คู่มือแผนภูมิกรวย: ประเภท ตัวอย่าง และการใช้งาน

การหาสาเหตุว่าทำไมกระบวนการถึงหยุดชะงักจากสเปรดชีตเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย
การคำนวณอัตราการลดลงระหว่างขั้นตอนด้วยตนเองนั้นน่าเบื่อและมักซ่อนเรื่องราวที่แท้จริงไว้ใต้ตัวเลขมากมาย การคาดเดานี้ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากคุณอาจพยายามแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องของกระบวนการทำงานของคุณ
ทีมส่วนใหญ่รู้ว่ากระบวนการของตนมีจุดรั่วไหลอยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่การระบุจุดที่แน่ชัดซึ่งทุกอย่างเริ่มผิดพลาดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อคุณจมอยู่กับตัวเลขดิบจำนวนมาก
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับแผนภูมิกรวย: ว่าคืออะไร ใช้เมื่อใด และอ่านอย่างไรให้ถูกต้อง คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเวอร์ชันแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติได้โดยตรงใน ClickUp โดยไม่ต้องแตะสเปรดชีตแม้แต่แผ่นเดียว
แผนภูมิกรวยคืออะไร?
แผนภูมิกรวยเป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลที่ ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
มันแสดงค่าต่าง ๆ ตลอดขั้นตอนตามลำดับของกระบวนการ โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกแทนด้วยส่วนที่แคบลงเรื่อย ๆ รูปร่างโดยรวมเป็นแผนภาพกรวยที่สื่อถึงการแปลงสภาพได้ในทันที—ส่วนที่กว้างแสดงปริมาณสูง ในขณะที่ส่วนที่แคบจะแสดงให้เห็นจุดที่ผู้คนหรือภารกิจหลุดออกไปในทันที
นี่เปลี่ยนข้อมูลที่เป็นนามธรรมและแบ่งเป็นขั้นตอนให้กลายเป็นภาพที่สามารถสแกนได้ ทำให้คุณสามารถมองเห็นจุดติดขัดได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านแถวของตัวเลข
เป็นเครื่องมือที่ทีมขายใช้ติดตามเมตริกของกระบวนการขาย, นักการตลาดใช้ในการวิเคราะห์การแปลงแคมเปญ, และผู้จัดการโครงการใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงาน
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิกรวย
การเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อแสดงข้อมูลของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แผนภูมิแท่งไม่สามารถแสดงการไหลได้ และแผนภูมิวงกลมก็ให้เพียงภาพนิ่งของภาพรวมเท่านั้น
การใช้แผนภูมิที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เข้าใจผิดได้มากกว่าการใช้แผนภูมิเลยเสียอีก ซึ่งอาจทำให้คุณตีความข้อมูลผิดพลาดและนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
แผนภูมิกรวยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตามกระบวนการจัดการงานที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยปริมาณหรือจำนวนจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน แผนภูมิประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงสถานะของกระบวนการทำงานแบบลำดับขั้นที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอน
ใช้แผนภูมิกรวยสำหรับสถานการณ์เช่นนี้:
- กระบวนการขาย: การแสดงภาพจำนวนลูกค้าที่เคลื่อนจากจุดติดต่อครั้งแรกไปสู่การปิดการขาย
- แคมเปญการตลาด: ติดตามเส้นทางจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สู่ลูกค้าที่ชำระเงิน
- กระบวนการสรรหาบุคลากร: การติดตามผู้สมัครตลอดกระบวนการตั้งแต่การคัดกรอง การสัมภาษณ์ จนถึงการเสนอข้อเสนอตำแหน่งงาน
- การแนะนำลูกค้าใหม่: การดูว่าผู้ใช้ใหม่หลุดออกที่จุดใดก่อนที่จะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์
- การไหลของงานโครงการ: การระบุขั้นตอนที่งานติดขัดหรือล่าช้า
พวกมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อคุณมีขั้นตอนที่แยกจากกันและเป็นระเบียบ และต้องการเน้นการลดลงตามสัดส่วนระหว่างขั้นตอนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม พวกมันมีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นวงจรซึ่งขั้นตอนสามารถเกิดขึ้นได้ในลำดับใดก็ได้
แผนภูมิกรวยทำงานอย่างไร
แผนภูมิกรวยในรายงานอาจดูเรียบง่ายเมื่อมองแวบแรก แต่หากคุณไม่เข้าใจว่าแต่ละรูปทรงกำลังแสดงข้อมูลอะไรอยู่จริง ๆ ก็อาจนำไปสู่การสรุปผลที่ผิดพลาดหรือมองข้ามปัญหาที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในข้อมูลได้
ในแง่ที่ง่ายที่สุด แผนภูมิกรวยแสดงภาพว่ากลุ่มของรายการ, คน, หรือการกระทำเคลื่อนผ่านลำดับของขั้นตอนอย่างไร และพวกเขาหลุดออกไปที่ไหนระหว่างทาง
แต่ละส่วนแนวนอนในแผนภูมิกรวยแสดงถึงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของคุณ ความกว้างของส่วนนั้นจะแปรผันตามปริมาณในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้, ลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, ใบสมัคร, หรือภารกิจ เมื่อกรวยแคบลง มันจะแสดงการลดลงของปริมาณอย่างชัดเจน
นี่คือโครงสร้างพื้นฐานของแผนภูมิกรวยและสิ่งที่แต่ละส่วนบอกคุณจริงๆ:
ขั้นตอน
นี่คือขั้นตอนที่มีป้ายกำกับในกระบวนการของคุณ จัดเรียงจากบนลงล่างตามลำดับที่เกิดขึ้น ในกระบวนการขาย อาจเป็น "ลูกค้าเป้าหมาย → ผ่านการคัดกรอง → สาธิต → ปิดการขาย" ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ อาจเป็น "ลงทะเบียน → เปิดใช้งาน → รักษาไว้" ลำดับมีความสำคัญเพราะแผนภูมิกรวยสมมติการไหลในทิศทางเดียว คุณกำลังอ่านการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเสมอ ไม่ใช่ไปมา
ความกว้างของส่วน
ความกว้างของแต่ละส่วนแสดงถึงค่าสัมบูรณ์ในขั้นตอนนั้น ๆ ส่วนที่กว้างกว่าหมายถึงปริมาณที่มากขึ้น ส่วนที่แคบกว่าหมายถึงจำนวนรายการที่ผ่านมาน้อยลง สิ่งนี้ทำให้แผนภูมิกรวยมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและชัดเจนโดยไม่ต้องอ่านตัวเลขที่แน่นอน
ช่องว่างการส่งมอบ
ความแตกต่างทางสายตาของความกว้างระหว่างสองส่วนที่อยู่ติดกันคือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดในแผนภูมิกรวย ช่องว่างนั้นแสดงถึงการสูญเสีย: ผู้ใช้ที่ไม่ได้แปลงเป็นลูกค้า ข้อตกลงที่หยุดชะงัก หรืองานที่ไม่เคยคืบหน้า การลดลงอย่างมากและกะทันหันทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนทันที แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าจุดใดที่โมเมนตัมหยุดชะงัก
ในการอ่านแผนภูมิกรวยอย่างถูกต้อง ให้เริ่มต้นที่จุดที่กว้างที่สุด ซึ่งโดยปกติคือด้านบน แล้วติดตามการไหลลงด้านล่างทีละขั้นตอน ถามคำถามสองข้อในแต่ละจุดเปลี่ยนผ่าน:
- ปริมาณที่สูญเสียไปคือเท่าไร?
- การลดลงนั้นคาดไว้หรือไม่ หรือผิดปกติเมื่อเทียบกับระยะอื่น ๆ?
การค่อยๆ ลดขนาดลงมักบ่งชี้ถึงการสึกหรอตามธรรมชาติ การแคบลงอย่างกะทันหันมักบ่งชี้ถึงการเสียดสี การไม่ตรงแนว หรือขั้นตอนที่เสียหายซึ่งสมควรได้รับการตรวจสอบ
เมื่อใช้อย่างถูกต้อง แผนภูมิกรวยไม่เพียงแต่แสดงผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าจุดใดที่ควรให้ความสนใจ ทดลอง หรือแก้ไขเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แผนภูมิกรวยจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อข้อมูลมีความสม่ำเสมอในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น การผสมจำนวนดิบกับเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอน หรือการรวมขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จะทำให้ภาพที่แสดงบิดเบือนและนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ กรวยควรติดตามประชากรกลุ่มเดียวกันเท่านั้นตลอดทั้งกระบวนการ
ประเภทของแผนภูมิกรวย (และเวลาที่ควรใช้แต่ละประเภท)
ไม่ใช่ทุกแผนภูมิกรวยที่สื่อสารข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ความจริงแล้ว การเลือกสไตล์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ชมของคุณเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ได้ยากขึ้น หรือทำให้เรื่องราวหลักของ "กรวย" ที่คุณต้องการสื่อสลายไป
การแลกเปลี่ยนที่สำคัญนั้นง่าย: คุณต้องการเน้น เรื่องราวทางสายตาของการลดลง หรือ ความแม่นยำของตัวเลขเอง?
มีรูปแบบแผนภูมิกรวยหลักอยู่สองแบบ และแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
แผนภูมิกรวยมาตรฐาน
แผนภูมิกรวยมาตรฐานใช้รูปทรงเรียวคลาสสิกที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย แต่ละขั้นตอนจะปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซ้อนกันในแนวตั้ง กว้างที่สุดที่ด้านบนและค่อยๆ แคบลงไปที่ด้านล่าง
การออกแบบนี้สะท้อนแนวคิดในโลกจริงของกรวย: มีหลายช่องทางนำเข้าที่ด้านบน และมีช่องทางออกที่น้อยลงผ่านแต่ละขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ภาพที่เห็นสามารถสื่อถึงการสูญเสีย การกรอง และการแปลงโดยไม่ต้องอธิบาย
แผนภูมิกรวยมาตรฐานเหมาะที่สุดเมื่อ:
- คุณกำลังเล่าเรื่องราวในระดับสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
- ผู้ชมจำเป็นต้องเข้าใจอย่างรวดเร็วว่า ที่ไหน ที่เกิดการลดลง
- ตัวเลขที่แน่นอนมีความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขนาดสัมพัทธ์
สิ่งนี้ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการขาย, ช่องทางการตลาด, และแดชบอร์ดผู้บริหาร ซึ่งเป้าหมายคือการเข้าใจอย่างรวดเร็วมากกว่าการวิเคราะห์อย่างละเอียด. การเปรียบเทียบทำหน้าที่แทนคุณ.
การแลกเปลี่ยนคือความแม่นยำ เนื่องจากผู้ชมกำลังเปรียบเทียบพื้นที่ ไม่ใช่เส้นตรง จึงยากที่จะตัดสินความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างขั้นตอนได้อย่างแม่นยำ
แผนภูมิกรวยแบบบาร์
แผนภูมิกรวยแบบบาร์จะตัดรูปทรงที่เรียวแหลมออกไปทั้งหมด แต่ละขั้นตอนจะแสดงเป็นแท่งแนวนอน เรียงจากใหญ่ไปเล็ก ความยาวของแต่ละแท่งแสดงถึงค่าในขั้นตอนนั้น
ในขณะที่รูปแบบนี้สูญเสียการเปรียบเทียบเชิงอุปมาของกรวยไป แต่กลับได้ความชัดเจนในการวิเคราะห์มากขึ้น ผู้คนมีความสามารถในการเปรียบเทียบความยาวได้ดีกว่าพื้นที่ ซึ่งทำให้เห็นความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างแต่ละขั้นตอนได้ง่ายขึ้น
แผนภูมิกรวยแบบบาร์เหมาะที่สุดเมื่อ:
- การเปรียบเทียบอย่างแม่นยำมีความสำคัญมากกว่าการเล่าเรื่องผ่านภาพ
- คุณจำเป็นต้องมีป้ายกำกับที่ชัดเจน คำอธิบายประกอบ หรือตัวเลขกำกับ
- แผนภูมิเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือรายงานการปฏิบัติการ
รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย และการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งคำถามไม่ใช่ "เราสูญเสียคนไปตรงไหน?" แต่เป็น "การสูญเสียมีขนาดเท่าใดกันแน่ และเปรียบเทียบกันในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร?"
สรุปแล้ว ช่องทางการตลาดแบบมาตรฐานให้ความสำคัญกับ สัญชาตญาณ ช่องทางการตลาดแบบบาร์ให้ความสำคัญกับ ความแม่นยำ การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการเรื่องราวที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ทันทีหรือตัวเลขที่พวกเขาสามารถวิเคราะห์อย่างละเอียด
📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain
มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ตัวอย่างแผนภูมิกรวย
ดังนั้นเราจึงได้ตกลงกันแล้วว่าการเห็นข้อมูลในแผนภูมิกรวยสามารถทำให้แนวคิดเข้าใจได้เร็วขึ้น
หากคุณกำลังพยายามนึกภาพว่ามันสามารถนำไปใช้กับงานของคุณได้อย่างไร คุณกำลังพลาดโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องมือทรงพลังในการค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ความคิดนี้จะยังคงเป็นนามธรรมและไม่สามารถนำไปใช้ได้
นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้:
กระบวนการขายแบบกรวย
กระบวนการของทีมขายมักจะเป็นสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงของดีลต่าง ๆ ทำให้ยากที่จะเห็นว่าอะไรกำลังติดขัดอยู่แดชบอร์ดของช่องทางการขายจะเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจน
จินตนาการถึงกรวยที่มีขั้นตอนดังนี้: ลูกค้าเป้าหมาย → ผ่านการคัดกรอง → ส่งข้อเสนอ → เจรจา → ปิดการขาย
หากแผนภูมิแสดงการลดลงอย่างมากระหว่าง "ผ่านคุณสมบัติ" และ "ส่งข้อเสนอ" ผู้จัดการฝ่ายขายจะทราบในทันทีว่ามีปัญหาติดขัด
ตามเกณฑ์มาตรฐานการแปลงลูกค้าเป้าหมายของ Salesforceพบว่ามีเพียง 20-25% ของลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเท่านั้น ในขณะที่โอกาสทางธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง 80-90% สามารถปิดการขายได้สำเร็จ
มันบอกให้พวกเขาตรวจสอบว่าทำไมข้อเสนอถึงไม่ถูกส่งออกไป แทนที่จะตะโกนว่า "หาลูกค้าเพิ่ม!"
ช่องทางการแปลงการตลาด
นักการตลาดมักจมอยู่กับข้อมูลการวิเคราะห์ ดูแต่ตัวเลขการแปลงเป็นลูกค้าสุดท้ายโดยไม่รู้ว่า ที่ไหน ในเส้นทางที่ลูกค้าหลุดหายไป กราฟิกของช่องทางการตลาดจะชี้ให้เห็นจุดที่เกิดการรั่วไหล
พิจารณาขั้นตอนเหล่านี้: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ → การเข้าชมหน้าแลนดิ้ง → การส่งแบบฟอร์ม → ลูกค้า
การลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างมุมมองและการส่งข้อมูลเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ
มันบอกทีมการตลาดว่าหน้าแลนดิ้งเพจเองคือปัญหา—อาจจะเป็นข้อความที่ไม่ชัดเจน หรือแบบฟอร์มที่ยาวเกินไป—ช่วยประหยัดเงินจากการนำทราฟฟิกไปยังหน้าที่มีปัญหา
⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี
กระบวนการทำงานของโครงการ
ผู้จัดการโครงการมักประสบปัญหาเมื่อมีงานกองพะเนิน แต่สาเหตุที่แท้จริงมักไม่ชัดเจนเสมอไปกรอบการทำงานแบบกรวยในกระบวนการบริหารโครงการจะช่วยวิเคราะห์ว่างานติดขัดอยู่ที่จุดใด
ด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น งานที่สร้างแล้ว → กำลังดำเนินการ → อยู่ระหว่างการตรวจสอบ → เสร็จสิ้น ผู้จัดการอาจเห็นว่าขั้นตอน "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" มีงานค้างอยู่เป็นจำนวนมาก
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการตรวจสอบเองคือคอขวด ไม่ใช่ประสิทธิภาพของทีม เป็นสัญญาณชัดเจนว่ากระบวนการตรวจสอบต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมหรือแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการวิเคราะห์กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกครั้ง
🎥 ชมวิดีโอสอนแบบทีละขั้นตอนนี้เพื่อดูวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการใน ClickUp ที่สามารถแสดงข้อมูลฟันเนลและตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ของคุณได้แบบเรียลไทม์
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแผนภูมิกรวย
แผนภูมิกรวยควรบอกเล่าเรื่องราวได้ในพริบตา
เมื่อมันรกหรือไม่สอดคล้องกัน เรื่องราวก็จะขาดตอน—และข้อคิดสำคัญก็เช่นกัน
ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าแผนภูมิกรวยของคุณยังคงชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ✨
|แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
|สิ่งที่ควรทำ
|ทำไมมันถึงสำคัญ
|อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่
|จำกัดขั้นตอนเฉพาะสิ่งที่สำคัญ
|รวมเฉพาะขั้นตอนหลักที่มีการตัดสินใจจริง การเปลี่ยนแปลง หรือการส่งต่อเท่านั้น ลบขั้นตอนย่อยที่ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ
|ขั้นตอนที่น้อยลงทำให้ช่องทางการขายง่ายต่อการตรวจสอบและช่วยให้ผู้ชมสามารถมุ่งเน้นไปที่การลดลงที่มีความหมายแทนที่จะเป็นเสียงรบกวน
|แผนภูมิจะสูงและรกจนซ่อนคอขวดที่แท้จริงไว้เบื้องหลังขั้นตอนที่ไม่สำคัญ
|จัดลำดับขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างมีเหตุผล
|จัดลำดับขั้นตอนตามลำดับจากปฏิสัมพันธ์แรกไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย โดยให้สอดคล้องกับกระบวนการจริง
|การจัดลำดับอย่างมีเหตุผลช่วยเสริมสร้างการเปรียบเทียบแบบกรวยและทำให้การตีความการลดลงง่ายขึ้น
|กรวยที่สั่งผิดจะมีลักษณะที่ดู "ผิด" และทำให้ผู้ชมสับสนว่าความสูญเสียเกิดขึ้นจริงที่จุดใด
|ใช้หน่วยข้อมูลที่สอดคล้องกัน
|ใช้หน่วยเดียวกันในทุกขั้นตอน (เช่น จำนวนดิบ, เปอร์เซ็นต์, หรือรายได้)
|หน่วยที่สอดคล้องกันทำให้ความกว้างของส่วนสะท้อนขนาดและความสูญเสียสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้อง
|การผสมหน่วยทำให้สัดส่วนบิดเบือนและสร้างภาพที่เข้าใจผิดซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี
|ระบุขั้นตอนอย่างชัดเจน
|แสดงทั้งชื่อบนเวทีและค่าของมันโดยตรงบนหรือข้างๆ แต่ละส่วน
|ป้ายกำกับที่ชัดเจนช่วยลดภาระทางความคิดและทำให้ผู้ชมเข้าใจแผนภูมิได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติม
|ผู้ชมถูกบังคับให้เดาว่าแต่ละส่วนแทนอะไรหรือต้องค้นหาคำอธิบายประกอบ
|เพิ่มบริบทด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
|โปรดระบุเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยในอดีต หรือช่วงเปรียบเทียบเมื่อสามารถทำได้
|เกณฑ์มาตรฐานเปลี่ยนการสังเกตให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกโดยแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดหวังไว้
|ผู้ชมเห็นการลดลงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ น่ากังวล หรือเป็นกรณีพิเศษ
|เลือกสีอย่างมีจุดประสงค์
|ใช้สีไล่เฉดเดียวหรือชุดสีที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน
|การเลือกสีอย่างรอบคอบช่วยนำสายตาและเสริมความต่อเนื่องในการเดินทางผ่านกระบวนการ
|การใช้สีรุ้งเป็นพาเลตต์ทำให้เสียสมาธิจากข้อมูลและเบี่ยงเบนความสนใจออกจากเรื่องราวที่แท้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการสร้างแผนภูมิกรวย
แผนภูมิกรวยอาจทำให้ทีมเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจจนนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าสงสัยหรือแม้กระทั่ง การวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้
การดำเนินการบนข้อมูลที่ผิดพลาดอาจแย่กว่าการไม่มีข้อมูลเลย ทำให้คุณเสียทรัพยากรไปกับโครงการที่ไม่ถูกต้อง
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่อาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของแผนภูมิของคุณ 👀
❗️รวมถึงขั้นตอนมากเกินไป: การยัดทุกขั้นตอนเล็กๆ เข้าไปในช่องทางการตลาดทำให้อ่านยาก ควรรวมขั้นตอนย่อยๆ เข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ที่กว้างขึ้นและมีความหมายมากขึ้น
❗️การผสมประเภทข้อมูล: ห้ามรวมเปอร์เซ็นต์กับตัวเลขดิบในช่องทางเดียวกันเด็ดขาด การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดและบิดเบือนสัดส่วนที่มองเห็นของแต่ละขั้นตอน
❗️การละเลยกรอบเวลา: การแสดงข้อมูลในรูปของ "ตลอดกาล" ใน funnel นั้นแทบไม่มีประโยชน์สำหรับการดำเนินการใด ๆ ให้แบ่งข้อมูลของคุณเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อสังเกตแนวโน้มล่าสุดและปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
❗️ลืมผู้ชม: ฟันเนลสำหรับผู้บริหารควรมีระดับสูงและเรียบง่าย ฟันเนลสำหรับนักวิเคราะห์สามารถมีรายละเอียดมากขึ้นได้ ปรับความซับซ้อนให้เหมาะกับผู้ที่จะเป็นผู้อ่าน
❗️การออกแบบที่ซับซ้อนเกินไป: เอฟเฟกต์ 3 มิติ เงา และการตกแต่งที่ฉูดฉาดอื่นๆ ทำให้ฟันเนลอ่านยากขึ้น ไม่ได้ทำให้ดีขึ้น ควรรักษาการออกแบบให้เรียบง่ายและแบนราบเพื่อให้ข้อมูลสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง
❗️สมมติว่าเป็นเหตุเป็นผล: แผนภูมิกรวยแสดง สิ่งที่ เกิดขึ้น ไม่ใช่ สาเหตุ การลดลงระหว่างขั้นตอนเป็นเพียงความสัมพันธ์ ไม่ใช่สาเหตุ ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสืบสวน ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: จุดคอขวดในการบริหารโครงการ: 10 กลยุทธ์ป้องกัน
วิธีติดตามข้อมูลฟันเนล (ด้วย ClickUp)
แผนภูมิกรวยส่วนใหญ่ล้มเหลวด้วยเหตุผลง่าย ๆ: พวกเขาถูกสร้างขึ้น หลังจาก งานเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อมูลถูกส่งออกจากเครื่องมือครึ่งโหล, ทำความสะอาดในสเปรดชีต, และจัดรูปแบบเป็นแผนภูมิที่ดูเรียบร้อยแต่เป็นของเมื่อวานแล้ว
เมื่อถึงเวลาที่ใครก็ตามได้ตรวจสอบมัน สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และข้อมูลเชิงลึกนั้นก็หมดอายุไปแล้ว
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ClickUpเข้าถึงกระบวนการสร้างช่องทางจากทิศทางตรงกันข้าม แทนที่จะมองกระบวนการสร้างช่องทางเป็นเพียงเครื่องมือรายงาน มันกลับมองว่าเป็น การสะท้อนตามธรรมชาติของวิธีการทำงาน
เริ่มต้นด้วยหน่วยการเรียนรู้
ทุกกระบวนการเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม: ลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, คำขอ, โอกาส
ใน ClickUp แต่ละสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในรูปแบบของงานใน ClickUp ไม่ใช่แค่แถวในรายงาน แต่เป็นวัตถุที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีเจ้าของ ประวัติ ไฟล์ ความคิดเห็น และการตัดสินใจต่างๆ ติดมาด้วย เมื่องานดำเนินไป ไม่มีอะไรที่ต้องป้อนหรือสร้างขึ้นใหม่ บริบทจะยังคงติดอยู่กับงานนั้น
นี่คือรากฐานที่ทำให้การติดตามฟันเนลเชื่อถือได้ หากภารกิจเป็นจริง ฟันเนลก็เป็นจริง
ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การรายงานตามตรรกะ
เมื่อการทำงานก้าวหน้าไป งานจะเคลื่อนผ่านสถานะที่กำหนดเอง ที่ สะท้อนถึงขั้นตอนจริงในกระบวนการของคุณ การคัดเลือกจะกลายเป็น การเจรจา การตรวจสอบจะกลายเป็น อนุมัติ การทดลองจะกลายเป็น ปิด
เนื่องจากสถานะมีการจัดลำดับและคำนึงถึงเวลา ClickUp จึงสามารถบอกคุณได้ไม่เพียงแค่ว่างานอยู่ที่ไหน แต่ยัง รวมถึงระยะเวลาที่งานนั้นค้างอยู่ที่นั่น ด้วย นี่คือจุดที่กระบวนการแบบฟันเนลเปลี่ยนจากการให้ข้อมูลเชิงบรรยาย มาเป็นการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย
แทนที่จะถามว่า "มีดีลอยู่กี่ดีล?" คุณกำลังถามว่า "ทำไมพวกเขาถึงชะลอ ตรงนี้?"
เพิ่มคุณค่าให้กับการเคลื่อนไหว
กรวยที่อิงตามจำนวนเพียงอย่างเดียวนั้นตื้น การตัดสินใจที่แท้จริงต้องการบริบทฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มชั้นความหมายให้กับแต่ละงานในขณะที่มันเคลื่อนที่:
- ขนาดของดีลเปลี่ยนวิธีที่คุณตีความการลดลง
- แหล่งที่มาของข้อมูลอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงแตกต่างกัน
- ระดับความเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยนความหมายของคำว่า "หยุดชะงัก"
เนื่องจากข้อมูลนี้อยู่ในงานเอง ข้อมูลจึงยังคงอยู่ครบถ้วนในขณะที่งานดำเนินไป คุณจะไม่สูญเสียความละเอียดอ่อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ และไม่จำเป็นต้องมีรายงานแยกเพื่ออธิบายความหมายของตัวเลข
จินตนาการถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว
เมื่อการทำงาน ขั้นตอน และบริบทพร้อมแล้วแดชบอร์ดของ ClickUpจะ เผยให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แทนที่จะส่งออกข้อมูล คุณกำลังดูพฤติกรรมของกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์:
- ปริมาณลดลงอย่างไรในแต่ละขั้นตอน
- ที่ซึ่งคุณค่าถูกรวมศูนย์หรือระเหยหายไป
- เจ้าของหรือแหล่งข้อมูลใดที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน
และเนื่องจากแผนภูมิในแดชบอร์ดเชื่อมโยงกลับไปยังงานพื้นฐาน ทุกข้อมูลเชิงลึกจึงสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้ คุณสามารถเคลื่อนจากรูปแบบไปสู่สาเหตุได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือขอรายงานติดตามผล
ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจ เหตุผล. เนื่องจากข้อมูลของฟันเนลของคุณอยู่ในเวิร์กสเปซ คุณสามารถถามคำถามโดยตรงกับ ClickUp Brain ได้เช่น:
- "ข้อตกลงติดขัดอยู่ที่ไหนในเดือนนี้?"
- "ขั้นตอนใดมีการหลุดออกมากที่สุด?"
- "อะไรที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการขายเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว?"
สมองอ่านข้อมูลงานสดของคุณ, สถานะ, และฟิลด์เพื่อแสดงรูปแบบทันทีโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่หรือส่งออกอะไร
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง
การมองเห็นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้ การรู้ว่าช่องทางการขายของคุณรั่วไหลตรงไหนจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อมีบางสิ่ง เกิดขึ้น เป็นผลลัพธ์เท่านั้น
นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติและตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปิดวงจรระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการ
ในระดับพื้นฐานClickUp Automationsจะจัดการกับการตอบสนองเชิงกลไก เมื่อใดก็ตามที่งานหนึ่งๆ เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น อยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนานเกินไป มีการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ หรือเข้าสู่สถานะวิกฤต ClickUp จะสามารถตอบสนองได้ทันที
การติดตามงานได้รับการมอบหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแจ้งเตือน และขั้นตอนการยกระดับปัญหาจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครเฝ้าดูแดชบอร์ดหรือรันรายงาน ระบบจะตอบสนองทันทีที่ความเสี่ยงปรากฏ ไม่ใช่หลายวันต่อมาในการประชุมทบทวน
นอกจากนี้ซูเปอร์เอเจนต์ยังเพิ่มการตีความไม่ใช่แค่การดำเนินการเท่านั้น แทนที่จะสแกนแผนภูมิและคาดเดาว่าอะไรสำคัญ ทีมงานสามารถถามคำถามโดยตรง เช่น อะไรที่กำลังชะลออยู่ อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ที่แล้ว หรือดีลไหนที่ต้องการความสนใจก่อน เอเจนต์จะอ่านข้อมูลงานสด ประวัติสถานะ และการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์เพื่อแสดงรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเมื่อมองผ่านๆ
การทำงานร่วมกันระหว่างระบบอัตโนมัติจะจัดการกับการตอบสนองที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทีมในการตัดสินใจว่า ควรเข้าไปแทรกแซงที่ไหน ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงแต่แสดงผลลัพธ์หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่ยังผลักดันงานไปข้างหน้าอย่างแข็งขันในขณะที่ยังมีเวลาเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้
ผลลัพธ์: ทันใดนั้น ช่องทางการขายของคุณก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณตรวจสอบเมื่อสิ้นเดือนอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งที่คุณ ดำเนินงานอยู่ภายใน ทุกวัน งานเดินหน้า ข้อมูลอัปเดต ข้อค้นพบใหม่ๆ ปรากฏขึ้น และขั้นตอนถัดไปก็พร้อมรออยู่แล้ว
แผนภูมิทางเลือกสำหรับแผนภูมิกรวย
แผนภูมิกรวยไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการแสดงข้อมูลทุกประเภท แต่เมื่อคุณพยายามแสดงเส้นทางผู้ใช้ที่ซับซ้อนและมีหลายเส้นทางด้วยกรวยเชิงเส้นที่เรียบง่าย มันจะไม่ทำงาน การบังคับให้ข้อมูลของคุณเข้ากับประเภทแผนภูมิที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความสับสนและนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง
แผนภูมิกรวยไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมเสมอไปสำหรับงานนั้น การรู้ทางเลือกอื่น ๆ จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยข้อมูลของคุณ
|ประเภทของการแสดงภาพ
|เมื่อมันทำงานได้ดีกว่าแผนภูมิกรวย
|ทำไมแผนภูมิกรวยจึงไม่เพียงพอ
|กราฟแท่ง
|ใช้ แผนภูมิแท่ง เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ระหว่างหมวดหมู่ที่ไม่เรียงลำดับ เช่น ผลการดำเนินงานตามช่องทาง ภูมิภาค หรือแคมเปญ
|กรวยสื่อถึงการพัฒนาและการลดลง เมื่อลำดับหรือการไหลไม่สำคัญ การเปรียบเทียบด้วยกรวยจะเพิ่มความบิดเบือนที่ไม่จำเป็น
|แผนภาพแซนกี้
|ใช้ แผนภาพแซนกี้ เพื่อแสดงเส้นทางหลายเส้นทางที่มีการแยกสาขา วงวน หรือการไหลขนาน เช่น ผู้ใช้ที่เลือกเส้นทางการเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกัน
|แผนภูมิกรวยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ามีเส้นทางเดียวและเป็นเส้นตรง พวกเขาไม่สามารถแสดงการแยกหรือการรวมตัวได้โดยไม่ทำให้ความเป็นจริงง่ายเกินไป
|แผนภูมิวงกลม
|ใช้ แผนภูมิวงกลม เพื่อแสดงองค์ประกอบของสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียว เช่น แหล่งที่มาของตะกั่วที่ด้านบนของกรวย
|ฟันเนลแสดงการเคลื่อนไหวระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วน ณ จุดเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ความก้าวหน้า
|แผนภูมิเส้น
|ใช้ กราฟเส้น เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมตริกตามเวลา เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์หรือปริมาณงานในท่อรายเดือน
|แผนภูมิกรวยเป็นภาพนิ่งที่แสดงข้อมูล ณ จุดเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแสดงแนวโน้ม แรงขับเคลื่อน หรือความผันแปรตามฤดูกาลได้
|แผนภูมิท่อส่ง (กระดานคัมบัง)
|ใช้ แผนภูมิสายงาน (กระดานคัมบัง) เพื่อจัดการรายการแต่ละรายการขณะที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน โดยติดตามผู้รับผิดชอบและการดำเนินการถัดไป
|คัมบังแสดงภาพ ตำแหน่งที่งานอยู่ ไม่ใช่อัตราการส่งมอบรวมหรือประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอน
สร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นจุดที่กระบวนการของคุณสูญเสียแรงขับเคลื่อน คุณก็ไม่สามารถแก้ไขได้ แผนภูมิกรวยจะเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ โดยแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังผิดพลาดและหลุดออกจากเส้นทาง
พวกเขาช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นจุดติดขัด จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสับสนกับตารางข้อมูลจำนวนมาก
เมื่อกระบวนการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การมีมุมมองที่ชัดเจนและเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีการทำงานช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วและดีขึ้น
พร้อมที่จะสร้างมุมมองของฟันเนลโดยตรงจากข้อมูลโครงการของคุณหรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนภูมิกรวย
แผนภูมิกรวยแสดงการไหลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ ในขณะที่แผนภูมิพีระมิดแสดงระดับลำดับชั้นซึ่งขนาดแสดงสัดส่วน ไม่ใช่ความก้าวหน้า
ตั้งเป้าให้มีสามถึงเจ็ดขั้นตอนเพื่อความชัดเจน หากมีน้อยกว่าสามขั้นตอนก็ไม่จำเป็นต้องใช้กรวย และหากมีมากกว่าเจ็ดขั้นตอนจะดูรกและอ่านยาก
ไม่, แผนภูมิกรวยถูกออกแบบมาสำหรับการไหลทางเดียวเท่านั้น สำหรับกระบวนการที่มีสาขาหรือลูป แผนภูมิซานกี้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามาก
ใช้แพลตฟอร์มกลางที่ทุกทีมสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอ. ClickUp Dashboards สามารถดึงข้อมูลจากหลาย ๆ รายการและโฟลเดอร์ได้ ให้คุณมองเห็นข้อมูลข้ามฟังก์ชันได้ในที่เดียว.