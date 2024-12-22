วิธีการเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ

ราคาคือสิ่งที่คุณจ่าย. คุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับ.
ราคาคือสิ่งที่คุณจ่าย. คุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับ.
การตั้งราคาสินค้าไม่ใช่แค่การครอบคลุมต้นทุนหรือเอาชนะคู่แข่งเท่านั้น แต่เป็นการส่งข้อความที่ถูกต้อง
คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแบรนด์สกินแคร์หนึ่งถึงขายมอยส์เจอไรเซอร์ในราคา 10 ดอลลาร์ ในขณะที่อีกแบรนด์ตั้งราคาไว้ที่ 100 ดอลลาร์ แต่ทั้งสองแบรนด์กลับขายได้ดี? คำตอบอยู่ที่กลยุทธ์เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น 🔢
หากคุณเคยสงสัยว่าจะตั้งราคาสินค้าอย่างไรเพื่อเพิ่มรายได้ในขณะที่วางตำแหน่งแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จ บล็อกนี้มีคำตอบให้คุณ มาสำรวจกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าอย่างละเอียดกันเถอะ
⏰ สรุป 60 วินาที
ขั้นตอนสำคัญในการนำกลยุทธ์การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ไปใช้
- วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย: ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าและแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ ใช้ ClickUp Forms สำหรับการรับข้อเสนอแนะและ Dashboards สำหรับข้อมูลเชิงลึก
- กำหนดวัตถุประสงค์ด้านราคา: ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การเพิ่มกำไรสูงสุดหรือการขยายส่วนแบ่งตลาด ร่วมมือกันใน ClickUp Docs และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
- เลือกโมเดลการกำหนดราคา: เลือกโมเดลตามวัตถุประสงค์ ใช้ ClickUp Tasks และ Custom Fields เพื่อจัดระเบียบและติดตามการกำหนดราคา
- ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของราคา: ดำเนินการทดสอบแบบ A/B และติดตามประสิทธิภาพ ใช้ ClickUp Time Tracking และ Automations เพื่อการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามและปรับราคา: ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญเป็นประจำ ใช้ ClickUp Dashboards สำหรับการติดตาม และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- กลยุทธ์การกำหนดราคาเปิดตัว: สื่อสารราคาทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดระเบียบข้อมูลด้วยเทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
กลยุทธ์การกำหนดราคาคืออะไร?
กลยุทธ์การกำหนดราคาคือวิธีการที่ธุรกิจใช้ในการกำหนดต้นทุนของสินค้าหรือบริการของตน กลยุทธ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดวิธีที่ลูกค้าจะรับรู้แบรนด์ กระตุ้นยอดขาย และรับประกันความสามารถในการทำกำไร
การเลือกวิธีการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับราคาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งมอบคุณค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมายของคุณ
อุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันต้องการแนวทางการกำหนดราคาที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแบบสมัครสมาชิกอาจเน้นการกำหนดราคาแบบแบ่งระดับ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน ร้านค้าปลีกอาจใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
บริษัท SaaS หลายแห่งใช้โมเดลการกำหนดราคาแบบฟรีเมียม โดยเสนอผลิตภัณฑ์เวอร์ชันพื้นฐานให้ใช้ฟรีและเรียกเก็บเงินสำหรับฟีเจอร์พรีเมียม ธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดที่คำนึงถึงต้นทุน เช่น สายการบินราคาประหยัดหรือร้านค้าปลีกส่วนลด มักใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาแบบประหยัด
การตั้งราคาให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว กลยุทธ์การตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพจะสร้างสมดุลระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในยุค 90 โคคา-โคล่าและเป๊ปซี่ได้เข้าสู่ 'สงครามโคล่า' โดยมีการตั้งราคาเป็นปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์การตลาดที่ดุเดือดของพวกเขา
กลยุทธ์การตั้งราคาที่พบบ่อยที่สุด 5 อันดับแรก
ไม่มีวิธีการกำหนดราคาที่เหมาะกับทุกกรณี อย่างไรก็ตาม การเข้าใจกลยุทธ์ที่พบได้บ่อยที่สุดสามารถให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนได้
มาแยกแยะกันเถอะ 🧩
1. การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวก
การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมา ซึ่งธุรกิจจะคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสินค้าหรือบริการ แล้วบวกกำไรตามอัตรากำไรที่กำหนดไว้ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าต้นทุนได้รับการครอบคลุมและรับประกันกำไรที่สม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่ต้นทุนภายในมากกว่าความต้องการของตลาดหรือการแข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการตั้งราคาที่สูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมาตรฐานของตลาด
💭 เมื่อใดควรใช้: วิธีนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนการผลิตคงที่และมีการแข่งขันน้อย เช่น การผลิตหรือการค้าส่ง
📌 ตัวอย่าง: ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เงิน 200 ดอลลาร์สำหรับวัสดุและค่าแรงในการทำโต๊ะหนึ่งตัว และขายในราคา 240 ดอลลาร์ โดยมีกำไรส่วนเพิ่ม 20%
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ค้าปลีกมักใช้'การตั้งราคาแบบมีเสน่ห์' ซึ่งคือการตั้งราคาสินค้าที่ $9.99 แทนที่จะเป็น $10.00 เพราะลูกค้าจะมองว่า $9.99 ถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งที่ความแตกต่างจริง ๆ คือเพียงหนึ่งเซ็นต์เท่านั้น วิธีนี้อิงจากผลกระทบของหลักเลขทางซ้าย ซึ่งผู้ซื้อจะให้ความสำคัญกับตัวเลขหลักแรกมากกว่าตัวเลขหลักสุดท้าย
2. การกำหนดราคาเจาะตลาด
การกำหนดราคาเจาะตลาด (Penetration pricing) คือการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยราคาต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างรวดเร็วและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าประจำและดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว
เมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจจะเพิ่มราคาเมื่อฐานลูกค้าเติบโตขึ้น แม้ว่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แต่อาจทำให้กำไรลดลงในช่วงแรก นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการประเมินมูลค่าสินค้าต่ำเกินไป ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการปรับราคาขึ้นในภายหลังโดยไม่สูญเสียลูกค้า
💭 เมื่อใดควรใช้: กลยุทธ์การตั้งราคานี้เหมาะสำหรับสินค้าใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันสูง หรือสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์
📌 ตัวอย่าง: บริการสตรีมมิ่งใหม่ตั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกไว้ครึ่งหนึ่งของคู่แข่งเพื่อกระตุ้นการสมัครและสร้างฐานลูกค้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้จากลูกค้าเมื่อมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ธุรกิจสามารถสื่อสารคุณค่าที่เพิ่มขึ้นผ่านคุณสมบัติพิเศษ บริการที่ปรับปรุง หรือรางวัลสำหรับลูกค้าประจำ
3. การตั้งราคาแบบผิวเผิน
การตั้งราคาแบบสูงเริ่มต้น (Price skimming) คือการตั้งราคาสูงสำหรับสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อความพิเศษเฉพาะตัว ราคาจะลดลงในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น
กลยุทธ์นี้เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่เปิดตัวสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรมหรือเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันน้อย. กลยุทธ์นี้ช่วยให้ได้กำไรในระยะแรก แต่ต้องการการวิจัยตลาดอย่างรอบคอบเพื่อกำหนดขั้นตอนราคาที่เหมาะสม.
💭 เมื่อใดควรใช้: เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮเทค สินค้าหรูหรา หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีกลุ่มผู้ใช้ที่กระตือรือร้นในการทดลองใช้ก่อนใคร
📌 ตัวอย่าง: แบรนด์เทคโนโลยีเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ราคา 1,000 ดอลลาร์ จากนั้นลดราคาลงหลังจากหกเดือนเพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อที่คำนึงถึงงบประมาณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบรนด์หรูคิดราคาสูงสำหรับสินค้าคุณภาพสูงและความพิเศษเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์หรูอย่าง Louis Vuitton และ Chanel สามารถรักษาระดับราคาที่สูงได้เนื่องจากความหายากที่รับรู้ได้ ความพิเศษเฉพาะตัว งานฝีมือ และชื่อเสียงของแบรนด์
4. การกำหนดราคาตามมูลค่า
การกำหนดราคาตามคุณค่าเน้นที่มูลค่าที่ลูกค้าเห็นในผลิตภัณฑ์มากกว่าต้นทุนการผลิต
ลูกค้าชำระเงินตามวิธีที่ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของพวกเขาหรือแก้ปัญหาเฉพาะได้. กลยุทธ์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นพรีเมียมหรือเอกลักษณ์ในตลาดได้ แต่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความคาดหวังและความชอบของลูกค้า.
ธุรกิจที่ใช้แนวทางนี้มักลงทุนในการวิจัยตลาดเพื่อปรับปรุงข้อความและตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
💭 เมื่อใดควรใช้: เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม ระดับพรีเมียม หรือมีความแตกต่างอย่างชัดเจน
📌 ตัวอย่าง: แบรนด์สกินแคร์ตั้งราคาเซรั่มที่ $120 เนื่องจากสูตรเฉพาะตัวและชื่อเสียงในการให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเน้นย้ำคำรับรองจากลูกค้า กรณีศึกษา และตัวอย่างก่อนและหลัง สามารถเสริมสร้างคุณค่าที่ลูกค้าเห็นและช่วยอธิบายเหตุผลของราคาที่สูงขึ้นได้
5. การกำหนดราคาแบบไดนามิก
การกำหนดราคาแบบไดนามิกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปรับราคาแบบเรียลไทม์ตามแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้า และกิจกรรมของคู่แข่ง แนวทางที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้สูงสุดในช่วงเวลาที่มียอดขายสูงและยังคงความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลาที่มียอดขายต่ำ
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับการมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและการติดตามตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจของลูกค้า
💭 เมื่อใดควรใช้: วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเช่น การท่องเที่ยว การบริการ หรืออีคอมเมิร์ซ ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
📌 ตัวอย่าง: โรงแรมแห่งหนึ่งคิดอัตราค่าห้องพักสูงขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด และลดราคาในช่วงวันธรรมดาเพื่อดึงดูดการจองมากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา เช่น การเสนอส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าหรือโปรโมชั่นนาทีสุดท้าย สามารถเพิ่มความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าได้
นี่คือตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวอย่างกลยุทธ์ด้านราคา 👇
|กลยุทธ์การกำหนดราคา
|จุดเน้นสำคัญ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|แนวทางการกำหนดราคา
|การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวก
|ต้นทุนภายในและอัตรากำไร
|ธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตที่คงที่
|เพิ่มอัตรากำไรคงที่ให้กับต้นทุนการผลิต
|การกำหนดราคาเจาะตลาด
|ส่วนแบ่งตลาดและการได้มาซึ่งลูกค้า
|สินค้าใหม่ในตลาดที่มีการแข่งขัน
|เริ่มต้นด้วยราคาต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้า
|การตั้งราคาแบบผิวเผิน
|รายได้ในช่วงแรกและความเป็นเอกสิทธิ์
|นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร
|ตั้งราคาเริ่มต้นสูงและลดลงตามเวลา
|การกำหนดราคาตามมูลค่า
|การรับรู้ของลูกค้าและคุณค่า
|ผลิตภัณฑ์พรีเมียมหรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
|ราคาขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ลูกค้าเห็น
|การกำหนดราคาแบบไดนามิก
|ความต้องการของตลาดและการแข่งขัน
|อุตสาหกรรมที่มีความต้องการผันผวน
|ราคาปรับตามเวลาจริงตามความต้องการและการแข่งขัน
ข้อควรพิจารณาหลักเมื่อเลือกกลยุทธ์การกำหนดราคา
การเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาไม่ใช่เรื่องง่าย และการเลือกผิดอาจทำให้คุณสูญเสียเงินได้
นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ 🤔
1. กลุ่มเป้าหมาย
การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเลือกกลยุทธ์การกำหนดราคา
พวกเขาให้ความสำคัญกับราคาหรือเน้นที่คุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์มากกว่ากัน?
กลุ่มผู้ชมที่คำนึงถึงงบประมาณอาจตอบสนองดีต่อการกำหนดราคาเจาะตลาด ในขณะที่กลุ่มผู้ชมระดับพรีเมียมอาจเต็มใจจ่ายราคาสูงกว่าสำหรับสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือคุณภาพสูง
การรู้ถึงความคาดหวังของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ และความเต็มใจที่จะจ่าย ช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์การตั้งราคาให้สอดคล้องและตรงใจลูกค้าได้
📊 ภาพรวมกลยุทธ์: Apple ใช้กลยุทธ์ราคาสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน โดยวางตำแหน่งให้เป็นสินค้าพรีเมียม ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายราคาสูงกว่าเพื่อคุณค่าที่รับรู้ได้ของแบรนด์ การออกแบบ และนวัตกรรม
2. การวิจัยตลาด
การวิจัยตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ ความชอบ และปัญหาของลูกค้า หากไม่มีข้อมูลนี้ จะเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าลูกค้าของคุณเต็มใจที่จะจ่ายมากเพียงใด
การวิจัยแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการสามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะสมกับตลาดที่มีการแข่งขันหรือไม่ หรือมีช่องว่างในการวางตำแหน่งให้เป็นสินค้าพรีเมียมหรือไม่
กลยุทธ์การกำหนดราคาของคู่แข่งยังให้ข้อมูลที่มีค่าเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาที่สูงขึ้นมักทำให้ลูกค้ามองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพสูงขึ้น ในความเป็นจริง ลูกค้าจำนวนมากเชื่อว่าหากสินค้ามีราคาแพงกว่า มันต้องดีกว่า แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคุณภาพก็ตาม
3. โครงสร้างต้นทุน
โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เป็นไปได้
หากต้นทุนการผลิตของคุณสูง การตั้งราคาแบบบวกกำไรอาจช่วยให้คุณมั่นใจในความสามารถในการทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถลดต้นทุนหรือชดเชยต้นทุนได้ โมเดลการตั้งราคาตามมูลค่าอาจช่วยให้คุณสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้นโดยไม่สูญเสียอัตรากำไร
ธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายคงที่สูงหรือมีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนอาจจำเป็นต้องตั้งราคาสูงขึ้นเพื่อให้คุ้มทุน ในขณะที่ธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายทั่วไปต่ำกว่าอาจมีความยืดหยุ่นมากกว่า
🤝 หมายเหตุจากเรา:งบประมาณการตลาดที่สูงขึ้นสามารถสนับสนุนกลยุทธ์การตั้งราคาที่ก้าวร้าวมากขึ้น เช่น การเสนอส่วนลดหรือการจัดโปรโมชั่น ในขณะที่งบประมาณที่น้อยกว่าอาจต้องใช้วิธีการตั้งราคาที่ระมัดระวังมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งราคาของคุณสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะห์การแข่งขัน
การประเมินราคาของคู่แข่งเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตั้งราคา
คู่แข่งกำลังเสนอสินค้าที่คล้ายกันในราคาที่ต่ำกว่าหรือไม่? มีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของคุณด้วยการนำเสนอสิ่งที่คุ้มค่ากว่าหรือไม่?
หากคู่แข่งใช้กลยุทธ์การตั้งราคาที่ดุดัน คุณอาจต้องการเลือกแนวทางที่แตกต่างเพื่อสร้างความโดดเด่น ความเข้าใจในแรงกดดันทางการแข่งขันของตลาดจะช่วยให้คุณค้นหาจุดสมดุลของราคาที่ดึงดูดลูกค้าได้โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีมูลค่าต่ำเกินไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าเพียงแค่ดูราคาของคู่แข่ง—ให้วิเคราะห์ เหตุผล เบื้องหลังกลยุทธ์การตั้งราคาของพวกเขาด้วย พวกเขาตั้งเป้าไปที่ผู้ซื้อที่คำนึงถึงงบประมาณเป็นหลัก หรือมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าพรีเมียม? นำข้อมูลเชิงลึกนี้ไปประกอบกับข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อค้นหาช่องว่างที่คุณสามารถเข้าไปเติมเต็มได้
5. การวางตำแหน่งแบรนด์
ตำแหน่งของแบรนด์คุณในตลาดควรมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตั้งราคาของคุณ
แบรนด์หรูระดับไฮเอนด์สามารถใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบสคิมมิ่งหรือการตั้งราคาตามมูลค่าเพื่อเสริมสร้างความพิเศษเฉพาะตัว ในทางตรงกันข้าม แบรนด์ราคาประหยัดอาจเลือกใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเจาะตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มตลาดมวลชน
การปรับราคาให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แบรนด์ของคุณนำเสนอ ช่วยให้ลูกค้ามองว่าสินค้าของคุณมีคุณค่าสมกับราคาที่คุณตั้งไว้
เมื่อเลือกกลยุทธ์การกำหนดราคา ให้แน่ใจว่าได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ควบคู่กันไป แต่ละองค์ประกอบจะชี้นำการตัดสินใจของคุณและช่วยให้คุณหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า ความต้องการของตลาด และเป้าหมายทางธุรกิจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ค้าปลีกมักใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการตั้งราคาหลอกล่อ (decoy pricing) โดยจะเพิ่มตัวเลือกที่สามซึ่งมีความน่าสนใจน้อยกว่าเข้ามา เพื่อให้ตัวเลือกอีกสองตัวดูสมเหตุสมผลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ขายเครื่องชงกาแฟในราคา 99 ดอลลาร์และ 125 ดอลลาร์ และมีเครื่องที่สามราคา 150 ดอลลาร์ เครื่องราคา 125 ดอลลาร์จะดูคุ้มค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า
การตัดสินใจด้านราคาไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาของธุรกิจ
มาดูปัจจัยสำคัญเหล่านี้กัน 📑
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายในธุรกิจของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดระดับราคาที่คุณตั้งไว้ ต่อไปนี้คือปัจจัยภายในที่สำคัญ:
- ต้นทุนการผลิต: ต้นทุนรวมของการผลิตหรือการจัดหาสินค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดราคา ต้นทุนนี้ประกอบด้วยวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป้าหมายทางธุรกิจ: กลยุทธ์การกำหนดราคาควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำไรสูงสุด การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด หรือการวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นพรีเมียม
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): การเข้าใจต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตั้งราคาที่รับประกันผลกำไรหากต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเฉลี่ยของคุณสูงคุณอาจจำเป็นต้องปรับราคาเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ในขณะที่ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่ต่ำอาจให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการตั้งราคาที่แข่งขันได้
- การวางตำแหน่งแบรนด์: วิธีที่บริษัทต้องการให้ตลาดมองว่าเป็นอย่างไร—ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณหรือแบรนด์หรูหรา—ส่งผลต่อราคาที่พวกเขาตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน
- อัตรากำไร: ระดับของผลกำไรที่ต้องการจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา อัตรากำไรที่สูงมักต้องการราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่ธุรกิจที่มีกำไรคาดหวังต่ำอาจจำเป็นต้องรักษาการแข่งขันของราคาไว้
- กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM): การตั้งราคาสูงอาจมีความสมเหตุสมผลหากกลยุทธ์ GTM ของคุณรวมถึงการใช้จ่ายด้านการตลาดอย่างหนักเพื่อสร้างการรับรู้ ในทางกลับกัน กลยุทธ์ GTM ที่เน้นความคุ้มค่าอาจต้องใช้กลยุทธ์การตั้งราคาที่แข่งขันได้เพื่อสร้างแรงดึงดูด
⚙️ โบนัส: ใช้เทมเพลตกลยุทธ์ GTMเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณสอดคล้องกับแผนการเปิดตัวโดยรวม
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ แต่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดราคา
ซึ่งได้แก่:
- ความต้องการของผู้บริโภค: หากมีความต้องการสูงสำหรับสินค้า ธุรกิจสามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้ ในทางกลับกัน หากมีความต้องการต่ำ อาจจำเป็นต้องลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า
- การแข่งขัน: กลยุทธ์การกำหนดราคาของคู่แข่งสามารถส่งผลต่อราคาที่คุณสามารถเรียกเก็บได้ หากคู่แข่งเสนอสินค้าที่คล้ายคลึงกันในราคาที่ต่ำกว่า คุณอาจจำเป็นต้องปรับราคาให้เหมาะสม
- สภาพเศรษฐกิจ: สภาพเศรษฐกิจโดยรวม เช่น อัตราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค และส่งผลต่อการตัดสินใจกำหนดราคาของคุณ
- ปัจจัยด้านกฎระเบียบ: กฎหมาย, ภาษี, อัตราภาษีศุลกากร, และการควบคุมราคาสามารถส่งผลต่อการกำหนดราคาได้ทั้งหมด ธุรกิจต้องมั่นใจว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาของตนสอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่น
- การรับรู้ของลูกค้า: วิธีที่ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าก็มีผลต่อการตัดสินใจตั้งราคาเช่นกัน หากพวกเขาเห็นว่าสินค้ามีคุณค่าสูง พวกเขาก็อาจเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ค้าปลีกหลายรายใช้การตั้งราคาแบบจำกัดเวลาเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วน วลีเช่น 'เหลือเวลาเพียง 24 ชั่วโมง!' หรือ 'รีบเลย สินค้ามีจำนวนจำกัด!' กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าจะพลาดข้อเสนอดีๆ
วิธีการนำกลยุทธ์การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ไปใช้
การสร้างกลยุทธ์การกำหนดราคาสินค้าต้องอาศัยความสมดุลระหว่าง ข้อมูลเชิงลึกของตลาด, เป้าหมายทางธุรกิจ, และประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้สร้างขึ้นจากขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณตรงกับความคาดหวังของลูกค้าและสร้างผลกำไร
ClickUp, แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน, มอบทุกสิ่งที่ทีมผลิตภัณฑ์ต้องการเพื่อความสำเร็จ.
ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ทำงานอย่างชาญฉลาด และส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของตนได้ ทำให้ทุกขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การกำหนดราคาไปใช้มีประสิทธิภาพ
มาดูวิธีการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยใช้ClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
รากฐานของกลยุทธ์การกำหนดราคาคือการเข้าใจตลาดและกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างถ่องแท้
เริ่มต้นด้วยการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้า อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา? พวกเขาให้ความสำคัญกับราคาเป็นหลัก หรือให้ความสำคัญกับคุณค่าและคุณภาพมากกว่า? เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม คุณอาจพิจารณาแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ลูกค้าที่คำนึงถึงราคาเป็นหลัก ผู้ที่มองหาความคุ้มค่า หรือผู้ซื้อระดับพรีเมียม
เสริมสิ่งนี้ด้วยการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดเพื่อค้นหาแนวโน้มด้านราคา ช่องว่าง และโอกาสต่างๆ วิเคราะห์ว่าคู่แข่งวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร—พวกเขาเน้นการตัดราคา การรวมบริการ หรือเน้นคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์? สิ่งนี้สามารถเปิดเผยพื้นที่ที่คุณสามารถโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าได้
ClickUp Forms
เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้ClickUp Formsเพื่อสร้างแบบสำรวจสำหรับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังด้านราคาหรือการรับรู้คุณค่า และการตอบกลับจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
แดชบอร์ด ClickUp
เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลนี้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกดิบให้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านClickUp Dashboards
แดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม เปรียบเทียบระดับราคาของคู่แข่ง และระบุโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ตัวอย่างเช่น สร้างตารางเปรียบเทียบราคาเพื่อเน้นให้เห็นว่าข้อเสนอของคุณแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร คุณยังสามารถติดตามความสำคัญของความต้องการของลูกค้า เช่น ความคุ้มค่าหรือคุณสมบัติพรีเมียม ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มได้อีกด้วย
📊 ภาพรวมกลยุทธ์: Amazon ใช้การกำหนดราคาแบบไดนามิกเพื่อปรับราคาสินค้าตามความต้องการของตลาด การแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขายังคงแข่งขันได้และเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวัตถุประสงค์ด้านราคาของคุณ
วัตถุประสงค์ด้านราคาของคุณเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์. คุณต้องการเพิ่มกำไรสูงสุด ขยายส่วนแบ่งตลาด หรือสร้างภาพลักษณ์แบรนด์พรีเมียมหรือไม่? การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถจำกัดแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้
หากคุณมุ่งเน้นการเพิ่มการมีอยู่ในตลาด คุณอาจต้องการใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่ดึงดูดลูกค้าอย่างรวดเร็ว
การตั้งราคาที่แข่งขันได้อาจทำให้สินค้าของคุณน่าสนใจต่อผู้ชมที่กว้างขึ้นได้ เมื่อทำเช่นนี้ ให้แน่ใจว่าได้คำนึงถึงจุดที่เท่าเทียมกัน(POPs) คุณสมบัติหรือลักษณะที่จำเป็นที่สินค้าของคุณมีร่วมกับคู่แข่ง
ในทำนองเดียวกัน หากคุณต้องการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นสินค้าพรีเมียม การตั้งราคาสูงขึ้นสามารถสื่อถึงความพิเศษเฉพาะตัวและคุณภาพสูงได้ สิ่งสำคัญคือการทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายด้านราคาของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจ เพื่อให้ทุกการดำเนินการของคุณสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวม
ในขั้นตอนนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและสรุปเป้าหมายด้านราคาของคุณให้สมบูรณ์
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งนี้ มันช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวเพื่อมีส่วนร่วม ปรับปรุง และตรวจสอบวัตถุประสงค์ด้านราคาแบบเรียลไทม์
โดยใช้ Docs คุณสามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคา ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และการวิจัยตลาดได้อย่างง่ายดาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
เนื่องจาก Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน ทุกคนจึงได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทันที และสามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ได้ทันที ทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดกระบวนการ
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งค่า การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมสำคัญ เช่น การทบทวนเป้าหมาย การรวบรวมการอนุมัติ หรือการติดตามกำหนดเวลา
ตัวอย่างเช่น กำหนดการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเมื่อถึงเวลาประเมินกลยุทธ์การกำหนดราคาหรือให้อนุมัติขั้นสุดท้าย การทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นอัตโนมัติช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าและทำให้ทีมทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจที่ราบรื่นและทันเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: จุดที่เหมือนกัน vs. จุดที่แตกต่าง
🔍 คุณรู้หรือไม่?แนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาอธิบายถึงความไวของอุปสงค์ต่อสินค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา หากอุปสงค์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อราคาเพิ่มขึ้น สินค้านั้นถือว่ามีความยืดหยุ่นต่อราคา ในทางกลับกัน สินค้าฟุ่มเฟือยมักมีความยืดหยุ่นต่อราคาต่ำ เนื่องจากผู้บริโภคมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อยกว่า
ขั้นตอนที่ 3: เลือกโมเดลการกำหนดราคา
ตอนนี้คุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะพิจารณาว่าโมเดลการกำหนดราคาใดเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณมีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์หรือตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะ การตั้งราคาตามคุณค่าอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ในทางกลับกัน หากคุณมีต้นทุนที่คาดการณ์ได้มากกว่า การตั้งราคาแบบบวกกำไรอาจเหมาะสมกว่า
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด การจัดระเบียบและทำงานให้สอดคล้องกับทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจนตลอดกระบวนการ
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยแบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและจัดการได้ง่าย
สมมติว่ามีงานหนึ่งคือ 'วิจัยราคาของคู่แข่ง' มอบหมายงานนี้ให้กับทีมวิจัยตลาดพร้อมกำหนดวันที่ส่งงานให้ชัดเจน เมื่อพวกเขาเริ่มวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านราคาของคู่แข่ง พวกเขาจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวทางของคุณ
งานอีกอย่างหนึ่งอาจเป็น 'วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต' งานนี้จะถูกส่งไปยังทีมการเงินของคุณ ซึ่งจะคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อกำหนดต้นทุนพื้นฐานสำหรับโมเดลการกำหนดราคาของคุณ
เมื่อทีมรวบรวมตัวเลขเหล่านี้เสร็จแล้ว พวกเขาสามารถส่งข้อมูลนั้นต่อไปยังบุคคลถัดไปในลำดับ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความสับสน
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
หลังจากตั้งค่างานของคุณแล้ว ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญสำหรับแต่ละรูปแบบการกำหนดราคา
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกใช้การกำหนดราคาตามมูลค่า ให้สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและการเปรียบเทียบราคาของคู่แข่ง ฟิลด์เหล่านี้อาจรวมถึง 'คะแนนมูลค่าของลูกค้า' 'จุดราคาของคู่แข่ง' และ 'อัตรากำไรที่ต้องการ'
ในทางกลับกัน สำหรับการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวก ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตาม 'ต้นทุนการผลิต' และ 'เปอร์เซ็นต์กำไร' วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของแต่ละโมเดลและช่วยในการตัดสินใจโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลอย่างเร่งรีบ
การพึ่งพาของงานใน ClickUp
เมื่อมีงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วClickUp Task Dependenciesจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นงาน 'วิจัยราคาคู่แข่ง' แล้ว สามารถกระตุ้นงานถัดไปได้: 'วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต'
หากการวิเคราะห์คู่แข่งของคุณพบแนวโน้มการตั้งราคาใหม่ อาจจำเป็นต้องปรับประมาณการต้นทุนการผลิตของคุณ ความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้แต่ละงานดำเนินตามลำดับอย่างมีเหตุผล ป้องกันปัญหาคอขวดและความสับสน
📊 ภาพรวมกลยุทธ์: วอลมาร์ทดำเนินกลยุทธ์ราคาต่ำทุกวัน (EDLP) โดยมุ่งเน้นการรักษาต้นทุนสินค้าให้ต่ำอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการลดราคาหรือโปรโมชั่นบ่อยครั้ง ซึ่งดึงดูดลูกค้าที่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและต้องการความมั่นคงด้านราคา
ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของราคา
เมื่อคุณได้เลือกแบบจำลองการกำหนดราคาแล้ว งานที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น—การทดสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ดีในสถานการณ์จริง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตลอดจนความคาดหวังของลูกค้า
การตั้งราคาเพียงอย่างเดียวแล้วหวังว่าจะคงอยู่ตลอดไปนั้นไม่เพียงพอ
คุณจะต้องรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ติดตามผลการขาย และระบุการปรับเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรแกรมนำร่อง การทดสอบแบบ A/B และการเปิดตัวแบบจำกัดสามารถช่วยวัดการตอบสนองของลูกค้าได้โดยไม่ต้องดำเนินการเปิดตัวเต็มรูปแบบ
การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ในระหว่างกระบวนการนี้การติดตามเวลาของ ClickUpสามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการทดสอบ และทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมเหล่านี้อยู่ในกำหนดการ
คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากงานบางอย่างใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็น ให้พึ่งพาการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp
ดังนั้น เมื่อมีการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ClickUp สามารถมอบหมายงานการตรวจสอบให้กับทีมราคาของคุณโดยอัตโนมัติ หรือส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรวจสอบข้อมูลการขาย ก่อนที่จะสรุปโครงสร้างราคา คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมทั้งหมด—ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทีมขาย และผู้บริหาร
ระบบอัตโนมัติยังช่วยลดความล่าช้าและทำให้มั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับข้อมูลอยู่เสมอในเวลาที่เหมาะสม
📊 ภาพรวมกลยุทธ์: Spotify ให้บริการฟรีพร้อมโฆษณา และมีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการโดยไม่มีโฆษณาหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้บริการได้ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย.
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับราคาอย่างสม่ำเสมอ
กลยุทธ์การตั้งราคาไม่เคยถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว
สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง คู่แข่งปรับกลยุทธ์ และความต้องการของลูกค้าพัฒนา—ปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องการให้คุณทบทวนและปรับแนวทางการตั้งราคาของคุณอย่างสม่ำเสมอ หากคุณไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด การตั้งราคาของคุณอาจล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
การทบทวนเป็นประจำช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าการตั้งราคาของคุณยังคงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งของแบรนด์หรือไม่ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นว่ายอดขายชะลอตัวหรือต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้ามีการเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่านโยบายราคาของคุณต้องการการปรับปรุง ClickUp Dashboards มอบวิธีการแบบไดนามิกในการติดตามประสิทธิภาพของราคาตลอดเวลา
ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถผสานรวม ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ยอดขาย ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และแนวโน้มของตลาด เพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณ
หากคู่แข่งลดราคาลงอย่างกะทันหัน และคุณสังเกตเห็นยอดขายของคุณลดลงตามไปด้วย แดชบอร์ดจะแสดงแนวโน้มนี้ให้คุณทราบ
คุณยังสามารถตั้งค่าการ์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดการตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะได้ เช่น:
- อัตราการเติบโตของรายได้: ติดตามแนวโน้มรายได้ของคุณตลอดเวลาและสังเกตความเบี่ยงเบนจากผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
- อัตรากำไร: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ส่งผลต่ออัตรากำไรของคุณเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำกำไร
- การรักษาลูกค้า: ดูว่ากลยุทธ์การตั้งราคาของคุณส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าควรปรับปรุงกลยุทธ์หรือไม่
คลิกอัพ เบรน
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจกำหนดราคาอย่างมีความรู้ClickUp Brainช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ด้วยพลังของ AI ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตและสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เผยให้เห็นรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่
ตัวอย่างเช่น อาจชี้ให้เห็นว่าการปรับราคาบางอย่างเป็นเหตุให้ลูกค้าคงอยู่มากขึ้น หรือการปรับราคาขึ้นในช่วงฤดูกาลหนึ่งทำให้ยอดขายลดลง ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ Brain สามารถเสนอการปรับราคาได้ ทำให้คุณประหยัดเวลาและมีแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตั้งราคาให้เหมาะสมที่สุด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ClickUp เองก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โครงสร้างราคาแบบแบ่งระดับตามความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โครงสร้างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวตามความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับฟีเจอร์และการสนับสนุนที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่า
ขั้นตอนที่ 6: เปิดตัวกลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณ
เมื่อกลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณได้รับการกำหนดแล้ว ถึงเวลาสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ระยะนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกำหนดราคาใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ และอัปเดตเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUpมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบรายละเอียดราคาอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อมูลราคาทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การตลาด หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า มีรายละเอียดที่ทันสมัย คุณสามารถจัดเก็บราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โครงสร้างส่วนลด และข้อเสนอส่งเสริมการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณจะมีโครงสร้างมาตรฐานที่ช่วยให้คุณมองเห็นค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถทำนายสภาพตลาดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดสอบและปรับราคาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กลยุทธ์ของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เราตระหนักว่าเราไม่มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง, ย้าย, และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของตัวเอง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตั้งราคาสินค้า
เมื่อกำหนดราคาสำหรับสินค้าของคุณ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายซึ่งอาจทำให้ธุรกิจของคุณเสียหาย
ด้านล่างนี้คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่บริษัทมักทำเมื่อกำหนดราคาสินค้าและวิธีหลีกเลี่ยง 🕳️
ข้อผิดพลาด #1: ตั้งราคาต่ำเกินไป ❌
ธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้น มักประเมินมูลค่าสินค้าของตนต่ำเกินไปเพื่อดึงดูดลูกค้า กลยุทธ์นี้อาจส่งผลเสียในระยะยาว เนื่องจากอาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าสินค้านั้นมีคุณภาพต่ำหรือไม่ยั่งยืนในระยะยาว
✅ วิธีแก้ไข: ประเมินต้นทุน คู่แข่ง และตลาดเป้าหมายของคุณเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม กลยุทธ์การตั้งราคาที่ดีที่สุดควรสะท้อนถึงคุณค่าของคุณและรับประกันผลกำไรโดยไม่ตั้งราคาต่ำเกินไป
ข้อผิดพลาดที่ 2: ตั้งราคาสูงเกินไป ❌
ในทางกลับกัน การตั้งราคาสูงเกินไปอาจทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพหันหลังหนี การตั้งราคาสูงโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอาจทำให้สินค้าของคุณดูเกินเอื้อมและลดความต้องการ แม้ว่าจะมีคุณภาพดีเยี่ยมก็ตาม
✅ วิธีแก้ไข: ศึกษาคู่แข่งและทำความเข้าใจฐานลูกค้าของคุณ ตั้งราคาสินค้าตามมูลค่าที่ลูกค้าเห็น ไม่ใช่แค่ต้นทุน และสื่อสารจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกโมเดลการกำหนดราคาของเอเจนซี่ที่เหมาะสม
ข้อผิดพลาดที่ 3: ไม่ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ❌
สภาพตลาด การกระทำของคู่แข่ง และความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การยึดติดกับราคาเดิมโดยไม่ปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสหรือยอดขายที่ลดลง
✅ วิธีแก้ไข: รักษาความคล่องตัวอยู่เสมอ ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม ราคาคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับราคาของคุณให้เหมาะสม การทบทวนเป็นระยะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีราคาที่แข่งขันได้
ข้อผิดพลาดที่ 3: การทำให้โมเดลการตั้งราคาของคุณซับซ้อนเกินไป ❌
บางครั้ง ธุรกิจสร้างโมเดลการกำหนดราคาที่ซับซ้อนเกินไปซึ่งทำให้ลูกค้าสับสน
เมื่อโครงสร้างราคาซับซ้อนเกินไป ลูกค้าอาจมีความยากลำบากในการเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและการยกเลิกการซื้อ
✅ วิธีแก้ไข: รักษาแบบจำลองการกำหนดราคาให้เรียบง่ายและโปร่งใส. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินเพื่ออะไรและทำไม. หากมีการเสนอระดับราคาหรือแพ็กเกจที่แตกต่างกัน ให้แน่ใจว่าความแตกต่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย.
ข้อผิดพลาดที่ 4: ลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ ❌
เมื่อกำหนดราคาสินค้า ธุรกิจมักมองข้ามค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่หรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าขนส่ง การตลาด หรือภาษี ซึ่งอาจนำไปสู่การคำนวณผิดพลาด และส่งผลให้ราคาที่ตั้งไว้ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปสำหรับตลาด
✅ คำแนะนำ: รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นไปได้ไว้ในโครงสร้างราคาของคุณ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด และค่าใช้จ่ายทั่วไป อย่าลืมค่าใช้จ่ายระยะยาว เช่น การสนับสนุนลูกค้าและบริการรับประกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาโดยรวม
การวิเคราะห์ต้นทุนอย่างครอบคลุมช่วยให้คุณกำหนดราคาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในขณะที่ยังคงรักษาอัตรากำไรที่ดีไว้ได้
ข้อผิดพลาดที่ 5: การละเลยความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ❌
การตั้งราคา มักจะมุ่งเน้นไปที่การขายในทันทีมากเกินไป โดยมองข้ามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
การขายครั้งเดียวอาจดูดี แต่การตั้งราคาในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการซื้อซ้ำและความภักดีต่อแบรนด์นั้นสำคัญอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นกำไรระยะสั้นโดยละเลยการรักษาลูกค้าอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตในระยะยาวของคุณ
✅ วิธีแก้ไข: คิดระยะยาวเมื่อกำหนดราคา พิจารณาการเสนอโปรแกรมสะสมคะแนน ส่วนลดสำหรับการสมัครสมาชิก หรือการกำหนดราคาแบบแพ็คเกจหรือบริการเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำ พัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาที่ตอบแทนลูกค้าสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ข้อผิดพลาดที่ 6: มุ่งเน้นเฉพาะราคาของคู่แข่ง ❌
การจับตาดูราคาของคู่แข่งเป็นเรื่องเชิงกลยุทธ์ แต่การพึ่งพาการตั้งราคาของพวกเขาเพียงอย่างเดียวเป็นพื้นฐานสำหรับการตั้งราคาของคุณเองอาจก่อให้เกิดปัญหาได้
การตั้งราคาตามคู่แข่งไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าคุณเสมอไป หรือเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และการตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งมากเกินไปอาจนำไปสู่สงครามราคาที่ทำร้ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
✅ วิธีแก้ไข: มุ่งเน้นไปที่คุณค่าเฉพาะที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้กับลูกค้า การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ความชอบของลูกค้า และคุณค่าที่คุณส่งมอบเป็นสิ่งสำคัญ จากนั้นกำหนดราคาให้เหมาะสม ตั้งเป้าไปที่การสร้างความแตกต่างแทนที่จะลอกเลียนคู่แข่ง
⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: รายการราคาที่มีโครงสร้างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ สำรวจแม่แบบรายการราคาและค้นหาแบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อแสดงข้อเสนอของคุณด้วยความชัดเจนและสไตล์
ข้อผิดพลาดที่ 7: ไม่พิจารณาการปรับราคาตามฤดูกาล ❌
หลายธุรกิจล้มเหลวในการปรับราคาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการตามฤดูกาล
หากคุณไม่พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วันหยุด, กิจกรรม, หรือวัฏจักรเศรษฐกิจ, คุณอาจพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงหรือมอบส่วนลดในช่วงเดือนที่เงียบเหงา.
✅ วิธีแก้ไข: ปรับกลยุทธ์การตั้งราคาตามฤดูกาล. ให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นในช่วงนอกฤดูกาลเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือปรับราคาให้สูงขึ้นในช่วงที่มีความต้องการสูง. ให้การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตั้งราคาที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มรายได้ตลอดทั้งปี.
💡 เคล็ดลับด่วน: วางแผนกลยุทธ์การตั้งราคาตามฤดูกาลล่วงหน้าและใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ความต้องการ ดูแนวโน้มการขายในอดีตในช่วงฤดูสูงสุดและฤดูต่ำสุดเพื่อระบุรูปแบบ ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าควรปรับขึ้นหรือปรับลดราคาเมื่อใด และควรนำเสนอข้อเสนอพิเศษเมื่อใด
