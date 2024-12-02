วิธีสร้างแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวของคุณ

คุณต้องการให้ทุกวันทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เมื่อวันดำเนินไป คุณจะพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับสิ่งรบกวนหลายอย่าง จัดการกับคำขอเร่งด่วน และพยายามตามงานให้ทันกำหนดเวลา
ไม่ว่าคุณจะจัดการกับงานที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตได้ดีเพียงใด การบรรลุสิ่งที่มีความหมายอาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีกระบวนการที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
นั่นคือจุดที่แดชบอร์ดการเพิ่มผลผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่มันคืออะไรกันแน่ และจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร? มีวิธีการเฉพาะในการนำแดชบอร์ดไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน!
อะไรคือแดชบอร์ดการผลิต?
พูดง่ายๆ ก็คือ มันคือพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่คุณสามารถ จัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานและโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์
ต่างจากรายการแบบดั้งเดิม แดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของการดำเนินงานประจำวันของคุณ มันรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ปฏิทิน ผู้จัดการงาน และระบบรายงาน ซึ่ง อัปเดตแบบไดนามิกเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
คิดถึงแดชบอร์ดเหมือนกับรายการตรวจสอบหลักที่แสดงให้คุณเห็นวิธีประหยัดเวลาและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้อง
การเข้าใจวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดการผลิต
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ ผู้จัดการทีมระยะไกล หรือใครก็ตามที่ต้องการปรับปรุงกิจวัตรประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แดชบอร์ดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาอย่างดีมีประโยชน์สำคัญหลายประการ:
- ดูงานทั้งหมด กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญของคุณในมุมมองเดียว เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าต้องจัดการอะไรต่อไป
- จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจทันที
- ใช้ข้อมูลเพื่อค้นหาว่าคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใด เพื่อที่คุณจะได้จัดตารางงานที่ต้องการสมาธิสูงในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
ความชัดเจน, การจัดระเบียบ, และการใช้งานที่แท้จริงคือองค์ประกอบหลักที่คุณต้องการให้แดชบอร์ดของคุณมอบให้. แต่คุณจะสร้างมันอย่างรอบคอบและมีเจตนาได้อย่างไร?
อย่ากังวล—นี่คือกรอบแนวทางที่คุณสามารถใช้ในการตั้งเป้าหมายรายวันเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเอง
1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคุณ
อาจดูเหมือนชัดเจน แต่คุณต้องถอยกลับมาเพื่อกำหนดว่า 'ทำไม' คุณต้องการแดชบอร์ดนี้
คุณกำลังพยายามแก้ปัญหาอะไรอยู่?
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่ง คุณอาจจำเป็นต้องมีระบบในการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ
ผลลัพธ์หลักที่คุณต้องการบรรลุคืออะไร?
บางทีคุณอาจต้องการติดตามพัฒนาการในการเรียนรู้ หลักสูตร หรือกิจกรรมยามว่าง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เวลาในการพัฒนาตนเองอย่างคุ้มค่า
คุณต้องการแก้ไขช่องว่างด้านประสิทธิภาพการทำงานใดบ้าง?
บางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน และคุณต้องการระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จงหาจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการกำหนดรูปแบบแดชบอร์ดของคุณ
🔮 คำเตือนการขยายขอบเขตงาน: โปรดชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดนี้เพื่อใคร หากเป็นเพียงตัวคุณเอง สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย
แต่ถ้าคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมทั้งหมดของคุณ ให้เขียนบทบาทหน้าที่ของพวกเขาในองค์กรอย่างชัดเจน พร้อมกับงานที่พวกเขาทำเป็นประจำทุกวัน เข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานที่พบบ่อยของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาคิดว่าสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้
ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ
2. ระบุตัวชี้วัดที่สำคัญและแหล่งข้อมูล
เมื่อคุณได้กำหนด 'เหตุผล' ของคุณแล้ว ให้กำหนดว่าตัวชี้วัดใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิผลของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการจัดการภาระงานที่มากเกินไป คุณอาจจำเป็นต้องเข้าถึง เมตริก เช่น จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่, เวลาเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จ, หรือสถานะงานค้าง
อีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ติดตามความถี่ของการสลับงานต่อวัน การขัดจังหวะต่อชั่วโมงที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิ หรือระยะเวลาเฉลี่ยของการทำงานที่ไม่มีการขัดจังหวะ (เป็นนาที)
นอกจากนี้ ให้ตัดสินใจว่าข้อมูลนี้จะมาจากแหล่งใด
คุณกำลังดึงข้อมูลจากเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณอยู่หรือไม่? ข้อมูลนั้นมาจากแอปติดตามเวลาที่คุณใช้หรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างในการรายงานของคุณ
3. กำหนดเค้าโครงและโครงสร้างของแดชบอร์ด
เมื่อคุณมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดหลักในมือแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสร้างภาพว่าแดชบอร์ดของคุณจะมีลักษณะอย่างไร คุณควรจัดโครงสร้างให้เน้นสิ่งที่จำเป็นต้องเห็นในทันทีและให้คำแนะนำการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
นี่คือคู่มือภาพเพื่อช่วยคุณ!
ด้วยเหตุนี้ มาดูกันว่าควรจัดลำดับความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ภายในแดชบอร์ดของคุณอย่างไร
ก. ส่วนบน
ใช้พื้นที่นี้สำหรับรายการที่มีความสำคัญสูงซึ่งคุณต้องการเห็นทันที
มันอาจเป็นวิดเจ็ตที่ จัดระเบียบงานออกเป็นสี่ส่วน (เร่งด่วน/สำคัญ, ชนะเร็ว/เพิ่มประสิทธิภาพ, และการเรียนรู้/การเติบโต) หรืออาจเป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาในกระบวนการทำงานของคุณ เช่น งานที่สะสมในโครงการหรือขั้นตอนเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที
ใช้ตัวกรอง เพื่อดูงานตามแท็ก เช่น 'ความสำคัญสูง', 'คำขอจากลูกค้า' หรือ 'โครงการภายใน'
💈โบนัส: เรียนรู้วิธีใช้ตาราง Eisenhower Matrix เพื่อจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ
ข. ส่วนกลาง
ส่วนนี้ของแดชบอร์ดช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของงานที่กำลังดำเนินอยู่ และมีงานอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาว ใช้ส่วนนี้เพื่อวางแผนการทำงานของคุณในสัปดาห์ถัดไป
ตัวอย่างเช่น จินตนาการว่าคุณใกล้จะเสร็จสิ้นโครงการมากเพียงใด เมื่อเทียบกับกำหนดการตามแผนผ่านแผนภูมิการลดภาระงาน
คุณยังสามารถติดตามงานที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาได้ในรูปแบบกราฟเส้น เพื่อดูการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงาน หรือเน้นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญในสัปดาห์นั้น เช่น 'แชร์แผนรายไตรมาสกับทีม' หรือ 'จัดทำรายงานลูกค้าให้เสร็จ'
นี่ช่วยให้คุณ ทำภารกิจที่คุณต้องการทำโดยไม่เสียสมาธิ นอกจากนี้ ในการสลับระหว่างลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ให้ใช้วิดเจ็ตที่สามารถคลิกได้ซึ่งช่วยให้คุณเจาะลึกลงไปจากภาพรวมในระดับสูง (เช่น สถานะการเสร็จสิ้นโครงการของคุณ) ไปยังรายการงานที่ละเอียด
ค. ส่วนล่าง
คุณยังต้องการพื้นที่สำหรับทบทวนความสำเร็จของคุณและวางแผนสำหรับอนาคต ส่วนล่างสุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์นี้
ผสาน แผนที่ความร้อนการเสร็จสิ้นงานรายเดือน ที่แสดงวันที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบกับวันที่มีประสิทธิภาพต่ำ จะเป็นอย่างไรถ้ามีบันทึกงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมดสำหรับเดือนปัจจุบัน โดยสามารถกรองตามโครงการ หมวดหมู่ หรือเป้าหมายส่วนตัว?
หรือสร้างส่วนแยกสำหรับบันทึกอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นศูนย์รวมความรู้ส่วนตัวของคุณเอง ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถสร้างวิกิส่วนตัวภายใน ClickUp เพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้คำถามสะท้อนความคิด เช่น "วันนี้มีอะไรที่ทำได้ดีบ้าง? มีอะไรที่ควรปรับปรุง? สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำพรุ่งนี้คืออะไร?" วิธีนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนนอนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ให้ร่างเค้าโครงแดชบอร์ดของคุณลงบนกระดาษ หรือใช้เครื่องมืออย่างClickUp Whiteboards ลิงก์งานและไอเดียต่างๆ ด้วยการลากและวางรูปทรงที่ระบุด้วยสี, งานศิลปะเวกเตอร์, และข้อความที่จัดรูปแบบเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหรือแผนงาน
คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ เพิ่มลิงก์เว็บไซต์ หรือสร้างงานที่สามารถติดตามได้ภายในไวท์บอร์ดของคุณเพื่อเพิ่มบริบทให้มากขึ้น ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับขั้นตอนการทำงานส่วนตัวของคุณอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ หากคุณทำงานร่วมกับทีม คุณสามารถทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์ได้—ออกแบบ ติดโน้ตแบบสติกเกอร์ และเพิ่มความคิดเห็น—เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนหรือความสับสน คุณต้องการความคิดเห็นจากพี่เลี้ยงหรือคู่หูที่ช่วยรับผิดชอบหรือไม่? แชร์ลิงก์สาธารณะเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงการดูได้
💈โบนัส: ลองคิดถึงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ของคุณ
❓คุณจะเริ่มใช้งานแดชบอร์ดของคุณเป็นอย่างแรกในตอนเช้าอย่างไร? ❓ข้อมูลใดที่ควรปรากฏให้เห็นทันทีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
มุ่งเน้นการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการในการทำงานของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนการสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตั้งแต่สเปรดชีตแบบง่ายไปจนถึงแผนภูมิที่ปรับแต่งได้สูงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คุณอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูก
ตัวอย่างเช่น Google Sheets เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล คุณสามารถตั้งค่างานที่ต้องทำอย่างง่าย ตัวติดตามความคืบหน้า และแผ่นงบประมาณได้ ในทางกลับกัน เครื่องมือ Business Intelligence (BI) นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แต่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานประจำวันอย่างรวดเร็ว
จากนั้นก็มีClickUp Dashboards
ความสวยงามของเครื่องมือนี้คือสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่คิดแบบภาพ ชอบทำรายการ หรือวางแผนตามกำหนดเวลา
- เพื่อสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp ให้ไปที่ศูนย์แดชบอร์ดในแถบด้านข้างของคุณ
- จากนั้น คลิก "แดชบอร์ดใหม่" และเลือกเทมเพลตหรือเริ่มต้นจากศูนย์
- เพิ่มบัตรไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม "+ เพิ่มบัตร"
บัตรเหล่านี้สามารถแสดงตัวชี้วัดและภาพข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น สถานะของงาน รายงานการติดตามเวลา หรือแผนภูมิที่กำหนดเอง
ปรับแต่ง การตั้งค่าของแต่ละการ์ด รวมถึงแหล่งข้อมูล ตัวกรอง และประเภทการแสดงผล คุณสามารถลากและวางการ์ดเพื่อจัดเรียงบนแดชบอร์ดของคุณได้เช่นกัน และนั่นก็ง่ายที่สุดแล้ว!
ด้วยมุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนรายการที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มองเห็นได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง มันจะดึงข้อมูลจากงานของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างมุมมองแดชบอร์ดตามที่คุณต้องการ
คุณ ชอบจัดระเบียบงานเป็นขั้นตอนหรือไม่? กระดานคัมบังช่วยให้คุณลากและวางรายการไปยังคอลัมน์ต่างๆ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'
ต้องการดูว่างานของคุณกระจายไปตามเวลาอย่างไรโดยใช้มุมมองแบบลำดับขั้นหรือไม่? เพิ่มการพึ่งพาและปรับวันที่ครบกำหนดได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ทำงานกับลูกค้าอยู่ใช่ไหม? คุณสามารถสร้าง พื้นที่เฉพาะบน ClickUp และเชิญผู้ใช้ให้ดูการอัปเดตโครงการ, ให้ข้อเสนอแนะ, และติดตามกำหนดเวลาได้, ซึ่งจะช่วยลดการแลกเปลี่ยนอีเมลที่ไม่สิ้นสุด
ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp Chat คุณสามารถ แท็กบุคคล (หรือตัวคุณเอง!) ในความคิดเห็น, มอบหมายการติดตามผล, และเชื่อมโยงงานกับโปรเจ็กต์ ได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามการสื่อสารกับลูกค้า, งานส่วนตัว, และบันทึกภายในได้ดีขึ้น.
สุดท้ายนี้ ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีจากแดชบอร์ดใดก็ได้ClickUp Brainสามารถ ดึงข้อมูลจากทั่วทั้ง Workspace ของคุณได้ทันที เพื่อตอบคำถามของคุณ ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาผ่านบันทึกหรือไฟล์ต่างๆ
ไม่ว่าคุณต้องการตรวจสอบสถานะของโครงการหรือค้นหาภารกิจที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติตัวนี้พร้อมให้บริการคุณ. มันสาธิตวิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว.
คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับงานส่วนตัวที่ทำซ้ำเป็นประจำ เอกสารโครงการ หรือการวางแผนเนื้อหาของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
🛠️ วิธีเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแดชบอร์ดของคุณตามความต้องการของคุณ
- ระบุความต้องการหลักของคุณ (เช่น ความง่ายในการใช้งาน, ความสามารถในการแสดงข้อมูล, ความเข้ากันได้กับเครื่องมือที่มีอยู่)
- ลองใช้เครื่องมืออย่างน้อยสามตัวเป็นระยะเวลาหนึ่ง (สามเดือนก็เพียงพอแล้ว) เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งาน
- ตอบคำถามเหล่านี้: เครื่องมือนี้สามารถปรับขนาดได้หรือไม่หากความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น? มันสอดคล้องกับระดับความชำนาญทางเทคนิคของคุณหรือไม่? มันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือ AI ที่คุณชื่นชอบสำหรับการใช้ส่วนตัวได้หรือไม่?
- เครื่องมือสามารถปรับขนาดได้หรือไม่หากความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น?
- มันสอดคล้องกับระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณหรือไม่?
- มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ AI ที่คุณชื่นชอบสำหรับการใช้งานส่วนตัวได้หรือไม่?
- เครื่องมือสามารถปรับขนาดได้หากความต้องการของคุณเพิ่มขึ้นหรือไม่?
- มันสอดคล้องกับระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณหรือไม่?
- มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ AI ที่คุณชื่นชอบสำหรับการใช้งานส่วนตัวได้หรือไม่?
5. ทดสอบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพแดชบอร์ด
ตอนนี้แดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่จะทดสอบและปรับแต่งเพื่อให้แน่ใจว่ามันช่วยคุณได้จริง ๆ ในการติดตามเป้าหมายของคุณ
ตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับของคุณ เพื่อยืนยันว่าทุกตัวชี้วัดถูกต้อง ตรวจสอบยอดรวม ค่าเฉลี่ย และฟิลด์ที่คำนวณไว้ทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรอง เมนูแบบเลื่อนลง และปุ่มนำทางทำงานอย่างราบรื่น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องพึ่งพาแดชบอร์ดในการวางแผนวันของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดของคุณดูสะอาดตาและทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณ—เดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงศูนย์กลางการทำงานของคุณได้ทั้งที่โต๊ะทำงานหรือขณะเดินทาง
แม้ว่าคุณอาจไม่แบ่งปันแดชบอร์ดของคุณกับทีม แต่การได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่ไว้ใจได้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบก็ยังสามารถให้ประโยชน์ได้ พวกเขาอาจสังเกตเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงที่คุณอาจมองข้ามไป
คุณสมบัติหลักของแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ทำงานได้จริงสำหรับคุณ ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ทำให้มันสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้ ให้ข้อมูลเชิงลึก และมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
1. ความสามารถในการปรับแต่ง
ทุกคนมีวิธีการจัดการกับความมีประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนใคร และของคุณก็เช่นกัน
นั่นคือเหตุผลที่แดชบอร์ดของคุณต้องสะท้อนสิ่งนั้น ไม่ว่าคุณจะติดตามกิจวัตรประจำวัน โครงการเสริม หรือลำดับความสำคัญของงาน คุณควรสามารถ ลากและวางวิดเจ็ต, ใช้รหัสสีสำหรับรายการงาน, และป้ายกำกับความสำคัญรวมถึงใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่ตามความต้องการของคุณได้
🌈 คุณรู้หรือไม่: คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp ได้อย่างเต็มที่ด้วยบัตรมากกว่า 60 แบบ
- พยายามแสดงและวางแผนสปรินต์ของคุณอย่างแม่นยำใช่ไหม? ใช้แผนภูมิ Sprint Burndown/Burnup
- ต้องการดูงานที่รอดำเนินการทั้งหมดของคุณในรายการใช่ไหม? สร้างมุมมองแบบรายการ
- กำลังพยายามทำความเข้าใจว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรอยู่หรือไม่? เชื่อมโยงรายการเวลาไปยังงานเฉพาะได้อย่างง่ายดายเพื่อภาพรวมที่ครอบคลุม
ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งของ ClickUp การสร้างแดชบอร์ดที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา
2. การมองเห็นภาพ
หากคุณไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เหมาะสม คุณจะเสียเวลาไปกับการคัดกรองข้อมูลดิบและสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างเร่งรีบ ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เลย
ข้อมูลจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อสามารถเข้าใจได้ง่ายในทันที ให้ข้อมูลบนแดชบอร์ดของคุณเป็นภาพผ่าน กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, ตาราง, และไทม์ไลน์ ที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายและความรู้สึกของการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มกราฟและฟีดอัตโนมัติ พร้อมด้วยคำอธิบายประกอบ ป้ายกำกับ และตัวกรองข้อมูลสำหรับตัวเลือกการเจาะลึกที่ละเอียดได้ นี่จะเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นตัวติดตามความก้าวหน้าที่มีแรงจูงใจทางสายตา ซึ่งช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน
3. การผสานรวม
แดชบอร์ดวัดผลผลิตจะมีประโยชน์เพียงเท่าที่ข้อมูลที่รวบรวมไว้มีคุณภาพ การผสานรวมแอปที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น อีเมล ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล เข้ากับแดชบอร์ดของคุณ จะช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น
ด้วยระบบเชื่อมต่อของ ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จากแพลตฟอร์มการสื่อสารเช่น Slack และ Microsoft Teams ไปจนถึงระบบ CRM อย่าง HubSpot และ Salesforce การผสานระบบเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันมอบภาพลักษณ์ของอนาคตแห่งประสิทธิภาพการทำงาน
4. การเข้าถึง
ในที่สุดแล้ว คุณไม่ต้องการสร้างสิ่งที่ไม่มีให้ใช้งานบนทุกอุปกรณ์ ซึ่งจะจำกัดการใช้งานของคุณ
แดชบอร์ดของคุณควร เปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อให้งานและรายการเตือนความจำของคุณพร้อมใช้งานบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าจากโทรศัพท์ของคุณระหว่างการเดินทาง หรือทบทวนเป้าหมายขณะรอการนัดหมาย เพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆ ได้อย่างเต็มที่
แดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวันของคุณ เข้าถึงได้ง่าย และอัปเดตได้สะดวก
การนำแผงควบคุมประสิทธิภาพไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณจะฝังแดชบอร์ดของคุณเข้าไปในกิจวัตรประจำวันได้อย่างไรเมื่อคุณสร้างแดชบอร์ดเสร็จแล้ว? นี่คือคู่มือสั้น ๆ ที่จะช่วยคุณทำเช่นนั้น
1. กำหนดเป้าหมายรายวันและรายสัปดาห์ที่ชัดเจน
เติมเต็มแดชบอร์ดของคุณด้วยงานที่สนับสนุนความก้าวหน้าของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การพัฒนาตนเอง หรือการผสมผสานของทั้งสองอย่าง นี่เป็นวิธีการจัดการงานส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมการกระทำที่ง่าย เช่น การนัดหมายอีเมลติดตามผลกับลูกค้า ควบคู่ไปกับสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่า เช่น การเตรียมการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร หรือการวางแผนกิจวัตรการออกกำลังกาย
ด้วยClickUp Goals ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ (เช่น เดินครบ 10,000 ก้าวต่อวัน หรือออมเงินจำนวนหนึ่งทุกเดือน) ใช้ส่วนที่แยกต่างหาก เช่น 'กิจวัตรตอนเช้า' หรือ 'เป้าหมายด้านสุขภาพ' เพื่อเพิ่มความชัดเจนและมุ่งเน้น
ใช้เทมเพลตความคืบหน้าประจำสัปดาห์ของ ClickUpเพื่อแยกเป้าหมายออกเป็นงานย่อยแต่ละชิ้น กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าที่จะสร้างโพสต์ LinkedIn 5 โพสต์ต่อสัปดาห์ คุณสามารถเรียนรู้วิธีทำงานให้เร็วขึ้นและติดตามสถานะของแต่ละโพสต์เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
2. สมดุลระหว่างงานและภารกิจส่วนตัว
คุณคงเคยได้ยินสุภาษิตเก่าที่ว่า "ทำงานอย่างเดียวไม่เล่นเลย แจ็คจะไม่สนุก" มันเป็นความจริง คุณต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจส่วนตัวของคุณ นอกเหนือจากความจำเจในออฟฟิศ โชคดีที่ด้วยแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันเป็นไปได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า 'วิดเจ็ตเช็คอินรายวัน' ที่รวมวัตถุประสงค์ในการทำงาน (เช่น การโทรหาลูกค้า) และเป้าหมายส่วนตัว (เช่น การออกกำลังกายหรือการทำสมาธิ) ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งบดบังอีกด้านหนึ่ง
สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวหรือผู้ที่ทำงานทางไกลเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปลูกฝังวินัยในตนเอง มันติดตามความรับผิดชอบต่างๆ ในหลากหลายด้านและแสดงภาพความสมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของชีวิตคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- วิเคราะห์งานเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด
- รับภาพรวมที่ชัดเจนว่าเวลาและพลังงานของคุณกำลังถูกใช้ไปที่ใด
- ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำเพื่อเตือนให้พักระหว่างวัน
3. ปรับเปลี่ยนอย่างมีเป้าหมายโดยการศึกษาแนวโน้ม
แดชบอร์ดของคุณไม่ควรเป็นเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำแบบคงที่เท่านั้น แต่ควรวิเคราะห์ข้อมูลของมันตลอดเวลาเพื่อสังเกตจังหวะและรูปแบบต่างๆ และ ปรับตารางเวลาของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตว่าคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเช้าตรู่ สามารถทำงานในรายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป การประชุมแบบยืนตามปกติอาจทำให้สมาธิของคุณเสียไป ทำให้ยากที่จะรักษาสมาธิในระดับเดียวกันไว้ได้
บน ClickUp ให้ใช้วิดเจ็ตต่างๆ เช่น แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน, โมดูลการติดตามเวลา และมุมมองปริมาณงาน เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่เป็นอุปสรรคซึ่งอาจทำให้การทำงานของคุณช้าลงได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถปรับปรุงการทำงานของคุณได้ทันที เช่น การจัดเรียงวิดเจ็ตใหม่เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น หรือการเพิ่มทางลัดไปยังส่วนที่คุณเข้าถึงบ่อย หากสังเกตว่าคุณไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้พิจารณาการทำให้เรียบง่ายหรือลบออกเพื่อหลีกเลี่ยงความรก
4. อัปเดตและปรับปรุงแดชบอร์ดของคุณ
นี่คือความจริง: เป้าหมาย ความสำคัญ และกิจวัตรของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหมายความว่าแดชบอร์ดของคุณก็ควรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ควรจัดสรรเวลาทุก ๆ สองสามเดือนเพื่ออัปเดตแดชบอร์ดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่งเริ่มทำกิจกรรมใหม่ ให้เพิ่มส่วนสำหรับติดตามความก้าวหน้าในด้านนั้น
ในด้านส่วนตัว คุณอาจพิจารณาเพิ่มส่วน 'การดูแลสัตว์เลี้ยง' หากคุณเพิ่งรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามา หรือส่วน 'ติดตามสุขภาพ' หากคุณกำลังให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณ
เมื่อการทำงานหรือโครงการเสริมของคุณเติบโตขึ้น ให้ปรับเกณฑ์การวัดผลของคุณให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มเขียนบล็อก คุณอาจต้องการติดตามเกณฑ์การวัดผลด้านประสิทธิภาพของเนื้อหา เช่น อัตราการมีส่วนร่วมและการเติบโตของปริมาณผู้เข้าชม
การเอาชนะความท้าทายในการนำแดชบอร์ดการผลิตไปใช้
แม้จะมีเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดแล้วการตั้งค่าแดชบอร์ดก็ยังคงมีความท้าทายอยู่
1. ปัญหาทางเทคนิค
บางครั้ง แดชบอร์ดอาจประสบปัญหาทางเทคนิค เช่น ปัญหาการซิงค์หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นล้มเหลว เสริมสร้างฟังก์ชันหลักของแดชบอร์ดของคุณให้แข็งแกร่งก่อน ก่อนที่จะเพิ่มแอปของบุคคลที่สามหรือฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
วิธีแก้ไข: ควรมีแผนสำรองเสมอ (เช่น รายการง่ายๆ ในโทรศัพท์หรือสมุดวางแผน) สำหรับการติดตามงานหากแดชบอร์ดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
2. การขาดการใช้งานเป็นประจำ
หากคุณไม่คุ้นเคยกับการทำงานบนแดชบอร์ด คุณอาจลืมตรวจสอบหรืออัปเดตมันได้ง่าย ดังนั้น กำหนดเวลาตรวจสอบเป็นประจำทุกวันหรือตอนเริ่มต้นของแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะกลายเป็นนิสัย บันทึกไว้ในรายการที่ต้องทำและปฏิบัติเหมือนกับงานอื่นๆ
วิธีแก้ไข: หากคุณใช้ ClickUp Dashboards คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการเตือนแบบกำหนดเองเพื่อเตือนตัวเองให้อัปเดตข้อมูลโครงการหรืองาน และทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ข้อมูลล้นเกิน
แดชบอร์ดของคุณอาจกลายเป็นที่รกอย่างรวดเร็ว ด้วย ส่วนต่าง ๆ มากมาย, ข้อมูล, และภาพที่แข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจ ดังนั้น คุณควรเลือกอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการจะดู ให้ความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะรวมเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลกระทบสูงซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับความต้องการเฉพาะของคุณ
วิธีแก้ไข: หากมี KPI ใดที่คุณไม่ได้ตรวจสอบมานานกว่าหนึ่งเดือน ให้ลบออก หรือสร้างส่วน 'คลังเก็บ' แยกต่างหากสำหรับวิดเจ็ตหรือข้อมูลที่ใช้งานน้อย เพื่อรักษาหน้าจอหลักให้เน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดและป้องกันการเบื่อหน่ายกับฟีเจอร์ต่างๆ
4. การมีส่วนร่วมของทีมหรือครอบครัวในการใช้แดชบอร์ดร่วมกัน
หากคุณกำลังใช้แดชบอร์ดร่วมกัน—ไม่ว่าจะเป็นกับทีมหรือสมาชิกในครอบครัว—การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ พวกเขาอาจลังเลที่จะยอมรับเครื่องมือใหม่หรือไม่พบว่ามันมีประโยชน์ เพื่อสร้างความกระตือรือร้น ให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ควรอยู่บนแดชบอร์ด
ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมของทีม ให้ทุกคนระบุตัวชี้วัดหรือภารกิจหลักหนึ่งอย่างที่พวกเขาต้องการให้ติดตาม จากข้อมูลที่ได้รับจากบริบทครอบครัว ให้เพิ่มรายการเช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหรือรายการงานบ้าน เมื่อผู้คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรจะแสดงในเครื่องมือ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับมันมากขึ้น
วิธีแก้ไข: สาธิตให้เห็นว่าแดชบอร์ดสามารถทำให้งานที่แบ่งปันกันง่ายขึ้นได้อย่างไร การจัดอบรมหรือวิดีโอสอนสั้น ๆ จะช่วยลดความลังเลในช่วงเริ่มต้นได้
ปรับสมดุลความสำคัญของคุณด้วยแดชบอร์ดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือสถานการณ์ในอุดมคติ: คุณเริ่มต้นวันทำงานด้วยการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทุกงานสำคัญ กำหนดส่ง และอัปเดตโครงการทั้งหมด ไม่มีงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้ายหรือความเครียดจากการส่งงานไม่ทัน นั่นคือพลังของแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อย่างไรก็ตาม การสร้างพื้นที่ทำงานประเภทนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการและต้องการบรรลุ ระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และรับประกันประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่น
นี่คือสิ่งที่ต้องมีบนแดชบอร์ดหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการจมอยู่ในปริมาณข้อมูล รายงาน และมุมมองต่าง ๆ โชคดีสำหรับคุณ ClickUp มีสิ่งที่จำเป็นในการยกระดับความต้องการแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันสนับสนุนเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด ทำให้การใช้งานรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของการทำงานของคุณ
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสประโยชน์ด้วยตัวเอง