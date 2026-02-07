บล็อก ClickUp

คู่มือแผนภูมิกรวย: ประเภท ตัวอย่าง และการใช้งาน

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 กุมภาพันธ์ 2569

การหาสาเหตุว่าทำไมกระบวนการถึงหยุดชะงักจากสเปรดชีตเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย

การคำนวณอัตราการลดลงระหว่างขั้นตอนด้วยตนเองนั้นน่าเบื่อและมักซ่อนเรื่องราวที่แท้จริงไว้ใต้ตัวเลขมากมาย การคาดเดานี้ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากคุณอาจพยายามแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องของกระบวนการทำงานของคุณ

ทีมส่วนใหญ่รู้ว่ากระบวนการของตนมีจุดรั่วไหลอยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่การระบุจุดที่แน่ชัดซึ่งทุกอย่างเริ่มผิดพลาดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อคุณจมอยู่กับตัวเลขดิบจำนวนมาก

ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับแผนภูมิกรวย: ว่าคืออะไร ใช้เมื่อใด และอ่านอย่างไรให้ถูกต้อง คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเวอร์ชันแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติได้โดยตรงใน ClickUp โดยไม่ต้องแตะสเปรดชีตแม้แต่แผ่นเดียว

แผนภูมิกรวยคืออะไร?

แผนภูมิกรวยเป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลที่ ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

มันแสดงค่าต่าง ๆ ตลอดขั้นตอนตามลำดับของกระบวนการ โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกแทนด้วยส่วนที่แคบลงเรื่อย ๆ รูปร่างโดยรวมเป็นแผนภาพกรวยที่สื่อถึงการแปลงสภาพได้ในทันที—ส่วนที่กว้างแสดงปริมาณสูง ในขณะที่ส่วนที่แคบจะแสดงให้เห็นจุดที่ผู้คนหรือภารกิจหลุดออกไปในทันที

นี่เปลี่ยนข้อมูลที่เป็นนามธรรมและแบ่งเป็นขั้นตอนให้กลายเป็นภาพที่สามารถสแกนได้ ทำให้คุณสามารถมองเห็นจุดติดขัดได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านแถวของตัวเลข

เป็นเครื่องมือที่ทีมขายใช้ติดตามเมตริกของกระบวนการขาย, นักการตลาดใช้ในการวิเคราะห์การแปลงแคมเปญ, และผู้จัดการโครงการใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงาน

แผนภูมิกรวย
ตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดย ClickUp Brain

เมื่อใดควรใช้แผนภูมิกรวย

การเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อแสดงข้อมูลของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แผนภูมิแท่งไม่สามารถแสดงการไหลได้ และแผนภูมิวงกลมก็ให้เพียงภาพนิ่งของภาพรวมเท่านั้น

การใช้แผนภูมิที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เข้าใจผิดได้มากกว่าการใช้แผนภูมิเลยเสียอีก ซึ่งอาจทำให้คุณตีความข้อมูลผิดพลาดและนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี

แผนภูมิกรวยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตามกระบวนการจัดการงานที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยปริมาณหรือจำนวนจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน แผนภูมิประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงสถานะของกระบวนการทำงานแบบลำดับขั้นที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน

ใช้แผนภูมิกรวยสำหรับสถานการณ์เช่นนี้:

  • กระบวนการขาย: การแสดงภาพจำนวนลูกค้าที่เคลื่อนจากจุดติดต่อครั้งแรกไปสู่การปิดการขาย
  • แคมเปญการตลาด: ติดตามเส้นทางจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สู่ลูกค้าที่ชำระเงิน
  • กระบวนการสรรหาบุคลากร: การติดตามผู้สมัครตลอดกระบวนการตั้งแต่การคัดกรอง การสัมภาษณ์ จนถึงการเสนอข้อเสนอตำแหน่งงาน
  • การแนะนำลูกค้าใหม่: การดูว่าผู้ใช้ใหม่หลุดออกที่จุดใดก่อนที่จะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์
  • การไหลของงานโครงการ: การระบุขั้นตอนที่งานติดขัดหรือล่าช้า

พวกมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อคุณมีขั้นตอนที่แยกจากกันและเป็นระเบียบ และต้องการเน้นการลดลงตามสัดส่วนระหว่างขั้นตอนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม พวกมันมีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นวงจรซึ่งขั้นตอนสามารถเกิดขึ้นได้ในลำดับใดก็ได้

แผนภูมิกรวยทำงานอย่างไร

แผนภูมิกรวยในรายงานอาจดูเรียบง่ายเมื่อมองแวบแรก แต่หากคุณไม่เข้าใจว่าแต่ละรูปทรงกำลังแสดงข้อมูลอะไรอยู่จริง ๆ ก็อาจนำไปสู่การสรุปผลที่ผิดพลาดหรือมองข้ามปัญหาที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในข้อมูลได้

ในแง่ที่ง่ายที่สุด แผนภูมิกรวยแสดงภาพว่ากลุ่มของรายการ, คน, หรือการกระทำเคลื่อนผ่านลำดับของขั้นตอนอย่างไร และพวกเขาหลุดออกไปที่ไหนระหว่างทาง

แต่ละส่วนแนวนอนในแผนภูมิกรวยแสดงถึงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของคุณ ความกว้างของส่วนนั้นจะแปรผันตามปริมาณในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้, ลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, ใบสมัคร, หรือภารกิจ เมื่อกรวยแคบลง มันจะแสดงการลดลงของปริมาณอย่างชัดเจน

นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของแผนภูมิกรวยและสิ่งที่แต่ละส่วนบอกคุณจริงๆ:

ขั้นตอน

นี่คือขั้นตอนที่มีป้ายกำกับในกระบวนการของคุณ จัดเรียงจากบนลงล่างตามลำดับที่เกิดขึ้น ในกระบวนการขาย อาจเป็น "ลูกค้าเป้าหมาย → ผ่านการคัดกรอง → สาธิต → ปิดการขาย" ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ อาจเป็น "ลงทะเบียน → เปิดใช้งาน → รักษาไว้" ลำดับมีความสำคัญเพราะแผนภูมิกรวยสมมติการไหลในทิศทางเดียว คุณกำลังอ่านการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเสมอ ไม่ใช่ไปมา

ความกว้างของส่วน

ความกว้างของแต่ละส่วนแสดงถึงค่าสัมบูรณ์ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนที่กว้างกว่าหมายถึงปริมาณที่มากขึ้น ส่วนที่แคบกว่าหมายถึงจำนวนรายการที่ผ่านมาน้อยลง สิ่งนี้ทำให้แผนภูมิกรวยมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและชัดเจนโดยไม่ต้องอ่านตัวเลขที่แน่นอน

ช่องว่างการส่งมอบ

ความแตกต่างทางสายตาของความกว้างระหว่างสองส่วนที่อยู่ติดกันคือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดในแผนภูมิกรวย ช่องว่างนั้นแสดงถึงการสูญเสีย: ผู้ใช้ที่ไม่ได้แปลงเป็นลูกค้า ข้อตกลงที่หยุดชะงัก หรืองานที่ไม่เคยคืบหน้า การลดลงอย่างมากและกะทันหันทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนทันที แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจุดใดที่โมเมนตัมหยุดชะงัก

ในการอ่านแผนภูมิกรวยอย่างถูกต้อง ให้เริ่มต้นที่จุดที่กว้างที่สุด ซึ่งโดยปกติคือด้านบน แล้วติดตามการไหลลงด้านล่างทีละขั้นตอน ถามคำถามสองข้อในแต่ละจุดเปลี่ยนผ่าน:

  • ปริมาณที่สูญเสียไปคือเท่าไร?
  • การลดลงนั้นคาดไว้หรือไม่ หรือผิดปกติเมื่อเทียบกับระยะอื่น ๆ?

การค่อยๆ ลดขนาดลงมักบ่งชี้ถึงการสึกหรอตามธรรมชาติ การแคบลงอย่างกะทันหันมักบ่งชี้ถึงการเสียดสี การไม่ตรงแนว หรือขั้นตอนที่เสียหายซึ่งสมควรได้รับการตรวจสอบ

เมื่อใช้อย่างถูกต้อง แผนภูมิกรวยไม่เพียงแต่แสดงผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าจุดใดที่ควรให้ความสนใจ ทดลอง หรือแก้ไขเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด

วิธีอ่านแผนภูมิกรวย
วิธีอ่านแผนภูมิกรวยที่แสดงโดย ClickUp Bain

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แผนภูมิกรวยจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อข้อมูลมีความสม่ำเสมอในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น การผสมจำนวนดิบกับเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอน หรือการรวมขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จะทำให้ภาพที่แสดงบิดเบือนและนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ กรวยควรติดตามประชากรกลุ่มเดียวกันเท่านั้นตลอดทั้งกระบวนการ

ประเภทของแผนภูมิกรวย (และเวลาที่ควรใช้แต่ละประเภท)

ไม่ใช่ทุกแผนภูมิกรวยที่สื่อสารข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ความจริงแล้ว การเลือกสไตล์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ชมของคุณเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ได้ยากขึ้น หรือทำให้เรื่องราวหลักของ "กรวย" ที่คุณต้องการสื่อสลายไป

การแลกเปลี่ยนที่สำคัญนั้นง่าย: คุณต้องการเน้น เรื่องราวทางสายตาของการลดลง หรือ ความแม่นยำของตัวเลขเอง?

มีรูปแบบแผนภูมิกรวยหลักอยู่สองแบบ และแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

แผนภูมิกรวยมาตรฐาน

แผนภูมิกรวยมาตรฐานใช้รูปทรงเรียวคลาสสิกที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย แต่ละขั้นตอนจะปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซ้อนกันในแนวตั้ง กว้างที่สุดที่ด้านบนและค่อยๆ แคบลงไปที่ด้านล่าง

การออกแบบนี้สะท้อนแนวคิดในโลกจริงของกรวย: มีหลายช่องทางนำเข้าที่ด้านบน และมีช่องทางออกที่น้อยลงผ่านแต่ละขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ภาพที่เห็นสามารถสื่อถึงการสูญเสีย การกรอง และการแปลงโดยไม่ต้องอธิบาย

แผนภูมิกรวยมาตรฐานเหมาะที่สุดเมื่อ:

  • คุณกำลังเล่าเรื่องราวในระดับสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
  • ผู้ชมจำเป็นต้องเข้าใจอย่างรวดเร็วว่า ที่ไหน ที่เกิดการลดลง
  • ตัวเลขที่แน่นอนมีความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขนาดสัมพัทธ์

สิ่งนี้ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการขาย, ช่องทางการตลาด, และแดชบอร์ดผู้บริหาร ซึ่งเป้าหมายคือการเข้าใจอย่างรวดเร็วมากกว่าการวิเคราะห์อย่างละเอียด. การเปรียบเทียบทำหน้าที่แทนคุณ.

การแลกเปลี่ยนคือความแม่นยำ เนื่องจากผู้ชมกำลังเปรียบเทียบพื้นที่ ไม่ใช่เส้นตรง จึงยากที่จะตัดสินความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างขั้นตอนได้อย่างแม่นยำ

แผนภูมิกรวยแบบบาร์

แผนภูมิกรวยแบบบาร์จะตัดรูปทรงที่เรียวแหลมออกไปทั้งหมด แต่ละขั้นตอนจะแสดงเป็นแท่งแนวนอน เรียงจากใหญ่ไปเล็ก ความยาวของแต่ละแท่งแสดงถึงค่าในขั้นตอนนั้น

ในขณะที่รูปแบบนี้สูญเสียการเปรียบเทียบเชิงอุปมาของกรวยไป แต่กลับได้ความชัดเจนในการวิเคราะห์มากขึ้น ผู้คนมีความสามารถในการเปรียบเทียบความยาวได้ดีกว่าพื้นที่ ซึ่งทำให้เห็นความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิกรวยแบบบาร์เหมาะที่สุดเมื่อ:

  • การเปรียบเทียบอย่างแม่นยำมีความสำคัญมากกว่าการเล่าเรื่องผ่านภาพ
  • คุณจำเป็นต้องมีป้ายกำกับที่ชัดเจน คำอธิบายประกอบ หรือตัวเลขกำกับ
  • แผนภูมิเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือรายงานการปฏิบัติการ

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย และการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งคำถามไม่ใช่ "เราสูญเสียคนไปตรงไหน?" แต่เป็น "การสูญเสียมีขนาดเท่าใดกันแน่ และเปรียบเทียบกันในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร?"

สรุปแล้ว ช่องทางการตลาดแบบมาตรฐานให้ความสำคัญกับ สัญชาตญาณ ช่องทางการตลาดแบบบาร์ให้ความสำคัญกับ ความแม่นยำ การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการเรื่องราวที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ทันทีหรือตัวเลขที่พวกเขาสามารถวิเคราะห์อย่างละเอียด

📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain

มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

ตัวอย่างแผนภูมิกรวย

ดังนั้นเราจึงได้ตกลงกันแล้วว่าการเห็นข้อมูลในแผนภูมิกรวยสามารถทำให้แนวคิดเข้าใจได้เร็วขึ้น

หากคุณกำลังพยายามนึกภาพว่ามันสามารถนำไปใช้กับงานของคุณได้อย่างไร คุณกำลังพลาดโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องมือทรงพลังในการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ความคิดนี้จะยังคงเป็นนามธรรมและไม่สามารถนำไปใช้ได้

นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้:

กระบวนการขายแบบกรวย

กระบวนการของทีมขายมักจะเป็นสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงของดีลต่าง ๆ ทำให้ยากที่จะเห็นว่าอะไรกำลังติดขัดอยู่แดชบอร์ดของช่องทางการขายจะเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจน

จินตนาการถึงกรวยที่มีขั้นตอนดังนี้: ลูกค้าเป้าหมาย → ผ่านการคัดกรอง → ส่งข้อเสนอ → เจรจา → ปิดการขาย

หากแผนภูมิแสดงการลดลงอย่างมากระหว่าง "ผ่านคุณสมบัติ" และ "ส่งข้อเสนอ" ผู้จัดการฝ่ายขายจะทราบในทันทีว่ามีปัญหาติดขัด

ตามเกณฑ์มาตรฐานการแปลงลูกค้าเป้าหมายของ Salesforceพบว่ามีเพียง 20-25% ของลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเท่านั้น ในขณะที่โอกาสทางธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง 80-90% สามารถปิดการขายได้สำเร็จ

มันบอกให้พวกเขาตรวจสอบว่าทำไมข้อเสนอถึงไม่ถูกส่งออกไป แทนที่จะตะโกนว่า "หาลูกค้าเพิ่ม!"

ช่องทางการแปลงการตลาด

นักการตลาดมักจมอยู่กับข้อมูลการวิเคราะห์ ดูแต่ตัวเลขการแปลงเป็นลูกค้าสุดท้ายโดยไม่รู้ว่า ที่ไหน ในเส้นทางที่ลูกค้าหลุดหายไป กราฟิกของช่องทางการตลาดจะชี้ให้เห็นจุดที่เกิดการรั่วไหล

พิจารณาขั้นตอนเหล่านี้: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ → การเข้าชมหน้าแลนดิ้ง → การส่งแบบฟอร์ม → ลูกค้า

การลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างมุมมองและการส่งข้อมูลเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ

มันบอกทีมการตลาดว่าหน้าแลนดิ้งเพจเองคือปัญหา—อาจจะเป็นข้อความที่ไม่ชัดเจน หรือแบบฟอร์มที่ยาวเกินไป—ช่วยประหยัดเงินจากการนำทราฟฟิกไปยังหน้าที่มีปัญหา

กระบวนการทำงานของโครงการ

ผู้จัดการโครงการมักประสบปัญหาเมื่อมีงานกองพะเนิน แต่สาเหตุที่แท้จริงมักไม่ชัดเจนเสมอไปกรอบการทำงานแบบกรวยในกระบวนการบริหารโครงการจะช่วยวิเคราะห์ว่างานติดขัดอยู่ที่จุดใด

ด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น งานที่สร้างแล้ว → กำลังดำเนินการ → อยู่ระหว่างการตรวจสอบ → เสร็จสิ้น ผู้จัดการอาจเห็นว่าขั้นตอน "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" มีงานค้างอยู่เป็นจำนวนมาก

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการตรวจสอบเองคือคอขวด ไม่ใช่ประสิทธิภาพของทีม เป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการตรวจสอบต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมหรือแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการวิเคราะห์กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกครั้ง

🎥 ชมวิดีโอสอนแบบทีละขั้นตอนนี้เพื่อดูวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการใน ClickUp ที่สามารถแสดงข้อมูลฟันเนลและตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ของคุณได้แบบเรียลไทม์

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวยควรบอกเล่าเรื่องราวได้ในพริบตา

เมื่อมันรกหรือไม่สอดคล้องกัน เรื่องราวก็จะขาดตอน—และข้อคิดสำคัญก็เช่นกัน

ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าแผนภูมิกรวยของคุณยังคงชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ✨

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสิ่งที่ควรทำทำไมมันถึงสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่
จำกัดขั้นตอนเฉพาะสิ่งที่สำคัญรวมเฉพาะขั้นตอนหลักที่มีการตัดสินใจจริง การเปลี่ยนแปลง หรือการส่งต่อเท่านั้น ลบขั้นตอนย่อยที่ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญขั้นตอนที่น้อยลงทำให้ช่องทางการขายง่ายต่อการตรวจสอบและช่วยให้ผู้ชมสามารถมุ่งเน้นไปที่การลดลงที่มีความหมายแทนที่จะเป็นเสียงรบกวนแผนภูมิจะสูงและรกจนซ่อนคอขวดที่แท้จริงไว้เบื้องหลังขั้นตอนที่ไม่สำคัญ
จัดลำดับขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างมีเหตุผลจัดลำดับขั้นตอนตามลำดับจากปฏิสัมพันธ์แรกไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย โดยให้สอดคล้องกับกระบวนการจริงการจัดลำดับอย่างมีเหตุผลช่วยเสริมสร้างการเปรียบเทียบแบบกรวยและทำให้การตีความการลดลงง่ายขึ้นกรวยที่สั่งผิดจะมีลักษณะที่ดู "ผิด" และทำให้ผู้ชมสับสนว่าความสูญเสียเกิดขึ้นจริงที่จุดใด
ใช้หน่วยข้อมูลที่สอดคล้องกันใช้หน่วยเดียวกันในทุกขั้นตอน (เช่น จำนวนดิบ, เปอร์เซ็นต์, หรือรายได้)หน่วยที่สอดคล้องกันทำให้ความกว้างของส่วนสะท้อนขนาดและความสูญเสียสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้องการผสมหน่วยทำให้สัดส่วนบิดเบือนและสร้างภาพที่เข้าใจผิดซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
ระบุขั้นตอนอย่างชัดเจนแสดงทั้งชื่อบนเวทีและค่าของมันโดยตรงบนหรือข้างๆ แต่ละส่วนป้ายกำกับที่ชัดเจนช่วยลดภาระทางความคิดและทำให้ผู้ชมเข้าใจแผนภูมิได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมผู้ชมถูกบังคับให้เดาว่าแต่ละส่วนแทนอะไรหรือต้องค้นหาคำอธิบายประกอบ
เพิ่มบริบทด้วยเกณฑ์มาตรฐานโปรดระบุเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยในอดีต หรือช่วงเปรียบเทียบเมื่อสามารถทำได้เกณฑ์มาตรฐานเปลี่ยนการสังเกตให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกโดยแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ผู้ชมเห็นการลดลงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ น่ากังวล หรือเป็นกรณีพิเศษ
เลือกสีอย่างมีจุดประสงค์ใช้สีไล่เฉดเดียวหรือชุดสีที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนการเลือกสีอย่างรอบคอบช่วยนำสายตาและเสริมความต่อเนื่องในการเดินทางผ่านกระบวนการการใช้สีรุ้งเป็นพาเลตต์ทำให้เสียสมาธิจากข้อมูลและเบี่ยงเบนความสนใจออกจากเรื่องราวที่แท้จริง

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการสร้างแผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวยอาจทำให้ทีมเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจจนนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าสงสัยหรือแม้กระทั่ง การวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้

การดำเนินการบนข้อมูลที่ผิดพลาดอาจแย่กว่าการไม่มีข้อมูลเลย ทำให้คุณเสียทรัพยากรไปกับโครงการที่ไม่ถูกต้อง

นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่อาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของแผนภูมิของคุณ 👀

❗️รวมถึงขั้นตอนมากเกินไป: การยัดทุกขั้นตอนเล็กๆ เข้าไปในช่องทางการตลาดทำให้อ่านยาก ควรรวมขั้นตอนย่อยๆ เข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ที่กว้างขึ้นและมีความหมายมากขึ้น

❗️การผสมประเภทข้อมูล: ห้ามรวมเปอร์เซ็นต์กับตัวเลขดิบในช่องทางเดียวกันเด็ดขาด การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดและบิดเบือนสัดส่วนที่มองเห็นของแต่ละขั้นตอน

❗️การละเลยกรอบเวลา: การแสดงข้อมูลในรูปของ "ตลอดกาล" ใน funnel นั้นแทบไม่มีประโยชน์สำหรับการดำเนินการใด ๆ ให้แบ่งข้อมูลของคุณเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อสังเกตแนวโน้มล่าสุดและปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

❗️ลืมผู้ชม: ฟันเนลสำหรับผู้บริหารควรมีระดับสูงและเรียบง่าย ฟันเนลสำหรับนักวิเคราะห์สามารถมีรายละเอียดมากขึ้นได้ ปรับความซับซ้อนให้เหมาะกับผู้ที่จะเป็นผู้อ่าน

❗️การออกแบบที่ซับซ้อนเกินไป: เอฟเฟกต์ 3 มิติ เงา และการตกแต่งที่ฉูดฉาดอื่นๆ ทำให้ฟันเนลอ่านยากขึ้น ไม่ได้ทำให้ดีขึ้น ควรรักษาการออกแบบให้เรียบง่ายและแบนราบเพื่อให้ข้อมูลสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง

❗️สมมติว่าเป็นเหตุเป็นผล: แผนภูมิกรวยแสดง สิ่งที่ เกิดขึ้น ไม่ใช่ สาเหตุ การลดลงระหว่างขั้นตอนเป็นเพียงความสัมพันธ์ ไม่ใช่สาเหตุ ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสืบสวน ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

วิธีติดตามข้อมูลฟันเนล (ด้วย ClickUp)

แผนภูมิกรวยส่วนใหญ่ล้มเหลวด้วยเหตุผลง่าย ๆ: พวกเขาถูกสร้างขึ้น หลังจาก งานเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อมูลถูกส่งออกจากเครื่องมือครึ่งโหล, ทำความสะอาดในสเปรดชีต, และจัดรูปแบบเป็นแผนภูมิที่ดูเรียบร้อยแต่เป็นของเมื่อวานแล้ว

เมื่อถึงเวลาที่ใครก็ตามได้ตรวจสอบมัน สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และข้อมูลเชิงลึกนั้นก็หมดอายุไปแล้ว

ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ClickUpเข้าถึงกระบวนการสร้างช่องทางจากทิศทางตรงกันข้าม แทนที่จะมองกระบวนการสร้างช่องทางเป็นเพียงเครื่องมือรายงาน มันกลับมองว่าเป็น การสะท้อนตามธรรมชาติของวิธีการทำงาน

เริ่มต้นด้วยหน่วยการเรียนรู้

ทุกกระบวนการเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม: ลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, คำขอ, โอกาส

ใน ClickUp แต่ละสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในรูปแบบของงานใน ClickUp ไม่ใช่แค่แถวในรายงาน แต่เป็นวัตถุที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีเจ้าของ ประวัติ ไฟล์ ความคิดเห็น และการตัดสินใจต่างๆ ติดมาด้วย เมื่องานดำเนินไป ไม่มีอะไรที่ต้องป้อนหรือสร้างขึ้นใหม่ บริบทจะยังคงติดอยู่กับงานนั้น

นี่คือรากฐานที่ทำให้การติดตามฟันเนลเชื่อถือได้ หากภารกิจเป็นจริง ฟันเนลก็เป็นจริง

รับภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณและติดตามงานเหล่านั้นด้วย ClickUp Tasks_Guide ไปยังแผนภูมิฟันเนล
ดูความคืบหน้าและการอัปเดตงานทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Tasks

ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การรายงานตามตรรกะ

เมื่อการทำงานก้าวหน้าไป งานจะเคลื่อนผ่านสถานะที่กำหนดเอง ที่ สะท้อนถึงขั้นตอนจริงในกระบวนการของคุณ การคัดเลือกจะกลายเป็น การเจรจา การตรวจสอบจะกลายเป็น อนุมัติ การทดลองจะกลายเป็น ปิด

เนื่องจากสถานะมีการจัดลำดับและคำนึงถึงเวลา ClickUp จึงสามารถบอกคุณได้ไม่เพียงแค่ว่างานอยู่ที่ไหน แต่ยัง รวมถึงระยะเวลาที่งานนั้นค้างอยู่ที่นั่น ด้วย นี่คือจุดที่กระบวนการแบบฟันเนลเปลี่ยนจากการให้ข้อมูลเชิงบรรยาย มาเป็นการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย

แทนที่จะถามว่า "มีดีลอยู่กี่ดีล?" คุณกำลังถามว่า "ทำไมพวกเขาถึงชะลอ ตรงนี้?"

เพิ่มคุณค่าให้กับการเคลื่อนไหว

กรวยที่อิงตามจำนวนเพียงอย่างเดียวนั้นตื้น การตัดสินใจที่แท้จริงต้องการบริบทฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มชั้นความหมายให้กับแต่ละงานในขณะที่มันเคลื่อนที่:

  • ขนาดของดีลเปลี่ยนวิธีที่คุณตีความการลดลง
  • แหล่งที่มาของข้อมูลอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงแตกต่างกัน
  • ระดับความเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยนความหมายของคำว่า "หยุดชะงัก"

เนื่องจากข้อมูลนี้อยู่ในงานเอง ข้อมูลจึงยังคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่งานดำเนินไป คุณจะไม่สูญเสียความละเอียดอ่อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ และไม่จำเป็นต้องมีรายงานแยกเพื่ออธิบายความหมายของตัวเลข

ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ใน ClickUp_คู่มือสำหรับแผนภูมิฟันเนล
ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ใน ClickUp สามารถกรอกข้อมูลนี้ให้คุณได้ด้วย

จินตนาการถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อการทำงาน ขั้นตอน และบริบทพร้อมแล้วแดชบอร์ดของ ClickUpจะ เผยให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แทนที่จะส่งออกข้อมูล คุณกำลังดูพฤติกรรมของกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์:

  • ปริมาณลดลงอย่างไรในแต่ละขั้นตอน
  • ที่ซึ่งคุณค่าถูกรวมศูนย์หรือระเหยหายไป
  • เจ้าของหรือแหล่งข้อมูลใดที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน

และเนื่องจากแผนภูมิในแดชบอร์ดเชื่อมโยงกลับไปยังงานพื้นฐาน ทุกข้อมูลเชิงลึกจึงสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้ คุณสามารถเคลื่อนจากรูปแบบไปสู่สาเหตุได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือขอรายงานติดตามผล

ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจ เหตุผล. เนื่องจากข้อมูลของฟันเนลของคุณอยู่ในเวิร์กสเปซ คุณสามารถถามคำถามโดยตรงกับ ClickUp Brain ได้เช่น:

  • "ข้อตกลงติดขัดอยู่ที่ไหนในเดือนนี้?"
  • "ขั้นตอนใดมีการหลุดออกมากที่สุด?"
  • "อะไรที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการขายเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว?"

สมองอ่านข้อมูลงานสดของคุณ, สถานะ, และฟิลด์เพื่อแสดงรูปแบบทันทีโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่หรือส่งออกอะไร

แดชบอร์ด_คู่มือสำหรับแผนภูมิกรวย
รับสรุปและอัปเดตโดย AI ทันทีด้วย ClickUp Dashboards

เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง

การมองเห็นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้ การรู้ว่าช่องทางการขายของคุณรั่วไหลตรงไหนจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อมีบางสิ่ง เกิดขึ้น เป็นผลลัพธ์เท่านั้น

นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติและตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปิดวงจรระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการ

ในระดับพื้นฐานClickUp Automationsจะจัดการกับการตอบสนองเชิงกลไก เมื่อใดก็ตามที่งานหนึ่งๆ เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น อยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนานเกินไป มีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ หรือเข้าสู่สถานะวิกฤต ClickUp จะสามารถตอบสนองได้ทันที

แดชบอร์ดมอบหมายงานด้วย AI ของ ClickUp
ใช้ AI Assign, AI Prioritize และ AI Cards ของ ClickUp เพื่อทำให้การจัดการงานเป็นอัตโนมัติและแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ทันที

การติดตามงานได้รับการมอบหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแจ้งเตือน และขั้นตอนการยกระดับปัญหาจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครเฝ้าดูแดชบอร์ดหรือรันรายงาน ระบบจะตอบสนองทันทีที่ความเสี่ยงปรากฏ ไม่ใช่หลายวันต่อมาในการประชุมทบทวน

นอกจากนี้ซูเปอร์เอเจนต์ยังเพิ่มการตีความไม่ใช่แค่การดำเนินการเท่านั้น แทนที่จะสแกนแผนภูมิและคาดเดาว่าอะไรสำคัญ ทีมงานสามารถถามคำถามโดยตรง เช่น อะไรที่กำลังชะลออยู่ อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ที่แล้ว หรือดีลไหนที่ต้องการความสนใจก่อน เอเจนต์จะอ่านข้อมูลงานสด ประวัติสถานะ และการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์เพื่อแสดงรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเมื่อมองผ่านๆ

คู่มือสำหรับตัวแทนเกี่ยวกับแผนภูมิกรวย
ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp Super Agents ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

การทำงานร่วมกันระหว่างระบบอัตโนมัติจะจัดการกับการตอบสนองที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทีมในการตัดสินใจว่า ควรเข้าไปแทรกแซงที่ไหน ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแต่แสดงผลลัพธ์หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่ยังผลักดันงานไปข้างหน้าอย่างแข็งขันในขณะที่ยังมีเวลาเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้

ผลลัพธ์: ทันใดนั้น ช่องทางการขายของคุณก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณตรวจสอบเมื่อสิ้นเดือนอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งที่คุณ ดำเนินงานอยู่ภายใน ทุกวัน งานเดินหน้า ข้อมูลอัปเดต ข้อค้นพบใหม่ๆ ปรากฏขึ้น และขั้นตอนถัดไปก็พร้อมรออยู่แล้ว

แผนภูมิทางเลือกสำหรับแผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวยไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการแสดงข้อมูลทุกประเภท แต่เมื่อคุณพยายามแสดงเส้นทางผู้ใช้ที่ซับซ้อนและมีหลายเส้นทางด้วยกรวยเชิงเส้นที่เรียบง่าย มันจะไม่ทำงาน การบังคับให้ข้อมูลของคุณเข้ากับประเภทแผนภูมิที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความสับสนและนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง

แผนภูมิกรวยไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมเสมอไปสำหรับงานนั้น การรู้ทางเลือกอื่น ๆ จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยข้อมูลของคุณ

ประเภทของการแสดงภาพเมื่อมันทำงานได้ดีกว่าแผนภูมิกรวยทำไมแผนภูมิกรวยจึงไม่เพียงพอ
กราฟแท่งใช้ แผนภูมิแท่ง เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ระหว่างหมวดหมู่ที่ไม่เรียงลำดับ เช่น ผลการดำเนินงานตามช่องทาง ภูมิภาค หรือแคมเปญกรวยสื่อถึงการพัฒนาและการลดลง เมื่อลำดับหรือการไหลไม่สำคัญ การเปรียบเทียบด้วยกรวยจะเพิ่มความบิดเบือนที่ไม่จำเป็น
แผนภาพแซนกี้ใช้ แผนภาพแซนกี้ เพื่อแสดงเส้นทางหลายเส้นทางที่มีการแยกสาขา วงวน หรือการไหลขนาน เช่น ผู้ใช้ที่เลือกเส้นทางการเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกันแผนภูมิกรวยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ามีเส้นทางเดียวและเป็นเส้นตรง พวกเขาไม่สามารถแสดงการแยกหรือการรวมตัวได้โดยไม่ทำให้ความเป็นจริงง่ายเกินไป
แผนภูมิวงกลมใช้ แผนภูมิวงกลม เพื่อแสดงองค์ประกอบของสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียว เช่น แหล่งที่มาของตะกั่วที่ด้านบนของกรวยฟันเนลแสดงการเคลื่อนไหวระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วน ณ จุดเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ความก้าวหน้า
แผนภูมิเส้นใช้ กราฟเส้น เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมตริกตามเวลา เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์หรือปริมาณงานในท่อรายเดือนแผนภูมิกรวยเป็นภาพนิ่งที่แสดงข้อมูล ณ จุดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแสดงแนวโน้ม แรงขับเคลื่อน หรือความผันแปรตามฤดูกาลได้
แผนภูมิท่อส่ง (กระดานคัมบัง)ใช้ แผนภูมิสายงาน (กระดานคัมบัง) เพื่อจัดการรายการแต่ละรายการขณะที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน โดยติดตามผู้รับผิดชอบและการดำเนินการถัดไปคัมบังแสดงภาพ ตำแหน่งที่งานอยู่ ไม่ใช่อัตราการส่งมอบรวมหรือประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอน

สร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

เมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นจุดที่กระบวนการของคุณสูญเสียแรงขับเคลื่อน คุณก็ไม่สามารถแก้ไขได้ แผนภูมิกรวยจะเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ โดยแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังผิดพลาดและหลุดออกจากเส้นทาง

พวกเขาช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นจุดติดขัด จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสับสนกับตารางข้อมูลจำนวนมาก

เมื่อกระบวนการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การมีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีการทำงานช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วและดีขึ้น

พร้อมที่จะสร้างมุมมองของฟันเนลโดยตรงจากข้อมูลโครงการของคุณหรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวยแสดงการไหลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ ในขณะที่แผนภูมิพีระมิดแสดงระดับลำดับชั้นซึ่งขนาดแสดงสัดส่วน ไม่ใช่ความก้าวหน้า

ตั้งเป้าให้มีสามถึงเจ็ดขั้นตอนเพื่อความชัดเจน หากมีน้อยกว่าสามขั้นตอนก็ไม่จำเป็นต้องใช้กรวย และหากมีมากกว่าเจ็ดขั้นตอนจะดูรกและอ่านยาก

ไม่, แผนภูมิกรวยถูกออกแบบมาสำหรับการไหลทางเดียวเท่านั้น สำหรับกระบวนการที่มีสาขาหรือลูป แผนภูมิซานกี้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามาก

ใช้แพลตฟอร์มกลางที่ทุกทีมสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ. ClickUp Dashboards สามารถดึงข้อมูลจากหลาย ๆ รายการและโฟลเดอร์ได้ ให้คุณมองเห็นข้อมูลข้ามฟังก์ชันได้ในที่เดียว.