ, และคู่มือการปฏิบัติงาน
- ผู้ติดต่อ: ลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้า, ผู้ขาย, ผู้มีอิทธิพล, ผู้ร่วมงาน, และพันธมิตร
สำหรับกระบวนการทำงานนี้ รายการลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญที่สุด นั่นคือจุดเริ่มต้นของการแยกบริษัท/ผู้ติดต่อ ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนหากทุกบันทึกได้รับฟิลด์เดียวกันทั้งหมด
วิธีที่ผมสร้างโมเดลลีด: บริษัทเป็นงานหลัก, คนเป็นงานย่อย
ในกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ฉันชอบที่จะแสดงบริษัทในระดับงานหลัก
จากนั้นฉันจะจัดกลุ่มบุคคลหรือจุดติดต่อแต่ละรายเป็นงานย่อย
นั่นทำให้ทีมขายมีโครงสร้างที่ง่าย:
- บริษัทคือบัญชีที่กำลังได้รับการพิจารณาคุณสมบัติ
- ผู้คนคือผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น
- การดำเนินการขายและการติดตามผลเชื่อมโยงกลับไปยังบันทึกที่ถูกต้อง
คุณไม่ได้เพียงแค่คัดกรองบุคคลทั่วไปเท่านั้น คุณกำลังคัดกรองบริษัท เข้าใจว่าใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจ และติดตามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ
ใน ClickUp, ลำดับชั้นอาจปรากฏเป็นเช่นนี้:
- งานหลัก: บริษัท
- งานย่อย: ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- แท็ก: ผู้ติดต่อหลัก
ลูกค้าเป้าหมายสามารถมาจาก ClickUp Forms, แบบฟอร์มเว็บไซต์, อีเมลไปยังรายการ, การผสานรวม, การทำงานอัตโนมัติ, เว็บฮุค หรือ Super Agents แหล่งที่มาไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป: บันทึกควรอยู่ในลำดับชั้นบริษัท/ผู้ติดต่อที่สะอาด โดยมีบันทึกบริษัทเป็นงานหลักและผู้เป็นงานย่อย
เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งลำดับความสำคัญของลีดให้ดูน่าเบื่อโดยเจตนา ใช้บริษัทเป็นงานหลัก ติดต่อเป็นงานย่อย และใช้แท็กเดียวที่ชัดเจนสำหรับผู้ติดต่อหลัก ยิ่งโมเดลง่ายเท่าไหร่ ยิ่งง่ายสำหรับตัวแทนขายในการปฏิบัติตามโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำซ้อน
ปัญหาฟิลด์กำหนดเองเก่า: ข้อมูลมากเกินไปในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
ก่อนหน้าที่จะมี Custom Fields ตามประเภทงาน ฟิลด์ระดับรายการจะปรากฏในทุกงานและงานย่อยในรายการนั้น ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่าย แต่ไม่เหมาะกับรายการที่รวมบริษัท ติดต่อ การติดตามผล และงานคัดกรองไว้ด้วยกัน
บันทึกของบริษัทต้องมีฟิลด์เช่น คุณภาพของลีด, อุตสาหกรรม, ขนาดของบริษัท, ช่วงงบประมาณ, ความเป็นไปได้ของขอบเขต, ความเร่งด่วน, และความเหมาะสม
บันทึกการติดต่อต้องมีฟิลด์เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และบทบาทของผู้ตัดสินใจ
บันทึกของบริษัทไม่ควรถามชื่อแรกของบุคคล บันทึกของบุคคลไม่ควรขอให้ผู้ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของขอบเขตในระดับบริษัท
เมื่อฟิลด์เป็นของประเภทงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าฟิลด์นั้นควรอยู่ในที่ใด
เปิดงานของบริษัท แล้วคุณจะเห็นฟิลด์ของบริษัท เปิดงานย่อยของบุคคล แล้วคุณจะเห็นฟิลด์ติดต่อ ฟิลด์ที่แชร์ยังสามารถคงอยู่ในระดับรายการได้
พื้นที่ทำงานสามารถแยกได้:
- ฟิลด์จากประเภทงาน: ฟิลด์เฉพาะบทบาทสำหรับประเภทของบันทึกที่แน่นอน
- ฟิลด์จากรายการ: ฟิลด์ที่แชร์ซึ่งควรปรากฏในระเบียนทั้งหมดในรายการนั้น
การแบ่งนั้นทำให้คุณมีการควบคุม
คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ระดับรายการได้ในที่ที่เหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องบังคับให้ทุกฟิลด์ปรากฏในทุกเรคอร์ดอีกต่อไป
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าย้ายทุกฟิลด์ไปยังประเภทงาน (Task Type) ให้เก็บฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันจริงไว้ในระดับรายการ (List) และย้ายเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเท่านั้นไปยังประเภทงาน วิธีนี้จะช่วยให้บันทึกข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและไม่กระจัดกระจายเกินไป
ข้อมูลบริษัทจะยังคงอยู่ในบันทึกของบริษัท
ฟิลด์ระดับบริษัทอธิบายเกี่ยวกับบัญชี ไม่ใช่บุคคล
ใช้ ประเภทงานของบริษัท สำหรับฟิลด์เช่น:
- คุณภาพของผู้นำ
- อุตสาหกรรม
- ขนาดของบริษัท
- ช่วงงบประมาณ
- ขอบเขตความเป็นไปได้
- ความเร่งด่วน
- พอดี
ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้ทีมตัดสินใจว่าบริษัทมีคุณค่าที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ และกระบวนการขายควรดำเนินไปอย่างไร
ช่องติดต่อจะคงอยู่ในบันทึกของบุคคล
ฟิลด์ระดับการติดต่ออธิบายถึงผู้ซื้อรายบุคคล ผู้สนับสนุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้ ประเภทงานบุคคล หรือ ประเภทงานลูกค้าเป้าหมาย สำหรับฟิลด์เช่น:
- ชื่อ
- นามสกุล
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- บทบาทของผู้ตัดสินใจ
- ผู้ติดต่อหลัก
เมื่อผู้ใช้เปิดงานย่อยของบุคคล พวกเขาควรเห็นเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นต่อการเข้าใจหรือติดต่อกับบุคคลนั้นเท่านั้น
ฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันยังคงอยู่ที่ระดับรายการ
ไม่ทุกฟิลด์จำเป็นต้องย้ายไปยังประเภทงาน
เก็บฟิลด์ไว้ที่ ระดับรายการ เมื่อฟิลด์นั้นใช้ได้กับทั้งข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น:
- สถานะ
- เจ้าของ
- แหล่งที่มา
- ลำดับความสำคัญ
- ภูมิภาค
- วันที่ติดตามครั้งต่อไป
นี่จะช่วยให้คุณมีการแบ่งแยกที่ชัดเจน: ฟิลด์ประเภทงานสำหรับข้อมูลเฉพาะบทบาท ฟิลด์รายการสำหรับข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
การตั้งค่าการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายหลักสำหรับบันทึกของบริษัท
การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายควรอยู่ในระดับบริษัท
ตัวอย่างเช่น หากฉันกำลังให้คะแนนว่าลูกค้าเป้าหมายรายหนึ่งควรค่าแก่การติดตามหรือไม่ ฉันอาจใช้ช่องคะแนนแบบไบนารี เช่น:
- ผู้ตัดสินใจได้รับการระบุแล้ว
- ปวดชัดเจน
- ยืนยันงบประมาณแล้ว
- น่าจะเหมาะสม
- ความเร่งด่วนเป็นเรื่องจริง
- ขอบเขตเป็นไปได้
- ยืนยันความต้องการด้านการตลาด
คำว่า "ใช่" อาจเท่ากับหนึ่ง คำว่า "ไม่" อาจเท่ากับศูนย์
ฟิลด์เหล่านี้ควรอยู่ในประเภทงานของบริษัท เนื่องจากฟิลด์เหล่านี้ให้คะแนนบัญชี ไม่ใช่บุคคล
วิธีย้ายฟิลด์จากรายการไปยังประเภทงานของบริษัท
สมมติว่าฟิลด์อย่าง ขอบเขตมีความเป็นไปได้ และปัจจุบันถูกแนบกับรายการลูกค้าเป้าหมาย
นั่นหมายความว่ามันจะปรากฏทั้งในภารกิจหลักของบริษัทและในภารกิจย่อยของบุคคล แม้ว่ามันจะอยู่ในบันทึกของบริษัทเพียงอย่างเดียวก็ตาม
เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ฉันสามารถย้ายฟิลด์ไปยังประเภทงานของบริษัทได้
กระบวนการนี้ง่าย:
- เปิดการตั้งค่าฟิลด์
- ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง
- ค้นหา ฟิลด์นี้เป็นของ
- เปลี่ยนจากตำแหน่งรายการไปยังประเภทงานที่เกี่ยวข้อง
- เลือก บริษัท
- บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ขณะนี้ฟิลด์หายไปจากงานย่อยของบุคคลและยังคงอยู่ที่ตำแหน่งที่ควรอยู่พอดี
นั่นคือคุณค่าหลักของ Custom Fields by Task Type. มันช่วยให้ฉันสามารถแยกข้อมูลที่อยู่ในประเภทของบันทึกหนึ่งได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลในประเภทอื่น ๆ ถูกทำให้สับสน.
อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในเวบินาร์ว่า "ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขอย่างเป็นทางการแล้ว"
ทำไมสนามที่สะอาดขึ้นจึงช่วยเพิ่มการยอมรับ ClickUp
แปลงที่สะอาดช่วยส่งเสริมการนำไปใช้
เมื่อผู้ใช้เปิดงานและเข้าใจว่าฟิลด์ใดมีความสำคัญ พวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอย่างถูกต้องมากขึ้น
พวกเขาหยุดถาม:
- ฉันจำเป็นต้องกรอกข้อมูลนี้หรือไม่?
- ฟิลด์นี้ใช้กับงานนี้หรือไม่?
- ทำไมสิ่งนี้ถึงอยู่ที่นี่?
- ฉันควรเว้นว่างไว้หรือไม่?
นั่นช่วยประหยัดเวลา และยังช่วยปรับปรุงความสะอาดของงาน
ปัญหาส่วนใหญ่ในการนำClickUp มาใช้ไม่ได้เกิดจากการขาดเอกสารประกอบ แต่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติ
หากพื้นที่ทำงานกำหนดให้ผู้ใช้ต้องละเว้นครึ่งหนึ่งของฟิลด์ในทุกงาน การออกแบบนั้นกำลังขัดขวางการทำงานของผู้ใช้
ความเกี่ยวข้องคือสิ่งที่ทำให้ระบบง่ายต่อการเรียนรู้
ตำแหน่งที่ฟีเจอร์นี้เหมาะสมในระบบขายที่สามารถขยายได้
กระบวนการทำงานด้านการขายขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เชื่อถือได้
หากฟิลด์ของคุณรก ข้อมูลของคุณก็จะยุ่งเหยิง หากข้อมูลของคุณยุ่งเหยิง การรายงานของคุณก็จะอ่อนแอลง หากการรายงานอ่อนแอลง ผู้นำก็จะหยุดไว้วางใจในพื้นที่ทำงาน
ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงานช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นั้น ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมขายมีบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ข้อมูลการคัดกรองที่มีคุณภาพมากขึ้น ความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และกระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ทำได้ง่ายขึ้น
ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ได้กับการส่งมอบให้กับลูกค้า การสรรหา การจัดการผู้ขาย โปรแกรมสำหรับพันธมิตร การปฐมนิเทศ และการยกระดับการสนับสนุน แต่การขายเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดเพราะบริษัทและผู้ติดต่อต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันโดยธรรมชาติ
หมายเหตุเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน: ระบบที่สะอาดยังคงต้องการมาตรฐานร่วมกัน
โครงสร้างที่สะอาดยังคงต้องการมาตรฐานร่วมกัน
ทุ่งที่สะอาดช่วยได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการฝึกอบรมได้ ผู้ใช้ยังคงต้องทราบว่ามีประเภทงานอะไรบ้าง แต่ละประเภทหมายถึงอะไร และแต่ละทุ่งควรอยู่ตรงไหน
มีหลายทีมที่นำคนเข้ามาใช้ ClickUp ด้วย:
- การเดินดูอย่างรวดเร็ว
- วิดีโอ Loom ไม่กี่คลิป
- ลิงก์เอกสาร
- "คุณก็จะหาทางออกได้เอง" ที่คลุมเครือ
แนวทางนั้นมักนำไปสู่การใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอ ความไม่เรียบร้อยของงาน การทำงานที่ขัดข้อง และผู้นำโทษว่าเป็นเพราะเครื่องมือ
วิธีที่ดีกว่าคือการสอนมาตรฐานของที่ทำงาน
นั่นหมายความว่าผู้ใช้เข้าใจว่า:
- มีประเภทงานใดบ้าง
- แต่ละประเภทของงานหมายถึงอะไร
- พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในด้านใดบ้าง
- ฟิลด์ใดที่แชร์ร่วมกัน
- ข้อมูลคุณสมบัติควรจัดเก็บไว้ที่ใด
- วิธีเก็บรักษาบันทึกให้สะอาด
หากทีมของคุณประสบปัญหาการใช้งาน ClickUp อย่างไม่สม่ำเสมอ ให้เปลี่ยนกฎเหล่านี้เป็นรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสั้นๆ หรือคู่มือการใช้งานพื้นที่ทำงาน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณทำการแนะนำทีมใหม่ อย่าเพียงแค่แสดงให้พวกเขาเห็นว่ามีฟิลด์ไหนบ้าง แต่ให้อธิบายด้วยว่าทำไมแต่ละประเภทของงานถึงมีอยู่ อะไรควรใส่ในนั้น และอะไรที่ไม่ควรใส่ในนั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทเล็กน้อยนี้จะช่วยป้องกันปัญหาด้านความสะอาดของข้อมูลส่วนใหญ่ก่อนที่จะเกิดขึ้น
เริ่มต้นด้วยรายชื่อลูกค้าที่มีเสียงเรียกร้องมากที่สุดหนึ่งรายการ
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ทั้งหมดในคราวเดียว
เริ่มต้นด้วยรายการขายหนึ่งรายการที่ข้อมูลในฟิลด์มีความยุ่งเหยิงจนทำให้การทำงานช้าลง
ถามตัวเองว่า:
- บันทึกใดบ้างที่กำลังแชร์ฟิลด์ที่ไม่ควรแชร์อยู่ในขณะนี้?
- สาขาใดบ้างที่เป็นสากล?
- ฟิลด์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเฉพาะ?
- ฟิลด์ใดที่สร้างความสับสนเมื่อผู้ใช้เปิดงาน?
- ข้อมูลที่ไม่ดีเริ่มเข้าสู่ระบบจากที่ไหน?
จากนั้นให้ทำความสะอาดเวิร์กโฟลว์นั้น
ทดสอบกับทีม ดูว่ายังมีจุดไหนที่ผู้คนยังสับสน ขยายไปทีละน้อย
นั่นคือวิธีที่ฟีเจอร์กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ดีขึ้น
สร้างกระบวนการขายที่ทีมของคุณไว้วางใจได้จริง
หากทุกงานมีภาระงานภาคสนามเท่ากัน ให้เริ่มต้นด้วยรายชื่อการขายที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนหนึ่งรายการ
แยกฟิลด์ของบริษัทออกจากฟิลด์ของรายชื่อผู้ติดต่อ เก็บฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันไว้ที่ระดับรายการ ย้ายฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทไปยังประเภทงานที่เหมาะสม
นั่นคือเมื่อ ClickUp หยุดรู้สึกวุ่นวายและเริ่มรู้สึกเหมือนระบบขายที่ทีมของคุณสามารถไว้วางใจได้