วิธีเลือกโมเดลการกำหนดราคาของเอเจนซี่ที่เหมาะสม

เจคเป็นนักการตลาดดิจิทัลอิสระที่อยู่ในวงการนี้มาสามปีแล้ว เขาเพิ่งได้ลูกค้ารายใหญ่ แต่มีเงื่อนไข—ลูกค้าต้องการบริการเฉพาะที่ไม่เหมือนใครซึ่งเจคไม่รู้ว่าจะคิดราคาอย่างไร เจคตระหนักว่าวิธีการคิดราคาแบบเหมารวมของเขาไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป
หากคุณอยู่ในวงการการตลาด ปัญหาของเจคอาจฟังดูคุ้นเคย ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยว สมาชิกในทีมของเอเจนซี หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง การคิดราคาบริการการตลาดของคุณอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ปวดหัวได้
แต่อย่ากังวลไป! ในโพสต์นี้ เราจะเปิดเผยความลับของรูปแบบการกำหนดราคาที่นิยมใช้ในเอเจนซี่ และตอบคำถามสำคัญ—จะเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างไร? เราจะสำรวจตัวเลือกต่างๆ และช่วยให้คุณพบวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจและลูกค้าของคุณ
โมเดลการกำหนดราคาแบบเอเจนซี่คืออะไร?
คำว่า "รูปแบบการกำหนดราคาของเอเจนซี" หมายถึงวิธีที่เอเจนซีจัดโครงสร้างการออกบิลให้กับลูกค้าสำหรับบริการที่เอเจนซีให้บริการ
มีรูปแบบการกำหนดราคาให้เลือกตามขอบเขตของโครงการ, ระดับความไว้วางใจระหว่างคู่สัญญา, ประเภทของงาน, อุตสาหกรรม, เป็นต้น
การเลือกโมเดลการกำหนดราคาของเอเจนซี่ที่เหมาะสมมีความสำคัญเนื่องจาก:
- คุณไม่ต้องการที่จะคิดค่าบริการต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปสำหรับลูกค้าของคุณ
- การเปิดเผยค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใสแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าคุณน่าเชื่อถือ
- คุณไม่ต้องการติดตามลูกค้าทุกคนเพื่อเรียกเก็บเงินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
คุณต้องบริหารราคาโครงการของคุณและกำหนดแผนการชำระเงินก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานในโครงการ. ด้วยวิธีนี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะทราบถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้ในตอนท้าย.
การเข้าใจรูปแบบการกำหนดราคาของเอเจนซี่ที่แตกต่างกัน
โดยทั่วไปแล้ว มีรูปแบบการชำระเงินที่แตกต่างกันสี่แบบที่หน่วยงานเลือกใช้
1. แบบจำลองการกำหนดราคาตามคุณค่า
ในโมเดลการกำหนดราคาตามมูลค่า หน่วยงานจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามมูลค่าที่รับรู้ได้ซึ่งหน่วยงานนำมาให้—ผ่านปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, ลูกค้าเป้าหมาย (ทั้งแบบออร์แกนิกและแบบอื่น ๆ), และการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหน่วยงานหนึ่งมีนักออกแบบ UX ที่มีประสบการณ์และเคยทำงานร่วมกับลูกค้า SaaS มาก่อน ในกรณีนี้ หน่วยงานสามารถเสนอรูปแบบการกำหนดราคาตามมูลค่าให้กับลูกค้า SaaS รายใหม่ได้อย่างมั่นใจ
ในแบบจำลองการกำหนดราคาตามคุณค่า การเรียกเก็บเงินไม่ได้ทำตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน แต่ทำตามผลลัพธ์ที่ได้แทน นี่อาจเป็นประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการใช้แบบจำลองตามคุณค่า
ผลลัพธ์เชื่อมโยงกับ ROI ดังนั้นลูกค้าจะทราบว่าพวกเขาจ่ายเงินเพื่ออะไรเมื่อพวกเขาทำสัญญากับเอเจนซี
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะไม่ได้รับประโยชน์ ด้วยระบบการกำหนดราคาตามคุณค่า คุณจะได้รับลูกค้าในระยะยาวและรายได้ที่คาดการณ์ได้ หากคุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ คุณยังสามารถทำเงินได้มากขึ้นหากคุณมอบคุณค่ามากขึ้นและรับโครงการเพิ่มขึ้น
2. แบบจำลองการกำหนดราคาตามโครงการ
ในโมเดลการกำหนดราคาตามโครงการ หน่วยงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายสำหรับโครงการเฉพาะ ขอบเขตของโครงการจะถูกหารือ และลูกค้าจะได้รับอัตราที่กำหนดไว้สำหรับผลงานที่ส่งมอบ
เงื่อนไขการชำระเงินจะถูกกำหนดไว้โดยทั่วไปก่อนที่เอเจนซี่จะเริ่มดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ส่งมอบ ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่าย (เอเจนซี่และแบรนด์) จะมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการกำหนดราคาตามโครงการยังใช้ได้เมื่อลูกค้า มี งบประมาณคงที่ สำหรับโครงการทั้งหมด
3. รูปแบบการกำหนดราคาตามอัตราต่อชั่วโมง
นี่คือรูปแบบที่ง่ายที่สุด คุณทำงานหนึ่งชั่วโมง คุณเรียกเก็บเงินหนึ่งชั่วโมง เอเจนซี่สามารถคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงได้ ขึ้นอยู่กับโครงการ บริการ หรือความสามารถที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการนักเขียนเนื้อหาสำหรับระยะเวลาที่ไม่แน่นอน ทางเอเจนซี่อาจคิดค่าบริการลูกค้าในอัตรา 20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงที่นักเขียนทำงาน
ข้อดีที่สำคัญคือรูปแบบการคิดราคาเป็นรายชั่วโมงนั้นอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย—คุณจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับทุกชั่วโมงที่คุณทำงาน มันค่อนข้างตรงไปตรงมา ดังนั้นลูกค้าจึงรู้ว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินสำหรับอะไร
4. รูปแบบการกำหนดราคาแบบค่าตอบแทนล่วงหน้า
ในแบบจำลองการเก็บค่าบริการรายเดือน ทั้งลูกค้าและเอเจนซีจะตกลงกันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดซ้ำซึ่งจะชำระให้แก่อเจนซีเป็นรายเดือนสำหรับระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ ค่าธรรมเนียมคงที่นี้อาจชำระในตอนต้นหรือตอนปลายของทุกเดือน
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่คาดหวังขอให้คุณส่งมอบบทความบล็อก จดหมายข่าว และโพสต์บนโซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่งทุกเดือน คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบค่าบริการรายเดือนกับลูกค้านั้นได้
ค่าบริการรายเดือนช่วยให้รายได้มีความแน่นอน และทำให้แน่ใจว่าเอเจนซีได้รับค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอสำหรับงานที่ทำ และมักมีเส้นทางให้เดินต่อไป
ด้วยรูปแบบการสมัครสมาชิกเช่นนี้ เอเจนซี่ดิจิทัลของคุณมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่มีอยู่ เนื่องจากขอบเขตของงานถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ลูกค้าจึงสามารถประเมินผลงานของคุณได้อย่างยุติธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้
รูปแบบการกำหนดราคาของเอเจนซี่การตลาด
มีรูปแบบการกำหนดราคาของเอเจนซี่ที่พบได้ทั่วไปอีกบางแบบที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่เอเจนซี่การตลาด ได้แก่:
1. รูปแบบการกำหนดราคาตามผลการดำเนินงาน
ด้วยรูปแบบการคิดค่าบริการตามผลงาน คุณจะได้รับค่าตอบแทนตามผลลัพธ์ที่คุณทำได้ ยิ่งผลลัพธ์ของคุณดี คุณก็ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น การชำระเงินอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือราคาคงที่สำหรับแต่ละลูกค้าที่นำมาได้
ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือมันทำให้ผลประโยชน์ของคุณสอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้า หากพวกเขาประสบความสำเร็จ คุณก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน ในรูปแบบนี้ ลูกค้าจะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ง่ายขึ้น
มันสามารถนำเงินเข้ามาได้มากขึ้นหากคุณเก่งในสิ่งที่คุณทำ ดังนั้น หากคุณเก่งในบริการเฉพาะด้าน คุณสามารถสร้างรายได้จำนวนมากผ่านการกำหนดราคาตามผลงาน
2. แบบจำลองการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวก
หรือที่รู้จักกันในชื่อการตั้งราคาแบบมาร์จิ้นรวม การตั้งราคาแบบต้นทุนบวกเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มากกว่า ซึ่งคุณ คำนวณต้นทุนจริงของงานและเพิ่มกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อผลกำไรของหน่วยงาน คุณสามารถคำนวณต้นทุนนี้ได้โดยนำจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่คุณทำงานหรือจำนวนงานทั้งหมดแล้วเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาร์กอัป นั่นคือต้นทุนรวมของบริการของคุณ
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มราคาดังกล่าวเรียกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเช่นกัน หากคุณคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถทำกำไรได้ คุณสามารถเลือกกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ข้อดีของรูปแบบต้นทุนบวกคือสามารถติดตามได้ง่ายและคาดการณ์ได้ รูปแบบการชำระเงินนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะครอบคลุมต้นทุนของคุณเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรากำไรที่คุณเลือก อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอสำหรับคุณค่าที่คุณมอบให้
รูปแบบการกำหนดราคาเฉพาะกลุ่ม
นอกเหนือจากโมเดลการกำหนดราคาของเอเจนซี่การตลาดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว นักการตลาดและเอเจนซี่บางรายได้พัฒนาโมเดลการกำหนดราคาเฉพาะกลุ่มขึ้นมา ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่ก็น่าจะดีหากได้ทราบไว้
1. อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย
การกำหนดราคาแบบอัตราคงที่หรือค่าธรรมเนียมคงที่นั้นคล้ายกับการกำหนดราคาตามโครงการ ซึ่งนักการตลาดหรือเอเจนซี่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับบริการที่มอบให้กับลูกค้า ก่อนเริ่มโครงการ พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการและตัดสินใจเกี่ยวกับใบเสนอราคา ใบเสนอราคาสุดท้ายจะไม่เปลี่ยนแปลงหากงานมีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในภายหลัง
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือฟรีแลนซ์ที่จะวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายที่ถูกต้อง มิฉะนั้นพวกเขาอาจต้องทำงานเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายมักใช้กับบริการที่มีมาตรฐาน คิดเหมือนกับ 'ออกแบบโลโก้ราคา 500 ดอลลาร์' หรือ 'แคมเปญโฆษณา 2,000 ดอลลาร์'
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลูกค้าเกือบจะขอการแก้ไขหรือปรับปรุง 2–3 รอบเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายของคุณระบุอย่างชัดเจนว่ามีการแก้ไขกี่ครั้งรวมอยู่ในนั้นแล้ว และอะไรที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2. สิ่งจูงใจ
โมเดลนี้มักใช้ในกรณีการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับบริการของคุณ พร้อมโบนัสหากบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น บริษัท SEO อาจคิดค่าบริการรายเดือนแบบมาตรฐานพร้อมโบนัสสำหรับการบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงอันดับที่เฉพาะเจาะจง
รูปแบบการกำหนดราคาตามแรงจูงใจช่วยให้ความสนใจของคุณสอดคล้องกับลูกค้าของคุณ มันแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีความมั่นใจในความสามารถของคุณ และพวกเขาก็ควรมีความมั่นใจเช่นกัน มันสามารถเป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ ซึ่งกระตุ้นให้คุณทำมากกว่าที่คาดหวังในขณะที่ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของคุณ
3. ฟรีเมียม
นี่เป็นที่นิยมในโลกของ SaaS แต่ก็สามารถใช้โดยเอเจนซีการตลาดได้เช่นกัน ในรูปแบบฟรีเมียม คุณให้บริการเวอร์ชันพื้นฐานฟรีแก่ลูกค้า และจากนั้นเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม
ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาด้านโซเชียลมีเดียอาจเสนอการตรวจสอบพื้นฐานฟรีพร้อมตัวเลือกแบบชำระเงินสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและกลยุทธ์การปรับปรุงเพิ่มเติม
นี่อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่ปรึกษาและเอเจนซี่ในการดึงดูดลูกค้า แต่คุณต้องมั่นใจว่าข้อเสนอแบบชำระเงินของคุณมีความน่าสนใจเพียงพอที่จะเปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้กลายเป็นลูกค้า
ฟรีเมียมช่วยให้คุณแสดงความสามารถของคุณและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ มันช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสคุณค่าที่คุณมอบให้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการแบบชำระเงิน
สำหรับใคร
โมเดลนี้สามารถทำงานได้ดีเมื่อ:
- คุณมีบริการหรือเครื่องมือที่สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
- คุณกำลังมองหาการสร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่หรือรายชื่ออีเมล
- ข้อเสนอฟรีของคุณมอบคุณค่าที่ชัดเจนแต่ก็ทำให้ผู้ใช้ต้องการมากขึ้น
การเลือกโมเดลการกำหนดราคาของเอเจนซี่ที่เหมาะสม
เราได้รวบรวมประเภทของโมเดลราคาตัวแทนมาตรฐานไว้อย่างครบถ้วนแล้ว แต่คุณจะเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างไร? นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- บริการของคุณ: คุณทำงานประเภทใด? งานกลยุทธ์ที่ซับซ้อนอาจได้รับประโยชน์จากการกำหนดราคาตามมูลค่า ในขณะที่บริการต่อเนื่องอาจเหมาะสมกับการใช้ค่าตอบแทนแบบรายเดือน
- ลูกค้าของคุณ: พวกเขาชอบอะไร? ลูกค้าบางคนชื่นชอบความแน่นอนของอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ในขณะที่บางคนชอบความยืดหยุ่นของการคิดค่าบริการรายชั่วโมง
- เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจของคุณ: คุณต้องการเพิ่มกำไรให้สูงสุดหรือไม่? สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวหรือไม่? การตั้งราคาของคุณควรสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- คู่แข่งของคุณ: เอเจนซี่อื่น ๆ ในวงการของคุณกำลังทำอะไรอยู่? คุณไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบพวกเขา แต่การรู้ถึงมาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งที่ดี
มาดูตัวอย่างของ การโฆษณาออนไลน์และบริการจ่ายต่อคลิก (PPC)
PPC และการโฆษณาออนไลน์เหมาะอย่างยิ่งกับรูปแบบการกำหนดราคาตามประสิทธิภาพ เนื่องจากช่องทางเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดได้ ซึ่งแตกต่างจากด้านอื่น ๆ ของการตลาด คุณสามารถเชื่อมโยงค่าธรรมเนียมของคุณโดยตรงกับผลลัพธ์ เช่น:
- ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก
- ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
- ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)
ดังนั้น คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการพื้นฐานบวกกับเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา หรือโบนัสสำหรับการเกินเป้าหมาย ROAS คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกแบบผสมผสาน—เสนอค่าธรรมเนียมคงที่ที่ต่ำกว่าร่วมกับโบนัสตามผลงานที่อิงจากผลลัพธ์ของแคมเปญ PPC
นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์นั้น สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ซึ่งจะไปยังแพลตฟอร์มโฆษณา) และค่าธรรมเนียมการจัดการของคุณ โมเดลการกำหนดราคาและสัญญาของคุณควรระบุความแตกต่างนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือกโมเดลการกำหนดราคา
ระวังข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ ขณะตัดสินใจเลือกโมเดลการกำหนดราคา:
- การประเมินค่าผลงานต่ำเกินไป: อย่าตกหลุมพรางของการคิดราคาต่ำเกินไปเพื่อชนะลูกค้า หากคุณรู้ว่าคุณคิดราคาที่เหมาะสมแล้ว จงยืนหยัดในจุดยืนของคุณและให้เหตุผล
- การทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไป: ราคาของคุณควรเข้าใจง่ายสำหรับลูกค้า หากต้องใช้สเปรดชีตในการอธิบาย แสดงว่ามันซับซ้อนเกินไป
- ไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาของคุณครอบคลุมไม่เพียงแค่เวลาของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องมือ, การสมัครสมาชิก, ค่าใช้จ่ายทั่วไป, และกำไรที่เพียงพอ
- การไม่ยืดหยุ่น: แม้ว่าการรักษาความสม่ำเสมอจะสำคัญ แต่ควรเปิดใจที่จะปรับเปลี่ยนราคาหากมันไม่เหมาะสมกับคุณหรือลูกค้าของคุณ
- ไม่คำนึงถึงขนาด: แบบจำลองการกำหนดราคาของคุณจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการหรือแคมเปญของคุณเมื่อมีขนาดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมคงที่อาจเหมาะกับแคมเปญการตลาดดิจิทัลขนาดเล็กหรือครั้งเดียว แต่สำหรับแคมเปญขนาดใหญ่ อาจเป็นโอกาสทางการเงินที่สูญเสียไป
- การละเว้นเวลาการทดสอบและการปรับปรุง: แคมเปญโฆษณาออนไลน์เช่นโฆษณาค้นหาต้องการการทดสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. แบบจำลองการกำหนดราคาของคุณควรคำนึงถึงเวลาและความเชี่ยวชาญที่ต้องการนี้ไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของแคมเปญ
โปรดจำไว้ว่า กลยุทธ์การกำหนดราคาของหน่วยงานของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ มันควรสะท้อนถึงแบรนด์ ข้อเสนอคุณค่า และตลาดเป้าหมายของคุณ
หากคุณคิดค่าบริการอย่างถูกต้อง คุณจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น เพราะคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหมดงบประมาณอยู่ตลอดเวลา ตั้งเป้าหมายในการสร้างแบบจำลองการกำหนดราคาที่เหมาะกับทั้งคุณและลูกค้าของคุณ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: รวมโมเดลหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งโมเดลเพื่อสร้างโมเดลการกำหนดราคาใหม่. สามารถทำได้ตราบใดที่มันเหมาะกับคุณ.
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการประมาณค่าใช้จ่ายของคุณ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มประมาณการเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบริการของคุณ
วิธีจัดการรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันของเอเจนซี่
เมื่อคุณมีลูกค้าและรูปแบบการกำหนดราคาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตาม!
นี่เป็นเรื่องที่เป็นจริงเป็นพิเศษหากคุณมีลูกค้าหนึ่งคนที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง อีกคนหนึ่งคิดค่าบริการแบบค่าจ้างล่วงหน้า และอีกคนหนึ่งคิดค่าบริการตามแบบจำลองที่ซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับผลงาน! นี่จะไม่เป็นเรื่องง่ายที่จะติดตามควบคู่ไปกับงานทั้งหมดที่ต้องทำ
เข้าสู่ClickUp—ผู้ช่วยที่จัดระเบียบอย่างยอดเยี่ยมของคุณที่ไม่เคยหลับใหล
ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเอเจนซี่การตลาดที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการทั้งหมดของคุณได้ไม่ว่าคุณจะใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบใดก็ตาม เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถแทนที่แอปอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณอาจใช้เพื่อจัดการงานการตลาดและงานเอเจนซี่ของคุณ
ClickUp สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์มอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักบางส่วน:
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับแต่ละโมเดลราคาหรือลูกค้า เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้ในทันที ต้องการทราบกำไรของลูกค้าแบบรายเดือนอย่างรวดเร็วหรือไม่? หรือความคืบหน้าของโครงการสำคัญ? เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ที่แดชบอร์ด ClickUpของคุณ
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตาม:
- ความก้าวหน้าของทีมคุณในแต่ละงาน
- ความคืบหน้าของคุณในโครงการของลูกค้าเฉพาะราย
- สถานะของงาน
- งบประมาณและกำหนดเวลาของคุณ
- คอขวดและจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม
- การติดตามเวลา: สำหรับโครงการที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงClickUp มีตัวติดตามเวลาในตัวให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณกับแต่ละงานหรือโครงการได้ ไม่ต้องสลับแอปไปมา ลืมบันทึกชั่วโมง หรือพยายามจำว่าคุณทำอะไรเมื่อวันอังคารที่แล้ว
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง:สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับทุกสิ่ง—มูลค่าโครงการ, ชั่วโมงที่ประมาณการ, ชั่วโมงที่ใช้จริง, ROI, เวอร์ชัน, สถานะ—คุณตั้งชื่อมันได้ มันทำให้การติดตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลการกำหนดราคาของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก
- การรายงาน: เมื่อถึงเวลาที่ต้องทบทวนผลงานของทีมสำหรับลูกค้า ClickUp สามารถสร้างรายงานที่แยกย่อยข้อมูลออกมาได้ สำหรับโมเดลที่อิงตามมูลค่าหรือโมเดลที่อิงตามผลงาน รายงานเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าเห็นว่าการทำงานของคุณส่งผลให้เกิด ROI ตามที่พวกเขาต้องการได้อย่างไร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการสังเกตแนวโน้มหรือการค้นหาโมเดลการกำหนดราคาที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติ: ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การกระตุ้นการกระทำ การแจ้งเตือน อีเมลต้อนรับ และอื่น ๆ อีกมากมาย หากโครงการถึงจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ ระบบสามารถแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัติว่าคุณกำลังใกล้ถึงงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยคุณวางแผนได้ดีขึ้น และมีการสื่อสารกับลูกค้าหากจำเป็น
- เทมเพลตที่ใช้งานง่าย: ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับการจัดการเอเจนซี่และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้เป็นคู่มือเพื่อตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ปรับแต่งได้ง่ายตามความต้องการ และประหยัดเวลาในการตั้งค่าหลายชั่วโมง
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการเอเจนซี่ ClickUpเป็นแม่แบบฟรีแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ขั้นตอนมาตรฐาน และสัญญา รวมถึงอื่นๆ อีกมากมาย
ในเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับ แดชบอร์ดสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับลูกค้าหลังการขาย ขอบเขตของงาน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า คำขอแก้ไข การเรียกเก็บเงิน และการออกใบแจ้งหนี้เทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่นี้จะจัดระเบียบกระบวนการของคุณในทุกขั้นตอน
บอกลาการสร้างเอกสารหลายแผ่นสำหรับทุกกระบวนการ. เทมเพลตการจัดการเอเจนซีของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายสำหรับลูกค้าใหม่ทุกคน.
ด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 15 ครั้ง แม่แบบนี้เหมาะสำหรับคุณ คุณสามารถดูความคืบหน้าของคุณได้ในรูปแบบ Kanban, ตาราง, รายการ, ปฏิทิน หรือรูปแบบอื่นใดที่เหมาะกับคุณ
เนื้อหาเพิ่มเติม: ก่อนซื้อซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับเอเจนซีของคุณ โปรดดูรายการซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซีที่ดีที่สุดในปี 2024 ของเราอย่างละเอียด
ตอนนี้ สมมติว่าคุณให้บริการหลากหลายรูปแบบและใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันเพื่อรองรับลูกค้าและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน อาจเป็นเรื่องง่ายหากคุณเป็นเอเจนซี่ขนาดเล็กหรือให้บริการที่จำกัด แต่ถ้าคุณเป็นเอเจนซี่ที่ค่อนข้างใหญ่และมีประสบการณ์ยาวนานซึ่งให้บริการที่หลากหลาย คุณอาจจำเป็นต้องมีบันทึกที่สะดวกเกี่ยวกับบริการเหล่านั้น
ClickUp มีเทมเพลตสำหรับสิ่งนั้นด้วย!
เทมเพลตการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและปรับแต่งได้สูง เพื่อช่วยให้คุณบันทึกและติดตามราคาของบริการทั้งหมดของคุณ
ด้วยเทมเพลตรายการราคาเช่นนี้คุณสามารถ:
- ให้โครงสร้างราคาที่ถูกต้อง สม่ำเสมอ และเป็นมาตรฐานแก่ลูกค้าทุกท่าน
- คาดการณ์และวางแผนสำหรับสภาพตลาดในอนาคต
- เข้าถึงต้นทุนสินค้าที่ขายได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับราคาได้อย่างมีข้อมูล
- ทดสอบและปรับราคาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณควบคุมกลยุทธ์การกำหนดราคาของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวบริการใหม่หรือขยายบริการที่มีอยู่
ดังนั้น หากคุณต้องการจัดการรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย ให้ใช้เทมเพลตนี้
อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มใบเสนอราคาธุรกิจฟรีใน Word และ Excel
จัดการราคาเอเจนซี่ของคุณด้วย ClickUp
เราหวังว่าคู่มือเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคาของเอเจนซี่ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง จะช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาบริการของเอเจนซี่ของคุณได้
การเลือกโมเดลการตั้งราคาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเงิน (แม้ว่านั่นจะสำคัญมากก็ตาม) แต่เป็นการสร้างสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ซึ่งลูกค้าของคุณจะได้รับคุณค่าที่ยอดเยี่ยม และคุณก็ได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับความทุ่มเท เหงื่อ และไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณ
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับคุณขึ้นอยู่กับบริการ ลูกค้า และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ อย่ากลัวที่จะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับบริการและลูกค้าที่แตกต่างกัน หรือผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ คุณมีเครื่องมือเช่น ClickUp ที่ช่วยคุณจัดการและปรับปรุงกลยุทธ์การกำหนดราคาของเอเจนซีของคุณ
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและรูปแบบการกำหนดราคาของคุณเปลี่ยนแปลงไป ClickUp ก็จะปรับตัวตามไปด้วย คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวิธีการใดวิธีหนึ่ง ClickUp สามารถช่วยคุณตั้งค่าและจัดการการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณ และขยายตัวไปพร้อมกับคุณเมื่อเอเจนซี่ของคุณเติบโตขึ้น!