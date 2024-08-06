วิธีปรับปรุงการจัดสรรภาระงานในทีมของคุณ

กุญแจสำคัญสู่แรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจคือการกระจายภาระงานอย่างเท่าเทียมกัน
หากคุณพบสถานที่ทำงานที่พนักงานรู้สึกหงุดหงิดหรือหมดไฟ อาจเป็นเพราะการกระจายงานที่ไม่เหมาะสม การกระจายงานที่ไม่สมดุลไม่เพียงแต่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจเท่านั้น แต่ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของทีมและความพึงพอใจในงานอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม มีทางแก้ไข คุณสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้โดยการนำกลยุทธ์ง่าย ๆ ไม่กี่ข้อมาใช้ และเครื่องมือจัดการปริมาณงานที่เหมาะสม
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับปรุงการจัดสรรภาระงานในทีมของคุณ และค้นพบวิธีที่กระบวนการนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานได้
การเข้าใจการกระจายภาระงาน
แล้วการจัดสรรภาระงานคืออะไรกันแน่?
การกระจายภาระงานหมายถึงการจัดสรรงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนตามทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล
เป้าหมายของการกระจายงานคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า การกระจายงานตามทักษะและความสามารถของทีมจะช่วยคุณส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพภายในกำหนดเวลาที่เสนอไว้
ความแตกต่างระหว่างปริมาณงานที่หนักกับปริมาณงานที่ไม่สมดุล
แม้ว่าคำศัพท์จะฟังดูคล้ายกันและบางครั้งก็ใช้แทนกันได้ แต่ปริมาณงานที่หนักกับปริมาณงานที่ไม่สมดุลนั้นแตกต่างกัน ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
|ลักษณะ
|ปริมาณงานมาก
|ภาระงานไม่สมดุล
|คำนิยาม
|ปริมาณงานที่มากผิดปกติซึ่งถูกมอบหมายให้กับบุคคลเพียงคนเดียวและมีกำหนดเวลาที่เคร่งครัด
|งานถูกจัดสรรอย่างไม่เท่าเทียมกันในหมู่สมาชิกทีม
|ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
|ความเครียด, ประสิทธิภาพการทำงานลดลง, ภาวะหมดไฟ, ความพึงพอใจในงานต่ำมาก
|ความไม่มีประสิทธิภาพ, ผลลัพธ์ที่ไม่ดี, การทำงานหนักเกินไปและน้อยเกินไปของพนักงาน, การใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม
|การกระจายงาน
|งานอาจถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันในหมู่สมาชิกทีม แต่พนักงานแต่ละคนอาจถูกดึงให้ทำงานมากเกินไป
|งานถูกจัดสรรโดยไม่ประเมินความสามารถของแต่ละบุคคล บางคนอาจทำงานมากเกินไป ในขณะที่บางคนอาจทำงานน้อยเกินไป
สัญญาณของภาระงานที่ไม่สมดุล
การกระจายงานที่ไม่สม่ำเสมอสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่และขวัญกำลังใจของทีมคุณ นี่คือสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าภาระงานของทีมคุณไม่สมดุล:
- การไม่เสร็จสิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ: งานอาจไม่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และคุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่ดีหรือไม่สม่ำเสมอ
- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง:พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปอาจมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง พวกเขาแสดงอาการเหนื่อยล้าและขาดความมีส่วนร่วม
- การร้องเรียนเพิ่มขึ้น: คุณจะสังเกตเห็นจำนวนการร้องเรียนและการไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดสรรภาระงานที่ไม่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น
- การลาออกเพิ่มขึ้น: พนักงานอาจเริ่มลาออกหากพวกเขารู้สึกว่าถูกใช้งานมากเกินไปหรือไม่ได้รับการใช้ทักษะอย่างเต็มที่ตามความสามารถของพวกเขา
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงกระบวนการระบุและจัดการงานและกิจกรรมของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ เครื่องมือจัดการปริมาณงาน . เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติและปรับสมดุลการกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การระบุความไม่สมดุลของปริมาณงาน
หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณใด ๆ หรือทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจถึงเวลาที่คุณต้องทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดสรรปริมาณงานของคุณ. นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุความไม่สมดุลของปริมาณงาน.
- ตรวจสอบข้อมูลปริมาณงาน: ประเมินรายการแจกจ่ายงานของคุณและมองหาลักษณะที่บ่งชี้ว่าพนักงานบางคนอาจมีงานมากกว่าคนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ
- ดำเนินการสำรวจ: ใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปริมาณงาน วิเคราะห์คำตอบเพื่อทำความเข้าใจระดับความเครียดที่รับรู้
- ประเมินระยะเวลาของโครงการ: เปรียบเทียบกำหนดส่งงานของโครงการเพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ค้นหาความไม่สอดคล้องและความล่าช้า และพิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับภาระงานที่ไม่สมดุลระหว่างสมาชิกในทีมหรือไม่
- ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ: ติดตามพนักงานแต่ละคนเป็นระยะเพื่อประเมินประสบการณ์ของพวกเขา ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีความซื่อสัตย์และเปิดเผยเกี่ยวกับภาระงานของพวกเขา และทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อทำการปรับเปลี่ยนที่เป็นธรรม
อ่านเพิ่มเติม:วิธีคำนวณการโหลดทรัพยากรในการจัดการโครงการ
กลยุทธ์สำหรับการกระจายภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติว่าคุณสังเกตเห็นสัญญาณบางประการของการกระจายงานที่ไม่สมดุลในทีมของคุณ นี่คือขั้นตอนบางประการในการกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพในหมู่สมาชิกทีม
1. สำรวจงานล่วงหน้า
ทุกครั้งที่คุณรับโครงการใหม่ ควรมีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสรุปให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างและอะไรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการ วางแผนงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และกรอบเวลาอย่างรอบคอบ เพื่อจัดการความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น
ขอบเขตที่ชัดเจนสามารถช่วยให้คุณแยกกิจกรรมที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ซึ่งช่วยให้เข้าใจปริมาณความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อกระจายงานตามความสามารถของทีมของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเตรียมขอบเขตของโครงการ ให้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้ClickUp Goalsและตั้งเป้าหมาย (เป้าหมายเชิงตัวเลข, เป้าหมายทางการเงิน, หรือเป้าหมายตามงาน) สำหรับแต่ละเป้าหมาย นี่คือตัวอย่างอย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับร้านค้าปลีกออนไลน์
เป้าหมาย:
- เวลาการตอบกลับเฉลี่ยในปัจจุบันคือสี่ชั่วโมง ลดลงเหลือสองชั่วโมงภายในห้าเดือนข้างหน้า
- คะแนน NPS ปัจจุบันคือ 25 ให้เพิ่มเป็น 50 ภายในเจ็ดเดือนข้างหน้า
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและเป้าหมายย่อยเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้เทมเพลตการแบ่งงานเป็นขั้นตอนของ ClickUpเพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ และจัดกลุ่มงานภายใต้แต่ละขั้นตอน เทมเพลตแบบไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณกำหนดระดับความสำคัญสำหรับแต่ละงานได้ เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อน
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณ:
- นำเสนอแผนงานที่ชัดเจนซึ่งระบุรายละเอียดของงานในโครงการ กำหนดเวลา และผลลัพธ์สุดท้าย
- อำนวยความสะดวกในการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการและความต้องการทรัพยากรอย่างแม่นยำ
- เปิดใช้งานการระบุความเสี่ยงเชิงรุกและการพัฒนาแผนการลดความเสี่ยง
- จัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
2. ประเมินทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคล
ต่อไป ให้ระบุทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
หากคุณต้องการเครื่องมือในการทำแผนที่ระดับทักษะของทีมคุณ,ClickUp Skills Mapping Templateคือโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ.
เทมเพลตนี้มีฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อระบุทักษะหลักของพนักงานของคุณและให้คะแนนตามจุดแข็งของพวกเขา
จัดระเบียบข้อมูลนี้โดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับโครงการ
หลังจากที่ได้ทำแผนที่ทักษะของแต่ละบุคคลแล้ว คุณจะต้องเข้าใจศักยภาพของทีมของคุณก่อนที่จะมอบหมายงานให้พวกเขา
มองเห็นปริมาณงานของทีมคุณด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUpดูว่าแต่ละคนมีเวลาว่างเท่าไรและสามารถทำงานได้มากเพียงใดในแต่ละวัน ดูข้อมูลนี้แบบรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อตัดสินใจในการกระจายงานโดยไม่ให้สมาชิกในทีมต้องทำงานหนักเกินไป
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เรียนรู้ที่จะมอบหมายงานที่มีผลกระทบต่ำและใช้เวลามาก ให้ผู้อื่น เพื่อที่คุณจะได้มุ่งเน้นความพยายามไปที่กิจกรรมที่สำคัญที่สุด อย่าลืมว่าการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นศิลปะ กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการมอบหมายอะไรให้กับสมาชิกในทีม และสร้างกรอบการทำงานที่เป็นระบบเพื่อสื่อสารความคาดหวังของคุณอย่างชัดเจน *
3. ใช้การวางแผนกำลังการผลิต
มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าทีมของคุณมีเวลาเท่าไรในการทำงานโครงการในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน แต่ถ้าโครงการต้องการเวลาเพิ่มเติมในการทำให้เสร็จ คุณจะต้องจ้างทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น ฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา
คุณสามารถประมาณความต้องการทรัพยากรของคุณได้ด้วยการวางแผนความจุอย่างละเอียด — ประเมินทักษะและความพร้อมใช้งานของทรัพยากรปัจจุบันของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถรับมือกับปริมาณงานในปัจจุบันและอนาคตได้
มีกลยุทธ์สามประการสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต
- กลยุทธ์การล่าช้า: ทรัพยากรใหม่จะถูกเพิ่มเพียงเมื่อความสามารถของทีมปัจจุบันของคุณถูกใช้จนหมด
- กลยุทธ์หลัก: ผู้จัดการโครงการประเมินความต้องการในอนาคตและเพิ่มทรัพยากรเพื่อรองรับความต้องการนี้
- กลยุทธ์การจับคู่: ทรัพยากรจะถูกเพิ่มทีละน้อยโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการอย่างใกล้ชิด
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpเพื่อดูทรัพยากรและงานของคุณในที่เดียวได้
เทมเพลตรายการนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการงานสำหรับสมาชิกทีมทุกคน เพื่อให้คุณทราบว่ามีงานประเภทใดบ้างที่มอบหมายให้กับแต่ละบุคคลและระยะเวลาในการทำงาน สิ่งนี้ช่วยให้ติดตามการใช้ทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
จินตนาการถึงปริมาณงานที่ทีมของคุณกำลังรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม. สิ่งนี้จะช่วยคุณสร้างแผนการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะกับความต้องการของแต่ละโครงการโดยเฉพาะ.
อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
4. ตรวจสอบการจัดสรรปริมาณงานอย่างสม่ำเสมอ
หลังจากสร้างแผนการจัดสรรภาระงานของคุณแล้ว ให้พบปะกับพนักงานเพื่อให้พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไรและเมื่อไหร่ที่ต้องทำให้เสร็จ พิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาเพื่อปรับตารางการทำงานให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
ก้าวไปอีกขั้นด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp
ผสานความสามารถในการแสดงภาพของเทมเพลตนี้กับ ClickUp Milestones เพื่อระบุเส้นตายสำหรับงานต่างๆ และติดตามว่างานเหล่านั้นเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาหรือไม่ รับมุมมองเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย มุมมองปริมาณงานส่วนบุคคล และมั่นใจได้ว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปหรือถูกใช้งานน้อยเกินไป
ตรวจสอบข้อมูลนี้เป็นประจำ อย่างน้อยทุกเดือน เพื่อปรับแผนการจัดสรรภาระงานของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำให้พนักงานของคุณต้องรับภาระมากเกินไป
5. ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน
การต่อสู้กับตารางข้อมูลและเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อวางแผนและจัดการการกระจายงานสามารถทำให้ปวดหัวได้
แทนที่จะทำเช่นนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการ เช่นClickUp Resource Management Platformเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้การจัดการภาระงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีการใช้คุณสมบัติการจัดการปริมาณงานของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการกระจายปริมาณงาน
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยการติดตามเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับงานต่างๆ โดยใช้ClickUp Time Tracking
บันทึกชั่วโมงที่ใช้ในแบบฟอร์มเวลาทำงานและดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลาที่กลุ่มงานต่างๆ ใช้ไป หากงานบางอย่างใช้เวลานานเกินไป ให้วิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถช่วยให้ทีมของคุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิต เพื่อลดการคาดเดาในการวางแผนทรัพยากร และรับรองว่าคุณมีทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดในการตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณ
มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
ระบุงานต่าง ๆ ในโครงการและจัดกลุ่มงานเหล่านั้นเป็นขั้นตอนต่าง ๆ โดยใช้กระดานคัมบังของClickUp
สร้างคอลัมน์เพื่อแทนทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" อาจเป็นขั้นตอนที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของคุณ จัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไว้ใต้คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามความพร้อมและความสามารถของพวกเขา
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดระดับความสำคัญสำหรับแต่ละงาน เพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและสามารถปรับตารางเวลาได้ตามความเหมาะสม
เปิดใช้งานการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน
ส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถคิดค้นโซลูชันที่สร้างสรรค์ได้การทำงานร่วมกันยังช่วยให้ทีมสามารถรวบรวมทรัพยากร แบ่งปันข้อมูลอัปเดต จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงในวิธีที่ดีที่สุด
ด้วย ClickUp การทำงานร่วมกันง่ายกว่าที่เคย เริ่มการสนทนากับสมาชิกทีมคนใดก็ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUpของคุณด้วยมุมมองแชท ClickUp ใช้ @mentions เพื่อแท็กบุคคลและมอบหมายงานให้พวกเขา ทำให้การมอบหมายงานรวดเร็วขึ้นมาก
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือClickUp Whiteboards ซึ่งมอบผืนผ้าใบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมาชิกในทีมของคุณในการอภิปรายและแบ่งปันความคิด
คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อแสดงงานในรูปแบบที่มองเห็นและสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถช่วยให้ทุกคนเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ โดยการวิเคราะห์ว่างานควรดำเนินการอย่างไร คุณสามารถวางแผนการกระจายงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้การวางแผนทรัพยากรง่ายขึ้นโดยใช้ แบบแผนการวางแผนกำลังการผลิต เพื่อสร้างแผนการจัดสรรปริมาณงานที่เป็นจริงสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ.
ข้อจำกัดของทรัพยากรเอกสาร
สร้างรายงานเกี่ยวกับข้อจำกัดของทรัพยากรโดยการวิเคราะห์ประเภทและปริมาณของทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับงานต่าง ๆ
รวบรวมเอกสารเหล่านี้ให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างดีโดยใช้ClickUp Docs. แบ่งปันเอกสารเหล่านี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ข้อจำกัดทางทรัพยากรอาจส่งผลกระทบต่อโครงการ และคิดค้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้งานสำเร็จโดยไม่เกินงบประมาณ, ระยะเวลา, และขีดความสามารถ.
ตัวอย่าง: ทีมการตลาดกำลังอยู่ในระหว่างโครงการที่มีความเร่งด่วนสูง โดยมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่บทความบล็อก 250 บทความภายในระยะเวลา 4 เดือน พวกเขาได้จัดทำเอกสารข้อจำกัดด้านทรัพยากรซึ่งระบุจำนวนนักเขียนเนื้อหาที่มีอยู่ในทีม และโครงการที่นักเขียนเหล่านั้นกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการจะร่วมกันตัดสินใจว่างานใดสามารถพักไว้ก่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการเผยแพร่ จำนวนชิ้นงานที่นักเขียนแต่ละคนสามารถรับผิดชอบได้ในหนึ่งเดือน และจำนวนบทความที่ต้องจ้างภายนอก
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: โปรดระลึกไว้เสมอว่าควรใส่ใจเมื่อมอบหมายงานและกิจกรรมให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน ควรกระจายงานอย่างเท่าเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดไฟและ ภาวะงานล้นมือ.
ติดตามความก้าวหน้า
เมื่อคุณได้กระจายงานให้กับสมาชิกในทีมแล้ว คุณจะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดว่าพวกเขาปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างไร
คุณสามารถดูปริมาณงานปัจจุบันของทีมตามผู้รับผิดชอบและดูงานตามสถานะว่าเสร็จสิ้นแล้ว กำลังดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบได้โดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมและปรับปริมาณงานตามความจำเป็น
เพื่อให้ง่ายขึ้น AI ของ ClickUp—ClickUp Brainสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดของคุณและสรุปผลการค้นพบสำคัญเป็นรายงานได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่ถามคำถาม และอัลกอริทึม AI จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแดชบอร์ด รายการงาน และเอกสารในพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp Brain จะรวบรวมข้อมูลที่ได้เป็นข้อสรุปสำคัญเพื่อให้คุณได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงาน เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจัดตารางเวลา การติดตามงาน และการสร้างรายงาน.
สร้างกระบวนการมาตรฐานโดยใช้แม่แบบ
ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เหล่านี้มีกรอบการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาสร้าง SOPs ใหม่ตั้งแต่ต้น ไม่ว่าคุณจะใช้งานในกรณีใด คุณสามารถหาเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
คุณต้องการเทมเพลตเพื่อจัดการกำลังคนของคุณหรือไม่?เทมเพลตการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpคือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ คุณสามารถจัดระเบียบทรัพยากรของคุณได้อย่างเป็นระเบียบ จับคู่ทักษะของพวกเขากับงานที่ต้องทำ และค้นหาคนที่เหมาะสมสำหรับทุกงาน
ภายในเทมเพลตนี้ มุมมองไทม์ไลน์ช่วยในการกำหนดตารางเวลาการเสร็จสิ้นงาน ในขณะที่มุมมองสถานะการตรวจสอบติดตามการอนุมัติงาน เพื่อปรับสมดุลปริมาณงานและป้องกันการรับภาระงานเกินกำหนด ให้ใช้มุมมองปริมาณงานของทีม และรวบรวมและจัดระเบียบเอกสารโครงการที่จำเป็นด้วยมุมมองทรัพยากร
เพิ่มประสิทธิภาพทีมของคุณด้วยการกระจายงานที่มีประสิทธิผล
การจัดการปริมาณงานเป็นทักษะหลักสำหรับผู้จัดการโครงการ หากไม่มีการกระจายปริมาณงานและการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการพลาดกำหนดเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และผลลัพธ์ที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังมีความสำคัญเท่าเทียมกันคือ คุณจะเผชิญกับสมาชิกทีมที่ไม่พอใจและความเสี่ยงในการสูญเสียพนักงาน
แต่หากคุณกังวลเกี่ยวกับชั่วโมงของการวางแผนและปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งอยู่เบื้องหลังการจัดการและกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่ามีวิธีที่ดีกว่า
หันมาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและการกระจายงานเช่น ClickUp เพื่อช่วยในการทำงานหนัก
แผนราคาที่คุ้มค่าของ ClickUp มอบฟีเจอร์ไม่จำกัดเพื่อช่วยให้คุณจัดการปริมาณงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระงานที่ไม่สมดุลและพนักงานที่ไม่พึงพอใจ
หากคุณต้องการดูว่า ClickUp ทำงานอย่างไรสำหรับทีมของคุณลงทะเบียนฟรีวันนี้และดูว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างไร