วิธีการประเมินรูปแบบการกำหนดราคา SaaS ที่สามารถขยายได้

การเลือกโมเดลการกำหนดราคา SaaS ที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องของการเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุด แต่เป็นเรื่องของการรู้ว่าคุณกำลังจ่ายเงินเพื่ออะไร และค่าใช้จ่ายนั้นจะยังคงสมเหตุสมผลเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นหรือไม่
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายโมเดลการกำหนดราคา SaaS ที่พบบ่อยที่สุดอย่างละเอียด นอกจากนี้ เราจะแสดงวิธีการประเมินโมเดลการกำหนดราคา SaaS ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเกินความจำเป็นเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น!
SaaS Pricing คืออะไรและทำงานอย่างไร
การกำหนดราคา SaaS คือวิธีที่บริษัทซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงินคุณสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของพวกเขา แทนที่จะซื้อซอฟต์แวร์ครั้งเดียว คุณจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง ซึ่งมักจะรายเดือนหรือรายปี ค่าธรรมเนียมนั้นจะให้คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัปเดต การโฮสต์ และการสนับสนุน
หัวใจสำคัญของทุกรูปแบบการเรียกเก็บเงินแบบ SaaS คือ "ตัวชี้วัดมูลค่า" นี่คือสิ่งที่คุณกำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อ อาจเป็น:
- จำนวนผู้ใช้
- ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ
- คุณสมบัติที่ปลดล็อกแล้ว
- การกระทำที่ดำเนินการ (เช่น การเรียกใช้ API หรือการส่งข้อความ)
การเข้าใจตัวชี้วัดมูลค่าช่วยให้คุณคาดการณ์ได้ว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างไรเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
นี่คือสิ่งที่ทำให้การกำหนดราคา SaaS แตกต่าง:
- โมเดลรายได้ประจำ: คุณจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่สูง
- รอบการสมัครสมาชิก: การเรียกเก็บเงินจะเกิดขึ้นตามกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอ เช่น รายเดือนหรือรายปี
- การพึ่งพามิติมูลค่า: ต้นทุนผูกติดกับการใช้งาน, ผู้ใช้, หรือคุณสมบัติ
- บริการรวม: ราคาการสมัครสมาชิกนี้รวมการอัปเดต, การโฮสต์, และการสนับสนุนลูกค้า
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ซื้อคือการใช้เครื่องมือมากเกินไป การใช้เครื่องมือ SaaS ที่ไม่เชื่อมต่อกันมากเกินไปจะก่อให้เกิดการขยายตัวของงาน— การกระจายกิจกรรมการทำงานไปทั่วเครื่องมือหลายตัวที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้ ซึ่งนำไปสู่การเสียเวลา การขาดบริบทที่ชัดเจน และค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์ที่ไม่ชัดเจน
เมื่องานกระจัดกระจาย ยากที่จะเห็นว่าเครื่องมือที่คุณจ่ายเงินไปนั้นคืออะไร หรือคุ้มค่าหรือไม่ การมีพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียวทำให้การติดตามการใช้จ่ายและเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงง่ายขึ้นมาก
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace แห่งแรกของโลกClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
ประเภทของรูปแบบการกำหนดราคา SaaS
บริษัท SaaS ต่าง ๆ ใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน
เป้าหมายของคุณ? เพื่อตอบคำถามหนึ่งข้อ: ฉันกำลังจ่ายเงินเพื่ออะไร?
เรามาดูตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดกัน และช่วยคุณตัดสินใจว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด
เราจะครอบคลุม:
- ราคาเหมาจ่าย
- การกำหนดราคาแบบหลายระดับ
- การกำหนดราคาตามการใช้งาน
- ราคาต่อผู้ใช้
- การกำหนดราคาแบบฟรีเมียม
- การกำหนดราคาตามคุณสมบัติ
เมื่อใดที่การกำหนดราคาแบบอัตราเดียวจึงเหมาะสม?
การกำหนดราคาแบบอัตราเดียวคิดราคาคงที่เพียงราคาเดียวสำหรับทุกอย่าง ไม่มีระดับชั้นและไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน
วิธีนี้ใช้ได้ดีสำหรับเครื่องมือที่เรียบง่ายหรือผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้นที่ลูกค้าทุกคนมีความต้องการคล้ายคลึงกัน
ข้อเสีย? ผู้ใช้ทั่วไปอาจรู้สึกว่าราคาสูงเกินไป. ผู้ใช้ระดับสูง, อย่างไรก็ตาม, ได้รับคุณค่ามากมายโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม. ซึ่งทำให้เสียโอกาสทางการเงิน.
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อดีและข้อเสีย:
✅ ข้อดี
- เข้าใจง่าย
- ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้
- ง่ายสำหรับผู้ขายในการจัดการ
❌ ข้อเสีย
- ไม่มีเส้นทางการอัปเกรด
- ไม่สามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งาน
- สามารถทำให้ทีมที่เล็กกว่ากลัวได้
เมื่อใดที่ระบบราคาแบบชั้นเชิงทำงานได้ดีที่สุด?
การกำหนดราคาแบบเป็นขั้นบันไดเป็นรูปแบบที่คุณจะพบเห็นได้บ่อยที่สุด โดยจะนำฟีเจอร์ต่าง ๆ มาจัดเป็นแผนบริการหลายระดับ—โดยทั่วไปจะมีสามหรือสี่แผน—ซึ่งแต่ละแผนจะมีราคาที่แตกต่างกัน
|ระดับ
|ผู้ชมทั่วไป
|สิ่งที่รวมอยู่โดยทั่วไป
|ผู้เริ่มต้น
|ทีมขนาดเล็ก, บุคคล
|คุณสมบัติหลัก, พื้นที่จัดเก็บจำกัด
|มืออาชีพ
|การเติบโตของทีม
|คุณสมบัติขั้นสูง, การผสานระบบ
|องค์กร
|องค์กรขนาดใหญ่
|ขีดจำกัดที่กำหนดเอง, การสนับสนุนเฉพาะ, การควบคุมความปลอดภัย
โมเดลนี้ทำงานได้เพราะรองรับขนาดทีมและงบประมาณที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมอบแนวทางที่ชัดเจนในการอัปเกรดเมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: กุญแจสำคัญในการทำให้ระบบราคาแบบชั้นประสบความสำเร็จคือความชัดเจน หากไม่ชัดเจนว่าทำไมระดับที่สูงกว่าถึงมีราคาแพงกว่า แสดงว่าระบบราคานั้นออกแบบมาไม่ดี
เมื่อเลือกแพ็กเกจ ลูกค้าควรมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาต้องการ การจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการใช้จ่าย SaaS
เมื่อใดที่การกำหนดราคาตามการใช้งานสอดคล้องกับคุณค่า?
การกำหนดราคาตามการใช้งาน หรือที่รู้จักในชื่อการจ่ายตามการใช้งานจริง จะคิดค่าบริการตามปริมาณที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์
นี่คือตัวชี้วัดทั่วไปที่คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการ:
- การเรียกใช้ API หรือคำขอ
- การจัดเก็บหรือการถ่ายโอนข้อมูล
- ข้อความหรือการแจ้งเตือนที่ส่ง
- ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่หรือเหตุการณ์ที่ติดตาม
- คำนวณเวลาที่ใช้หรือเครดิตที่ใช้
โมเดลนี้เชื่อมโยงค่าใช้จ่ายโดยตรงกับมูลค่า คุณจ่ายมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้มากขึ้นเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่85% ของบริษัทซอฟต์แวร์ได้นำแนวทางนี้มาใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือที่การใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลูกค้า เช่น โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์หรือแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต แต่การวางแผนงบประมาณอาจทำได้ยากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดในแต่ละเดือน
เมื่อใดที่การคิดราคาตามผู้ใช้แต่ละคนมีความเหมาะสม?
การคิดราคาตามผู้ใช้แต่ละรายจะคิดค่าบริการสำหรับแต่ละบุคคลที่ใช้งานเครื่องมือ
มันง่ายที่จะเข้าใจและสามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของทีมของคุณ นั่นคือเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมสำหรับเครื่องมือการร่วมมือ
ปัญหาคืออะไร? บางครั้งมันอาจทำให้การนำไปใช้ลดลง. ทีมอาจหลีกเลี่ยงการเพิ่มผู้ใช้เพื่อประหยัดเงิน. มันอาจนำไปสู่การกักเก็บที่นั่ง. คุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เลย.
👀 คุณทราบหรือไม่? องค์กรสูญเสียเงินถึง21 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง SaaS ที่ไม่ได้ใช้งาน
ก่อนที่จะตัดสินใจใช้โมเดลตามผู้ใช้แต่ละราย ให้ถามตัวเองว่า:
- เราต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานหรือไม่?
- มีส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมากหรือไม่?
- สามารถเพิ่มหรือลดที่นั่งได้ระหว่างรอบการใช้งานหรือไม่?
- มีที่นั่งสำหรับดูอย่างเดียวที่ถูกกว่านี้ไหม?
เมื่อใดที่การกำหนดราคาแบบฟรีเมียมช่วยในการได้มาซึ่งลูกค้า?
การกำหนดราคาแบบฟรีเมียม (Freemium pricing) เสนอแผนการใช้งานฟรีตลอดไป พร้อมตัวเลือกอัปเกรดแบบชำระเงินเพื่อเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม
มันทำงานได้ดีสำหรับสินค้าที่แพร่กระจายผ่านการบอกต่อปากต่อปาก ผู้ใช้ฟรีจะลองใช้สินค้า สร้างนิสัยการใช้งาน และบางคนอาจอัปเกรดในที่สุด เมื่อมันทำงานได้ดี ผู้ใช้ฟรีของคุณจะกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ดีที่สุดของคุณ
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการหาจุดสมดุลที่เหมาะสม หากแผนฟรีให้สิทธิประโยชน์มากเกินไป จะไม่มีใครอัปเกรด แต่ถ้าจำกัดมากเกินไป ผู้ใช้ใหม่ก็จะไม่อยู่ต่อนานพอที่จะเห็นคุณค่า
เมื่อใดที่การกำหนดราคาตามคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่?
การกำหนดราคาตามคุณสมบัติเน้นที่การปลดล็อกความสามารถเฉพาะที่มีมูลค่าสูง แทนที่จะเป็นการเพิ่มขีดจำกัดการใช้งานเพียงอย่างเดียว วิธีนี้พบได้บ่อยในซอฟต์แวร์ที่ขายให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งต่างๆ เช่น ความปลอดภัยขั้นสูง เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการผสานรวมแบบกำหนดเอง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้และสมเหตุสมผลกับราคาที่สูงขึ้น
ลูกค้าองค์กรมักต้องการ:
- ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single sign-on)
- บันทึกการตรวจสอบ
- เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สิทธิ์ขั้นสูง
- การผสานระบบแบบกำหนดเองและการเข้าถึง API
- การสนับสนุนที่ทุ่มเทและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
ทีมขนาดเล็กอาจไม่ต้องการคุณสมบัติเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงมีราคาแยกต่างหาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SaaS
วิธีการประเมินรูปแบบการกำหนดราคา SaaS สำหรับธุรกิจของคุณ
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงรูปแบบต่าง ๆ แล้ว คุณจะสามารถประเมินพวกมันเพื่อธุรกิจของคุณได้อย่างไร? มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ราคาที่ติดไว้เท่านั้น มาดูกันให้ละเอียด 🛠️
กำหนดตัวชี้วัดมูลค่าที่สอดคล้องกับผลลัพธ์
ขั้นตอนแรกคือการดูที่ตัวชี้วัดมูลค่า—สิ่งที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน—และถามว่ามันสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมายที่คุณพยายามจะบรรลุหรือไม่ ตัวชี้วัดมูลค่าที่ดีควรเติบโตขึ้นเมื่อคุณได้รับมูลค่าจากผลิตภัณฑ์มากขึ้น
📌 ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้มีความเหมาะสมสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เพราะการมีผู้ใช้มากขึ้นทำให้เครื่องมือมีคุณค่ามากขึ้น หากมีเพียงครึ่งหนึ่งของทีมคุณที่เข้าสู่ระบบเป็นประจำ คุณอาจจ่ายเงินเกินความจำเป็น ตรวจสอบการใช้งานจริงและเปรียบเทียบกับจำนวนที่คุณถูกเรียกเก็บเงิน
รายงานภาพที่สามารถปรับแต่งได้ในเครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถติดตามผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่, การยอมรับฟีเจอร์, และแนวโน้มการใช้งานของทีมต่าง ๆ ได้ในมุมมองเดียว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นใบอนุญาตที่ไม่ได้ใช้งาน, ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น, หรือเครื่องมือที่ไม่ได้สร้างคุณค่าได้อย่างง่ายดาย ผลลัพธ์คือ? คุณสามารถกำจัดความสูญเปล่าและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการและความเต็มใจในการจ่ายเงิน
ลูกค้าทุกคนไม่เหมือนกัน. บริษัทสตาร์ตอัพขนาดเล็กมีความต้องการที่แตกต่างกันมาก และมีงบประมาณที่น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับองค์กรระดับโลก. การตั้งราคาที่ดีจะสะท้อนถึงสิ่งนี้โดยการนำเสนอแพ็กเกจที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน.
ในฐานะผู้ซื้อ, ถามตัวเองว่า:
- เรากำลังถูกผลักดันให้เข้าสู่แผนที่สูงขึ้นเพียงเพราะฟีเจอร์เดียวหรือไม่?
- ระดับกลางเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ขาดเครื่องมือสำคัญเพียงอย่างเดียวหรือไม่?
การเข้าใจกลุ่มลูกค้าของคุณช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่างด้านราคาและแผนบริการที่มีบรรจุภัณฑ์เกินความจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รวบรวมข้อเสนอแนะที่ชัดเจนจากผู้ที่ใช้งานเครื่องมือจริง คุณสามารถสอบถามทีมว่าต้องการฟีเจอร์ใดบ้าง ไม่เคยใช้งานฟีเจอร์ใด และราคาส่วนไหนที่รู้สึกว่าไม่สอดคล้อง—ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านClickUp Forms
ทุกการตอบกลับจะถูกส่งเข้าสู่ ClickUp โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถมองเห็นรูปแบบ, ระบุช่องว่างระหว่างแผน, และตัดสินใจได้ว่าการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้ระดับที่สูงขึ้นนั้นคุ้มค่าจริงหรือไม่
สร้างแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ของหน่วยธุรกิจพร้อมระยะเวลาคืนทุนและอัตรากำไร
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะคำนวณตัวเลขแล้ว คุณจำเป็นต้องคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ซึ่งมากกว่าค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนอย่างมาก
คุณยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ด้วย:
|องค์ประกอบของต้นทุน
|ครั้งเดียว
|เกิดขึ้นซ้ำ
|หมายเหตุ
|ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
|—
|รายเดือน/รายปี
|ต้นทุนพื้นฐานของซอฟต์แวร์
|การดำเนินการ/การเริ่มต้นใช้งาน
|ใช่
|—
|บ่อยครั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่แต่ต้องจ่ายล่วงหน้า
|การฝึกอบรม
|ใช่
|กำลังดำเนินอยู่
|เวลาที่ทีมของคุณใช้ในการเรียนรู้
|การผสานรวม
|บางครั้ง
|บางครั้ง
|ค่าธรรมเนียมสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
|ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
|—
|ตัวแปร
|ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเกินขีดจำกัด
เมื่อข้อมูลการทำงานและการเงินอยู่ในที่เดียว จะทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายที่แท้จริงง่ายขึ้นClickUp's Converged AI Workspaceช่วยกำจัด Context Sprawl และปรับปรุงความถูกต้อง
ClickUp รวมงาน การติดตามเวลา เอกสาร และแดชบอร์ดไว้ในที่ทำงานเดียว ทำให้ข้อมูลต้นทุนเชื่อมโยงกับงานจริง
📌 ตัวอย่างเช่น ทีมที่กำลังประเมินเครื่องมือการจัดการโครงการสามารถติดตาม เวลาที่ใช้ในแต่ละงาน เชื่อมโยงสัญญากับผู้ขายในClickUp Docs และดูแนวโน้มการใช้งานในแดชบอร์ดได้
ClickUp Brain ผู้ช่วยAI เชิงบริบทจะสรุปกิจกรรมและเน้นช่องว่างด้านต้นทุน ช่วยให้ทีมมองเห็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน ประมาณการ ROI ที่แท้จริง และตัดสินใจว่าควรลดระดับเครื่องมือ เปลี่ยนทดแทน หรือขยายการใช้งาน
การผสมผสานที่ทรงพลังของฟีเจอร์และความสามารถเหล่านี้คือเหตุผลที่ผู้ใช้ชื่นชอบ ClickUp:
ฉันชอบมากที่มีทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แดชบอร์ดส่วนตัว ลิงก์ไปยังโปรเจกต์หรือการสนทนาต่าง ๆ การค้นหา และ AI ที่ทำงานได้ดี... พูดง่าย ๆ คือ มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้ทีมขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันในทุกโปรเจกต์ ความสามารถในการสร้างกลุ่มปิด/ส่วนตัว ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมช่องสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แชทภายนอกอีกด้วย ฉันแค่เปิดหน้าต่าง ClickUp เพียงหน้าต่างเดียวก็สามารถทำงานได้แล้ว สุดยอด!
ทดสอบความเครียดของสัญญาและสถานการณ์การใช้งาน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบความแข็งแกร่งของราคาต่อความเป็นไปได้ในอนาคต
- จะเกิดอะไรขึ้นกับบิลของคุณหากทีมของคุณมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีหน้า?
- หากการใช้งานของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูที่คุณมีงานเยอะล่ะ?
สร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่ดีที่สุด คาดว่าจะเกิดขึ้น และสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด และโปรดปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ SaaS ที่เหมาะสม มองหาข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่ออายุอัตโนมัติ การเพิ่มราคา และสิ่งที่เกิดขึ้นหากคุณต้องการยกเลิกหรือลดระดับแผนของคุณ
มองเห็นแนวโน้มการใช้งานตามเวลาเพื่อทำนายอย่างสมจริงและหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในสัญญาที่ไม่เหมาะสม—ทั้งหมดนี้ได้ด้วย ClickUp Dashboards
กลยุทธ์การกำหนดราคา SaaS เพื่อสนับสนุนโมเดลธุรกิจของคุณ
โมเดลการกำหนดราคาคือโครงสร้าง ของการกำหนดราคา SaaS ในขณะที่กลยุทธ์การกำหนดราคาคือแนวทาง ในการกำหนดจุดราคาที่แท้จริง การเข้าใจกลยุทธ์เบื้องหลังการกำหนดราคาของผู้ขายสามารถให้ข้อได้เปรียบในการเจรจาและการประเมินผล 👀
กรณีการใช้งานการกำหนดราคาเจาะตลาด
บริษัทเข้าสู่ตลาดด้วยราคาที่ต่ำมากเพื่อดึงดูดลูกค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เมื่อพวกเขามีฐานที่มั่นคงแล้ว พวกเขาก็เริ่มปรับราคาสูงขึ้น นี่เป็นกลยุทธ์ที่พบบ่อยสำหรับบริษัทใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ความเสี่ยงสำหรับบริษัทคือพวกเขาอาจดึงดูดลูกค้าที่สนใจเพียงราคาต่ำเท่านั้น และจะจากไปทันทีที่ราคาสูงขึ้น ในฐานะผู้ซื้อ หมายความว่าคุณอาจได้รับข้อเสนอที่ดีในตอนแรก แต่ควรเตรียมพร้อมสำหรับราคาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
กรณีการใช้งานการตั้งราคาแบบขั้นบันได
การตั้งราคาแบบสูงเพื่อตัดกำไร (Price skimming) คือกลยุทธ์ตรงข้ามกับการตั้งราคาเจาะตลาด (Penetration pricing) บริษัทจะ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมสูงในราคาที่สูงมาก เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อแรกเริ่มที่เต็มใจจ่ายในราคาพรีเมียม เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะลดราคาลงเพื่อดึงดูดตลาดที่กว้างขึ้น
คุณจะเห็นสิ่งนี้กับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีคู่แข่งน้อยมากเมื่อเปิดตัว ช่วยให้บริษัทสามารถคืนทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการวิจัยการกำหนดราคาตามมูลค่า
การกำหนดราคาตามคุณค่า (Value-based pricing) คือการกำหนดราคาโดยอิงจากคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ใช่ต้นทุนหรือคู่แข่ง บริษัทจำเป็นต้องเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปัญหาที่ตนสามารถแก้ไขได้ และคุณค่าที่การแก้ไขนั้นมอบให้กับลูกค้า
การวิจัยนี้มักเกี่ยวข้องกับ:
- การสัมภาษณ์ลูกค้า: พูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่พวกเขาเผชิญและวิธีที่ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือ
- การสำรวจ: การใช้เครื่องมือเช่น Van Westendorp Price Sensitivity Meter เพื่อวัดว่าผู้คนเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากน้อยเพียงใด
- การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน: ตรวจสอบว่าฟีเจอร์ใดถูกใช้งานมากที่สุดโดยลูกค้าที่มีความสุขที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผลิตภัณฑ์ SaaS ระดับโลกหลายแห่ง (เช่น Netflix, Spotify, Adobe) ปรับราคาตามภูมิภาคตามอำนาจซื้อ (การแบ่งแยกราคา) นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ใช้ในอินเดียมักจ่ายน้อยกว่าผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา—กลยุทธ์นี้ช่วยปรับสมดุลความต้องการของตลาดและความสามารถในการจ่าย
ความเสี่ยงด้านการกำหนดราคาตามคู่แข่ง
ที่นี่ บริษัทจะกำหนดราคา โดยอิงจากสิ่งที่คู่แข่งกำลังเรียกเก็บ อาจต่ำกว่าเล็กน้อย สูงกว่าเล็กน้อย หรือเท่ากับระดับเดียวกัน
แนวทางนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคู่แข่งของคุณได้ทำการบ้านมาอย่างดีและตั้งราคาสินค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ยังมองข้ามคุณค่าเฉพาะตัวของคุณเอง และอาจนำไปสู่การแข่งขันแบบ "ลดราคาแข่งกันจนขาดทุน" ที่บริษัทต่าง ๆ ลดราคาลงเรื่อย ๆ จนไม่มีใครทำกำไรได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการวิเคราะห์คู่แข่ง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดราคา SaaS และข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
แม้จะมีโมเดลและกลยุทธ์ที่ถูกต้อง การตั้งราคาอาจผิดพลาดได้ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรคำนึงถึง ไม่ว่าคุณจะขายซอฟต์แวร์หรือซื้อซอฟต์แวร์ ✨
รักษาหน้าแสดงราคาให้เรียบง่ายและโปร่งใส
หน้าแสดงราคาที่ดีควรอ่านง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว คุณควรสามารถเข้าใจแผนต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
🚩 สัญญาณเตือน ได้แก่:
- ค่าธรรมเนียมแอบแฝง
- ลักษณะที่ไม่ชัดเจน
- ไม่มีราคาที่มองเห็นได้
✅ หน้าแสดงราคาที่ดีที่สุดจะจำกัดตัวเองไว้ที่ สามหรือสี่ระดับราคา ใช้ ตารางเปรียบเทียบ ที่ชัดเจน และเน้นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับเอกสารภายในของคุณเองได้เช่นกัน จัดระเบียบการวิจัยราคาของผู้ขายของคุณให้เป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณโดยการเก็บไว้ใน ClickUp Docs
เชื่อมโยงบรรจุภัณฑ์กับตัวชี้วัดมูลค่าที่ชัดเจน
การบรรจุภัณฑ์คือวิธีการที่ฟีเจอร์ต่างๆ ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในแผนที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ไม่ควรเป็นแบบสุ่ม แต่ละระดับควรนำเสนอชุดเครื่องมือที่มีเหตุผลสำหรับลูกค้าประเภทเฉพาะ
🚩 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย:
- แผนฟรีที่ทรงพลังเกินไป
- คุณสมบัติพื้นฐานถูกล็อกไว้เบื้องหลังแพ็กเกจราคาแพง
✅ ดูว่าฟีเจอร์ใดที่ทีมของคุณพึ่งพาจริง เพื่อเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเกินความจำเป็น ด้วย ClickUp Dashboards
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัท SaaS มักใช้การกำหนดราคาแบบสมอ (price anchoring) บนหน้าแสดงราคาของพวกเขา—การระบุแผนราคาที่สูงกว่าไว้ก่อนจะทำให้แผนราคาที่ต่ำกว่าดูคุ้มค่ามากขึ้นในทางจิตวิทยา
ติดตามผลการดำเนินงานด้านราคาด้วยตัวชี้วัดหลัก
การกำหนดราคาไม่ใช่กิจกรรมที่ "ตั้งแล้วลืม" แต่ต้องมีการทบทวนและปรับแก้อย่างสม่ำเสมอ
คุณควรติดตามตัวชี้วัด SaaS เช่น:
- อัตราการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละระดับ
- ลูกค้าอัปเกรดหรือดาวน์เกรดบ่อยแค่ไหน และ
- การเปลี่ยนแปลงราคาส่งผลกระทบต่อการสูญเสียลูกค้าอย่างไร
✅ รวมข้อมูลของคุณไว้ในแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับประสิทธิภาพการกำหนดราคาและตรวจพบปัญหาได้เร็วขึ้น
ใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นในวงกว้าง
การตัดสินใจด้านราคาอย่างชาญฉลาดต้องอาศัยการรับฟังเสียงของลูกค้า แต่การคัดกรองข้อมูลจากตั๋วสนับสนุนลูกค้า บันทึกการโทรขาย และแบบสำรวจนับพันรายการด้วยตนเองนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ นี่คือจุดที่ AI กลายเป็นพลังพิเศษสำหรับทีมยุคใหม่ 🤩
ClickUp Brain สรุปประเด็นสำคัญ ระบุข้อโต้แย้ง และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว—โดยไม่ต้องเพิ่มAI ที่ไม่จำเป็น(หรือเครื่องมือ AI มากเกินไป) ในระบบของคุณ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ AI และวิธีหลีกเลี่ยง:
ตั้งราคาให้เหมาะสมด้วย ClickUp
การกำหนดราคา SaaS ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางการเงินเท่านั้น—มันยังกำหนดวิธีการทำงานและการขยายตัวของทีมคุณอีกด้วย รูปแบบที่เหมาะสมจะเติบโตไปพร้อมกับคุณ มีความชัดเจนแม้การใช้งานจะเปลี่ยนแปลง และสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงในระยะยาว
แต่นั่นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเท่านั้น เมื่อข้อมูลราคา ข้อมูลการใช้งาน และงานต่าง ๆ ถูกแยกอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน ต้นทุนก็จะเริ่มไม่ชัดเจนอย่างรวดเร็ว
ClickUp รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน—โครงการ, สัญญาณการใช้งาน, ข้อเสนอแนะ, และข้อมูลเชิงลึกจาก AI—เพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับราคาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง ไม่ใช่การคาดคะเน
ต้องการดูว่าการรวมเครื่องมือของคุณเข้าด้วยกันสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจด้านราคาได้ดีขึ้นอย่างไร? และลดค่าใช้จ่าย SaaS โดยรวมของคุณไปพร้อมกัน?
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การกำหนดราคาแบบขั้นบันไดเป็นรูปแบบการกำหนดราคา SaaS ที่พบมากที่สุด รองรับลูกค้าหลากหลายประเภทและเสนอเส้นทางการอัปเกรดที่ชัดเจน
ในการเลือกโมเดลการกำหนดราคา SaaS ของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณและคุณค่าที่คุณมอบให้ หากลูกค้าของคุณมีความต้องการที่แตกต่างกันมาก การกำหนดราคาแบบแบ่งระดับหรือตามฟีเจอร์อาจเหมาะสม หากคุณค่าเชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้งาน ให้พิจารณาการกำหนดราคาตามการใช้งาน
โมเดลการกำหนดราคาคือโครงสร้างของวิธีการที่คุณเรียกเก็บเงิน (เช่น ต่อผู้ใช้, แบบขั้นบันได) กลยุทธ์การกำหนดราคาคือเหตุผลเบื้องหลังของราคาเอง (เช่น การกำหนดราคาตามคู่แข่ง, มูลค่า, หรือต้นทุน)
สำหรับธุรกิจ SaaS ส่วนใหญ่ ใช่ การกำหนดราคาที่โปร่งใสช่วยสร้างความไว้วางใจและลดความขัดแย้ง ข้อยกเว้นหลักคือสำหรับดีลองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะและการเจรจาต่อรอง