10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fyntrix AI ในปี 2026

Preethi AnchanSenior Content Editor
22 เมษายน 2569
ทีมส่วนใหญ่ย้ายออกจาก Fyntrix AI ด้วยเหตุผลเดียวกัน: มันทำให้การส่งอีเมลเร็วขึ้นโดยไม่แก้ไขระบบที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอีเมลล้นในครั้งแรก

คู่มือนี้ได้แยกย่อยทางเลือกของ Fyntrix AI จำนวน 10 รายการ ตั้งแต่ลูกค้าอีเมลที่รวดเร็วกว่าไปจนถึงพื้นที่ทำงานแบบรวมที่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้กล่องจดหมายเป็นศูนย์กลางของคุณ

มาเริ่มกันเลย! 🚀

ทางเลือกของ Fyntrix AI ในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่ทางเลือก AI ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Fyntrix ทำได้ดีที่สุด 👀

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา*
คลิกอัพการจัดการงานด้วยระบบ AI สำหรับทีมที่ต้องการรวมอีเมล งาน เอกสาร และการสื่อสารไว้ในที่ทำงานเดียวที่มีบริบทครบถ้วนClickUp Brain สำหรับ AI ที่เข้าใจบริบทในทุกงาน เอกสาร และการแชท Super Agents สำหรับการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดร่วมกับเพื่อนร่วมงาน AI และ Inbox แบบรวมศูนย์สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนและแปลงเป็นงานฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
แนวคิดผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้และทีมงานที่ต้องการเอกสารประกอบการทำงาน วิกิ และการติดตามโครงการแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้ AI ช่วยNotion AI สำหรับการเขียน, สรุป, และดึงข้อมูลการกระทำ, การผสานกับ Notion Calendar สำหรับการจัดตารางเวลา, และ Notion Mail สำหรับอีเมลในพื้นที่ทำงานฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
การเคลื่อนไหวมืออาชีพและทีมขนาดเล็กที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวางแผนปฏิทินอัตโนมัติการจัดตารางเวลาอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา การปรับตารางเวลาแบบไดนามิกเมื่อแผนเปลี่ยนแปลง และการแบ่งเวลาแบบมุ่งเน้นเพื่อลดสิ่งรบกวนทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
เหนือมนุษย์ผู้ใช้ระดับสูงที่มุ่งเน้นการทำงานอีเมลความเร็วสูงและประสิทธิภาพการทำงานด้วยแป้นพิมพ์การร่างและสรุปอีเมลโดยใช้ AI ช่วย, การนำทางด้วยคีย์บอร์ดเป็นหลักเพื่อการจัดการกล่องขาเข้าอย่างรวดเร็ว, กล่องขาเข้าแบบแยกส่วนเพื่อการจัดลำดับความสำคัญเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
คลื่นสั้นผู้ใช้ Gmail ที่ต้องการการจัดระเบียบกล่องจดหมายและการค้นหาเชิงความหมายด้วย AIการค้นหาอีเมลด้วยภาษาธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การจัดกลุ่มอีเมลที่มีความสำคัญต่ำโดยอัตโนมัติ คำแนะนำการตอบกลับทันทีฟรี; เริ่มต้นที่ $18/เดือนต่อผู้ใช้
จดหมายทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันในกล่องจดหมายร่วมและการสื่อสารแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอีเมลร่างที่แชร์สำหรับการเขียนอีเมลร่วมกัน, การสนทนาภายในทีมควบคู่กับเธรดอีเมล, กฎการมอบหมายและเส้นทางสำหรับบทสนทนาทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $18/เดือนต่อผู้ใช้
สไปค์บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ชอบอินเทอร์เฟซอีเมลแบบแชทที่มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในตัวอินเทอร์เฟซอีเมลแบบสนทนาที่กำจัดความยุ่งเหยิง, Magic Message AI สำหรับร่างคำตอบ, กล่องจดหมายสำคัญสำหรับการกรองข้อความที่สำคัญฟรี; เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
Fyxer AIบุคคลที่กำลังมองหาการร่างอีเมลอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญของกล่องจดหมาย และการเตรียมการประชุมโดยใช้ AIคำตอบที่สร้างโดย AI ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของผู้ใช้ การจัดหมวดหมู่กล่องจดหมายอัตโนมัติตามความสำคัญ การสร้างสรุปการประชุมที่สรุปบทสนทนาที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $30/เดือน
SaneBoxผู้เชี่ยวชาญที่รู้สึกท่วมท้นกับปริมาณอีเมลและต้องการการกรองและการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดโฟลเดอร์ SaneLater สำหรับแยกอีเมลที่ไม่เร่งด่วน โหมดห้ามรบกวนสำหรับช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ การแจ้งเตือนติดตามสำหรับอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $3.49/เดือน
อีเมลสะอาดผู้ใช้เน้นการทำความสะอาดกล่องขาเข้าจำนวนมากและการจัดระเบียบอีเมลในระยะยาวมุมมองอัจฉริยะสำหรับการจัดกลุ่มอีเมลที่คล้ายกัน, เครื่องมือยกเลิกการสมัครสำหรับจัดการการสมัคร, กฎการทำความสะอาดอัตโนมัติสำหรับการดูแลกล่องขาเข้าอย่างต่อเนื่องทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Fyntrix AI

คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นหากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้:

  • ขอบเขตการใช้งาน AI ที่จำกัด: Fyntrix AI สามารถมองเห็นเฉพาะกล่องขาเข้าของคุณเท่านั้น จึงไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะโครงการหรือสรุปงานที่เกิดขึ้นนอกอีเมลได้
  • ไม่มีการมองเห็นของทีม: Fyntrix AI ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคล ทำให้ทีมไม่สามารถทราบได้ว่าใครกำลังจัดการกับคำขอของลูกค้าหรือโอกาสทางการขายใดอยู่
  • กระบวนการทำงานที่ขัดข้อง: คำขอทางอีเมลยังคงต้องถูกแปลงเป็นงานด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างที่อาจทำให้งานสูญหายได้

ทางเลือกด้านล่างนี้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน บางตัวเลือกมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการปรับปรุงอีเมลให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่บางตัวเลือก เช่นClickUp มุ่งเน้นไปที่การลดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆที่ทำให้อีเมลกลายเป็นปัญหาตั้งแต่แรก

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fyntrix AI ที่ควรใช้

นี่คือตัวเลือกอันดับต้นของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fyntrix AI 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการงานด้วย AI ที่เหนือกว่าอีเมล)

Fyntrix AI ช่วยให้คุณทำงานในอีเมลได้รวดเร็วขึ้น ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่าง: มันช่วยลดปริมาณงานที่ต้องดำเนินการผ่านอีเมลตั้งแต่แรก

ความแตกต่างนั้นสำคัญ สำหรับหลายทีมแล้ว การมีอีเมลล้นกล่องไม่ใช่ปัญหาของอีเมลจริง ๆ แต่เป็นเพียงอาการของงานที่ขาดการเชื่อมโยงกันเท่านั้น คำขอต่าง ๆ อยู่ในกล่องจดหมายเข้า ข้อมูลอัปเดตอยู่ในแชท การตัดสินใจอยู่ในเอกสาร และงานที่ต้องดำเนินการก็ถูกคัดลอกไปใส่ในเครื่องมือโครงการแยกต่างหากด้วยมือ เมื่อถึงเวลาที่คุณตอบอีเมล คุณก็ต้องรวบรวมบริบทจากสามหรือสี่แหล่งอยู่แล้ว

ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AIที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้นโดยเฉพาะ มันรวมงาน เอกสาร แชท ระบบอัตโนมัติ และ AI ไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ทีมสามารถจัดการงานได้ในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง แทนที่จะใช้การส่งอีเมลเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับ Fyntrix AI สำหรับทีมที่ต้องการการมองเห็น การประสานงาน และการติดตามผล ไม่ใช่แค่การตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นเท่านั้น

ClickUp รวมองค์ประกอบต่างๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณไว้ในมุมมองเดียว

แทนที่จะช่วยคุณเพียงเขียนอีเมล ClickUp ช่วยคุณเปลี่ยนงานที่เข้ามาให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ คำขอสามารถกลายเป็นงาน การหารือสามารถติดอยู่กับโครงการที่มันเกี่ยวข้อง และ AI สามารถดึงบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณแทนที่จะมาจากกล่องข้อความของคุณเพียงอย่างเดียว สำหรับทีมที่ต้องการลดการสลับเครื่องมือและหยุดการสูญเสียงานระหว่างระบบ นั่นคือการปรับปรุงที่ใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับผู้ช่วยอีเมลที่ฉลาดกว่า

📌 ลองใช้คำแนะนำนี้: สร้างการอัปเดตสำหรับลูกค้าอย่างกระชับโดยอิงจากงานนี้ รวมถึงความคืบหน้า สถานะปัจจุบัน และปัจจัยที่ส่งผลหรือความล่าช้าใดๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

แปลงคำพูดให้เป็นงานที่มีโครงสร้างโดยใช้ Talk to Text ใน ClickUp Brain MAX

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและตัวแทน AI: ใช้ClickUp AutomationsและSuper Agentsเพื่อกำหนดเส้นทางงาน, ดำเนินการขั้นตอนถัดไป, และลดการประสานงานซ้ำซ้อน
  • AI ที่ตระหนักถึงบริบทด้วยClickUp Brain: ถามคำถาม, ร่างการอัปเดต, สรุปงาน, และสร้างเนื้อหาโดยใช้บริบทจากงาน, เอกสาร, และการสนทนาของคุณ
  • การจัดการงานที่เชื่อมโยงกัน: รวมงาน เอกสาร การแชท และการแจ้งเตือนไว้ในที่ทำงานเดียว เพื่อไม่ให้คำขอสูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี

  • แก้ปัญหาเวิร์กโฟลว์ที่ใหญ่กว่า: ClickUp ลดภาระงานอีเมลที่ล้นหลามด้วยการเชื่อมต่องาน เอกสาร การสื่อสาร และ AI ไว้ในที่ทำงานเดียว แทนที่จะมองอีเมลเป็นเพียงชั้นข้อมูลแยกต่างหาก
  • เพิ่มการมองเห็นของทีม: ทีมสามารถเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบอะไร อะไรที่ถูกบล็อก และอะไรที่ต้องทำต่อไป โดยไม่ต้องค้นหาในกล่องข้อความหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
  • ลดความซับซ้อนของเครื่องมือ: ด้วยการรวมการจัดการงาน การสื่อสาร และระบบอัตโนมัติไว้ในที่เดียว ClickUp ช่วยลดการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อกัน

ข้อเสีย

  • ไม่ใช่โปรแกรมอีเมลเฉพาะทาง: ClickUp รองรับอีเมลภายในเวิร์กโฟลว์ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนกล่องจดหมายขาเข้าแบบสแตนด์อโลนสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์อีเมลแบบเน้นอีเมลเป็นหลัก
  • อาจรู้สึกว่ากว้างขวางเกินความจำเป็น: ผู้ใช้เดี่ยวหรือทีมที่ต้องการเพียงความช่วยเหลือสำหรับกล่องข้อความที่เบา อาจพบว่า ClickUp มีความครอบคลุมมากกว่าที่พวกเขาต้องการสำหรับการใช้งานในวันแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (11,480+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,565+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ ClickUpที่พึงพอใจแบ่งปัน:

ฉันชอบมากที่ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้อย่างมหาศาลด้วยการทำงานอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการจองของฉันราบรื่นไร้รอยต่อ การทำงานอัตโนมัติเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับฉัน และฉันก็ชื่นชอบฟีเจอร์ SuperAgent ที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ SuperAgent และระบบอัตโนมัติช่วยจัดการรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ให้ฉัน ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญกว่าได้ […] อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือการเชื่อมต่อกับ Google Mail ที่ช่วยให้ฉันสามารถส่งอีเมลผ่านการทำงานอัตโนมัติหรือผ่าน ClickUp ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดอีเมลหลายร้อยฉบับค้างไว้

2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ที่ต้องการเอกสาร วิกิ และการจัดการงานเบาๆ พร้อม AI)

ผ่านทางNotion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันซึ่งสร้างขึ้นรอบ ๆ การจัดทำเอกสาร การจัดการความรู้ และการจัดระเบียบโครงการแบบเบา มันทำงานได้ดีเป็นพิเศษในฐานะศูนย์กลางสำหรับวิกิ บันทึก และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบ AI ของมันถูกฝังไว้ในทุกหน้า ทำให้คุณสามารถสรุปเอกสารยาว ๆ ดึงรายการที่ต้องทำจากบันทึกการประชุม หรือสร้างร่างแรกของเอกสารโครงการได้ แพลตฟอร์มยังได้ขยายเพื่อรวม Notion Calendar และ Notion Mail เพื่อนำการจัดตารางเวลาและอีเมลมาไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • Notion AI: ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมช่วยให้คุณเขียน แก้ไข และสรุปเนื้อหาได้โดยตรงภายในเอกสารและฐานข้อมูลของคุณ
  • ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อติดตามโครงการ งาน หรือผู้ติดต่อ และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบที่กำหนดเอง
  • ปฏิทินและอีเมลที่เชื่อมต่อ: ปฏิทิน Notion ซิงค์กับ Google Calendar และ Notion Mail นำอีเมลเข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ แม้ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ก็ตาม

ข้อดีและข้อเสียของ Notion

ข้อดี:

  • ยืดหยุ่นสูงมาก: คุณสามารถสร้างระบบการทำงานหรือระบบเอกสารเกือบทุกประเภทที่คุณต้องการได้
  • ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความรู้: มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาแบบยาว เช่น วิกิของทีมและแผนโครงการ

ข้อเสีย:

  • อาจทำงานช้า: พื้นที่ทำงานที่มีหลายพันหน้าหรือฐานข้อมูลที่ซับซ้อนอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: การสร้างการตั้งค่าขั้นสูงต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 6/5 (10,215+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,685+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้Reddit กล่าวว่า:

ฉันแค่ลองใช้เวอร์ชันทดลองจริง ๆ มันโอเคสำหรับการปรับคำใหม่ และฉันชอบมากสำหรับการสร้างฐานข้อมูล โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสูตรต่าง ๆ เร็วกว่าฉันพยายามเขียนไวยากรณ์ให้ถูกต้องเยอะเลย ฉันไม่คิดว่ามันน่าประทับใจมากสำหรับงานยาว ๆ ฉันจะยังคงใช้สำหรับงานหลัก ๆ เท่านั้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Notion: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีกว่ากัน?

3. การเคลื่อนไหว (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการให้ AI จัดตารางงานและประชุมโดยอัตโนมัติ)

ผ่านทางการเคลื่อนไหว

Motion เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ในการแก้ปัญหาในส่วนที่แตกต่าง: เวลา ไม่ใช่ อีเมล แทนที่จะช่วยคุณเขียนอีเมลเพียงอย่างเดียว มันจะจัดตารางงานและการประชุมของคุณลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ระบุงานและกำหนดเวลาส่งงาน Motion จะสร้างแผนที่เป็นจริงสำหรับวันของคุณ

เมื่อตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลง ระบบ AI จะปรับการจัดเรียงงานของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสม การจัดตารางแบบไดนามิกนี้ช่วยป้องกันการรับงานมากเกินไปซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและพลาดกำหนดส่งงาน

คุณสมบัติเด่นของระบบเคลื่อนไหว

  • การกำหนดเวลาอัจฉริยะ: Motion ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานของคุณตามลำดับความสำคัญ, กำหนดเวลา, และการประชุมที่มีอยู่แล้วของคุณ
  • การปรับตารางเวลาอัตโนมัติ: หากมีการจองประชุมหรืองานใดใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ Motion จะปรับตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติทันที
  • ผู้จัดตารางประชุม: รวมถึงลิงก์สำหรับการจองเวลาเพื่อแชร์เวลาว่างของคุณ ช่วยลดการส่งอีเมลไปมาซึ่งมักจำเป็นในการหาเวลาที่สะดวกในการประชุม

ข้อดีและข้อเสียของการเคลื่อนไหว

ข้อดี:

  • ลด ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ: คุณไม่ต้องใช้พลังงานทางจิตใจในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป
  • สร้างตารางเวลาที่สมจริง: ช่วยป้องกันไม่ให้คุณรับงานมากเกินไปโดยจัดตารางเฉพาะสิ่งที่คุณมีเวลาทำเท่านั้น
  • เสริมสร้างสมาธิ: ช่วยป้องกันสิ่งรบกวนสมาธิด้วยการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละงาน

ข้อเสีย:

  • ไม่จัดการอีเมล: เป็นเครื่องมือจัดการเวลา ไม่ใช่ผู้ช่วยด้านอีเมล คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นสำหรับฟีเจอร์ AI ที่เกี่ยวข้องกับกล่องขาเข้า
  • ต้องการความไว้วางใจใน AI: ผู้ใช้บางคนรู้สึกไม่สบายใจที่จะให้อัลกอริทึมควบคุมตารางเวลาของพวกเขา
  • คุณสมบัติของทีมที่จำกัด: เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเป็นหลักและขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • ทดลองใช้ฟรี

สำหรับบุคคล

  • Pro AI: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ AI: $69/เดือน

สำหรับทีม

  • Pro AI: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (155+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?

ตามที่แชร์บน G2:

ฉันชอบใช้ฟีเจอร์ AI ของ Motion ในการถามคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้เวลาและหากมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการสิ่งต่างๆ มันช่วยได้มากในการระบุว่าฉันพลาดอะไรไปหรือไม่ ฉันยังชอบฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ฉันส่งงานโดยตรงจากอีเมลของฉันอีกด้วย วาระการประชุมที่สร้างโดย AI เป็นสิ่งที่ฉันใช้ทุกวันเพราะมันจัดระเบียบงานของฉันให้เป็นสิ่งที่ฉันต้องให้ความสำคัญ ช่วยฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติม: Motion vs. ClickUp: เครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ตัวไหนดีที่สุด?

4. ซูเปอร์ฮิวแมน (เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่เน้นความเร็วในการใช้งานอีเมลและเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ด)

ผ่านทางซูเปอร์ฮิวแมน

Superhuman ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วและยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เน้นอีเมลมากที่สุดในรายการนี้ มันบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการออกแบบที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก ซึ่งเกือบทุกการกระทำมีทางลัด ผู้ใช้ระดับสูงสามารถจัดการกล่องจดหมายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสเมาส์เลย

ระบบ AI ของมันถูกผสานรวมอย่างราบรื่นเพื่อช่วยคุณในการร่างคำตอบ, สรุปหัวข้อ, และปรับโทนเสียงได้ทันที นอกจากนี้ Split Inbox ยังจัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์

  • ซูเปอร์ฮิวแมน AI: ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการสำหรับการร่าง, แก้ไข, และสรุปอีเมล
  • การออกแบบที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นสำคัญ: ช่วยให้คุณจัดการกล่องจดหมายของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ทางลัดสำหรับทุกการกระทำ
  • อ่านสถานะ: แสดงให้คุณเห็นว่าเมื่อใดที่อีเมลของคุณถูกเปิดอ่าน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการขายและการติดตามผล

ข้อดีและข้อเสียเหนือมนุษย์

ข้อดี:

  • รวดเร็วมาก: ผู้ใช้รายงานอย่างต่อเนื่องว่านี่คือโปรแกรมอีเมลที่เร็วที่สุดที่พวกเขาเคยใช้
  • การผสาน AI อย่างไร้รอยต่อ: คุณสมบัติ AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในหน้าต่างการเขียน ทำให้ใช้งานได้ง่าย
  • กระบวนการทำงานที่มีแนวคิดเฉพาะ: การออกแบบจะนำคุณไปสู่กล่องขาเข้าที่ว่างเปล่า ซึ่งช่วยสร้างนิสัยการใช้อีเมลที่ดี

ข้อเสีย:

  • อีเมลเท่านั้น: ไม่จัดการงาน, โครงการ, หรือประเภทงานอื่น ๆ
  • การสนับสนุนจากผู้ให้บริการจำกัด: ใช้งานได้เฉพาะกับบัญชี Gmail และ Outlook เท่านั้น
  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับทีม: เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลเดียว ไม่มีกล่องข้อความร่วมหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ราคาเหนือมนุษย์

  • เริ่มต้น: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์

  • G2: 4. 7/5 (1,195+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Superhuman อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของG2:

ฉันชอบฟีเจอร์กล่องจดหมายแยกและฟีเจอร์การติดตามผลอัตโนมัติและตามกำหนดการ การใช้คีย์ลัดต่างๆ มีประโยชน์มากและช่วยประหยัดเวลา ฉันยังพบว่าฟีเจอร์การค้นหาทรงพลังกว่าแพลตฟอร์มอีเมลอื่นๆ ที่ฉันใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก!

📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซูเปอร์ฮีแมน

5. คลื่นความถี่สูง (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Gmail ที่ต้องการการจัดการกล่องจดหมายด้วย AI โดยตรง)

ผ่านทางคลื่นสั้น

Shortwave เป็นแอปพลิเคชันอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ Gmail รู้สึกสะอาด รวดเร็ว และค้นหาได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติที่ให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับกล่องขาเข้าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า "หัวหน้าของฉันพูดอะไรเกี่ยวกับงบประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว?" และ AI จะค้นหาอีเมลที่เกี่ยวข้องให้

นอกจากการค้นหาแล้ว Shortwave ยังรวบรวมอีเมลที่เกี่ยวข้อง (เช่น จดหมายข่าวและการแจ้งเตือน) โดยอัตโนมัติเพื่อให้กล่องจดหมายของคุณสะอาด นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำการตอบกลับและสรุปโดย AI ทำให้เป็นทางเลือกที่ทันสมัยของ Fyntrix สำหรับผู้ที่ใช้งานในระบบนิเวศของ Google อย่างลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลื่นสั้น

  • การจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติ: จะรวบรวมอีเมลที่ไม่เร่งด่วนไว้ด้วยกันเพื่อให้กล่องจดหมายหลักของคุณมีความเป็นระเบียบและมีสมาธิ
  • คำแนะนำการตอบกลับทันที: คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการตอบกลับอย่างรวดเร็วตามเนื้อหาของอีเมล
  • อินเทอร์เฟซสมัยใหม่: มอบประสบการณ์ที่สะอาดและรวดเร็วกว่าแอปเว็บ Gmail มาตรฐาน

ข้อดีและข้อเสียของคลื่นสั้น

ข้อดี:

  • การค้นหาเชิงความหมายที่ทรงพลัง: ความสามารถในการค้นหาอีเมลเก่าโดยการอธิบายเนื้อหาของอีเมลนั้นช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
  • เพิ่มประสิทธิภาพ Gmail: ทำงานร่วมกับบัญชี Gmail ที่มีอยู่ของคุณ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูล
  • สมดุลของฟีเจอร์ที่ดี: เพิ่ม AI ที่มีประโยชน์โดยไม่ทำให้อินเทอร์เฟซดูรก

ข้อเสีย:

  • Gmail เท่านั้น: ไม่รองรับ Outlook หรือผู้ให้บริการอีเมลอื่น ๆ
  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ: เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับอีเมลเท่านั้น
  • การรวมกลุ่มอาจไม่สมบูรณ์: ผู้ใช้บางรายรายงานว่า AI จัดประเภทอีเมลผิดเป็นครั้งคราว

การกำหนดราคาคลื่นสั้น

บุคคล

  • ฟรี
  • ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

ธุรกิจ

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: 120 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวคลื่นสั้น

  • G2: 4. 4/5 (65+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Shortwave อย่างไรบ้าง?

มีคนบน G2แชร์ว่า:

Shortwave ช่วยในการจัดการอีเมลด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับแต่ง การจัดลำดับความสำคัญ และความปลอดภัยของข้อมูล อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานได้ทุกวันและแม้แต่เปลี่ยนจาก Gmail ฟีเจอร์การปักหมุดนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้อีเมลสำคัญเข้าถึงได้ง่าย

📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!

การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำในเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

6. Missive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการกล่องจดหมายร่วมพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)

ผ่านทางจดหมาย

มิสซีฟ เป็นโปรแกรมอีเมลสำหรับทีมที่มอบความสามารถในการมองเห็นและการทำงานร่วมกันสำหรับกล่องจดหมายที่แชร์ คุณสามารถมอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ ทำให้ทุกคนทราบว่าใครรับผิดชอบอะไร

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสามารถแชทกับเพื่อนร่วมทีมได้ข้างๆ หัวข้ออีเมล ซึ่งช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับลูกค้าหรือปัญหาอยู่ในที่เดียว คุณสามารถร่วมมือกันเขียนอีเมลได้แบบเรียลไทม์ผ่านร่างที่แชร์ร่วมกันได้อีกด้วย

คุณลักษณะเด่นของจดหมาย

  • ร่างที่แชร์: เขียนและแก้ไขอีเมลร่วมกันแบบเรียลไทม์ก่อนที่จะส่ง
  • แชททีม: หารือเกี่ยวกับอีเมลกับทีมของคุณในแชทด้านข้างโดยไม่ต้องส่งต่อหัวข้อ
  • กฎการทำงานอัตโนมัติ: จัดเส้นทาง, มอบหมาย, หรือติดป้ายกำกับอีเมลโดยอัตโนมัติตามกฎของคุณเอง

ข้อดีและข้อเสียของการเขียนจดหมาย

ข้อดี:

  • ออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีม: คุณสมบัติถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อการร่วมมือของทีมในการทำงานเกี่ยวกับอีเมล
  • ลดการพูดคุยภายใน: คุณสามารถดูสถานะของการสนทนาใดๆ ได้โดยตรงใน Missive
  • รองรับผู้ให้บริการอีเมลหลายราย: ใช้งานได้กับ Gmail, Outlook และบัญชี IMAP อื่นๆ

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติ AI ที่จำกัด: เน้นการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่การเขียนหรือสรุปโดยใช้ AI
  • อาจเกินความจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็ก: ฟีเจอร์อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือทีมขนาดเล็กมาก
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบบริหารโครงการได้: คุณจะต้องย้ายข้อมูลระหว่าง Missiveกับเครื่องมือจัดการงานของคุณด้วยตนเอง

การกำหนดราคาแบบเป็นจดหมาย

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • เริ่มต้น: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผลิตภาพ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (795+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (145+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Missive อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์บน Capterraระบุว่า:

ความสามารถในการมีกล่องขาเข้าหลายกล่อง (สนับสนุน, การเรียกเก็บเงิน, การสอบถามทั่วไป) ทั้งหมดในที่เดียวคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง การ @mentions ในความคิดเห็นภายในทำให้การแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมทราบเป็นเรื่องง่ายมากโดยไม่ต้องส่งต่ออีเมลไปมา

7. Spike (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบอีเมลแบบแชทพร้อมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ผสานรวม)

ผ่านทางสไปค์

Spike เปลี่ยนอีเมลของคุณให้เป็นการสนทนาแบบแชท มันตัดส่วนหัวและสิ่งรบกวนออก แสดงอีเมลของคุณเป็นฟองข้อความที่เรียบง่าย ทำให้การสนทนาติดตามได้ง่ายขึ้นและอ่านได้เร็วขึ้นมาก

นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว Spike ยังมีฟีเจอร์บันทึก โน้ต งาน และประชุมวิดีโอในตัว แม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะพื้นฐานกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง แต่ก็สามารถช่วยให้คุณจัดการงานง่าย ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องข้อความของคุณ AI ของ Spike ที่เรียกว่า Magic Message ยังช่วยคุณร่างคำตอบและปรับโทนการสื่อสารได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Spike

  • เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในตัว: ประกอบด้วยบันทึกพื้นฐาน งาน และประชุมวิดีโอภายในแอป
  • Magic Message AI: ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการสำหรับการเขียนและแก้ไขอีเมล
  • กล่องจดหมายสำคัญ: ทางเลือกของ Fyntrix จะกรองข้อความที่ไม่สำคัญออกไป เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญได้

ข้อดีและข้อเสียของการใช้สไปค์

ข้อดี:

  • ลดการสลับบริบท: การมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพื้นฐานในแอปเดียวนั้นสะดวกสำหรับกรณีการใช้งานที่ง่าย
  • รองรับผู้ให้บริการอีเมลหลักทั้งหมด: ใช้งานได้กับ Gmail, Outlook, Yahoo และบัญชี IMAP อื่นๆ

ข้อเสีย:

  • อินเทอร์เฟซแชทอาจไม่เหมาะกับทุกคน: อาจสร้างความสับสนสำหรับอีเมลที่มีความยาวและเป็นทางการมากกว่า
  • คุณสมบัติไม่ลึกมาก: บันทึกและงานที่ติดตั้งมาพร้อมไม่ทรงพลังเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
  • อาจดูไม่เป็นทางการเกินไป: การออกแบบอาจไม่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารในเชิงธุรกิจหรือกับลูกค้า

การตั้งราคาแบบพุ่งสูง

แอปอีเมล

  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้

ทีมสเปซ

  • ฟรี
  • ทีม: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวพุ่งสูง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Spike อย่างไรบ้าง?

ความคิดเห็นบน G2กล่าวถึง:

ฉันชอบใช้ Spike เพราะมันทำให้การส่งอีเมลรู้สึกเหมือนการแชท ซึ่งรวดเร็วและจัดการได้ง่าย อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและฟีเจอร์ในตัว เช่น บันทึกและงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว มันทำให้การสื่อสารประจำวันของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาก

8. Fyxer AI (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการร่างอีเมลอัตโนมัติและจัดระเบียบกล่องจดหมาย)

ผ่านทางFyxer AI

Fyxer AI เป็นทางเลือกตรงของ Fyntrix AIที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอีเมล AI ส่วนตัวของคุณ มันเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณและร่างคำตอบให้คุณ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและส่งได้ สำหรับข้อความที่เป็นกิจวัตร คุณสามารถตั้งค่าให้มันส่งคำตอบโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเตรียมการประชุมด้วยAI โดยสร้างสรุปก่อนเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ สรุปเหล่านี้จะสรุปการสนทนาทางอีเมลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณเข้าสู่การประชุมทุกครั้งด้วยบริบทที่ถูกต้อง Fyxer ถูกออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานทางอีเมลของพวกเขาเป็นอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณสมบัติเด่นของ Fyxer AI

  • คำตอบที่สร้างโดย AI: สร้างร่างอีเมลตอบกลับโดยอิงจากประวัติการสนทนาและสไตล์ส่วนตัวของคุณ
  • การจัดระเบียบกล่องจดหมาย: ระบบ AI จะจัดหมวดหมู่จดหมายโดยอัตโนมัติตามความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้น
  • การสร้างสรุปการประชุม: รวบรวมสรุปของอีเมลที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของ Fyxer AI

ข้อดี:

  • ประหยัดเวลาในการเขียนอย่างมาก: ข้อความตอบกลับที่ร่างโดย AI สามารถจัดการกับงานอีเมลส่วนใหญ่ของคุณได้
  • ปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ: AI จะเรียนรู้จากคุณ ทำให้คำแนะนำของมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
  • การเตรียมการประชุมอัตโนมัติ: เอกสารสรุปเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย:

  • สำหรับบุคคลเท่านั้น: ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือกล่องจดหมายร่วม
  • การผสานการทำงานที่จำกัด: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ของคุณได้ เช่น โปรแกรมจัดการโครงการหรือระบบ CRM
  • ต้องอาศัยความไว้วางใจ: การอนุญาตให้ AI ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในระดับสูงในความถูกต้องของมัน

ราคาของ Fyxer AI

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • เริ่มต้น: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Fyxer AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fyxer AI ที่ควรพิจารณา

9. SaneBox (เหมาะที่สุดสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกท่วมท้นกับปริมาณอีเมลและต้องการการกรองอัจฉริยะ)

ผ่านทางSaneBox

SaneBox ทำงานเหมือนตัวกรองอัจฉริยะมากกว่าผู้ช่วยอีเมลเต็มรูปแบบ มันใช้ AI ในการวิเคราะห์นิสัยการใช้อีเมลของคุณและจัดเรียงข้อความที่ไม่เร่งด่วนไปยัง โฟลเดอร์ SaneLater แยกต่างหาก กล่องจดหมายหลักของคุณจะเหลือเพียงอีเมลที่ AI ได้เรียนรู้ว่ามีความสำคัญต่อคุณเท่านั้น

เนื่องจากทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโปรแกรมอีเมลของคุณ ทางเลือกของ Fyntrix ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น SaneBlackHole สำหรับบล็อกผู้ส่งทันทีและการแจ้งเตือนเพื่อติดตามอีเมลที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox

  • โฟลเดอร์ SaneLater: โฟลเดอร์นี้จะย้ายอีเมลที่ไม่เร่งด่วนออกจากกล่องขาเข้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถจัดการได้ในภายหลัง
  • ห้ามรบกวน: คุณสมบัตินี้จะหยุดการส่งอีเมลที่ไม่เร่งด่วนในช่วงเวลาที่คุณตั้งไว้สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ
  • การแจ้งเตือนติดตามผล: แจ้งเตือนคุณหากอีเมลที่คุณส่งไปไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีและข้อเสียของ SaneBox

ข้อดี:

  • ใช้งานร่วมกับอีเมลไคลเอนต์ใดก็ได้: คุณสามารถใช้แอปอีเมลที่คุณคุ้นเคยและชื่นชอบอยู่ต่อไปได้
  • ติดตั้งง่าย: หลังจากช่วงการฝึกอบรมสั้น ๆ ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติในพื้นหลัง
  • ลดความวิตกกังวลในกล่องจดหมาย: ทำให้ปริมาณอีเมลของคุณรู้สึกจัดการได้โดยการแยกสัญญาณออกจากเสียงรบกวน

ข้อเสีย:

  • ไม่มีฟีเจอร์การเขียนด้วย AI: มันเพียงแค่กรองและจัดระเบียบเท่านั้น ไม่ช่วยคุณเขียนอีเมล
  • ต้องตรวจสอบโฟลเดอร์ที่สอง: คุณต้องสร้างนิสัยในการตรวจสอบโฟลเดอร์ SaneLater ของคุณ
  • อัลกอริทึมไม่สมบูรณ์แบบ: บางครั้งอีเมลสำคัญอาจถูกกรองโดยผิดพลาด

ราคาของ SaneBox

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ของว่าง: เริ่มต้นที่ $3. 49/เดือน
  • อาหารกลางวัน: เริ่มต้นที่ $5. 99/เดือน
  • อาหารเย็น: เริ่มต้นที่ $16. 99/เดือน

คะแนนและรีวิว SaneBox

  • G2: 4. 9/5 (185+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SaneBox อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บน G2ระบุว่า:

ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและความสามารถของ SaneBox ในการจัดการอีเมลของฉัน มันช่วยให้กล่องขาเข้าของฉันไม่ถูกท่วมด้วยอีเมลจากผู้ขายและจดหมายข่าว ซึ่งทำให้ฉันพลาดข้อมูลสำคัญ SaneBox นำความเป็นระเบียบมาสู่สถานการณ์นั้น ความง่ายในการใช้งานทำให้ฉันรู้สึกกดดันน้อยลงในการทำให้กล่องขาเข้าเป็นศูนย์ และทำให้ฉันไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ติดตามอีเมลทั้งหมด การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก

10. Clean Email (เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เน้นการทำความสะอาดกล่องจดหมายจำนวนมากและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง)

ผ่านทางอีเมลสะอาด

Clean Email มุ่งเน้นไปที่การทำความสะอาดกล่องจดหมายขาเข้าจำนวนมาก ช่วยให้คุณจัดเก็บถาวร ลบ และจัดระเบียบอีเมลจำนวนมากได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มันจัดกลุ่มอีเมลของคุณเป็น มุมมองอัจฉริยะ เช่น อีเมลจากเครือข่ายสังคม หรือ การแจ้งเตือนจากการช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการเป็นชุดได้

คุณยังสามารถตั้งค่า กฎการทำความสะอาดอัตโนมัติ เพื่อรักษาความเรียบร้อยของกล่องขาเข้าของคุณในอนาคตได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎเพื่อเก็บจดหมายข่าวไว้ในคลังอัตโนมัติหลังจาก 30 วัน นี่เป็นเครื่องมือในการบำรุงรักษาที่ช่วยให้คุณควบคุมกล่องขาเข้าของคุณได้และรักษาไว้เช่นนั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clean Email

  • มุมมองอัจฉริยะ: จัดกลุ่มอีเมลประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อการจัดการจำนวนมากอย่างง่ายดาย
  • ผู้ยกเลิกการสมัคร: ระบุการสมัครทั้งหมดของคุณและให้คุณยกเลิกการสมัครได้จากที่เดียว
  • เน้นความเป็นส่วนตัว: เครื่องมือนี้วิเคราะห์ส่วนหัวของอีเมลและข้อมูลเมตา ไม่ใช่เนื้อหาของข้อความของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของ Clean Email

ข้อดี:

  • ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความสะอาดจำนวนมาก: สามารถช่วยคุณทำความสะอาดกล่องจดหมายที่รกได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ต้องใช้ทำด้วยตนเอง
  • อัตโนมัติการจัดการกล่องขาเข้า: กฎการทำความสะอาดอัตโนมัติช่วยป้องกันไม่ให้มีสิ่งรบกวนสะสมขึ้นอีก
  • รองรับผู้ให้บริการอีเมลหลักทั้งหมด: ใช้งานได้กับ Gmail, Outlook, Yahoo และบัญชี IMAP อื่นๆ

ข้อเสีย:

  • ไม่ใช่ลูกค้าอีเมลรายวัน: เป็นเครื่องมือสำหรับทำความสะอาด ไม่ใช่สำหรับอ่านและตอบกลับอีเมล
  • ต้องใช้เป็นระยะ: เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คุณจำเป็นต้องใช้งานเป็นประจำเพื่อรักษาการจัดเรียงกล่องจดหมายของคุณ
  • ไม่มีฟีเจอร์การเขียนด้วย AI: มุ่งเน้นเฉพาะการจัดระเบียบและทำความสะอาดเท่านั้น

ราคาของ Clean Email

  • ทดลองใช้ฟรี
  • หนึ่งบัญชี: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
  • บัญชีห้าบัญชี: $19.99/เดือน
  • 10 บัญชี: $29.99/เดือน

คะแนนและรีวิวอีเมลสะอาด

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Clean Email อย่างไรบ้าง?

อ้างอิงจากการรีวิวของ Capterra:

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์นี้ได้ช่วยเหลือฉันอย่างมากในการจัดการกล่องจดหมายของฉัน การพยายามจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานผ่านอีเมลนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากปริมาณที่ฉันได้รับในแต่ละวัน ซอฟต์แวร์นี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดระเบียบอีเมลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางเลือก AI ที่เหมาะสมจาก Fyntrix สำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการระบุแหล่งที่มาที่แท้จริงของปัญหา คุณกำลังพยายามปรับปรุงอีเมลเอง หรือแก้ไขกระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งทำให้อีเมลดูท่วมท้น?

หากการมีอีเมลล้นกล่องเป็นเพียงอาการของเครื่องมือที่แยกจากกันและข้อมูลที่กระจัดกระจาย การมีโปรแกรมจัดการอีเมลที่ดีขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น คุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ และสร้างบริบทขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง นี่คือจุดที่ ClickUp กลายเป็นคำตอบที่แข็งแกร่งกว่า

การนำงาน เอกสาร และการสื่อสารของคุณมารวมไว้ในที่เดียว จะช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายซึ่งก่อให้เกิดอีเมลล้นกล่อง AI ของคุณจะเข้าใจงานของคุณ ทีมงานของคุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และกระบวนการทำงานของคุณจะเชื่อมต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Fyntrix AI?

มองหาเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการเร่งความเร็วในการตอบอีเมล ทางเลือกของ Fyntrix AI ที่ดีที่สุดยังช่วยเพิ่มการมองเห็น ลดการส่งต่องานด้วยตนเอง และเชื่อมต่ออีเมลกับงานอื่นๆ ของคุณ เช่น งาน เอกสาร และการสื่อสารในทีม

ทางเลือก AI ของ Fyntrix ตัวไหนดีที่สุดสำหรับทีม ไม่ใช่แค่บุคคล?

ClickUp เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีม เพราะมันทำได้มากกว่าการช่วยเหลือในกล่องจดหมาย มันเชื่อมต่ออีเมล, งาน, เอกสาร, แชท, และระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในที่ทำงานเดียว ทำให้ทีมสามารถจัดการคำขอและการดำเนินการร่วมกันได้แทนที่จะต้องทำงานผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อไม่เข้าหากัน

มีทางเลือกอื่นของ Fyntrix AI ที่ทำงานได้ดีกับ Gmail หรือ Outlook หรือไม่?

ใช่ เครื่องมืออย่าง Shortwave ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Gmail ในขณะที่ Superhuman, Missive, Spike, SaneBox และ Clean Email รองรับทั้ง Gmail และ Outlook การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการประสบการณ์กล่องขาเข้าที่รวดเร็วขึ้นหรือระบบที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงานรอบอีเมล

ทางเลือก AI ของ Fyntrix สามารถช่วยลดปริมาณอีเมลที่ล้นเกินได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่จัดระเบียบเท่านั้น?

ใช่ แต่มีเพียงเครื่องมือบางตัวเท่านั้นที่ทำเช่นนั้น เครื่องมือที่เน้นกล่องขาเข้า เช่น SaneBox และ Clean Email ช่วยจัดระเบียบและกรองข้อความขาเข้า ส่วนแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ช่วยลดภาระงานอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยย้ายงาน การอัปเดต และการสื่อสารของทีมไปยังพื้นที่ทำงานร่วมกัน ทำให้มีสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องจัดการในอีเมลน้อยลง

ความแตกต่างระหว่างผู้ช่วยอีเมล AI กับพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp คืออะไร?

ผู้ช่วยอีเมล AI ช่วยให้คุณเขียน สรุป และจัดระเบียบข้อความในกล่องจดหมายของคุณ พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ใหญ่ขึ้นโดยเชื่อมต่องาน เอกสาร แชท ระบบอัตโนมัติ และ AI ไว้ในที่เดียว นั่นหมายความว่าทีมของคุณสามารถเปลี่ยนคำขอให้เป็นการดำเนินการได้โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ด้วยตนเองข้ามเครื่องมือต่างๆ