วิธีการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างมืออาชีพ

คุณทำโครงการเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งใบแจ้งหนี้ไปแล้ว นั่นคือตอนที่ทุกอย่างเริ่มแปลกไป ลูกค้าติดต่อกลับมาว่าเงื่อนไขการชำระเงินแตกต่างจากที่คาดหวังไว้
พวกเขาคาดหวังว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะรวมอยู่ในยอดเรียกเก็บทั้งหมดแล้ว ในขณะที่คุณคิดว่าจะต้องคิดเพิ่มจากค่าบริการที่มอบให้อยู่แล้ว ที่ปรึกษา ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทุกคนคงเข้าใจความรู้สึกนี้ดี เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเสียใจ เราจึงเขียนคู่มือนี้ขึ้นมาสำหรับคุณ
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการเรียกเก็บเงินลูกค้า เคล็ดลับมืออาชีพ และวิธีการใช้ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณเป็นอัตโนมัติ
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น ด้วยสถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ต่างๆ และมุมมองที่หลากหลาย เทมเพลตนี้ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกิจและฟรีแลนซ์เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณควรเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อใด?
ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกคน. เวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการของคุณและสิ่งที่คุณได้ตกลงกับลูกค้าของคุณไว้. นี่คือห้าวิธีการเรียกเก็บเงินที่พบได้บ่อย:
1. การเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
เหมาะสำหรับ: ลูกค้าใหม่, โครงการกลยุทธ์ครั้งเดียว, หรือโครงการขนาดเล็ก (น้อยกว่า 2 สัปดาห์)
คุณส่งใบแจ้งหนี้ก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น และลูกค้าจะชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนที่คุณจะเริ่มงาน
ตัวอย่าง:
- 50% เพื่อจองเวลา 50% ก่อนการส่งมอบ
- ชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าสำหรับการปรึกษาแบบตัวต่อตัว
หากคุณคิดค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ให้มีการพูดคุยเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมครั้งแรกหรือการโทรเพื่อค้นหาข้อมูล คุณจะสามารถเอาชนะข้อคัดค้านหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นได้
มันช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงานจากการลงทุนมากเกินไปในลูกค้าที่ไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างการชำระเงินของคุณ
2. การเรียกเก็บเงินตามหลักไมล์สโตน
เหมาะสำหรับ: โครงการที่มีขั้นตอนชัดเจน (เช่น การสร้างแบรนด์, การสร้างเว็บไซต์, การจัดทำรายงาน)
คุณกำหนดขั้นตอนของโครงการและเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนกับการชำระเงิน เมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอน คุณมักจะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่ดำเนินการ
ตัวอย่าง:
- 25% เมื่อเริ่มโครงการ → 50% หลังจากร่างแรก → 25% เมื่อส่งมอบงาน
- $X ณ เวลาเริ่มเกม → $Y หลังการออกแบบ → $Z หลังการเปิดตัว
เมื่อโครงการมีความซับซ้อน ที่ปรึกษาจะชอบ กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ตามเป้าหมายสำคัญเนื่องจากลูกค้าจะมีแรงจูงใจในการให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติอย่างทันเวลา กระบวนการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:แม่แบบไทม์ไลน์โครงการช่วยระบุขั้นตอนสำคัญ กำหนดเส้นตาย และจุดส่งมอบงาน ช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่คาดหวังและกำหนดเวลาการชำระเงินได้อย่างชัดเจน
เมื่อกำหนดวันและผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนได้ง่ายขึ้น แม่แบบนี้จะช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นและช่วยป้องกันความล่าช้าในการชำระเงิน
3. การเรียกเก็บเงินหลังการเสร็จสิ้น
เหมาะสำหรับ: ลูกค้าองค์กรที่มีฝ่ายจัดซื้อ
ทันทีที่คุณทำงานเสร็จสิ้น คุณออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและเพิ่มวันครบกำหนด (โดยปกติคือ 15–30 วัน)
ตัวอย่าง:
- ใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่ง
- งานส่งวันที่ 1 มิถุนายน, ใบแจ้งหนี้ครบกำหนดวันที่ 15 มิถุนายน
การเรียกเก็บเงินหลังการเสร็จสิ้นงานมักไม่สามารถต่อรองได้เมื่อทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ ทีมการเงินของพวกเขามักปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติและการจ่ายเงินให้กับผู้ขายอย่างเคร่งครัด
หากคุณใช้รูปแบบนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเอกสารของคุณครบถ้วน: สัญญาที่ลงนามแล้ว, ผลงานที่ตกลงกัน, รายละเอียดการชำระเงินที่ชัดเจน, และเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะคำนึงถึงการล่าช้าในการชำระเงินเมื่อทำนายกระแสเงินสดของคุณ
👀 คุณทราบหรือไม่:68% ของธุรกิจประสบปัญหาข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้มากกว่า 1% ของยอดรวมทั้งหมด แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้เพื่อช่วยคำนวณอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน และรักษาความถูกต้องของรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของลูกค้าให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและทำให้ใบแจ้งหนี้ได้รับการอนุมัติเร็วขึ้น
4. การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง (ค่าบริการล่วงหน้า)
เหมาะสำหรับ: บริการต่อเนื่อง (เช่น เนื้อหา, การออกแบบ, ที่ปรึกษา, การดำเนินงาน)
ลูกค้าชำระเงินจำนวนคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปเป็นรายเดือน) มักจะเป็นจำนวนชั่วโมงหรือผลงานที่กำหนดไว้
ตัวอย่าง:
- 2,000 ดอลลาร์/เดือน สำหรับการสนับสนุนด้านการตลาดสูงสุด 10 ชั่วโมง
- ค่าบริการรายเดือนเรียกเก็บวันที่ 1 ชำระล่วงหน้า
วิธีการเรียกเก็บเงินนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องการเจรจาค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง สำหรับคุณ หมายถึงรายได้ที่คาดการณ์ได้และการวางแผนงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
แต่การจ้างแบบค่าบริการรายเดือนจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อขอบเขตงานชัดเจนและได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น อย่าลืมระบุให้ชัดเจนว่าอะไรรวมอยู่ในงาน วิธีจัดการกับชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้ และช่วงเวลาที่จะทบทวนเงื่อนไข เช่น ทุก 3 หรือ 6 เดือน
5. เวลาและวัสดุ (คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง)
เหมาะที่สุดสำหรับ: งานที่ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาแน่นอน (เช่น ที่ปรึกษา แก้ไขปัญหา โค้ช) และลูกค้าที่มีการใช้เวลาไม่แน่นอน
คุณบันทึกเวลาขณะทำงานและออกใบแจ้งหนี้เป็นประจำ (รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน)
ตัวอย่าง:
- 100 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เรียกเก็บทุกวันศุกร์พร้อมใบลงเวลา
- 10 ชั่วโมงในสัปดาห์นี้ → ส่งใบแจ้งหนี้ในวันจันทร์
การเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงให้ความยืดหยุ่นและเหมาะสมเมื่อขอบเขตของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชัดเจน แต่คุณต้องอธิบายด้วยว่าเวลาถูกใช้ไปอย่างไร
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความไว้วางใจ ให้แบ่งปันการอัปเดตและบันทึกเวลาเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้าไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในทันที คุณยังสามารถเสนอจำนวนชั่วโมงสูงสุดต่อสัปดาห์/เดือน เพื่อให้ลูกค้าควบคุมงบประมาณได้โดยไม่ผูกมัดตัวเองกับค่าธรรมเนียมคงที่
💡 โบนัส: ที่นี่ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงในแต่ละงาน—ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจับเวลาแบบเรียลไทม์หรือการป้อนเวลาด้วยตนเอง คุณยังสามารถเพิ่มบันทึก จัดหมวดหมู่รายการ และสร้างรายงานเวลาสำหรับการออกใบแจ้งหนี้หรือการติดตามภายในองค์กรได้อีกด้วย
ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออย่าง Harvest และ Everhour ได้ หากคุณต้องการรายงานที่ละเอียดมากขึ้นหรือเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน
สิ่งที่ควรระบุในใบแจ้งหนี้ลูกค้า
เมื่อคุณทราบแล้วว่าควรใส่อะไรในใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณสามารถสร้างเทมเพลตและส่งใบแจ้งหนี้ได้เร็วขึ้น
|องค์ประกอบใบแจ้งหนี้
|สิ่งที่ควรรวม
|ข้อมูลของคุณ
|ชื่อของคุณ, ชื่อธุรกิจ (ถ้ามี), รายละเอียดการติดต่อ, และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
|ข้อมูลลูกค้า
|ชื่อเต็มของลูกค้า ชื่อบริษัท ที่อยู่ และอีเมล
|หมายเลขใบแจ้งหนี้
|รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันและเรียงลำดับ (เช่น INV-0012) เพื่อติดตามใบแจ้งหนี้
|วันที่ออกใบแจ้งหนี้
|วันที่คุณกำลังส่งใบแจ้งหนี้
|วันครบกำหนด
|เมื่อคาดหวังการชำระเงิน (เช่น "ครบกำหนดชำระภายใน 15 วัน")
|คำอธิบายโครงการ/บริการ
|สรุปงานโดยย่อ (เช่น "โครงร่างเว็บไซต์ – ระยะที่ 1")
|รายละเอียดค่าใช้จ่าย
|รายการแยกประเภท: ชั่วโมงที่ทำงาน, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, จำนวน, อัตราต่อหน่วย/ชั่วโมง
|ยอดรวมก่อนภาษี
|รวมก่อนหักภาษีหรือส่วนลด
|ภาษี (ถ้ามี)
|นโยบายการคืนเงิน, เงื่อนไขการชำระเงินล่าช้า, หรือข้อความขอบคุณ
|จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
|จำนวนเงินที่ต้องชำระสุดท้าย
|คำแนะนำการชำระเงิน
|รายละเอียดธนาคาร, ลิงก์ PayPal, ฯลฯ
|ข้อกำหนดและหมายเหตุ
|นโยบายการคืนเงิน, เงื่อนไขการชำระเงินล่าช้า, หรือข้อความขอบคุณ
คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นมาตรฐาน
วิธีการเรียกเก็บเงินลูกค้า (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าครั้งแรกอย่างไร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ขั้นตอนที่ 1: สรุปงานที่ต้องส่งมอบและยืนยันการเสร็จสิ้น
ก่อนที่คุณจะส่งใบแจ้งหนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ตกลงแล้วว่างานเสร็จสมบูรณ์
สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือลูกค้าของคุณต้องรับทราบและให้การอนุมัติในเอกสารนี้ การรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นหลักฐานในกระบวนการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
นี่คือวิธีทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินราบรื่น:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่ส่งมอบตรงกับสิ่งที่ได้สัญญาไว้ในสัญญาหรือข้อเสนอ และส่งใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ
- ส่งอีเมลสรุปสั้น ๆ:"สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อ], นี่คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่ได้ส่งมอบไปแล้วสำหรับ [ชื่อโครงการ]. แจ้งให้ผม/ฉันทราบได้หากทุกอย่างดูเรียบร้อยก่อนที่ผม/ฉันจะส่งใบแจ้งหนี้."
- หากเป็นแบบอิงตามเหตุการณ์สำคัญ ให้ยืนยันว่าขั้นตอนปัจจุบันเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติแล้วก่อนที่จะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป
- เสนอตัวเลือกการชำระเงินหลายช่องทางเพื่อให้ได้รับเงินตรงเวลา
ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ: ป้องกันข้อพิพาทเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ความคาดหวังที่คลาดเคลื่อน หรือการพูดคุยในลักษณะ "เราคิดว่าสิ่งนี้รวมอยู่ในนั้นแล้ว"
ตอนนี้ การทำสิ่งนี้ด้วยตนเองสำหรับลูกค้า 1-2 รายผ่านสเปรดชีตนั้นค่อนข้างง่าย
แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียการติดตามสิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว ได้รับการอนุมัติแล้ว และพร้อมสำหรับการเรียกเก็บเงิน
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน รวมศูนย์การทำงานโครงการ การติดตามงาน และการอนุมัติจากลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว เมื่อทุกงาน ใบแจ้งหนี้ และการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องทำงานแบบกระจัดกระจาย โดยต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวที่มีเพียงฟังก์ชันเดียว
นี่คือวิธีการใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ของคุณ
ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างอีเมล รายงาน และสรุปบทสนทนาให้คุณ
ใช้ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain เพื่อสร้างอีเมลสรุปใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเพิ่มงานที่ต้องส่งมอบ, หลักไมล์, เงื่อนไข และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ Brain จะร่างอีเมลให้คุณ
หากคุณต้องการขอการชำระเงินหรือติดตามเกี่ยวกับวันชำระเงิน Brain จะทำสิ่งนั้นให้คุณ คุณสามารถใช้ Brain เพื่อร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณได้อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดโครงการของคุณ Brain จะเป็นผู้ทำการวิเคราะห์อย่างหนักให้คุณเอง มีรายงานที่ละเอียดและต้องการสรุปหรือไม่? ให้ Brain ทำให้คุณได้เลย
ต้องการดึงประเด็นสำคัญจากการสนทนาใช่ไหม? Brain สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน สรุปสั้น ๆ Brain คือผู้ช่วยเขียน AIของคุณตลอดทั้งแผนงานโครงการ
ติดตามความสำเร็จของโครงการโดยใช้กระดานคัมบัง
คุณยังต้องมีวิธีการติดตามความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้ เพื่อให้คุณทราบว่ามีงานใดพร้อมสำหรับการเรียกเก็บเงินและหลีกเลี่ยงข้อพิพาทกับลูกค้า
ด้วยการใช้กระดานคัมบังของ ClickUp คุณสามารถเห็นสถานะของทุกงานที่ต้องส่งมอบได้ในทันที การทำงานแบบภาพนี้ช่วยป้องกันไม่ให้รายได้ติดค้างอยู่ในสถานะค้างคา เพราะคุณลืมออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
👀 คุณทราบหรือไม่? ตามการศึกษาของConsulting Success นี่คือรูปแบบการกำหนดราคาที่ได้รับความนิยมที่ที่ปรึกษาใช้: 37% ใช้ราคาตามโครงการ, 26% ใช้ราคาตามมูลค่า, 21% ใช้ราคาต่อชั่วโมง, 13% ใช้ค่าตอบแทนรายเดือน, และ 3% ใช้รูปแบบตามผลงาน
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเทมเพลตหรือเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้
ด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถใส่รายละเอียดโครงการและธุรกิจของคุณได้ทันที และเรียบร้อย พร้อมส่ง
หากคุณกำลังจัดการงาน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และการติดตามเวลาใน ClickUp อยู่แล้ว, การรักษาการออกใบแจ้งหนี้ของคุณให้รวมอยู่ในระบบเดียวกันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
คุณสามารถใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUpเพื่อรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไปจนถึงการสร้างและจัดระเบียบใบแจ้งหนี้
นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลตนี้สำหรับคุณ:
- เอกสารที่มีแบรนด์: สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพภายใน ClickUp Docs พร้อมโลโก้ สี และเงื่อนไขของคุณ
- ข้อมูลที่เชื่อมโยง: ดึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยตรงจากเวลาที่ติดตามในภารกิจของ ClickUp
- ใบแจ้งหนี้ที่เป็นระเบียบ: จัดเก็บใบแจ้งหนี้ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์หรือรายการเดียว เพื่อให้คุณสามารถกรองตามลูกค้า วันที่ครบกำหนด หรือสถานะการชำระเงินได้
- รายการข้อมูลแบบกำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้, จำนวนเงิน, วันครบกำหนดชำระเงิน, หรือสถานะชำระแล้ว/ยังไม่ชำระ เพื่อให้การรายงานเป็นเรื่องง่าย
หากคุณต้องการขยายธุรกิจให้เกินกว่าการให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว,ClickUp สำหรับทีมการเงินจะมอบการตั้งค่าที่มีโครงสร้างมากขึ้นให้คุณ. มันขยายการออกใบแจ้งหนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทางการเงินที่สมบูรณ์แบบ. ตั้งแต่การติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายไปจนถึงการตรวจสอบประวัติการชำระเงินของลูกค้า ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์มเดียวที่งานของคุณเกิดขึ้น.
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถทำให้การคำนวณในใบแจ้งหนี้ของคุณเป็นอัตโนมัติได้ด้วย ฟิลด์สูตรของ ClickUp เพิ่มการคำนวณได้โดยตรงภายในงานใน ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติ เพิ่มภาษี ติดตามยอดค้างชำระ และคาดการณ์รายได้ระหว่างโครงการต่างๆ ตามชั่วโมงที่บันทึกไว้ คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับเงินตรงเวลาและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือการชำระเงินที่พลาดไป
คำแนะนำที่เป็นมิตร: แม้จะมีเทมเพลตไว้แล้ว การรวบรวมรายละเอียดที่ถูกต้องสำหรับทุกใบแจ้งหนี้อาจรู้สึกซ้ำซาก นี่คือจุดที่ClickUp Brain Maxทำให้การออกใบแจ้งหนี้ก้าวไปอีกขั้น
- สร้างใบแจ้งหนี้แบบร่างโดยอัตโนมัติ: Brain Max สามารถดึงข้อมูลงานที่ส่งมอบ ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดลูกค้าจากพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้แบบร่างที่เรียบร้อยและสมบูรณ์
- ปรับภาษาการชำระเงินให้เหมาะสม: ต้องการเขียนคำขอชำระเงินให้สุภาพมากขึ้นหรือไม่? Brain Max แนะนำถ้อยคำที่เป็นมืออาชีพและเป็นมิตรกับลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณได้รับชำระเงินเร็วขึ้น
- สรุปเหตุการณ์สำคัญของโครงการ: แทนที่จะพิมพ์รายละเอียดด้วยตนเอง ให้ Brain Max สร้างสรุปที่กระชับของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคุณสามารถนำไปใส่ในใบแจ้งหนี้ได้ทันที
- สร้างข้อกำหนดและเงื่อนไข: ประหยัดเวลาด้วยการให้ Brain Max ร่างข้อกำหนดมาตรฐาน เช่น ข้อตกลงการจ้างล่วงหน้า วันครบกำหนดชำระ ค่าปรับการชำระล่าช้า หรือส่วนลดสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า ช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 3: ป้อนรายละเอียดลูกค้าและโครงการ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องกรอกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การใส่รหัสโครงการไม่ถูกต้อง วันที่ครบกำหนดไม่ครบถ้วน หรือชื่อไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการชำระเงินได้
ClickUp ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการให้คุณกำหนดรายละเอียดให้เป็นมาตรฐานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง แทนที่จะต้องพิมพ์ข้อมูลลูกค้าใหม่หรือค้นหาใบแจ้งหนี้เก่า คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่แสดงโดยอัตโนมัติในทุกงานใบแจ้งหนี้
นี่คือวิธีการตั้งค่า:
- จำนวน: เพิ่มช่องสกุลเงินสำหรับยอดรวมในใบแจ้งหนี้ โดยดึงข้อมูลจากชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมคงที่
- ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ: เพิ่มช่องข้อความสำหรับชื่อลูกค้าและช่องอีเมลสำหรับผู้ติดต่อด้านการเรียกเก็บเงิน
- อ้างอิงโครงการ: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงหรือช่องกรอกข้อความสำหรับรหัสโครงการหรือชื่อโครงการ เพื่อให้ทุกใบแจ้งหนี้เชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้อง
- การกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้: สร้างช่องหมายเลขเพื่อสร้างหมายเลขใบแจ้งหนี้ตามลำดับโดยอัตโนมัติ (เช่น INV-001, INV-002)
- วันครบกำหนด: ใช้ช่องวันที่เพื่อกำหนดเส้นตายการชำระเงินอย่างชัดเจนและอัตโนมัติการแจ้งเตือนหากเกินกำหนด
สำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจที่มีการเรียกเก็บเงินแบบเป็นขั้นบันไดหรือตามการใช้งาน ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึกรายละเอียดของโครงสร้างราคาแต่ละแบบได้—ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าบริการรายชั่วโมง โมเดลค่าบริการแบบเหมาจ่าย หรือค่าธรรมเนียมตามโครงการ สิ่งนี้ช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโครงสร้างราคาแบบใดที่ใช้กับลูกค้าแต่ละราย
จับคู่สิ่งนี้กับฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ของ ClickUp—เช่น การเชื่อมโยงชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้โดยตรงกับงาน, แนบใบเสร็จหรือข้อตกลง, และทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้ว/ยังไม่ชำระ—เพื่อรักษาเส้นทางการเงินที่สมบูรณ์ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่โครงการของคุณอยู่
ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ รวมถึงติดตามประวัติการชำระเงินเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่เพียงแต่บันทึกธุรกรรมเท่านั้น คุณยังสามารถติดตามการชำระเงินที่พลาดหรือล่าช้า และสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของคุณได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่ฟิลด์ที่กำหนดเองกับฟิลด์สูตรเพื่อทำให้การคำนวณอัตโนมัติ เช่น "ชั่วโมงที่บันทึก × อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง" หรือ "ยอดรวมย่อย + ภาษี"
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน
ยิ่งคุณกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของคุณอย่างชัดเจนมากเท่าไร ก็ยิ่งมีพื้นที่น้อยลงสำหรับการโต้แย้ง
นี่คือสิ่งที่คุณควรระบุในเงื่อนไขการชำระเงินของคุณ:
- วันครบกำหนด: ไม่ว่าคุณจะเป็น Net 7, Net 15, Net 30 หรืออิงตามเป้าหมาย
- วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ: โอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, Stripe, บัตรเครดิต, ฯลฯ. รวมผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนด้วย
- เงินมัดจำและเงินประกัน: หากคุณต้องการเงินมัดจำล่วงหน้า (เช่น 30% เมื่อลงนาม) และยอดคงเหลือเมื่อเสร็จสิ้น
- นโยบายการชำระเงินล่าช้า: ค่าดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมล่าช้าคงที่, หรือการระงับการให้บริการ
- การจัดการสกุลเงินและภาษี: สกุลเงินที่ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ (USD, GBP, ฯลฯ), ความรับผิดชอบด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การแก้ไขข้อพิพาทสำหรับใบแจ้งหนี้: ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องแจ้งข้อพิพาท (เช่น ภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้)
ClickUp Docsคือที่ที่คุณจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
สร้างเทมเพลตเงื่อนไขการชำระเงินใน ClickUp Docs ด้วยภาษาที่เป็นมาตรฐาน (เช่น Net 15, ค่าปรับล่าช้า, วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ) คัดลอกเอกสารนี้ทุกครั้งที่คุณรับลูกค้าใหม่ และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ และเชื่อมโยงเอกสารนี้โดยตรงกับโครงการหรือรายการเรียกเก็บเงินของลูกค้าเพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงได้
ส่วนที่ดีที่สุดของ Docs คือคุณได้รับความสามารถในการควบคุมเวอร์ชัน สมมติว่าลูกค้าเจรจาเรื่องรอบการชำระเงินหรือเงื่อนไขค่าปรับล่าช้า แทนที่จะอัปเดตใบแจ้งหนี้แบบสุ่ม ให้เก็บทุกเวอร์ชันไว้ใน ClickUp Docs พร้อมเวลาที่บันทึกไว้
ตัวอย่าง: ลูกค้า A ตกลงชำระเงินภายใน 15 วัน ไม่มีค่าปรับล่าช้า → จัดเก็บในเอกสาร "เงื่อนไขของลูกค้า A"
👀 คุณทราบหรือไม่? กว่า 44% ของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่รายงานว่าใบแจ้งหนี้ของพวกเขาล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละเดือน มากกว่า 6% ของบริษัทรายงานว่าใบแจ้งหนี้ของพวกเขาล่าช้าถึงสามในสี่ของจำนวนทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความถูกต้อง
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือใบแจ้งหนี้ของคุณถูกปฏิเสธโดยทีมการเงินของลูกค้า ทำให้คุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
สิ่งที่ต้องทบทวนในขั้นตอนนี้:
- รายละเอียดลูกค้า: ตรวจสอบการสะกดชื่อ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลอ้างอิงโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ตรงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้, รหัสโครงการ, หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
- การคำนวณ: ตรวจสอบยอดรวม ภาษี และส่วนลดให้ถูกต้อง (ใช้ฟิลด์สูตรเพื่อช่วยในการตรวจสอบ)
- วันที่: วันที่ออกใบแจ้งหนี้, วันที่ครบกำหนดชำระ, และเงื่อนไขการชำระเงินต้องสอดคล้องกัน
- ช่องสถานะ: ยืนยันว่าช่องที่คุณกำหนดเอง (หมายเลขใบแจ้งหนี้, สถานะ: รออนุมัติ, ฯลฯ) ถูกกรอกเรียบร้อยแล้ว
- เอกสารแนบและเอกสารประกอบ: หากลูกค้าของคุณต้องการใบเสร็จรับเงิน, ใบบันทึกเวลาทำงาน, หรือการอนุมัติตามขั้นตอน ให้แนบเอกสารเหล่านี้โดยตรง
สำหรับการตรวจสอบร่วมกัน ให้ใช้ระบบแสดงความคิดเห็นและการมอบหมายงานของ ClickUp Docs เพื่อแท็กเพื่อนร่วมทีมหรือผู้ตรวจสอบด้านการเงิน โหมดคำแนะนำในตัวช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถเสนอการแก้ไขได้โดยไม่ทับซ้อนกับร่างของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของฟิลด์ที่กำหนดเองยังช่วยได้อีกด้วย สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็นต้องกรอก เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้, วันครบกำหนด, ยอดรวม
เมื่อมีช่องว่างหายไป จะสามารถมองเห็นได้ทันทีบนงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มช่องแบบดรอปดาวน์ "ตรวจสอบแล้ว: ใช่/ไม่ใช่" เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ไม่สามารถส่งได้จนกว่าจะได้รับการทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมโยง ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ขั้นตอนที่ 6: ส่งผ่านอีเมลหรือเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้
เมื่อใบแจ้งหนี้ของคุณพร้อมแล้ว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ถูกต้องได้รับใบแจ้งหนี้ เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม และมีระบบในการติดตามว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการยืนยันหรือชำระเงินแล้ว
ข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการในขั้นตอนนี้:
- การส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ถูกต้อง (เช่น หัวหน้าโครงการของคุณแทนที่จะเป็นทีมบัญชีของพวกเขา)
- ไม่สามารถติดตามได้ว่าใบแจ้งหนี้ได้ถูกส่งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อใด
- ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบว่าลูกค้าได้เปิดหรือได้รับใบแจ้งหนี้หรือไม่
- การจัดการใบแจ้งหนี้ผ่านเครื่องมือที่แยกส่วน (เอกสารในที่หนึ่ง อีเมลในที่หนึ่ง การชำระเงินอีกที่หนึ่ง)
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Gmail, Outlook และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- ส่งไฟล์ PDF ใบแจ้งหนี้โดยตรงจากงานที่เก็บไว้
- ใช้เทมเพลตอีเมลหรืออีเมลที่สร้างโดย AI (ผ่าน ClickUp Brain) เพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
- ติดตามว่าใบแจ้งหนี้ถูกส่งเมื่อใดและส่งถึงใคร โดยบันทึกโดยอัตโนมัติในกิจกรรมงาน
นอกจากนี้การเชื่อมต่อ ClickUpยังทำงานร่วมกับเครื่องมือทางการเงินของคุณ เช่น:
- QuickBooks, Xero, และ FreshBooks: ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้โดยตรงจากงานใน ClickUp ไปยังระบบบัญชีของคุณ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการป้อนข้อมูลซ้ำ ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในทั้ง ClickUp และเครื่องมือการเงินของคุณ
- การเชื่อมต่อ Zapier/Make: อัตโนมัติการเชื่อมต่อกับ PayPal, Stripe หรือเกตเวย์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น: เมื่อสถานะใบแจ้งหนี้เปลี่ยนเป็น "ส่งแล้ว" → สร้างใบแจ้งหนี้ใน Stripe → ส่งลิงก์การชำระเงินทางอีเมลให้ลูกค้า
- ปฏิทินและการแจ้งเตือน: ซิงค์วันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้กับ Google Calendar หรือ Outlook เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนด
ขั้นตอนที่ 7: ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายราย การส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินด้วยตนเองนั้นทั้งเสียเวลาและเสี่ยงต่อความผิดพลาดได้ง่าย เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าคุณได้ติดตามกับใครไปแล้ว แจ้งเตือนครั้งสุดท้ายออกไปเมื่อไหร่ หรือใบแจ้งหนี้ใดที่ใกล้จะเกินกำหนดชำระ
ClickUp Automationsช่วยขจัดงานติดตามใบแจ้งหนี้ที่ซ้ำซ้อนและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด:
- ทริกเกอร์: เมื่อวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ผ่านไปแล้ว และช่อง "สถานะการชำระเงิน" ยังคงถูกตั้งค่าเป็น รอดำเนินการ
- การดำเนินการ: ส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ อัปเดตสถานะงานเป็น ค้างเกินกำหนด และมอบหมายงานติดตามผลให้กับคุณ (หรือผู้จัดการฝ่ายการเงินของคุณ)
- การยกระดับ: ตั้งการแจ้งเตือนเป็นลำดับขั้น: การเตือนอย่างสุภาพหลังจาก 1 วัน, การติดตามผลที่เข้มข้นขึ้นหลังจาก 7 วัน, และบันทึกการยกระดับหลังจาก 30 วัน
นี่คือวิดีโอที่ให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคง่าย ๆสำหรับการใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUp
สำหรับหน่วยงานที่ต้องจัดการใบแจ้งหนี้หลายสิบฉบับในแต่ละเดือนตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองจะเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับกระบวนการทำงาน:
- มอนิเตอร์: ตัวแทนติดตามงานใบแจ้งหนี้อย่างต่อเนื่อง
- ตัดสินใจ: หากใบแจ้งหนี้ยังคงค้างชำระหลังจากครบกำหนดจำนวนวันที่กำหนดไว้ พวกเขาสามารถตรวจสอบเงื่อนไข (เช่น ยอดเงินในใบแจ้งหนี้ > $5,000) ก่อนดำเนินการ
- ดำเนินการ: ตัวแทนสามารถร่างอีเมลแจ้งเตือนส่วนบุคคล ส่งข้อความถึงทีมของคุณในClickUp Chat หรือแม้แต่ส่งต่องานไปยังผู้จัดการโดยอัตโนมัติ
👀 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจที่ติดตามการชำระเงินจากใบแจ้งหนี้ของตน 90% หรือมากกว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับการชำระเงินภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ครบกำหนดชำระในใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 8: ติดตามการชำระเงินและกระแสเงินสด
สำหรับทีมการเงิน การออกใบแจ้งหนี้หมายถึงการรักษาภาพรวมที่เชื่อถือได้ของกระแสเงินสดทั่วทั้งบริษัท เมื่อคุณกำลังจัดการกับลูกค้าและโครงการหลายสิบรายการพร้อมกัน การพลาดใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระเพียงฉบับเดียวอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณและการจ่ายเงินเดือน
นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Dashboardsกลายเป็นศูนย์กลางหลักของทีมการเงินของคุณ มันรวบรวมข้อมูลใบแจ้งหนี้ สถานะการชำระเงิน และประวัติลูกค้าไว้ในมุมมองเดียว
ทำไมทีมการเงินถึงพึ่งพาแดชบอร์ดของ ClickUp?
- การมองเห็นแบบรวมศูนย์: แทนที่จะต้องกระทบยอดข้อมูลจากหลายสเปรดชีต สถานะใบแจ้งหนี้ทั้งหมด (รอดำเนินการ ชำระแล้ว ค้างชำระ) จะแสดงอยู่ในที่เดียว
- การคาดการณ์กระแสเงินสด: ทีมงานสามารถคาดการณ์การไหลเข้าของเงินสดในช่วง 30, 60 หรือ 90 วันข้างหน้า เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน
- การติดตามผลการดำเนินงาน: ระบุลูกค้าหรือโครงการที่ล่าช้าในการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง และปรับเงื่อนไขสัญญาให้เหมาะสม
- การร่วมมือระหว่างทีม: ทีมการเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกับผู้จัดการโครงการหรือทีมบริการลูกค้าได้โดยตรงภายใน ClickUp ซึ่งช่วยลดการส่งอีเมลไปมา
เคล็ดลับการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างมืออาชีพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับชำระเงินเร็วขึ้นและลดการติดตามทวงถามที่อึดอัด
1. ติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณ
หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการโต้แย้งการเรียกเก็บเงินคือบันทึกเวลาที่ไม่ชัดเจน หากลูกค้าสงสัยในใบแจ้งหนี้ของคุณ การมีบันทึกเวลาที่ละเอียดของชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานเฉพาะจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบได้ว่าโครงการมีกำไรหรือไม่ และคุณใช้เวลาไปกับงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เท่าไร
ตัวอย่าง:
- ที่ปรึกษาที่คิดค่าบริการตามชั่วโมงสำหรับการประชุมเชิงกลยุทธ์สามารถแสดงได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเซสชันใช้เวลานานเท่าใด
- หน่วยงานที่ให้บริการแพ็กเกจค่าบริการรายเดือนสามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขากำลังให้บริการเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่รวมไว้ในแพ็กเกจหรือไม่
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทที่มีพนักงาน 15 คน มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ถึง 1.6 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากการขาดการติดตามเวลาสำหรับอีเมล การประชุม และความลืมเลือน
2. ใช้ภาษาในใบแจ้งหนี้ของคุณอย่างสุภาพ
คำที่คุณเลือกในใบแจ้งหนี้สามารถส่งผลต่อความเร็วในการชำระเงินของลูกค้าได้ การใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือเป็นทางการเกินไปอาจสร้างความขัดแย้ง ในขณะที่การใช้คำพูดที่สุภาพและเป็นมืออาชีพจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและกระตุ้นให้ลูกค้าให้ความสำคัญกับการชำระเงินของคุณ
คุณยังสามารถเพิ่มข้อความขอบคุณสั้น ๆ ที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: นี่คือตัวอย่างวิธีการขอชำระเงินในใบแจ้งหนี้อย่างสุภาพ:
- "กรุณาชำระเงินภายใน [วันที่ครบกำหนด] ขอบคุณล่วงหน้า!"
- "เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจและดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้อย่างรวดเร็ว"
- "หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดใด ๆ โปรดติดต่อเรา — เราจะยินดีช่วยเหลือคุณ"
3. ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินเป็นระยะ ๆ
แม้แต่ลูกค้าที่มีการจัดการที่ดีที่สุดก็อาจพลาดกำหนดเวลาได้ และหากไม่มีการแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้อาจตกหล่นได้ง่าย การแจ้งเตือนที่สม่ำเสมอและเป็นระบบช่วยให้คุณได้รับการชำระเงินเร็วขึ้นโดยไม่รู้สึกเหมือนกำลังรบกวน
นี่คือกรอบการเตือนความจำที่คุณสามารถตั้งค่าใน ClickUp Automations สำหรับใบแจ้งหนี้แรกและใบแจ้งหนี้ถัดไป:
|กรอบเวลา
|ประเภทการแจ้งเตือน
|ตัวอย่างข้อความ
|3 วันก่อนกำหนด
|ขอความกรุณาแจ้งเตือน
|"เพียงบันทึกสั้น ๆ — ใบแจ้งหนี้หมายเลข 123 ครบกำหนดชำระใน 3 วัน. หากมีคำถามใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ."
|ในวันที่ครบกำหนด
|กรุณาช่วยกระตุ้นเบา ๆ
|"นี่เป็นการแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตรว่า ใบแจ้งหนี้หมายเลข 123 ครบกำหนดชำระในวันนี้ ขอบคุณสำหรับการชำระเงินที่ตรงเวลาของคุณ"
|ค้างชำระเกินกำหนด 7 วัน
|แรงกระตุ้น
|"บันทึกของเราแสดงให้เห็นว่าใบแจ้งหนี้หมายเลข 123 ยังคงค้างชำระ กรุณาดำเนินการชำระเงินโดยเร็วที่สุด"
|ค้างชำระเกินกำหนด 30 วัน
|การกระตุ้นให้ยกระดับ
|"ใบแจ้งหนี้หมายเลข 123 ล่าช้ากว่ากำหนด 30 วันแล้ว กรุณายืนยันสถานะการชำระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดให้บริการ"
4. ลดราคาการชำระเงินล่วงหน้า
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการกระตุ้นให้ลูกค้าชำระเงินเร็วขึ้นคือการให้รางวัลแก่พวกเขาสำหรับการกระทำเช่นนั้น การมอบส่วนลดเล็กน้อยสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ตัวอย่าง:
- "ลด 2% หากชำระภายใน 10 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้"
- "ลด 5% หากชำระเงินล่วงหน้าสำหรับไตรมาส"
วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งกับลูกค้าประจำระยะยาวที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและความแน่นอน แม้ว่าคุณจะต้องยอมสละรายได้บางส่วนเล็กน้อย แต่คุณจะได้รับทั้งความสบายใจและการเข้าถึงเงินสดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจขนาดเล็กเสนอส่วนลดการชำระเงินล่วงหน้าโดยมีอัตราเฉลี่ย 4.1% จากใบแจ้งหนี้เฉลี่ยประมาณ $10,000 จะประหยัดได้ประมาณ $411 ต่อใบแจ้งหนี้
บอกลาปัญหาการเรียกเก็บเงินด้วย ClickUp
การเรียกเก็บเงินไม่ควรทำให้คุณเหนื่อยล้าหรือสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับลูกค้า ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณไม่ควรต้องคอยตามทวงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ หรือเมื่อคุณออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือเสียเวลาไปกับตารางสเปรดชีต
ให้ ClickUp เปลี่ยนการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นกระบวนการทำงานที่ไร้ความเครียด
ด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดของ ClickUp คุณจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกระแสเงินสดของคุณ และมั่นใจได้ว่ารายการใบแจ้งหนี้ของลูกค้าทุกฉบับมีความถูกต้อง เป็นมืออาชีพ และตรงเวลา
