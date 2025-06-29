การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายคืออะไร? วิธีการทำงาน (+ตัวอย่าง)

เมื่อเงื่อนไขการชำระเงินไม่ได้ผูกกับความคืบหน้าจริง กำหนดเวลาอาจไม่ชัดเจน และใบแจ้งหนี้อาจล่าช้า การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย เปลี่ยนแนวทางใหม่
แทนที่จะออกใบแจ้งหนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือตามกำหนดรายเดือนที่แน่นอน การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายช่วยให้คุณส่งใบแจ้งหนี้ที่ผูกกับงานส่งมอบหรือขั้นตอนเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบต้นแบบเสร็จสมบูรณ์ การจบสปรินต์ หรือการบรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ เช่น "สร้างฐานเสร็จสมบูรณ์" คุณจะได้รับเงินสำหรับเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการทำงานของ การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย เมื่อใดที่ควรใช้ และวิธีจัดการด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่เหมาะสม พร้อมตัวอย่างจากหลากหลายอุตสาหกรรม
🔎 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "milestone" มาจากหินที่ทำเครื่องหมายไว้ตามทางในกรุงโรมโบราณเพื่อแสดงระยะทางที่นักเดินทางได้เดินทางมาแล้ว วันนี้ พวกมันช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องได้รับเงิน
วิธีการทำงานของการเรียกเก็บเงินแบบเป็นระยะ
การเรียกเก็บเงินตามความสำเร็จของโครงการ (Milestone billing) ทำงานโดยการผูกการชำระเงินไว้กับผลงานหรือจุดตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงภายในโครงการ แทนที่จะเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงหรือเก็บเงินเป็นก้อนเดียวในตอนท้าย ลูกค้าจะชำระเงินเป็นงวด ๆ ซึ่งแต่ละงวดจะถูกกระตุ้นโดยการเสร็จสิ้นของความสำเร็จตามกำหนดการที่ตกลงไว้
เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการและรวมอยู่ในตารางการเรียกเก็บเงินหรือสัญญา
🔁 กระบวนการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้:
1. กำหนดขอบเขตของโครงการและเป้าหมายหลัก: เริ่มต้นด้วยการระบุขอบเขตงานทั้งหมดและแบ่งออกเป็นจุดตรวจสอบที่ชัดเจนและอิงตามผลลัพธ์ จุดเหล่านี้ควรสะท้อนถึงผลลัพธ์หลักหรือการอนุมัติที่สำคัญซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมในโครงการ
2. สร้างตารางการชำระเงินที่ผูกกับแต่ละเป้าหมาย: แต่ละเป้าหมายอาจมีจำนวนเงินที่แน่นอนหรือเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด
3. ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมาย: ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามงานและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับแต่ละเป้าหมาย
4. ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเมื่อบรรลุเป้าหมาย: เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว จะมีการออกใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
5. ทำซ้ำจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ: กระบวนการจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับการชำระเงินตามเป้าหมายทุกครั้งและส่งมอบโครงการทั้งหมด
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือกำลังดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก
ตัวอย่างการเรียกเก็บเงินตามหลักไมล์
การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม—แต่ละอุตสาหกรรมมีจังหวะการทำงาน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และความคาดหวังที่แตกต่างกัน. ต่อไปนี้คือตัวอย่างจากโลกจริงที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ จัดการ การชำระเงินตามเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับขั้นตอนของโครงการอย่างไร:
🧑💻 โครงการซอฟต์แวร์
ทีมที่ทำงานแบบ Agile มักจะแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินท์ การเรียกเก็บเงินตามหมุดหมายช่วยให้พวกเขาได้รับเงินเมื่อแต่ละสปรินท์ถูกส่งมอบและได้รับการอนุมัติ
📌 ตัวอย่าง: ผู้ให้บริการ SaaS เรียกเก็บเงิน 25% หลังสปรินท์ที่ 1 (ส่งมอบ MVP), 25% หลังสปรินท์ที่ 2 (ฟีเจอร์หลัก), และ 50% หลังสปรินท์ที่ 3 (QA + การปรับใช้)
⭐ โบนัส:*สำรวจตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญในโครงการที่คุณสามารถนำไปใช้กับโครงการซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้
📈 บริษัทการตลาด
แคมเปญมักดำเนินการตามแนวทางสามขั้นตอน: กลยุทธ์, การดำเนินการ, และการรายงาน. การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายช่วยให้การจัดโครงสร้างการชำระเงินตามขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น.
📌 ตัวอย่าง: บริษัทการตลาดดิจิทัลเรียกเก็บเงินหลังจากส่งมอบกลยุทธ์แคมเปญอีกครั้งหลังจากการเปิดตัวและการดำเนินการ และอีกครั้งหลังจากการนำเสนอผลลัพธ์
🎨 นักออกแบบอิสระ
นักออกแบบทำงานเป็นขั้นตอน—แนวคิดเริ่มต้น, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, และไฟล์สุดท้าย. การเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนช่วยให้ทั้งการไหลของความคิดสร้างสรรค์และการชำระเงินเป็นไปตามแผน.
📌 ตัวอย่าง: นักออกแบบแบรนด์อิสระเรียกเก็บเงิน 30% หลังจากทำแบบร่างเบื้องต้น, 30% หลังจากแก้ไขและรับข้อเสนอแนะ, และ 40% หลังจากส่งมอบโลโก้และทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว

🏗️ การก่อสร้าง
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย โครงการก่อสร้างเป็นไปตามจุดตรวจที่กำหนดไว้อย่างเป็นธรรมชาติ
📌 ตัวอย่าง: ผู้รับเหมาทั่วไปเรียกเก็บเงิน 20% หลังจากได้รับใบอนุญาต, 30% หลังจากเทฐานราก, 30% หลังจากสร้างโครงบ้าน, และ 20% หลังจากตรวจสอบและลงนามรับรองงานครั้งสุดท้าย
📚 อ่านเพิ่มเติม: เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์นี้ เกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อพิจารณาตัวเลือกของคุณและทำความเข้าใจความซับซ้อนของกระบวนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
วิธีจัดการการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนสำคัญช่วยสร้างโครงสร้างให้กับ กระบวนการเรียกเก็บเงิน ของคุณ แต่จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อระบบบริหารโครงการของคุณรองรับเท่านั้น ตั้งแต่การกำหนดผลงานที่ต้องส่งมอบไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า ทุกขั้นตอนจำเป็นต้องมีการบันทึก สามารถติดตามได้ และง่ายต่อการปฏิบัติตาม—ทั้งสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
นั่นคือจุดที่ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเข้ามาช่วย เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้คุณวางแผนโครงการ มองเห็นเป้าหมายสำคัญ ติดตามความคืบหน้าของงาน และทำงานติดตามผลอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็รักษาขั้นตอนการทำงานด้านการเรียกเก็บเงินของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบ
ClickUp สำหรับทีมการเงิน ทำให้กระบวนการ ทั้งหมดง่ายขึ้น คุณสามารถ:
- ตั้งค่าฟิลด์กำหนดเองในClickUpสำหรับขั้นตอนการจัดเก็บเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและรายได้ตามแต่ละเป้าหมาย
- ติดตามสถานะการชำระเงินของลูกค้าโดยใช้สถานะงานหรืองานย่อย
- การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้และการส่งต่อภายในโดยอัตโนมัติ
- จัดเก็บสัญญา, SOWs และใบแจ้งหนี้อย่างปลอดภัยในClickUp Docs
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ พร้อมกำหนดเส้นตาย
ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับเป้าหมายสำคัญได้ คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายเหล่านั้นก่อน แต่ละเป้าหมายควรแสดงถึงชิ้นงานที่มีความหมาย—สิ่งที่จับต้องได้ซึ่งลูกค้าของคุณสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ นอกจากนี้ ควรกำหนด วันครบกำหนด ไว้อย่างชัดเจนด้วย เพื่อให้เกิดความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือวางแผนแบบภาพ เช่นมุมมอง ClickUp Gantt และ มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนโครงการทั้งหมด กำหนดเส้นตาย และเชื่อมโยงเป้าหมายสำคัญกับงานหรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมเป้าหมายสำคัญไว้ใน SOW หรือสัญญาลูกค้าของคุณ
เมื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญแล้ว ให้บันทึกไว้อย่างชัดเจนใน เอกสารคำชี้แจงงาน (SOW) หรือสัญญาของคุณ ระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบ กำหนดเวลาที่ต้องส่ง และจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บ
ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างและทำงานร่วมกันในเอกสารที่นำเสนอแก่ลูกค้า คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายสำคัญกับงานต่างๆ ได้โดยตรงจากเอกสาร ทำให้ทีมของคุณสามารถอ้างอิงและดำเนินการตามเป้าหมายเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ใช้เครื่องมือเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย
การกำหนดเป้าหมายสำคัญไม่เพียงพอ—คุณจำเป็นต้องทราบตำแหน่งของคุณอย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลาของโครงการ. การมองเห็นนี้ช่วยให้คุณมั่นใจในการออกใบแจ้งหนี้เมื่อเป้าหมายสำคัญเสร็จสมบูรณ์.
ใน ClickUp คุณสามารถติดตามสถานะงาน เวลาที่ใช้ และ ความคืบหน้าของโครงการ ทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มการพึ่งพา และดูสถานะความสำคัญของงานสำคัญผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
อัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้เมื่อถึงเป้าหมาย
เมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญและได้รับการอนุมัติแล้ว ความรวดเร็วคือสิ่งสำคัญ การทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติจะช่วยลดความล่าช้าและรับประกันประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้า
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถสร้างตัวกระตุ้นเช่น:
- เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้กำหนดการติดตามใบแจ้งหนี้
- เมื่อสถานะของเหตุการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งฝ่ายการเงินหรือลูกค้า
- "ย้ายหมุดหมายที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังขั้นตอนการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ"
จับคู่สิ่งนี้กับเทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUpเพื่อจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการ ส่งแล้ว และชำระแล้ว โดยไม่ต้องพึ่งพาตารางสเปรดชีต
รักษาการสื่อสารระหว่างลูกค้าและทีมของคุณ
การเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนเติบโตได้ดีด้วยความโปร่งใส—การรักษาความสอดคล้องระหว่างทีมของคุณและลูกค้าจะช่วยให้การอนุมัติล่าช้าลดลงและสร้างความไว้วางใจที่สูงขึ้น ด้วย ClickUp การสื่อสารจะไม่ถูกแยกอยู่ในเครื่องมือหลายตัว—มันเกิดขึ้นในที่เดียวที่งานและการเรียกเก็บเงินเกิดขึ้น
- ClickUp Chatและข้อความโดยตรงนำการร่วมมือแบบเรียลไทม์เข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณ
- ใช้ @mentions ในแชท, ความคิดเห็น, หรือเอกสาร เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรให้ทราบเมื่อโครงการถึงจุดสำคัญที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
เมื่อถึงเวลาออกใบแจ้งหนี้ ให้ส่งเอกสารที่ดูเรียบร้อยและมีแบรนด์ของคุณเองโดยใช้แม่แบบใบแจ้งหนี้ของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับลูกค้าและการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการเหล่านี้เพื่อวางแผนการเรียกเก็บเงินตามจุดสำคัญในแต่ละโครงการของคุณได้อย่างชัดเจนและติดตามได้อย่างง่ายดาย
เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายสำคัญจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนอย่างดี นี่คือเคล็ดลับเชิงปฏิบัติบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายของคุณช่วยสนับสนุนโครงการของคุณ ไม่ใช่ทำให้ช้าลง
1. แยกเป้าหมายหลักออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
หลีกเลี่ยงเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน เช่น "ทำโครงการระยะที่ 1 ให้เสร็จ" แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้กำหนดผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ เช่น "ส่งร่างแรกของกลยุทธ์แบรนด์" หรือ "ส่งมอบโมดูลการเข้าสู่ระบบที่ใช้งานได้"
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละเป้าหมายสำคัญเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
หมุดหมายควรสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงซึ่งช่วยผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ไม่ใช่เพียงแค่งานภายในเท่านั้น ตัวอย่างเช่น "ต้นแบบได้รับการอนุมัติจากลูกค้า" เป็นหมุดหมายที่ชัดเจนกว่า "เสร็จสิ้นการออกแบบโครงร่าง"
3. เชื่อมโยงเป้าหมายสำคัญกับกำหนดการชำระเงินของคุณ
ซิงค์ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของคุณให้สอดคล้องกับการส่งมอบโครงการ. ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานจำนวนมากโดยไม่มีค่าตอบแทน และให้ลูกค้าสามารถวางแผนการชำระเงินได้อย่างคาดการณ์ได้. ใช้เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUp เพื่อเชื่อมโยงการชำระเงินกับขั้นตอนของโครงการ และหลีกเลี่ยงการติดต่อซ้ำซ้อนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระ.
4. ใช้เทมเพลตเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ หรือทีมการเงิน การตั้งค่าแม่แบบเป้าหมายความสำเร็จจะช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอในทุกโครงการ

5. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะของเป้าหมาย
อย่าปล่อยให้เหตุการณ์สำคัญทำให้ลูกค้าไม่ทันตั้งตัว ใช้ความคิดเห็นใน ClickUp, แชท และแดชบอร์ดเพื่อแชร์ความคืบหน้าและยืนยันการอนุมัติก่อนดำเนินการต่อไป
📮ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันที่สถานที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:สำรวจตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญในโครงการจริงเพื่อทำความเข้าใจวิธีการเรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายสำคัญกับการเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า
ในขณะที่ การเรียกเก็บเงินตามหลักไมล์สโตน และ การเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า ทั้งสองรองรับการชำระเงินแบบแบ่งเป็นระยะตลอดโครงการ แต่มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการกำหนดเวลาและวิธีการเรียกชำระเงิน
การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย
ในการเรียกเก็บเงินตามหลักไมล์สำคัญ การชำระเงินจะเชื่อมโยงกับ หลักไมล์ที่กำหนดไว้—ซึ่งหมายถึงผลงานหรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ แต่ละใบแจ้งหนี้จะผูกกับจุดตรวจสอบสำคัญ เช่น "การพัฒนาเฟส 1 เสร็จสมบูรณ์" หรือ "ส่งมอบแบบจำลองสุดท้ายแล้ว"
- อ้างอิงจาก: การส่งมอบงานเฉพาะที่กำหนดเสร็จสมบูรณ์
- เหมาะสำหรับ: โครงการที่มีขั้นตอนชัดเจนและมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้
- โครงสร้างการชำระเงิน: จำนวนเงินคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ที่ผูกกับแต่ละเป้าหมาย
- ประโยชน์: ทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้นโดยสอดคล้องกับจุดความคืบหน้าที่ชัดเจน
การเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า
การเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า ในทางกลับกัน หมายถึงการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าตาม เปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้น ในช่วงเวลาที่กำหนด โมเดลนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง ซึ่งยากที่จะกำหนดผลงานที่ชัดเจน แต่สามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมได้ง่ายกว่า
- อ้างอิงจาก: ร้อยละของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
- เหมาะสำหรับ: โครงการระยะยาวหรือโครงการที่ไม่มีกำหนดสิ้นสุดซึ่งมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
- โครงสร้างการชำระเงิน: เปลี่ยนแปลงได้, ขึ้นอยู่กับเวลาหรือความพยายามที่ลงทุน
- ประโยชน์: ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเรียกเก็บเงินมากขึ้น แต่การติดตามอาจทำได้ยากหากไม่มีเอกสารที่ชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่แน่ใจว่ารูปแบบการเรียกเก็บเงินแบบใดที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ? หากโครงการของคุณแบ่งออกเป็น งานที่ส่งมอบเฉพาะเจาะจง และมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน การเรียกเก็บเงินตามระยะความสำเร็จ (Milestone Billing) จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยรักษา กระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
ประโยชน์ของการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ หรือทีมการเงินที่กำลังบริหารโครงการมูลค่าสูง การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย มอบข้อได้เปรียบที่ชัดเจนทั้งสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความชัดเจน กระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
💸 ปรับปรุงกระแสเงินสด แทนที่จะรอจนกว่า โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับเงินเมื่อ โครงการดำเนินไป ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเสถียรภาพทางการเงินและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ทำงานทั้งหมดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนทันเวลา
🤝 สร้างความไว้วางใจกับลูกค้า โดยการเชื่อมโยงการชำระเงินกับความคืบหน้าที่มองเห็นได้ ลูกค้าจะทราบว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินเพื่ออะไรและเมื่อใด ความโปร่งใสนี้ช่วยกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในการเรียกเก็บเงิน
📊 ส่งเสริมความรับผิดชอบและการส่งมอบงานตรงเวลา ด้วยการผูกการชำระเงินกับ ผลงานที่ชัดเจน ทีมจึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินงานได้ตามแผน กำหนดเป้าหมายสำคัญจะช่วยสร้างเส้นตายโดยธรรมชาติ ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
🗂️ สนับสนุนการติดตามและวางแผนโครงการ การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายสำคัญสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการอย่างใกล้ชิด และช่วยให้ ผู้จัดการโครงการ สามารถแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้การมอบหมายงาน ประมาณการ ต้นทุนโครงการ และติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
🧾 ลดข้อพิพาทในการเรียกเก็บเงิน การมี กำหนดการชำระเงินที่ชัดเจน ตามเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยลดความเข้าใจผิดได้มากขึ้น ใบแจ้งหนี้ แต่ละใบจะเชื่อมโยงกับงานที่ได้ส่งมอบไปแล้ว

เมื่อใดที่คุณควรใช้การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย?
การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดเมื่อโครงการของคุณมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ และมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน วิธีนี้ช่วยให้ทีมและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน พร้อมทั้งสนับสนุน กระแสเงินสด ที่คาดการณ์ได้มากขึ้นตลอดอายุโครงการ
นี่คือสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
1. สำหรับโครงการระยะยาวหรือโครงการที่ซับซ้อน
หากโครงการของคุณใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนและมีหลายขั้นตอน การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายจะช่วยให้คุณได้รับเงินตลอดโครงการ โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะเสร็จสิ้น โครงการทั้งหมด
📌 ตัวอย่าง: โครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ระยะเวลา 6 เดือน คิดค่าบริการหลังเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอน—แบบร่าง (Wireframes), การพัฒนา, การทดสอบ, และการเปิดตัว
2. เมื่อมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แต่ละเป้าหมายควรแสดงถึงความก้าวหน้าที่มีความหมาย เช่น โมเดลจำลองที่ส่งมอบแล้ว กลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติ หรือฟีเจอร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ ยิ่งผลลัพธ์ชัดเจนมากเท่าไร ก็ยิ่งง่ายต่อการเชื่อมโยงกับ ใบแจ้งหนี้
📌 ตัวอย่าง: บริษัทผลิตวิดีโอเรียกเก็บเงินหลังจากได้รับการอนุมัติสตอรี่บอร์ด, ตัดต่อคร่าวๆ และวิดีโอขั้นสุดท้าย
3. เมื่อคุณต้องการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า
ลูกค้าจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการชำระเงินตามผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายช่วยให้ลูกค้ามองเห็นความโปร่งใสในสิ่งที่พวกเขาจ่ายในแต่ละขั้นตอนของ กระบวนการเรียกเก็บเงิน
📌 ตัวอย่าง: บริษัทที่ปรึกษาเรียกเก็บเงินหลังจากเสร็จสิ้นการค้นพบ การออกแบบกลยุทธ์ และการส่งมอบรายงานสุดท้าย
4. เมื่อคุณกำลังทำงานภายใต้สัญญาที่มีราคาคงที่
หากคุณไม่ได้คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงหรือใช้ การคิดค่าบริการตามเวลา การคิดค่าบริการตามเป้าหมายจะแบ่ง ค่าธรรมเนียมคงที่ ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ กำหนดการโครงการ ของคุณ
📌 ตัวอย่าง: นักออกแบบ UX ฟรีแลนซ์ที่คิดค่าบริการ $5,000 เรียกเก็บเงินล่วงหน้า 40% หลังจากทดสอบกับผู้ใช้ 30% และเมื่อส่งมอบงาน 30%
5. ในอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน
โครงการก่อสร้าง, การให้คำปรึกษา, การเริ่มต้นใช้งาน SaaS, งานออกแบบ, และแคมเปญการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มักจะดำเนินการตามขั้นตอนที่มีโครงสร้าง ทำให้การชำระเงินตามเป้าหมายสำคัญ เป็นเรื่องปกติ
📌 ตัวอย่าง: โครงการก่อสร้างเรียกเก็บเงินหลังจากได้รับอนุญาต, ฐานราก, โครงสร้าง, และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
📊 การวิจัยแสดงให้เห็น: รูปแบบการเรียกเก็บเงินที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยเพิ่ม กระแสเงินสด ที่น่าเชื่อถือและลดข้อพิพาทให้น้อยลง นี่คือรายการซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่เป็นประโยชน์เพื่อตรวจสอบแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียกเก็บเงินแบบเป็นระยะเหมาะกับคุณหรือไม่?
หากโครงการของคุณมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น หรือต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าหลายขั้นตอน การเรียกเก็บเงินตามความสำเร็จ เป็นแนวทางที่ชาญฉลาดในการจัดโครงสร้างการชำระเงินของคุณ มันช่วยปรับปรุงกระแสเงินสด สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และเชื่อมโยงการชำระเงินกับความคืบหน้าโดยตรง—ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ ความสำเร็จของโครงการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ส่งมอบผลงานสร้างสรรค์ ทีม SaaS ที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ หรือเอเจนซี่การตลาดที่ดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมและตรงเวลา
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการ การเรียกเก็บเงินโครงการ และความคืบหน้าของงานทั้งหมดได้ในที่เดียว ในฐานะ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ชั้นนำ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามงานที่ต้องส่งมอบ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน อัตโนมัติการติดตามผล และรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ
คุณไม่ได้แค่ทำเป้าหมายสำเร็จ—คุณยังได้รับเงินจากมันด้วยลองใช้ ClickUp ฟรีตอนนี้!