วิธีสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล (พร้อมตัวอย่าง)

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมเบสบอล ตามปกติแล้ว คุณจะคัดเลือกผู้เล่นโดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ผลงานในอดีต และสัญชาตญาณของคุณเอง คุณอาจให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่ตีโฮมรันได้หรือสามารถทำให้ผู้ตีฝ่ายตรงข้ามออกได้หลายครั้ง
บิลลี่ บีน ผู้จัดการทั่วไปของทีมโอ๊คแลนด์ แอธเลติกส์ในช่วงต้นปี 2000 ได้ท้าทายแนวทางดั้งเดิมนี้ เขาหันมาใช้ ซาเบอร์เมตริกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของเบสบอล แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สถิติที่ดูโดดเด่นเช่นการตีโฮมรัน เขาได้พิจารณาตัวชี้วัดที่วัดการมีส่วนร่วมโดยรวมของผู้เล่นในการชนะได้แม่นยำกว่า เช่น เปอร์เซ็นต์การขึ้นฐาน
โดยการใช้ Sabermetrics, บีนสามารถระบุผู้เล่นที่ถูกประเมินค่าต่ำเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันได้บนงบประมาณที่จำกัด
ในทำนองเดียวกัน แดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการทีมของคุณด้วยข้อมูล ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณเท่านั้น มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนในด้านสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของทีม ความเสี่ยงในการลาออก และโอกาสในการเติบโต ทั้งหมดในที่เดียว
71% ของผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรรายงานว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรของพวกเขา
การสร้างแดชบอร์ดนี้อาจดูซับซ้อน แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มันจะกลายเป็นทรัพยากรที่ทรงพลังสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณในการสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรและให้ตัวอย่างเพื่อเริ่มต้น
แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลคืออะไร?
การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติเพื่อเข้าใจและปรับปรุงการบริหารจัดการพนักงานขององค์กร. มันช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร, ประสิทธิภาพการทำงาน, และความพึงพอใจของพนักงานอย่างมีข้อมูลสนับสนุน.
แดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรคือเครื่องมือเชิงภาพที่รวบรวมและแสดงข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จุดประสงค์คือเพื่อให้มุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลที่เพียงพอจากแดชบอร์ดของกำลังคน
การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังแรงงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:
- ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน และ
- การลาออกของพนักงาน
มันช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
คำถามที่พบบ่อยคือ แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลแตกต่างจากรายงานแบบดั้งเดิมอย่างไร
รายงานโดยทั่วไปจะให้ภาพรวมข้อมูลที่ละเอียดและคงที่ โดยสรุปผลการดำเนินงานในอดีตพร้อมการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม ตัวอย่างเช่น รายงานทรัพยากรบุคคลประจำปีอาจรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน ค่าตอบแทน และระดับความผูกพันของพนักงาน โดยมักอยู่ในรูปแบบคงที่ เช่น PDF หรือเอกสารที่พิมพ์ออกมา
ในทางตรงกันข้าม แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลนำเสนอการแสดงผลข้อมูลที่สำคัญแบบไดนามิกและเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างโต้ตอบ ทำให้คุณสามารถเห็นแนวโน้มต่างๆ ขณะที่มันเกิดขึ้นและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลอาจแสดงข้อมูลสดเกี่ยวกับคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการลาออก และตัวชี้วัดการสรรหา พร้อมฟีเจอร์ที่ให้คุณเจาะลึกไปยังรายละเอียดเฉพาะหรือช่วงเวลาที่ต้องการได้
การสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการเข้าใจข้อมูลของคุณและวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลดิบอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับตัวชี้วัด HR ที่ซับซ้อน
นี่คือวิธีทำให้มันทำงาน:
- การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพมีความสำคัญ: การแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่มองเห็นได้ช่วยให้การตีความและการดำเนินการง่ายขึ้น ใช้กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ความร้อนเพื่อเน้นแนวโน้มและรูปแบบที่สำคัญ
- ภาพที่ให้ความกระจ่างช่วยเสริมการวิเคราะห์: ตัวอย่างเช่น กราฟเส้นที่ติดตามการลาออกของพนักงานตามเวลาสามารถเผยให้เห็นแนวโน้มที่ไม่ปรากฏในตารางข้อมูลได้ แผนที่ความร้อนสามารถแสดงพื้นที่ที่มีการมีส่วนร่วมต่ำหรือสูงได้
แม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลจะมีความสำคัญแต่มีเพียง 22% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เชื่อว่าองค์กรของตนใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ นี่แสดงให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในการใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
โดยการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดสำคัญ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่นำไปสู่ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย
วิธีการเลือกตัวชี้วัด HR ที่สำคัญสำหรับแดชบอร์ด
การเลือกตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลที่มอบคุณค่าที่แท้จริง เริ่มต้นด้วยการพิจารณาคำถามทางธุรกิจที่คุณต้องการคำตอบ:
- คุณกำลังมองหาวิธีลดอัตราการลาออกหรือไม่?
- คุณต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือไม่?
- คุณสามารถระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้หรือไม่?
แต่ละเป้าหมายจะต้องมีชุดตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณมุ่งเน้นที่การรักษาพนักงานไว้ คุณอาจต้องการติดตามตัวชี้วัดเช่น อัตราการลาออก คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน และระยะเวลาการทำงาน สำหรับแดชบอร์ดการไหลเวียนของบุคลากร ตัวชี้วัดเช่น เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน อัตราการเลื่อนตำแหน่ง และคะแนนการประเมินผลงานอาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่า
กุญแจสำคัญคือการเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าแดชบอร์ดไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมข้อมูล แต่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจ
การออกแบบแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้น
เมื่อคุณได้เลือกตัวชี้วัดหลักแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบแดชบอร์ด HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางและเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอได้อย่างง่ายดาย จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดถูกจัดแสดงอย่างเด่นชัด
คุณควรใช้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน แผนภูมิแท่งสามารถเปรียบเทียบกลุ่มหรือช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วน
การออกแบบควรรองรับแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกไปยังข้อมูลเฉพาะจุดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้น เป้าหมายคือทำให้แดชบอร์ดไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังนำไปปฏิบัติได้อีกด้วย
เชื่อมโยงกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลกับเป้าหมายทางธุรกิจและผลลัพธ์
เพื่อให้แดชบอร์ดการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลของคุณมีประสิทธิภาพ ให้เชื่อมต่อตัวชี้วัดทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรของคุณโดยตรง ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดทรัพยากรบุคคลที่สำคัญกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยให้แน่ใจว่าทุกข้อมูลเชิงลึกช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ตัวอย่าง:
- ประสิทธิภาพของพนักงาน: นำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น
- อัตราการรักษาพนักงาน: ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
- ตัวชี้วัดความหลากหลาย: ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดเหล่านี้กับเป้าหมายทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของพวกมัน และช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำโดยการแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ขั้นตอนในการนำฟังก์ชัน HR ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้
การนำแผนกทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ อาจฟังดูเหมือนเป็นงานใหญ่ แต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและผลักดันผลลัพธ์ที่ดีกว่า นี่คือแนวทางที่ตรงไปตรงมาเพื่อเริ่มต้น:
- กำหนดวิสัยทัศน์ของคุณ: เริ่มต้นด้วยการชี้แจงเป้าหมายของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร วิสัยทัศน์นี้ควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นขององค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานลง 10% ภายในหนึ่งปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายขององค์กรในการกลายเป็นนายจ้างที่เป็นที่ต้องการ
- เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม: จัดเตรียมเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูล HR อย่างชัดเจน คิดถึงแดชบอร์ดและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่สามารถติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ เช่น คะแนนความผูกพันของพนักงาน
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์: ให้แน่ใจว่าทีม HR ของคุณมีทักษะในการตีความข้อมูลและสรุปผลที่มีความหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือเช่น SPSS หรือซอฟต์แวร์ทางสถิติอื่น ๆ
- ดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล: กำหนดนโยบายเพื่อรักษาความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบแหล่งข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ เช่น GDPR
- ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าการคาดเดาหรือประเพณีเดิม ยกตัวอย่างเช่น ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การจ้างงาน แทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัว
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
ทีม HR มักพึ่งพาซอฟต์แวร์ HRหลายระบบ — HRMS สำหรับการจัดการข้อมูล, ซอฟต์แวร์ BI สำหรับการวิเคราะห์, และ Excel สำหรับการรายงาน HR. แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่การจัดการอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน.
ClickUpผสานการทำงานของฟังก์ชัน HR หลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของทีมคุณง่ายขึ้น. นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่เหนือกว่าการจัดการโครงการ ช่วยคุณสร้างและรักษาแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ.
แพลตฟอร์มการจัดการทีมทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างระบบที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงาน
คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อ:
- อัตโนมัติการจัดการผู้สมัครด้วยเทมเพลตและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- ติดตามงาน เอกสาร และข้อเสนอแนะเพื่อการเริ่มต้นงานที่ราบรื่น
- รวมศูนย์การติดตามประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของคุณ:
1. แผงควบคุม ClickUp
แดชบอร์ด ClickUpมอบการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ HR อื่น ๆ ช่วยให้ทีม HR สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สำคัญให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัด HR ที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน อัตราการรักษาพนักงาน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพลวัตของกำลังคนของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ClickUp Dashboards เพื่อแสดงข้อมูลโครงการผ่านแผนภูมิและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเช่น กระบวนการสรรหาบุคลากรและระยะเวลาในการจ้างงาน คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการสำเร็จการฝึกอบรม และตัวชี้วัดด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
คุณสามารถใช้พวกมันเพื่อ
- ติดตามความคืบหน้าของงานและรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายในโครงการด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ
- วิเคราะห์แนวโน้มการลาออกของพนักงานตามแผนก, ตำแหน่ง, หรือสถานที่
- มองเห็นช่องว่างทักษะและการพัฒนาการเรียนรู้
- ติดตามโปรแกรมการยกย่องพนักงานและการแจกจ่ายรางวัล
- วิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน
2. ClickUp Brain
ใช้ClickUp Brainเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านกำลังคนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถช่วยคุณระบุรูปแบบในประสิทธิภาพของพนักงาน ทำนายแนวโน้มการลาออก และแนะนำกลยุทธ์ในการปรับปรุง
คุณสามารถระบุแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของยอดขายและเน้นแผนกหรือบทบาทที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้ ด้วยการผสาน ClickUp Brain เข้ากับแดชบอร์ด HR ของคุณ คุณสามารถรับรายงานส่วนบุคคลที่ระบุแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุดก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
3. แดชบอร์ดและแม่แบบสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลอาจเป็นเรื่องที่หนักหนา แต่แม่แบบของ ClickUp ช่วยให้ง่ายขึ้น คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบSOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน ช่วยสร้างความสอดคล้องและความชัดเจนในทุกกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กำหนดสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ ให้กับงาน ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของคุณได้
- จัดระเบียบและกำหนดผู้รับผิดชอบงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้การจัดการและมองเห็นขั้นตอนต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ใช้มุมมองได้สูงสุดหกมุมมองใน ClickUp รวมถึงการตั้งค่าสำหรับการออกจากงาน การสรรหา การประเมินผลการทำงาน การฝึกอบรม และคู่มือเริ่มต้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกระบวนการ HR ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน และป้ายกำกับความสำคัญ
ต่อไปคุณสามารถใช้เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpเพื่อรักษาบันทึกที่เป็นระเบียบและครอบคลุมของพนักงานของคุณ มันช่วยให้คุณจัดการข้อมูลพนักงาน ติดตามบทบาท และทำให้การเข้าถึงรายละเอียดการติดต่อเป็นเรื่องง่าย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามพนักงานที่ทำงานอยู่โดยการทำเครื่องหมายสถานะต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา, ลา, ป่วย, ลาออก, เดินทาง, และอื่นๆ ภายในระบบ HR ของบริษัท
- จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นของพนักงานและดูข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติที่กำหนดเอง 21 รายการ เช่น โบนัส, กะการทำงาน, สถานะพนักงาน, วันเกิด และสถานที่
- เข้าถึงเจ็ดมุมมองในการกำหนดค่าของ ClickUp เช่น ภาพรวมพนักงาน, กำลังทำงาน, สถานะการทำงาน, แผนก, และปฏิทินการมอบหมายงานของผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกจัดระเบียบและพร้อมใช้งาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามพนักงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลาทำงาน, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล และอื่นๆ
ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับแดชบอร์ดบุคลากร
แดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สร้างขึ้นอย่างดีจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้องค์กรตัดสินใจอย่างมีข้อมูล นี่คือรายละเอียดของตัวชี้วัดหลักที่ควรรวมไว้:
1. การลาออกของพนักงานและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
อัตราการลาออกของพนักงานเป็นตัวชี้วัดสุขภาพขององค์กร อัตราการลาออกที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น การบริหารจัดการที่ไม่ดีหรือวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การติดตามอัตราการลาออกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ คุณสามารถทำนายอัตราการลาออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และระบุพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการลาออกได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์การรักษาพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า
2. การติดตามความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)
DEI ไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้ครบ—แต่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรมและครอบคลุม ตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตามได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ การเป็นตัวแทนของกลุ่มชนกลุ่มน้อย และความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทน
โดยการติดตามตัวชี้วัดด้าน DEI อย่างสม่ำเสมอในแดชบอร์ดความหลากหลาย คุณสามารถประเมินประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมมากขึ้น
3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ผลผลิตต่อพนักงาน อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานใหม่ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถของทีม
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวม
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบผลงานกำหนดเป้าหมาย และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดการจัดการความสามารถ
การบริหารจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร ตัวชี้วัดเช่นระยะเวลาในการจ้างงาน, ความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงาน, และอัตราการโยกย้ายภายในองค์กร ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังบริหารและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรได้ดีเพียงใด
การติดตามตัวชี้วัดสำคัญเหล่านี้ช่วยระบุช่องว่างด้านทักษะ ปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรม และสร้างเส้นทางอาชีพที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดของคุณยังคงมีส่วนร่วมและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
5. ตัวชี้วัดการรักษาพนักงาน
การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น คะแนนความผูกพันของพนักงาน อัตราการรักษาพนักงานในแต่ละแผนก และเหตุผลในการลาออก จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การรักษาพนักงานของคุณ
การเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การรักษาพนักงานได้อย่างมีเป้าหมาย—เช่น การปรับปรุงสวัสดิการ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น หรือการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน—เพื่อตอบสนองและสร้างความผูกพันให้กับพนักงานของคุณ
การติดตามความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
เมื่อพูดถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล มันไม่ใช่แค่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น การติดตาม DEI ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงองค์ประกอบที่แท้จริงของพนักงานและพลวัตที่เกิดขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้แดชบอร์ด HR ของคุณเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI):
- ติดตามการเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในระดับองค์กรที่แตกต่างกันเพื่อระบุและแก้ไขอุปสรรคในการก้าวหน้า เช่น ช่องว่างของค่าจ้างระหว่างเพศและเพดานกระจก
- วิเคราะห์ความเท่าเทียมของค่าตอบแทนเพื่อให้มั่นใจในแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและปราศจากอคติ
- ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วม ไม่ว่าพวกเขาจะมีพื้นเพมาจากไหน
การเอาชนะความท้าทายในการนำไปใช้ของแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
การนำแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรมาใช้ต้องมาพร้อมกับการรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการจัดการกับความไม่ถูกต้องของข้อมูล นี่คือวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย
การไม่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูล ทำลายความไว้วางใจของพนักงาน และทำให้องค์กรของคุณเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมาย ผลกระทบไม่เพียงแต่ปัญหาทางกฎหมายในทันทีเท่านั้น แต่ยังอาจทำลายชื่อเสียงของบริษัทและลดขวัญและกำลังใจของพนักงานได้อีกด้วย
วิธีแก้ไข
- ใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลที่เก็บไว้และข้อมูลที่กำลังส่งผ่าน
- บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
- ดำเนินการประเมินความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อระบุและลดความเสี่ยง
- กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและรับรองการปฏิบัติตาม GDPR, CCPA และข้อบังคับอื่นๆ
การจัดการกับความไม่ถูกต้องและความไม่สอดคล้องของข้อมูล
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกันอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ข้อมูลเชิงลึกที่บิดเบือน และกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม
วิธีแก้ไข
- ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุและแก้ไขแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด
- ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
- มาตรฐานรูปแบบข้อมูลและป้ายกำกับในทุกระบบ
- อัปเดตและทำความสะอาดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความถูกต้อง
- มอบหมายผู้ดูแลข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อดูแลคุณภาพข้อมูลและรับรองความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ด้วยแดชบอร์ดบุคลากร คุณไม่ได้เพียงแค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่คุณกำลังมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีม HR ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านกำลังคน เพิ่มการรักษาพนักงาน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การลาออกของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความหลากหลาย ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาเชิงรุก ทำนายแนวโน้ม และตัดสินใจที่ส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กร
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง HR ของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลบุคลากรของคุณวันนี้!