Motion vs ClickUp: เครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ตัวไหนดีที่สุด?

Pavitra M
13 มิถุนายน 2567

คุณมักจะต้องจัดการกับการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมักจะทับซ้อนกันอยู่บ่อยๆ หรือไม่? ต้องการจัดสรรเวลาเพื่อทำงานสำคัญให้เสร็จในตารางงานที่ยุ่งของคุณหรือไม่? นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI สามารถช่วยคุณได้

เครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI วิเคราะห์และปรับแต่งปฏิทินของคุณ—ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการจัดการตารางประชุมด้วยตนเอง

การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google ด้วยคำว่า 'เครื่องมือจัดตารางเวลา AI ที่ดีที่สุด' จะแสดงตัวเลือกมากมายให้คุณเห็น อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณในขณะที่เหมาะกับงบประมาณของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

เครื่องมือที่คัดสรรมาอย่างดีไม่กี่ตัวโดดเด่นออกมา และเราจะเปรียบเทียบเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสองตัวเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด. มาเปรียบเทียบ Motion กับ ClickUp และดูว่าเครื่องมือแต่ละตัวมีอะไรให้บ้างในแง่ของคุณสมบัติ, ความสามารถ, และราคา.

ClickUp คืออะไร?

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว

ทีม PMO, การตลาด, ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, เอเจนซี่ และแผนกอื่นๆ ต่างใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIของ ClickUp เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและการดำเนินการอย่างเหมาะสม ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด และรับรองการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อนร่วมทีมสามารถแบ่งปันข้อมูล ความคิด และข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาสามารถรวมความคิดที่ดีที่สุดเข้าด้วยกันและทำให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้น ทุกคนสามารถมองเห็นโครงการที่ได้รับมอบหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และดูหมุดหมายสำคัญได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

คุณสมบัติ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายเดียว, ที่ปรึกษา, ฟรีแลนซ์, หรือเจ้าของธุรกิจ, ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรสำหรับการนัดหมาย. นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่จำเป็นของ ClickUp ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Motion.

แดชบอร์ด

ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถรับการอัปเดตโครงการได้ตลอด 24/7 ผ่านClickUp Dashboards

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการด้วย ClickUp Dashboards

สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล ซึ่งการสื่อสารอาจซับซ้อนหรือเมื่อมีการโต้ตอบแบบซิงโครนัสที่จำกัด การรายงานอัตโนมัติช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย

งาน

ใช้ClickUp Tasksเพื่อวางแผนและจัดระเบียบงานที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ

งานใน ClickUp
จัดระเบียบและทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ด้วยการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทุกประเภทด้วย ClickUp Tasks

มุมมองปฏิทิน

ในฐานะที่ปรึกษาหรือฟรีแลนซ์ คุณทราบดีถึงความสำคัญของเครื่องมือปฏิทินในการรวมศูนย์งาน ตารางเวลา และกิจกรรมต่างๆ ของคุณ

มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการประชุมด้วยปฏิทินที่ซิงค์แบบสองทาง สร้างงาน และปรับตารางเวลาประจำวันของคุณให้เหมาะสมภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ใช้แอปมือถือของ ClickUp เพื่อกำหนดเวลางาน ตั้งการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ และสร้างกิจกรรมในปฏิทินขณะเดินทาง—สำหรับการนัดหมายส่วนตัวและโครงการของทีม

มุมมองปฏิทิน ClickUp
สร้างภาพงานของคุณและวางแผนไทม์ไลน์โครงการผ่านมุมมองปฏิทินของ ClickUp

ClickUp Brain

ตารางงานที่แน่นอาจทำให้ยากที่จะเขียนสรุปการประชุม, รวบรวมรายงานสถานะ, และให้การอัปเดตโครงการหลังจากที่คุณได้พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ.

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ทำงานทุกอย่างให้คุณภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ มันสร้างงานย่อยตามบันทึกการประชุม ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรงภายใน ClickUp

คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างบันทึกการประชุม
สร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

การเคลื่อนไหวคืออะไร?

แอป Motion ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวางแผนวันของคุณโดยอัตโนมัติ ปรับตารางเวลาในปฏิทินของคุณให้เหมาะสมตามโครงการและงานที่ต้องทำ

การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วยการจัดระเบียบตารางเวลาของคุณ และมอบคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการโครงการและงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น

Motion มีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างเรียบง่าย โดยรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ โครงการ และปฏิทินของคุณไว้ในแอปพลิเคชันเดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บและเครื่องมือจัดการโครงการหลายตัวเพื่อทำงานให้เสร็จ

คุณสมบัติ

นี่คือการแยกแยะคุณสมบัติของ Motion เพื่อช่วยคุณจัดการตารางเวลาและวางแผนงานอาชีพและส่วนตัว

ปฏิทิน

ปฏิทินอัจฉริยะของ Motion จะจัดการประชุม งานที่ต้องทำ รายการสิ่งที่ต้องทำ และกิจกรรมต่างๆ ของคุณ และสร้างตารางเวลาเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาวางแผนด้วยตนเอง

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการสามารถแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยและเพิ่มลงใน Motion ได้ พวกเขาจะกำหนดเจ้าของให้กับแต่ละงานและเพิ่มสถานะ ระดับความสำคัญ และระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จ Motion จะเพิ่มงานเหล่านี้ลงในปฏิทินของเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพื่อให้ทุกคนทราบว่าต้องทำอะไรและเมื่อใดจึงจะเสร็จสิ้น

ตัวจัดการงาน

Motion วิเคราะห์แต่ละงานและเพิ่มลงในปฏิทินของคุณระหว่างช่วงเวลาประชุม งานจะถูกเพิ่มตามลำดับความสำคัญ และ Motion จะบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานเหล่านั้นให้เสร็จตรงเวลา

ผู้ช่วยการประชุม

ใช้ผู้ช่วยประชุมของ Motion เพื่อกำหนดเวลานัดหมายตามเวลาที่คุณต้องการ ทำให้ปฏิทินของคุณไม่แน่นไปด้วยการประชุมตลอดเวลา ฟีเจอร์การกำหนดเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และผู้จัดตารางประชุมจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับผู้อื่น

ผู้ช่วยประชุมแบบเคลื่อนไหว
ผ่านผู้ช่วยประชุมของ Motion

การกำหนดราคา

  • บุคคล: 19 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน

Motion กับ ClickUp: เปรียบเทียบฟีเจอร์

มาเปรียบเทียบ Motion กับ ClickUp เพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติที่โดดเด่นของทั้งสอง

ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่อง

  • การจัดการโครงการและงาน: เครื่องมือและฟีเจอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยพื้นที่จัดการโครงการ, มุมมองปฏิทิน, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการได้อย่างง่ายดายจากแพลตฟอร์มเดียว
  • การทำงานเป็นทีม: ทีมของคุณสามารถสื่อสารได้อย่างง่ายดายผ่านClickUp Docs, Whiteboards, และฟีเจอร์แชท
คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Docs
  • การผสานการทำงาน: การผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือ CRM และโซลูชันการพัฒนา มากกว่า 1000+ รายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ราคา: แผนฟรีตลอดชีพสำหรับการใช้งานส่วนตัว และแผนราคาสามแบบสำหรับทีม ธุรกิจ และองค์กร
  • เครื่องมือ AI: ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ที่จะช่วยตอบอีเมล, รวบรวมบันทึกการประชุม, จัดสรรงาน, และช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)

การเคลื่อนไหวเป็นที่รู้จักดีที่สุดสำหรับ

  • การจัดการปฏิทิน: Motion เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านฟีเจอร์การจัดตารางการประชุมและการจัดการเวลา คุณสามารถดูการประชุมและงานที่ต้องทำทั้งหมดของคุณได้ในปฏิทินเดียว
  • ผู้ช่วยจัดตารางประชุมอัตโนมัติ: ผู้ช่วย AI ที่สามารถช่วยคุณติดตามกิจกรรมในปฏิทินของคุณและจัดตารางประชุมในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  • การผสานรวม: เชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  • ราคา: Motion มีแผนราคาที่คุ้มค่าสำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็ก

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 2 จาก 5 (86 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3 จาก 5 (43+ รีวิว)

ทั้ง Motion และ ClickUp มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการและปฏิทิน. มาดูกันให้ใกล้ขึ้นว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไร.

ภาพรวมของ ClickUp สำหรับการจัดตารางเวลา

  • ปฏิทินที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ และแสดงภาพความคืบหน้าของทีมคุณ
  • ประมาณเวลาที่ต้องการ, แบ่งเวลาให้กับสมาชิกในทีม, และตั้งความคาดหวังไว้ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp

เครื่องมือกำหนดตารางเวลาปฏิทิน ClickUp

คุณอาจต้องจัดการกับงานหลายอย่าง, กำหนดเวลา, โครงการ, และกิจกรรมในปฏิทินอื่น ๆ ในฐานะผู้จัดการโครงการ

ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อติดตามโครงการของคุณจากมุมมองระดับสูง เจาะลึกรายละเอียดที่ละเอียด และแชร์ปฏิทินกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ

กำหนดตารางงานใหม่ สร้างการประชุมใหม่โดยการลากและวางลงในปฏิทินของคุณและเปลี่ยนวันที่ และปรับแต่งและจัดหมวดหมู่ของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน—เพื่อวางแผนวัน สัปดาห์ และเดือนของคุณล่วงหน้า

มุมมองปฏิทินของ ClickUp
จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว, โครงการที่ซับซ้อน, และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้นด้วย ClickUp Calendar

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp ได้ เปิดการประชุมได้โดยตรงจาก ClickUp และรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ซิงค์ Google Calendar กับ ClickUp
เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Calendar เพื่อดูการนัดหมายการประชุมที่จัดตารางไว้ใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: เปิดใช้งานการจัดการตามบทบาทและกำหนดระดับสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้

การจัดการเวลาใน ClickUp

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำเมื่อจัดการทีมคือการสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหลาย ๆ แผ่นเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงาน

ลองนึกภาพการเพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดให้กับแต่ละงาน เปลี่ยนแปลงเมื่อเส้นตายถูกเลื่อนออกไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนไม่ลืมบันทึกชั่วโมงการทำงานและข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล (ซึ่งคุณจะต้องแก้ไขในภายหลัง)

นั่นคือจุดที่ฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpเข้ามาช่วยคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องทั้งหมดเหล่านี้ได้ ติดตามเวลาของคุณได้จากทุกที่ ให้พนักงานเริ่มและหยุดเวลาของพวกเขา กระโดดระหว่างงานต่างๆ และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลา

ระบบติดตามเวลาแบบติดตั้งในตัวระดับโลกทำให้การรายงานเวลาเป็นเรื่องง่าย

การบันทึกเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ภาพรวมของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงาน

  • สร้างและมอบหมายงานเพื่อเร่งรัดโครงการ
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทของรายการเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
  • มุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงงานของคุณ
  • แดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ

การจัดการงานใน ClickUp

สร้างงานและงานย่อยสำหรับทุกโครงการด้วย ClickUp Tasks เพิ่มคำอธิบายและผู้รับผิดชอบเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณมีบริบทที่เพียงพอ และกำหนดลำดับความสำคัญตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วนเพื่อให้ทุกคนทราบถึงความเร่งด่วนของงาน

งานใน ClickUp
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนผ่านการมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp Tasks

ปรับแต่งงานและดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการของคุณ เพื่อความสะดวก คุณสามารถเพิ่มแท็กที่กำหนดเองให้กับงานใดก็ได้เพื่อจัดหมวดหมู่ของงาน

ตัวอย่างเช่น งานหนึ่งสามารถถูกติดแท็กเป็น 'การตลาด' หรือ 'การออกแบบ' คุณสามารถกรองแท็กเพื่อดูงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แท็ก 'การตลาด' ได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดึงงานขึ้นมาทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ClickUp ยังอนุญาตให้คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในงานใด ๆ ก็ได้เพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญ คุณสามารถสร้างฟิลด์เพื่อบันทึกข้อมูลเช่น อีเมลไคลเอนต์, หมายเลขโทรศัพท์, เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน, และคุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ

ClickUp ยังมีเทมเพลตการจัดการงานที่ให้คุณมีกรอบสำหรับการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกรายละเอียดในที่ที่ต้องการและแชร์กับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ครอบคลุมเหล่านี้ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp

ความโปร่งใสของโครงการใน ClickUp

ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบสำหรับงานสำคัญของคุณและกำหนดเวลาที่ครบกำหนด ซึ่งรวมถึง รายการ กระดาน แผนงาน กางเขน ปฏิทิน กล่อง และไทม์ไลน์

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
วางแผน ติดตาม และจัดการไทม์ไลน์โครงการของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการประสานงานของงานและกำหนดเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับการส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จผ่านมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

มุมมองบอร์ดของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพขั้นตอนต่าง ๆ ของเวิร์กโฟลว์ (งานที่ต้องทำ, งานที่กำลังดำเนินการ, งานที่เสร็จสิ้นแล้ว ฯลฯ) คุณสามารถเห็นได้ว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ

มุมมองแผนผังความคิดของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจในการจัดระเบียบงานและแสดงงาน ความคิด และความสัมพันธ์ของคุณในรูปแบบลำดับชั้นภายใน ClickUp

แผนผังความคิด ClickUp
สร้าง แก้ไข หรือ ลบ งานได้โดยตรงจาก ClickUp Mind Maps โดยไม่ต้องสลับไปยังมุมมองอื่น

การติดตามความคืบหน้าใน ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUp ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของความคืบหน้าโครงการของคุณ รวมถึงลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา สถานะโครงการ ฯลฯ

ใช้แผนภูมิเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิวงกลมเพื่อดูสถานะของโครงการต่างๆ

คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดขีดความสามารถของทีมคุณได้ด้วย ให้เลือกผู้รับมอบหมายเพื่อดูจำนวนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย และดูการแจกแจงว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

วิดเจ็ตปริมาณงานของแดชบอร์ด ClickUp
ปรับปรุงการจัดการความจุและการจัดสรรภาระงานให้มีประสิทธิภาพด้วยวิดเจ็ต Workload ของ ClickUp Dashboards

ClickUp สามารถสร้างรายงานตามปริมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ไปในแต่ละส่วน เพื่อติดตามและบริหารจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมของคำร้องขอการกำหนดตารางเวลา

  • ปฏิทินอัจฉริยะจัดการการวางแผนงาน การจัดตารางการประชุม และการจัดลำดับความสำคัญของงานให้คุณ
  • ใช้ตัวจัดตารางการประชุมเพื่อจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติในเวลาที่คุณต้องการ

การกำหนดตารางเวลาปฏิทินของ Motion

คุณสามารถสร้างปฏิทินได้ด้วยตัวเองหรือให้ AI ทำแทนคุณก็ได้ ใส่ภารกิจที่ต้องการให้เสร็จสิ้น รวมถึงลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น และอัลกอริทึมจะจัดลำดับความสำคัญให้คุณ

ภาพหน้าจอของมุมมองปฏิทินออนไลน์ของ Motion
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ ปฏิทินอัจฉริยะของ Motion จะแสดงตารางเวลาว่างของทีมทั้งหมดและจองการประชุมของทีมโดยไม่ต้องมีการพูดคุยกลับไปกลับมา

ผู้จัดตารางการประชุมของ Motion

ทำให้ทุกคนสามารถจองกับคุณได้ง่าย ด้วยผู้ช่วยประชุม AI ของ Motion

ภาพหน้าจอของปฏิทินใน Motion
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

คุณสมบัติเด่นของผู้ช่วยประชุมของ Motion ได้แก่:

  • สร้างลิงก์ครั้งเดียวหรือการประชุมประจำสำหรับการติดตามผล
  • เครื่องมือจัดตารางเวลา AI ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณ (คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้)
  • กำหนดขีดจำกัดการประชุมรายวัน
  • ปรับมุมมองปฏิทินให้เป็นส่วนตัว
  • ปรับแต่งเทมเพลตตารางเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการโทรกับทีมของคุณ ลูกค้า หรือลูกค้าที่มีศักยภาพ

ภาพรวมของคุณสมบัติการเคลื่อนไหวสำหรับการจัดการงานและโครงการ

  • ผู้จัดการโครงการเพื่อสร้าง เพิ่ม และติดตามงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลา
  • การแจ้งเตือนกำหนดเวลา
  • มุมมองบอร์ดและรายการเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ความคิดเห็นและไฟล์แนบเพื่อให้บริบทของงานดียิ่งขึ้น

การจัดการงานที่เคลื่อนไหว

คุณสามารถสร้างและเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย ทุกงานจะมีบันทึกที่คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ให้กำหนดช่วงเวลาที่กำหนดเองที่คุณต้องการจัดสรรไว้เฉพาะสำหรับงานต่างๆ ระบบจะจัดตารางโครงการสำคัญภายในช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลาในการเข้าถึงไฟล์ในตำแหน่งต่างๆ

ความโปร่งใสของโครงการในกระบวนการ

ผู้จัดการโครงการของ Motion วิเคราะห์งานต่างๆ และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้น แล้วเพิ่มลงในปฏิทินของแต่ละบุคคล เนื่องจากผู้คนมักจะตรวจสอบปฏิทินของตนเป็นประจำ พวกเขาจึงทราบถึงงานทั้งหมดที่กำหนดไว้ซึ่งต้องดำเนินการ

ปฏิทินการเคลื่อนไหว
ใช้ผู้จัดการโครงการของ Motion เพื่อสแกนผ่านปฏิทิน Motion ของผู้คนและมอบหมายงานให้พวกเขา

การติดตามความคืบหน้าในการเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, และสถานะให้กับงานของคุณได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และเมื่อไหร่ที่งานคาดว่าจะเสร็จสิ้น.

ระบบ AI ของ Motion ตรวจสอบตารางเวลาของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามปฏิทินของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีการนัดหมายในนาทีสุดท้ายถูกกำหนดขึ้น Motion จะจัดลำดับความสำคัญของงานในปฏิทินของคุณใหม่

ClickUp หรือ Motion เหมาะสำหรับการจัดการโครงการมากกว่ากัน?

เมื่อพิจารณาทุกแง่มุมแล้ว คุณสามารถสรุปได้ว่า ClickUp เหมาะสมกับการจัดการโครงการมากกว่า Motion

ในขณะที่ Motion มีฟีเจอร์การจัดการโครงการและงานรวมถึงปฏิทิน AI แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ค่อนข้างพื้นฐานและจำกัดอยู่เพียงการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลาเท่านั้น

ClickUp, อย่างไรก็ตาม, มีคุณสมบัติขั้นสูงและปรับแต่งได้มากขึ้น รวมถึงเครื่องมือ AIที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและมุมมองของงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ด้วย Motion, ไม่มีวิธีในการจัดหมวดหมู่ของงานหรือได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ

ClickUp มีตัวเลือกการจัดหมวดหมู่ที่ยืดหยุ่น เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็ก เพื่อช่วยให้คุณแบ่งงานตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน

แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการผ่านแผนภูมิและกราฟ และตรวจสอบว่าคุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายการจัดการโครงการของคุณหรือไม่

ความร่วมมือและการสื่อสาร

การเปรียบเทียบต่อไปคือความแตกต่างระหว่าง Motion และ ClickUp ในด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

คุณสมบัติที่สำคัญของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกัน

  • สร้าง, แชร์, และร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้เอกสาร
  • กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
  • สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยแชท
  • กล่องข้อความเดียวสำหรับการสื่อสารทั้งหมดของคุณ

การสร้างเอกสารใน ClickUp

ใช้ ClickUp Docs เพื่อสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ, ความสัมพันธ์ของงาน, และขั้นตอนการทำงาน. คุณสามารถกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม, มอบหมายงานให้พวกเขา, ติดแท็กพวกเขาในความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้.

คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารแต่ละฉบับกับงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มลิงก์ PDF, สเปรดชีต และ PPT เพื่อดึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกันแบบภาพใน ClickUp

ClickUp Whiteboardsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการระดมความคิดและทำงานร่วมกัน ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่สำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล

ClickUp Whiteboard
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และการมองเห็นภาพโครงการด้วย ClickUp Whiteboards

รวบรวมความคิดและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด. คุณยังสามารถทำให้งานมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยการเพิ่มลิงค์, เอกสาร, ไฟล์, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ.

การสื่อสารทีมใน ClickUp

ClickUp Chatช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตผ่านช่องทางส่วนตัวหรือสาธารณะได้

มุมมองแชทสามารถพบได้ข้างๆ โครงการของคุณและเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพาการส่งต่อและตอบกลับอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการสื่อสารกับทีมของคุณ

มุมมองแชท ClickUp
แชร์การอัปเดต, เชื่อมโยงทรัพยากร, และติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีมแบบอไจล์ผ่าน ClickUp Chat View

ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงแชทแต่ละแชทได้ และได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมส่งข้อความถึงคุณ

ศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์ใน ClickUp

จัดการการแจ้งเตือน งาน และอัปเดตต่างๆ ภายในศูนย์กลางเดียวโดยใช้กล่องจดหมายของ ClickUp ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีวันพลาดการสื่อสารและสามารถติดตามงานสำคัญได้อย่างทันท่วงที

เพิ่มตัวกรองเพื่อเน้นการแจ้งเตือนที่เร่งด่วนที่สุดเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองการแจ้งเตือนตามข้อมูล, โครงการ, ประเภทการแจ้งเตือน, และอื่น ๆ ได้เพื่อให้การทำงานมีเป้าหมายชัดเจน

คุณสมบัติหลักของ Motion สำหรับการทำงานร่วมกัน

  • ศูนย์กลางในการจัดการโครงการของทีมคุณ
  • สร้างและเพิ่มบันทึก ไฟล์แนบ และความคิดเห็นให้กับงาน

ศูนย์กลางการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ใน Motion

ผู้จัดการโครงการของ Motion ช่วยให้คุณดูโครงการ งาน และไทม์ไลน์ทั้งหมดของทีมคุณได้ในที่เดียว ติดตามทุกอย่างตั้งแต่สถานะของโครงการไปจนถึงผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง

ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงศูนย์กลางนี้ได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อกำหนดเวลาของงานกำลังจะมาถึงและสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เครื่องมือการจัดการโครงการของ Motion ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความพร้อมของทีมของคุณและช่วยให้คุณกำหนดเวลาการประชุมได้โดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมา

การสื่อสารในทีมขณะเคลื่อนไหว

เพิ่มบันทึกและความคิดเห็นต่อทุกงานเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมีบริบทที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสามารถแชร์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมทีมและขอให้พวกเขาทำงานร่วมกันในการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การอัปเดตภายใน Motion

การสื่อสารในทีมขณะเคลื่อนไหว
สมาชิกทีมสามารถสื่อสารกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับทีมโครงการทั้งหมดได้อย่างรวมศูนย์

ClickUp หรือ Motion มีความสามารถในการทำงานร่วมกันที่ดีกว่าหรือไม่?

Motion มีความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบจำกัด คุณสามารถแชร์บันทึก ความคิดเห็น และข้อมูลกับเพื่อนร่วมทีมในโครงการ และดูโครงการทั้งหมดและผู้รับผิดชอบได้จากพื้นที่เดียว

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Motion จบลงเพียงเท่านี้

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารบนเอกสารและแชทได้แบบเรียลไทม์ พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแอปพลิเคชันภายนอกหรือสลับแท็บเพื่อรับข้อมูลจากเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงาน

สมาชิกทีมสามารถร่วมมือกันสร้างเอกสารและแบ่งปันข้อมูลได้เช่นกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

จากนี้สามารถเห็นได้ชัดว่า Motion ไม่สามารถแข่งขันกับคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงของ ClickUp ได้

การผสานรวม

มาดู Motion กับ ClickUp สำหรับการเชื่อมต่อระบบกัน

คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการผสานการทำงาน

  • ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • คุณสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองและแอป ClickUp ได้ด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Integrationsและ API

ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกันพร้อมความสามารถที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานกับ Slack ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากการสนทนาของคุณ

การผสานการทำงานกับ Slack กับ ClickUp
สร้างและจัดการงานบน ClickUp ด้วยการผสานรวมกับ Slack

ในทำนองเดียวกัน การผสานการทำงานกับ Toggl ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น HubSpot, Zendesk, DropBox, Webhooks และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวหลักสำหรับการผสานรวม

Motion ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google Calendar, Zoom, Zapier และ Microsoft Teams เพื่อช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ClickUp หรือ Motion มีความสามารถในการผสานการทำงานที่ดีกว่ากันหรือไม่?

นี่คือคำตอบที่ง่าย

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามเวลาการพัฒนาโครงการ และการทำงานอัตโนมัติ

ClickUp เหมาะกับทีมทุกขนาด โดยเฉพาะทีมที่ใช้เครื่องมือหลายอย่างในชุดเทคโนโลยีของพวกเขา

Motion มีการผสานรวมที่น้อยมาก ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการใช้งานเมื่อทีมเติบโตขึ้น

ข้อดีอีกประการหนึ่งของ ClickUp คือ API ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันและการผสานรวมแบบกำหนดเองได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการผสานรวมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานของพวกเขาในการจัดการงาน

เครื่องมือจัดการตารางเวลาและโครงการด้วย AI ตัวไหนครองความเป็นเลิศ?

เมื่อเปรียบเทียบ Motion กับ ClickUp เราพบว่ามีผู้ชนะที่ชัดเจนในด้านคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน

ClickUp,ทางเลือกของ Motion, คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและการจัดตารางการประชุม.

การเคลื่อนไหวมีจุดแข็งของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือจัดการงานและการจัดตารางเวลา ผู้ช่วย AI ของมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาตารางเวลาของคุณให้เป็นระเบียบและไม่รก อย่างไรก็ตาม มันขาดความสามารถอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดตารางงานพื้นฐานและการจัดลำดับความสำคัญ

เครื่องมือจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการจัดการโครงการ และแม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะสำหรับทีมและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย

ด้วย ClickUp คุณไม่ได้รับเพียงเครื่องมือสำหรับจัดตารางวันของคุณเท่านั้น แต่คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรที่สามารถช่วยคุณจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้ง่าย ทำงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีหากคุณต้องการทดสอบ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ