วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดำเนินงาน SaaS ของทีมคุณ

ทีมที่มีผลงานดีที่สุดต้องการซอฟต์แวร์คุณภาพเยี่ยมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามการศึกษาแนวโน้มการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับโลกปี 2023 ของ Ciscoพบว่า 66% ขององค์กรโฮสต์งานมากกว่า 40% ของปริมาณงานทั้งหมดบนคลาวด์หลายแห่ง องค์กรส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน SaaS มากกว่าสิบรายการ รวมถึงการร่วมมือในทีม, CRM, การจัดการงาน, การประชุมทางวิดีโอ, และการทำงานอัตโนมัติ เป็นต้น
การจัดการและการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเหล่านี้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม พวกมันยังนำเสนอความท้าทายหลายประการ รวมถึงอุปสรรคในการนำไปใช้, IT ที่ไม่ได้รับการรับรอง, ปัญหาการโยกย้ายข้อมูล, และค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
ดังนั้น คุณจะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และจัดการกับกองใบสมัครจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่การบริหารจัดการการดำเนินงานแบบ SaaS
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้:
- การจัดการการดำเนินงาน SaaS คืออะไร
- วิธีการดำเนินการ SaaS ในแผนกต่างๆ
- ความท้าทายที่คุณอาจเผชิญและวิธีเอาชนะมัน
- วิธีการดำเนินการจัดการการดำเนินงาน SaaS อย่างประสบความสำเร็จ
มาเริ่มกันเลย 👇
อะไรคือการดำเนินงาน SaaS?
การดำเนินงาน SaaS หรือ SaaSOps หมายถึงชุดของกระบวนการดำเนินงานที่ครอบคลุมการกำกับดูแล การบริหารจัดการ การจัดซื้อ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือ SaaS ขององค์กร
พวกเขาครอบคลุม วงจรชีวิตทั้งหมดของกิจกรรมแอปพลิเคชัน SaaS ตั้งแต่การค้นพบและการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งานและการยกเลิกการใช้งาน รวมถึงทุกขั้นตอนในระหว่างนั้น
ด้วยการจัดการที่เหมาะสม คุณสามารถนำกลยุทธ์การบริหารจัดการการดำเนินงาน SaaS ที่มั่นคงมาใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ลดต้นทุน และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรของคุณ
เหตุใดการดำเนินงาน SaaS จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินงานแบบดั้งเดิมอย่างมาก
ไม่มีความแข่งขันที่แท้จริงระหว่าง SaaS กับการดำเนินงานแบบดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยตรงเข้ากับฮาร์ดแวร์ของธุรกิจของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการ SaaSOps และว่ามันดีกว่าสำหรับธุรกิจของคุณอย่างไร
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตารางกันเถอะ 👇
|คุณสมบัติ
|SaaS
|ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม
|การเข้าถึงและความสะดวกสบาย
|ส่วนใหญ่เป็นระบบบนคลาวด์ สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรืออัปเดตด้วยตนเอง
|ต้องซื้อใบอนุญาต, ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องท้องถิ่น, และอัปเดตด้วยตนเองเป็นประจำ
|โซลูชันที่คุ้มค่า
|รูปแบบการสมัครสมาชิกนี้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในค่าธรรมเนียมเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด
|ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับใบอนุญาต, ฮาร์ดแวร์, และโครงสร้างพื้นฐาน; ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับการบำรุงรักษา, การอัปเดต, และการสนับสนุน
|ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
|การปรับขนาดที่ง่ายดาย; เพิ่มหรือลบผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย; แผนและคุณสมบัติหลากหลายที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
|ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่งที่จำกัด มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการขยายหรือปรับแต่ง
|การอัปเดตและการบำรุงรักษาอัตโนมัติ
|ผู้ให้บริการจัดการการอัปเดตและการบำรุงรักษา ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
|ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการอัปเดตและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน; ใช้เวลาและน่ารำคาญ
|ความร่วมมือและการบูรณาการ*
|ออกแบบมาเพื่อการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
|มักต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมและทรัพยากรสำหรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
|เพิ่มความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล
|ผู้ให้บริการ SaaS จัดการการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยระดับสูงสุด
|องค์กรแต่ละแห่งที่รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอาจไม่สอดคล้องกับระดับความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการ SaaS มอบให้
|การกู้คืนจากภัยพิบัติและการสำรองข้อมูล
|โฮสต์ในศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยพร้อมระบบสำรองหลายชั้นและระบบสำรองข้อมูล เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความพร้อมใช้งานของข้อมูล
|อาจขาดตัวเลือกการสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติที่เหมือนกัน; เสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลและเวลาหยุดทำงาน
|การติดตั้งอย่างรวดเร็ว
|ช่วยให้การติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันที
|เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดตั้งและตั้งค่าที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดเวลาหยุดทำงาน
|การเข้าถึงทั่วโลกและการทำงานระยะไกล
|สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล
|ผูกติดกับเครื่องจักรหรือสถานที่เฉพาะ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานระยะไกลได้ยาก
|การอัปเดตฟีเจอร์ปกติ
|การอัปเดตคุณสมบัติบ่อยครั้งและการปรับปรุงเพื่อให้ความทันสมัยของซอฟต์แวร์ยังคงเกี่ยวข้องและแข่งขันได้
|การอัปเดตที่ไม่บ่อยนักอาจทำให้ผู้ใช้พลาดคุณสมบัติและปรับปรุงที่มีคุณค่า
การสร้าง ทดสอบ และส่งมอบการปรับปรุงซอฟต์แวร์และสภาพแวดล้อมของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CD) กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ระบบแบบดั้งเดิมที่ติดตั้งภายในองค์กรไม่สามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ นั่นคือเหตุผลที่การดำเนินงานแบบ SaaS มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
กรอบการดำเนินงานของ SaaS
กรอบการดำเนินงาน SaaS เป็นโครงสร้างที่จะช่วยให้คุณ เพิ่มคุณค่าสูงสุด ในการดำเนินงาน SaaS ของคุณ
กรอบงานสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักได้ดังนี้:
- องค์ประกอบของการดำเนินงาน SaaS (สิ่งที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ) และ
- วงจรชีวิตของ SaaS (วิธีการที่ทุกอย่างดำเนินไปเมื่อเวลาผ่านไป)
องค์ประกอบของการดำเนินงาน SaaS
เมื่อบริหารจัดการการดำเนินงานของ SaaS มีองค์ประกอบสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง
พวกเขาคือ:
1. วัตถุประสงค์ของ SaaS:
วัตถุประสงค์ประกอบด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและผลลัพธ์สำหรับการนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) ของคุณ รวมถึงส่วนประกอบย่อยหลายส่วน เช่น:
- การมองเห็นและการจัดการการใช้จ่ายของแอปพลิเคชัน: นี่เกี่ยวข้องกับการมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงการใช้งาน, ค่าใช้จ่าย, สัญญา, และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ด้วยการมองเห็นนี้ คุณสามารถติดตามทั้งแอปพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้รับการอนุมัติพร้อมกับค่าใช้จ่ายของแผนกต่างๆ
- การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน: ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ไปจนถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแพตช์และอัปเดตอย่างถูกต้องเครื่องมือ SaaS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วยให้งานเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การตั้งค่ารวดเร็วขึ้นและสามารถอัปเดตได้อย่างสม่ำเสมอ
- การจัดการแอปพลิเคชัน: ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจว่าแอปใดจำเป็นต่อการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ และแอปใดที่สามารถยกเลิกการใช้งานได้ โดยพิจารณาจากการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้
- การจัดการผู้ใช้: ซึ่งรวมถึงการติดตามผู้ใช้ของคุณ, ช่วยเหลือพวกเขาในการทำภารกิจทางธุรกิจ, และตรวจสอบแนวโน้มของผู้ใช้
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำมาตรการที่เข้มงวดมาใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน (MFA) และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) มาตรการเหล่านี้ช่วยจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันของพนักงานและปกป้องข้อมูลของคุณ
- การเริ่มต้นและการสิ้นสุดการใช้บริการ: นี่คือการจัดการการนำเข้าหรือการยกเลิกการใช้บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง:
ส่วนนี้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณและบทบาทของพวกเขาในการดำเนินงาน SaaS ของคุณ
การบริหารจัดการ SaaSOps ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการร่วมมือและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพระหว่าง IT, หน่วยงานธุรกิจ, และผู้ให้บริการ SaaS.
3. กระบวนการของ SaaSOps:
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานกระบวนการทำงานของ SaaS สำหรับการปรับใช้และการใช้งาน
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นเมื่อผู้พัฒนาปล่อยอัปเดตใหม่หรือเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชัน SaaS ของคุณ
4. การวัดอย่างต่อเนื่อง:
ส่วนนี้สรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณตามเป้าหมาย SaaS ของคุณและเครื่องมือการจัดการการดำเนินงาน SaaS ที่คุณใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์, การยอมรับ, และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แต่คุณควรเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
5. ความรับผิดชอบ:
ส่วนนี้มุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับแอปพลิเคชันและกระบวนการของ SaaS
รวมถึงการมอบหมายบทบาทที่ชัดเจนในการบำรุงรักษา ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำให้มั่นใจว่าบุคคลและทีมมีความรับผิดชอบในการบรรลุวัตถุประสงค์และ KPI ที่กำหนดไว้ ซึ่งติดตามผ่านระบบการตรวจสอบของคุณ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบ
✏️ หมายเหตุ: นี่เป็นเพียงส่วนประกอบหลักบางส่วนของ SaaSOps เท่านั้น ยังมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของอุตสาหกรรมที่คุณทำงาน
วงจรชีวิตการดำเนินงาน SaaS
วงจรชีวิตการดำเนินงาน SaaS เริ่มต้นด้วยการวางแผนการดำเนินการและสิ้นสุดด้วยการยกเลิกการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ
เราสามารถสรุปวงจรชีวิตของการดำเนินงาน SaaS ของคุณเป็น ชุดของกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องกัน:
- เลือก แอปพลิเคชัน SaaS ที่มีศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- ดำเนินการ นำแอปพลิเคชันที่เหมาะสมที่สุดมาใช้และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
- จัดการ การเข้าถึงของพนักงานต่อแอปพลิเคชันเหล่านี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบสำหรับแต่ละกระบวนการและการดำเนินการ
- ติดตาม KPI เช่น อัตราการใช้งาน, แนวโน้มของผู้ใช้, และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
- แก้ไข ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
- สร้าง จัดสรร และยกเลิกการจัดสรร บัญชี
- จัดการ ค่าใช้จ่าย ของคุณโดยใช้ข้อมูลที่สะสมไว้
ความท้าทายในการดำเนินงาน SaaS
การจัดการการดำเนินงาน SaaS นั้นเหมือนกับการเดินบนเชือก—คุณต้องหาจุดสมดุลของคุณ
เลือกแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงาน SaaS ที่เหมาะสมอย่างรอบคอบ ลงทุนในการฝึกอบรมทีม และยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ
มาดูความท้าทายในการดำเนินงาน SaaS ที่พบบ่อยกันบ้าง เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือหากต้องเผชิญในอนาคต
ความท้าทายที่ 1: การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
การปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น SOC 2, GDPR, CPAA, HIPAA และ PCI DSS ทำให้การดำเนินงานของ SaaS ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องการการตรวจสอบและอัปเดตซอฟต์แวร์ SaaS อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพหรือการเงิน
การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมากและปัญหาทางกฎหมาย รวมถึงทำลายชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณ
ย้อนกลับไปในปี 2017Zenefits บริษัท SaaSที่เคยพุ่งทะยานไปถึงมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ล้มเหลวอย่างน่าทึ่งเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Anthem Inc. ที่ต้องจ่ายค่าปรับ 16 ล้านดอลลาร์จากการละเมิด HIPAA เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์
ความท้าทายที่ 2: กระบวนการรับเข้าและออกจากงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
SaaS ช่วยให้พนักงานของคุณมีศักยภาพมากขึ้น แต่ศักยภาพของมันจะไม่ถูกนำมาใช้หากพวกเขาไม่ทราบถึงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่และการใช้งาน ดังนั้น การสื่อสารที่ชัดเจนในระหว่างการแนะนำซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน SaaS ที่รวมถึง:
- แจ้งให้พนักงานของคุณทราบเกี่ยวกับเครื่องมือ SaaS ที่มีอยู่ในระบบ
- อธิบายว่าเครื่องมือแต่ละอย่างนำไปใช้กับบทบาทเฉพาะของพวกเขาได้อย่างไร
- การจัดเตรียมเอกสารและการสนับสนุน
- นำเสนอประสบการณ์เชิงปฏิบัติและ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและให้การสนับสนุน
การจัดตั้ง แคตตาล็อกแอปพลิเคชัน ช่วยให้การเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มาตรฐานและขั้นตอนการซื้อไว้ที่เดียว
การออกจากงานมีความสำคัญเท่ากับการเข้าร่วมงาน แต่บ่อยครั้งมักถูกมองข้ามแม้จะมีความเสี่ยงก็ตาม
คุณควรจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยในระหว่างการยกเลิกการจ้างงาน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโอนหรือการลบข้อมูลถูกต้อง, และยกเลิกใบอนุญาตซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมาย.
การปฏิบัติที่ไม่ดีในการออกจากงานอาจนำไปสู่การละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้พนักงานที่ออกจากงานยังคงเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจละเมิดกฎระเบียบเช่น HIPAA หรือ GDPR ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับที่รุนแรงและการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ความท้าทายที่ 3: ไอทีเงา (Shadow IT)
Shadow IT หมายถึงการที่พนักงานใช้ แอปพลิเคชัน SaaS ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่าย IT ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการกระจายตัวของข้อมูล ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
เพื่อแก้ไขปัญหา IT ที่ไม่ได้รับการรับรอง (Shadow IT) องค์กรของคุณต้องทำดังนี้:
- ใช้การค้นพบ SaaS ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและข้อมูลเชิงลึกในพอร์ตโฟลิโอ SaaS ทั้งหมดของคุณ
- มุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ SaaS ที่ไม่ได้รับอนุญาตของคุณ และเข้าใจความต้องการของพวกเขา
- กำหนดกลยุทธ์การกำกับดูแล SaaS เพื่อป้องกันกรณีของ IT ที่ไม่ได้รับการควบคุมในอนาคต กลยุทธ์นี้ควรควบคุมสิ่งที่เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของคุณ กำหนดระดับการจัดการ IT และกระจายความรับผิดชอบในการจัดการ SaaS
ความท้าทายที่ 4: ค่าใช้จ่ายแอบแฝงและการใช้จ่ายเกินตัว
ตามรายงานปี 2024 องค์กรต่างๆ จัดสรรเงินประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับค่าใช้จ่าย SaaS อย่างไรก็ตาม ส่วนสำคัญของงบประมาณนี้ (ประมาณ 18 ล้านดอลลาร์) ถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่ากับใบอนุญาตที่ไม่ได้ใช้งาน
หากไม่มีการติดตามต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์การปรับปรุงให้เหมาะสม คุณอาจเสี่ยงต่อการใช้จ่ายเกินไปกับค่าสมัครสมาชิก SaaS, ลิขสิทธิ์, และบริการต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ทรัพยากรทางการเงินของคุณหมดไป และขัดขวางการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ
วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพคือการ ปรับการใช้แอปพลิเคชัน และลบแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกจากระบบของคุณ
อีกวิธีหนึ่งคือ การปรับขนาดให้เหมาะสม หรือก็คือ การซื้อใบอนุญาตในจำนวนและระยะเวลาที่คุณต้องการเท่านั้น ไม่มากไปกว่านั้น ทั้งสองวิธีนี้ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า SaaS ถูกนำไปใช้อย่างไร ที่ไหน และเพราะเหตุใดในโครงสร้างระบบของคุณ
ความท้าทายที่ 5: การบริหารงบประมาณ SaaS เพื่อระบุโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย
การสมัครใช้บริการ SaaS ที่ไม่มีการควบคุมและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ทรัพยากรทางการเงินของคุณตึงเครียดและทำให้แผนงบประมาณของคุณเสียไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว ให้เน้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่าย จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SaaS
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ขณะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SaaS ของคุณ: 👇
1. รวมศูนย์การจัดการฐานข้อมูล
ทุกครั้งที่คุณปรึกษาใครเกี่ยวกับ SaaSOps คำแนะนำแรกของพวกเขาคือการรวมแอปพลิเคชัน SaaS ของคุณไว้ในฐานข้อมูลเดียว
ระบบศูนย์กลางนี้มอบ การมองเห็นที่ดีที่สุด ให้กับคุณทั่วทั้งชุดซอฟต์แวร์แบบ SaaS ขององค์กร ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของตัวตนและการเข้าถึงของผู้ใช้ในทุกแอปพลิเคชันและทรัพยากร
2. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน SaaS ของคุณ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของคุณอย่างละเอียดโดยการตรวจสอบแต่ละแอปพลิเคชันเพื่อพิจารณาว่าพนักงานทุกคนที่มีใบอนุญาตนั้นจำเป็นต้องใช้งานจริงหรือไม่
คุณสามารถหาข้อมูลนี้ได้ในแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบของแอปพลิเคชันหลายตัว หรือรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS นอกจากนี้ ให้ระบุพนักงานที่อาจได้รับประโยชน์จากการลดหรือให้สิทธิ์การใช้งานแบบฟรีแทนการใช้สิทธิ์การใช้งานแบบพรีเมียม
3. เลือกการเข้าถึงแบบให้บริการใน SaaS
การจัดเตรียมทรัพยากรในระบบ SaaS ประกอบด้วยการให้สิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรแก่ผู้ใช้ใหม่ การจัดการบัญชีผู้ใช้ และการกำหนดระดับการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน
ขั้นตอนนี้จะมอบเครื่องมือที่จำเป็นและสิทธิ์การเข้าถึงให้คุณเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติหน้าที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO)
ระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) ในสภาพแวดล้อมองค์กรช่วยให้คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลประจำตัวเดียวเพื่อเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวและเข้าถึงแอปพลิเคชัน SaaS เว็บไซต์ และข้อมูลขององค์กรที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด
SSO แก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญโดยการให้บริการ:
- เพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การใช้งานที่ดีขึ้นและความพึงพอใจ
- ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที
การนำ SaaS ไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
ให้เราพาคุณผ่านคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ SaaS ในธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 1: วางแผนโครงการของคุณ
ในระยะก่อนการนำไปใช้ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับ ปัจจัยควบคุมหลัก ของการจัดการโครงการของคุณ ซึ่งรวมถึง:
- การสร้างทีม SaaS ที่เหมาะสมที่สุดของคุณ
- การกำหนดขอบเขตของโครงการโดยการวาดแผนผังเวลาและกำหนดจุดสำคัญ
- การจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
- การเตรียมกลยุทธ์การโยกย้ายข้อมูลเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและลดการสูญเสียข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ
ปรับแต่งซอฟต์แวร์ SaaSให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารระหว่างองค์กรของคุณกับผู้ให้บริการ SaaS ภายนอกมีความชัดเจนเพื่อ กำหนดความต้องการของคุณ อย่างแม่นยำ
ขั้นตอนที่ 3: ย้ายข้อมูลของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการ SaaS ของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ ถ่ายโอนข้อมูลโดยลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างรุนแรง
เพื่อลดความเสี่ยง คุณต้องทำความสะอาด, จัดรูปแบบ, และเตรียมข้อมูลของคุณให้พร้อมสำหรับจุดหมายใหม่ และระวังภัยคุกคามทางความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณควรมีสำรองข้อมูลไว้เผื่อเกิดปัญหาใด ๆ ในระหว่างกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 4: ผสานรวมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
ผสานรวมแอปพลิเคชันที่มีอยู่และซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ เข้ากับระบบ SaaS ใหม่เพื่อให้ กระบวนการทำงานราบรื่น
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบระบบ
อย่าละเลยขั้นตอนการทดสอบ ให้ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ดีภายใต้ภาระงานหนักและสภาวะที่กดดัน
ขั้นตอนที่ 6: ฝึกอบรมทีมงานของคุณ
ให้การศึกษาแก่สมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ การนำไปใช้จะไม่ประสบความสำเร็จหากทีมของคุณไม่สามารถ ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 7: ติดตั้งซอฟต์แวร์
ค่อยๆ ทยอยนำซอฟต์แวร์ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร คุณสามารถทำเช่นนี้ได้เป็น ชุดเพื่อลดความขัดแย้ง โปรดมีความกระตือรือร้นและระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบในระหว่างนี้ และพยายามแก้ไขทันที
ระหว่างการติดตั้ง ให้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ภายในระบบตามบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในฐานะผู้ดูแลระบบ SaaSOps คุณกำหนด บทบาทเฉพาะให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยจำกัดการเข้าถึงเฉพาะข้อมูลและฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับงานเฉพาะของพวกเขาเท่านั้น
สิ่งนี้ช่วย ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล อย่างมากโดยการลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูล คุณสามารถจัดการสิทธิ์เหล่านี้ผ่านระบบศูนย์กลางและเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 9: ติดตามและปรับปรุง
ระยะหลังการดำเนินการมีความสำคัญไม่แพ้กัน หรืออาจสำคัญยิ่งกว่า คุณจำเป็นต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและทำการปรับปรุงที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้และการติดตาม KPI เช่น อัตราการยอมรับ, CSAT, NPS, อัตราการยกเลิก, เป็นต้น เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของขั้นตอนนี้
การดำเนินงาน SaaS ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมให้ประโยชน์แก่คุณอย่างไร?
การดำเนินงาน SaaS ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นในทุกระดับ
นี่คือประโยชน์บางประการ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ชุดซอฟต์แวร์ SaaS ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีจะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของทีมในท้ายที่สุด
- ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า: ช่วยลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญโดยการสร้างกระบวนการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ, ดำเนินการตลาดอัตโนมัติ, และลดการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในกระบวนการ
- ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: ด้วยการมอบประสบการณ์ที่ปราศจากอุปสรรคมากเกินไป คุณจะสามารถเพิ่มอัตราการพึงพอใจของลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้มากขึ้น
- เพิ่มการมองเห็นแอปพลิเคชัน: ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอแอปพลิเคชันของคุณ ปรับการอนุญาตให้ใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและได้รับการอนุมัติเท่านั้น
- ลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่าและต้นทุนการดำเนินงาน: แปลว่าลดค่าใช้จ่าย SaaS ที่ไม่จำเป็นโดยการระบุและลบไลเซนส์ที่ไม่ได้ใช้งาน
- ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล: เพิ่มการปกป้องข้อมูลโดยเพิ่มความชัดเจนว่าแอปใดที่ทีมของคุณกำลังใช้งาน
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการดำเนินงาน SaaS
เราได้พูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SaaS ของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่ตามที่คุณเห็น ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว นี่คือจุดที่เรามีเคล็ดลับพิเศษสำหรับคุณ
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการดำเนินงาน SaaS สามารถ บรรเทาความยุ่งยากในการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้ โดยนำเสนอองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ เช่น AI, ระบบอัตโนมัติ, อินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า "ฉันควรใช้เครื่องมือการดำเนินงาน SaaS อะไรดี?" นั่นเป็นส่วนที่ง่าย เราขอแนะนำ ClickUp ซึ่งเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้าน SaaSOps ของคุณ
ClickUp ช่วยให้ทีม ลดความซับซ้อนในการเริ่มต้นใช้งาน SaaS และสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับการดำเนินงานที่ราบรื่น คุณสามารถตั้งค่าลำดับชั้นใน ClickUp พร้อมด้วยงานและงานย่อย แต่ละงานมีคำอธิบาย สถานะ และความคิดเห็นของตัวเอง เพื่อให้คุณเห็นรายละเอียดการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ จัดระเบียบงานอย่างรอบคอบ ตามแผนก ทีม โครงการ แคมเปญ ฯลฯ พร้อมความสามารถในการซูมออกเพื่อดูงานในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ได้
มุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายของ ClickUp มอบ ภาพรวมแบบกว้างของทุกการดำเนินงาน SaaS ของคุณ คุณสามารถดูงานในรูปแบบรายการ กระดาน ปฏิทิน ไทม์ไลน์ ปริมาณงาน ฯลฯ
ตัวอย่างเช่นมุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณมองเห็นขีดความสามารถของทีมและจัดการทรัพยากรได้มุมมองกระดาน— มุมมองที่ทีมแบบอไจล์นิยมใช้ — ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานตามสถานะได้ คุณสามารถลากและวางงานของคุณเพื่อย้ายงานผ่านขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลต ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบพร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ด้วยระบบการทำงานที่เชื่อมต่อกัน เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
แดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมระดับสูงของการดำเนินงานของทีมคุณ สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการหลักในการติดตามโครงการของคุณได้
การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและรวมข้อมูลผ่าน แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ พวกเขาทำให้กระบวนการขอ, เข้าถึง, และรักษาข้อมูลจากพนักงานของคุณเป็นมาตรฐานและรวมเป็นหนึ่ง คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่รายงานข้อบกพร่อง, แนวคิดใหม่, ไปจนถึงคำขอการเข้าถึงซอฟต์แวร์
หากคุณกำลังมองหาการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้น คุณควรลองใช้ClickUp Brain อย่างแน่นอน นี่คือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณเข้ากับ AI ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถตั้งค่าการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ สร้างสแตนด์อัพ สรุปบันทึกการประชุม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างประเด็นสำคัญสำหรับรายงานได้
อนาคตของ SaaS จะเป็นอย่างไร?
มากกว่า 70% ขององค์กรทั่วโลกใช้เครื่องมือ SaaS ในรูปแบบต่างๆ ผนวกกับข้อเท็จจริงที่ว่าการทำงานระยะไกลกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยมีพนักงานเต็มเวลา 12.7% ที่ทำงานจากระยะไกล และ 28.2% ที่ทำงานในรูปแบบไฮบริด อุตสาหกรรม SaaS กำลังเห็นการเติบโตอย่าง มหาศาล
ดังนั้น การรักษา โครงสร้าง SaaS ที่แข็งแกร่ง จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้น กรอบงานนี้ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคุณในฐานะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้นำธุรกิจ มันช่วยให้การดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและทำให้ทีมของคุณยังคงมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน SaaS ที่เหมาะสมสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ที่นี่
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน SaaS ของคุณด้วย ClickUp
ในขณะที่ธุรกิจมักเน้นการใช้ SaaS พวกเขามักมองข้ามข้อผิดพลาดของการไม่ปรับแต่งการดำเนินงาน SaaS ให้เหมาะสม คุณไม่ต้องการตกอยู่ในกับดักนั้น
นำกลยุทธ์ที่แนะนำไปใช้ และที่สำคัญที่สุดคือ ใช้เครื่องมือการดำเนินงานและการจัดการโครงการแบบSaaS ที่สามารถลดภาระงานของทีมดำเนินงาน SaaS ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
เลือก ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS กลางที่คุณไว้วางใจ และลงทะเบียนวันนี้ สัมผัสความสามารถอันทรงพลังของเราได้ฟรี เข้าร่วมกับทีมกว่า 2 ล้านทีมทั่วโลกที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาทุกวันด้วย ClickUp
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ความหมายของการดำเนินงาน SaaS คืออะไร?
การดำเนินงาน SaaS หรือ SaaSOps หมายถึงชุดกฎระเบียบที่ครอบคลุมซึ่งควบคุมการกำกับดูแล การจัดการ การจัดซื้อ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ SaaS
2. SaaS ย่อมาจากอะไร?
SaaS ย่อมาจาก Software as a Service หรือซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบคลาวด์ โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลและโฮสต์แอปพลิเคชันไว้ และเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
3. โมเดลการดำเนินงานของ SaaS คืออะไร?
รูปแบบการดำเนินงานของ SaaS ครอบคลุมวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน SaaS ตั้งแต่การค้นพบและการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งานและการยกเลิกการใช้งาน รวมถึงการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองเห็นแอปพลิเคชัน การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการผู้ใช้ ความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย