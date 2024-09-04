บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล (พร้อมตัวอย่าง)

4 กันยายน 2567

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมเบสบอล ตามปกติแล้ว คุณจะคัดเลือกผู้เล่นโดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ผลงานในอดีต และสัญชาตญาณของคุณเอง คุณอาจให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่ตีโฮมรันได้หรือสามารถทำให้ผู้ตีฝ่ายตรงข้ามออกได้หลายครั้ง

บิลลี่ บีน ผู้จัดการทั่วไปของทีมโอ๊คแลนด์ แอธเลติกส์ในช่วงต้นปี 2000 ได้ท้าทายแนวทางดั้งเดิมนี้ เขาหันมาใช้ ซาเบอร์เมตริกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของเบสบอล แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สถิติที่ดูโดดเด่นเช่นการตีโฮมรัน เขาได้พิจารณาตัวชี้วัดที่วัดการมีส่วนร่วมโดยรวมของผู้เล่นในการชนะได้แม่นยำกว่า เช่น เปอร์เซ็นต์การขึ้นฐาน

โดยการใช้ Sabermetrics, บีนสามารถระบุผู้เล่นที่ถูกประเมินค่าต่ำเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันได้บนงบประมาณที่จำกัด

ในทำนองเดียวกัน แดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการทีมของคุณด้วยข้อมูล ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณเท่านั้น มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนในด้านสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของทีม ความเสี่ยงในการลาออก และโอกาสในการเติบโต ทั้งหมดในที่เดียว

71% ของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรรายงานว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรของพวกเขา

การสร้างแดชบอร์ดนี้อาจดูซับซ้อน แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มันจะกลายเป็นทรัพยากรที่ทรงพลังสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณในการสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรและให้ตัวอย่างเพื่อเริ่มต้น

แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลคืออะไร?

การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติเพื่อเข้าใจและปรับปรุงการบริหารจัดการพนักงานขององค์กร. มันช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร, ประสิทธิภาพการทำงาน, และความพึงพอใจของพนักงานอย่างมีข้อมูลสนับสนุน.

แดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรคือเครื่องมือเชิงภาพที่รวบรวมและแสดงข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จุดประสงค์คือเพื่อให้มุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลที่เพียงพอจากแดชบอร์ดของกำลังคน

การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังแรงงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:

  • ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • การมีส่วนร่วมของพนักงาน และ
  • การลาออกของพนักงาน

มันช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

คำถามที่พบบ่อยคือ แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลแตกต่างจากรายงานแบบดั้งเดิมอย่างไร

รายงานโดยทั่วไปจะให้ภาพรวมข้อมูลที่ละเอียดและคงที่ โดยสรุปผลการดำเนินงานในอดีตพร้อมการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม ตัวอย่างเช่น รายงานทรัพยากรบุคคลประจำปีอาจรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน ค่าตอบแทน และระดับความผูกพันของพนักงาน โดยมักอยู่ในรูปแบบคงที่ เช่น PDF หรือเอกสารที่พิมพ์ออกมา

ในทางตรงกันข้าม แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลนำเสนอการแสดงผลข้อมูลที่สำคัญแบบไดนามิกและเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างโต้ตอบ ทำให้คุณสามารถเห็นแนวโน้มต่างๆ ขณะที่มันเกิดขึ้นและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลอาจแสดงข้อมูลสดเกี่ยวกับคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการลาออก และตัวชี้วัดการสรรหา พร้อมฟีเจอร์ที่ให้คุณเจาะลึกไปยังรายละเอียดเฉพาะหรือช่วงเวลาที่ต้องการได้

การสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเข้าใจข้อมูลของคุณและวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลดิบอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับตัวชี้วัด HR ที่ซับซ้อน

นี่คือวิธีทำให้มันทำงาน:

  • การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพมีความสำคัญ: การแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่มองเห็นได้ช่วยให้การตีความและการดำเนินการง่ายขึ้น ใช้กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ความร้อนเพื่อเน้นแนวโน้มและรูปแบบที่สำคัญ
  • ภาพที่ให้ความกระจ่างช่วยเสริมการวิเคราะห์: ตัวอย่างเช่น กราฟเส้นที่ติดตามการลาออกของพนักงานตามเวลาสามารถเผยให้เห็นแนวโน้มที่ไม่ปรากฏในตารางข้อมูลได้ แผนที่ความร้อนสามารถแสดงพื้นที่ที่มีการมีส่วนร่วมต่ำหรือสูงได้

แม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลจะมีความสำคัญแต่มีเพียง 22% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เชื่อว่าองค์กรของตนใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ นี่แสดงให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในการใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

โดยการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดสำคัญ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่นำไปสู่ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย

วิธีการเลือกตัวชี้วัด HR ที่สำคัญสำหรับแดชบอร์ด

การเลือกตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลที่มอบคุณค่าที่แท้จริง เริ่มต้นด้วยการพิจารณาคำถามทางธุรกิจที่คุณต้องการคำตอบ:

  • คุณกำลังมองหาวิธีลดอัตราการลาออกหรือไม่?
  • คุณต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือไม่?
  • คุณสามารถระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้หรือไม่?

แต่ละเป้าหมายจะต้องมีชุดตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณมุ่งเน้นที่การรักษาพนักงานไว้ คุณอาจต้องการติดตามตัวชี้วัดเช่น อัตราการลาออก คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน และระยะเวลาการทำงาน สำหรับแดชบอร์ดการไหลเวียนของบุคลากร ตัวชี้วัดเช่น เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน อัตราการเลื่อนตำแหน่ง และคะแนนการประเมินผลงานอาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่า

กุญแจสำคัญคือการเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าแดชบอร์ดไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูล แต่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจ

การออกแบบแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้น

เมื่อคุณได้เลือกตัวชี้วัดหลักแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบแดชบอร์ด HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล

แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางและเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอได้อย่างง่ายดาย จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดถูกจัดแสดงอย่างเด่นชัด

คุณควรใช้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน แผนภูมิแท่งสามารถเปรียบเทียบกลุ่มหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วน

การออกแบบควรรองรับแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกไปยังข้อมูลเฉพาะจุดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้น เป้าหมายคือทำให้แดชบอร์ดไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังนำไปปฏิบัติได้อีกด้วย

เชื่อมโยงกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลกับเป้าหมายทางธุรกิจและผลลัพธ์

เพื่อให้แดชบอร์ดการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลของคุณมีประสิทธิภาพ ให้เชื่อมต่อตัวชี้วัดทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรของคุณโดยตรง ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดทรัพยากรบุคคลที่สำคัญกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยให้แน่ใจว่าทุกข้อมูลเชิงลึกช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

ตัวอย่าง:

  • ประสิทธิภาพของพนักงาน: นำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น
  • อัตราการรักษาพนักงาน: ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
  • ตัวชี้วัดความหลากหลาย: ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

การเชื่อมโยงตัวชี้วัดเหล่านี้กับเป้าหมายทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของพวกมัน และช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำโดยการแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ขั้นตอนในการนำฟังก์ชัน HR ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้

การนำแผนกทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ อาจฟังดูเหมือนเป็นงานใหญ่ แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและผลักดันผลลัพธ์ที่ดีกว่า นี่คือแนวทางที่ตรงไปตรงมาเพื่อเริ่มต้น:

  1. กำหนดวิสัยทัศน์ของคุณ: เริ่มต้นด้วยการชี้แจงเป้าหมายของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร วิสัยทัศน์นี้ควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นขององค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานลง 10% ภายในหนึ่งปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายขององค์กรในการกลายเป็นนายจ้างที่เป็นที่ต้องการ
  2. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม: จัดเตรียมเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูล HR อย่างชัดเจน คิดถึงแดชบอร์ดและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่สามารถติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ เช่น คะแนนความผูกพันของพนักงาน
  3. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์: ให้แน่ใจว่าทีม HR ของคุณมีทักษะในการตีความข้อมูลและสรุปผลที่มีความหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือเช่น SPSS หรือซอฟต์แวร์ทางสถิติอื่น ๆ
  4. ดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล: กำหนดนโยบายเพื่อรักษาความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบแหล่งข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ เช่น GDPR
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าการคาดเดาหรือประเพณีเดิม ยกตัวอย่างเช่น ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การจ้างงาน แทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัว

ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล

ทีม HR มักพึ่งพาซอฟต์แวร์ HRหลายระบบ — HRMS สำหรับการจัดการข้อมูล, ซอฟต์แวร์ BI สำหรับการวิเคราะห์, และ Excel สำหรับการรายงาน HR. แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่การจัดการอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน.

ClickUpผสานการทำงานของฟังก์ชัน HR หลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของทีมคุณง่ายขึ้น. นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่เหนือกว่าการจัดการโครงการ ช่วยคุณสร้างและรักษาแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ.

แพลตฟอร์มการจัดการทีมทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างระบบที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงาน

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
ใช้แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp สำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับงานทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อ:

  • อัตโนมัติการจัดการผู้สมัครด้วยเทมเพลตและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
  • ติดตามงาน เอกสาร และข้อเสนอแนะเพื่อการเริ่มต้นงานที่ราบรื่น
  • รวมศูนย์การติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของคุณ:

1. แผงควบคุม ClickUp

แดชบอร์ด ClickUpมอบการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ HR อื่น ๆ ช่วยให้ทีม HR สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สำคัญให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัด HR ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน อัตราการรักษาพนักงาน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพลวัตของกำลังคนของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ClickUp Dashboards เพื่อแสดงข้อมูลโครงการผ่านแผนภูมิและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเช่น กระบวนการสรรหาบุคลากรและระยะเวลาในการจ้างงาน คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการสำเร็จการฝึกอบรม และตัวชี้วัดด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

แดชบอร์ด ClickUp
เพิ่มการมองเห็นโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp สำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์

คุณสามารถใช้พวกมันเพื่อ

  • ติดตามความคืบหน้าของงานและรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายในโครงการด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ
  • วิเคราะห์แนวโน้มการลาออกของพนักงานตามแผนก, ตำแหน่ง, หรือสถานที่
  • มองเห็นช่องว่างทักษะและการพัฒนาการเรียนรู้
  • ติดตามโปรแกรมการยกย่องพนักงานและการแจกจ่ายรางวัล
  • วิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน

2. ClickUp Brain

ใช้ClickUp Brainเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านกำลังคนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถช่วยคุณระบุรูปแบบในประสิทธิภาพของพนักงาน ทำนายแนวโน้มการลาออก และแนะนำกลยุทธ์ในการปรับปรุง

คุณสามารถระบุแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของยอดขายและเน้นแผนกหรือบทบาทที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้ ด้วยการผสาน ClickUp Brain เข้ากับแดชบอร์ด HR ของคุณ คุณสามารถรับรายงานส่วนบุคคลที่ระบุแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุดก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

ClickUp Brain
ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตและรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain สำหรับงาน เอกสาร และทีมใน ClickUp

3. แดชบอร์ดและแม่แบบสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลอาจเป็นเรื่องที่หนักหนา แต่แม่แบบของ ClickUp ช่วยให้ง่ายขึ้น คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

ตัวอย่างเช่นแม่แบบSOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน ช่วยสร้างความสอดคล้องและความชัดเจนในทุกกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ

มาตรฐานกระบวนการ HR ของคุณด้วยเทมเพลต SOP HR ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มาตรฐานกระบวนการ HR ของคุณด้วยเทมเพลต SOP HR ของ ClickUp

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • กำหนดสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ ให้กับงาน ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของคุณได้
  • จัดระเบียบและกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้การจัดการและมองเห็นขั้นตอนต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • ใช้มุมมองได้สูงสุดหกมุมมองใน ClickUp รวมถึงการตั้งค่าสำหรับการออกจากงาน การสรรหา การประเมินผลการทำงาน การฝึกอบรม และคู่มือเริ่มต้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกระบวนการ HR ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน และป้ายกำกับความสำคัญ

ต่อไปคุณสามารถใช้เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpเพื่อรักษาบันทึกที่เป็นระเบียบและครอบคลุมของพนักงานของคุณ มันช่วยให้คุณจัดการข้อมูลพนักงาน ติดตามบทบาท และทำให้การเข้าถึงรายละเอียดการติดต่อเป็นเรื่องง่าย

จัดการกำลังคนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการกำลังคนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ติดตามพนักงานที่ทำงานอยู่โดยการทำเครื่องหมายสถานะต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา, ลา, ป่วย, ลาออก, เดินทาง, และอื่นๆ ภายในระบบ HR ของบริษัท
  • จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นของพนักงานและดูข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติที่กำหนดเอง 21 รายการ เช่น โบนัส, กะการทำงาน, สถานะพนักงาน, วันเกิด และสถานที่
  • เข้าถึงเจ็ดมุมมองในการกำหนดค่าของ ClickUp เช่น ภาพรวมพนักงาน, กำลังทำงาน, สถานะการทำงาน, แผนก, และปฏิทินการมอบหมายงานของผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกจัดระเบียบและพร้อมใช้งาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามพนักงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลาทำงาน, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่นๆ

ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับแดชบอร์ดบุคลากร

แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สร้างขึ้นอย่างดีจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้องค์กรตัดสินใจอย่างมีข้อมูล นี่คือรายละเอียดของตัวชี้วัดหลักที่ควรรวมไว้:

1. การลาออกของพนักงานและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

อัตราการลาออกของพนักงานเป็นตัวชี้วัดสุขภาพขององค์กร อัตราการลาออกที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น การบริหารจัดการที่ไม่ดีหรือวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การติดตามอัตราการลาออกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ คุณสามารถทำนายอัตราการลาออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และระบุพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการลาออกได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์การรักษาพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า

การลาออกของพนักงานและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ผ่านทางMyhrfuture

2. การติดตามความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)

DEI ไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้ครบ—แต่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรมและครอบคลุม ตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตามได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ การเป็นตัวแทนของกลุ่มชนกลุ่มน้อย และความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทน

โดยการติดตามตัวชี้วัดด้าน DEI อย่างสม่ำเสมอในแดชบอร์ดความหลากหลาย คุณสามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมมากขึ้น

การติดตามความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)
ผ่านทางCrossCountry Consulting

3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ผลผลิตต่อพนักงาน อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถของทีม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวม

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามปริมาณงานของทีมและอัตราการเสร็จสิ้นงานได้อย่างรวดเร็วผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบผลงานกำหนดเป้าหมาย และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ตัวชี้วัดการจัดการความสามารถ

การบริหารจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร ตัวชี้วัดเช่นระยะเวลาในการจ้างงาน, ความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงาน, และอัตราการโยกย้ายภายในองค์กร ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังบริหารและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรได้ดีเพียงใด

การติดตามตัวชี้วัดสำคัญเหล่านี้ช่วยระบุช่องว่างด้านทักษะ ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรม และสร้างเส้นทางอาชีพที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดของคุณยังคงมีส่วนร่วมและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ
ผ่านทางNetsuite

5. ตัวชี้วัดการรักษาพนักงาน

การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น คะแนนความผูกพันของพนักงาน อัตราการรักษาพนักงานในแต่ละแผนก และเหตุผลในการลาออก จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การรักษาพนักงานของคุณ

การเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การรักษาพนักงานได้อย่างมีเป้าหมาย—เช่น การปรับปรุงสวัสดิการ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น หรือการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน—เพื่อตอบสนองและสร้างความผูกพันให้กับพนักงานของคุณ

ตัวชี้วัดการรักษาพนักงาน
ผ่านทางSlideteam

การติดตามความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล

เมื่อพูดถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล มันไม่ใช่แค่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น การติดตาม DEI ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงองค์ประกอบที่แท้จริงของพนักงานและพลวัตที่เกิดขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้แดชบอร์ด HR ของคุณเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI):

  • ติดตามการเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในระดับองค์กรที่แตกต่างกันเพื่อระบุและแก้ไขอุปสรรคในการก้าวหน้า เช่น ช่องว่างของค่าจ้างระหว่างเพศและเพดานกระจก
  • วิเคราะห์ความเท่าเทียมของค่าตอบแทนเพื่อให้มั่นใจในแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและปราศจากอคติ
  • ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วม ไม่ว่าพวกเขาจะมีพื้นเพมาจากไหน

การเอาชนะความท้าทายในการนำไปใช้ของแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล

การนำแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรมาใช้ต้องมาพร้อมกับการรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการจัดการกับความไม่ถูกต้องของข้อมูล นี่คือวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ:

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย

การไม่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูล ทำลายความไว้วางใจของพนักงาน และทำให้องค์กรของคุณเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมาย ผลกระทบไม่เพียงแต่ปัญหาทางกฎหมายในทันทีเท่านั้น แต่ยังอาจทำลายชื่อเสียงของบริษัทและลดขวัญและกำลังใจของพนักงานได้อีกด้วย

วิธีแก้ไข

  • ใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลที่เก็บไว้และข้อมูลที่กำลังส่งผ่าน
  • บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
  • ดำเนินการประเมินความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อระบุและลดความเสี่ยง
  • กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและรับรองการปฏิบัติตาม GDPR, CCPA และข้อบังคับอื่นๆ

การจัดการกับความไม่ถูกต้องและความไม่สอดคล้องของข้อมูล

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกันอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ข้อมูลเชิงลึกที่บิดเบือน และกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม

วิธีแก้ไข

  • ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุและแก้ไขแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด
  • ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
  • มาตรฐานรูปแบบข้อมูลและป้ายกำกับในทุกระบบ
  • อัปเดตและทำความสะอาดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความถูกต้อง
  • มอบหมายผู้ดูแลข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อดูแลคุณภาพข้อมูลและรับรองความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ด้วยแดชบอร์ดบุคลากร คุณไม่ได้เพียงแค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่คุณกำลังมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีม HR ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านกำลังคน เพิ่มการรักษาพนักงาน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การลาออกของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความหลากหลาย ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาเชิงรุก ทำนายแนวโน้ม และตัดสินใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง HR ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลบุคลากรของคุณวันนี้!