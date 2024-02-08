10 อันดับการประชุมการตลาดดิจิทัลที่ควรเข้าร่วมในปี 2025

การตลาดดิจิทัลแทบจะไม่เคยหยุดนิ่ง แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา มันมีความผันผวนอย่างมากเป็นพิเศษ
เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจาก GA4 ของ Google, Search Generative Experience (SGE),และเครื่องมือ AIสร้างสรรค์เช่น ChatGPT. นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียคุกกี้ของบุคคลที่สาม และแน่นอน พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ต้องรับมือ. สำหรับนักการตลาดดิจิทัล นี่คือช่วงเวลาของการเรียนรู้และลืมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.
แล้วคุณจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ได้อย่างไร? คุณจะเรียนรู้และนำเทรนด์การตลาดดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นมาใช้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ไวรัลได้อย่างไร?
การพบปะกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การประชุมด้านการตลาดดิจิทัลรวบรวมผู้นำด้านการตลาดระดับโลกจากทุกอุตสาหกรรม และเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัล
หากคุณกำลังวางแผนปฏิทินของคุณสำหรับปีนี้ นี่คือรายการ 10 งานประชุมการตลาดดิจิทัลที่คุณไม่ควรพลาดในปี 2024. เริ่มจองตั๋วของคุณได้เลย! ✈️
บทบาทของการประชุมสัมมนาสำหรับผู้เชี่ยวชาญและทีมด้านการตลาดดิจิทัล
หลายคนเชื่อว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลทั้งหมดที่คุณต้องการมีให้ออนไลน์ อยู่ในปลายนิ้วของคุณแล้ว ทำไมต้องเสียเวลาไปเข้าร่วมงานอีเวนต์แบบพบปะกันด้วย? แต่มีเหตุผลมากกว่าหนึ่งข้อที่คุณควรพิจารณาเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- การสร้างเครือข่าย: โอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในงานประชุมการตลาดดิจิทัลนั้นมีค่าอย่างยิ่ง คุณไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่คุณนั่งข้างๆ อาจกลายเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของคุณ ผู้สมัครงาน หรือแม้แต่เจ้านายในอนาคต
- โอกาสในการเรียนรู้: การประชุมด้านการตลาดดิจิทัลมอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นอย่างมาก ซึ่งคุณสามารถซึมซับความรู้ใหม่ ๆ ได้ นอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้คุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่พิสูจน์แล้วและใช้งานได้จริงสำหรับความท้าทายที่พบบ่อย
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับอนาคต: โดยปกติแล้ว การประชุมด้านการตลาดดิจิทัลจะมุ่งเน้นไปที่อนาคตเป็นหลัก ส่งผลให้กลายเป็นหลักสูตรเร่งรัดสำหรับคุณในการเรียนรู้วิธีตอบสนองความคาดหวังและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมักนำเสนอผ่านเทคโนโลยีการตลาดรูปแบบใหม่
- จุดประกายความรักในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของคุณอีกครั้ง: วิทยากรหลักและผู้ร่วมเสวนาในงานสัมมนาส่วนใหญ่ล้วนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมาย คุณอาจได้รับแรงบันดาลใจและระลึกถึงเหตุผลที่คุณเลือกเส้นทางนักการตลาดอีกครั้ง
แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือมุมมองและความเข้าใจที่คุณได้รับจากผู้นำด้านการตลาด ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่ผ่านช่องทางนี้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถหาได้ทางออนไลน์เท่านั้น
มาฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในอดีตเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา นี่คือคำบรรยายจากผู้ใช้ Redditคนหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา
การประชุมเป็นศูนย์กลางสำคัญในการสร้างเครือข่าย พวกเขาให้เวทีในการค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับนักการตลาดที่มีความคิดคล้ายกัน คุณอาจได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายซึ่งอาจพัฒนาเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
รายชื่อการประชุมด้านการตลาดดิจิทัลที่ควรเข้าร่วม
ปีนี้มีการประชุมและสัมมนาด้านการตลาดดิจิทัลที่น่าทึ่งมากมายที่คุณไม่ควรพลาด
นี่คือ 10 การประชุมการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ควรเข้าร่วมในปี 2024
1. การตลาดบนโลกโซเชียลมีเดียเวิลด์
งานSocial Media Marketing Worldเป็นงานประชุมสามวันที่อัดแน่นไปด้วยการบรรยายหลักจากนักการตลาดชื่อดังอย่าง แอน แฮนด์ลีย์ และ จิม ลอเดอร์แบ็ค ผู้บุกเบิกวงการการตลาดจะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดดิจิทัลล่าสุด พร้อมทำนายกลยุทธ์การตลาดในอนาคต
ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและเพื่อนร่วมวิชาชีพได้โดยตรงในงานเลี้ยงสังสรรค์พิเศษหลังการประชุม
งานการตลาดนี้ยังมีเวิร์กช็อปพัฒนาวิชาชีพที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งออกแบบมาสำหรับนักการตลาดที่ต้องการความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้น
- วันที่: 18-20 กุมภาพันธ์ 2567
- สถานที่: ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย
- หัวข้อที่ครอบคลุมโดยทั่วไป: กลยุทธ์การตลาด, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดเนื้อหา, การตลาดผ่านสื่อสังคมแบบออร์แกニック, การตลาดผ่านสื่อสังคมแบบชำระเงิน
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้นำธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์การตลาด
2. การประชุมสุดยอดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
Product-Led Summit เป็น งานประชุมด้านการตลาดดิจิทัลที่ไม่ควรพลาดประจำปีสำหรับผู้หลงใหลใน PLG (การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์)
การประชุมสุดยอดนี้อัดแน่นไปด้วยเซสชันต่อเนื่องจากผู้นำด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ระดับโลกตลอดสองวัน ณ ใจกลางนครนิวยอร์กที่คึกคัก ปิดท้ายด้วยกิจกรรม 'แฮปปี้อาวร์' สำหรับสร้างเครือข่ายโดย Product-Led Alliance
ด้วยผู้เข้าร่วมประมาณ 80% เป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับ C จากบริษัทต่างๆ เช่น Meta, Amazon และ Shopify คุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายอย่างคึกคัก
- วันที่: 20-21 มีนาคม 2567
- สถานที่: นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก
- หัวข้อที่มักจะครอบคลุม: การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์ และการตลาด
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: นักการตลาดผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้ง SaaS, และผู้นำการเติบโตที่ดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
3. HubSpot's INBOUND
HubSpot's INBOUNDคือ "ที่ที่อาชีพเริ่มต้น, ธุรกิจเริ่มเติบโต, และชุมชนเปลี่ยนแปลงเราให้ดีขึ้น"
การจองที่นั่งหมายถึงการเตรียมตัวสำหรับสามวันที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งการค้นพบใหม่ ๆ ผ่านการบรรยายเชิงลึก การเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ การปาฐกถาจากวิทยากรหลากหลายสาขา และการเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ คุณยังจะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัลที่กำลังมาแรง และเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของคุณ
- วันที่: 18-20 กันยายน 2567
- สถานที่: บอสตัน, แมสซาชูเซตส์
- หัวข้อที่มักจะครอบคลุม: ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การสร้างเนื้อหาวิดีโอ, การตลาดผ่านอีเมล, การเล่าเรื่อง, ภาวะผู้นำ, กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้นำและมืออาชีพในด้านการขาย การตลาด และธุรกิจที่ต้องการพัฒนาอาชีพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
4. การประชุมสัมมนาการตลาด/Xpo ของ Gartner
ปีนี้ หัวข้อของงานGartner Marketing Symposium/Xpoคือ การนำการตลาดผ่านคลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะผู้เข้าร่วมงาน คุณจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการ "รักษาด้านมนุษยสัมพันธ์ในความเป็นผู้นำด้านการตลาด เพื่อช่วยให้ทีมของคุณแสดงให้เห็นถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายการเติบโตของคุณ"
สิ่งนี้จะมาพร้อมกับการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญจาก Gartner
คุณยังสามารถเข้าถึงเซสชันกว่า 150 รายการของงานวิจัยการตลาดล่าสุดจาก Gartner รวมถึงการประชุมโต๊ะกลม กรณีศึกษาจากผู้ใช้จริง และการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในวงการเดียวกัน
- วันที่: 3-5 มิถุนายน 2567
- สถานที่: เดนเวอร์, โคโลราโด
- หัวข้อที่มักจะครอบคลุม: กลยุทธ์การตลาด, การตลาดหลายช่องทาง, กลยุทธ์แบรนด์, และ AI
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้อำนวยการการตลาด (CMO), ผู้นำทางการตลาด, นักกลยุทธ์, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรของตนเพื่ออนาคต พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดผลกระทบสูง
5. คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง เวิลด์
ผลิตโดย Content Marketing Institute,CMWorldเป็นงานประชุมประจำปีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
การประชุมสามวันนี้จัดขึ้นโดยมีหัวข้อหลักจากผู้นำที่มีความคิดก้าวหน้าและช่วงแลกเปลี่ยนแนวคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาความรู้และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อดำเนินกลยุทธ์เนื้อหาให้ประสบความสำเร็จ
ตามที่ผู้เข้าร่วมงานคนหนึ่งได้แบ่งปันว่า "หลังจากเข้าร่วมงาน CMWorld ฉันรู้สึกเหมือนได้รับปริญญาโทด้านการตลาดเนื้อหา!"
- วันที่: 21-23 ตุลาคม 2567
- สถานที่: ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย
- หัวข้อที่มักครอบคลุม: กลยุทธ์การตลาดเนื้อหา, ประสบการณ์ของเนื้อหา, อนาคตของการตลาดเนื้อหา
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล, นักสร้างสรรค์, ผู้สร้างเนื้อหา, และเอเจนซีที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพและทักษะ
6. LeadsCon
ได้รับการขนานนามว่าเป็นงานการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในด้านการสร้างลูกค้าเป้าหมายLeadsConรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลูกค้าเป้าหมายกว่า 3,000 คนมาร่วมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและร่วมสนทนาที่น่าสนใจตลอดสามวัน
แต่ละวันมีวาระที่แตกต่างกัน แต่คาดว่าจะมีช่วงเวลาสำคัญที่เต็มไปด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ การจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการหาลูกค้า การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบ การพักเพื่อสร้างเครือข่าย และการพบปะสังสรรค์เพื่อปิดท้ายวัน
คุณยังสามารถนัดหมายการประชุมในสถานที่จริงได้โดยใช้ MeetingsHub ของ LeadCon เพื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การดูแลสุขภาพ ฟินเทค และอื่นๆ
- วันที่: 8-10 เมษายน 2567
- สถานที่: ลาสเวกัส, เนวาดา
- หัวข้อที่มักจะครอบคลุม: การหาลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์, การตลาดแบบพันธมิตร
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: นักการตลาด, เอเจนซี่, ทีมจัดซื้อจัดจ้าง, และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ, การสร้าง, หรือการวัดผลลูกค้าเป้าหมายทางธุรกิจ
7. DigiMarCon UK
การประชุมการตลาดดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมคือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการเรียนรู้บทเรียนที่มีคุณค่าและข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในหลากหลายช่องทางและปัญหาทางการตลาด นี่คือสิ่งที่DigiMarCon UKมอบให้คุณอย่างแท้จริง!
นอกเหนือจากการฟังการบรรยายที่กระตุ้นความคิดและการเรียนรู้กลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญในสองวันในงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุดงานหนึ่งแล้ว คุณยังสามารถเยี่ยมชมห้องนิทรรศการที่จัดแสดงเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลล่าสุด ทั้งในด้านมือถือ, SaaS, AdTech และอื่น ๆ ได้อีกด้วย
คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง ทำให้การประชุมสุดยอดเสมือนจริงด้านเทคโนโลยีการตลาดนี้คุ้มค่ากับเวลาของคุณ
- วันที่: 29-30 สิงหาคม 2567
- สถานที่: ลอนดอน, สหราชอาณาจักร
- หัวข้อที่ครอบคลุมโดยทั่วไป: การตลาดและการขายอัตโนมัติ, ปัญญาประดิษฐ์, ChatGPT, SEO, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, CRO, การตลาดแบบดึงดูดและแบบออกไป, การตลาดขาเข้าและขาออก
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล การโฆษณา และสื่อที่ต้องการสร้างเครือข่ายกับผู้นำทางความคิด และนำแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงกลับบ้านเพื่อความสำเร็จ
8. การประชุมสุดยอดสังคมระหว่างประเทศ
การประชุมสุดยอดสังคมระหว่างประเทศเป็นงานสัมมนาการตลาดดิจิทัลหนึ่งวัน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่บริหารจัดการช่องทางสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ในระดับโลก
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำดิ่งสู่เซสชันที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการออกแบบและดำเนินแคมเปญระดับนานาชาติให้ประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ และเคล็ดลับด้านการตลาดดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อนำกลับไปพัฒนาทีมของคุณ
นอกจากนี้ ในแต่ละชั่วโมงของกิจกรรมการตลาดจะมีตัวเลือกแทร็กที่แตกต่างกันสองตัวเลือกสำหรับผู้เข้าร่วม คุณสามารถเลือกได้ตามความชอบ
- วันที่: 16 พฤษภาคม 2567
- สถานที่: บาร์เซโลนา, สเปน
- หัวข้อที่มักจะครอบคลุม: การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การเดินทางของลูกค้า, โฆษณา, การตลาดแบบออร์แกニックและแบบชำระเงิน
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลที่ทำงานในองค์กรระดับโลก
9. การประชุมสุดยอดการดำเนินงานด้านรายได้
ตามชื่อที่บ่งบอกการประชุมสุดยอดการดำเนินงานด้านรายได้มุ่งเน้นเฉพาะการดำเนินงานด้านรายได้ (RevOps) กลยุทธ์ และการจัดการเท่านั้น
การประชุมสองวัน—ซึ่งอัดแน่นไปด้วยการบรรยายหลักจากผู้มีอิทธิพล การอภิปรายในเวทีเสวนา และการประชุมกลุ่มย่อย—ได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ พวกเขาจะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติจริง กลยุทธ์ และกรอบการทำงานเพื่อช่วยให้คุณสร้างเครื่องจักรแห่งการเติบโตของคุณ
โอ้ และเครื่องดื่มสำหรับงานพบปะสังสรรค์ในช่วงเย็นจะเป็นความกรุณาจาก Revenue Operations Alliance
- วันที่: 4-5 กันยายน 2567
- สถานที่: ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย
- หัวข้อที่ครอบคลุมโดยทั่วไป: RevOps, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, RevTech, การพยากรณ์ยอดขาย
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้นำด้าน RevOps และผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมศักยภาพการขายที่กำลังมองหาคำตอบสำหรับความท้าทายด้าน RevOps ที่ยากและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีการตลาดเพื่อรับมือกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
10. eTail
eTailเป็นงานประชุมชั้นนำด้านอีคอมเมิร์ซและออมนิแชนแนลในอเมริกา คุณจะได้ฟังจากรองประธาน ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และผู้เชี่ยวชาญจากผู้ค้าปลีกชั้นนำของประเทศ
แม้ว่าการประชุมจะใช้เวลา 30 ชั่วโมง แต่ก็อัดแน่นไปด้วยเซสชันสไตล์ Tonight Show, การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบปิดกับผู้บริหารระดับสูง, การประชุมโต๊ะกลม และการอภิปรายกลุ่ม
ผู้จัดงานยังนำเสนอส่วนต่างๆ รวมถึง 'Innovation Theater', งานแสดงสินค้าสำหรับเทคโนโลยีการตลาดอีคอมเมิร์ซล่าสุด; และ 'Retailer Hangouts', สำหรับการสนทนาแบบไม่เป็นทางการที่นำโดยวิทยากรเป็นเวลา 30 นาที
- วันที่: 12-15 สิงหาคม 2567
- สถานที่: บอสตัน, แมสซาชูเซตส์
- หัวข้อที่มักครอบคลุม: ความภักดีของลูกค้า, การค้าผ่านสื่อสังคม, การตลาดผ่านมือถือ, ประสบการณ์ผู้ใช้, พฤติกรรมผู้บริโภค, AI และ MI ในอีคอมเมิร์ซ
- ผู้ที่ควรเข้าร่วม: ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัลในธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการขยายสู่ตลาดโลก
คำถามที่พบบ่อย
1. วัตถุประสงค์ของการประชุมการตลาดดิจิทัลคืออะไร?
การประชุมการตลาดดิจิทัลรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดไว้ในที่เดียวเพื่อหารือเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด, แบ่งปันความรู้, ทำนายอนาคต, และติดต่อสื่อสารกับผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้มีอิทธิพล.
2. การประชุมสุดยอดดิจิทัลคืออะไร?
การประชุมสุดยอดดิจิทัลเป็นการประชุมทางการตลาดดิจิทัลชั้นนำสำหรับนักการตลาดดิจิทัลทุกระดับ จากทุกอุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นการให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์ วิธีการ และเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงเกม
3. ทำไมการประชุมทางการตลาดจึงมีความสำคัญ?
การประชุมทางการตลาดมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมทั้งแบบพบปะกันและออนไลน์ ผู้เข้าร่วมสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดดิจิทัล ติดตามแนวโน้มล่าสุด และเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลคนอื่นๆ