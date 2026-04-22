10 แบบฟอร์มราคาแพ็กเกจบริการใน ClickUp

PraburamGrowth Marketing Manager
22 เมษายน 2569
จัดการราคาได้อย่างเป็นระบบ ปราศจากความวุ่นวายใน ClickUp

คุณรู้ดีว่าบริการของคุณคุ้มค่ากับการลงทุน แต่ราคาแพ็กเกจบริการของคุณชัดเจนแค่ไหน? หากลูกค้าต้องรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ PDF เก่า ๆ และสเปรดชีตที่สับสน คุณกำลังทำให้กระบวนการขายของคุณช้าลง

หากคุณต้องการให้ดูเป็นมืออาชีพและปิดการขายได้เร็วขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ เราให้เทมเพลตราคาแพ็กเกจบริการ 10 แบบแก่คุณ ทั้งหมดถูกสร้างไว้ล่วงหน้าภายในClickUp พวกเขามาตรฐานทุกอย่างตั้งแต่รายการราคาของคุณไปจนถึงข้อตกลงการให้บริการของคุณ

แบบฟอร์มราคาแพ็กเกจบริการในภาพรวม

ชื่อเทมเพลตลิงก์ดาวน์โหลดเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แม่แบบรายการราคาโดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีเจ้าของธุรกิจ SMB และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขายที่ต้องการแคตตาล็อกราคาที่สามารถปรับขนาดได้วงจรการตรวจสอบอัตโนมัติ; การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับอัตราค่าบริการ; การจัดหมวดหมู่บริการตามระดับเมนูสินค้า/บริการแบบรายการ
แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีหน่วยงานและที่ปรึกษาที่ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าและการประเมินโครงการให้มีประสิทธิภาพการรับข้อมูลนำเข้าผ่านแบบฟอร์ม; การติดตามสถานะอัตโนมัติ; การวางแผนกำลังการผลิตผ่านแกนต์กระบวนการรับข้อมูลเชิงปฏิบัติพร้อมสถานะ 6 ระดับ
แบบฟอร์มข้อเสนอการบริการ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำจากเอเจนซี่ที่นำเสนอการบริการที่มีมูลค่าสูง มีขอบเขตงานที่ชัดเจน หรือบริการแบบคิดค่าบริการรายชั่วโมงการแก้ไขเอกสารร่วมกัน; การติดตามความคืบหน้า; การแบ่งงานย่อยแบบฝังตัวกรอบการทำงานเอกสารสู่กระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ
แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่กำลังจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายและกำหนดการชำระเงินการติดตามเป้าหมายการชำระเงิน; ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย; ข้อมูลโครงการเริ่มต้นเอกสารที่มีโครงสร้างทางกฎหมายพร้อมการซิงค์งาน
แบบสัญญาบริการหลัก โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมกฎหมายและจัดซื้อจัดจ้างที่บริหารจัดการสัญญากับผู้ขายที่เกิดขึ้นซ้ำหรือระยะยาวการเชื่อมต่องานที่เชื่อมโยง; การตรวจสอบทางกฎหมายแบบเรียลไทม์; การติดตามทรัพย์สินทางปัญญาและความรับผิดเอกสารพื้นฐานระดับสูง
เอกสารแม่แบบสำหรับการค้นพบบริการ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักวิเคราะห์ที่ตรวจสอบความต้องการของลูกค้าและปัจจัยเสี่ยงฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง; การแมปการพึ่งพา; แดชบอร์ดตรวจสอบสถานะมุมมองตารางการสืบสวนและมุมมองแกนต์
แบบฟอร์มบริการงานแพคเกจ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการที่แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นหน่วยย่อยที่สามารถประเมินราคาและจัดการได้การแบ่งงานอย่างละเอียด; การติดตามความคืบหน้าแบบคณะกรรมการ; การจัดเก็บไฟล์แบบรวมศูนย์โครงสร้างแบบโฟลเดอร์สำหรับชุดงาน
เทมเพลตการกำหนดราคาสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขัน โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบอัตราตลาดและช่องว่างด้านมูลค่าการทำแผนที่ตลาดเชิงพื้นที่; การแสดงช่องว่างของลักษณะเด่น; การบันทึกความคิดเห็นร่วมกันบนโน้ตแบบติดผนังกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพ
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการเปิดตัวและติดตามลูกค้าเป้าหมายสำหรับการส่งเสริมการขายพิเศษที่มีระยะเวลาจำกัดการติดต่ออัตโนมัติ; การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ; การมองเห็นวันครบกำหนดสำหรับข้อเสนอเอกสารและมุมมองตารางสำหรับการสนับสนุนการขาย
เทมเพลตการกำหนดราคาสินค้า โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมอีคอมเมิร์ซและผู้จัดการโครงการที่ดูแลแคตตาล็อกขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนต่อหน่วยคงที่การตรวจสอบต้นทุนการผลิต; 10 ช่องราคาที่กำหนดเอง; รายงานแนวโน้มกำไรขั้นต้นฐานข้อมูลแบบไดนามิกพร้อมมุมมองตามแบรนด์/หมวดหมู่

อะไรคือแม่แบบราคาแพ็กเกจบริการ?

แม่แบบราคาแพ็กเกจบริการคือเอกสารราคาที่สร้างไว้ล่วงหน้า. พวกเขามาตรฐานวิธีการนำเสนอข้อเสนอการบริการและระดับราคาของคุณ.

หากไม่มีเทมเพลตเช่นนี้ ทีมของคุณจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างเอกสารราคาสำหรับลูกค้าใหม่แต่ละรายด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การทำงานที่ยุ่งเหยิงและอาจทำให้ลูกค้าสับสนได้เช่นกัน

แย่กว่านั้น เมื่อข้อมูลราคาถูกกระจายอยู่ในอีเมลและสเปรดชีตต่างๆ คุณจะประสบกับปัญหาการขาดบริบทที่เชื่อมโยงกัน ความกระจัดกระจายนี้ทำให้ทีมงานต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาไฟล์ ส่งผลให้กระบวนการขายทั้งหมดของคุณล่าช้า

ClickUp'sconverged AI workspaceแก้ไขปัญหานี้ได้. มันนำข้อมูลราคาของคุณ, กระบวนการทำงานของโครงการ, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ด้วยกัน. ซึ่งทำให้ข้อมูลของคุณสามารถค้นหาได้ตลอดเวลาและอยู่ในบริบทที่เหมาะสม.

🔎 คุณรู้หรือไม่? 95% ของการวิจัยผู้ขายเริ่มต้นด้วยAI นั่นหมายความว่าทีมของคุณจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลราคาจากสเปรดชีตเก่าอีกต่อไป แต่จะใช้ AI ในการดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายได้ทันที หากแพ็กเกจบริการของคุณไม่ได้ถูกจัดโครงสร้างไว้ในระบบศูนย์กลางอย่าง ClickUp ทีมของคุณจะสูญเสียข้อได้เปรียบด้านความเร็วที่ AI มอบให้

10 แบบฟอร์มราคาแพ็กเกจบริการฟรีสำหรับการเสนอราคาที่รวดเร็วขึ้น

แต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน ClickUp คุณจึงสามารถเปลี่ยนจากการค้นหาเป็นออกใบเสนอราคาได้ภายในไม่กี่นาที

1. แม่แบบรายการราคาโดย ClickUp

แม่แบบรายการราคาโดย ClickUp
ติดตามกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตรายการราคาของ ClickUp

รายละเอียดราคาที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต อีเมล และเอกสารต่างๆ? นั่นคือสูตรสำหรับความสับสนแม่แบบรายการราคาของ ClickUpมอบสถานที่ที่สะอาดและชัดเจนให้คุณจัดการราคาสินค้าและบริการทั้งหมดของคุณ ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายหรือล้าสมัย

ตั้งค่าได้ในไม่กี่วินาที จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ. ไม่ว่าคุณจะลงรายการสินค้า, บริการ, หรือทั้งสองอย่าง, แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการอัปเดตเมื่อราคาของคุณเปลี่ยนแปลง. นอกจากนี้, ด้วยการรวมราคาไว้ในที่เดียว, ทีมงานของคุณก็สามารถเสนอราคาได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว.

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทข้อเสนอและจำนวนเงินลงทุนสำหรับแต่ละรายการในแคตตาล็อกโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
  • แยกมุมมองสำหรับสินค้าและบริการเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำให้กระบวนการทบทวนราคาเป็นอัตโนมัติด้วยการตั้งค่างานประจำสำหรับทีมจัดซื้อและทีมขายของคุณ
  • แชร์อัตราที่อัปเดตแล้วกับพันธมิตรภายนอกหรือลูกค้าผ่านการแชร์สาธารณะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาเห็นเวอร์ชันล่าสุดของราคาของคุณเสมอ

🤑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการวิธีที่สามารถปรับขนาดได้ในการจัดการราคาสินค้าและบริการ

2. แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการโดย ClickUp

แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ โดย ClickUp
ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการ ClickUp เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลือกใบเสนอราคาหลายรายการ

การชนะดีลมักขึ้นอยู่กับความเร็ว แต่การป้อนข้อมูลด้วยมืออาจทำให้ล่าช้าได้แม่แบบฟอร์มใบเสนอราคาบริการของ ClickUpจะรวบรวมรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา

เปลี่ยนคำขอให้เป็นงานที่จัดระเบียบได้ทันที ติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ขอบเขต ระยะเวลา และข้อกำหนดต่างๆ ไว้ในที่เดียว สิ่งนี้ช่วยให้คุณตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าอีกด้วย

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • จับคำขอของลูกค้าได้ทันทีด้วยมุมมองแบบฟอร์มที่เปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ
  • ติดตามรายละเอียดโครงการสำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขอบเขตและวันที่เริ่มต้น
  • วางแผนไทม์ไลน์ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ให้สอดคล้องกับความสามารถของทีม
  • อัปเดตสถานะใบเสนอราคาเพื่อให้ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการทำงานสอดคล้องกัน

🤑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา, เอเจนซี่, และผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีการจัดการใบเสนอราคาที่รวดเร็วและเป็นระเบียบมากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าฟรีใน Word & ClickUp

3. แบบฟอร์มข้อเสนอการบริการโดย ClickUp

ร่างข้อเสนอการขายที่ประสบความสำเร็จ: แม่แบบโดย ClickUp
นำเสนอข้อเสนอการบริการที่ครอบคลุมพร้อมบริบทที่จำเป็นทั้งหมดโดยใช้เทมเพลตข้อเสนอการบริการของ ClickUp

ข้อเสนอที่แข็งแกร่งทำได้มากกว่าการระบุราคา. มันแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณจะแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างไร.แบบฟอร์มข้อเสนอการบริการของ ClickUpทำเช่นนั้นได้ในทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง.

ใช้เพื่อกำหนดขอบเขต แนวทาง และผลลัพธ์ที่ต้องการในสถานที่เดียว ด้วยทุกอย่างที่สอดคล้องกันตั้งแต่การนำเสนอจนถึงการดำเนินการ จะไม่มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาโดยให้รูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับข้อเสนอการขายทุกครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือร่างที่รวดเร็วและข้อเสนอที่ขัดเกลาซึ่งสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • กำหนดขอบเขต เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการในClickUp Docsเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ
  • เขียนบทนำที่แข็งแกร่งซึ่งเน้นคุณค่าและประสบการณ์ของคุณ
  • แบ่งบริการออกเป็นงานย่อยพร้อมกำหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างสมบูรณ์
  • ติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอด้วยสถานะงานที่กำหนดเองตั้งแต่ร่างจนถึงอนุมัติ

🤑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำเอเจนซี่และที่ปรึกษาที่ต้องการวิธีมืออาชีพในการชนะโครงการลูกค้า

🔎คุณทราบหรือไม่? เราได้เข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนแล้ว ที่จริงแล้วGartner ได้ระบุว่าระบบตัวแทนหลายตัว (Multiagent Systems) เป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญ เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก AI ที่เพียงแค่เขียนข้อมูล ไปสู่ AI ที่ลงมือปฏิบัติจริง (เช่น ตัวแทนที่แจ้งเตือนความผิดปกติของราคาในสัญญาของคุณโดยอัตโนมัติ)

4. แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการโดย ClickUp

แบบฟอร์มข้อตกลงบริการโดย ClickUp
หลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นโดยการกำหนดขอบเขตโดยใช้แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp

การเริ่มทำงานโดยไม่มีข้อตกลงอาจทำให้เกิดความสับสน ขอบเขตงาน ราคา และระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายข้อตกลงบริการ ClickUp Services Agreement Templateจะสรุปรายละเอียดโครงการทั้งหมดของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เทมเพลตนี้แทนที่การสนทนาที่น่ากลัวว่า 'ฉันคิดว่ามันรวมอยู่ในนั้นแล้ว' ให้คุณสามารถกำหนดคำศัพท์, รายละเอียดการชำระเงิน, และขอบเขตได้ในที่เดียว

สิ่งนี้ช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อพิพาทในภายหลัง เมื่อทุกคนรู้ว่าต้องคาดหวังอะไร ก็จะไม่มีความประหลาดใจที่ไม่สบายใจ

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ระบุบริการเฉพาะของคุณ ระยะเวลา และรายละเอียดทางเทคนิคใด ๆ ใน ClickUp Docs
  • ติดตามข้อมูลการติดต่อ, นิติบุคคล, และผู้มีอำนาจลงนามด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • กำหนดมาตรฐานตารางการชำระเงินโดยสร้างการพึ่งพาของงานใน ClickUpสำหรับแต่ละขั้นตอนของการเรียกเก็บเงิน
  • เปลี่ยนลายเซ็นสุดท้ายให้เป็นเป้าหมายใน ClickUpเพื่อเริ่มต้นวงจรชีวิตของโครงการ

🤑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการจัดการข้อตกลงกับลูกค้า

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สัญญาให้บริการจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีความถูกต้องเท่านั้น ก่อนส่งสัญญาให้ลูกค้า ให้ใช้ClickUp Brainเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในของคุณ ระบบจะสแกนเอกสารเพื่อค้นหาความไม่สอดคล้องและข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ให้ระบบตรวจสอบว่า 'เปรียบเทียบร่างนี้กับรายการราคาปกติของเรา และแจ้งให้ทราบหากมีข้อแตกต่างในนโยบายการแก้ไขหรือเงื่อนไขการชำระเงินของเรา'

ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่าง ปรับปรุง และแก้ไขข้อตกลงบริการของคุณก่อนปิดดีล

นอกจากนี้ Brain ยังมีบริบททั้งหมดของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างครบถ้วน โดยจะเปลี่ยนจุดสำคัญและขั้นตอนต่าง ๆ ในข้อตกลงของคุณให้เป็นงานหรือเป้าหมายที่ติดตามได้ใน ClickUp โดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้งานของคุณดำเนินไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ AI จะจัดการงานด้านเอกสารและการตั้งค่าโครงการให้ทันทีที่ข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์

5. แบบสัญญาบริการหลักโดย ClickUp

แบบสัญญาบริการหลักโดย ClickUp
แบบฟอร์มสัญญาบริการมาสเตอร์ของ ClickUp (MSA) สร้างกรอบการทำงานที่เป็นรากฐานสำหรับทุกงานของคุณกับลูกค้าที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

กำลังรับโปรเจกต์ใหม่กับลูกค้าเดิมอยู่หรือเปล่า? คุณคงไม่อยากเจรจาเงื่อนไขใหม่ทุกครั้งใช่ไหม ด้วยเทมเพลตสัญญาบริการหลักของ ClickUp คุณจะไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป

กำหนดคำสำคัญเช่น ขอบเขต, ความเป็นเจ้าของ, และความลับไว้เพียงครั้งเดียว จากนั้นนำไปใช้ซ้ำในโครงการต่าง ๆ. การทำเช่นนี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันเมื่อความสัมพันธ์เติบโตขึ้น.

เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลตของ ClickUp จึงจัดระเบียบรายละเอียดเหล่านี้ในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อโปรเจกต์ มอบหมายงาน และเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • กำหนดรายการบริการเป็นงานเพื่อให้แต่ละรายการมีผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา
  • ตรวจสอบและสรุปเงื่อนไขพร้อมแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ใช้ClickUp Linked Tasksและ ClickUp Docs เพื่อบันทึกความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ติดตามคำสำคัญเช่น IP, ความรับผิด, และความลับโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง

🤑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายและจัดซื้อ หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดการข้อตกลงกับลูกค้าในระยะยาว

🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: กลุ่มผู้ซื้อ B2B โดยเฉลี่ยในปัจจุบันประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่า 10บทบาทที่แตกต่างกันนี่คือเหตุผลที่แม่แบบข้อเสนอของคุณต้องเป็นแบบโมดูลาร์ มันต้องสื่อสารกับ CFO (งบประมาณ), ผู้นำด้าน IT (ความปลอดภัย), และผู้ใช้ปลายทาง (ประโยชน์การใช้งาน) ทั้งหมดในเอกสารเดียว

6. แม่แบบเอกสารการค้นพบบริการโดย ClickUp

เอกสารแม่แบบการค้นพบบริการโดย ClickUp
ป้องกันความประหลาดใจระหว่างโครงการด้วยการปรับปรุงข้อกำหนดให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้แม่แบบเอกสารการค้นพบบริการของ ClickUp

การค้นพบอย่างละเอียดช่วยเตรียมโครงการของคุณให้ประสบความสำเร็จ. ด้วยเทมเพลตเอกสารการค้นพบบริการของ ClickUp คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ. มันช่วยสร้างความคิดที่เหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่ความสำเร็จเป็นอย่างไร.

เจาะลึกความต้องการของลูกค้า ระบุความเสี่ยง และวางแผนทรัพยากรที่มีอยู่ สิ่งนี้จะช่วยให้ขอบเขตงานของคุณถูกต้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกันตลอดทั้งโครงการ

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบบริการและรายละเอียดในมุมมองตารางของ ClickUpเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน
  • ติดตามตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญด้วยแดชบอร์ด ClickUp
  • มอบหมายงานวิจัยและค้นหาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
  • วางแผนไทม์ไลน์และลำดับความสำคัญโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์

🤑 เหมาะสำหรับ: ทีมไอที, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักวิเคราะห์ที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการกำหนดความต้องการก่อนเริ่มโครงการ

7. แม่แบบบริการชุดงานโดย ClickUp

แม่แบบบริการชุดงานโดย ClickUp
ใช้แม่แบบบริการชุดงาน ClickUp เพื่อแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้และมีราคาชัดเจน

โครงการขนาดใหญ่สามารถรู้สึกท่วมท้นได้หากไม่มีโครงสร้าง.เทมเพลตบริการแพ็กเกจการทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นแพ็กเกจที่เล็กกว่าและมีการกำหนดไว้อย่างดี.

แต่ละแพ็กเกจมีเจ้าของที่ชัดเจน, ระยะเวลา, และขอบเขต. ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่. ทำให้การดำเนินการราบรื่นขึ้นและลดความสับสน.

เทมเพลตนี้ยังช่วยปรับปรุงการวางแผนให้ดีขึ้น คุณสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นและแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าแต่ละส่วนมีส่วนช่วยให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • มอบหมายเจ้าของที่ชัดเจนสำหรับการส่งมอบ, การตรวจสอบคุณภาพ, และการอนุมัติครั้งสุดท้าย
  • สร้างภาพแผนงานโครงการด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา
  • ติดตามงานผ่านแต่ละขั้นตอนด้วยมุมมองบอร์ด ClickUp
  • เก็บไฟล์และการสนทนาทั้งหมดให้เชื่อมโยงกันภายในแต่ละชุดงาน

🤑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการจัดการโครงการที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ

8. แม่แบบการกำหนดราคาวิเคราะห์การแข่งขันโดย ClickUp

เทมเพลตการกำหนดราคาการวิเคราะห์การแข่งขันโดย ClickUp
บันทึกข้อเสนอคุณค่าของคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคาของ ClickUp

การตั้งราคาโดยปราศจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งคือการเสี่ยงโชค นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลตการวิเคราะห์ราคาเชิงแข่งขันของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณเห็นจุดยืนของคุณและจุดที่สามารถปรับปรุงได้

เปรียบเทียบราคา, คุณสมบัติ, และการวางตำแหน่งของคุณกับคู่แข่งในที่เดียว. ตรวจพบช่องว่าง, ค้นหาโอกาส, และปรับกลยุทธ์ของคุณด้วยความมั่นใจ.

นอกจากนี้ยังทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนการวิจัยการวิเคราะห์คู่แข่งให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • แผนที่ตำแหน่งของคุณเทียบกับคู่แข่งบนClickUp Whiteboard
  • วางตำแหน่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเคียงข้างกับของคุณเองเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีโอกาส
  • เข้าใจว่าคู่แข่งกำลังลดราคาหรือรวมบริการอย่างไร
  • ดำเนินการโดยการแปลงข้อมูลที่ได้จากไวท์บอร์ดเป็นงานใน ClickUp

🤑 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดผลิตภัณฑ์และทีมการเติบโตที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและร่วมมือกันในการเปรียบเทียบคู่แข่งและปรับปรุงกลยุทธ์การกำหนดราคาของตนเอง

9. แบบฟอร์มข้อเสนอทางธุรกิจโดย ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจโดย ClickUp
เปิดตัวข้อเสนอพิเศษได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตข้อเสนอธุรกิจของ ClickUp

การสร้างข้อเสนอใหม่ทุกครั้งอาจทำให้คุณช้าลง ใช้เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUpแทน มันมอบวิธีง่ายๆ ที่ทำซ้ำได้ในการสร้างและแชร์ข้อเสนออย่างรวดเร็ว

เทมเพลตนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว วางแผนข้อเสนอ กำหนดเงื่อนไข และติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องสลับบริบท นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณรักษาความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอข้อเสนอ เมื่อเวลาผ่านไป เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการขายและมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้มากขึ้น

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ระดมความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเสนอกับทีมของคุณภายในเอกสาร ClickUp ที่แชร์ร่วมกัน
  • จัดระเบียบรายละเอียดข้อเสนอและเงื่อนไขโดยใช้มุมมองตาราง
  • ทำให้การติดต่อทางอีเมลกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
  • รักษาวันที่หมดอายุของข้อเสนอให้มองเห็นได้ด้วยวันที่ครบกำหนดของ ClickUpและการแจ้งเตือนของ ClickUp

🤑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจที่ต้องการวิธีการสร้างและจัดการข้อเสนอที่รวดเร็วและเป็นระเบียบมากขึ้น

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานดังกล่าวใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา

นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์ (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ คิดถึงการสร้างความงาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และแม้กระทั่งการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

10. แม่แบบการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดย ClickUp

เทมเพลตการกำหนดราคาสินค้าโดย ClickUp
ใช้เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ ClickUp โดยปฏิบัติต่อบริการของคุณเหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคาที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยสร้างโครงสร้างให้กับการตัดสินใจด้านราคาของคุณ

มันช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบคู่แข่ง และกำหนดอัตรากำไรของคุณได้ในที่เดียว คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การตั้งราคาที่แตกต่างกันและดูผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

เทมเพลตนี้แทนที่สเปรดชีตแบบคงที่ ทำให้ทีมของคุณทำงานกับราคาที่อัปเดตและข้อมูลที่สอดคล้องกันอยู่เสมอ

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • เอกสารวัสดุ, แรงงาน, และค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับทุก SKU เพื่อกำหนดจุดคุ้มทุนที่ชัดเจน
  • ตั้งค่างานประจำใน ClickUpเพื่อตรวจสอบและอัปเดตแคตตาล็อกของคุณทุกไตรมาส
  • เปรียบเทียบราคาตามหมวดหมู่สินค้าและแบรนด์
  • ติดตามตัวแปรต่างๆ เช่น ราคาต่อหน่วยมาตรฐานและปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำในช่องข้อมูลที่กำหนดเอง

🤑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมอีคอมเมิร์ซที่ต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการต้นทุนและตั้งราคาที่ทำกำไรได้สำหรับแคตตาล็อกสินค้าขนาดใหญ่

คุณจะสร้างรายการราคาแพ็กเกจบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อสร้างแผ่นราคาที่ชนะใจลูกค้าและป้องกันการขยายขอบเขตงาน:

  • ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าชั่วโมงที่เรียกเก็บเงิน: กำหนดรูปแบบการกำหนดราคาของคุณให้เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เน้นคุณค่าที่พวกเขาจะได้รับ
  • กำหนดช่องว่างคุณค่าที่ชัดเจนระหว่างแต่ละระดับ: ให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนจากแพ็กเกจ 'มาตรฐาน' ไปสู่แพ็กเกจ 'พรีเมียม' เพื่อให้เห็นความแตกต่างของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้อย่างชัดเจน
  • เปิดเผยทุกตัวแปรของค่าใช้จ่าย: โปร่งใสเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหมดของราคาของคุณ. นี่ช่วยป้องกันความขัดแย้งจากค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่
  • ใช้การตั้งชื่อที่เข้าใจง่าย: ใช้คำศัพท์ที่สอดคล้องกันในเอกสารและแดชบอร์ดของคุณทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ข้อเสนอของคุณเข้าใจและเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น
  • เสนอความยืดหยุ่นแบบโมดูลาร์: ให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งบางแง่มุมของข้อเสนอของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่นโดยไม่สร้างงานด้านการจัดการเพิ่มเติมสำหรับคุณ
  • ตรวจสอบกำไรของคุณทุกไตรมาส: ตรวจสอบผลตอบแทนของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการของคุณสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและเป้าหมายของคุณ

เจสซี่ วิทแมน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมที่Convene ชื่นชมเทมเพลตของ ClickUp:

"สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับฉันกับ ClickUp คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และความสามารถในการนำความสม่ำเสมอไปใช้กับทุกทรัพย์สินของเราในทุกภูมิภาค เพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะไปที่สถานที่ Convene แห่งใดก็ตาม"

เปลี่ยนโอกาสเป็นดีลได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp

เอกสารที่กระจัดกระจายและบริบทที่กระจัดกระจายไม่เพียงแต่ทำให้คุณช้าลงเท่านั้น แต่ยังกินเวลาของคุณและสร้างประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าอีกด้วย สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงเมื่อรายการราคา ข้อเสนอ และกระบวนการทำงานของโครงการของคุณถูกแยกออกจากกันในแอปต่างๆ

หลีกเลี่ยงข้อเสนอที่ไม่ชัดเจน ข้อผิดพลาดในการเสนอราคา และการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วย ClickUp ด้วยข้อเสนอ ราคา งานโครงการ เอกสาร และการสนทนาของทีมในที่เดียวคุณจะไม่มีวันสูญเสียบริบท นอกจากนี้ AI ในตัวจะทำงานหนักให้คุณ คุณจึงสามารถเปลี่ยนจากลูกค้าเป้าหมายไปสู่ข้อตกลงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายวัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

รายการราคาแพ็กเกจบริการทุกประเภทควรมีข้อมูลอะไรบ้าง?

รายการราคาแพ็กเกจบริการทุกชุดควรมีชื่อบริการพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน ราคา (ต่อหน่วย, ต่อโครงการ, หรือค่าบริการรายเดือน), สิ่งที่รวมอยู่และสิ่งที่ไม่รวมอยู่, เงื่อนไขการชำระเงิน, และวันหมดอายุ. นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่จะระบุจำนวนครั้งของการแก้ไขที่อนุญาตและข้อมูลติดต่อสำหรับคำถาม.

ความแตกต่างระหว่างเทมเพลตรายการราคาและเทมเพลตข้อเสนอการบริการคืออะไร?

แม่แบบรายการราคาคือแคตตาล็อกทั่วไปของบริการทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายมาตรฐาน เช่นเดียวกับเมนูอาหาร แม่แบบข้อเสนอการบริการคือเอกสารที่ปรับแต่งเฉพาะ มันนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับปัญหาเฉพาะของลูกค้า โดยรวมขอบเขต ระยะเวลา และราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับพวกเขา

ทีมควรอัปเดตเทมเพลตราคาแพ็กเกจบริการบ่อยแค่ไหน?

คุณควรตรวจสอบเทมเพลตการตั้งราคาของคุณอย่างน้อยทุกไตรมาส หรือเมื่อใดก็ตามที่ต้นทุนภายใน เงื่อนไขตลาด หรือบริการของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การใช้เทมเพลตที่ล้าสมัยเป็นวิธีที่พบบ่อยที่ธุรกิจคิดราคาต่ำเกินไปและปล่อยให้เงินที่ควรได้รับหลุดมือไป