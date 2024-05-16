บล็อก ClickUp
วิธีใช้การวิเคราะห์กำลังคนเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรือง

PMO Team
16 พฤษภาคม 2567

เมื่อองค์กรของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้น อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจได้ และอาจกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายมากขึ้นหากคุณต้องทำการตรวจสอบและค้นหาสาเหตุด้วยตัวเอง

คู่แข่งของคุณกำลังจ้างงานอย่างหนักหรือไม่? อาจมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณงานภายในองค์กรหรือไม่? มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างผู้จัดการกับทีมของพวกเขาหรือไม่? หรือมีเหตุผลอื่น ๆ อีกหรือไม่?

การระบุสาเหตุที่แท้จริงและการหาทางแก้ไขอาจต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก คุณอาจสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของคุณไปมากขึ้นในขณะที่คุณวิเคราะห์ด้วยตนเอง

การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อทำการวิเคราะห์กำลังคนสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณสามารถระบุรูปแบบที่น่ากังวลหรือเปลี่ยนแปลงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ในบล็อกนี้ เราจะพิจารณาทุกแง่มุมของการวิเคราะห์กำลังคนและแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อช่วยคุณในกระบวนการนี้ การใช้การวิเคราะห์กำลังคนสามารถช่วยคุณในการจ้างบุคลากรที่ดีที่สุด รักษาพวกเขาไว้ วิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงาน จัดการปัญหาด้านผลิตภาพ และทำให้องค์กรของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

อะไรคือการวิเคราะห์กำลังคน?

การวิเคราะห์กำลังคนหมายถึงการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกำลังคนขององค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น การวิเคราะห์กำลังคนมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อมด้วย เพื่อวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร เช่น การสรรหาบุคลากร การประเมินผลงาน และการบริหารค่าตอบแทน

ปัจจัยภายนอกประกอบด้วยเงินเดือนในอุตสาหกรรม, การสำรวจ, แนวโน้มตลาดแรงงาน, และตัวชี้วัดเศรษฐกิจเช่นการว่างงาน, การเติบโตของ GDP, และการใช้จ่ายของผู้บริโภค. แหล่งข้อมูลภายในประกอบด้วยคำแนะนำจากผู้จัดการ, ข้อมูล HR เช่นความพึงพอใจของพนักงาน, ร้อยละของพนักงานที่มีส่วนร่วม, และผลผลิตของพนักงาน.

บทบาทของการวิเคราะห์กำลังคนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในระยะยาว ประโยชน์ของการวิเคราะห์กำลังคนประกอบด้วย:

  • ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
  • ประสิทธิภาพกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสม
  • การติดตามความผูกพันของพนักงาน
  • การลดอคติทางเชื้อชาติและเพศ
  • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวชี้วัด
  • การจำกัดการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การจับคู่ผู้สมัครที่มีศักยภาพให้ตรงกับความต้องการด้านบุคลากรในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
  • การแก้ไขช่องว่างทางความรู้และข้อกำหนดในการเพิ่มทักษะ

การวิเคราะห์กำลังคนมีบทบาทอย่างไรในการบริหารกลยุทธ์?

การนำการวิเคราะห์กำลังคนแบบครอบคลุมมาใช้สามารถให้แนวทางสำหรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เช่น ต้นทุนการดำเนินงานร่วมกับปัจจัยจูงใจและข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล ความต้องการด้านบุคลากร และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สามารถช่วยให้คุณบริหารจัดการพนักงานที่ทำงานทางไกล แบบผสมผสาน และในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์กำลังคนยังมอบแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการสรรหา การพัฒนาทักษะ และการฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงการสร้างแผนแม่บทสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง ข้อมูลเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกำลังคนที่พร้อมรองรับความต้องการ และสนับสนุนความยืดหยุ่นขององค์กรในระยะยาว

มันช่วยสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงโดยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมขององค์กร

การใช้การวิเคราะห์กำลังคนสามารถช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น, เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน, และยกระดับคุณภาพโดยรวมของกำลังคน.

การวิเคราะห์กำลังคนและการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่?

ไม่เชิงนั้น. ในขณะที่การวิเคราะห์กำลังคนพิจารณาถึงงานเอง, การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลพิจารณาถึงผู้คน.

การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลคืออะไร?การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น อัตราการลาออก, คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา.อะไรคือการวิเคราะห์กำลังคน?การวิเคราะห์กำลังคนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและพฤติกรรมของกำลังคน เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน การขาดงาน และอัตราการลาออก

ประโยชน์ของการวิเคราะห์กำลังคน

การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและการวิเคราะห์สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงต้นตอของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนหลายประการและแก้ไขได้ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่สำคัญของการวิเคราะห์กำลังคน:

1. ทำให้งานเป็นอัตโนมัติ

การวิเคราะห์กำลังคนช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เช่น การติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน การจัดการการขาดงานและการลา และการเปรียบเทียบค่าตอบแทน

มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การระบุวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีนวัตกรรมเพื่อดึงดูดทักษะเฉพาะทางและส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านโปรแกรมการให้คำปรึกษาและการโค้ช

2. ปรับปรุงการสรรหาบุคลากร

การวิเคราะห์กำลังคน โดยใช้ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคนหรือแพลตฟอร์มการวิเคราะห์กำลังคนจะวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละแผนกและลักษณะของพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยม เพื่อช่วยคุณคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในองค์กรได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของพนักงานใหม่ ลดระยะเวลาในการสรรหา และลดต้นทุนต่อการจ้างงาน

3. ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการเชื่อมโยงทักษะและความสามารถที่มีอยู่ภายในองค์กร การวิเคราะห์กำลังคนช่วยส่งเสริมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การสร้างเส้นทางอาชีพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการจัดสรรพนักงานไปยังโครงการหรือบทบาทที่พวกเขาสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญที่สุดได้

4. เพิ่มความพึงพอใจในงานและการรักษาพนักงาน

โดยการวิเคราะห์แนวโน้มและความคิดเห็นจากหลากหลายมิติ—เช่น ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว การได้รับการยอมรับ และโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ—การวิเคราะห์กำลังคนช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขและความมุ่งมั่นของพนักงาน ใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อดำเนินกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมและส่งผลโดยตรงต่อขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

5. เสริมสร้างความสอดคล้องทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผู้นำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์ข้อมูลเผยให้เห็นคะแนนการมีส่วนร่วมที่ต่ำในทีมที่มีอัตราการลาออกของพนักงานสูง อาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับสไตล์การบริหารหรือปริมาณงาน

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถแนะนำการฝึกอบรมภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาผู้จัดการที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือปรับปริมาณงานโดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่มีค่าใช้จ่ายหรือฟรี

ประเภทของการวิเคราะห์กำลังคน

ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่มีอยู่และความต้องการของคุณ การวิเคราะห์กำลังคนมีอยู่สี่ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ และการวิเคราะห์เชิงกำหนด

วิธีการเชิงพรรณนาใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของกำลังคนในช่วงเวลาที่กำหนด ในขณะที่วิธีการเชิงวินิจฉัยเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมนั้น

ตอนนี้เรามาพิจารณาอีกสองวิธีซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำลังคน

1. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อทำนายแนวโน้มและพฤติกรรมในอนาคต ข้อมูลนี้ซึ่งรวมถึงความต้องการทักษะ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และการมีส่วนร่วม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการจ้างงานและลดอัตราการลาออก

โดยการใช้เทคนิคเช่นการวิเคราะห์การถดถอย, การจับคู่รูปแบบ, และสถิติหลายตัวแปร, การวิเคราะห์เชิงทำนายพัฒนาข้อมูลและแบบจำลองทางสถิติที่สามารถทำนายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้. ตัวอย่างการนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้แก่

  • การทำนายผลลัพธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา
  • การพยากรณ์สถานะการใช้พื้นที่ทำงาน
  • การคาดการณ์ผลลัพธ์ของรายงานโครงการล่วงหน้า

การนำการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์มาใช้ในระบบการจัดการกำลังคน จะช่วยให้คุณสามารถระบุช่องว่างของทักษะได้ล่วงหน้า ปรับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้เหมาะสม และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในพลวัตของกำลังคนได้

เคล็ดลับมืออาชีพ💡:เลือกจากเทมเพลตรายงานโครงการของClickUp เพื่อบันทึกกลยุทธ์การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสรรหาบุคลากรของคุณ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา

2. การวิเคราะห์เชิงกำหนด

การวิเคราะห์เชิงกำหนดเป็นประเภทที่ซับซ้อนที่สุดในสี่ประเภทนี้ มันก้าวไปไกลกว่าการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และแนะนำแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

มันช่วยให้คุณตัดสินใจแบบเรียลไทม์อย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของการคาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งรวมถึงการจัดการตารางกะของพนักงาน การสร้างทีมโครงการตามทักษะ การจัดสรรทรัพยากร และการดำเนินการสรรหาบุคลากรที่เน้นความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (D&I)

บทบาทของเทคโนโลยีในการวิเคราะห์กำลังคน

เครื่องมือและแพลตฟอร์มขั้นสูงมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการรวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการตามข้อมูลกำลังคน นี่คือเทคโนโลยีสำคัญสี่ประการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์กำลังคน:

1. คลาวด์คอมพิวติ้ง

การประมวลผลแบบคลาวด์ช่วยให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการผสานข้อมูลที่ราบรื่นเป็นไปได้โดยการรวมข้อมูลจากซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล, ระบบเงินเดือน, เครื่องมือวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ, และฐานข้อมูลภายนอกไว้บนอินเทอร์เน็ต

ความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยีคลาวด์ช่วยลดความจำเป็นในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีล่วงหน้า ทำให้องค์กรของคุณสามารถขยายขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ได้ตามความต้องการ

นอกจากนี้ ยังช่วยเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ระบบ CRM, แพลตฟอร์ม BI และโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมในทุกฟังก์ชันของธุรกิจ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

2. การวิเคราะห์ข้อมูลบนแดชบอร์ด

แดชบอร์ดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้การเข้าถึงการวิเคราะห์กำลังคนภายในองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึง แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงสุขภาพ ประสิทธิภาพ หรือสถานะของธุรกิจ กระบวนการ หรือระบบต่างๆ

ด้วยหมายเลขสำคัญที่อยู่ในปลายนิ้วของคุณ คุณสามารถตรวจพบพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจได้อย่างรวดเร็ว ติดตามผลกระทบของการแทรกแซง และปรับกลยุทธ์ของกำลังคนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่นแดชบอร์ดโครงการช่วยให้ทีมสามารถดูประสิทธิภาพของโครงการได้ในที่เดียว

แดชบอร์ดของ ClickUpแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านแผนภูมิและ KPI ช่วยให้ผู้จัดการสามารถเข้าใจความคืบหน้าของงาน ติดตามงบประมาณ และสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงเวลา

แดชบอร์ด ClickUp
เพิ่มการมองเห็นโครงการของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบแบบเรียลไทม์อย่างละเอียด

3. แชทบอทปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับงานทรัพยากรบุคคลหลายประเภท รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผู้สมัครงาน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการลดอคติ ได้ถูกนำมาใช้มาเป็นเวลานานแล้ว

อย่างไรก็ตาม แชทบอท AI กำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน เนื่องจากสามารถให้คำตอบทันทีต่อคำถามที่เกี่ยวข้องกับ HR เช่น ยอดคงเหลือการลา ข้อมูลเงินเดือน และแม้กระทั่งโปรแกรมการพัฒนาทักษะ

ผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) แชทบอท AI สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบเปิดของพนักงานและวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานเพื่อค้นหาแนวโน้มในความรู้สึกที่อาจไม่ถูกจับได้ผ่านการสำรวจหรือวิธีการให้ความคิดเห็นแบบดั้งเดิม

เครื่องมือเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในช่วงการปฐมนิเทศ โดยช่วยแนะนำพนักงานใหม่ผ่านเอกสารที่จำเป็น การฝึกอบรม และการทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

4. บิ๊กดาต้า, เอไอ, และแมชชีนเลิร์นนิง (ML)

การผสานรวมของข้อมูลขนาดใหญ่, ปัญญาประดิษฐ์, และการเรียนรู้ของเครื่องได้ขยายขอบเขตของการวิเคราะห์กำลังคนอย่างมาก

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เป็นรากฐานที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงระบบทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร, โซเชียลมีเดีย, แบบสำรวจพนักงาน, ข้อมูลการดำเนินงาน, และข้อมูลตลาดแรงงานภายนอก

อัลกอริทึมของ AI และ ML สร้างขึ้นจากสิ่งนี้โดยการค้นหาแบบแผนและข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนต่อผู้วิเคราะห์มนุษย์

ตัวอย่างเช่น AI สามารถทำนายพลวัตของกำลังคน เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราการลาออกหรือประสิทธิภาพของช่องทางการสรรหาที่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต

ในขณะเดียวกัน อัลกอริทึม ML จะประเมินความรู้สึกและขวัญกำลังใจ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการแทรกแซงในระดับบุคคลหรือทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุพนักงานที่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมเฉพาะทางหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะออกจากองค์กร

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI สำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ช่วยให้คุณใช้คำสั่งสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน ระดมความคิดเกี่ยวกับคำถาม และแนะนำแนวทางปรับปรุงที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเพื่อค้นหาคำถามที่จะช่วยให้คุณสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยเทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับ HR ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยเทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับ HR จาก ClickUp

ความท้าทายในการติดตามการวิเคราะห์กำลังคน

แม้ว่าบทบาทของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์กำลังคนจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่การก้าวเดินไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย

1. ความท้าทายในการดำเนินงาน

การรวบรวมข้อมูลคุณภาพสูงและการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นเป็นเรื่องยาก คุณอาจประสบปัญหาใน:

ก. การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

นี่อาจเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานหรือเครื่องมือรายงานอื่น ๆ สำหรับการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติได้ ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้เป็นซิลโลในแผนกต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกัน หรือมีคุณภาพไม่ดี

ความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำไปใช้ในระบบวิเคราะห์กำลังคน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถขององค์กรในการเชื่อมโยงการวิเคราะห์กับเป้าหมายระยะยาวและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ข. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

กฎหมายเช่น GDPR ในสหภาพยุโรป และกฎหมายของรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา กำหนดแนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลสำหรับกระบวนการทางทรัพยากรบุคคล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางการวิเคราะห์ของคุณปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและผลกระทบต่อชื่อเสียง

การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดยังเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายต่อองค์กรของคุณภายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

2. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

การผสานการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับการวางแผนธุรกิจอย่างราบรื่นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่สามารถวัดได้ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด. ต่อไปนี้คือภารกิจที่อาจท้าทาย:

ก. การบูรณาการกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การปรับข้อมูลทางเทคนิคให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจต้องอาศัยความเข้าใจว่า การวิเคราะห์กำลังคนสามารถมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของคุณได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันและเอาชนะอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน คุณอาจพลาดโอกาสในการเติบโตและทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ

ข. การต่อต้านของพนักงาน

การนำการริเริ่มการวิเคราะห์กำลังคนมาใช้ อาจทำให้เกิดการต่อต้านจากพนักงานได้ บางครั้งอาจมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการข้อมูลผิดพลาด

การเอาชนะความต้านทานนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งคุณสามารถทำได้ผ่านการสนับสนุนจากผู้นำ การจัดเวิร์กช็อปเป็นประจำ และการให้ความมั่นใจอย่างต่อเนื่องว่าการปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูลมีจริยธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย

3. ความท้าทายทางเทคโนโลยี

การติดตั้งและบำรุงรักษาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์กำลังคนอาจก่อให้เกิดความท้าทายในด้านต่อไปนี้:

a. การสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมนิเทศที่มีทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูง

หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแปลข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คุณอาจพลาดประโยชน์ที่อาจได้รับจากการวิเคราะห์กำลังคน ดังนั้น การมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ข. การลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

การนำเทคโนโลยีที่จำเป็นมาใช้ต้องมีการสนับสนุนด้านไอทีที่แข็งแกร่ง รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ดำเนินการวิเคราะห์ที่หลากหลาย และให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้ง่ายแก่ผู้ใช้ คุณต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

วิธีการนำการวิเคราะห์กำลังคนไปปฏิบัติ

นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อมูลกำลังคนและเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้:

1. ประเมินความสามารถในการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

การเข้าใจความสามารถปัจจุบันและกระบวนการทำงานของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและมีผลกระทบสำหรับการวิเคราะห์กำลังคน

ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหาช่องว่างทักษะ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารจัดการพนักงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ให้ประเมินศักยภาพปัจจุบันของคุณอย่างรอบด้าน วิเคราะห์ทักษะที่มีอยู่ ชุดเทคโนโลยีที่ใช้และการใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • การตรวจสอบทักษะ: ทบทวนผลลัพธ์ของโครงการและข้อเสนอแนะเพื่อระบุพื้นที่ที่ขาดประสิทธิภาพ
  • แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน: ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อทำความเข้าใจระดับทักษะปัจจุบันและด้านที่พวกเขารู้สึกว่าขาดความพร้อม
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน: วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานเพื่อระบุความไม่สอดคล้องและความซ้ำซ้อน

AI สามารถดึงข้อมูลจาก CV และโปรไฟล์ LinkedIn ได้, ระบุทักษะ, และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการนำเสนอที่ชัดเจนเพื่อการวิเคราะห์ทันทีและขั้นตอนต่อไป

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้เทมเพลต HR ฟรีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจัดการกิจกรรม HR มาตรฐานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบมาตรฐาน

จากผลการค้นพบของคุณให้กำหนดเป้าหมาย SMART ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีความเป็นไปได้ในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลโดยตรง เช่น:

  • การพัฒนาทักษะบุคลากรในแผนกการตลาด 50% ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลาหกเดือน
  • แนะนำโปรแกรมความรู้ด้านดิจิทัลทั่วทั้งองค์กรภายในสิ้นไตรมาสที่ 3

คุณยังสามารถเริ่มโปรแกรมฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสำหรับพนักงานที่มีอยู่ หรือจ้างที่ปรึกษาภายนอกหรือฟรีแลนซ์ชั่วคราวเพื่อเติมเต็มบทบาทที่สำคัญได้อีกด้วย

2. รวบรวม, วิเคราะห์, และผสานข้อมูล

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการวิเคราะห์กำลังคนแล้ว คุณควรรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงาน เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน และเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมภายนอก

สร้างคู่มือทีละขั้นตอนด้วยเทมเพลต SOP การเก็บข้อมูลของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความถูกต้องทั่วทั้งทีมและแผนกของคุณ

สร้าง จัดระเบียบ และจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยเทมเพลต SOP การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้าง จัดระเบียบ และจัดการ SOP การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยเทมเพลต SOP การเก็บรวบรวมข้อมูลของ ClickUp

ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อปรับกำหนดเวลา มอบหมาย หรือย้ายงานสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อให้งานการเก็บข้อมูลดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ในการติดตามระดับความพยายามของงาน คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และข้อกำหนดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อีกด้วย

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
ระบุขีดความสามารถและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรเกินและขาดแคลนด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

ต่อไป ให้จัดตั้งกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์. ใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพและแบบจำลองทางสถิติเพื่อระบุความสัมพันธ์, แนวโน้ม, และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุภายในข้อมูลของคุณ.

ก่อนที่คุณจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจถึงความแม่นยำที่จำเป็นของข้อมูลนี้ หากข้อมูลไม่ดี การวิเคราะห์ใด ๆ ที่คุณทำอาจไม่น่าเชื่อถือหรืออาจทำให้เข้าใจผิดได้

ผสานข้อมูลจากแพลตฟอร์มและระบบต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ครอบคลุมและสมบูรณ์เกี่ยวกับกำลังคนของคุณ. สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและความต้องการของกำลังคนได้อย่างถูกต้อง.

3. ยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

คุณจะพบเครื่องมือมากมายที่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง การรวมข้อมูล และความสามารถในการรายงานที่ใช้งานง่าย

ตัวอย่างเช่น ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการวิเคราะห์กำลังคนอีกด้วย ด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเข้าถึงภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ ติดตามเป้าหมาย และดูและกระจายปริมาณงานของทีมผ่าน Scrum ได้

รวมวิดเจ็ตต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, ปริมาณงาน, และแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยมุมมองกิจกรรมของ ClickUp คุณสามารถดูภาพรวมของกิจกรรมของพนักงานในทุกสถานที่ได้

มุมมองกิจกรรมของ ClickUp
ดูการอัปเดตและการดำเนินการต่าง ๆ ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างทีมโดยการสร้างมุมมองกิจกรรมแบบกำหนดเองใน ClickUp

ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปพลิเคชันการจัดการเวลาของบุคคลที่สามเพื่อบันทึกเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานหรือโครงการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับจังหวะการดำเนินงานขององค์กรของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

4. ดำเนินการและติดตามผลลัพธ์

ขั้นตอนสุดท้ายในการนำการวิเคราะห์กำลังคนไปใช้คือการดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาและการติดตามผลลัพธ์

ตัวอย่างเช่น เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ และรูปแบบการสื่อสาร พบว่าพนักงานที่ทำงานทางไกลในแผนกเฉพาะมีระดับการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่าพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถนำโปรแกรมการให้คำปรึกษาเสมือนจริงมาใช้ โดยจับคู่พนักงานที่ทำงานทางไกลกับพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มากกว่าในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและใช้เครื่องมือสื่อสารเสมือนจริงเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ คุณอาจแนะนำชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล โดยยอมรับว่าชั่วโมงการทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นตามแบบดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในช่วงเวลาที่พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากเปิดตัวโครงการเหล่านี้แล้ว ให้ติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยใช้คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน และข้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยการวิเคราะห์กำลังคน

การเริ่มต้นการเดินทางสู่การบริหารจัดการแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถทั้งซับซ้อนและให้ผลตอบแทนที่ดี

เครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนที่มีความซับซ้อนสามารถช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าการเก็บรวบรวม, ตรวจสอบ, และวัดข้อมูลพนักงาน และนำคุณไปสู่การดำเนินการที่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกทีมทั่วทั้งองค์กร

เราขอแนะนำให้คุณลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อค้นพบประโยชน์ของ ClickUp อย่างใกล้ชิด

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. บทบาทของการวิเคราะห์กำลังคนในการตัดสินใจคืออะไร?

การวิเคราะห์กำลังคนช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลและช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งอาจถูกซ่อนอยู่ในความซับซ้อนของข้อมูลดิบ การวิเคราะห์นี้ประเมินพลวัตและแนวโน้มในที่ทำงานที่ช่วยให้คุณพัฒนานโยบายของบริษัทได้มากขึ้น ส่งเสริมการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งขึ้น และรักษาค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ การปรับปรุงเหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและอัตราการรักษาพนักงานสูงขึ้น ซึ่งในที่สุดจะขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

2. ทำไมการวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญ?

การวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยสนับสนุนการวางแผนในระดับมหภาคเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพของธุรกิจ คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ทำนายความต้องการในอนาคต และระบุช่องว่างทักษะเพื่อจ้างงาน ฝึกอบรม และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม โดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังคน