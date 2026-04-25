10 ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp สำหรับทีม

10 ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp สำหรับทีม

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
25 เมษายน 2569
สร้างแดชบอร์ดของคุณใน ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลโครงการให้เป็นมุมมองรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ ทีมขาย นักการตลาด เอเจนซี่ ทีมทรัพยากรบุคคล นักพัฒนา และผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน

ตามดัชนีแนวโน้มการทำงานของไมโครซอฟท์48% ของพนักงานกล่าวว่างานของพวกเขารู้สึกวุ่นวายและกระจัดกระจาย เมื่อสถานะของโครงการกระจายอยู่ในงานต่างๆ, สเปรดชีต, แชท และการอัปเดตต่างๆ ทีมจะสูญเสียสมาธิอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้แสดงตัวอย่างแดชบอร์ดClickUp10 แบบ พร้อมวิดเจ็ตที่อยู่เบื้องหลัง และหลักการออกแบบที่ทำให้แดชบอร์ดมีประโยชน์

ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp ที่เห็นได้ชัดเจน

แดชบอร์ด ClickUp จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแต่ละแดชบอร์ดตอบคำถามทางธุรกิจที่ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อ ตารางด้านล่างแสดงว่าแดชบอร์ดใดเหมาะกับทีมใด ควรใช้วิดเจ็ตใด และช่วยในการตัดสินใจเรื่องใด

ตัวอย่างแดชบอร์ดเหมาะที่สุดสำหรับวิดเจ็ตสำคัญการตัดสินใจที่สนับสนุน
แดชบอร์ดผู้บริหารทีมผู้นำพอร์ตโฟลิโอ, แผนภูมิวงกลม, ปริมาณงาน, การ์ด AIโครงการใดบ้างที่ต้องการความสนใจ?
แดชบอร์ดการจัดการโครงการผู้จัดการโครงการรายการงาน, แผนภูมิแถบสถานะ, ไทม์ไลน์, การคำนวณอะไรที่ล่าช้า, ติดขัด, หรือมีความเสี่ยง?
แดชบอร์ดการขายผู้จัดการฝ่ายขายขั้นตอนท่อส่ง, บัตรรายได้, แผนภูมิแนวโน้มข้อตกลงใดบ้างที่ต้องติดตามผล?
แดชบอร์ดการตลาดทีมการตลาดแผนภูมิแท่ง, รายการงาน, แทรกวิดเจ็ตแคมเปญใดบ้างที่ล่าช้าหรือมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร?
แดชบอร์ดการติดตามเวลาหน่วยงานและทีมบริการการติดตามเวลา, รายงานที่เรียกเก็บเงินได้, การคำนวณลูกค้าหรือโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ?
แดชบอร์ดปริมาณงานของทีมหัวหน้าทีมปริมาณงาน, จำนวนงานตามผู้รับผิดชอบใครที่ทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่?
แดชบอร์ดสำหรับลูกค้าหน่วยงานและทีมลูกค้ารายการงานที่กรองแล้ว, แผนภูมิสถานะ, แทรกลูกค้าสามารถเห็นอะไรได้บ้างโดยไม่มีเสียงรบกวนภายใน?
แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลกระบวนการสรรหา, แบบฟอร์ม, การคำนวณการจ้างงานหรือการเริ่มงานใหม่ติดขัดที่ขั้นตอนใด?
แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมสปรินต์เบิร์นดาวน์, ความรุนแรงของบั๊ก, เวลโลซิตี้การปล่อยยังคงเป็นไปตามแผนหรือไม่?
แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคลผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลรายการงานแบบไดนามิก, แผนภูมิแถบเวลา, ข้อมูลเชิงลึกด้านความสำคัญโดย AIฉันควรทำงานอะไรต่อไป?

แดชบอร์ด ClickUp คืออะไร?

แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้ เป็นหน้าการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งเปลี่ยนงาน, เป้าหมาย, การบันทึกเวลา, สปรินต์, และฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ให้เป็นวิดเจ็ตภาพสด

ต่างจากสเปรดชีตแบบคงที่หรือเครื่องมือรายงานแบบแยกส่วน แดชบอร์ดของ ClickUp จะเชื่อมต่อกับงานโดยตรง ทีมงานสามารถติดตามงาน เป้าหมาย เวลา ปริมาณงาน สปรินต์ แบบฟอร์ม และฟิลด์ที่กำหนดเองได้จากพื้นที่ทำงานเดียวกันที่การดำเนินงานเกิดขึ้น

ทีมใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามสถานะโครงการ, ปริมาณงาน, สุขภาพของกระบวนการขาย, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, การติดตามเวลา, ความคืบหน้าของการจ้างงาน, ความเร็วของสปรินต์, และประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัว

สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามเมตริกและเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Dashboards: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามเมตริกและเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp Dashboards

แดชบอร์ดช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจากทั่วทั้ง ClickUp Workspace ของคุณมาไว้ในมุมมองเดียวโดยใช้ วิดเจ็ต—บล็อกโมดูลาร์ที่แสดงข้อมูลประเภทต่างๆ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านงานและรายการต่างๆ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ในทันที

แดชบอร์ดของ ClickUp รองรับความต้องการในการรายงานหลักสี่ประการ:

  • การปรับแต่ง: ทีมสามารถลาก, ปรับขนาด, และจัดเรียงวิดเจ็ตได้
  • อัปเดตสด: วิดเจ็ตจะรีเฟรชเมื่อข้อมูลงานมีการเปลี่ยนแปลง
  • การแชร์: ทีมสามารถแชร์แดชบอร์ดกับแขก, ลูกค้า, หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้
  • การรายงานข้ามพื้นที่: แดชบอร์ดสามารถดึงข้อมูลจากหลายพื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ

เกร็ดความรู้:คำว่า "dashboard"ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากซอฟต์แวร์หรือรถยนต์ แต่เดิมหมายถึงแผ่นไม้หรือแผ่นหนังที่ติดตั้งบนรถม้า เพื่อป้องกันไม่ให้โคลนกระเด็นขึ้นมาโดนจากกีบม้า

แดชบอร์ด ClickUp แบบใดที่คุณควรสร้างเป็นอันดับแรก?

เริ่มต้นด้วยแดชบอร์ดที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจที่เร่งด่วนที่สุดของคุณ ทีมที่กำลังประสบปัญหาการพลาดกำหนดเวลาต้องการแดชบอร์ดโครงการ ทีมขายที่มองไม่เห็นการคาดการณ์ที่ชัดเจนต้องการแดชบอร์ดการจัดการโอกาส ทีมที่สูญเสียอัตรากำไรต้องการแดชบอร์ดการติดตามเวลา

หากทีมของคุณจำเป็นต้อง…สร้างแดชบอร์ดนี้ก่อนทำไมมันช่วยได้
ตรวจพบงานล่าช้าหรือถูกระงับแดชบอร์ดการจัดการโครงการแสดงงานที่ค้างเกินกำหนด สถานะที่หยุดชะงัก และความเสี่ยงของไทม์ไลน์
ลดคำขอสถานะความเป็นผู้นำแดชบอร์ดผู้บริหารสรุปความก้าวหน้าของโครงการ, ปริมาณงาน, และสุขภาพทางธุรกิจ
ปรับปรุงการติดตามการขายแดชบอร์ดการขายติดตามสถานะการเจรจาข้อตกลง การติดตามที่ค้างอยู่ และการเคลื่อนไหวของรายได้
ปกป้องอัตรากำไรของหน่วยงานแดชบอร์ดการติดตามเวลาเปรียบเทียบชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ งานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และประมาณการ
ป้องกันการหมดไฟแดชบอร์ดปริมาณงานของทีมแสดงเพื่อนร่วมทีมที่มีภาระงานมากเกินไปและศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้
ปรับปรุงการมองเห็นของลูกค้าแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าแบ่งปันความสำเร็จและผลลัพธ์โดยไม่เปิดเผยงานภายใน
เร่งกระบวนการจ้างงานแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลติดตามขั้นตอนของผู้สมัคร, เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน, และงานการอบรม
ปกป้องกำหนดเวลาการปล่อยแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์แสดงแนวโน้มการเผาไหม้ของสปรินต์, ความรุนแรงของบั๊ก, และความเร็ว

ใครควรใช้แดชบอร์ด ClickUp?

แดชบอร์ดของ ClickUp มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในโครงการต่างๆ บุคลากร กำหนดเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ใช้แดชบอร์ด ClickUp หากคุณต้องการ:

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการในหลายรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่
  • ติดตามปริมาณงานและความสามารถตามผู้รับผิดชอบ
  • รายงานความคืบหน้าของกระบวนการขาย แคมเปญ สปรินท์ หรือการสรรหาบุคลากร
  • แชร์การอัปเดตที่เปิดเผยต่อลูกค้าโดยไม่เปิดเผยงานภายใน
  • เปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นแผนภูมิ ตาราง และการคำนวณ

10 ตัวอย่างแดชบอร์ด ClickUp สำหรับทุกทีม

แดชบอร์ด ClickUp ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทีมของคุณต้องตัดสินใจ ผู้บริหารต้องการมองเห็นภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการโครงการต้องการติดตามความเสี่ยงและกำหนดเวลา ทีมขายต้องการสุขภาพของโอกาสในกระบวนการขาย ทีมการตลาดต้องการข้อมูลการดำเนินการและประสิทธิภาพของแคมเปญ ทีมทรัพยากรบุคคลต้องการการมองเห็นในกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศพนักงาน ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างนี้สามารถสร้างได้โดยใช้วิดเจ็ตพื้นฐานของ ClickUp—และแต่ละอันมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันเฉพาะ

1. แดชบอร์ดผู้บริหาร

แดชบอร์ดผู้บริหารให้ผู้นำเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของโครงการริเริ่ม ความเสี่ยง ปริมาณงาน และสุขภาพของธุรกิจ แดชบอร์ดนี้ทำหน้าที่เป็น "ศูนย์ควบคุมภารกิจ" ระดับสูง โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนกเข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้

ใน ClickUp, นั่นอาจหมายถึงการใช้:

แดชบอร์ดสรุปผู้บริหาร ClickUp สำหรับรายงานผู้นำพร้อมการมองเห็น KPI และความคืบหน้าแบบพอร์ตโฟลิโอ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการและศักยภาพของทีมด้วยแดชบอร์ด ClickUp

เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำไมต้องเสียเวลาอ่านแดชบอร์ดทีละบรรทัดเมื่อ AI สามารถแสดงข้อมูลสำคัญได้ทันที? เพิ่มClickUp AI Cardเพื่อเปลี่ยนกิจกรรมโครงการสดให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนได้ทันทีภายในแดชบอร์ด ผู้นำจะได้รับสัญญาณอย่างรวดเร็ว: การเคลื่อนไหวที่สำคัญ ความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น และจุดที่ควรให้ความสนใจต่อไป

สรุปข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย ClickUp AI Cards: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
สรุปข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย ClickUp AI Cards

2. แดชบอร์ดการจัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการไม่ต้องการการอัปเดตเพิ่มเติม สิ่งที่พวกเขาต้องการคือมุมมองที่ชัดเจนว่าโครงการอยู่ในสถานะใดในตอนนี้

ใน ClickUp แดชบอร์ดการจัดการโครงการสามารถประกอบด้วย:

ติดตามงานที่ล่าช้า ความคืบหน้าของโครงการ และงานที่หยุดชะงักด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ติดตามงานที่ล่าช้า ความคืบหน้าของโครงการ และงานที่หยุดชะงักด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

การตั้งค่านี้ได้ผลเพราะแต่ละส่วนตอบคำถามที่แตกต่างกัน อะไรล่าช้า? อะไรติดขัด? กำหนดเวลาเป็นไปตามแผนหรือไม่? เราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจริงๆ?

ตัวอย่างเช่น หากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เริ่มล่าช้าแดชบอร์ดโครงการจะแสดงปัญหาอย่างรวดเร็ว การอนุมัติที่เกินกำหนดจะแสดงอย่างเด่นชัดเป็นอันดับแรก แผนภูมิสถานะจะแสดงการสะสมของการตรวจสอบ และไทม์ไลน์จะระบุจุดที่ความล่าช้าเริ่มส่งผลกระทบต่องานถัดไป ภาพรวมนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเข้ามาจัดการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ มอบหมายงานใหม่ และปกป้องกำหนดเวลา

คุณสามารถเพิ่มความคมชัดได้มากขึ้นด้วยClickUp Automationsที่กระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดส่ง และหากคุณไม่ต้องการสร้างจากศูนย์ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตอัตโนมัติและปรับแต่งจากที่นั่นได้

กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินการอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations
กระตุ้นการกระทำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและดำเนินกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Automations

ต้องการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการของคุณภายในเวลาไม่ถึง 15 นาทีหรือไม่? คู่มือนี้จะแสดงวิธีการ:

เคล็ดลับมืออาชีพ: อัตโนมัติรายงานสถานะด้วยClickUp Super Agents

แดชบอร์ดแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ClickUpSuper Agentsสามารถเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นรายงานสถานะที่กำหนดเวลาไว้สำหรับทีมของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอัปเดตประจำสัปดาห์สามารถสรุปความคืบหน้าของสปรินต์ งานที่ค้างอยู่ งานที่ขัดขวาง และงานที่เสร็จสิ้นแล้วทุกเช้าวันจันทร์ จากนั้นส่งรายงานไปยังช่องทีมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ClickUp Super Agents แสดงรายงานสถานะรายสัปดาห์อัตโนมัติจากแดชบอร์ด
ใช้ ClickUp Super Agents เพื่อสร้างและส่งรายงานแดชบอร์ดรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติ

3. แดชบอร์ดการขาย

ผู้จัดการฝ่ายขายมักจะติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการปิดการขาย ขนาดเฉลี่ยของดีล ความเร็วในการปิดดีล อัตราการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนความครอบคลุมของท่อการขาย และความแม่นยำของการคาดการณ์ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าท่อการขายมีสุขภาพดีหรือเพียงแค่ดูยุ่งในผิวเผินเท่านั้น

แดชบอร์ดการขายของ ClickUp ช่วยให้ทีมติดตามสถานะดีล การติดตามที่ล่าช้า เป้าหมายรายได้ การเคลื่อนไหวของโอกาสทางการขาย และความเสี่ยงที่ AI ให้ความสำคัญ

  • มุมมองสถานะท่อ: ดูจำนวนดีลที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน
  • รายการติดตามที่ล่าช้า: ติดตามการติดต่อที่หยุดชะงักก่อนที่โอกาสจะหมดไป
  • การ์ดรายได้และจำนวนดีล: แสดงการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหา
  • แผนภูมิแนวโน้ม: ติดตามการเคลื่อนไหวของกระบวนการ, อัตราการปิดการขาย, หรือการเปลี่ยนขั้นตอนตามเวลา
  • ข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI: ใช้ClickUp Brainและ Automations เพื่อระบุความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของดีล และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
แดชบอร์ดการขายที่แสดงขั้นตอนของดีลและการติดตามสถานะของดีล: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
ใช้แดชบอร์ด Sales pipeline ของ ClickUp สำหรับขั้นตอนของดีลและการติดตามสถานะของดีล

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดแดชบอร์ดและเห็นปริมาณดีลที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีโอกาสจำนวนมากที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา นอกจากนี้ การติดตามผลยังคงล่าช้า และรายได้ที่คาดการณ์เริ่มลดลง ในจุดนี้ ปัญหาจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทีมของคุณไม่ต้องการโอกาสในท่อการขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้น คุณจำเป็นต้องช่วยให้ตัวแทนขายสามารถผลักดันดีลที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ผ่านขั้นตอนสุดท้ายและปิดการขายได้

คุณรู้หรือไม่? Gartner คาดการณ์ว่า40% ของแอปพลิเคชันองค์กรจะมีตัวแทน AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานภายในสิ้นปีนี้ เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงนั้นแล้วที่ ClickUp

เราใช้ClickUp Super Agentsเป็นเครื่องมืออัตโนมัติของเราที่เตรียมการสาธิตและจัดการการติดตามผล เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จได้

ชมการทำงานของตัวแทน AI ของเราด้านล่างนี้:

4. แดชบอร์ดการตลาด

ทีมการตลาดเผชิญกับContext Sprawlเมื่อภารกิจของแคมเปญ, ไฟล์, การอนุมัติ, และข้อมูลประสิทธิภาพถูกเก็บไว้ในเครื่องมือต่าง ๆแผงควบคุมการตลาดของ ClickUp รวมการดำเนินการแคมเปญและข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ไว้ในมุมมองการรายงานเดียว

และใน ClickUp แดชบอร์ดนั้นหมายถึง:

  • แผนภูมิแท่ง: จัดกลุ่มงานตามแคมเปญเพื่อดูว่าโครงการใดใกล้จะเสร็จสิ้นและโครงการใดที่ล่าช้า
  • รายการงาน: กรองตาม "ประเภทเนื้อหา" (เช่น วิดีโอ, บล็อก, ข้อความโฆษณา) เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสร้างสรรค์มีความสมดุลในทุกช่องทาง
  • ฝังวิดเจ็ต: ดึงมุมมองแบบเรียลไทม์จาก Google Analytics หรือ Looker Studio มาไว้ข้างๆ งานที่สร้างข้อมูลประสิทธิภาพนั้น
ดูข้อมูลการแสดงสดควบคู่กับงานของคุณโดยใช้การฝังแบบกำหนดเองของ ClickUp Dashboards: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
ดูข้อมูลการแสดงสดควบคู่กับงานโดยใช้การฝังแบบกำหนดเองของแดชบอร์ด ClickUp

การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าช่องทางขั้นตอนของฟันเนล และรูปแบบ—ซึ่งติดตามผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง—จะเป็นพลังขับเคลื่อนการแยกวิเคราะห์ทางภาพทุกส่วน

สมมติว่าผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสังเกตเห็นการลดลงของปริมาณการเข้าชม พวกเขาตรวจสอบแดชบอร์ดและเห็นว่าแถบสถานะ "โซเชียลมีเดีย" กำลังล่าช้า และสังเกตเห็นว่าการวิเคราะห์ที่ฝังอยู่แสดงการลดลงของจำนวนการอ้างอิง พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสื่อสร้างสรรค์ยังอยู่ในขั้นตอน "การตรวจสอบทางกฎหมาย" ทำให้พวกเขาสามารถเปิดตัวแคมเปญได้โดยไม่ต้องมีการประชุม "ตรวจสอบสถานะ"

ผลกระทบในโลกจริง:Finastraใช้ ClickUp Dashboards เพื่อรวมศูนย์การมองเห็นด้านการตลาดทั่วโลกในทุกภูมิภาค ทีมงานลดการรายงานด้วยตนเองและให้ผู้บริหารเข้าถึงสถานะของแคมเปญแบบเรียลไทม์

วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาเปลี่ยนมาใช้ ClickUp Dashboards เพื่อทำหน้าที่เป็น "แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง" แบบเรียลไทม์ ด้วยการรวมข้อมูลแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียว พวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูลด้วยตนเองหรือส่งอีเมลซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไป

ผลลัพธ์:

  • ลด "ภาษีการรายงาน": ทีมหยุดใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลระดับภูมิภาคด้วยตนเอง และเริ่มมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน
  • เข้าถึงได้ทันที: ผู้นำสามารถตรวจสอบสุขภาพของแคมเปญทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ หมดปัญหาการรอการอัปเดตประจำสัปดาห์

แนวคิดของเราคือ 'ถ้าไม่มีใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นทุกวันนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกกิจกรรมการตลาดจะต้องถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

แนวคิดของเราคือ 'ถ้าไม่มีใน ClickUp ก็ไม่มีอยู่จริง' ดังนั้นทุกวันนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกกิจกรรมทางการตลาดจะต้องถูกป้อนเข้าไปใน ClickUp ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

5. แดชบอร์ดการติดตามเวลา

หน่วยงานที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงต้องการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อปกป้องกำไรของพวกเขาClickUp Time Tracking ส่งข้อมูลไปยัง วิดเจ็ตบนแดชบอร์ดโดยตรง ลดความล่าช้าในการซิงค์จากเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อดูชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รวมถึงประมาณการเวลา
ใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อดูชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ รวมถึงประมาณการเวลา
  • การติดตามเวลาโดยผู้รับมอบหมาย: ดูว่าใครบันทึกอะไรในแผนภูมิแท่ง
  • การติดตามเวลาตามโครงการ: เปรียบเทียบชั่วโมงระหว่างบัญชีลูกค้า
  • รายงานค่าใช้จ่าย ClickUp: แยกงานที่สร้างรายได้ออกจากงานภายใน
  • วิดเจ็ตการคำนวณ: เปรียบเทียบชั่วโมงที่ประมาณการกับชั่วโมงที่ใช้จริงเพื่อตรวจจับการขยายขอบเขตงาน

ตัวอย่างเช่น คุณเปิดแดชบอร์ดและพบว่าบัญชีลูกค้าหนึ่งรายได้ใช้ชั่วโมงที่ประมาณการไว้ไปเกือบหมดแล้ว ในขณะที่เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ นั่นคือสัญญาณให้คุณทบทวนขอบเขต ปรับแผน หรือพูดคุยกับลูกค้าก่อนที่ปัญหาการใช้เกินจะรุนแรงขึ้น

โบนัส: ClickUp Super Agents สามารถช่วยปรับสมดุลปริมาณงานของลูกค้าได้ก่อนที่ความสามารถจะลดลง ตัวอย่างเช่นAI AgentของResource Allocation Managerสามารถตรวจสอบสัญญาณของปริมาณงาน แจ้งเตือนการขยายงานเกินกำลัง และแนะนำการปรับเปลี่ยนงานระหว่างบัญชีต่างๆ

ทีมยังคงควบคุมสิทธิ์, ความรู้, และความจำของตัวแทน

ปรับสมดุลปริมาณงานของลูกค้าให้เหมาะสมก่อนที่ขีดความสามารถจะลดลง ด้วยเอเจนต์ AI ของ Resource Allocation Manager
ปรับสมดุลปริมาณงานของลูกค้าให้เหมาะสมก่อนที่ขีดความสามารถจะลดลง ด้วยเอเจนต์ AI ของ Resource Allocation Manager

6. แดชบอร์ดภาระงานของทีม

แดชบอร์ดภาระงานของทีมจะแสดงว่าพนักงานคนใดมีงานมากเกินไป ใช้เวลาน้อยเกินไป หรือมีงานเร่งด่วนที่ต้องทำ กำจัดความไม่แน่นอนด้วยวิดเจ็ตภาระงานที่แสดงขีดความสามารถของแต่ละบุคคล กำหนดขีดจำกัดความสามารถสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม เพื่อให้แดชบอร์ดแจ้งเตือนเมื่อมีใครมีภาระงานมากเกินไปหรือมีเวลาว่าง

ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อป้องกันการหมดไฟ และใช้มุมมองแผนที่เพื่อวางแผนงานที่อิงตามสถานที่อย่างชาญฉลาด
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อป้องกันการหมดไฟ และใช้มุมมองแผนที่เพื่อวางแผนงานที่ชาญฉลาดขึ้นโดยอิงตามสถานที่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดแดชบอร์ดและสังเกตเห็นว่านักออกแบบคนหนึ่งกำลังรับผิดชอบงานเร่งด่วนส่วนใหญ่ ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมอีกคนยังมีเวลาว่าง ในจุดนี้ คุณสามารถปรับสมดุลภาระงานได้ทันทีจากข้อมูลที่มี

โบนัส: วิธีที่ ClickUp ใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อความโปร่งใสแบบเรียลไทม์

7. แดชบอร์ดสำหรับลูกค้า

ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ แต่การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปนำไปสู่ความสับสน แดชบอร์ดสำหรับลูกค้าใน ClickUp ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญ ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ ระยะของโครงการ และสินทรัพย์ที่ฝังไว้ได้เฉพาะในโหมดอ่านเท่านั้น

แดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้า ClickUp: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
สร้างพอร์ทัลลูกค้าเพื่อทำงานร่วมกันในภารกิจและผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านแดชบอร์ดพอร์ทัลลูกค้าของ ClickUp

ใน ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบแดชบอร์ดของคุณได้ดังนี้:

  • รายการงานที่กรองแล้ว: แสดงเฉพาะ "เป้าหมายหลัก" ระดับสูงและงานส่งมอบสุดท้ายเท่านั้น งานย่อยภายในและขั้นตอน "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" จะถูกซ่อนไว้เพื่อลดความสับสน
  • แผนภูมิแถบสถานะ: การแสดงภาพรวมขนาดใหญ่ที่แสดงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนหลักของโครงการ
  • ฝังวิดเจ็ต: โปรโตไทป์ Figma แบบสดหรือการสาธิตผ่าน Loom ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับผลงานล่าสุดได้โดยตรงบนแดชบอร์ด

ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์ที่จัดการการสร้างที่ซับซ้อนใช้แดชบอร์ดนี้เพื่อปกป้องลูกค้าจากตั๋วทางเทคนิคกว่า 400 รายการ ลูกค้าจะเห็นแผนภูมิวงกลมสถานะที่แสดงเพียงสามขั้นตอน: "การพัฒนา," "การตรวจสอบคุณภาพ," และ "ใช้งานจริง" เมื่อลูกค้าสังเกตเห็นว่าส่วนของ "การตรวจสอบคุณภาพ" กำลังเพิ่มขึ้น พวกเขาจะอ้างอิงไปยังวิดเจ็ตข้อความที่ผู้จัดการโครงการได้บันทึกไว้แล้วว่ากำลังดำเนินการแก้ไขแพตช์ความปลอดภัยอยู่

ต้องการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าใช่ไหม? ชมวิดีโอแนะนำทีละขั้นตอนนี้ได้เลย:

8. แดชบอร์ดการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานด้านบุคลากร

ทีม People Opsสูญเสียผู้สมัครเมื่อกระบวนการจ้างงานกระจายอยู่ในอีเมล, สเปรดชีต, แบบฟอร์ม, และบันทึกการสัมภาษณ์ แดชบอร์ด HR ของ ClickUp ติดตามสถานะของผู้สมัคร, การรับสมัคร, ระยะเวลาในการจ้างงาน, และความคืบหน้าของการอบรมในมุมมองเดียว

ใน ClickUp คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ เช่น:

  • แผนภูมิแท่ง (กระบวนการจ้างงาน): แสดงปริมาณผู้สมัครงานผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "สมัครแล้ว", "ผ่านการคัดกรอง", "สัมภาษณ์แล้ว", และ "ได้รับข้อเสนอ"
  • การป้อนข้อมูลจากแบบฟอร์มไปยังงาน: ใบสมัครจากแบบฟอร์ม ClickUpจะถูกส่งไปยังวิดเจ็ต "ผู้สมัครใหม่" โดยตรง
  • วิดเจ็ตการคำนวณ: ติดตาม "เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน" หรือ "ตำแหน่งงานที่เปิดรับเทียบกับตำแหน่งงานที่เต็ม" เพื่อวัดความเร็วในการสรรหา
วัดความเร็วในการสรรหาด้วยวิดเจ็ตการคำนวณของ ClickUp
วัดความเร็วในการสรรหาด้วยวิดเจ็ตการคำนวณของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีผู้สมัครจำนวนมากอยู่ในส่วนบนของกระบวนการ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ผ่านการคัดกรอง หรือคุณอาจเห็นว่างานปฐมนิเทศติดขัดในสัปดาห์แรก สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณชัดเจนให้คุณปรับปรุงกระบวนการก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อความเร็วในการจ้างงานหรือประสบการณ์ของพนักงานใหม่

9. แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์และการพัฒนา

การส่งโค้ดให้ตรงเวลาต้องอาศัยการตรวจจับปัญหาขัดข้องก่อนที่จะทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์ล่าช้า แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์, ความรุนแรงของบั๊ก, ความเร็ว, งานที่ถูกขัดขวาง, และความเสี่ยงในการปล่อยซอฟต์แวร์

คุณสามารถจัดระเบียบแดชบอร์ด ClickUp ของคุณได้อย่างเช่น:

  • แผนภูมิการเผาไหม้สปรินต์: ติดตามคะแนนเทียบกับเส้น "อุดมคติ" ของคุณเพื่อระบุ "ความเร่งรีบในวันศุกร์" ที่อาจเกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดสปรินต์
  • การแยกความรุนแรงของข้อบกพร่อง: แผนภูมิวงกลมที่ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่อง "วิกฤต" จะไม่ถูกมองข้ามเพื่อแก้ไข UI ที่ง่ายกว่า
  • แผนภูมิความเร็วสปรินต์: แสดงผลผลิตในอดีตตลอดช่วงสปรินต์ที่ผ่านมา เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินแผนงานโดยอ้างอิงข้อมูลที่สนับสนุน
ติดตามสุขภาพการวิ่งระยะสั้น, ความรุนแรงของบั๊ก, และอัตราการส่งมอบด้วย ClickUp Dashboards: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
ติดตามสุขภาพการสปรินท์, ความรุนแรงของบั๊ก, และอัตราการส่งมอบด้วย ClickUp Dashboards

สมมติว่าแนวโน้มความเร็วในการทำงานยังคงดูคงที่ แต่กราฟการลดงานเริ่มแบนลงในช่วงครึ่งทางของสปรินต์ จากนั้นคุณสังเกตเห็นกลุ่มของบั๊กที่มีความรุนแรงสูงและรายการงานที่ถูกบล็อกที่เพิ่มขึ้น แดชบอร์ดช่วยให้คุณตรวจพบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ยังมีเวลาเพียงพอที่จะปกป้องการปล่อยเวอร์ชัน

10. แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคล

แดชบอร์ดประสิทธิภาพส่วนบุคคลจะแสดงงานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด การใช้เวลา งานที่เสร็จสมบูรณ์ และลำดับความสำคัญที่แนะนำโดย AI ศูนย์ควบคุมส่วนตัวนี้จะตัดสิ่งรบกวนในการจัดการออกไป โดยนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณในทันที

นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้:

  • รายการงานแบบไดนามิก: แสดงเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณ โดยเรียงตามวันที่ครบกำหนด เพื่อให้งานที่มีความสำคัญลำดับถัดไปอยู่ด้านบน
  • แผนภูมิแท่งเวลาประจำสัปดาห์: การตรวจสอบส่วนตัวที่แสดงการกระจายเวลาของคุณในแต่ละโครงการ ช่วยให้คุณมองเห็นจุดที่เสียเวลาโดยไม่จำเป็น
  • แผนภูมิเส้นแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์: ตัวติดตามที่แสดงผลการทำงานประจำวันของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวโน้มการผลิตของคุณได้อย่างชัดเจน
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ AI ให้ความสำคัญ: ใช้ ClickUp Brain ในการวิเคราะห์กำหนดส่งงานและข้อพึ่งพาที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อแนะนำงานที่ควรเริ่มถัดไปอย่างแม่นยำ

ตัวอย่างเช่น ในช่วงกลางสัปดาห์ รายการงานของคุณอาจดูเต็มไปหมดแต่ยังบอกคุณน้อยมากเกี่ยวกับความพยายามของคุณกำลังมุ่งไปที่ไหน แดชบอร์ดส่วนตัวช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ ระบุกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการ ดูสิ่งที่ต้องพึ่งพาซึ่งกำลังขัดขวางการทำงาน และตรวจสอบว่าสัปดาห์ของคุณเต็มไปด้วยความก้าวหน้าหรือเพียงแค่กิจกรรมเท่านั้น การมองเห็นในลักษณะนี้ช่วยให้คุณทำงานด้วยเจตนาที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ใช่แค่ความเร่งรีบเท่านั้น

ClickUp Insight: คิดว่าการถูกรบกวนเล็กน้อยจากงานที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหม? จริงๆ แล้วมันสำคัญมาก

สำหรับพนักงาน 28% การหยุดชะงักเล็กๆ น้อยๆ และการสลับงานอย่างต่อเนื่องกัดกร่อนการทำงานเชิงลึกที่มีคุณค่า ลดประสิทธิภาพโดยรวมและเพิ่มภาระทางจิตใจให้กับพวกเขา

ด้วยแดชบอร์ดและมุมมองหน้าหลักที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวที่มอบภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกงานของคุณ รวมถึงงานที่มองไม่เห็นด้วย

ระบุให้ชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริง ๆ และเสริมสร้างศักยภาพให้ตัวเองสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างชาญฉลาด

ClickUp Insight: คิดว่าการถูกรบกวนเล็กน้อยจากงานที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหม? จริงๆ แล้วมันสำคัญมาก

สำหรับพนักงาน 28% การหยุดชะงักเล็กๆ น้อยๆ และการสลับงานอย่างต่อเนื่องกัดกร่อนเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมลดลงและเพิ่มภาระทางจิตใจให้กับพวกเขา

ด้วยแดชบอร์ดและ มุมมองหน้าแรกที่ปรับแต่งตามความต้องการของ ClickUpคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวที่มอบภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงงานที่มองไม่เห็นด้วย

ระบุให้ชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริง ๆ และเสริมสร้างศักยภาพให้ตัวเองสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างชาญฉลาด

วิดเจ็ตยอดนิยมสำหรับแดชบอร์ด ClickUp

วิดเจ็ตแดชบอร์ด ClickUp แปเปลี่ยนข้อมูลจาก Workspace ให้เป็นแผนภูมิ, รายการ, ตาราง, การฝัง, และสรุปโดย AI วิดเจ็ตที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับตัดสินใจที่แดชบอร์ดของคุณต้องการสนับสนุน

นี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดตามหมวดหมู่:

วิดเจ็ตการติดตามเวลา

  • เวลาที่ติดตามโดยผู้รับมอบหมาย: แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนชั่วโมงต่อคน
  • เวลาที่ติดตามตามโครงการ: เจาะลึกว่าชั่วโมงการทำงานถูกใช้ไปที่ไหน
  • รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: แยกรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ออกจากรายการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • ตารางรายงานเวลาของ ClickUp: จัดกลุ่มตามพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, หรือผู้ใช้

วิดเจ็ตสถานะและความคืบหน้า

  • แผนภูมิวงกลมสถานะ: เปอร์เซ็นต์ของงานในแต่ละสถานะ
  • แผนภูมิแถบสถานะ: จำนวนงานตามสถานะในแต่ละสถานที่
  • แผนภาพการไหลสะสมของ ClickUp: แสดงภาพงานที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนตามช่วงเวลา

วิดเจ็ตปริมาณงานและผู้รับผิดชอบ

  • วิดเจ็ตปริมาณงาน: มุมมองความจุที่แสดงว่าใครมีงานเกินหรือต่ำกว่าขีดจำกัด
  • จำนวนงานตามผู้รับผิดชอบ: แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลมแสดงการกระจายงาน
  • งานที่ผู้รับมอบหมายทำเกินกำหนดใน ClickUp: เน้นจุดที่เกิดความล่าช้า

วิดเจ็ตสปรินต์

  • แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์: ติดตามงานที่เหลืออยู่เทียบกับอัตราที่เหมาะสมในหนึ่งสปรินต์
  • แผนภูมิการเผาไหม้ Sprint ของ ClickUp: ติดตามการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและงานที่เสร็จสิ้นในหนึ่ง Sprint
  • แผนภูมิความเร็วในการวิ่ง: เปรียบเทียบงานที่ตกลงไว้กับงานที่เสร็จสิ้นในระยะเวลา 3 ถึง 10 สปรินต์

วิดเจ็ตแบบกำหนดเองและแบบฝัง

  • ฝังวิดเจ็ต: แสดง Google Sheets, Figma, Loom หรือ URL ภายนอกใด ๆ
  • วิดเจ็ตข้อความแบบสมบูรณ์: เพิ่มบันทึก คำแนะนำ หรือป้ายกำกับส่วนเพื่อสร้างบริบท
  • แผนภูมิฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: สร้างแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, หรือแผนภูมิเส้นจากข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเองใด ๆ

ใช้บัตร AI เพื่อสรุปกิจกรรมในแดชบอร์ด

ClickUp AI Cards ช่วยให้ทีมเปลี่ยนข้อมูลจากแดชบอร์ดเป็นสรุปภาษาที่เข้าใจง่าย แทนที่จะต้องสแกนทุกแผนภูมิด้วยตนเอง ทีมสามารถใช้ AI Cards เพื่อสรุปการอัปเดตโครงการ ความคืบหน้าของทีม อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปจากข้อมูลสดใน Workspace

เมนู ClickUp AI Cards แสดงการ์ด AI Brain, AI StandUp, AI Team Update, AI Executive Summary และ AI Project Update
สรุปข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ด, การอัปเดตโครงการ, และอุปสรรคด้วย ClickUp AI Cards

วิธีสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นภายใน Workspace ของคุณเพื่อสร้างและแก้ไข จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คลิก แดชบอร์ด ในแถบด้านซ้าย หรือใช้ปุ่ม + จากพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการใดก็ได้

คลิกที่แดชบอร์ด
คลิกที่แดชบอร์ด

2. เลือก เริ่มต้นใหม่ หรือเลือกเทมเพลตแดชบอร์ด

เลือกเทมเพลตหรือสร้างแดชบอร์ด ClickUp ของคุณเองตั้งแต่ต้น: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
เลือกเทมเพลตหรือสร้างแดชบอร์ด ClickUp ของคุณเองจากศูนย์

3. คลิก + บัตร เพื่อเปิดคลังวิดเจ็ต

คลิก + การ์ด เพื่อเปิดไลบรารีวิดเจ็ตบนแดชบอร์ด ClickUp
คลิก + การ์ด เพื่อเปิดไลบรารีวิดเจ็ตบนแดชบอร์ด ClickUp

4. เลือกหมวดหมู่ของวิดเจ็ตและกำหนดค่าแหล่งข้อมูล—เลือกพื้นที่, โฟลเดอร์, หรือรายการที่คุณต้องการดึงข้อมูลจาก

5. ลากและปรับขนาดวิดเจ็ตบนผืนผ้าใบเพื่อจัดเรียงเลย์เอาต์ของคุณ

ลากและปรับขนาดวิดเจ็ตของคุณบนแดชบอร์ด ClickUp: ตัวอย่างแดชบอร์ดใน ClickUp
ลากและปรับขนาดวิดเจ็ตของคุณบนแดชบอร์ด ClickUp

6. ใช้ตัวกรองภายในแต่ละวิดเจ็ตเพื่อจำกัดข้อมูลตามผู้รับผิดชอบ สถานะ ช่วงวันที่ แท็ก หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง

7. ตั้งชื่อแดชบอร์ดของคุณและกำหนดสิทธิ์การแชร์ (ส่วนตัว, ทั่วทั้งทีม, หรือลิงก์สาธารณะ)

หากวิดเจ็ตแสดงว่า "ไม่มีข้อมูล" ให้ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลถูกเลือกอย่างถูกต้องและงานมีฟิลด์ที่เกี่ยวข้องถูกกรอกไว้แล้ว แผงควบคุมจะรีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 นาทีเป็นค่าเริ่มต้น หรือคุณสามารถรีเฟรชได้ด้วยตนเองตลอดเวลา

ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

ปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มากมายจนล้นหลาม สามารถทำให้ผู้คนลังเลที่จะก้าวแรกสู่การอัตโนมัติ ⚒️

ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUp ทำให้ การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและกราฟอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ด ClickUp ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย นี่คือวิธีที่จะทำให้ได้ผล 👇

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ด ClickUp ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายได้ นี่คือวิธีที่จะทำให้ได้ผล 👇

กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวข้อมูลของคุณ

ก่อนเพิ่มวิดเจ็ตใด ๆ ให้ตอบสองคำถามต่อไปนี้:

เขียนประโยควัตถุประสงค์เพียงหนึ่งประโยค เช่น "แดชบอร์ดนี้ช่วยให้หัวหน้าฝ่ายการตลาดเห็นแคมเปญใดที่กำลังดำเนินไปตามเป้าหมายในไตรมาสนี้" หากคุณเขียนไม่ได้ แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะสร้าง

เลือก KPI และวิดเจ็ตที่เหมาะสม

จับคู่ประเภทวิดเจ็ตกับประเภทข้อมูล:

สัดส่วน (ร้อยละของงานต่อสถานะ)แผนภูมิวงกลม
การเปรียบเทียบ (ชั่วโมงต่อสมาชิกทีม)แผนภูมิแท่ง
แนวโน้มตามเวลา (งานที่เสร็จสิ้นต่อสัปดาห์)แผนภูมิเส้น
รายการที่ต้องดำเนินการ (งานที่ค้าง, งานที่ถูกขัดขวาง)รายการงาน
ตัวชี้วัดเดียว (ชั่วโมงทั้งหมด, จำนวนงาน)วิดเจ็ตการคำนวณ

หากตัวชี้วัดไม่ได้ขับเคลื่อนการตัดสินใจ ให้ละเว้น

จัดระเบียบวิดเจ็ตเพื่อลำดับความสำคัญทางสายตา

วางตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ที่มุมบนซ้ายเพื่อสร้างลำดับความสำคัญที่ชัดเจน—นั่นคือจุดที่สายตาจะมองเป็นอันดับแรก จัดกลุ่มวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและใช้ Text Widgets เป็นตัวแบ่งส่วน

ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการปรับขนาดวิดเจ็ต—ทำให้แผนภูมิหลักใหญ่ขึ้นและรายละเอียดสนับสนุนเล็กลง ClickUp ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ เพราะขนาดสะท้อนความสำคัญอย่างแท้จริง

สร้างแดชบอร์ด ClickUp แรกของคุณวันนี้

ข้อมูลโครงการที่กระจัดกระจายทำให้การตัดสินใจล่าช้า แดชบอร์ด ClickUp เปลี่ยนงาน, เป้าหมาย, การบันทึกเวลา, ปริมาณงาน, สปรินต์, และฟิลด์ที่กำหนดเองให้กลายเป็นมุมมองรายงานแบบเรียลไทม์ในที่เดียว

ทีมสามารถใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามลำดับความสำคัญของผู้บริหาร ความเสี่ยงของโครงการ ท่อการขาย ประสิทธิภาพของแคมเปญ ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ความคืบหน้าในการจ้างงาน สุขภาพของสปรินต์ และประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

ความแตกต่างระหว่างมุมมองใน ClickUp กับแดชบอร์ดใน ClickUp คืออะไร?

มุมมองของ ClickUp (รายการ, กระดาน, แผนงาน Gantt, ปฏิทิน) จัดระเบียบและแสดงงานภายในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง—เป็นพื้นที่ที่คุณทำงานจริง แดชบอร์ดของ ClickUp รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงในรูปแบบวิดเจ็ตที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการรายงานและการติดตาม—เป็นพื้นที่ที่คุณเห็นภาพรวมทั้งหมด

คุณสามารถแชร์แดชบอร์ด ClickUp กับลูกค้าที่ไม่มีบัญชี ClickUp ได้หรือไม่?

ใช่—คุณสามารถสร้างลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้สำหรับแดชบอร์ดใดก็ได้ โดยให้ผู้ชมภายนอกเข้าถึงได้เฉพาะการอ่านเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชี ClickUp

ทีมควรสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp กี่อัน?

หนึ่งต่อผู้ชมหรือการตัดสินใจที่แตกต่างกันเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง ทีมส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยสองหรือสามและขยายจากตรงนั้น

วิดเจ็ตบนแดชบอร์ดของ ClickUp จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลงานเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

ใช่—วิดเจ็ตจะดึงข้อมูลสดจาก Workspace ของคุณ และแดชบอร์ดจะรีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 นาที คุณยังสามารถรีเฟรชด้วยตนเองได้ทุกเมื่อที่ต้องการ