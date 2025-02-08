วิธีปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ: กลยุทธ์และเครื่องมือ

ถึงสิ้นไตรมาสแล้ว และทีมขายและการตลาดของคุณกำลังนั่งรวมตัวกันรอบกระดานไวท์บอร์ด กำลังนับตัวเลขและตรวจสอบข้อมูลในท่อการขายอีกครั้ง
บางดีลปิดการขายได้อย่างง่ายดาย บางดีลล่มลงอย่างไม่คาดคิด และบางดีลยังคงค้างคาอยู่ระหว่างตัดสินใจ
ทีมทำงานหนัก แต่ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับความพยายามของพวกเขา ทำไม?
ทีมขายสามารถไปได้ไกลเพียงเท่านั้นหากไม่มีกระบวนการที่มั่นคงและสามารถทำซ้ำได้เพื่อสนับสนุนพวกเขา กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การปรับปรุงกระบวนการขาย มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ วิธีการ ที่อยู่เบื้องหลังทุกการปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างระบบที่สมดุลระหว่างความสำเร็จของลูกค้า กับประสิทธิภาพและการปรับให้เหมาะกับบุคคล
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์และเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณปรับแต่งกระบวนการขายของคุณให้ดียิ่งขึ้น และสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงและวัดได้ 🎯
อะไรคือการปรับปรุงกระบวนการขาย?
การปรับปรุงกระบวนการขายคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการเติบโตของรายได้
นี่คือ แนวทางที่เป็นระบบ ที่ช่วยให้ธุรกิจ:
✅ ระบุความไม่มีประสิทธิภาพ ในวงจรการขาย
✅ ดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเป้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
✅ วัดผลกระทบของการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงความพยายามในการขายในอนาคต
ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจจำเป็นต้องทบทวนแนวทางในการดำเนินกระบวนการขายอย่างเป็นทางการใหม่ การปรับปรุงกระบวนการขายของคุณสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ลดความไร้ประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
ผลลัพธ์คือ? ลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้น
นี่คือการแยกแยะส่วนประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการขาย:
- การวิเคราะห์
- การทำแผนที่
- การตั้งเป้าหมาย
- การนำเทคโนโลยีไปใช้
- การติดตามอย่างต่อเนื่อง
สัญญาณที่บ่งชี้ว่ากระบวนการขายของคุณต้องการการปรับปรุง
แม้แต่ทีมขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาต้องกลับมาทบทวนแนวทางของตนใหม่
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรอัปเกรดกระบวนการขายของคุณ?
สัญญาณไม่ได้ชัดเจนเสมอไป—พวกมันมักปรากฏเป็นโอกาสที่พลาดไป ข้อตกลงที่หยุดชะงัก หรือความไม่มีประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่คุณควรระวังในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายของ 👀
- ประสบปัญหาประสิทธิภาพการขายที่ไม่สม่ำเสมอ: ความผันผวนของผลลัพธ์การขายเมื่อเวลาผ่านไปอาจบ่งชี้ถึงการขาดโครงสร้างหรือความชัดเจนในกระบวนการขายปัจจุบัน
- รายได้ไม่บรรลุเป้าหมาย: การพลาดเป้าหมายรายได้อย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นช่องว่างที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการขาย
- การเผชิญหน้ากับช่องว่างในการทำงานของทีม: ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ชี้ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หรือความเข้าใจในกระบวนการขายที่ไม่สม่ำเสมอ
- สังเกตอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง: การดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นดีลที่ปิดได้มักชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือความพยายามในการมีส่วนร่วม
- การเผชิญกับข้อตกลงที่หยุดชะงัก: ข้อตกลงที่ติดขัดอยู่ในขั้นตอนเดิมซ้ำๆ บ่อยครั้ง สะท้อนถึงปัญหาคอขวดในกระบวนการหรือขาดขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน
- ประสบกับวงจรการขายที่ยาวนาน: ระยะเวลาที่ยาวนานในการปิดการขายบ่งชี้ถึงอุปสรรคภายในกระบวนการขาย
- การพึ่งพาตารางคำนวณมากเกินไป: การพึ่งพาตารางคำนวณอย่างหนักในการจัดการข้อมูลการขายบ่งชี้ถึงการขาดเครื่องมือการขายที่บูรณาการ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดและการร่วมมือที่จำกัด
- การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ยาก: ความยากลำบากในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บ่งชี้ถึงกระบวนการขายที่แข็งตัวหรือล้าสมัย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 81%ของธุรกิจเห็นด้วยว่าการเสริมศักยภาพการขายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมสร้างรายได้
ประโยชน์ของการปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณไม่ใช่แค่การบรรลุเป้าหมายรายได้เท่านั้น—แต่คือการสร้างระบบที่:
✔ เสริมพลังให้กับทีมขายของคุณ
✔ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
✔ ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่นี่ เราจะสำรวจเหตุผลที่คุณควรปรับปรุงวิธีการขายของคุณ 📃
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น, การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ, และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
- ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า: การปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีที่สูงขึ้น
- เพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึก: การวิเคราะห์ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- เพิ่มรายได้: กระบวนการที่ปรับให้เหมาะสมช่วยเปิดเผยโอกาสในการขายเพิ่ม, ปรับปรุงอัตราการแปลง, และส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว
🔍 คุณทราบหรือไม่? บริษัทที่ใช้กลยุทธ์การปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเพิ่มยอดขายได้สูงถึง 20%ในเวลาเพียงหนึ่งปี
กลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการขาย
กระบวนการขายที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาไปพร้อมกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง ความคาดหวังของลูกค้า และเป้าหมายทางธุรกิจ
มาสำรวจกลยุทธ์บางประการสำหรับการปรับปรุงกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ กันเถอะ 💁
กำหนดขั้นตอนของการขาย
การปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดและเข้าใจขั้นตอนของกระบวนการขายอย่างชัดเจน ผู้จัดการฝ่ายขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและสามารถทำซ้ำได้ง่ายทั่วทั้งทีม ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติม:
- การค้นหาลูกค้าใหม่: ใช้โฆษณาที่ตรงเป้าหมาย, การประชาสัมพันธ์, และความพยายามในการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้รู้จักธุรกิจของคุณ ใช้พารามิเตอร์การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง
- การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือดึงดูด เช่น อีบุ๊ก เอกสารข้อมูลเชิงลึก หรือสัมมนาออนไลน์ เพื่อประเมินความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
- การสาธิตหรือการประชุม: กำหนดเวลาการสาธิตเพื่อแสดงสินค้าและโซลูชันของคุณ ใช้โอกาสนี้เพื่อประเมินว่ามีกรณีธุรกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะดำเนินการเสนอข้อเสนอหรือไม่
- ข้อเสนอ: นำเสนอข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสม โดยเน้นย้ำว่าโซลูชันของคุณตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร มุ่งเน้นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่า เน้นประโยชน์ที่ชัดเจน ให้เหตุผลสนับสนุนค่าใช้จ่าย และนำเสนอจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่ง
- การเจรจาและการผูกพัน: ร่วมมือกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อปรับปรุงขอบเขตของงานให้ชัดเจน, ตกลงในเรื่องของราคา, และจัดการกับความคาดหวัง. เป้าหมายคือการบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคง
- โอกาสที่ได้รับ: เปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างราบรื่น พร้อมวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ
- หลังการซื้อ: มุ่งเน้นการต้อนรับที่ยอดเยี่ยม การตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และการมอบคุณค่าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า สำรวจโอกาสในการขายข้ามกลุ่ม (Cross-selling) ขายเพิ่ม (Upselling) และการต่ออายุอย่างทันท่วงที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การตอบกลับลูกค้าภายในหนึ่งชั่วโมงแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ถึงเจ็ดเท่า ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามผลอย่างรวดเร็ว
จินตนาการถึงกรวย
ช่องทางการขายแบบภาพช่วยให้ระบุจุดติดขัดและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีโครงสร้าง
แต่คุณจะมองเห็นภาพของช่องทางการขายได้อย่างไร?
- กำหนดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ: ระบุขั้นตอนที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณต้องผ่าน เช่น การรับรู้ ความสนใจ การพิจารณา ความตั้งใจ และการซื้อ
- วัดปริมาณข้อมูลในแต่ละขั้นตอน: รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การวัดปริมาณนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพที่ชัดเจนและแม่นยำ รวมถึงการระบุจุดที่อาจสูญเสียโอกาส
- สร้างแผนภาพกรวย: สร้างแผนภาพรูปกรวยที่แสดงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ความกว้างของแต่ละส่วนควรสอดคล้องกับจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในแต่ละขั้นตอน โดยแสดงภาพกระบวนการที่แคบลงเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าใกล้การซื้อมากขึ้น
- วิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบช่องทางเพื่อระบุขั้นตอนที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อัปเดตภาพจำลองของช่องทางขายของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขายหรือสภาวะตลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนผังกระบวนการขาย
ผสานเทคโนโลยี
การติดตามยอดขายด้วยตนเอง? น่าเบื่อและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
นั่นคือจุดที่ ClickUp Salesเข้ามาช่วย—ช่วยให้ทีม:
ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติการติดตาม, และตรวจสอบความคืบหน้า.รวมข้อมูลการขายไว้ในที่เดียวเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น.ทำงานร่วมกับ CRM และเครื่องมือที่ใช้ AI ได้อย่างราบรื่น.
ClickUp Sales
ด้วยClickUp Sales คุณสามารถสร้างกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ตามกระบวนการขายของคุณ, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน. มันช่วยให้คุณรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติงาน, และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) แบบเรียลไทม์, ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว.
ClickUp CRM
ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพการขายด้วยClickUp CRM— โซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมทุกขนาด แดชบอร์ดประสิทธิภาพแสดงเมตริกสำคัญในทันที ในขณะที่การจัดการอีเมลแบบบูรณาการช่วยให้ทีมขายสามารถส่งการอัปเดต จัดการดีล และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
การดูใน ClickUp
ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด, ClickUp Viewsนำเสนอรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ รวมถึง รายการ, กระดานคัมบัง, และตาราง. ช่วยให้ทีมขายสามารถมองเห็นกระบวนการทำงาน, ติดตามบัญชี, และระบุจุดติดขัดได้.
นอกจากนี้ ClickUp CRM ยังช่วยให้คุณสร้างระบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย, และดีลต่าง ๆ ได้ ฟีลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpบันทึกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าในขณะที่เทมเพลตช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานในการโต้ตอบกับลูกค้า
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยให้ทีมขายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การติดตามผล การมอบหมายลูกค้า และการอัปเดตสถานะ ให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และทำให้กระบวนการทำงานมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการขาย
คุณยังสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติการขายของ นี้เพื่อเปลี่ยนสถานะงานในกระบวนการขายทั้งหมดได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น เมื่อดีลย้ายจากสถานะ 'ส่งข้อเสนอแล้ว' ไปยัง 'รอความคิดเห็น' ระบบอัตโนมัติสามารถอัปเดตสถานะงานและแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นงานใหม่ เช่น การเตรียมเอกสารการต้อนรับเมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่า 'ปิดชนะ'
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: ลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมขายของคุณ เพื่อเพิ่มทักษะและอัปเดตเทคนิคการขายล่าสุดให้กับพวกเขา
ปรับแต่งแต่ละขั้นตอนเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
การปรับให้เหมาะกับบุคคลไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มสัมผัสที่ดี—มันจำเป็นสำหรับการสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้น ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า และปรับปรุงวงจรการให้คำแนะนำ นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับบุคคลในแต่ละขั้นตอนเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น:
- แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ: จัดกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม หรือความต้องการ
- วิเคราะห์ผลลัพธ์: ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและปรับปรุงความพยายามของคุณตามความเหมาะสม
- ปรับแต่งการสื่อสาร: ปรับแต่งอีเมล, การโทร, และข้อความให้สะท้อนชื่อของผู้รับ, การติดต่อในอดีต, และความสนใจเฉพาะ
- ปรับแต่งเนื้อหาและข้อเสนอ: นำเสนอเนื้อหาและโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับขั้นตอนของลูกค้าในเส้นทางการซื้อ ตัวอย่างเช่น เสนอสื่อให้ความรู้ในช่วงการรับรู้ และส่วนลดพิเศษในช่วงการตัดสินใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการร่วมมือทางการขายที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย
ประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
การติดตามOKRsและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)ของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
- ระยะเวลาของวงจรการขาย
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- รายได้ต่อลูกค้าเป้าหมาย
- อัตราการคงอยู่
พิจารณาดำเนินการทบทวน KPI รายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุดและส่งเสริมการหารือในทีมเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ลองสร้างแผนผังกระบวนการขายเพื่อมองเห็นขั้นตอนแต่ละขั้นและแก้ไขปัญหาที่ต้องการการปรับปรุง
การวัดความสำเร็จ: ตัวชี้วัดหลักและ KPI
เมื่อปรับกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสม การติดตามตัวชี้วัดและ KPI ที่ถูกต้องจะช่วยให้ความพยายามในการขายของคุณเกิดผลลัพธ์ที่ดี มุ่งเน้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด วัดความก้าวหน้า ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน KPI ต้องเป็น SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และทันเวลา)
นี่คือตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ที่ควรติดตามเพื่อการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง:
- การบรรลุเป้าหมายยอดขาย: ร้อยละของยอดขายที่บรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: เปอร์เซ็นต์ของลีดที่ถูกเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): รายได้รวมที่ลูกค้าสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่อยู่กับธุรกิจของคุณ
- ระยะเวลาของวงจรการขาย: ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงข้อตกลงสุดท้าย
การตรวจสอบ KPI เหล่านี้เป็นประจำช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การขายของคุณสอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย
ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่คุณต้องวัดคือ ความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า ต่อไปนี้คือวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวิเคราะห์:
- แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า: รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): วัดว่าลูกค้าของคุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่นมากน้อยเพียงใด
- การวิเคราะห์อัตราการยกเลิก: ติดตามเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่หยุดใช้บริการของคุณเพื่อวิเคราะห์ว่าคุณรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีเพียงใด
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงข้อมูลเมตริกและ KPI ที่สำคัญแบบเรียลไทม์ ทำให้การตัดสินใจโดยอิงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขายของคุณไว้ในที่เดียวและดูภาพรวมของกระบวนการขายของทีมได้อย่างครอบคลุม
คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของบุคคลและทีมเทียบกับเป้าหมายการขายได้ ทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เครื่องมือเช่นการคำนวณแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดตามการคาดการณ์การขายได้ ในขณะที่การนำเสนอข้อมูลแบบตามตำแหน่งที่ตั้งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์การกระจายตัวของลูกค้ารวมถึงมุ่งเน้นไปที่โอกาสการเติบโตที่เป้าหมายได้
นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า ข้อเสนอแนะ และตัวชี้วัดความพึงพอใจ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้
การเอาชนะความท้าทายและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปรับปรุงกระบวนการขาย
การปรับแผนการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยให้เหมาะสมที่สุดนั้นมีอุปสรรคเฉพาะตัว ตั้งแต่เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนไปจนถึงการต่อต้านจากสมาชิกในทีม ความท้าทายเหล่านี้ทำให้ความก้าวหน้าหยุดชะงักและนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้
นี่คือความท้าทายทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ 👇
- การพึ่งพาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยมากเกินไป: การใช้แอปพลิเคชันรุ่นเก่าทำให้เกิดข้อผิดพลาดและขาดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ควรเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp เพื่อรวมข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวและรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ
- การละเลยความต้องการของลูกค้า: ทีมขายมักมุ่งเน้นการขายมากกว่าการแก้ปัญหาของลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณใช้เวลาในการทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าและปรับแนวทางของคุณเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ตรงใจ
- การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ: พนักงานขายใช้เวลาไปกับลูกค้าที่มีโอกาสปิดการขายต่ำ ใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ และมุ่งเน้นความพยายามไปที่โอกาสที่มีศักยภาพสูง
ด้วยการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพซึ่งรับประกันการเติบโตที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้
🔍 คุณทราบหรือไม่? Gartner คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพลวัตการขาย B2B โดยคาดว่าภายในปี 2025การติดต่อซื้อขายระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ 80%จะดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัล
ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการขายที่นำไปใช้จริง
การเห็นการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและวิธีการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูตัวอย่างกัน
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคฟื้นฟูยอดขาย
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำรายหนึ่งประสบปัญหาการลดลงของยอดขายรายไตรมาสเนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ำและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พวกเขา:
- แนะนำกรอบการจัดการการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในเวลาจริง
- ปรับกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออกและทำให้งานที่ต้องทำด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับทีมขายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วม
🔍 คุณรู้หรือไม่? ด้วยการนำโซลูชันการขายของ Conquer มาใช้ บริษัทจัดการของเสียใน Fortune 500สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ได้ถึง 34% ส่งผลให้ประสิทธิภาพการขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้าดีขึ้น
บริษัทท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยกรอบการทำงาน S&OP
บริษัทท่องเที่ยวระดับโลกประสบปัญหาการคาดการณ์ความต้องการที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักส่งผลให้เกิดการจองเกินจำนวนและลูกค้าไม่พอใจ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาได้ลอง:
- ดำเนินการจัดทำกรอบการวางแผนการขายและการดำเนินงาน (S&OP) เพื่อให้การคาดการณ์ยอดขายสอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงาน
- การมองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และเครื่องมือวางแผนแบบบูรณาการ
- กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าและระยะเวลาการตอบสนอง
เครือข่ายค้าปลีกเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการผสาน AI
เมื่อเผชิญกับการลดลงของยอดขายและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ไม่ดีพอ ห้างค้าปลีกชื่อดังแห่งหนึ่งจึงหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของตน นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำ:
- นำแชทบอทมาใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การจัดการสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในความพร้อมของสินค้าตามการคาดการณ์ความต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? LinkedIn ได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ AI เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้าสำหรับการขาย ซึ่งส่งผลให้มีการจองต่ออายุเพิ่มขึ้น 8.08%
แนวโน้มในอนาคตของการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย
เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภูมิทัศน์ของการขายก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เครื่องมือและเทคโนโลยีล้ำสมัยกำหนดอนาคตของการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโต
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ช่วยทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและมอบข้อมูลเชิงลึกที่เคยอยู่นอกเหนือการเข้าถึง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายของทีมขาย( ) และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลเชิงลึก พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายแนวโน้มการขายและพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้คุณสามารถระบุโอกาสและความเสี่ยงได้
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้เข้าใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผลให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายของคุณมีเวลามุ่งเน้นกับกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น
นี่คือเทรนด์อื่น ๆ:
- แนวทางแบบ Omnichannel: การผสานรวมช่องทางต่าง ๆ รวมถึงออนไลน์ ออฟไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า
- แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขาย: แพลตฟอร์มที่มอบสื่อการฝึกอบรม เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ และระบบการจัดการเนื้อหาให้กับทีมขาย
- เทคโนโลยีเสมือนจริงและเสริมความเป็นจริง (VR/AR): เทคโนโลยีที่มอบประสบการณ์เสมือนจริงที่เปลี่ยนแปลงการสาธิตผลิตภัณฑ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า นำเสนอโชว์รูมเสมือนจริงที่เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ
คลิกอัพ เบรน
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งที่จะเปลี่ยนกระบวนการขายไปอย่างสิ้นเชิงคือClickUp Brain. ในฐานะเครือข่ายประสาท มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ได้ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแนะนำที่ดีขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถรับคำตอบเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือการอัปเดตของทีมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ด้วย AI Writer คุณสามารถสร้างเนื้อหาการขายคุณภาพสูง เช่น ข้อเสนอรายงานการขายแบบ และสื่อการตลาดได้เร็วกว่าที่เคยโดยไม่ลดคุณภาพ
เราหลงรัก ClickUp แล้ว คุณล่ะ?
การปรับปรุงยอดขายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มันเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมคุณ การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการบรรลุผลลัพธ์ คุณและตัวแทนขายสามารถปรับปรุงการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตได้ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้คุณติดตามดีล จัดการงาน และได้รับข้อมูลเชิงลึกด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ดและระบบอัตโนมัติ มันรวมกิจกรรมการขายของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅