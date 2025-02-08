วิธีเชี่ยวชาญขั้นตอนการขายเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย

การปิดการขายไม่ใช่แค่เรื่องของโชค—มันคือการรู้ว่าจะทำอะไรและเมื่อไหร่
ลองคิดดู: ลูกค้าที่สนใจแสดงออกถึงความสนใจ แต่ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจ พวกเขาลังเลอยู่ บางทีพวกเขาอาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำทางพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร
กระบวนการขายที่มีโครงสร้างดีช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้น ทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่มีผลกระทบมากที่สุด
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขาย พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี 💁
⏰ สรุป 60 วินาที
กระบวนการขาย คือเส้นทางที่มีโครงสร้างซึ่งนำพาลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่ การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการปิดการขาย
- ขั้นตอนสำคัญ: การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การคัดกรองลูกค้า, การประชุม/การสาธิต, การเสนอข้อเสนอ, การเจรจาต่อรอง, และการปิดการขาย
- ขับเคลื่อนการแปลง ด้วยการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
- ติดตามประสิทธิภาพ โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง, อัตราการขาย, และอัตราการชนะ
- ปรับปรุงกระบวนการของคุณ เพื่อขจัดจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ใช้ClickUp CRM เพื่อจัดระเบียบ ติดตาม และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
อะไรคือ Sales Pipeline?
กระบวนการขายเป็นภาพแสดงเส้นทางของลูกค้าที่มีศักยภาพ—ตั้งแต่จุดแรกที่ติดต่อจนถึงการปิดการขายที่ประสบความสำเร็จ
มันช่วยให้ทีมขายระบุขั้นตอนต่อไปและอุปสรรค, ทำให้ดีลดำเนินไปสู่การปิดการขาย, นำทางผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านกระบวนการขาย, และขับเคลื่อนกลยุทธ์การขายที่สม่ำเสมอและสามารถขยายได้
ทำไมการมีระบบขายถึงมีความสำคัญ
กระบวนการขายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญมาก:
- ให้การมองเห็นสถานะของทุกดีลที่กำลังดำเนินการอยู่
- เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ ช่วยให้สามารถคาดการณ์รายได้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
- ช่วยส่งเสริมการดูแลลูกค้าเป้าหมาย กระตุ้นการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และการดำเนินการที่ทันเวลา
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำให้ทุกคนมีเป้าหมายและลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกัน
- กระตุ้นการจัดสรรทรัพยากรและส่งเสริมการประสานงานระหว่างทีมขายและทีมการตลาด
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของกระบวนการขายแบบกรวย (Sales Funnel) มีมาตั้งแต่ปี 1898 เมื่อ E. St. Elmo Lewisได้พัฒนาโมเดล AIDA(การรับรู้, ความสนใจ, ความต้องการ, การกระทำ) กรอบแนวคิดนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับแคมเปญและกลยุทธ์การขายและการตลาดสมัยใหม่
กระบวนการขาย vs. ช่องทางการขาย
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างกระบวนการขาย (Sales Pipeline) กับช่องทางการขาย (Sales Funnel) สามารถช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแต่ละแนวคิดนั้นเข้ากับกลยุทธ์การขายโดยรวมได้อย่างไร มาเริ่มกันเลย! 💪
|ลักษณะ
|กระบวนการขาย
|ช่องทางการขาย
|จุดเน้น
|กิจกรรมของทีมขายและความคืบหน้าของดีล
|การเดินทางของผู้ซื้อและการตัดสินใจ
|มุมมอง
|ภายใน (เน้นกระบวนการ)
|ภายนอก (มุ่งเน้นลูกค้า)
|ไทม์ไลน์
|ความก้าวหน้าแบบเชิงเส้นจากลูกค้าเป้าหมายสู่ลูกค้า
|รูปทรงกรวย แสดงให้เห็นถึงการแคบลงของโอกาส
|เป้าหมาย
|จัดการข้อเสนอเฉพาะและคาดการณ์ระยะเวลาการปิดการขาย
|เพิ่มอัตราการสนทนาในแต่ละขั้นตอน
|ขั้นตอน
|การสร้างโอกาสทางการขาย, การคัดกรอง, การเสนอข้อเสนอ, และการปิดการขาย
|การรับรู้ ความสนใจ ความต้องการ การกระทำ (AIDA)
|วัตถุประสงค์
|จัดการและติดตามกิจกรรมการขาย
|วัดประสิทธิผลโดยรวมของการตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และอัตราการเปลี่ยนแปลง
|ความท้าทายหลัก
|การรับประกันความราบรื่นในการดำเนินธุรกรรมและแก้ไขปัญหาคอขวด
|การสร้างลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงและการรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การโทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้า (Cold Calling)มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปถึงปี 1873 โดย John H. Patterson จากบริษัท National Cash Register (NCR) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ Patterson ได้ทำการ 'โทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้า' เป็นครั้งแรกด้วยการไปเยี่ยมลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยตนเอง เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะแนะนำเครื่องบันทึกเงินสดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของพวกเขา
ขั้นตอนของกระบวนการขาย
กระบวนการขายเป็นเหมือนการเดินทาง—การรู้จักแต่ละขั้นตอนช่วยให้คุณนำลูกค้าไปสู่การปิดการขายได้มากขึ้น
มาสำรวจแต่ละขั้นตอนกันตอนนี้เลย 👀
1. การหาลูกค้าใหม่
ขั้นตอนแรกคือการระบุลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ
การหาลูกค้าใหม่เกี่ยวข้องกับการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านการวิจัย การแนะนำ การสื่อสารถึงกันทางสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเครือข่าย และการกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารอื่น ๆ มันคือการทอดแหให้กว้างเพื่อรวบรวมผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยรู้ว่าเพียงบางคนเท่านั้นที่จะผ่านขั้นตอนต่อไปได้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณขายโซลูชันซอฟต์แวร์ คุณสามารถระบุธุรกิจที่กำลังเติบโตและได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าพึ่งพาเว็บไซต์หรือรายชื่อที่ไม่น่าเชื่อถือ—ใช้เครื่องมืออย่าง LinkedIn หรือไดเรกทอรีในอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างแท้จริง การหาลูกค้าเป้าหมายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ
2. การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
ไม่ใช่ทุกโอกาสที่คุ้มค่าแก่การติดตาม. การคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคือการตัดสินใจว่าผู้ใดที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะกลายเป็นลูกค้า.
ในขั้นตอนนี้ คุณจะประเมินความสนใจ งบประมาณ อำนาจในการตัดสินใจ และระยะเวลาของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อเสนอของคุณ
ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไป ดังนั้นขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามไปที่โอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด นี่คือขั้นตอนในการคัดกรองลูกค้า:
- กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (ICP)
- รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
- นำกรอบคุณวุฒิมาใช้
- ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณและจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายของคุณ
📌 ตัวอย่าง: หลังจากติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายแล้ว คุณพบว่าลูกค้าเป้าหมายรายหนึ่งสนใจแต่ไม่มีงบประมาณ ในขณะที่อีกรายหนึ่งตื่นเต้นที่จะซื้อในเดือนหน้า ให้ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมายรายที่สองก่อน เนื่องจากมีโอกาสที่จะปิดการขายได้เร็วกว่า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้กรอบ BANT (งบประมาณ, อำนาจ, ความต้องการ, ระยะเวลา) หรือ CHAMP (ความท้าทาย, อำนาจ, เงินทุน, การจัดลำดับความสำคัญ) เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประชุมหรือการสาธิต
เมื่อคุณได้คัดเลือกผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนัดหมายการประชุมหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ นี่คือจุดที่คุณจะแสดงให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นว่าคุณสินค้าหรือบริการของคุณตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างไร เป้าหมายคือการอธิบายรายละเอียด ตอบคำถาม และแก้ไขข้อกังวล การประชุมหรือการสาธิตที่ดีจะช่วยสร้างความไว้วางใจและแสดงให้ผู้ติดต่อเห็นว่าการแก้ปัญหาของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้
📌 ตัวอย่าง:หากคุณกำลังขายซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B คุณอาจเสนอการสาธิตแบบเฉพาะบุคคล โดยพาผู้สนใจชมคุณสมบัติหลักและแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรับแต่งการสาธิตของคุณให้ตรงกับปัญหาเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย การปรับประสบการณ์ให้เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น และเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณควรเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมถามคำถามและแสดงความคิดเห็นระหว่างการสาธิตด้วย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง
4. ข้อเสนอ
หลังจากการประชุมหรือการสาธิต คุณจะต้องสร้างและนำเสนอข้อเสนอ เอกสารนี้จะสรุปแนวทางแก้ไขของคุณ ราคา เงื่อนไข และวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
ข้อเสนอนี้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และช่วยสร้างความชัดเจนในความคาดหวังของทั้งสองฝ่าย
📌 ตัวอย่าง: หลังจากสาธิตสำเร็จ คุณอาจส่งข้อเสนอที่รวมตัวเลือกราคา ระยะเวลา และรายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะแก้ไขปัญหาของลูกค้ามุ่งหวังอย่างไร
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาข้อเสนอให้ชัดเจนและกระชับ มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและวิธีที่โซลูชันของคุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แทนที่จะทำให้พวกเขาสับสนด้วยข้อมูลมากเกินไป เน้นประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับมากกว่าการระบุเพียงคุณสมบัติ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่น่าสนใจ เช่น การเน้นข้อความ ตัวหนา และการแสดงผลด้วยภาพ
5. การเจรจาต่อรองและการผูกพัน
การเจรจาต่อรองมักเป็นจุดที่ข้อตกลงจะก้าวหน้าหรือหยุดชะงัก
ในขั้นตอนนี้ คุณจะทำงานร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพื่อสรุปเงื่อนไขและแก้ไขปัญหาหรือข้อคัดค้านใด ๆ ที่เกิดขึ้น คุณพยายามหาจุดลงตัวที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคา การเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือการหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน ความมุ่งมั่นจากทั้งสองฝ่ายเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า
📌 ตัวอย่าง: ลูกค้าอาจขอส่วนลดหรือบริการเพิ่มเติมในแพ็กเกจ บทบาทของคุณคือการหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการของพวกเขาและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับข้อตกลง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากเป็นไปได้ ให้คาดการณ์และจัดการกับข้อโต้แย้งที่พบบ่อย เช่น การปฏิเสธฟีเจอร์หรือข้อกังวลด้านราคา ภายใน 24 ชั่วโมง
6. ปิดการขาย
ขั้นตอนสุดท้ายคือจุดที่ทุกอย่างมารวมกัน นี่คือช่วงเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายตกลงอย่างเป็นทางการที่จะใช้โซลูชันของคุณ ลงนามในสัญญา และข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์
นี่คืออุปสรรคสุดท้ายในกระบวนการขาย และมักเกี่ยวข้องกับการสรุปรายละเอียดที่ค้างอยู่ เช่น ข้อตกลงการชำระเงินหรือบริการ
📌 ตัวอย่าง: หลังจากเจรจาเงื่อนไขเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าเป้าหมายได้ลงนามในสัญญา และคุณได้กำหนดวันสำหรับการเริ่มงานหรือส่งมอบสินค้า ณ จุดนี้ การขายถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการปิดการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อตกลงทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความยุ่งยากในนาทีสุดท้าย การทำเช่นนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและรับประกันประสบการณ์ที่ดี
7. หลังการซื้อ
ขั้นตอนหลังการซื้อมีความสำคัญไม่แพ้กับการปิดการขาย คุณต้องมั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจกับการซื้อของพวกเขา และช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ความพยายามในการประสบความสำเร็จของลูกค้า และการติดตามผล สามารถนำไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ำ การแนะนำลูกค้าใหม่ และความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
📌 ตัวอย่าง: หลังจากปิดการขายผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว คุณอาจติดต่อสอบถามลูกค้าอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพึงพอใจกับซอฟต์แวร์และเสนอการฝึกอบรมเพิ่มเติมหากจำเป็น
ทบทวนกระบวนการขายของคุณทุกสิ้นรอบการขาย ประเมินความคืบหน้าของแต่ละดีล ระบุจุดติดขัด และหาแนวทางปรับปรุง การทบทวนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กระบวนการของคุณมีความแม่นยำมากขึ้น สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
การสร้างกระบวนการขาย
การสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี ทำตามขั้นตอนสำคัญเหล่านี้เพื่อสร้างกระบวนการขายที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ 📊
ขั้นตอนที่ 1: หาลูกค้าเป้าหมาย
การค้นหาลูกค้าเป้าหมายเป็นรากฐานของกระบวนการขายของคุณ ระบุและติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งมีความน่าจะเป็นสูงที่สุดที่จะต้องการสินค้าหรือบริการของคุณ
ใช้การค้นคว้าออนไลน์, การแนะนำ, และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาผู้มีโอกาสที่เป็นไปตามโปรไฟล์ลูกค้าอุดมคติของคุณ
ยิ่งคุณคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากเท่าไร ท่อทางการขายของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ แทนที่จะติดต่อทุกคน ให้มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างชัดเจน การติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายกิจกรรมการขาย
การมีระบบงานที่เป็นระเบียบต้องการการจัดการกิจกรรมการขายที่มีประสิทธิภาพ. มอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญของทีมคุณ และให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน.
ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการติดตามผลและการปิดการขาย การมอบหมายงานอย่างชัดเจนช่วยให้กระบวนการดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่เกิดความสับสน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ CRMเพื่อติดตามงานและการมอบหมายงาน วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดความยาวที่เหมาะสมที่สุดของวงจรการขายของคุณ
การเข้าใจความยาวที่เหมาะสมของวงจรการขายของคุณช่วยให้คุณจัดการกับความคาดหวังและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้ ความยาวของวงจรการขายขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอและตลาดเป้าหมายของคุณ
วงจรที่สั้นกว่าอาจเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำและปริมาณมาก ในขณะที่วงจรที่ยาวนานกว่าอาจเหมาะสมกับโซลูชันที่มีความซับซ้อนหรือมีมูลค่าสูง
ขั้นตอนที่ 4: หาขนาดที่เหมาะสม
กระบวนการขายที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจไม่สามารถสร้างโอกาสได้เพียงพอ ในขณะที่กระบวนการขายที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจทำให้ทีมขายของคุณรู้สึกถูกกดดันจนไม่สามารถรับมือได้
การหาขนาดที่เหมาะสมหมายถึงการบาลานซ์จำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้สอดคล้องกับความสามารถของทีมในการมีส่วนร่วมกับพวกเขา คุณต้องการผู้ติดต่อเพียงพอเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้ทรัพยากรของคุณถูกใช้จนเกินไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แนวทาง 'คัดกรองย้อนกลับ' แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้มองหาเหตุผลที่จะไม่รับลูกค้าด้วย วิธีที่ขัดกับความคิดทั่วไปนี้จะช่วยให้คุณระบุกลุ่มที่ไม่เหมาะสม ประหยัดเวลา และมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดตัวชี้วัดหลัก
การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับกระบวนการขายของคุณช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ติดตามตัวชี้วัดของกระบวนการขายเช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า (Conversion Rate), ขนาดของดีลเฉลี่ย (Average Deal Size), และความเร็วในการขาย (Sales Velocity) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอน ข้อมูลนี้จะช่วยนำทางการปรับปรุงและทำให้กระบวนการขายของคุณคงความแข็งแรงอยู่เสมอ
การจัดการกระบวนการขาย
การจัดการกระบวนการขายอาจรู้สึกหนักหนาสาหัส เนื่องจากมีลูกค้าเป้าหมายจำนวนมากที่ต้องติดตาม
ข่าวดีคืออะไร?
กลยุทธ์ง่ายๆ ไม่กี่ข้อสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบและช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปข้างหน้า มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 📑
รักษาความสม่ำเสมอในการติดตามผล
การติดตามผลเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผลักดันให้พวกเขาเดินหน้าผ่านกระบวนการขายอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความพยายามในการติดตามผลของคุณมีความสม่ำเสมอและทันเวลา การพลาดโอกาสในการติดตามผลอาจส่งผลให้สูญเสียยอดขายได้ ดังนั้นควรตั้งการแจ้งเตือนและรักษาความต่อเนื่องในการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าพึ่งพาวิธีการสื่อสารเพียงวิธีเดียว ให้ผสมผสานอีเมล, โทรศัพท์, ข้อความ LinkedIn หรือแม้แต่ SMS เพื่อรักษาการติดต่อโดยไม่ทำให้ผู้มุ่งหวังรู้สึกถูกกดดัน
ปรับกระบวนการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการขายของบริษัทคุณสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและปัญหาที่ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายเผชิญอยู่ การเข้าใจคุณค่าของแต่ละลูกค้าเป้าหมายและปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสมสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจและช่วยให้พวกเขาผ่านกระบวนการขายได้เร็วขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรี
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์
แทนที่จะมองลูกค้าแต่ละรายเป็นเพียงธุรกรรม ให้สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง เข้าใจความท้าทายทางธุรกิจของพวกเขา และพยายามเป็นที่ยอมรับในฐานะที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ แนวทางนี้จะช่วยสร้างความภักดีและทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อและทำงานร่วมกับคุณต่อไป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กฎทั่วไปคือการเติมช่องทางการขายของคุณให้มีจำนวนอย่างน้อยสามเท่าของเป้าหมายรายได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ
มีทัศนคติเชิงรุกเมื่อเผชิญกับข้อโต้แย้ง
คาดการณ์ข้อโต้แย้งทั่วไปล่วงหน้าและจัดการอย่างเชิงรุก สิ่งนี้จะช่วยลดความขัดแย้งและทำให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างราบรื่น เข้าใจข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นและนำเสนอวิธีแก้ไขเพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งก่อนที่มันจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการปิดการขาย
ฝึกซ้อมสถานการณ์การจัดการข้อโต้แย้งกับทีมของคุณเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นใจและทำให้มั่นใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกันในทุกการโต้ตอบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แชร์คำรับรอง กรณีศึกษา หรือเรื่องราวความสำเร็จที่ตรงกับข้อโต้แย้งที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณอาจหยิบยกขึ้นมา หากมีข้อโต้แย้งเฉพาะ เช่น ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ให้เสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่น เช่น การดำเนินการเป็นระยะ หรือแผนราคาที่ปรับให้เหมาะสม
รักษาความรู้สึกเร่งด่วน
กระตุ้นให้ลูกค้าเป้าหมายดำเนินการโดยรักษาความรู้สึกเร่งด่วนตลอดกระบวนการขาย ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าทำไมการก้าวไปข้างหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความพร้อมที่มีจำกัด ประโยชน์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา หรือสภาวะตลาด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ข้อเสนอหรือกำหนดเวลาที่มีระยะเวลาจำกัดเพื่อสร้างความเร่งด่วนโดยไม่ดูเร่งรัดหรือกดดัน การให้แรงจูงใจที่เหมาะสมกับจังหวะเวลาสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น
ตัวชี้วัดของกระบวนการขาย
ตัวชี้วัดของระบบขายเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณประเมินสุขภาพของระบบขายของคุณและวัดประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้ติดตามทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุจุดคอขวด คาดการณ์รายได้ และกำหนดพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการขาย ได้แก่:
- อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย: เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป้าหมายที่ก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปของกระบวนการขาย
- อัตราการชนะ: เปอร์เซ็นต์ของดีลที่ปิดได้เมื่อเทียบกับดีลที่ได้ดำเนินการ
- อัตราการขาย: ความเร็วที่ผู้มุ่งหวังเคลื่อนผ่านกระบวนการขาย
- ขนาดดีลเฉลี่ย: มูลค่าเฉลี่ยของดีลที่ปิดแล้ว
- ระยะเวลาของวงจรการขาย: ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? 72% ของตัวแทนขายใช้โซเชียลมีเดียในการค้นหาลูกค้าใหม่โดย Facebook (38%), Instagram (31%) และ YouTube (29%) เป็นช่องทางที่ใช้มากที่สุด
ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและ OKRs
การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีเป้าหมายที่สามารถวัดได้ จะยากที่จะทราบว่าคุณประสบความสำเร็จในด้านใดและต้องปรับปรุงในด้านใด
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของการขายเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่คุณต้องวิเคราะห์ OKRs ช่วยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย รวมถึงผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้สำหรับทีมขายของคุณ พวกมันช่วยให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เดียวกัน เช่น การปรับปรุงอัตราการแปลงหรือการย่นระยะเวลาของวงจรการขาย
การตั้งเป้าหมายช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของคุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจ ในขณะที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ OKRs ให้วิธีการที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อใช้ OKRs ให้แน่ใจว่าผลลัพธ์หลักแต่ละข้อเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวชี้วัดของกระบวนการ เช่น การเพิ่มอัตราการชนะเป็น 10% หรือการลดระยะเวลาของวงจรการขายลง 5% วิธีนี้จะช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริงมากขึ้น
ตัวอย่างกระบวนการขาย
กระบวนการขาย B2B ที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี. 📚
ผู้ให้บริการฝึกอบรมองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับธุรกิจขนาดกลางต้องการปรับปรุงกระบวนการขายของตน พวกเขาได้พัฒนาโครงสร้างการขายแบบ B2B ที่มีขั้นตอนชัดเจนเพื่อทำให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งผู้ให้บริการใช้การตลาดเนื้อหา, การสัมมนาออนไลน์, และกิจกรรมเครือข่ายในอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ ทีมขายจะติดต่อพวกเขาหลังจากรวบรวมและจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามขนาดบริษัท, อุตสาหกรรม, และความสามารถของผู้ตัดสินใจ
พวกเขาสื่อสารผ่านการสนทนาทางอีเมลหรือโทรศัพท์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อเข้าใจความต้องการในการฝึกอบรมของลูกค้า, ความท้าทาย, และเป้าหมายสำหรับการพัฒนาพนักงาน ด้วยข้อมูลนี้ พวกเขาจัดทำข้อเสนอที่ระบุโปรแกรมฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล รวมถึงราคา, ระยะเวลา, และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ภายหลังการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอ ผู้ให้บริการและลูกค้าได้เจรจาต่อรองเงื่อนไขและทำสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการตกลงเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะเริ่มกระบวนการรับลูกค้าใหม่ จัดตารางการฝึกอบรม และเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม ภายหลังการฝึกอบรม ผู้ให้บริการจะติดตามผลกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความพึงพอใจ และค้นหาโอกาสในการให้บริการฝึกอบรมเพิ่มเติม
🔍 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง8% ของผู้ขายเท่านั้นที่สามารถสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการขาย
การบริหารจัดการกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น เพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มผลผลิต. ระบบ CRM ช่วยรวมการติดตามลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียว ทำให้การดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และปิดการขายได้.
ในบรรดาโซลูชันชั้นนำซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUpโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการขาย
โซลูชันของ ClickUp สำหรับทีมขายยังช่วยให้คุณสร้างกระบวนการขายแบบกำหนดเอง ติดตามความคืบหน้า และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ มาดูกันว่ามันสามารถสนับสนุนความพยายามในการขายของคุณได้อย่างไร 📝
จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Tasksมอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบกระบวนการขายของคุณ แบ่งข้อตกลงที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้เพื่อดำเนินการตามลำดับเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น คุณสามารถมอบหมายงานแต่ละชิ้นให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกัน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
คุณยังได้รับ สถานะงานแบบกำหนดเองของ ClickUpที่สะท้อนขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ เช่น 'ติดต่อแล้ว', 'อยู่ระหว่างการเจรจา' หรือ 'ปิดการขายแล้ว' ซึ่งช่วยให้ทีมมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายขายสร้างงานสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่ กำหนดสถานะเป็น 'ผู้มีแนวโน้มซื้อ' และตั้งวันที่ติดตามผล เมื่อดีลดำเนินไป สถานะของงานจะได้รับการอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงขั้นตอนปัจจุบัน
การตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ดีลที่มีความสำคัญสูง ตัวอย่างเช่น พนักงานขายสามารถทำเครื่องหมายลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่ต้องการการติดตามผลทันทีเป็น "เร่งด่วน" และลูกค้าที่มีศักยภาพน้อยกว่าเป็น "ต่ำ"
รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการรายงานขั้นสูง
แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดตัวชี้วัดหลักและ KPI ในเวลาจริง ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลในระหว่างวงจรการขายได้ แดชบอร์ดเหล่านี้ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของทีมและกระบวนการขายของคุณ ช่วยให้คุณติดตามอัตราการแปลง ความเร็วของกระบวนการขาย และกิจกรรมของทีมได้
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามดีลและสังเกตจุดติดขัดในขั้นตอนการเจรจาต่อรอง จากนั้นจึงจัดอบรมกลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้กับทีม ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการปิดดีลและทำให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automationsช่วยให้การทำงานด้านการขายง่ายขึ้นโดยการลดกิจกรรมที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายความรับผิดชอบและการอัปเดตสถานะ มันขจัดการแทรกแซงด้วยตนเอง ทำให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ได้
ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเมื่อสถานะของลีดเปลี่ยนเป็น 'มีคุณสมบัติ' ซึ่งจะทำให้ทีมของคุณสามารถจัดการกับลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ทันที ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับความสำเร็จในการขาย
ClickUp มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineนำเสนอวิธีการจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นระบบ การแสดงภาพกระบวนการขายแบบไดนามิกช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่น คุณสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง จัดลำดับความสำคัญของลีดได้ทันทีตามเกณฑ์ต่างๆ และแนบเอกสารและบันทึกได้โดยตรงภายในระบบ
เครื่องมือรายงาน CRMของ ที่แข็งแกร่งเพิ่มคุณค่าอีกชั้นหนึ่ง ใช้เทมเพลตเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงและขนาดเฉลี่ยของดีล ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณ
ต่อไป,ClickUp Sales Tracker Templateช่วยให้คุณติดตามการขายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สำหรับการวางแผนลองใช้เทมเพลตแผนการขายของ ClickUp ซึ่งให้โครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียว ติดตามการติดต่อสื่อสาร และปรับปรุงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
การเอาชนะความท้าทายในกระบวนการขาย
กลยุทธ์ที่เหมาะสมช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายในกระบวนการขายที่ซับซ้อนได้ ตั้งแต่ลูกค้าที่หยุดชะงักไปจนถึงการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้ขัดขวางการไหลลื่นของกระบวนการและส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ
มาสำรวจวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ 📈
อุปสรรคในการเจรจา
การเจรจาต่อรองมักหยุดชะงักเมื่อมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคาดหวังของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและข้อเสนอของคุณ การขาดความชัดเจน ปัญหาความไว้วางใจ หรือความไม่สามารถแก้ไขข้อโต้แย้งได้ อาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ทักษะการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาการดำเนินข้อตกลงให้ก้าวหน้า. ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาของลูกค้าเป้าหมาย และปรับข้อเสนอของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา.
การสื่อสารที่ชัดเจน, ความเห็นอกเห็นใจ, และการฟังอย่างมีส่วนร่วมช่วยสร้างความไว้วางใจ และสร้างโซลูชันที่ชนะทั้งสองฝ่ายซึ่งช่วยให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น
คอขวดของท่อส่ง
คอขวดในกระบวนการ เช่น ความล่าช้าในการติดตามผลหรือการอนุมัติสัญญาที่ใช้เวลานาน ส่งผลให้การทำงานสะดุดและอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญ การบริหารงานที่ไม่ดีหรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปมักเป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้
คอขวดสามารถทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงักได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบกระบวนการของคุณเป็นประจำเพื่อค้นหาความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ เช่น การติดตามผลหรือการอนุมัติสัญญา
ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการขาย(เช่น ClickUp) เพื่อส่งการแจ้งเตือน, ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น, และทำให้การไหลของกระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
🧠 เกร็ดความรู้: การยิ้มขณะโทรขายสามารถช่วยปรับน้ำเสียงของคุณให้ฟังดูดีขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับในเชิงบวก ผู้ฟังสามารถ 'ได้ยิน' รอยยิ้มของคุณได้!
ความท้าทายในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สม่ำเสมอหรือมีคุณภาพต่ำทำให้ท่อการขายของคุณไม่เต็ม ซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมต่ำและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ลดลง การกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องหรือใช้วิธีการเข้าถึงทั่วไปยิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น
การมีลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องมืออย่างซอฟต์แวร์ CRM เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณ มีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเนื้อหาที่เสริมการขายซึ่งมีคุณค่า ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการปิดการขายอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการขาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ปิดการขายด้วย ClickUp
การควบคุมกระบวนการขายของคุณให้เชี่ยวชาญเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเส้นทางที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ชัดเจน และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เหมาะสม และสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้
การมี ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก มันมีสถานะงานที่ปรับแต่งได้, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และการรายงานขั้นสูง ช่วยให้คุณจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ
อย่าปล่อยให้ประสิทธิภาพที่ต่ำขัดขวางความสำเร็จในการขายของคุณ สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! ✅