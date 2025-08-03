13 แบบฟอร์มข้อเสนอการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น

ยังรีบรวบรวมข้อเสนอในนาทีสุดท้ายในขณะที่ลูกค้ากำลังรออยู่หรือ? เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับมือใหม่
ข้อเสนอที่เร่งรีบ ไม่ชัดเจน หรือมีช่องว่างเต็มไปหมด ส่งสัญญาณว่า ไม่พร้อม และไม่มีลูกค้าคนไหนจะกล้าเสี่ยงลงทุนด้วย
คุณต้องการบางสิ่งที่ทำงานหนักพอๆ กับคุณ—ข้อเสนอขายที่สะอาดและชนะใจลูกค้าที่ช่วยให้คุณได้ลูกค้าโดยไม่ต้องเสียเวลาไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ในบทความบล็อกนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตข้อเสนอการขายฟรีที่ช่วยให้คุณนำเสนอได้เร็วขึ้น ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน และปิดการขายได้โดยไม่ต้องตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย ✅
อะไรคือแบบฟอร์มข้อเสนอการขาย?
แบบฟอร์มข้อเสนอการขายเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า, ข้อเสนอแนะ, ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ, ระยะเวลา, และค่าใช้จ่าย
บริษัท (โดยเฉพาะบริษัท B2B) และผู้ให้บริการ (เช่น ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, หรือที่ปรึกษา) ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ, ครอบคลุม, และมืออาชีพ.
การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตช่วยให้ทีมและฟรีแลนซ์สามารถกรอกรายละเอียดของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสร้างข้อเสนอใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มหน้าคำถามที่พบบ่อยขนาดเล็กสำหรับข้อโต้แย้งที่ไม่ได้พูดออกมา คิดถึงคำถามทั้งหมดที่ทำให้ดีลล่มหลังประตูปิด: 'สิ่งนี้ปรับขนาดได้ไหม?' 'ถ้าเราใช้ X อยู่แล้วล่ะ?' ตอบคำถามเหล่านี้ในข้อเสนอขายของคุณก่อนที่พวกเขาจะถาม
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มข้อเสนอการขายที่ดี?
แบบฟอร์มข้อเสนอการขายที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารคุณค่าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายได้สำเร็จ. แบบฟอร์มนี้ควรมีการระบุถึงความต้องการของลูกค้า, ให้ข้อมูลที่ชัดเจน, และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่น.
นี่คือบางแง่มุมที่ควรพิจารณา:
- สรุปผู้บริหารที่ชัดเจน: เริ่มต้นด้วยภาพรวมที่กระชับซึ่งระบุความท้าทายของลูกค้าและวิธีที่โซลูชันของคุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
- ส่วนที่มีโครงสร้าง: ให้รูปแบบสำเร็จรูปสำหรับขอบเขตของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ราคา, และระยะเวลาเพื่อเร่งการร่าง
- โครงสร้างราคาที่โปร่งใส: แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการชำระเงิน และบริการเสริมหรือตัวเลือกเพิ่มเติมอย่างชัดเจน
- ฟิลด์การปรับแต่งที่ง่ายดาย: ให้คุณปรับแต่งข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วด้วยชื่อลูกค้าเป้าหมายโครงการเฉพาะ และรายละเอียดบริการที่เป็นเอกลักษณ์
- การจัดรูปแบบที่สะอาดและเป็นมืออาชีพ: เน้นรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI), ข้อเสนอคุณค่า, และขั้นตอนต่อไป โดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมท้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทีมภายในสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอการแก้ไข และแนบไฟล์อ้างอิงได้โดยตรงภายในเทมเพลต
- ป้ายกำกับสถานะการติดตาม: ทำเครื่องหมายข้อเสนอเป็น ร่าง, ส่งแล้ว, ทบทวนแล้ว, หรือ อนุมัติแล้ว เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า
- การจัดการงานแบบบูรณาการ: มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ เช่น งานแก้ไขข้อเสนอ คำขอความคิดเห็นจากลูกค้า หรือการแจ้งเตือนติดตามผล ภายในข้อเสนอ
- ตัวเลือกการจัดระเบียบภาพ: รองรับตาราง, รายการตรวจสอบ, ไทม์ไลน์, และแผนผังเพื่อทำให้รายละเอียดที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่าย
- ตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการส่งออก: ช่วยให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยการรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว หรือส่งออกได้อย่างง่ายดายเป็นไฟล์ PDF และ doc
- การติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า: ตรวจสอบเมื่อใดที่ลูกค้าเปิด ดู หรือมีปฏิสัมพันธ์กับข้อเสนอ เพื่อการติดตามผลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เพื่อชนะใจลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้สร้างเอกสารที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งระบุความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน เน้นย้ำตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง และทำให้ข้อเสนอของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมทั่วทั้งองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน! แต่ถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้ล่ะ?พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ ClickUpช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix สามารถลดการประชุมลงได้ถึง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมผ่านแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา. จินตนาการถึงการได้คืนเวลาที่มีประสิทธิภาพหลายร้อยชั่วโมงทุกสัปดาห์!
13 แม่แบบข้อเสนอการขายพร้อมใช้เพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
ข้อเสนอการขายต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้ทีมจัดการงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของลูกค้าได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่มีความสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปดูตัวอย่างเทมเพลตข้อเสนอการขาย 13แบบที่นำเสนอโดยซอฟต์แวร์จัดการข้อเสนอตัวนี้
1. แม่แบบข้อเสนอการบริการ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอการบริการ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ ละเอียดครบถ้วน กำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นคุณค่าของคุณ และเร่งกระบวนการอนุมัติจากลูกค้า เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาการจัดรูปแบบที่ยุ่งยากและรายละเอียดที่ตกหล่น—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณได้รับมากกว่าแค่เทมเพลต—คุณได้รับพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการเสนอโครงการง่ายขึ้น ตั้งแต่การร่างบริการไปจนถึงการติดตามการอนุมัติ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แยกย่อยแพ็กเกจบริการ รูปแบบการกำหนดราคา และระยะเวลาให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมิตรกับลูกค้า
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น ระดับบริการ, ระยะเวลาสัญญา, และ รอบการเรียกเก็บเงิน เพื่อปรับแต่งข้อเสนอทุกฉบับให้ตรงกับความต้องการ
- ติดตามข้อเสนอในแต่ละขั้นตอนด้วยมุมมองเช่น ข้อเสนอใหม่, การเจรจา, และ พร้อมเซ็น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการนำเสนอโซลูชันการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการ พร้อมรายละเอียดงาน ผลลัพธ์ ราคา และกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเพิ่มพลังให้ข้อเสนอการขายของคุณหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI สำหรับการขาย! ค้นพบวิธีปฏิบัติจริงที่ AI สามารถช่วยคุณปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย, อัตโนมัติการติดตามผล, และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า—เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอได้ฉลาดขึ้น, ตอบกลับได้รวดเร็วขึ้น, และปิดการขายได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง.
2. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการสื่อสารที่ยุ่งเหยิงและสร้างข้อเสนอที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ซึ่งได้รับการอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้าง—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานแบบลากและวางเดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระดมความคิดได้อย่างอิสระด้วยโน้ตติด, รูปร่าง, ข้อความ, และงาน—จากนั้นเปลี่ยนผ่านจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่นโดยไม่เสียแรงผลักดัน
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนโครงการด้วยภาพโดยใช้เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ด เช่น โน้ตติดและรูปร่าง
- สร้างภาพรวมโครงการที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องตั้งแต่เริ่มต้น
- เปลี่ยนแนวคิดที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้เพียงคลิกเดียว—ไม่ต้องส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการกำหนดขอบเขตโครงการ, จุดสำคัญ, และความต้องการทรัพยากรอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกันก่อนเริ่มงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1960Rosser Reeves จาก Ted Bates & Co. ได้แนะนำแนวคิด "จุดขายเฉพาะตัว" (Unique Selling Proposition หรือ USP) ซึ่งเป็นแนวคิดง่ายๆ ที่เปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาไปตลอดกาล ข้อเสนอการขายในปัจจุบันยังคงใช้หลักการพื้นฐานเดียวกันนี้อยู่ นั่นคือ การแสดงให้เห็นว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
3. แม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจของ ClickUp มอบระบบภาพสำหรับการวางแผนแนวคิด การจัดโครงสร้างงานที่ต้องส่งมอบ และการนำเสนอข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
แม่แบบข้อเสนอการให้คำปรึกษาที่ยืดหยุ่นนี้จะช่วยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้า ข้อเสนอคุณค่า และโซลูชันของคุณให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีเหตุผล คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดรูปแบบ และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการผลักดันการเจรจาให้สำเร็จ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างข้อเสนอที่ยืดหยุ่นและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
- จัดเรียงองค์ประกอบสำคัญ เช่น จุดสำคัญ ราคา และไทม์ไลน์ ให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างชัดเจนเพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติ
- ปรับโครงสร้างได้อย่างง่ายดายตามขนาดของโครงการ ความซับซ้อน หรืออุตสาหกรรม
📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการนำเสนอข้อเสนอด้านบริการ แผนกลยุทธ์ และโอกาสในการลงทุน เพื่อสร้างความร่วมมือและแหล่งเงินทุน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์ระบบเบื้องต้นเป็นเวลาห้านาทีในข้อเสนอการขายครั้งถัดไปของคุณ รวมถึงการทบทวนเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าปัจจุบันของพวกเขา (เว็บไซต์ กลยุทธ์ กระบวนการทำงาน ฯลฯ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้ลงทุนเวลาไปแล้ว สิ่งนี้จะแสดงถึงความกระตือรือร้นและให้ความน่าเชื่อถือแก่คุณ 🎯
4. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp
การเตรียมข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ละเอียดเมื่อลูกค้าขอราคา รายละเอียดขอบเขต และเงื่อนไขการส่งมอบแบบเปรียบเทียบภายในหนึ่งวัน เป็นการทดสอบความกดดันอย่างแท้จริง เทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบข้อเสนอของคุณ เร่งกระบวนการร่าง และขจัดข้อผิดพลาดที่อาจทำให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจ
เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้คุณเพื่อแยกบริการหรือสินค้าที่ซับซ้อนออกเป็นส่วน ๆ อย่างเป็นระเบียบ—เงื่อนไข, สิ่งที่จะได้รับ, ระดับราคา, ข้อยกเว้น, และระยะเวลา—โดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดรูปแบบ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มบริการเสริมหรือแพ็กเกจอัพเซลอย่างรวดเร็วในบล็อกแยกต่างหากเพื่อความชัดเจนและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ฝังวันที่สำคัญ, กำหนดเวลา, และขั้นตอนการอนุมัติไว้ในเอกสารเสนอโครงการโดยตรงผ่านวิดเจ็ตที่มีภาพ
- นำเสนอแผนโครงการ อย่างครบถ้วน ตั้งแต่วันแรก เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนว่าจะได้รับอะไรบ้างและเมื่อใด
📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ต้องการนำเสนอข้อตกลงทางการค้าที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมรายละเอียดสินค้า การแยกต้นทุน และเงื่อนไขเพื่อปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น
🔍 คุณทราบหรือไม่? ข้อเสนอการขายสามารถมีตั้งแต่หน้าเดียวไปจนถึงเอกสารหลายเล่มขนาดใหญ่—ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เดิมพันอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อโบอิ้งแข่งขันเพื่อสัญญาหลายพันล้านดอลลาร์กับกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในปี 2010 ข้อเสนอของพวกเขาสำหรับโครงการเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC-Xมีความยาวมากกว่า 8,000 หน้า! ซึ่งรวมถึงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่ละเอียดถี่ถ้วน เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด
แม้ว่าข้อเสนอทางธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่จำเป็นต้องมีความยาวมากขนาดนั้น แต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับความลึกและความละเอียดของข้อเสนอให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและขนาดของโอกาส สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการชนะข้อตกลงใหญ่ๆ ได้ 🏆
5. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
เมื่อลูกค้าต้องการการแยกงบประมาณที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี ความสับสนใด ๆ ในข้อเสนอของคุณอาจทำให้โอกาสของคุณลดลงได้เทมเพลตข้อเสนอการงบประมาณ ClickUp มอบทุกสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายต้องการเพื่อนำเสนอค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, และสิ่งที่ส่งมอบได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง—พร้อมใช้งานได้ทันที
เอกสารพร้อมใช้งานนี้ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีช่องกรอกข้อมูลสำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการชำระเงิน และแผนการดำเนินงานในตัว สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกข้อเสนอตรงกับความต้องการของลูกค้าและนำเสนอในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและสม่ำเสมอทุกครั้ง
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- นำเสนอข้อมูลงบประมาณอย่างชัดเจนพร้อมช่องที่สามารถแก้ไขได้สำหรับค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, และเงื่อนไขการชำระเงิน
- ใช้ภาพที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น แผนภูมิและตาราง เพื่อทำให้ตัวเลขที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- ส่งมอบข้อเสนอที่มืออาชีพและได้รับการอนุมัติได้ง่ายโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังวางแผนงบประมาณโครงการหรือการดำเนินงานที่ต้องการรูปแบบที่ชัดเจนและแยกรายการเพื่อนำเสนอค่าใช้จ่ายและอธิบายความจำเป็นทางการเงิน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างภาพ '30 วันแรก' ด้วย ClickUp
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าของคุณประสบความสำเร็จ—และลดความกังวลในช่วงเริ่มต้น—คือการแสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พวกเขาเซ็นสัญญา สร้างภาพที่ชัดเจนของ '30 วันแรก' ที่ระบุถึงเหตุการณ์สำคัญ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และขั้นตอนถัดไป อาจเป็นเพียงไทม์ไลน์ รายการตรวจสอบ หรือแม้แต่แผนที่เส้นทางแบบทีละขั้นตอน
วิธีดำเนินการใน ClickUp:
- ใช้มุมมอง Timeline หรือ Gantt ของ ClickUp เพื่อวางแผนแต่ละขั้นตอนของการปฐมนิเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงผลลัพธ์แรก
- สร้างรายการตรวจสอบหรือรายการงาน สำหรับทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- แชร์แผนการเริ่มต้นใช้งานกับลูกค้าของคุณโดยตรง—พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
- ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติและกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามกำหนดเวลาและมีความรับผิดชอบ
การมองเห็นภาพการเดินทางของผู้ใช้ใหม่ใน ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสตั้งแต่วันแรกอีกด้วย ลูกค้าจะรู้สึกมั่นใจ มีข้อมูลครบถ้วน และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ข้อเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น 🚀
6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
ตัวแทนขายและเอเจนซี่มักต้องจัดการสัญญากับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน—ติดตามว่าใครต้องลงนาม, กำหนดเวลาใดใกล้จะถึง, และการต่ออายุใดที่ต้องดำเนินการ.เทมเพลตการจัดการสัญญาของClickUpช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้.
มันมอบระบบสัญญาที่สมบูรณ์แบบและมืออาชีพ พร้อมสถานะและฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที แทนที่จะต้องสร้างตัวติดตามของคุณเองตั้งแต่ต้น คุณจะเห็นทุกขั้นตอนของข้อตกลงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในทันที
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้การแจ้งเตือนและกำหนดเวลาที่มีอยู่ในระบบเพื่อเตรียมการต่ออายุและการอนุมัติล่วงหน้า
- ติดตามทุกขั้นตอนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานะของสัญญาทั้งหมดในมุมมองที่จัดระเบียบไว้
- ติดตามงบประมาณ ค่าธรรมเนียม และขีดจำกัดความรับผิดควบคู่กับเหตุการณ์สำคัญทางกฎหมายตั้งแต่วันแรก
📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการจัดระเบียบวงจรสัญญา ติดตามข้อผูกพัน และจัดการการต่ออายุหรือการแก้ไขในสถานที่เดียวที่รวมศูนย์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มส่วน 'ภาพอนาคต' ลงในเอกสารของคุณ วาดภาพสั้น ๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับโลกของลูกค้าคุณอาจเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกับคุณ ใช้ตัวอย่างข้อเสนอการขายในรูปแบบของเรื่องราวก่อนและหลังเพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและคุณค่าที่คุณมอบให้
อยากทำให้ 'ภาพอนาคต' ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือไม่? ✨
ใช้ฟีเจอร์ClickUp Docsเพื่อเพิ่มภาพประกอบที่สวยงาม ตาราง และรายการตรวจสอบลงในข้อเสนอของคุณโดยตรง คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างเรื่องราวเปรียบเทียบก่อนและหลังที่ทรงพลังและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้
7. แม่แบบแผนการขายและการตลาด ClickUp
เมื่อทีมขายและทีมการตลาดทำงานบนแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน การประสานงานจะพังทลายอย่างรวดเร็วแม่แบบแผนการขายและการตลาดของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยพื้นที่ทำงานเดียวที่มีโครงสร้าง ซึ่งเป้าหมายการขาย กลยุทธ์การตลาด กำหนดการแคมเปญ และ KPI ทั้งหมดเชื่อมต่อกัน
คุณสามารถวางแผนแคมเปญ จัดสรรทรัพยากร และตัดสินใจตามกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณได้ —โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมายรายได้, วัตถุประสงค์ทางการตลาด, และภารกิจของแคมเปญในส่วนที่พร้อมใช้งาน
- มอบหมายความเป็นเจ้าของ, ติดตามความคืบหน้า, และรักษาความสอดคล้องกันระหว่างแผนก
- ใช้การอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือนเพื่อตรวจจับความล่าช้าตั้งแต่เนิ่นๆ และบรรลุทุกกำหนดเวลาด้วยความมั่นใจ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดที่มีรายละเอียดชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย แคมเปญ และ KPI ของทุกแผนก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักโบราณคดีได้ค้นพบม้วนกระดาษปาปิรุสจาก2000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งพ่อค้าได้เสนอข้อตกลงการค้าในรูปแบบลายลักษณ์อักษร—เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบโบราณของข้อเสนอการขายนั่นเอง
8. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
เทมเพลตแผนการขาย ClickUp มอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณจัดระเบียบกลยุทธ์การขายทั้งหมดในที่เดียว—ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการดำเนินการ—โดยไม่ต้องประกอบเข้าด้วยกันด้วยตนเอง
ต่างจากเทมเพลตก่อนหน้านี้ที่ผสานการตลาดและกิจกรรมการขายเข้าไว้ในกระบวนการทำงานเดียว เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการดำเนินการขายโดยเฉพาะ มันมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมาย SMART อย่างชัดเจน การวางกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าหมาย และการจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการขายผ่านการติดตามงานอย่างละเอียด
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดโครงสร้างการเดินทางขายทั้งหมดของคุณตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการในพื้นที่ทำงานเฉพาะ
- ใช้มุมมองแบบไดนามิก เช่น ไทม์ไลน์ และ แกนต์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานและลำดับความสำคัญ
- ตั้งเป้าหมาย SMART มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าในทุกกิจกรรมการขาย
📌 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนขายและผู้จัดการที่วางแผนเป้าหมายรายได้ กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ และตารางการติดต่อเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายที่คาดการณ์ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายงานการขาย
9. แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp
เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp จัดระเบียบทุกความต้องการ กำหนดเวลา และจุดประเมินผลไว้ในที่เดียว—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ต่างจากแบบฟอร์มพื้นฐาน เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น คุณสามารถปรับแต่งทุกส่วนได้ ตั้งแต่รายละเอียดโครงการไปจนถึงความคาดหวังของผู้จัดหา และติดตามแต่ละคำขอเสนอราคา (RFQ) ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ส่งแล้ว, ตรวจสอบแล้ว, อนุมัติแล้ว หรือ ปฏิเสธ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งส่วนของคำขอเสนอราคา (RFQ) ให้เหมาะสมกับโครงการและเกณฑ์ของผู้ขายของคุณ
- ระบบอัตโนมัติการกระจายคำขอเสนอราคา (RFQ) เพื่อให้คุณสามารถส่ง คำขอเสนอราคาเฉพาะโครงการ ไปยังผู้ขายหลายรายได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขในขณะทำงาน เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้รับเหมาอิสระ, และเอเจนซีที่ให้บริการลูกค้าซึ่งต้องการวิธีการที่ยืดหยุ่นและมืออาชีพในการส่งเอกสาร RFQและเปรียบเทียบการตอบกลับจากผู้ขาย
10. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp
การมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ไร้ที่ติให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างความไว้วางใจและวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในระยะยาวเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าของ ClickUp จะอยู่กับคุณตั้งแต่การต้อนรับครั้งแรกไปจนถึงการตั้งค่าบริการ เพื่อให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและสมบูรณ์แบบโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถติดตามและจัดการงานต่าง ๆ เช่น การส่งของขวัญต้อนรับ การนัดหมายการโทรแนะนำตัว การมอบหมายสมาชิกในทีมภายใน และการรวบรวมแบบสอบถามการแนะนำตัว—ทั้งหมดในที่เดียว
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งการเริ่มต้นใช้งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทลูกค้า, แพ็กเกจบริการ, และ วันที่โทรเริ่มต้นใช้งาน
- ใช้มุมมองเช่น แบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้า และ การแยกย่อยแพ็คเกจบริการ เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนสำคัญ
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยระบบลากและวาง พร้อมอัปเดตแบบเรียลไทม์
📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามความคืบหน้า และรับรองการส่งต่อข้อมูลระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายบริการอย่างราบรื่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเอเจนซี่ระดับไฮเอนด์บางแห่งที่นิยมใส่กลิ่นอ่อน ๆลงในเอกสารข้อเสนอที่พิมพ์ออกมา— เช่น กลิ่นไม้จันทน์หรือกลิ่นซิตรัสที่บางเบา — เพื่อทำให้เอกสารดูโดดเด่นและสร้างความทรงจำทางประสาทสัมผัส
11. แม่แบบข้อตกลงบริการ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUpช่วยให้คุณสร้างสัญญาที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งระบุรายละเอียดสิ่งที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้โครงการเริ่มต้นบนพื้นฐานที่มั่นคงและทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณจะได้รับฟิลด์ที่กำหนดเองในตัวเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อตกลงตามประเภทบริการ มูลค่าสัญญา หรือข้อมูลลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบเมื่อข้อตกลงดำเนินไป แม่แบบนี้ช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวัง กำหนดขอบเขต และเริ่มต้นดำเนินการได้โดยไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับการตั้งค่า
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามประเภทบริการ มูลค่าสัญญา และรายละเอียดลูกค้าสำคัญ
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกด้วยรูปแบบสัญญาที่ปรับแต่งได้และมีความเป็นมืออาชีพ
- แยกข้อตกลงออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการที่ต้องการร่างข้อตกลงทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถปรับแต่งได้ และระบุรายละเอียดของงาน เงื่อนไขการชำระเงิน และความคาดหวังของโครงการอย่างชัดเจน
12. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRMของClickUp ช่วยให้คุณควบคุมทุกการสนทนา ข้อตกลง และการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ—โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ระบบติดตามลูกค้าแต่ละรายผ่านสถานะที่กำหนดเอง เช่น ผ่านการคัดเลือก, ต้องการการอนุมัติ, หรือ ปิดการขาย, และจัดระเบียบข้อมูลติดต่อด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น ประเภทรายการ CRM, อุตสาหกรรม, และ ตำแหน่งงาน—เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อและขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านสถานะที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของดีลได้ในพริบตา
- จัดเรียงและกรองรายชื่อผู้ติดต่อด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามผลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองกระบวนการขาย และ มุมมองงานที่ได้รับมอบหมายของฉัน เพื่อจัดการกับกระบวนการขายและงานประจำวัน
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่จัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามจุดติดต่อของลูกค้า, และจัดระเบียบข้อมูลบัญชีเพื่อขับเคลื่อนดีลผ่านกระบวนการขายด้วยอุปสรรคที่น้อยลง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรูปแบบ 'เลือกการผจญภัยของคุณเอง' ในข้อเสนอ ใช้ส่วนที่สามารถคลิกได้หรือสารบัญแบบโต้ตอบ ให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถข้ามไปยังราคาได้ทันที ในขณะที่ผู้ที่สนใจด้านเทคนิคสามารถเจาะลึกข้อมูลจำเพาะได้ ทุกคนพอใจ ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอจนหงุดหงิด
13. แม่แบบบันทึกข้อตกลงดีล ClickUp
บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเริ่มต้นกระบวนการสร้างก่อนที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ นี่คือข้อเสนอขายอย่างรวดเร็วของคุณ—ทำให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ทำให้โมเมนตัมช้าลง แม่แบบบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นของ ClickUp ทำให้การจัดระเบียบรายละเอียดสำคัญทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ข้อตกลงดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
คุณจะได้รับพื้นที่เฉพาะที่ปรับแต่งเอกสารสำหรับการเจรจาแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเงื่อนไข วันที่สำคัญ และข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่าน เอกสารเริ่มต้น ที่กระจัดกระจายหรืออีเมลยาวเหยียด
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จับเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเร่งความสอดคล้องและการดำเนินการ
- แท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มความคิดเห็นโดยตรงในบันทึกเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
- อย่าพลาดวันสำคัญและการดำเนินการด้วยระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำในตัว
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการบันทึกประเด็นสำคัญในการเจรจาต่อรอง ติดตามเงื่อนไขของข้อตกลง และประสานงานทีมก่อนลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ
ชนะใจลูกค้าได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตข้อเสนอการขายจาก ClickUp
แม่แบบข้อเสนอการขายส่วนใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการ: โครงสร้างที่น่าเบื่อเหมือนกัน ภาษาที่กระอักกระอ่วนที่คุณต้องพยายามปรับให้ดูดี
ClickUp ข้ามขั้นตอนเหล่านั้นไปทั้งหมด เทมเพลตของมันมอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้กับคุณ—คุณสามารถปรับแต่งเอกสารได้ตามต้องการ เพิ่มแบรนด์ของคุณ ปรับแต่งส่วนต่างๆ และทำให้มันฟังดูเหมือนคุณ
คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างได้ภายใน ClickUp มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และทำให้ทุกข้อเสนอเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันยังคงสะอาด เรียบง่าย และพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ
🚀สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสร้างข้อเสนอที่น่าประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ง่ายขึ้น และในที่เดียว ✅