บล็อก ClickUp
การใช้ข้อมูลเพื่อเร่งการเติบโต: เปิดตัว 10 เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2025

การใช้ข้อมูลเพื่อเร่งการเติบโต: เปิดตัว 10 เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

การเข้าใจผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลขจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสินค้าของคุณทำได้ดีเพียงใด คุณขายได้กี่ชิ้นในระยะเวลาที่กำหนด และเงินที่คุณได้รับมา

หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจ ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) การติดตามวิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นทำได้ง่ายที่สุดด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล SaaS เครื่องมือเหล่านี้จะทำงานหนักในการรวบรวมและถอดรหัสข้อมูลจากการขาย การตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟและรายงานที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้า

ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ เราได้คัดสรร 10 เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูลของคุณ มาดูข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณกันเถอะ! ?

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์ SaaS?

การเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้ เครื่องมือที่เหมาะสมควรรองรับความต้องการเฉพาะ ความสามารถ และงบประมาณของคุณ นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่เข้าใจได้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตีความข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียด
  • การปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือSaaSที่อนุญาตให้ปรับแต่งแดชบอร์ดและรายงานที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณเมื่อธุรกิจ SaaS ของคุณเติบโต
  • การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: เครื่องมือควรมีตัวเลือกการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพที่แข็งแกร่ง เช่น แผนภูมิ กราฟ และการแสดงผลแบบโต้ตอบ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
  • การรวมข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเชื่อมต่อและรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล, CRM, หรือแพลตฟอร์มการตลาด
  • การทำงานร่วมกัน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดาย และอนุญาตให้มีการแบ่งปันรายงานและข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กร

10 เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล SaaS ที่เหมาะสมควรมีความสามารถเหมือนกิ้งก่า ที่สามารถปรับตัวได้อย่างไม่มีสะดุดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ SaaS ของคุณ.

เราได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดแล้ว มาดูกันว่า เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS ที่ดีที่สุด มีอะไรให้บ้างในด้านคุณสมบัติ ข้อจำกัด และตัวเลือกด้านราคา

1. ProfitWell

แดชบอร์ด ProfitWell
ผ่านทาง:ProfitWell

ProfitWell เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่รวบรวมสถิติการสมัครสมาชิกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว มันติดตามรายได้ การเติบโตของผู้ใช้ และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ ของ SaaS

ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่ง และรายได้ คุณสามารถเริ่มต้นตัดสินใจที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

อัลกอริทึมของ ProfitWell ยังช่วย ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า ได้อีกด้วย ด้วยการดึงข้อมูลจากอุตสาหกรรมจริงและแนวโน้มตลาดมาวิเคราะห์ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าและบริการ รวมถึงการอัปเกรดต่าง ๆ ของคุณ ส่งผลให้อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ?️

คุณสมบัติเด่นของ ProfitWell

  • รายงานแบบเรียลไทม์
  • การตรวจสอบราคาและการรักษาลูกค้า
  • การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
  • การติดตามการสูญเสียลูกค้า
  • มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ

ข้อจำกัดของ ProfitWell

  • บริการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินของ PayPal ไม่พร้อมให้บริการ
  • ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์เสมอไป

การกำหนดราคาของ ProfitWell

  • ProfitWell Metrics: ฟรีตลอดไป
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ProfitWell

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

2. ฮอกกี้สแต็ก

การเข้าซื้อกิจการแบบออร์แกนิกของ HoneyStack
ผ่านทาง:HockeyStack

HockeyStack ช่วยเพิ่มรายได้ผ่านการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างการวิเคราะห์การให้เครดิต, การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการจำลองการผสมผสานทางการตลาด. มันรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณ, ระบบ CRM, แพลตฟอร์มโฆษณา, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, แพลตฟอร์ม ABM, และคลังข้อมูล.

เครื่องมือนี้ศึกษา พฤติกรรมเว็บไซต์และเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยแปลงข้อมูลเหล่านี้เป็นชุดข้อมูลแรกที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์ด้วยการแผนที่การเดินทางของลูกค้าและกำหนดความสำคัญให้กับจุดสัมผัสผ่านโมเดลหลายสัมผัส, โมเดลสัมผัสเดียว, และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง HockeyStack วาดภาพที่ชัดเจนของเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ ?

ซอฟต์แวร์นี้ยังให้คุณ สร้างตัวชี้วัดการตลาดที่ปรับแต่งได้รายงาน และแดชบอร์ด ภายในอินเทอร์เฟซของมัน ตั้งและติดตามเป้าหมายของสายงานและรายได้ หรือแบ่งกลุ่มข้อมูลตามผลิตภัณฑ์ ราคา ภูมิภาค หรือบุคลิกภาพ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ HockeyStack

  • การติดตามข้อมูลแบบรวมศูนย์
  • การทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ
  • อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง
  • การวิเคราะห์เชิงละเอียด
  • การติดตาม KPI และตัวชี้วัด

ข้อจำกัดของ HockeyStack

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน
  • แพลตฟอร์มไม่มีเอกสารการสอนเบื้องต้น

ราคาของ HockeyStack

  • การเติบโต: $1,399/เดือน
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวของ HockeyStack

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

3. Google Analytics

รายงาน Google Analytics
Google Analyticsผ่านการสนับสนุนของ Google

ในฐานะซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SaaS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Google Analytics มอบการเข้าถึงเมตริกเกือบทั้งหมด ที่คุณต้องการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ครอบคลุมทั้ง เมตริกการได้มาซึ่งผู้ใช้ เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ และ ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเชิงพฤติกรรม เช่น อัตราตีกลับและการแปลงเป็นลูกค้า

ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย Google Analytics มอบ การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ครอบคลุมทั้งเพศ อายุ สถานที่ตั้ง และแม้แต่ประเภทอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้

เครื่องมือนี้เป็น เหมืองทองคำสำหรับนักการตลาดดิจิทัล— มันช่วยระบุช่องทางโซเชียลหรือแคมเปญการตลาดที่มีผลกระทบมากที่สุดในการขับเคลื่อนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยนำทางความสนใจของคุณไปยังจุดที่จำเป็นที่สุดหรือเน้นช่องทางที่รับผิดชอบในการสร้างการเข้าชมมากที่สุด ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • รายงานการจราจร
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลง
  • รายงานแบบเรียลไทม์
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสพฤติกรรมของผู้ใช้
  • ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น AdWords และ Search Console

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • การดึงข้อมูลอาจช้าเล็กน้อย
  • บริการลูกค้าอัตโนมัติไม่ได้มีประโยชน์เสมอไป

ราคาของ Google Analytics

  • ฟรี
  • สำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

4. Quantcast

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมของ Quantcast
ผ่าน:Quantcast

Quantcast ผสาน ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และข้อมูลการวิเคราะห์เว็บที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เครื่องมือนี้ดึงข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 ล้านแหล่ง จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลและให้มุมมองที่แม่นยำและทันสมัยแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ องค์ประกอบของผู้ชม และบุคลิกภาพของผู้ซื้อตามความชอบในการซื้อ พฤติกรรม และสถานที่ตั้ง ?

Quantcast ยังรายงานเกี่ยวกับความสนใจในการช้อปปิ้ง ความชื่นชอบในสื่อ และอาชีพของผู้เข้าชม/ลูกค้า สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับความชอบของลูกค้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quantcast

ข้อจำกัดของ Quantcast

  • รายงานที่กำหนดเองและตัวกรองข้อมูลอาจมีความละเอียดมากขึ้น
  • การเพิ่มตัวเลือกการแบ่งส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์

ราคาของ Quantcast

  • Quantcast Measure: ฟรี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Quantcast

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. Baremetrics

ศูนย์ควบคุม Baremetrics
ผ่าน:Baremetrics

Baremetrics เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์ฐานลูกค้าและตรวจสอบเมตริกต่างๆ เช่น LTV, MRR และตัวเลขสำคัญอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน SaaS ของคุณ คุณสามารถเลือกรับรายงานรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

Baremetrics ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น—มันยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ

ใช้ ศูนย์ควบคุม เพื่อดูภาพรวมระดับสูงของธุรกิจทั้งหมดของคุณ ใช้ แดชบอร์ดอัจฉริยะ เพื่อดูแลทุกอย่างตั้งแต่รายได้ที่เกิดขึ้นประจำไปจนถึงการสูญเสียลูกค้า หรือใช้ฟีเจอร์ การคาดการณ์ ของ Baremetrics สำหรับการคาดการณ์และการวางแผนในอนาคต ?

แพลตฟอร์ม ผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ เช่น Square, PayPal และ Shopify

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Baremetrics

  • API สำหรับการวิเคราะห์เพื่อการผสานรวมที่ง่ายดาย
  • การพยากรณ์เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำ
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้า
  • ศูนย์ควบคุมสำหรับภาพรวมธุรกิจแบบ 360°
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Baremetrics

  • การตั้งค่าการเชื่อมต่ออาจใช้เวลาสักครู่
  • อาจมีข้อบกพร่องในระบบเป็นครั้งคราว

การกำหนดราคาของ Baremetrics

  • ขึ้นอยู่กับรายได้ประจำเดือน และเริ่มต้นที่ $108/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Baremetrics

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 3. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

6. Kissmetrics

แดชบอร์ด Kissmetrics
ผ่าน:Kissmetrics

Kissmetrics โดดเด่นในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุคคลที่ช่วยให้คุณมองเห็น เข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่สนับสนุนธุรกิจ SaaS ออนไลน์ของคุณ การวิเคราะห์ SaaS ของครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การสมัครสมาชิกใหม่ไปจนถึงรายได้ประจำรายเดือน

ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบทุกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แม้กระทั่งก่อนที่ผู้เยี่ยมชมจะลงทะเบียน ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่มาของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาค้นหาบนเว็บไซต์ของคุณ และสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเป็นลูกค้าในที่สุด ?

เมื่อผู้เข้าชมกลายเป็นลูกค้าแล้ว คุณสามารถแบ่งกลุ่มพวกเขาตามคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ระดับแผนและข้อมูลประชากรได้ คุณยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกและเข้าใจรูปแบบการใช้งานและประสิทธิภาพของการตลาดได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissmetrics

  • การรายงานอย่างรวดเร็ว
  • การทดสอบการไหลของผู้ใช้
  • ระบบอีเมลอัตโนมัติ
  • แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกที่เรียบง่าย
  • การติดตามช่องทาง

ข้อจำกัดของ Kissmetrics

  • มันอาจจะเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
  • การเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมในแดชบอร์ดอาจเป็นประโยชน์

ราคาของ Kissmetrics

  • เงิน: $199/เดือน
  • ทองคำ: $499/เดือน
  • แพลทินัม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • จ่ายตามการใช้งาน: 0. 0025/เหตุการณ์

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Kissmetrics

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

7. ChartMogul

แดชบอร์ด ChartMogul
ผ่าน:ChartMogul

ChartMogul เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการสมัครสมาชิกที่สะดวกซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินของคุณ มอบ การวิเคราะห์ SaaS แบบเรียลไทม์

แอปนี้ช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยตัวกรองที่ชาญฉลาด พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความแตกต่างของตัวชี้วัดหลักในแต่ละภูมิภาค การตั้งเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาสช่วยให้คุณติดตามเส้นทางการเติบโตได้อย่างราบรื่น ?

ความมหัศจรรย์ของ ChartMogul อยู่ที่การรายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SaaS โดยอัตโนมัติ เช่น รายได้ประจำเดือน (MRR), อัตราการยกเลิกการใช้บริการ (churn), และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (LTV) นอกจากนี้ ยังมอบเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลการสมัครสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการผสานระบบแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินโดยตรง คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการเคลื่อนไหวของ MRR ในอดีตและรายบุคคลได้ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการรวมรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่สะอาดและสอดคล้องกัน

คุณสมบัติเด่นของ ChartMogul

  • รายงานอัตโนมัติ
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้า
  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
  • เครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
  • มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ

ข้อจำกัดของ ChartMogul

  • การอัปเดตอัตโนมัติสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียวไม่สามารถใช้ได้
  • การนำเข้าแหล่งข้อมูลอาจซับซ้อนเกินไป

ราคาของ ChartMogul

  • ฟรี: สำหรับผู้ก่อตั้ง SaaS ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน (MRR) น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์
  • ขนาด: ขึ้นอยู่กับรายได้ประจำรายเดือน
  • ปริมาณ: ขึ้นอยู่กับรายได้ประจำรายเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

ChartMogul ratings and reviews

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

8. Crazy Egg

ภาพหน้าจอ Crazy Egg บนแดชบอร์ด
ผ่านทาง:Crazy Egg

Crazy Egg เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SaaS ผ่านฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เช่น แผนผังการเลื่อนดู, แผนที่ความร้อน, และแผนที่การคลิก นักการตลาดจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ภาพรวมที่ชัดเจนเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เครื่องมือนี้มี คุณสมบัติการเปรียบเทียบ ที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินประสิทธิภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่น การเข้าชมที่อ้างอิง แคมเปญ และหน้าแลนดิ้งได้ จัดระเบียบพารามิเตอร์ของแคมเปญ เพื่อให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์แหล่งที่มาของการเข้าชมทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียวที่สะดวก

คุณสมบัติการตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติจะระบุผู้เข้าชมที่พบข้อผิดพลาดโดยเน้นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ต้องการการแก้ไขคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการความสนใจทันทีและเลื่อนปัญหาที่ไม่เร่งด่วนออกไป ⚠️

คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg

  • การตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติ
  • การวิเคราะห์การจราจรอย่างครอบคลุม
  • ภาพรวมเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
  • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
  • รายงานเชิงลึก

ข้อจำกัดของ Crazy Egg

  • ตัวกรองบนสแนปช็อตถูกจำกัดเฉพาะวันที่และอุปกรณ์
  • บริการลูกค้าอาจช้าในบางครั้ง

ราคาของ Crazy Egg

  • มาตรฐาน: $49/เดือน
  • เพิ่มเติม: $99/เดือน
  • องค์กร: $249/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. มิกซ์เพนเนล

ตัวชี้วัด KPI ของ Mixpanel
ผ่าน:Mixpanel

Mixpanelช่วยด้านการวิเคราะห์การตลาดโดยมุ่งเน้นที่การกระทำที่แม่นยำซึ่งผู้ใช้ทำบนเว็บไซต์ของคุณ แพลตฟอร์มนี้ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ ในการนำทางผ่านช่องทางของเว็บไซต์และการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยการเปรียบเทียบการกระทำของผู้ใช้จริง มันจะปรับแต่งบริการ SaaSเพื่อการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ภายในผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบฟีเจอร์เฉพาะหรือการจัดกลุ่มผู้ใช้ตามตัวชี้วัดการเปิดใช้งานและตำแหน่งที่ตั้ง การติดตามเหตุการณ์ของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เมื่อระบุแล้ว Mixpanel จะสร้างแผนการปรับปรุงและวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อความมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้

คุณยังสามารถระบุลูกค้าที่มีส่วนร่วมสูงและลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการยกเลิกได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้ประจำรายเดือนของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel

  • การแบ่งกลุ่มผู้ใช้
  • การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้
  • การวิเคราะห์กรวย
  • การสำรวจแบบไม่ต้องใช้ SQL
  • การวัดการเติบโตและการรักษาไว้

ข้อจำกัดของ Mixpanel

  • ตัวกรองรายงานอาจไม่น่าเชื่อถือและล่าช้าเมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • การดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง

ราคาของ Mixpanel

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: $20/เดือน
  • องค์กร: $833/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Mixpanel

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

10. วูปรา

รายงานการวิเคราะห์กรวยของ Woopra
ผ่าน:Woopra

Woopra ให้บริการโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์, ทีมขาย, และทีมสนับสนุน, พร้อมให้บริการ การวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้าอย่างครอบคลุม. ?

โปรไฟล์บุคคล ให้บริการที่รวมศูนย์สำหรับการกระทำของผู้ใช้ เช่น การชำระเงินบนเว็บไซต์, การโต้ตอบ, และการมีส่วนร่วมทางอีเมล. Woopra ครอบคลุมการวัดผลตามเส้นทางทั้งหมด,การเพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นใช้งาน, การติดตามแนวโน้มของฟีเจอร์, การติดตามการเติบโตของการสมัครสมาชิก, และการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้.

คุณสามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านทุกจุดสัมผัส ซึ่งสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้า การมีส่วนร่วม และการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นได้ รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และการสนับสนุน และดำเนินการตามตัวกระตุ้นที่สร้างไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Woopra

ข้อจำกัดของ Woopra

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและอาจทำให้รู้สึกสับสนหรือมีข้อมูลมากเกินไป
  • ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องของแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว

ราคาของ Woopra

  • หลัก: ฟรี
  • ข้อดี: $999/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Woopra

  • G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)

เครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ

เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. แต่การบริหารบริษัท SaaS ต้องการมากกว่าการจัดการข้อมูล.

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท—เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการ วางแผน ติดตาม และดำเนินการทุกการดำเนินงานของธุรกิจ ในแพลตฟอร์มเดียว! มาดูกันว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้สามารถยกระดับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณไปอีกขั้นได้อย่างไร! ⚡

คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ใช้มุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ, ทำงานร่วมกันในเอกสาร, และติดตามกระบวนการทางธุรกิจบนแดชบอร์ดด้วย ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยติดตามกระบวนการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ClickUp คือโซลูชันการจัดการธุรกิจ ที่ดีที่สุด! ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันมากมาย มุมมองโครงการ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ นับพัน การจัดการงานจึงเป็นเรื่องง่าย ?

จัดการงานของคุณโดยใช้มุมมองต่างๆ เช่น รายการ, แผนภูมิแกนต์, และบอร์ด ในการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ติดตามเป้าหมายและความสัมพันธ์ของงานผ่านมุมมองปฏิทินและ ติดตามความคืบหน้าของงานในมุมมองไทม์ไลน์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกหลายคนและเริ่มการสนทนาผ่านความคิดเห็น จากนั้นคุณสามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และแชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อสื่อสารสิ่งที่ต้องทำ

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูลที่ทรงพลังและทำงานร่วมกันได้

ฟีเจอร์ ClickUp Docsช่วยให้คุณบันทึกและเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถแชร์ไฟล์ภายในแชทแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนทุกการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตที่ทีมของคุณดำเนินการ

ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูตัวชี้วัดสำคัญของโครงการในที่เดียว คุณสามารถ ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยบัตรติดตามเวลา งาน และสปรินต์ และสังเกตกระบวนการทั้งหมดเหมือนเหยี่ยว ?

ผสานการทำงานของ ClickUp กับ เครื่องมือมากกว่า 200 รายการ เช่น Slack, Figma และแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์หลากหลายประเภท นอกจากนี้ ผ่าน Zapier คุณยังสามารถ เชื่อมต่อ ClickUp กับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SaaS เช่น Google Analytics, Mixpanel และ Profitwell เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ทำให้เรียบง่าย จัดระเบียบ และดำเนินการธุรกิจด้วย ClickUp

เพิ่มการเติบโตของธุรกิจของคุณให้สูงสุดด้วยการเข้าใจสิ่งที่ทำให้ลูกค้าอยู่ต่อและสิ่งที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจออกไป โดยใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ SaaS 10 อันดับแรก. ดำดิ่งสู่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น.

สำหรับโซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมลองใช้ ClickUp ฟรี! ปลดปล่อยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ ทรงพลังและเทมเพลตแผนธุรกิจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและกระตุ้นการเติบโต! ?