การประชุม SaaS ที่ดีที่สุดที่ควรเข้าร่วมเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในปี 2025

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) เป็นที่รู้จักในฐานะการปฏิวัติ เมื่อคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบที่เราคุ้นเคย ความรู้คือกุญแจสำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสตาร์ทอัพหรือเป็นผู้ประกอบการที่มั่นคงอยู่แล้ว การเข้าร่วมงานประชุม SaaS จะมอบความได้เปรียบอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดนี้
การประชุม SaaS มอบโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจได้สร้างเครือข่าย, ศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุดใน SaaS, และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากผู้นำในอุตสาหกรรม
การบรรยายและการปาฐกถาเป็นประโยชน์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การประชุมในอุตสาหกรรม SaaS เหล่านี้เป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมและความร่วมมือ ซึ่งเป็นสององค์ประกอบสำคัญสำหรับความสามารถในการทำกำไร ?
หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือเพียงแค่ต้องการทำความเข้าใจระบบนิเวศของ SaaS ให้ดียิ่งขึ้น คุณควรเข้าร่วมงานประชุม SaaS อย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2024 ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทุกคนควรเข้าร่วมงานประชุม SaaS แนะนำรายชื่องานประชุม SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2024 และอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์จากงานเหล่านี้เพื่อธุรกิจของคุณ
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การประชุม SaaS
การประชุม SaaS เป็นงานเฉพาะทางสำหรับบุคคลในวงการซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี งานประชุมเหล่านี้รวบรวมผู้บริหารระดับสูง ผู้ก่อตั้ง และผู้ประกอบการจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กลยุทธ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ
แต่ไม่มีงานประชุม SaaS ใดที่เหมือนกันเลย จริง ๆ แล้วมีงานประชุมหลายประเภทให้เลือก:
- ทั่วไป: การประชุม SaaS บางงานมีความเป็นทั่วไปมากกว่า โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดใน SaaS การประชุมที่มีความเป็นทั่วไปมากกว่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับ SaaS หรือผู้ที่ชอบหัวข้อในระดับสูงกว่า
- กลุ่มเป้าหมาย: การประชุม SaaS เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อหรือพื้นที่เฉพาะ เช่น กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับ SaaS ความสำเร็จของลูกค้า หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ การประชุมเหล่านี้อาจไม่เหมาะกับทุกวิชาชีพ แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
- ระหว่างประเทศ: คุณกำลังมองหาโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ อยู่หรือไม่? หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ที่กำลังมาแรงในวงการ SaaS? ไม่ว่าคุณต้องการอะไร คุณจะได้รับความคุ้มค่าจากการเข้าร่วมงานประชุม SaaS ระหว่างประเทศอย่างแน่นอน งานเหล่านี้มักผสานโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การหารือแบบกลุ่ม (roundtables), นิทรรศการ, และเซสชั่นต่าง ๆ มากมาย
ทำไมต้องเข้าร่วมการประชุม SaaS?
แน่นอน, ต้องมีงบประมาณและเวลาในการเข้าร่วมงานประชุม SaaS แต่มันคุ้มค่ากับการลงทุน. งานประชุม SaaS สามารถช่วยคุณ:
- ค้นหาเครื่องมือ SaaS ที่ยอดเยี่ยม: ใครบ้างที่ไม่ชอบซอฟต์แวร์ดีๆ? คุณจะได้พบกับผู้แสดงสินค้าหลากหลายประเภทที่ขายเครื่องมือ SaaS ตั้งแต่แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติไปจนถึงเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์
- สร้างเครือข่ายกับผู้อื่น: การสร้างเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ประกอบการ ที่งานประชุม SaaS ผู้เชี่ยวชาญและผู้ก่อตั้งจากทั่วโลกมารวมตัวกันในที่เดียวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีหรือกำลังมองหาเงินทุนจากนักลงทุน การเชื่อมต่อที่เหมาะสมคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง
- จินตนาการถึงไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ SaaS หากคุณรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ การไปงานประชุม SaaS จะช่วยเติมพลังให้คุณด้วยไอเดียและความเป็นไปได้ใหม่ๆ แม้ว่าคุณจะมีไอเดียผลิตภัณฑ์อยู่ในใจแล้ว การประชุมเหล่านี้จะให้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อทำให้ไอเดียนั้นเป็นจริง
- รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำในอุตสาหกรรม: การอ่านบทความและการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณได้ แต่ก็มีขีดจำกัด การประชุม SaaS จะเชิญผู้นำในอุตสาหกรรมมาพูดในงานสำคัญและจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้ข้อมูลเฉพาะด้าน ไม่เพียงแต่คุณจะได้ฟังจากผู้นำทางความคิดเหล่านี้โดยตรง แต่คุณยังมีโอกาสถามคำถามในช่วงถามตอบหลังการประชุมอีกด้วย
- ดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น: การประชุมสัมมนา SaaS ไม่ได้เน้นแค่เรื่อง KPI หรือรายได้เท่านั้น แต่ยังสอนให้คุณเป็นผู้จัดการและนักธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย มองหาเซสชันเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการการจ้างงาน และการบริหารคน เพื่อเป็นผู้นำที่รอบด้านยิ่งขึ้น
สุดยอดงานประชุม SaaS ที่ควรเข้าร่วมในปี 2024
อยากเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ SaaS หรือไม่? บันทึกการประชุม SaaS ประจำปี 2024 เหล่านี้ไว้ในปฏิทินของคุณ
SaaStr ประจำปี
- วันที่: 10-12 กันยายน 2567
- สถานที่: ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย
- ราคา: $699-$1,498
SaaStr Annualจัดขึ้นทุกปี มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 13,000 คน ในรูปแบบเทศกาล งานประชุมสามวันนี้ที่ห้ามพลาด มีเซสชั่นสร้างเครือข่ายถึง 2,000 ครั้ง และผู้บรรยายมากกว่า 300 คน ยังไม่รวมถึงเซสชั่นและเวิร์กช็อปอีกกว่า 150 รายการ ใครจะรู้? คุณอาจพบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการ SaaSใหม่หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพในงานใหญ่ครั้งนี้ก็ได้ ?
เวบ ซัมมิต
- วันที่: 11-14 พฤศจิกายน 2567
- สถานที่: ลิสบอน, โปรตุเกส
- ราคา: กำหนดภายหลัง
Web Summitเป็นงานประชุม SaaS ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายพันคนตลอดระยะเวลาสี่วันของงาน ในปีนี้ วิทยากรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก Signal, Microsoft, Wikipedia และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่างานนี้จะไม่เน้นเฉพาะ SaaS แต่การประชุมด้านเทคโนโลยีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงใหลใน SaaS
เซาท์บายเซาท์เวสต์ (SXSW)
- วันที่: 8-16 มีนาคม, 2-24
- สถานที่: ออสติน, เท็กซัส
- ราคา: 890-1,835 ดอลลาร์
มี หลายอย่าง เกิดขึ้นที่SXSW. เดิมทีเป็นเทศกาลดนตรี SXSW มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดและซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) สำหรับมืออาชีพมากมาย. ตรวจสอบการประชุม SXSW สำหรับเซสชั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในปี 2024, การพบปะเฉพาะด้าน SaaS, AI, การเล่าเรื่อง, และการออกแบบประสบการณ์.
SaaStock
- วันที่: 14-16 ตุลาคม 2567
- สถานที่: ดับลิน, ไอร์แลนด์
- ราคา: €550-€850 (596-921 ดอลลาร์สหรัฐ)
SaaStockจัดตัวเองเป็นงานรวมตัวที่ดีที่สุดสำหรับผู้ก่อตั้ง, ผู้บริหาร, และนักลงทุน. ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากยุโรป ทำให้การประชุมนี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายหากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณไปยังภูมิภาค EMEA.
ขาเข้าโดย HubSpot
- วันที่: 18-20 กันยายน 2567
- สถานที่: บอสตัน, แมสซาชูเซตส์
- ราคา: $899-$1,899
Inboundถือเป็นหนึ่งในงานประชุมด้านการตลาดดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ทุกเซสชันจะครอบคลุมแนวโน้มล่าสุดในด้านการตลาด การขาย และปัญญาประดิษฐ์ ผู้ถือบัตรอัปเกรดยังจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ VIP พิเศษ เลานจ์สุดหรู และอาหารกลางวันฟรีอีกด้วย
SaaS North
- วันที่: 13-14 พฤศจิกายน 2567
- สถานที่: ออตตาวา, แคนาดา
- ราคา: $549-$1,119
การประชุมในแคนาดาครั้งนี้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้าน SaaS จากทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ที่SaaS North คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแอปการประชุม อาหาร การประชุมกลุ่มย่อย และยังมีเครื่องมือจับคู่เครือข่ายอีกด้วย
เทคสโป
- วันที่: 11-12 เมษายน 2567
- สถานที่: ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย
- ราคา: $0-$497
Techspoเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงเทคโนโลยีทั่วโลกทุกปี งานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม Loews Hollywood คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านการตลาดผ่านมือถือ, AdTech, MarTech และ (แน่นอน) SaaS อย่าลืมแวะไปที่ห้องจัดแสดงสินค้า ซึ่งมีผู้ขายหลายร้อยรายนำเสนอการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
การประชุมสุดยอดเทคโนโลยีดับลิน
- วันที่: 29-30 พฤษภาคม 2567
- สถานที่: ดับลิน, ไอร์แลนด์
- ราคา: €335-€435 ($363-$471)
งานประชุม SaaS นี้คือเทศกาลเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นอย่างมากไปที่อนาคตของเทคโนโลยีDublin Tech Summitนำเสนอเส้นทางต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักรแห่งอนาคต (VR, AR, บล็อกเชน, เป็นต้น), องค์กรแห่งอนาคต (AI, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, FinTech, เป็นต้น), เราในอนาคต (ศิลปะ, DE&I, เมืองอัจฉริยะ, เป็นต้น), และโลกในอนาคต (ความยั่งยืน, อนาคตนิยม, การปกป้องโลก, เป็นต้น)
MozCon
- วันที่: 3-4 มิถุนายน 2567
- สถานที่: ซีแอตเทิล, วอชิงตัน
- ราคา: $299-$999
จัดโดยยักษ์ใหญ่ด้าน SEO อย่าง Moz,MozConเป็นงานประชุมด้านเนื้อหาและการตลาดดิจิทัลที่ได้รับความนิยม งานประชุมนี้มุ่งเน้นเฉพาะด้านการตลาดดิจิทัลและ SEO เท่านั้น ดังนั้นหากคุณกำลังพยายามเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ นี่เป็นหนึ่งในงานประชุม SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับการเสริมสร้างทักษะการขายของคุณ
การประชุมธุรกิจซอฟต์แวร์
- วันที่: 25-26 มีนาคม 2567
- สถานที่: เคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร
- ราคา: 745 ดอลลาร์
การประชุมธุรกิจซอฟต์แวร์ (BoS)กำลังจัดงานครั้งต่อไปในสหราชอาณาจักรเพื่อสอนผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับวิธีการสร้าง ดำเนิน และขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ การประชุมนี้มีหลายเส้นทางสำหรับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ดังนั้นการประชุม SaaS นี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรับแนวคิดการเติบโตทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
การเลือกงานประชุม SaaS ที่เหมาะสม
ตามที่คุณเห็น มีการประชุม SaaS สำหรับแทบทุกเรื่องเลยทีเดียว คุณคงไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด ดังนั้นให้ใช้เกณฑ์เหล่านี้เพื่อค้นหาการประชุมที่มีคุณค่ามากที่สุด:
- การขนส่งและราคา: ค่าใช้จ่ายในการพาคนของคุณไปประชุมจะเท่าไหร่? แน่นอนว่าคุณต้องคำนึงถึงค่าตั๋ว แต่การเดินทาง, โรงแรม, และอาหารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากคุณมีงบประมาณจำกัด ให้มองหาการประชุมที่จัดใกล้เคียงเพื่อรักษาค่าใช้จ่ายให้ต่ำ การลดค่าใช้จ่ายของคุณจะยิ่งเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในงานนี้
- สถานที่ตั้งและเป้าหมาย: คุณต้องการเพิ่มการปรากฏตัวของผลิตภัณฑ์ของคุณในตลาดใหม่หรือไม่? พิจารณาเข้าร่วมการประชุมในสถานที่เชิงกลยุทธ์ เช่น ซิลิคอนแวลลีย์ หรือตลาดเป้าหมายใหม่ เช่น ยุโรป เพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนในพื้นที่นั้น นอกจากนี้ยังดีที่จะมองหาการประชุมขนาดใหญ่ที่มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายมากมาย
- ความเกี่ยวข้อง: หัวข้อการประชุมสอดคล้องกับธุรกิจของคุณจริงหรือไม่? ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาอาจไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากการเข้าร่วมการประชุมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เช่นInbound โดย HubSpot ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกการประชุม SaaS ที่เกี่ยวข้องที่สุดสำหรับทักษะและประสบการณ์ของคุณเพื่อให้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุน
- ผู้เข้าร่วมและผู้บรรยาย: ใครจะมาร่วมงานบ้าง? มองหาการประชุม SaaS ที่ดึงดูดผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ก่อตั้ง SaaS นักลงทุน VC และผู้บริหารที่มีอิทธิพลในวงการของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดและสร้างเครือข่ายกับกลุ่มคนที่เหมาะสม
การใช้ประโยชน์จากการประชุม SaaS เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาต้องใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากร ไม่ควรที่คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักทั้งหมดนั้นใช่ไหม? ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากการประชุมสัมมนา SaaS สำหรับการเติบโตทางธุรกิจที่จับต้องได้ ?
ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
การประชุม SaaS เช่น SaaStock และ Web Summit เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในผลิตภัณฑ์ SaaS เนื่องจากการออกแบบ UX มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้จากการประชุมเหล่านี้เพื่อสร้างการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
อย่าอาย—แบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับทีมของคุณ นำทุกอย่างไปใส่ในClickUp DocหรือClickUp Whiteboardเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ สำหรับผู้ติดตามของคุณ โดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
แหล่งเงินทุนร่วมลงทุน
ต้องการเงินทุนหรือไม่? งานประชุม SaaS คือสถานที่ที่เหมาะที่สุดในการค้นหาผู้ลงทุนร่วมทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่ชาญฉลาด ไม่ว่าคุณจะไปงาน SXSW หรือ SaaStr Annual คุณก็สามารถเชื่อมต่อได้กับนักลงทุนที่สนใจอย่างแน่นอน
อย่าลืมหยิบนามบัตรของพวกเขาและติดตามผลหลังจากการประชุม ใส่รายละเอียดของพวกเขาลงในCRM ของ SaaSเพื่อบันทึกการติดต่อและการติดตามผลทั้งหมดของคุณ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอีเมลที่เหมาะสมจะพาคุณไปถึงไหน!
รับการเปิดเผย
การประชุมสัมมนาไม่ได้มีไว้สำหรับองค์กร B2B SaaS ขนาดใหญ่เท่านั้น ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพสามารถได้รับการเปิดเผยมากมายจากการเข้าร่วมงานเหล่านี้ ใช้การประชุมสัมมนาในอุตสาหกรรม SaaS เป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ให้กับบริษัท SaaS ของคุณและเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้ก่อตั้ง SaaS คนอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทั้งหมด ใช้ประโยชน์จากเซสชันการให้คำปรึกษา ลงทะเบียนสำหรับการจับคู่กับนักลงทุน VC และพิจารณาการเป็นผู้สนับสนุนหรือวิทยากร
ยิ่งคุณเผยแพร่ข่าวสารได้เร็วเท่าไร คุณก็จะเห็นผลตอบแทนจากความพยายามของคุณได้เร็วขึ้นเท่านั้น
เชื่อมต่อทุกอย่างเข้ากับระบบจัดการ
ตั้งแต่การกำหนดเวลาการประชุมไปจนถึงการปรับสมดุลภาระงานของทีมในขณะที่คุณไม่อยู่ที่ออฟฟิศ การเข้าร่วมงานประชุม SaaS ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แทนที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในอีเมลหรือโน้ตติดหน้าจอ ให้ป้อนรายละเอียดการประชุมของคุณลงใน ClickUp ?
เราไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่โปรดปรานของจักรวาลเท่านั้น แต่เรายังรวบรวมแผนงาน ความคิด และงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอีกด้วย ใช้ ClickUp เพื่อวางแผนกิจกรรม SaaS และงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม—เรามีทุกอย่างพร้อมให้คุณด้วยมุมมองปฏิทินที่เรียบง่ายและระบบอัตโนมัติที่จัดการงานที่ยุ่งยากให้คุณ
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังสามารถใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานและนำหลักการที่คุณได้เรียนรู้จากการประชุมไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ วิธีการแบบ Agile การสื่อสารในทีมที่ดีขึ้น หรือการวางแผนผลิตภัณฑ์ ClickUp มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกแง่มุมของธุรกิจคุณ
ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเพื่อตั้งค่าโครงการแบบ Agile ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นมุมมองแชทของ ClickUpเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการสื่อสาร—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์ในอีเมลและ Slack อีกต่อไป
คุณไม่จำเป็นต้องละทิ้งเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นกันClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหลายร้อยตัวที่คุณใช้อยู่แล้ว ทำให้การนำไปใช้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
ClickUp: ยาแก้พิษสำหรับอุตสาหกรรม SaaS ที่ต่อต้านการทำงานแบบไซโล
การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่คงที่ในอุตสาหกรรมเช่น SaaS. แม้ว่าประสบการณ์ตรงจะมีความสำคัญ แต่การเข้าร่วมงานประชุม SaaS ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ, พัฒนาทักษะของคุณ, ติดตามเทรนด์ล่าสุด, และแม้กระทั่งค้นหาแหล่งเงินทุนสำหรับไอเดียใหญ่ต่อไปของคุณ. ✨
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในวงการ SaaS หรือเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต การเข้าร่วมงานประชุมมอบโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ให้คุณได้ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ แต่ถึงกระนั้น คุณก็ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินแผนนวัตกรรมของคุณ และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ผู้เชี่ยวชาญใช้ ClickUp สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนการประชุมไปจนถึงการติดตามเวลาของพนักงานและการขาย. ดูพลังของแพลตฟอร์มครบวงจรได้ในตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้.
คำถามที่พบบ่อย
1. การประชุม SaaS คืออะไร?
การประชุม SaaS เป็นงานที่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) การรวมตัวเหล่านี้รวบรวมผู้บริหาร SaaS นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มและแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ การประชุมส่วนใหญ่รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่าย การประชุมเชิงข้อมูล การกล่าวสุนทรพจน์หลัก และการจัดแสดงนิทรรศการ
2. ประโยชน์ของการเข้าร่วม การประชุม SaaS คืออะไร?
การประชุม SaaS เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ:
- สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น
- เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม SaaS จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ
- รับการเปิดเผยสำหรับสตาร์ทอัพหรือแนวคิดธุรกิจของคุณ
- รู้สึกมีแรงบันดาลใจ
- เพิ่มทักษะของคุณ
- เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SaaS และผู้ให้บริการรายใหม่
3. การประชุม SaaS ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร?
SaaStr เป็นหนึ่งในงานประชุม SaaS ที่ใหญ่ที่สุด โดยดึงดูดผู้เข้าร่วมเกือบ 13,000 คนทุกปี รวมถึงนักลงทุน VC ผู้ก่อตั้ง และผู้บริหารระดับสูง