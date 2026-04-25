10 ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp สำหรับทีม

แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลโครงการให้เป็นมุมมองรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ ทีมขาย นักการตลาด เอเจนซี่ ทีมทรัพยากรบุคคล นักพัฒนา และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน
ตามดัชนีแนวโน้มการทำงานของไมโครซอฟท์48% ของพนักงานกล่าวว่างานของพวกเขารู้สึกวุ่นวายและกระจัดกระจาย เมื่อสถานะของโครงการกระจายอยู่ในงานต่างๆ, สเปรดชีต, แชท และการอัปเดตต่างๆ ทีมจะสูญเสียสมาธิอย่างรวดเร็ว
คู่มือนี้แสดงตัวอย่างแดชบอร์ดClickUp10 แบบ พร้อมวิดเจ็ตที่อยู่เบื้องหลัง และหลักการออกแบบที่ทำให้แดชบอร์ดมีประโยชน์
ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp ที่เห็นได้ชัดเจน
แดชบอร์ด ClickUp จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแต่ละแดชบอร์ดตอบคำถามทางธุรกิจที่ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อ ตารางด้านล่างแสดงว่าแดชบอร์ดใดเหมาะกับทีมใด ควรใช้วิดเจ็ตใด และช่วยในการตัดสินใจเรื่องใด
|ตัวอย่างแดชบอร์ด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|วิดเจ็ตสำคัญ
|การตัดสินใจที่สนับสนุน
|แดชบอร์ดผู้บริหาร
|ทีมผู้นำ
|พอร์ตโฟลิโอ, แผนภูมิวงกลม, ปริมาณงาน, การ์ด AI
|โครงการใดบ้างที่ต้องการความสนใจ?
|แดชบอร์ดการจัดการโครงการ
|ผู้จัดการโครงการ
|รายการงาน, แผนภูมิแถบสถานะ, ไทม์ไลน์, การคำนวณ
|อะไรที่ล่าช้า, ติดขัด, หรือมีความเสี่ยง?
|แดชบอร์ดการขาย
|ผู้จัดการฝ่ายขาย
|ขั้นตอนท่อส่ง, บัตรรายได้, แผนภูมิแนวโน้ม
|ข้อตกลงใดบ้างที่ต้องติดตามผล?
|แดชบอร์ดการตลาด
|ทีมการตลาด
|แผนภูมิแท่ง, รายการงาน, แทรกวิดเจ็ต
|แคมเปญใดบ้างที่ล่าช้าหรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร?
|แดชบอร์ดการติดตามเวลา
|หน่วยงานและทีมบริการ
|การติดตามเวลา, รายงานที่เรียกเก็บเงินได้, การคำนวณ
|ลูกค้าหรือโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ?
|แดชบอร์ดปริมาณงานของทีม
|หัวหน้าทีม
|ปริมาณงาน, จำนวนงานตามผู้รับผิดชอบ
|ใครที่ทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่?
|แดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
|หน่วยงานและทีมลูกค้า
|รายการงานที่กรองแล้ว, แผนภูมิสถานะ, แทรก
|ลูกค้าสามารถเห็นอะไรได้บ้างโดยไม่มีเสียงรบกวนภายใน?
|แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล
|ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|กระบวนการสรรหา, แบบฟอร์ม, การคำนวณ
|การจ้างงานหรือการเริ่มงานใหม่ติดขัดที่ขั้นตอนใด?
|แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์
|ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
|สปรินต์เบิร์นดาวน์, ความรุนแรงของบั๊ก, เวลโลซิตี้
|การปล่อยยังคงเป็นไปตามแผนหรือไม่?
|แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล
|รายการงานแบบไดนามิก, แผนภูมิแถบเวลา, ข้อมูลเชิงลึกด้านความสำคัญโดย AI
|ฉันควรทำงานอะไรต่อไป?
แดชบอร์ด ClickUp คืออะไร?
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้ เป็นหน้าการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งเปลี่ยนงาน, เป้าหมาย, การบันทึกเวลา, สปรินต์, และฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ให้เป็นวิดเจ็ตภาพสด
ต่างจากสเปรดชีตแบบคงที่หรือเครื่องมือรายงานแบบแยกส่วน แดชบอร์ดของ ClickUp จะเชื่อมต่อกับงานโดยตรง ทีมงานสามารถติดตามงาน เป้าหมาย เวลา ปริมาณงาน สปรินต์ แบบฟอร์ม และฟิลด์ที่กำหนดเองได้จากพื้นที่ทำงานเดียวกันที่การดำเนินงานเกิดขึ้น
ทีมใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามสถานะโครงการ, ปริมาณงาน, สุขภาพของกระบวนการขาย, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, การติดตามเวลา, ความคืบหน้าของการจ้างงาน, ความเร็วของสปรินต์, และประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัว
แดชบอร์ดช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจากทั่วทั้ง ClickUp Workspace ของคุณมาไว้ในมุมมองเดียวโดยใช้ วิดเจ็ต—บล็อกโมดูลาร์ที่แสดงข้อมูลประเภทต่างๆ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านงานและรายการต่างๆ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ในทันที
แดชบอร์ดของ ClickUp รองรับความต้องการในการรายงานหลักสี่ประการ:
- การปรับแต่ง: ทีมสามารถลาก, ปรับขนาด, และจัดเรียงวิดเจ็ตได้
- อัปเดตสด: วิดเจ็ตจะรีเฟรชเมื่อข้อมูลงานมีการเปลี่ยนแปลง
- การแชร์: ทีมสามารถแชร์แดชบอร์ดกับแขก, ลูกค้า, หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้
- การรายงานข้ามพื้นที่: แดชบอร์ดสามารถดึงข้อมูลจากหลายพื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ
เกร็ดความรู้:คำว่า "dashboard"ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากซอฟต์แวร์หรือรถยนต์ แต่เดิมหมายถึงแผ่นไม้หรือแผ่นหนังที่ติดตั้งบนรถม้า เพื่อป้องกันไม่ให้โคลนกระเด็นขึ้นมาโดนจากกีบม้า
แดชบอร์ด ClickUp แบบใดที่คุณควรสร้างเป็นอันดับแรก?
เริ่มต้นด้วยแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจที่เร่งด่วนที่สุดของคุณ ทีมที่กำลังประสบปัญหาการพลาดกำหนดเวลาต้องการแดชบอร์ดโครงการ ทีมขายที่มองไม่เห็นการคาดการณ์ที่ชัดเจนต้องการแดชบอร์ดการจัดการโอกาส ทีมที่สูญเสียอัตรากำไรต้องการแดชบอร์ดการติดตามเวลา
|หากทีมของคุณจำเป็นต้อง…
|สร้างแดชบอร์ดนี้ก่อน
|ทำไมมันช่วยได้
|ตรวจพบงานล่าช้าหรือถูกระงับ
|แดชบอร์ดการจัดการโครงการ
|แสดงงานที่ค้างเกินกำหนด สถานะที่หยุดชะงัก และความเสี่ยงของไทม์ไลน์
|ลดคำขอสถานะความเป็นผู้นำ
|แดชบอร์ดผู้บริหาร
|สรุปความก้าวหน้าของโครงการ, ปริมาณงาน, และสุขภาพทางธุรกิจ
|ปรับปรุงการติดตามการขาย
|แดชบอร์ดการขาย
|ติดตามสถานะการเจรจาข้อตกลง การติดตามที่ค้างอยู่ และการเคลื่อนไหวของรายได้
|ปกป้องอัตรากำไรของหน่วยงาน
|แดชบอร์ดการติดตามเวลา
|เปรียบเทียบชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ งานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และประมาณการ
|ป้องกันการหมดไฟ
|แดชบอร์ดปริมาณงานของทีม
|แสดงเพื่อนร่วมทีมที่มีภาระงานมากเกินไปและศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้
|ปรับปรุงการมองเห็นของลูกค้า
|แดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
|แบ่งปันความสำเร็จและผลลัพธ์โดยไม่เปิดเผยงานภายใน
|เร่งกระบวนการจ้างงาน
|แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล
|ติดตามขั้นตอนของผู้สมัคร, เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน, และงานการอบรม
|ปกป้องกำหนดเวลาการปล่อย
|แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์
|แสดงแนวโน้มการเผาไหม้ของสปรินต์, ความรุนแรงของบั๊ก, และความเร็ว
ใครควรใช้แดชบอร์ด ClickUp?
แดชบอร์ดของ ClickUp มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในโครงการต่างๆ บุคลากร กำหนดเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ใช้แดชบอร์ด ClickUp หากคุณต้องการ:
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการในหลายรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่
- ติดตามปริมาณงานและความสามารถตามผู้รับผิดชอบ
- รายงานความคืบหน้าของกระบวนการขาย แคมเปญ สปรินท์ หรือการสรรหาบุคลากร
- แชร์การอัปเดตที่เปิดเผยต่อลูกค้าโดยไม่เปิดเผยงานภายใน
- เปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นแผนภูมิ ตาราง และการคำนวณ
10 ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp สำหรับทุกทีม
แดชบอร์ด ClickUp ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทีมของคุณต้องตัดสินใจ ผู้บริหารต้องการมองเห็นภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการโครงการต้องการติดตามความเสี่ยงและกำหนดเวลา ทีมขายต้องการสุขภาพของโอกาสในกระบวนการขาย ทีมการตลาดต้องการข้อมูลการดำเนินการและประสิทธิภาพของแคมเปญ ทีมทรัพยากรบุคคลต้องการการมองเห็นในกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศพนักงาน ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างนี้สามารถสร้างได้โดยใช้วิดเจ็ตพื้นฐานของ ClickUp—และแต่ละอันมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันเฉพาะ
1. แดชบอร์ดผู้บริหาร
แดชบอร์ดผู้บริหารให้ผู้นำเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของโครงการริเริ่ม ความเสี่ยง ปริมาณงาน และสุขภาพของธุรกิจ แดชบอร์ดนี้ทำหน้าที่เป็น "ศูนย์ควบคุมภารกิจ" ระดับสูง โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนกเข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
ใน ClickUp, นั่นอาจหมายถึงการใช้:
- วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญต่างๆ
- แผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงการกระจายงานภายในองค์กร
- วิดเจ็ตแสดงปริมาณงานเพื่อแจ้งเตือนเมื่อทีมใดมีภาระงานมากเกินไป
เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำไมต้องเสียเวลาอ่านแดชบอร์ดทีละบรรทัดเมื่อ AI สามารถแสดงข้อมูลสำคัญได้ทันที? เพิ่มClickUp AI Cardเพื่อเปลี่ยนกิจกรรมโครงการสดให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนได้ทันทีภายในแดชบอร์ด ผู้นำจะได้รับสัญญาณอย่างรวดเร็ว: การเคลื่อนไหวที่สำคัญ ความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น และจุดที่ควรให้ความสนใจต่อไป
2. แดชบอร์ดการจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการไม่ต้องการการอัปเดตเพิ่มเติม สิ่งที่พวกเขาต้องการคือมุมมองที่ชัดเจนว่าโครงการอยู่ในสถานะใดในตอนนี้
ใน ClickUp แดชบอร์ดการจัดการโครงการสามารถประกอบด้วย:
- รายการงาน: กรองเฉพาะงานที่ค้างอยู่เพื่อให้เห็นกำหนดส่งที่พลาดก่อน
- แผนภูมิแถบสถานะ: ดูว่างานกำลังเคลื่อนที่ไปที่ใดและติดขัดอยู่ที่ใด
- วิดเจ็ตไทม์ไลน์: ติดตามว่าโครงการยังคงดำเนินไปตามกำหนดการสำคัญหรือไม่
- วิดเจ็ตการคำนวณ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อเปลี่ยนข้อมูลโครงการให้กลายเป็นตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่เรียบง่าย
การตั้งค่านี้ได้ผลเพราะแต่ละส่วนตอบคำถามที่แตกต่างกัน อะไรล่าช้า? อะไรติดขัด? กำหนดเวลาเป็นไปตามแผนหรือไม่? เราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจริงๆ?
ตัวอย่างเช่น หากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เริ่มล่าช้าแดชบอร์ดโครงการจะแสดงปัญหาอย่างรวดเร็ว การอนุมัติที่เกินกำหนดจะแสดงอย่างเด่นชัดเป็นอันดับแรก แผนภูมิสถานะจะแสดงการสะสมของการตรวจสอบ และไทม์ไลน์จะระบุจุดที่ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่องานถัดไป ภาพรวมนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเข้ามาจัดการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ มอบหมายงานใหม่ และปกป้องกำหนดเวลา
คุณสามารถเพิ่มความคมชัดได้มากขึ้นด้วยClickUp Automationsที่กระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดส่ง และหากคุณไม่ต้องการสร้างจากศูนย์ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตอัตโนมัติและปรับแต่งจากที่นั่นได้
ต้องการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการของคุณภายในเวลาไม่ถึง 15 นาทีหรือไม่? คู่มือนี้จะแสดงวิธีการ:
เคล็ดลับมืออาชีพ: อัตโนมัติรายงานสถานะด้วยClickUp Super Agents
แดชบอร์ดแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ClickUpSuper Agentsสามารถเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นรายงานสถานะที่กำหนดเวลาไว้สำหรับทีมของคุณได้
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถสรุปความคืบหน้าของสปรินต์ งานที่ค้างอยู่ งานที่ขัดขวาง และงานที่เสร็จสิ้นแล้วทุกเช้าวันจันทร์ จากนั้นส่งรายงานไปยังช่องทีมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
3. แดชบอร์ดการขาย
ผู้จัดการฝ่ายขายมักจะติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการปิดการขาย ขนาดเฉลี่ยของดีล ความเร็วในการปิดดีล อัตราการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนความครอบคลุมของท่อการขาย และความแม่นยำของการคาดการณ์ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าท่อการขายมีสุขภาพดีหรือเพียงแค่ดูยุ่งในผิวเผินเท่านั้น
แดชบอร์ดการขายของ ClickUp ช่วยให้ทีมติดตามสถานะดีล การติดตามที่ล่าช้า เป้าหมายรายได้ การเคลื่อนไหวของโอกาสทางการขาย และความเสี่ยงที่ AI ให้ความสำคัญ
- มุมมองสถานะท่อ: ดูจำนวนดีลที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน
- รายการติดตามที่ล่าช้า: ติดตามการติดต่อที่หยุดชะงักก่อนที่โอกาสจะหมดไป
- การ์ดรายได้และจำนวนดีล: แสดงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหา
- แผนภูมิแนวโน้ม: ติดตามการเคลื่อนไหวของกระบวนการ, อัตราการปิดการขาย, หรือการเปลี่ยนขั้นตอนตามเวลา
- ข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI: ใช้ClickUp Brainและ Automations เพื่อระบุความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของดีล และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดแดชบอร์ดและเห็นปริมาณดีลที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีโอกาสจำนวนมากที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา นอกจากนี้ การติดตามผลยังคงล่าช้า และรายได้ที่คาดการณ์เริ่มลดลง ในจุดนี้ ปัญหาจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทีมของคุณไม่ต้องการโอกาสในท่อการขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้น คุณจำเป็นต้องช่วยให้ตัวแทนขายสามารถผลักดันดีลที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ผ่านขั้นตอนสุดท้ายและปิดการขายได้
คุณรู้หรือไม่? Gartner คาดการณ์ว่า40% ของแอปพลิเคชันองค์กรจะมีตัวแทน AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานภายในสิ้นปีนี้ เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงนั้นแล้วที่ ClickUp
เราใช้ClickUp Super Agentsเป็นเครื่องมืออัตโนมัติของเราที่เตรียมการสาธิตและจัดการการติดตามผล เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จได้
ชมการทำงานของตัวแทน AI ของเราด้านล่างนี้:
4. แดชบอร์ดการตลาด
ทีมการตลาดเผชิญกับContext Sprawlเมื่อภารกิจของแคมเปญ, ไฟล์, การอนุมัติ, และข้อมูลประสิทธิภาพถูกเก็บไว้ในเครื่องมือต่าง ๆแผงควบคุมการตลาดของ ClickUp รวมการดำเนินการแคมเปญและข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ไว้ในมุมมองการรายงานเดียว
และใน ClickUp แดชบอร์ดนั้นหมายถึง:
- แผนภูมิแท่ง: จัดกลุ่มงานตามแคมเปญเพื่อดูว่าโครงการใดใกล้จะเสร็จสิ้นและโครงการใดที่ล่าช้า
- รายการงาน: กรองตาม "ประเภทเนื้อหา" (เช่น วิดีโอ, บล็อก, ข้อความโฆษณา) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสร้างสรรค์มีความสมดุลในทุกช่องทาง
- ฝังวิดเจ็ต: ดึงมุมมองแบบเรียลไทม์จาก Google Analytics หรือ Looker Studio มาไว้ข้างๆ งานที่สร้างข้อมูลประสิทธิภาพนั้น
การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าช่องทางขั้นตอนของฟันเนล และรูปแบบ—ซึ่งติดตามผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง—จะเป็นพลังขับเคลื่อนการแยกวิเคราะห์ทางภาพทุกส่วน
สมมติว่าผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสังเกตเห็นการลดลงของปริมาณการเข้าชม พวกเขาตรวจสอบแดชบอร์ดและเห็นว่าแถบสถานะ "โซเชียลมีเดีย" กำลังล่าช้า และสังเกตเห็นว่าการวิเคราะห์ที่ฝังอยู่แสดงการลดลงของจำนวนการอ้างอิง พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสื่อสร้างสรรค์ยังอยู่ในขั้นตอน "การตรวจสอบทางกฎหมาย" ทำให้พวกเขาสามารถเปิดตัวแคมเปญได้โดยไม่ต้องมีการประชุม "ตรวจสอบสถานะ"
ผลกระทบในโลกจริง:Finastraใช้ ClickUp Dashboards เพื่อรวมศูนย์การมองเห็นด้านการตลาดทั่วโลกในทุกภูมิภาค ทีมงานลดการรายงานด้วยตนเองและให้ผู้บริหารเข้าถึงสถานะของแคมเปญแบบเรียลไทม์
วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาเปลี่ยนมาใช้ ClickUp Dashboards เพื่อทำหน้าที่เป็น "แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง" แบบเรียลไทม์ ด้วยการรวมข้อมูลแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียว พวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูลด้วยตนเองหรือส่งอีเมลซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไป
ผลลัพธ์:
- ลด "ภาษีการรายงาน": ทีมหยุดใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลระดับภูมิภาคด้วยตนเอง และเริ่มมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน
- เข้าถึงได้ทันที: ผู้นำสามารถตรวจสอบสุขภาพของแคมเปญทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ หมดปัญหาการรอการอัปเดตประจำสัปดาห์
แนวคิดของเราคือ 'ถ้าไม่มีใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นทุกวันนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกกิจกรรมการตลาดจะต้องถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
5. แดชบอร์ดการติดตามเวลา
หน่วยงานที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงต้องการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อปกป้องกำไรของพวกเขาClickUp Time Tracking ส่งข้อมูลไปยัง วิดเจ็ตบนแดชบอร์ดโดยตรง ลดความล่าช้าในการซิงค์จากเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- การติดตามเวลาโดยผู้รับมอบหมาย: ดูว่าใครบันทึกอะไรในแผนภูมิแท่ง
- การติดตามเวลาตามโครงการ: เปรียบเทียบชั่วโมงระหว่างบัญชีลูกค้า
- รายงานค่าใช้จ่าย ClickUp: แยกงานที่สร้างรายได้ออกจากงานภายใน
- วิดเจ็ตการคำนวณ: เปรียบเทียบชั่วโมงที่ประมาณการกับชั่วโมงที่ใช้จริงเพื่อตรวจจับการขยายขอบเขตงาน
ตัวอย่างเช่น คุณเปิดแดชบอร์ดและพบว่าบัญชีลูกค้าหนึ่งรายได้ใช้ชั่วโมงที่ประมาณการไว้ไปเกือบหมดแล้ว ในขณะที่เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ นั่นคือสัญญาณให้คุณทบทวนขอบเขต ปรับแผน หรือพูดคุยกับลูกค้าก่อนที่ปัญหาการใช้เกินจะรุนแรงขึ้น
โบนัส: ClickUp Super Agents สามารถช่วยปรับสมดุลปริมาณงานของลูกค้าได้ก่อนที่ความสามารถจะลดลง ตัวอย่างเช่นAI AgentของResource Allocation Managerสามารถตรวจสอบสัญญาณของปริมาณงาน แจ้งเตือนการขยายงานเกินกำลัง และแนะนำการปรับเปลี่ยนงานระหว่างบัญชีต่างๆ
ทีมยังคงควบคุมสิทธิ์, ความรู้, และความจำของตัวแทน
6. แดชบอร์ดภาระงานของทีม
แดชบอร์ดภาระงานของทีมจะแสดงว่าพนักงานคนใดมีงานมากเกินไป ใช้เวลาน้อยเกินไป หรือมีงานเร่งด่วนที่ต้องทำ กำจัดความไม่แน่นอนด้วยวิดเจ็ตภาระงานที่แสดงขีดความสามารถของแต่ละบุคคล กำหนดขีดจำกัดความสามารถสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม เพื่อให้แดชบอร์ดแจ้งเตือนเมื่อมีใครมีภาระงานมากเกินไปหรือมีเวลาว่าง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดแดชบอร์ดและสังเกตเห็นว่านักออกแบบคนหนึ่งกำลังรับผิดชอบงานเร่งด่วนส่วนใหญ่ ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมอีกคนยังมีเวลาว่าง ในจุดนี้ คุณสามารถปรับสมดุลภาระงานได้ทันทีจากข้อมูลที่มี
7. แดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ แต่การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปนำไปสู่ความสับสน แดชบอร์ดสำหรับลูกค้าใน ClickUp ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญ ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ ระยะของโครงการ และสินทรัพย์ที่ฝังไว้ได้เฉพาะในโหมดอ่านเท่านั้น
ใน ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบแดชบอร์ดของคุณได้ดังนี้:
- รายการงานที่กรองแล้ว: แสดงเฉพาะ "เป้าหมายหลัก" ระดับสูงและงานส่งมอบสุดท้ายเท่านั้น งานย่อยภายในและขั้นตอน "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" จะถูกซ่อนไว้เพื่อลดความสับสน
- แผนภูมิแถบสถานะ: การแสดงภาพรวมขนาดใหญ่ที่แสดงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนหลักของโครงการ
- ฝังวิดเจ็ต: โปรโตไทป์ Figma แบบสดหรือการสาธิตผ่าน Loom ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับผลงานล่าสุดได้โดยตรงบนแดชบอร์ด
ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์ที่จัดการการสร้างที่ซับซ้อนใช้แดชบอร์ดนี้เพื่อปกป้องลูกค้าจากตั๋วทางเทคนิคกว่า 400 รายการ ลูกค้าจะเห็นแผนภูมิวงกลมสถานะที่แสดงเพียงสามขั้นตอน: "การพัฒนา," "การตรวจสอบคุณภาพ," และ "ใช้งานจริง" เมื่อลูกค้าสังเกตเห็นว่าส่วนของ "การตรวจสอบคุณภาพ" กำลังเพิ่มขึ้น พวกเขาจะอ้างอิงไปยังวิดเจ็ตข้อความที่ผู้จัดการโครงการได้บันทึกไว้แล้วว่ากำลังดำเนินการแก้ไขแพตช์ความปลอดภัยอยู่
ต้องการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าใช่ไหม? ชมวิดีโอแนะนำทีละขั้นตอนนี้ได้เลย:
8. แดชบอร์ดการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานด้านบุคลากร
ทีม People Opsสูญเสียผู้สมัครเมื่อกระบวนการจ้างงานกระจายอยู่ในอีเมล, สเปรดชีต, แบบฟอร์ม, และบันทึกการสัมภาษณ์ แดชบอร์ด HR ของ ClickUp ติดตามสถานะของผู้สมัคร, การรับสมัคร, ระยะเวลาในการจ้างงาน, และความคืบหน้าของการอบรมในมุมมองเดียว
ใน ClickUp คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ เช่น:
- แผนภูมิแท่ง (กระบวนการจ้างงาน): แสดงปริมาณผู้สมัครงานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "สมัครแล้ว", "ผ่านการคัดกรอง", "สัมภาษณ์แล้ว", และ "ได้รับข้อเสนอ"
- การป้อนข้อมูลจากแบบฟอร์มไปยังงาน: ใบสมัครจากแบบฟอร์ม ClickUpจะถูกส่งไปยังวิดเจ็ต "ผู้สมัครใหม่" โดยตรง
- วิดเจ็ตการคำนวณ: ติดตาม "เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน" หรือ "ตำแหน่งงานที่เปิดรับเทียบกับตำแหน่งงานที่เต็ม" เพื่อวัดความเร็วในการสรรหา
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีผู้สมัครจำนวนมากอยู่ในส่วนบนของกระบวนการ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ผ่านการคัดกรอง หรือคุณอาจเห็นว่างานปฐมนิเทศติดขัดในสัปดาห์แรก สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณชัดเจนให้คุณปรับปรุงกระบวนการก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อความเร็วในการจ้างงานหรือประสบการณ์ของพนักงานใหม่
9. แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
การส่งโค้ดให้ตรงเวลาต้องอาศัยการตรวจจับปัญหาขัดข้องก่อนที่จะทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์ล่าช้า แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์, ความรุนแรงของบั๊ก, ความเร็ว, งานที่ถูกขัดขวาง, และความเสี่ยงในการปล่อยซอฟต์แวร์
คุณสามารถจัดระเบียบแดชบอร์ด ClickUp ของคุณได้อย่างเช่น:
- แผนภูมิการเผาไหม้สปรินต์: ติดตามคะแนนเทียบกับเส้น "อุดมคติ" ของคุณเพื่อระบุ "ความเร่งรีบในวันศุกร์" ที่อาจเกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดสปรินต์
- การแยกความรุนแรงของข้อบกพร่อง: แผนภูมิวงกลมที่ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่อง "วิกฤต" จะไม่ถูกมองข้ามเพื่อแก้ไข UI ที่ง่ายกว่า
- แผนภูมิความเร็วสปรินต์: แสดงผลผลิตในอดีตตลอดช่วงสปรินต์ที่ผ่านมา เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินแผนงานโดยอ้างอิงข้อมูลที่สนับสนุน
สมมติว่าแนวโน้มความเร็วในการทำงานยังคงดูคงที่ แต่กราฟการลดงานเริ่มแบนลงในช่วงครึ่งทางของสปรินต์ จากนั้นคุณสังเกตเห็นกลุ่มของบั๊กที่มีความรุนแรงสูงและรายการงานที่ถูกบล็อกที่เพิ่มขึ้น แดชบอร์ดช่วยให้คุณตรวจพบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ยังมีเวลาเพียงพอที่จะปกป้องการปล่อยเวอร์ชัน
10. แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคล
แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคลจะแสดงงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด การใช้เวลา งานที่เสร็จสมบูรณ์ และลำดับความสำคัญที่แนะนำโดย AI ศูนย์ควบคุมส่วนตัวนี้จะตัดสิ่งรบกวนในการจัดการออกไป โดยนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณในทันที
นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้:
- รายการงานแบบไดนามิก: แสดงเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณ โดยเรียงตามวันที่ครบกำหนด เพื่อให้งานที่มีความสำคัญลำดับถัดไปอยู่ด้านบน
- แผนภูมิแท่งเวลาประจำสัปดาห์: การตรวจสอบส่วนตัวที่แสดงการกระจายเวลาของคุณในแต่ละโครงการ ช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่เสียเวลาโดยไม่จำเป็น
- แผนภูมิเส้นแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์: ตัวติดตามที่แสดงผลการทำงานประจำวันของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวโน้มการผลิตของคุณได้อย่างชัดเจน
- ข้อมูลเชิงลึกที่ AI ให้ความสำคัญ: ใช้ ClickUp Brain ในการวิเคราะห์กำหนดส่งงานและข้อพึ่งพาที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อแนะนำงานที่ควรเริ่มถัดไปอย่างแม่นยำ
ตัวอย่างเช่น ในช่วงกลางสัปดาห์ รายการงานของคุณอาจดูเต็มไปหมดแต่ยังบอกคุณน้อยมากเกี่ยวกับความพยายามของคุณกำลังมุ่งไปที่ไหน แดชบอร์ดส่วนตัวช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ระบุกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการ ดูสิ่งที่ต้องพึ่งพาซึ่งกำลังขัดขวางการทำงาน และตรวจสอบว่าสัปดาห์ของคุณเต็มไปด้วยความก้าวหน้าหรือเพียงแค่กิจกรรมเท่านั้น การมองเห็นในลักษณะนี้ช่วยให้คุณทำงานด้วยเจตนาที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ใช่แค่ความเร่งรีบเท่านั้น
ClickUp Insight: คิดว่าการถูกรบกวนเล็กน้อยจากงานที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหม? จริงๆ แล้วมันสำคัญมาก
สำหรับพนักงาน 28% การหยุดชะงักเล็กๆ น้อยๆ และการสลับงานอย่างต่อเนื่องกัดกร่อนเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมลดลงและเพิ่มภาระทางจิตใจให้กับพวกเขา
ด้วยแดชบอร์ดและ มุมมองหน้าแรกที่ปรับแต่งตามความต้องการของ ClickUpคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวที่มอบภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงงานที่มองไม่เห็นด้วย
ระบุให้ชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริง ๆ และเสริมสร้างศักยภาพให้ตัวเองสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างชาญฉลาด
วิดเจ็ตยอดนิยมสำหรับแดชบอร์ด ClickUp
วิดเจ็ตแดชบอร์ด ClickUp แปเปลี่ยนข้อมูลจาก Workspace ให้เป็นแผนภูมิ, รายการ, ตาราง, การฝัง, และสรุปโดย AI วิดเจ็ตที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับตัดสินใจที่แดชบอร์ดของคุณต้องการสนับสนุน
นี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดตามหมวดหมู่:
วิดเจ็ตการติดตามเวลา
- เวลาที่ติดตามโดยผู้รับมอบหมาย: แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนชั่วโมงต่อคน
- เวลาที่ติดตามตามโครงการ: เจาะลึกว่าชั่วโมงการทำงานถูกใช้ไปที่ไหน
- รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: แยกรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ออกจากรายการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- ตารางรายงานเวลาของ ClickUp: จัดกลุ่มตามพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, หรือผู้ใช้
วิดเจ็ตสถานะและความคืบหน้า
- แผนภูมิวงกลมสถานะ: เปอร์เซ็นต์ของงานในแต่ละสถานะ
- แผนภูมิแถบสถานะ: จำนวนงานตามสถานะในแต่ละสถานที่
- แผนภาพการไหลสะสมของ ClickUp: แสดงภาพงานที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนตามช่วงเวลา
วิดเจ็ตปริมาณงานและผู้รับผิดชอบ
- วิดเจ็ตปริมาณงาน: มุมมองความจุที่แสดงว่าใครมีงานเกินหรือต่ำกว่าขีดจำกัด
- จำนวนงานตามผู้รับผิดชอบ: แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลมแสดงการกระจายงาน
- งานที่ผู้รับมอบหมายทำเกินกำหนดใน ClickUp: เน้นจุดที่เกิดความล่าช้า
วิดเจ็ตสปรินต์
- แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์: ติดตามงานที่เหลืออยู่เทียบกับอัตราที่เหมาะสมในหนึ่งสปรินต์
- แผนภูมิการเผาไหม้ Sprint ของ ClickUp: ติดตามการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและงานที่เสร็จสิ้นในหนึ่ง Sprint
- แผนภูมิความเร็วในการวิ่ง: เปรียบเทียบงานที่ตกลงไว้กับงานที่เสร็จสิ้นในระยะเวลา 3 ถึง 10 สปรินต์
วิดเจ็ตแบบกำหนดเองและแบบฝัง
- ฝังวิดเจ็ต: แสดง Google Sheets, Figma, Loom หรือ URL ภายนอกใด ๆ
- วิดเจ็ตข้อความแบบสมบูรณ์: เพิ่มบันทึก คำแนะนำ หรือป้ายกำกับส่วนเพื่อสร้างบริบท
- แผนภูมิฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: สร้างแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, หรือแผนภูมิเส้นจากข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ
ใช้บัตร AI เพื่อสรุปกิจกรรมในแดชบอร์ด
ClickUp AI Cards ช่วยให้ทีมเปลี่ยนข้อมูลจากแดชบอร์ดเป็นสรุปภาษาที่เข้าใจง่าย แทนที่จะต้องสแกนทุกแผนภูมิด้วยตนเอง ทีมสามารถใช้ AI Cards เพื่อสรุปการอัปเดตโครงการ ความคืบหน้าของทีม อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปจากข้อมูลสดใน Workspace
วิธีสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นภายใน Workspace ของคุณเพื่อสร้างและแก้ไข จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. คลิก แดชบอร์ด ในแถบด้านซ้าย หรือใช้ปุ่ม + จากพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการใดก็ได้
2. เลือก เริ่มต้นใหม่ หรือเลือกเทมเพลตแดชบอร์ด
3. คลิก + บัตร เพื่อเปิดคลังวิดเจ็ต
4. เลือกหมวดหมู่ของวิดเจ็ตและกำหนดค่าแหล่งข้อมูล—เลือกพื้นที่, โฟลเดอร์, หรือรายการที่คุณต้องการดึงข้อมูลจาก
5. ลากและปรับขนาดวิดเจ็ตบนผืนผ้าใบเพื่อจัดเรียงเลย์เอาต์ของคุณ
6. ใช้ตัวกรองภายในแต่ละวิดเจ็ตเพื่อจำกัดข้อมูลตามผู้รับผิดชอบ สถานะ ช่วงวันที่ แท็ก หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
7. ตั้งชื่อแดชบอร์ดของคุณและกำหนดสิทธิ์การแชร์ (ส่วนตัว, ทั่วทั้งทีม, หรือลิงก์สาธารณะ)
หากวิดเจ็ตแสดงว่า "ไม่มีข้อมูล" ให้ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลถูกเลือกอย่างถูกต้องและงานมีฟิลด์ที่เกี่ยวข้องถูกกรอกไว้แล้ว แผงควบคุมจะรีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 นาทีเป็นค่าเริ่มต้น หรือคุณสามารถรีเฟรชได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
ปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มากมายจนล้นหลาม สามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การอัตโนมัติ ⚒️
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUp ทำให้ การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและกราฟอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ด ClickUp ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายได้ นี่คือวิธีที่จะทำให้ได้ผล 👇
กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวข้อมูลของคุณ
ก่อนเพิ่มวิดเจ็ตใด ๆ ให้ตอบสองคำถามต่อไปนี้:
- ใครจะดูแดชบอร์ดนี้? (ผู้บริหาร, หัวหน้าทีม, ผู้ปฏิบัติงาน, ลูกค้า)
- อะไร การตัดสินใจใดที่มันควรช่วยให้พวกเขาตัดสินใจ? (จ้างคนเพิ่ม, ย้ายงาน, อนุมัติงบประมาณ)
เขียนประโยควัตถุประสงค์เพียงหนึ่งประโยค เช่น "แดชบอร์ดนี้ช่วยให้หัวหน้าฝ่ายการตลาดเห็นแคมเปญใดที่กำลังดำเนินไปตามเป้าหมายในไตรมาสนี้" หากคุณเขียนไม่ได้ แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะสร้าง
เลือก KPI และวิดเจ็ตที่เหมาะสม
จับคู่ประเภทวิดเจ็ตกับประเภทข้อมูล:
|สัดส่วน (ร้อยละของงานต่อสถานะ)
|แผนภูมิวงกลม
|การเปรียบเทียบ (ชั่วโมงต่อสมาชิกทีม)
|แผนภูมิแท่ง
|แนวโน้มตามเวลา (งานที่เสร็จสิ้นต่อสัปดาห์)
|แผนภูมิเส้น
|รายการที่ต้องดำเนินการ (งานที่ค้าง, งานที่ถูกขัดขวาง)
|รายการงาน
|ตัวชี้วัดเดียว (ชั่วโมงทั้งหมด, จำนวนงาน)
|วิดเจ็ตการคำนวณ
หากตัวชี้วัดไม่ได้ขับเคลื่อนการตัดสินใจ ให้ละเว้น
จัดระเบียบวิดเจ็ตเพื่อลำดับความสำคัญทางสายตา
วางตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ที่มุมบนซ้ายเพื่อสร้างลำดับความสำคัญที่ชัดเจน—นั่นคือจุดที่สายตาจะมองเป็นอันดับแรก จัดกลุ่มวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและใช้ Text Widgets เป็นตัวแบ่งส่วน
ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการปรับขนาดวิดเจ็ต—ทำให้แผนภูมิหลักใหญ่ขึ้นและรายละเอียดสนับสนุนเล็กลง ClickUp ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ เพราะขนาดสะท้อนความสำคัญอย่างแท้จริง
สร้างแดชบอร์ด ClickUp แรกของคุณวันนี้
ข้อมูลโครงการที่กระจัดกระจายทำให้การตัดสินใจล่าช้า แดชบอร์ด ClickUp เปลี่ยนงาน, เป้าหมาย, การบันทึกเวลา, ปริมาณงาน, สปรินต์, และฟิลด์ที่กำหนดเองให้กลายเป็นมุมมองรายงานแบบเรียลไทม์ในที่เดียว
ทีมสามารถใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามลำดับความสำคัญของผู้บริหาร ความเสี่ยงของโครงการ ท่อการขาย ประสิทธิภาพของแคมเปญ ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ความคืบหน้าในการจ้างงาน สุขภาพของสปรินต์ และประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและสร้างแดชบอร์ดแรกของคุณภายในไม่กี่นาที
คำถามที่พบบ่อย
ความแตกต่างระหว่างมุมมองใน ClickUp กับแดชบอร์ดใน ClickUp คืออะไร?
มุมมองของ ClickUp (รายการ, กระดาน, แผนงาน Gantt, ปฏิทิน) จัดระเบียบและแสดงงานภายในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง—เป็นพื้นที่ที่คุณทำงานจริง แดชบอร์ดของ ClickUp รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงในรูปแบบวิดเจ็ตที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการรายงานและการติดตาม—เป็นพื้นที่ที่คุณเห็นภาพรวมทั้งหมด
คุณสามารถแชร์แดชบอร์ด ClickUp กับลูกค้าที่ไม่มีบัญชี ClickUp ได้หรือไม่?
ใช่—คุณสามารถสร้างลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้สำหรับแดชบอร์ดใดก็ได้ โดยให้ผู้ชมภายนอกเข้าถึงได้เฉพาะการอ่านเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี ClickUp
ทีมควรสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp กี่อัน?
หนึ่งต่อผู้ชมหรือการตัดสินใจที่แตกต่างกันเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง ทีมส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยสองหรือสามและขยายจากตรงนั้น
วิดเจ็ตบนแดชบอร์ดของ ClickUp จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลงานเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
ใช่—วิดเจ็ตจะดึงข้อมูลสดจาก Workspace ของคุณ และแดชบอร์ดจะรีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 นาที คุณยังสามารถรีเฟรชด้วยตนเองได้ทุกเมื่อที่ต้องการ