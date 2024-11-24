เมตริก SaaS ชั้นนำที่ควรติดตามและปรับปรุงเพื่อการเติบโต

คุณนิยามความสำเร็จว่าอย่างไร?
ในโลกของธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยี ความสำเร็จเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้ง่าย การกลายเป็นยูนิคอร์น—นั่นคือ การมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์—ถือเป็นความสำเร็จ อย่างไรก็ตามมียูนิคอร์นน้อยกว่า 1% ที่สามารถสร้างรายได้หรือเงินสดถึง 1 พันล้านดอลลาร์
ตามประเพณีแล้ว ความสามารถในการทำกำไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ แต่ในปัจจุบัน สตาร์ทอัพยอมรับการขาดทุนเพื่อแสวงหาการพลิกโฉมตลาดหรือการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและโครงสร้างการลงทุนใหม่ แนวคิดเรื่องการเติบโตและความสำเร็จจึงถูกนิยามใหม่
ในโลกนี้ ตัวชี้วัดที่คุณเลือกจะเป็นดั่งดาวเหนือที่นำทางและเป้าหมายที่คุณมุ่งมั่นไปให้ถึง ในบทความนี้ เราจะพูดถึงตัวชี้วัด SaaS ที่สำคัญที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณ
เมตริกของ SaaS คืออะไร?
เมตริกซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับองค์กรที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์
คำจำกัดความและความสำคัญของตัวชี้วัด SaaS
ไม่เหมือนกับ KPI แบบดั้งเดิม, ตัวชี้วัด SaaS ถูกออกแบบมาตามความต้องการ, รูปแบบธุรกิจ, และการเติบโตของธุรกิจแบบสมัครสมาชิก. พวกมันมีความสำคัญต่อ:
วัดผลการดำเนินงาน: การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละด้าน เช่น รายได้ กำไร ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ติดตามสุขภาพธุรกิจ: ใช้ตัวชี้วัดเช่น กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อัตราการใช้เงินสดอย่างรวดเร็ว วงจรการแปลงเงินสด ฯลฯ เพื่อติดตามความสามารถในการชำระหนี้และการจัดการการลงทุน
กลยุทธ์แนวทาง: การตรวจสอบการยอมรับของตลาดและกำหนดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกัน
ตัวอย่างเช่น หากอัตราการยกเลิกสูง อาจหมายความว่าสินค้าไม่สามารถทำตามคำมั่นสัญญาได้ ซึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การตลาดหรือคุณสมบัติของสินค้า
มุ่งสู่การเติบโต: ทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของธุรกิจเพื่อกำหนดทิศทางให้กับทีมขาย การตลาด ผลิตภัณฑ์ และความสำเร็จของลูกค้า ให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
โดยสรุปแล้ว ตัวชี้วัด SaaS มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นี่คือตัวอย่างตัวชี้วัด SaaS ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้ได้
ตัวชี้วัด SaaS ที่สำคัญที่ควรติดตาม
ก่อนที่คุณจะเลือกตัวชี้วัด ให้เข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณก่อน สตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นอาจตั้งเป้าหมายหลักไว้ที่การได้ลูกค้าใหม่และรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า ในทางกลับกัน องค์กรที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) หรือการขายกิจการอาจมีเป้าหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านต้นทุน รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ หรือมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
ด้านล่างนี้คือตัวชี้วัด SaaS ที่สำคัญซึ่งองค์กรต่างๆ มักใช้ เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณโดยพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ ต้นทุน ระยะการเติบโตของธุรกิจ ฯลฯ
1. รายได้ประจำรายเดือน
เป้าหมายหลักของธุรกิจใด ๆ คือการทำเงิน. รายได้ประจำเดือน (MRR) ช่วยติดตามสิ่งนั้นอย่างชัดเจน. มันวัดยอดขาย/เงินสดที่ธุรกิจสร้างขึ้นในแต่ละเดือน.
วิธีคำนวณ MRR?
MRR คำนวณโดยการคูณจำนวนผู้ใช้กับจำนวนเงินที่พวกเขาจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินที่คุณเสนอ คุณอาจต้องการคำนวณรายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นซ้ำ (ARR) แทน
MRR = จำนวนบัญชีที่ใช้งานอยู่ x รายได้ / ค่าสมัครสมาชิกต่อบัญชี
- หากคุณเป็นแอปปฏิทินแบบ SaaS ที่ขายให้กับลูกค้า 100 ราย โดยมีค่าบริการแบบสมัครสมาชิกเดือนละ 10 ดอลลาร์ MRR ของคุณคือ 100x10 = 1,000 ดอลลาร์
- หากคุณคิดค่าบริการ $2 สำหรับทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในปฏิทินของคุณ MRR ของคุณจะเป็นจำนวนกิจกรรมต่อเดือน x $2
- และหากคุณขายแผนรายปี ให้หารค่าธรรมเนียมด้วย 12 เพื่อหาค่า MRR ของคุณ
ทำไมคุณควรคำนวณ MRR?
โมเดล SaaS อาศัยการได้มาซึ่งลูกค้าเพียงครั้งเดียวและสร้างรายได้จากพวกเขาในระยะยาว ดังนั้น MRR จึงเป็นตัวชี้วัดหลักของเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท SaaS
หากองค์กรสามารถสร้างรายได้ MRR อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าประสบความสำเร็จและน่าลงทุน MRR ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงถึงการเติบโตขององค์กร
เมื่อเวลาผ่านไป เส้นทางนี้จะช่วยทำนายรายได้ได้อย่างแม่นยำ และวางแผนการลงทุน จำนวนพนักงาน งบประมาณการตลาด และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีปรับปรุง MRR?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่ม MRR คือการหาลูกค้าใหม่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณมีรูปแบบการกำหนดราคาตามการใช้งาน คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการริเริ่มความสำเร็จของลูกค้าเพื่อช่วยขยายการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม MRR ได้เช่นกัน
2. รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้
รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) หรือในบางกรณี รายได้เฉลี่ยต่อบัญชี (ARPA) คือจำนวนเงินที่ลูกค้าแต่ละราย/แต่ละบัญชีจ่ายให้กับธุรกิจ SaaS โดยเฉลี่ย
วิธีคำนวณ ARPU?
ARPU = รายได้รวม / จำนวนผู้ใช้
คุณสามารถคำนวณ ARPA ได้สำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ โดยส่วนใหญ่ธุรกิจจะคำนวณเป็นรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับ MRR
ทำไมคุณควรคำนวณ ARPU?
ARPA อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจของคุณ นี่คือตัวอย่างสำหรับธุรกิจ SaaS ประเภทต่างๆ
รูปแบบการสมัครสมาชิก: สำหรับธุรกิจการสมัครสมาชิกแบบผู้ใช้ทั่วไป ARPU จะมีความสม่ำเสมอและจึงไม่เปิดเผยข้อมูลมากนัก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีแผนการสมัครสมาชิกเพียงแผนเดียวในราคา $10 สำหรับผู้ใช้ทุกคน APRA ของคุณคือ $10
แม้จะดูเรียบง่าย ตัวเลขนี้ยังคงมีประโยชน์อยู่ คุณอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ออกแบบการสมัครสมาชิกใหม่ เสนอระดับบริการเพิ่มเติม เป็นต้น
ลูกค้าองค์กร: หากคุณให้บริการลูกค้าองค์กร ARPA มีความหมายมากกว่า ARPU ตัวอย่างเช่น สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้ 100 คน แต่ละคนจ่าย ARPU 8 ดอลลาร์ต่อเดือน รายได้ของคุณสำหรับบัญชีนี้จะเป็น 800 ดอลลาร์ อีกองค์กรหนึ่งที่มีผู้ใช้ 200 คน จะสร้างรายได้ 1,600 ดอลลาร์ แม้ว่า ARPU จะเท่าเดิมก็ตาม
คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมุ่งเน้นไปที่บัญชีองค์กรที่มีผู้ใช้มากขึ้น หรือคุณอาจมุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดแบบบัญชีเป็นศูนย์กลาง (ABM) ของคุณไปที่การเพิ่มส่วนแบ่งในกระเป๋าเงินของลูกค้า
การกำหนดราคาตามการใช้งาน: การกำหนดราคาตามการใช้งานคือการที่คุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละกิจกรรมแทนการสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่าย หากคุณเรียกเก็บเงิน $2 สำหรับทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในปฏิทิน ค่า ARPU ของคุณอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ใช้หรือประเภทผู้ใช้
รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ช่วยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการกำหนดราคาของคุณ และสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มกิจกรรมของผู้ใช้บนผลิตภัณฑ์ของคุณ
วิธีปรับปรุง ARPU?
มีสองวิธีที่นิยมใช้เพื่อเพิ่ม ARPU:
- เพิ่มราคา: เพียงเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
- เพิ่มการใช้งาน: ตั้งค่ารูปแบบการกำหนดราคาตามการใช้งานและส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น
3. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV หรือ LTV) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นบนแกนของลูกค้า ไม่ใช่เวลา
วิธีคำนวณ CLTV?
CLTV = ARPA x อายุเฉลี่ยของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ายังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นเวลาห้าปี โดยมี ARPA อยู่ที่ $120 ต่อปี CTLV = $120 x 5 = $600
ทำไมคุณควรคำนวณ CLTV?
CLTV มีความหมายเป็นพิเศษใน SaaS ด้วยเหตุผลหลายประการ ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ SaaS นั่นคือ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
4. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition Cost หรือ CAC) คือจำนวนเงินที่ธุรกิจใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าใหม่แต่ละราย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
วิธีคำนวณ CAC?
CAC = ยอดขายและการตลาดทั้งหมด / จำนวนลูกค้าที่ได้มา
ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้จ่ายเงินไป 10,000 ดอลลาร์ในปีนี้ และได้ลูกค้าใหม่ 1,000 ราย CAC ของคุณคือ 10,000 ดอลลาร์ / 1,000 = 10 ดอลลาร์
ทำไมคุณควรคำนวณ CAC?
CAC เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจ SaaS ต้องจ่ายนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอง ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ CAC อย่างสม่ำเสมอ ROI นี้คำนวณจากสามมิติ
ARPA: หากรายได้เฉลี่ยต่อบัญชีมากกว่า CAC ของคุณ แสดงว่าคุณกำลังทำได้ดีพอสมควร
ตัวอย่างเช่น หากค่า CAC ของคุณคือ $10 และค่า ARPA ของคุณคือ $120 อัตราส่วน CAC ต่อ ARPA ของคุณคือ 1.2 เท่า ซึ่งถือว่าดี
CLTV: หากมูลค่าตลอดอายุลูกค้าของคุณเป็นหลายเท่าของ CAC ของคุณ คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมาก
ตัวอย่างเช่น หากค่า CAC ของคุณคือ $10 แต่ค่า CLTV ของคุณคือ $1,200 อัตราส่วน CAC ต่อ CLTV ของคุณคือ 120 เท่า ซึ่งยอดเยี่ยมมาก!
มีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่คุณควรคำนวณ CAC: เพื่อเข้าใจระยะเวลาคืนทุนของคุณ
5. ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุนคือระยะเวลาที่บริษัท SaaS ใช้ในการคืนทุนค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้า ซึ่งคล้ายกับจุดคุ้มทุน หลังจากนั้นรายได้ทั้งหมดจะถูกพิจารณาเป็นกำไร
วิธีการคำนวณระยะเวลาคืนทุน?
ระยะเวลาคืนทุน = CAC / ARR
หากคุณใช้จ่าย $10 ใน CAC และลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกประจำปี $120 ระยะเวลาคืนทุนของคุณคือ 10/120 = 0. 083 หรือ หนึ่งเดือน
อย่างไรก็ตาม องค์กรมักพิจารณากำไรขั้นต้นแทนรายได้เมื่อคำนวณระยะเวลาคืนทุน ตัวอย่างเช่น จากรายได้ $120 หากมีกำไรขั้นต้นเพียง 50% ระยะเวลาคืนทุนจะเป็น 10/(120*50%) ซึ่งเท่ากับสองเดือน
ทำไมคุณควรคำนวณระยะเวลาคืนทุน?
ในแง่ที่ง่ายที่สุด ระยะเวลาคืนทุนแสดงให้เห็นว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่
ตัวอย่างเช่น หากต้องใช้เวลา 10 ปีในการคืนทุนจากค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ (CAC) ธุรกิจเองก็อาจไม่คุ้มค่า เมื่อพิจารณาจากอัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยี!
เส้นทางการคืนทุนที่ลดลงบ่งชี้ถึงบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทำให้มีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น
วิธีลดระยะเวลาคืนทุน?
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะลดระยะเวลาคืนทุนโดยหลักแล้วด้วยการลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ (CAC) หลังจากระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3-5 ปี แบรนด์อาจสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ การมองเห็น ความน่าเชื่อถือ เครือข่ายการแนะนำ ฯลฯ ซึ่งช่วยลด CAC
ตัวอย่างเช่น การใช้จ่ายสำหรับ SEO ในช่วงสามปีแรกอาจมีผลกระทบระยะยาวอีกสามปี ซึ่งช่วยลด CAC ส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง
ในทางกลับกัน เมื่อเวลาผ่านไป คุณยังสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ และเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนลดลง
6. อัตราการสูญเสียลูกค้า
การสูญเสียลูกค้าแบ่งออกเป็นสองประเภท: การสูญเสียลูกค้าและการสูญเสียรายได้ ในฐานะธุรกิจ SaaS การวัดทั้งสองประเภทถือเป็นเรื่องที่ดี
วิธีการคำนวณอัตราการสูญเสียลูกค้า?
อัตราการสูญเสียลูกค้า = จำนวนลูกค้าที่สูญเสียในช่วงเวลาหนึ่ง / จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาดังกล่าว
สมมติว่าคุณมีลูกค้า 100 คนในตอนเริ่มต้น และคุณมีลูกค้า 90 คนในตอนสิ้นปี อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณ = (100-90)/100 = 10%
วิธีการคำนวณอัตราการสูญเสียรายได้?
อัตราการสูญเสียรายได้จากลูกค้าที่เลิกใช้บริการ = รายได้ที่สูญเสียจากลูกค้าที่เลิกใช้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง / รายได้รวมทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
การสูญเสียรายได้ (Revenue churn) เป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำกว่าสำหรับสุขภาพธุรกิจของคุณ เนื่องจากวัดกระแสเงินสดแทนจำนวนลูกค้า. สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อค่าเฉลี่ยรายได้ต่อผู้ใช้ (ARPA) ของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ.
ในตัวอย่างข้างต้น หากลูกค้า 10% ที่คุณสูญเสียไปมีส่วนทำให้เกิดรายได้ 90% ของรายได้ทั้งหมดของคุณ อัตราการสูญเสียรายได้ของคุณคือ 90% แม้ว่าอัตราการสูญเสียลูกค้าจะอยู่ที่ 10% เท่านั้น
ทำไมคุณควรคำนวณอัตราการสูญเสียลูกค้า?
อัตราการสูญเสียลูกค้าคือตัวชี้วัดการสูญเสียลูกค้าหรือรายได้. มันช่วยให้เข้าใจ:
- อัตราการสูญเสียลูกค้า/รายได้ที่คุณได้รับ
- อัตราการพึงพอใจของลูกค้า และดังนั้นการคงอยู่ของลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อทดแทนลูกค้า/รายได้ที่สูญเสียไป
- ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว
วิธีลดอัตราการยกเลิกบริการ?
แม้ว่าการสูญเสียลูกค้าในระดับหนึ่งจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การลดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็มีความสำคัญ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
ติดตั้งอย่างครบถ้วน
บ่อยครั้งที่ลูกค้าตัดสินใจออกไปเพราะพวกเขาไม่มีความอดทนพอที่จะสำรวจผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างครบถ้วน ดังนั้น ควรสร้างกระบวนการแนะนำการใช้งานที่ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนรู้สึกคุ้นเคยและเข้าใจฟีเจอร์ทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะฟีเจอร์ที่สำคัญต่อพวกเขา
เตรียมความพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
เสนอให้พวกเขาได้รับเอกสารการศึกษา เช่น วิดีโอการตั้งค่า, ตัวอย่าง, แบบแผน, เป็นต้น
มุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้า
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และให้แน่ใจว่ามอบทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ฟังความคิดเห็น
ถามลูกค้าว่าพวกเขาชอบและไม่ชอบอะไร ลงทุนในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า—ผ่านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์—และวางแผนอัปเกรดตามแผนงานของคุณให้เหมาะสม
มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ติดต่อพวกเขาเชิงรุกและป้องกันการยกเลิกบริการก่อนที่จะเกิดขึ้น
ปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
บางครั้ง แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้า นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ใช่ลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับคุณตั้งแต่แรก ป้องกันสิ่งนี้ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้น
7. อัตราการคงอยู่สุทธิ
อัตราการรักษาลูกค้าสุทธิ (NRR)—หรือที่รู้จักในชื่อการรักษาผลประกอบการสุทธิ—คือค่าที่ตรงกันข้ามกับการสูญเสียลูกค้าในแง่ที่ว่ามันวัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ยังคงอยู่กับคุณเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนด
วิธีคำนวณ NRR?
NRR = (MRR ณ ต้นงวด – การสูญเสียลูกค้า – การลดระดับ – การเพิ่มระดับ) / MRR ณ ต้นงวด
สมมติว่าคุณมี:
- รายได้ประจำเดือน 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 1 มกราคม
- ยอดเงิน 120 ดอลลาร์ที่ไม่ได้ใช้งานในเดือนมกราคม
- ผู้ใช้จำนวน $80 ที่ลดระดับลงเป็นแผนฟรี
- $500 จากผู้ใช้ที่อัปเกรดเป็นแผน AI
NRR ของคุณคือ (1200-120-80+500) / 1200 =1. 25 หรือ 125%
ทำไมคุณควรคำนวณ NRR?
ค่า NRR ที่เป็นบวกเป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณกำลังเติบโตจากลูกค้าที่มีอยู่เดิม ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ (CAC) เพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น หาก NRR ของคุณอยู่ที่ 125% และคุณมีรายได้ 10,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว คุณน่าจะมีรายได้ 12,500 ดอลลาร์โดยไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยในการหาลูกค้าใหม่
🎯 ตรวจสอบข้อเท็จจริง:งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเพียง 5% สามารถเพิ่มกำไรได้สูงถึง 95%!
วิธีเพิ่ม NRR?
บริษัทเพิ่ม NRR โดย:
- การปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ
- การใช้แนวทางความสำเร็จของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายต่อหรือขยายส่วนแบ่งกระเป๋าเงินของลูกค้า
- การทำสัญญาในระยะยาว
- การออกแบบสิ่งจูงใจสำหรับการต่ออายุ
- การจัดตั้งกระบวนการรักษาการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ, กระบวนการชำระเงินที่ราบรื่น เป็นต้น
8. ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่
ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAU) หรือผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) หมายถึงจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีการใช้งานหรือมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง
วิธีคำนวณ DAU?
DAU/MAU = จำนวนผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน + จำนวนผู้ใช้กลับมาที่ไม่ซ้ำกันในช่วงเวลาที่กำหนด
ในกรณีนี้ คุณสามารถกำหนดคำว่า 'ใช้งานอยู่' ตามความหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สำหรับแอปอีเมล อาจหมายถึงการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบกล่องขาเข้า สำหรับแอปปฏิทิน อาจหมายถึงการเข้าสู่ระบบหรือการคลิกที่เหตุการณ์ที่มีอยู่หรือการสร้างรายการใหม่ สำหรับแอปเกมมือถือ อาจหมายถึงการเล่นเกม
บ่อยครั้ง ธุรกิจ SaaS ใช้เวอร์ชันของตัวชี้วัดนี้เพื่อติดตามการยอมรับฟีเจอร์ วิธีนี้คุณสามารถติดตาม DAU/MAU สำหรับฟีเจอร์หรือโมดูลเฉพาะที่คุณเพิ่งเปิดตัวใหม่ได้
ทำไมคุณควรคำนวณ DAU/MAU?
DAU เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นของการยกเลิกการใช้บริการ เป็นตัวชี้วัดนำที่ช่วยคาดการณ์ว่าผู้ใช้จะต่ออายุการสมัครสมาชิกหรือไม่
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบปฏิทินของตนเป็นเวลาหนึ่งเดือน ก็สามารถสันนิษฐานได้อย่างปลอดภัยว่าพวกเขากำลังใช้เครื่องมืออื่นอยู่และมีแนวโน้มที่จะเลิกใช้งาน
วิธีเพิ่มจำนวนผู้ใช้รายวัน (DAU) และผู้ใช้รายเดือน (MAU)
นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่เน้นการรักษาลูกค้าหลายประการที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว การใช้ตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีประโยชน์เช่นกัน การแจ้งเตือนบนมือถือที่คิดมาอย่างดีหรือการสื่อสารทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เช่น สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์หรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถช่วยให้พวกเขากลับมาใช้งานแอปอย่างสม่ำเสมอ
9. การกระจุกตัวของลูกค้ารายสำคัญ
การกระจุกตัวของลูกค้าคือตัวชี้วัดว่าคุณกำลังลงทุนทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว (หรือเพียงแค่หยิบมือเดียว)
วิธีการคำนวณความเข้มข้นของลูกค้า?
ความเข้มข้นของลูกค้า = % ของรายได้ที่เกิดจากลูกค้าอันดับต้น x %
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลูกค้าที่ชำระเงิน 10 คน และในจำนวนนี้มี 2 คนที่สร้างรายได้ถึง 90% ของรายได้ทั้งหมดของคุณ ความเข้มข้นของลูกค้าของคุณสามารถระบุได้ว่า:
90% ของรายได้ของคุณมาจาก 20% ของลูกค้าของคุณ. นี่คือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง.
ทำไมคุณควรคำนวณความเข้มข้นของลูกค้า?
โดยหลักแล้ว ธุรกิจจะคำนวณความเข้มข้นของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงของตน เมื่อรายได้กระจายไปยังลูกค้าหลายรายมากขึ้น โอกาสที่ลูกค้าทั้งหมดจะเลิกใช้บริการพร้อมกันก็จะยิ่งต่ำมาก
อย่างไรก็ตาม หากรายได้ส่วนใหญ่ของคุณมาจากลูกค้าเพียง 1-2 ราย การที่ลูกค้าเหล่านี้ยกเลิกการใช้บริการอาจส่งผลกระทบอย่างมาก นอกจากนี้ ลูกค้าเหล่านี้จะมีอำนาจต่อรองที่ไม่สมดุลกับคุณ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสำเร็จทางธุรกิจ
วิธีลดการกระจุกตัวของลูกค้ามีอย่างไรบ้าง?
คุณสามารถลดการกระจุกตัวของลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้ด้วยสองวิธี
ขยายฐาน: เพิ่มความพยายามในการขายและรับลูกค้าใหม่มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง
รักษาลูกค้า: จัดทำสัญญาในระยะยาวกับลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ สร้างความมั่นคงโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
10. เงินสดสำรอง
การวัดระยะทางทางการเงิน (Cash runway) คือระยะเวลาที่สตาร์ทอัพสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและอัตราการใช้จ่าย. ตัวชี้วัดนี้มักใช้ในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่ไม่มีรายได้หรือกำไรอย่างมีนัยสำคัญ.
วิธีคำนวณเงินสดสำรอง?
เงินสดสำรอง = ยอดเงินสดคงเหลือ / อัตราการใช้จ่าย
หากคุณใช้จ่าย $10,000 ต่อเดือน และมีเงินสดคงเหลือ $100,000 คุณมีเวลา 10 เดือน ก่อนที่คุณจะต้องระดมทุน
ทำไมคุณควรคำนวณเงินสดสำรอง?
เงินสดสำรองเป็นมาตรวัดสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณมีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหนก่อนที่คุณจะได้รับการลงทุนหรือล้มละลาย ซึ่งช่วยในหลายๆ ด้าน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับพนักงาน ผู้ขาย และเจ้าหนี้รายอื่น ๆ
- วางแผนการไหลออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางวิ่งและลดค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น
- การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีและกิจกรรมที่ดีหากมี
- การจัดตารางกิจกรรมการระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ระยะเวลาที่คุณมีเงินสดเหลืออยู่จะช่วยให้คุณเข้าหาผู้ลงทุนได้จากตำแหน่งที่มีความมั่นใจ พร้อมที่จะนำเสนอการประเมินมูลค่าที่ทะเยอทะยาน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังคุยกับนักลงทุนและคุณมีเงินสดเหลืออยู่เพียงหนึ่งสัปดาห์ คุณจะมีความมั่นใจหรืออำนาจในการต่อรองน้อยมาก ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจจบลงด้วยการยอมรับการลงทุนในมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของคุณมาก
วิธีเพิ่มระยะเวลาการมีเงินสดสำรอง?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มทางวิ่งคือการลดค่าใช้จ่าย สามารถทำได้โดย:
- การกำจัดความสูญเปล่า เช่น การสมัครสมาชิกที่ไม่จำเป็น พื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม เป็นต้น
- การลดค่าใช้จ่ายใหญ่—องค์กรมักลดจำนวนพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
- ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การเดินทาง การออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ของทีม เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
- การดำเนินการเชิงรุกในการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครมีตัวอย่าง KPIหลายสิบตัวอย่างที่สามารถวัดความสำเร็จของ SaaS ได้
นักลงทุนอาจสนใจในอัตราการเผาผลาญ (burn rate), อัตราส่วนการเผาผลาญ (burn multiple)—จำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ใหม่สุทธิ, กฎของ 40 (rule of 40), เป็นต้นตัวชี้วัดการตลาด (KPIs)จะเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของระบบท่อการขาย (pipeline metrics), เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากผู้ติดต่อเป็นโอกาสทางการขาย (lead-to-opportunity conversion rate), ระยะเวลาของวงจรการขาย (sales cycle length), อัตราการเปิดใช้งาน (activation rate), เป็นต้น
ทีมการเงินอาจต้องการดูอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้ความสำคัญกับรายได้เฉลี่ยต่อพนักงาน ระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานกับบริษัท อัตราการลาออกของพนักงาน เป็นต้นKPI ด้านประสบการณ์ลูกค้าจะเน้นไปที่คะแนนผู้แนะนำสุทธิ (Net Promoter Score) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ
แม้ว่าทั้งหมดจะให้ข้อมูลเชิงลึก แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่สำคัญเท่ากันสำหรับธุรกิจ SaaS ทุกประเภท เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดทางธุรกิจสิบประการที่ระบุไว้ข้างต้น และสร้างรายการของสิ่งอื่น ๆ ที่คุณต้องการติดตามเพิ่มเติม
ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวชี้วัดใด นี่คือวิธีที่คุณสามารถติดตามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีติดตามและใช้เมตริก SaaS อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ให้ความกระจ่างได้ด้วยตัวเอง แท้จริงแล้ว ตัวชี้วัดจะเข้าใจได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในอุตสาหกรรมหรือผลการดำเนินงานในอดีต
ตัวอย่างเช่นนักลงทุนร่วมทุน David Sacks แนะนำว่า"สตาร์ทอัพที่สามารถสร้างรายได้ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ARR โดยใช้เงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นน่าประทับใจกว่าสตาร์ทอัพที่สามารถทำได้โดยใช้เงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ" สิ่งนี้สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมได้
ในทางกลับกัน หากคุณลด CAC อย่างต่อเนื่องปีละ 10% แสดงให้เห็นว่าความพยายามด้านการตลาดและการขายของคุณกำลังได้ผล นี่คือการประเมินตัวชี้วัดตามผลการดำเนินงานในอดีต
สำหรับทั้งสองวิธีนี้ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ KPIที่เหมาะสมเพื่อติดตามและใช้เมตริก SaaS นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
ระบุตัวชี้วัดที่ต้องติดตาม
มีตัวชี้วัดมากมายที่คุณสามารถติดตามได้ ตั้งแต่การเฝ้าดูภาพรวมไปจนถึงการเจาะลึกในรายละเอียดที่ละเอียดที่สุด อย่างไรก็ตาม การติดตามตัวชี้วัดมากเกินไปจะนำไปสู่ความสับสนมากกว่าการได้ข้อมูลเชิงลึก
ดังนั้น เลือกตัวชี้วัด 5-7 ตัวที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับคุณ หากคุณเป็นสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น ให้เน้นไปที่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า, และค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ (CAC) ภายในปีแรกของคุณ หากคุณติดตามค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (Customer Lifetime Value) คุณอาจไม่ได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์เพราะคุณอาจไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ผ่านวงจรชีวิตทั้งหมดเพียงพอ
หากคุณอยู่ในระยะเติบโต ให้วัด MRR, ARPU และเงินสดที่สามารถใช้จ่ายได้ (cash runway) ในระยะนี้ คุณยังคงต้องปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การให้ความสนใจกับตัวชี้วัดของ funnel หรือความสอดคล้องตามข้อกำหนดมากเกินไปอาจทำให้คุณช้าลงได้
ในฐานะสตาร์ทอัพที่เติบโตเต็มที่แล้ว ควรพิจารณา CLTV รายได้จากการขยายตัว และตัวชี้วัดช่องทางการขายในระดับรายละเอียด หากตอนนี้คุณยังคงประสบปัญหาในการคำนวณ CAC คุณกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่แล้ว
พิจารณาโมเดลธุรกิจของคุณ, วัตถุประสงค์, ความคาดหวังของนักลงทุน, ระยะการเติบโต และเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับคุณ
เลือกเครื่องมือ SaaS ที่เหมาะสม
การติดตาม, การตรวจสอบ, และการรายงานตัวชี้วัด SaaS ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากลักษณะที่กระจัดกระจายของข้อมูลที่คุณต้องการ. ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า.
- ค่าใช้จ่ายในการขายทั้งหมดรวมถึงการสมัครสมาชิก salestech ค่าที่ปรึกษา ค่าเดินทาง ฯลฯ ซึ่งแต่ละรายการมาจากแหล่งที่แตกต่างกัน
- ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดรวมถึงการสมัครสมาชิก martech, โฆษณา, การสนับสนุน, งานอีเวนต์, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งแต่ละรายการมาจากแหล่งที่แตกต่างกัน
- จำนวนลูกค้าใหม่สุทธิที่น่าจะพบได้ในระบบ CRM
ในการคำนวณเมตริกอย่างง่ายเช่น CAC คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลได้หลายแหล่ง รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เมื่อความซับซ้อนของเมตริกของคุณเพิ่มขึ้นเครื่องมือ SaaSของคุณก็จะมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย
ขณะเลือกเครื่องมือ SaaS สำหรับติดตามเมตริกของคุณ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
การติดตามเป้าหมาย
เครื่องมือจัดการเมตริกของคุณเป็นแอปติดตามเป้าหมายด้วยหรือไม่? มันอนุญาตให้คุณตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละเมตริกและติดตามความคืบหน้าเทียบกับแต่ละเมตริกแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่?ClickUp Goalsถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะ
บนClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ในรูปแบบการเสร็จสิ้นงาน ตัวเลข มูลค่าทางการเงิน หรือข้อความจริง/เท็จ และติดตามได้แบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามการกระจุกตัวของลูกค้าก็สามารถตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามว่า 20% ของลูกค้าที่สร้างรายได้สูงสุดนั้นสร้างรายได้น้อยกว่า 60% ของรายได้ทั้งหมดหรือไม่ คุณยังสามารถเลือกที่จะตั้งการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าฝ่ายขายหากเป้าหมายนี้ไม่บรรลุผล
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?นี่คือเทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ
การผสานรวม
การป้อนข้อมูลด้วยตนเองลงในเครื่องมือใด ๆ เพื่อสร้างแดชบอร์ด KPIคือฝันร้ายที่สุดของผู้นำ SaaS ดังนั้น เลือกเครื่องมือการแฮ็กการเติบโตที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ
ไม่เพียงแต่ดึงข้อมูลจากสเปรดชีตเท่านั้น แต่ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ ได้แบบไดนามิก เช่น HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform, เป็นต้น ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น ด้วย API สาธารณะของ ClickUp คุณยังสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองตามความต้องการได้
การมองเห็น
ผู้นำสตาร์ทอัพมักจะดูข้อมูลของพวกเขาทุกสัปดาห์ หากไม่ใช่ทุกวัน การผ่านหลายร้อยแถวและคอลัมน์ไม่คุ้มค่ากับเวลา สิ่งที่คุณต้องการคือการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและน่าสนใจ
แดชบอร์ด ClickUpที่มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพริบตา วิดเจ็ตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานของทีม การใช้ประโยชน์จากงบประมาณ หรือภาพรวมยอดขาย
เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดและการขายของคุณ มันจะยกระดับข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยบริบททางธุรกิจแบบ 360 องศา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายไปยัง CAC ได้ในที่เดียว
แม่แบบและกรอบงาน
เครื่องมือ SaaS ที่ดีสำหรับการรายงานประสิทธิภาพควรช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับใน ClickUp
เทมเพลต KPI โดย ClickUpนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนและปรับแต่งได้อย่างละเอียดตามความต้องการ ใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและแชร์กับทั้งทีม เพื่อสร้างความชัดเจน ความโปร่งใส และมุ่งเน้นในเป้าหมาย
ยังตั้งเป้าหมายอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ผสานตัวชี้วัดเข้ากับการตัดสินใจของคุณ
โดยทั่วไป ผู้นำ SaaS ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น นักลงทุนหรือลูกค้า พวกเขาอาจกล่าวว่า "ทีมเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น 3 เท่า" ในแคมเปญการขายของพวกเขา หรือพวกเขาอาจใช้สัดส่วน CAC ต่อ LTV ที่สูงในระหว่างการนำเสนอให้กับนักลงทุน
แม้ว่าการใช้ตัวชี้วัดนี้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็พลาดโอกาสสำคัญไป: การตัดสินใจภายในองค์กร
ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเมตริกเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การขาย การตลาด การบริการลูกค้า ฯลฯ
- แคมเปญทดลองใช้ฟรีของคุณให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการสาธิตแบบกำหนดเองหรือไม่? เพิ่มการลงทุนในกลยุทธ์การตลาด SaaSนั้นให้มากขึ้น
- DAU ของฟีเจอร์ใหม่ของคุณต่ำหรือไม่? สำรวจสาเหตุและปรับปรุงฟีเจอร์
- เงินสดของคุณเหลือน้อยเกินไปหรือไม่? ปรับการใช้จ่ายให้เหมาะสมทันทีและเริ่มแคมเปญระดมทุนของคุณ
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก
บริษัท SaaS มีทีมงานขนาดเล็กที่ทำงานเพื่อเป้าหมายใหญ่ ๆ หลายครั้ง พวกเขาอาจไม่มีเวลาที่จะลงลึกในข้อมูลและค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ แล้วจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้กระบวนการนั้นเป็นอัตโนมัติได้?
เลือกเครื่องมือเช่นClickUp Brainที่ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดใด ๆ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและคิดค้นไอเดียโดยไม่ต้องรบกวนเพื่อนร่วมงาน
ประเมินและปรับปรุงให้เหมาะสม
แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ไม่ใช่ทุกตัวชี้วัดที่มีความหมาย ตัวอย่างเช่น หากค่า ARPU ของคุณอยู่ที่ $10 เพราะนั่นคือระดับการสมัครสมาชิกเพียงระดับเดียวของคุณ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างรายงานเต็มหน้าสำหรับมัน
เพื่อให้ตัวชี้วัดของคุณมีความหมายและนำไปปฏิบัติได้จริง ควรประเมินอย่างสม่ำเสมอ ARR ของคุณกว้างเกินไปหรือไม่? ลองพิจารณา MRR แทน ARPU ของคุณคงที่แต่ ARPA เปลี่ยนแปลง? ให้ติดตามสิ่งนั้นแทน เส้นทางเงินสดของคุณมีระยะเวลาห้าปีที่ดีหรือไม่? คิดถึงอัตราการเผาผลาญแทน
จัดสรรเวลาเพื่อประเมินและปรับปรุงเมตริกของ SaaS ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
การเดินทางเพื่อตั้งค่าและติดตามเมตริกของ SaaS ของคุณ จะมีความท้าทายให้คุณเผชิญ นี่คือสิ่งที่คุณอาจเผชิญและวิธีหลีกเลี่ยง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อติดตามเมตริกของ SaaS
SaaS, ด้วยลักษณะของมันเอง, เป็นกิจการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง. ธุรกิจ SaaS ทำสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน, สร้างโอกาสใหม่ ๆ. เช่นเดียวกับสิ่งใหม่ ๆ, พวกเขาก็ทำผิดพลาดไปบ้างในระหว่างทาง. บางข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดคือดังนี้.
มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดที่ไม่มีสาระ
ผู้ติดตามใน Twitter, การแสดงผลใน Instagram, ขนาดของรายชื่ออีเมล—เหล่านี้คือตัวชี้วัดที่เน้นความภูมิใจในตนเองที่ธุรกิจ SaaS มักติดตามเพราะมันง่าย บางครั้งสิ่งนี้สร้างกระแสให้กับแบรนด์ แม้ว่าจะไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพทางธุรกิจก็ตาม
หลีกเลี่ยงการถูกชักจูงโดยตัวชี้วัดที่ไร้สาระ ให้มุ่งเน้นที่เป้าหมายทางธุรกิจ นำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาจากวัตถุประสงค์ของคุณ
การเลือกอะไรมากกว่าการเลือกเหตุผล
ข้อมูลทรงพลัง มันสามารถเปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนอยู่ได้ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเก่งในการแสดงว่าอะไรมากกว่าทำไม รายงานของคุณอาจระบุว่ายอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังลดลง แต่มันไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม
แทนที่จะเพิ่มแรงขายในภูมิภาคดังกล่าวโดยไม่ไตร่ตรอง ให้เชื่อมั่นในคนในพื้นที่ว่าพวกเขาเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพและรับฟังทฤษฎีต่างๆ กลับมาทบทวนและใช้ข้อมูลเพื่อยืนยันสมมติฐานเหล่านี้
การละเลยความคิดเห็นของลูกค้า
คำพูดของเฮนรี ฟอร์ด ที่ไม่เป็นทางการว่า "หากฉันถามผู้คนว่าพวกเขาต้องการอะไร พวกเขาจะบอกว่าต้องการม้าที่วิ่งเร็วขึ้น" อาจไม่เป็นความจริง แต่ถูกใช้แพร่หลายและถกเถียงกันอย่างร้อนแรง นักธุรกิจที่ไม่เหมือนใครมักเชื่อว่าลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร นี่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอย่างชัดเจน
ลูกค้าอาจไม่รู้วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาของพวกเขาได้ แต่พวกเขารู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดอย่างแน่นอน ดังนั้น การละเลยความคิดเห็นของลูกค้า โดยเฉพาะในตลาด SaaS ที่มีการแข่งขันสูง จึงเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
ขอคำแนะนำจากลูกค้าเป็นประจำ
- ส่งแบบสำรวจเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา
- ติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่าอะไรดึงดูดพวกเขาและอะไรที่ไม่ดึงดูด
- ดำเนินการวิจัยเชิงสังเกตเพื่อเรียนรู้แนวโน้มพฤติกรรม
- ทำการทดสอบ A/B เพื่อดูว่าอะไรได้ผลดีที่สุด
ติดตามเมตริก SaaS และเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วย ClickUp
แม้จะมีกิจกรรมสูงและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การสร้างบริษัท SaaS ก็เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น ผู้นำธุรกิจและนักลงทุนต้องวิ่งเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะบรรลุรายได้และกำไรที่มีนัยสำคัญ
ในระหว่างการทำงานนี้ เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกชักจูงและหลงทาง—โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกเหนื่อยและหมดหวัง ตัวชี้วัดมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณทำงานต่อไปและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตัวชี้วัด SaaS ที่ดีจะช่วยยืนยันว่าการวิ่งมาราธอนนี้คุ้มค่าที่จะทำต่อไป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด SaaS จำเป็นต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย ตรงประเด็น และสามารถแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ClickUp สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำ
ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้ง การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การปรับแต่งตามความต้องการ และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณ คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังเป็นเพียงส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม คุณกำลังรออะไรอยู่? พร้อมแล้ว ให้เริ่ม และทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้