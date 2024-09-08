วิธีขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์โดยใช้จุดที่เท่าเทียมกัน

จินตนาการว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ SaaS ที่นวัตกรรมใหม่ เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลาด. แม้จะมีความพยายามมากมาย คุณก็ไม่ได้เห็นการเติบโตตามที่คาดหวัง และลูกค้าไม่ได้ยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
อะไรที่ขาดหายไป? บ่อยครั้งที่เราสร้างและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ในแบบที่พลาดเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย เราลืมสิ่งสำคัญและสิ่งที่ต้องมี นั่นคือ—มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคนอื่นในตลาดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทำให้มันทำงานหลักได้
บางครั้ง ในความเร่งรีบที่จะเน้นจุดขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (USP) อาจทำให้เรามองข้ามความสำคัญของจุดที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติเทียบเท่า (Point of Parity) ไปได้
ดังนั้นในบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่า "จุดเท่าเทียม" คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญในโลกของ SaaS วิธีการขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์โดยใช้จุดเท่าเทียม และวิธีการทำงานร่วมกับ "จุดแตกต่าง" (POD) เพื่อสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง
จุดที่เท่าเทียมกันคืออะไร?
จุดที่มีความเท่าเทียม (Points of Parity หรือ POP) คือคุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่จำเป็นซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันต้องมีเพื่อให้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น นี่คือข้อกำหนดพื้นฐานที่ลูกค้าคาดหวังเมื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น ในผลิตภัณฑ์ SaaS ผู้ใช้ทั่วไปคาดหวังความปลอดภัยของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็ว และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย หากผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณขาดคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ ผู้ใช้จะไม่พิจารณาเลย—ไม่ว่าฟีเจอร์อื่น ๆ ของคุณจะมีความเป็นเอกลักษณ์หรือนวัตกรรมเพียงใดก็ตาม
POP มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการยอมรับและการรักษาผู้ใช้
นอกจากนี้, POP ที่ได้รับการจัดตั้งอย่างดีทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมาสู่ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ายขึ้น.
หากแพลตฟอร์ม SaaS ของคุณมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดตามที่อุตสาหกรรมกำหนด ผู้ใช้จะมีโอกาสน้อยที่จะประสบกับ 'ความตกใจจากฟีเจอร์' เมื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้ สิ่งนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีแบรนด์คู่แข่งมากมาย
POP ประเภทแตกต่างจาก POP ของคู่แข่งอย่างไร?
จุดความเท่าเทียมสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท—ประเภท POP และ POP ที่แข่งขันได้
- หมวดหมู่ POP หมายถึงคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อแข่งขันภายในหมวดหมู่ของสินค้า—สิ่งที่เรียกว่า 'ต้องมี' ซึ่งทำให้สินค้าของคุณสามารถแข่งขันได้ แต่ไม่สามารถชนะการแข่งขันได้
ตัวอย่างเช่นเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติเช่นการจัดการชั้น (layer management), ความสามารถในการลากและวาง (drag-and-drop capabilities), และตัวเลือกการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ หากไม่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ นักออกแบบจะไม่ให้ความสำคัญกับเครื่องมือนี้
- จุดขายที่แข่งขันได้ ในทางกลับกัน ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในบางด้าน คุณสมบัติเหล่านี้ (หรือจุดแข็งในการแข่งขัน) ถูกเพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะเพื่อลดทอนข้อได้เปรียบที่คู่แข่งอาจอ้างว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หากคู่แข่งของคุณโอ้อวดว่ามีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่งพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เครื่องมือออกแบบของคุณก็อาจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเพื่อแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบาลานซ์ POP และ POD เพื่อกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
เมื่อพูดถึงจุดที่เท่าเทียมกัน (Point of Parity) จำเป็นต้องพูดถึงประเด็นสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้—จุดที่แตกต่าง (Point of Difference หรือ POD) ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง
สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือ POP และ POD ทำงานร่วมกันในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ การมุ่งเน้นที่ POP เพียงอย่างเดียวจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณกลมกลืนไปกับคู่แข่ง
แต่กลยุทธ์ POP และ POD ที่ดำเนินการอย่างดีช่วยสร้างความไว้วางใจ, เพิ่มการรักษาผู้ใช้, และลดการสูญเสียผู้ใช้—นำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและการขยายส่วนแบ่งตลาด.
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ใช้ที่มีความสุขยังช่วยส่งเสริมการบอกต่อในเชิงบวก ซึ่งช่วยขยายฐานผู้ใช้ของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:10 กลยุทธ์และเคล็ดลับการจัดการผลิตภัณฑ์
การสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ด้วยจุดที่เท่าเทียมกัน
การสร้างผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการเข้าใจและระบุจุดที่เท่าเทียมของคุณ หากไม่มีพื้นฐานนี้ การพัฒนากลยุทธ์การวางตำแหน่งที่แข็งแกร่งก็เหมือนกับการยิงธนูในความมืด
ClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือครบวงจรที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงทุกขั้นตอนของการเดินทางของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการดำเนินการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแนวคิด จัดการสปรินต์ หรือติดตามความก้าวหน้า ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย POP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือคู่มือโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาจุดเทียบเท่าของคุณและสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งด้วย ClickUp:
1. ทำความเข้าใจตลาดของคุณ
ก่อนที่คุณจะสามารถระบุ POPs ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดของคุณ. สิ่งนี้ช่วยคุณระบุข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับสินค้าของคุณ.
นี่คือวิธีเริ่มต้น:
- วิจัยคู่แข่ง: เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์คู่แข่งของคุณและมองหาฟังก์ชันการทำงาน (สิ่งที่ต้องมี, สิ่งที่ดีที่จะมี, และสิ่งที่ทำให้แตกต่าง) — สิ่งเหล่านี้คือ POPs และ PODs ของคุณ ใช้ClickUp Docsเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลของคู่แข่งทั้งหมด ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการโปรแกรมเสียงของลูกค้า (VoC): การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ClickUp Formsเพื่อสร้างแบบสำรวจ รวบรวมคำตอบ และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ คุณยังสามารถรวบรวมรีวิวของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเพื่อเรียนรู้ว่าคุณสมบัติใดที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไข เพื่อให้ ClickUp Forms สามารถอัปเดตแบบไดนามิกตามคำตอบของผู้ใช้
- วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม: ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรม รายงานการวิจัย และปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจของคุณโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ผสานผลการสำรวจผู้ใช้ การวิเคราะห์คู่แข่ง และมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานตลาด
2. การระบุจุดขายสินค้า (POP)
ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดและมาตรฐานอุตสาหกรรม ระบุจุดขายเฉพาะ (POPs) ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเป็นไปตาม
ถามตัวเองว่า:
- ฟังก์ชันการทำงานใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้?
- คุณสมบัติใดที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของฉันโดดเด่นและได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้?
สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานของผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- กลุ่มเป้าหมาย: พัฒนาบุคลิกผู้ใช้จากข้อเสนอแนะของ VoC และแบ่งกลุ่มเพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจับและจัดหมวดหมู่คุณลักษณะต่างๆ ช่วยให้สามารถกำหนดได้ว่า POP ใดมีความสำคัญสำหรับแต่ละกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้
- ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: ตามการวิจัยและการแบ่งกลุ่มของคุณ ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้แน่ใจว่าตรงกับจุดขายที่ระบุไว้ ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ไอเดียคุณสมบัติ แผนการปรับปรุง และเอกสารทางเทคนิค
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อวางแผนโร้ดแมปผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์โดย ClickUpจะช่วยให้คุณวางแผน, มองเห็นภาพ, และติดตามการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันตรงกับจุดที่เท่าเทียมกันที่ได้ระบุไว้
มันให้มุมมองระดับมหภาคของวิสัยทัศน์ แนวทาง และความมุ่งมั่นของผลิตภัณฑ์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการใช้เทมเพลตนี้ ทีมสามารถ—รักษาความสอดคล้องในเป้าหมาย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ผลิตภัณฑ์เปิดตัวตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
3. การสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์
เมื่อคุณได้กำหนด POPs อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งที่สามารถสื่อสารจุดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
👀 โบนัส:ลองใช้เทมเพลตข้อเสนอคุณค่าเหล่านี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด SaaS
นี่คือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งได้:
- ข้อเสนอคุณค่าหลัก: พัฒนาข้อเสนอคุณค่าหลักที่ครอบคลุม POPs และ USP ของคุณ ใช้ClickUp Goalsและ OKRs เพื่อปรับข้อเสนอคุณค่านี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้นของคุณ
เพื่อพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง คุณจำเป็นต้องนำทุกองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกัน กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นอย่างดีจะทำสองสิ่ง: สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความภักดีต่อแบรนด์ การใช้แม่แบบที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบจะทำให้งานของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
จัดเรียงและจัดระเบียบองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ของคุณด้วยแม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดย ClickUpเพื่อกลยุทธ์การวางตำแหน่งที่สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการวางแผนง่ายขึ้น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดหรือดำเนินการ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและสอดคล้องกัน
4. การทดสอบและปรับปรุง POPs
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดต้องอาศัยการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้ประกอบด้วย:
- การทดสอบ A/B สำหรับการสื่อสาร: เข้าใจว่าการสื่อสารใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้การทดสอบ A/B กับอีเมลการปล่อยสินค้า, การประกาศคุณสมบัติ, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และอื่น ๆคุณสามารถใช้แบบทดสอบ A/B ของ ClickUpสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสาร POP ของคุณดีขึ้นและสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า
- การติดตามผลการดำเนินงาน: ติดตามผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญและปรับกลยุทธ์ของคุณตามผลลัพธ์ที่ได้ ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
🧠 โปรดจำไว้ว่า: แม้ว่าการสร้างความเท่าเทียมทางแบรนด์จะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การหลีกเลี่ยงกับดักความเท่าเทียมด้านฟีเจอร์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน—ซึ่งหมายถึงการลอกเลียนแบบฟีเจอร์ของคู่แข่งโดยไม่พิจารณาถึงคุณค่าที่แท้จริงต่อผู้ใช้ของคุณ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาของลูกค้า โดยอาศัยคำแนะนำจากคำติชมของลูกค้าและข้อมูลการวิจัยตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและมีคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด
กรณีศึกษาและตัวอย่างเชิงปฏิบัติ
ในอุตสาหกรรม SaaS จุดที่เท่าเทียมกันอาจแตกต่างกันไปตามแนวดิ่งต่างๆ แต่มีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในการรับประกันความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกในการยอมรับของลูกค้า
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของจุดที่ผลิตภัณฑ์มีความเท่าเทียมกันในแนวดิ่งของ SaaS ที่แตกต่างกัน:
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ในพื้นที่ CRM ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมพื้นฐานแล้ว—การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามกระบวนการขาย และฟีเจอร์การสนับสนุนลูกค้า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ตัวอย่างเช่น หาก CRM ของคุณไม่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการรายชื่อผู้ติดต่อหรือติดตามลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย คุณจะประสบปัญหาในการตามให้ทัน
เปรียบเทียบClickUp กับ HubSpot
HubSpot อาจเป็นระบบ CRM ที่ทรงพลัง แต่ ClickUp นั้นเหนือกว่าฟังก์ชันพื้นฐานอย่างมาก ClickUp ผสานคุณสมบัติ CRM เข้ากับเครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่แข็งแกร่ง ทำให้ทีมสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการได้ในที่เดียว
สิ่งนี้ทำให้ ClickUp มีความได้เปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
การจัดการโครงการ
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ จุดที่เท่าเทียมกัน ได้แก่ การจัดการงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติการติดตามเวลา ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดการงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการ
ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเปรียบเทียบ ClickUp กับ Asana, Asana เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่ง แต่ ClickUp ก้าวไปอีกขั้น ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันพร้อมระดับการปรับแต่งและการผสานรวมที่ไม่มีใครเทียบได้
การตลาดอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกกลุ่มธุรกิจ SaaS โดยเฉพาะในซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือระบบอัตโนมัติ ได้แก่ งานที่ทำซ้ำแบบไดนามิก การติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างราบรื่น
พิจารณาClickUp เทียบกับ Monday.com
ในขณะที่ Monday.com นำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติที่มั่นคงสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ ClickUp ผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับระบบนิเวศการจัดการโครงการที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างลึกซึ้ง
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อภายในแพลตฟอร์มนี้ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการรวมศูนย์กระบวนการทำงานอัตโนมัติควบคู่ไปกับงานบริหารโครงการไว้ในที่เดียว
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบการตลาดผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อวางแผนแคมเปญ
จุดที่เท่าเทียมกันขับเคลื่อนการเติบโตของ ClickUp
ClickUp เองเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการใช้ประโยชน์จากจุดเท่าเทียมกัน (Points of Parity) ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้
มันเข้าสู่ตลาดที่อิ่มตัวแล้วซึ่งมีคู่แข่งที่มีชื่อเสียงอย่าง Asana และ Trello อยู่ก่อนแล้ว ในการแข่งขัน ClickUp จึงมั่นใจว่ามันมีจุดขายที่สำคัญทั้งหมด เช่น การจัดการงาน ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีม และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
ด้วยการครอบคลุม POPs เหล่านี้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpได้วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอื่นได้โดยไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับอย่างรวดเร็วของ ClickUp ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจว่า ClickUp สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพวกเขาได้ในขณะที่นำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร เช่น การปรับแต่งขั้นสูง การเชื่อมต่อที่หลากหลาย และตัวเลือกเทมเพลตต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การจัดการแบรนด์
อะไรคือความท้าทายและข้อควรระวังของจุดที่เท่าเทียมกัน?
อย่าตก หลุมพรางของ การโฆษณาด้วยคำขวัญแบบ POP
การพึ่งพาคำขวัญทั่วไปและคำซ้ำซากเช่น 'คุณภาพดีที่สุด' หรือ 'บริการ 24×7' เพื่อสร้างจุดขายของคุณจะไม่ทำให้คุณแตกต่างจากแบรนด์อื่น และจะเพียงแค่บอกสิ่งที่เห็นได้ชัดเท่านั้น แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและความคาดหวังของตลาดในหมวดหมู่เฉพาะของคุณอย่างลึกซึ้ง
การหลีกเลี่ยงคำขวัญที่ผิวเผินและเน้นย้ำจุดที่น่าสนใจที่สุด จะช่วยสร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น
อีกข้อเสียของการมุ่งเน้นไปที่ POP เป็นหลักคือ ความเสี่ยงของการกลายเป็นสินค้าทั่วไป เมื่อสินค้าในหมวดหมู่มีความคล้ายคลึงกันมากเกินไป ลูกค้าจะแยกแยะความแตกต่างได้ยาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและลดอัตรากำไร
ในธุรกิจ SaaS ซึ่งการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มักเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาลูกค้าไว้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีจุดเด่นเฉพาะตัวอาจประสบปัญหาในการโดดเด่นท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูง หากปราศจากจุดขายที่แตกต่างและน่าสนใจ ลูกค้าอาจมองว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ต่างจากของคู่แข่ง นำไปสู่แรงกดดันด้านราคาและการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ลดลง
อย่าลืมเกี่ยวกับ ความโง่เขลาของการมองข้ามแนวโน้มตลาดเกิดใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นเพียงการตอบสนองมาตรฐานตลาดปัจจุบัน คุณอาจพลาดโอกาสนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้
พลวัตของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสิ่งที่ถือว่าจำเป็นในวันนี้อาจล้าสมัยในวันพรุ่งนี้ การไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าที่เกินกว่าจุดขายที่กำหนดไว้ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณล้าหลังคู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากกว่าซึ่งสามารถนวัตกรรมได้รวดเร็วกว่า
นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับจุดขายที่เน้นการแข่งขันมากเกินไป อาจนำไปสู่ความเฉื่อยชาในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากเป้าหมายหลักของคุณคือการตามคู่แข่ง อาจทำให้กลายเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ต้องคอยวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเป็นผู้นำตลาด
แนวทางนี้อาจขัดขวางการเติบโตในระยะยาวและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้าสมัยเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
อ่านเพิ่มเติม: การจัดการการปล่อยเวอร์ชัน 101: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณสู่โลก
ให้กลยุทธ์แบรนด์ของคุณโดดเด่นสะดุดตาด้วย ClickUp
การสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งแบรนด์ด้วยจุดที่เท่าเทียมกัน (Points of Parity - POP) เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
คุณสามารถระบุและดำเนินการ POP ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเช่น ClickUp สำหรับการร่วมมือ, การจัดการโครงการ, และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้. แนวทางนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของคุณ.
ลงทะเบียนกับ ClickUpและก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง