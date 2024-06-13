Motion vs ClickUp: เครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ตัวไหนดีที่สุด?

คุณมักจะต้องจัดการกับการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมักจะทับซ้อนกันอยู่บ่อยๆ หรือไม่? ต้องการจัดสรรเวลาเพื่อทำงานสำคัญให้เสร็จในตารางงานที่ยุ่งของคุณหรือไม่? นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI สามารถช่วยคุณได้
เครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI วิเคราะห์และปรับแต่งปฏิทินของคุณ—ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการจัดการตารางประชุมด้วยตนเอง
การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google ด้วยคำว่า 'เครื่องมือจัดตารางเวลา AI ที่ดีที่สุด' จะแสดงตัวเลือกมากมายให้คุณเห็น อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณในขณะที่เหมาะกับงบประมาณของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เครื่องมือที่คัดสรรมาอย่างดีไม่กี่ตัวโดดเด่นออกมา และเราจะเปรียบเทียบเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสองตัวเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด. มาเปรียบเทียบ Motion กับ ClickUp และดูว่าเครื่องมือแต่ละตัวมีอะไรให้บ้างในแง่ของคุณสมบัติ, ความสามารถ, และราคา.
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว
ทีม PMO, การตลาด, ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, เอเจนซี่ และแผนกอื่นๆ ต่างใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIของ ClickUp เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและการดำเนินการอย่างเหมาะสม ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด และรับรองการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อนร่วมทีมสามารถแบ่งปันข้อมูล ความคิด และข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาสามารถรวมความคิดที่ดีที่สุดเข้าด้วยกันและทำให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้น ทุกคนสามารถมองเห็นโครงการที่ได้รับมอบหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และดูหมุดหมายสำคัญได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
คุณสมบัติ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายเดียว, ที่ปรึกษา, ฟรีแลนซ์, หรือเจ้าของธุรกิจ, ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรสำหรับการนัดหมาย. นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่จำเป็นของ ClickUp ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Motion.
แดชบอร์ด
ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถรับการอัปเดตโครงการได้ตลอด 24/7 ผ่านClickUp Dashboards
สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล ซึ่งการสื่อสารอาจซับซ้อนหรือเมื่อมีการโต้ตอบแบบซิงโครนัสที่จำกัด การรายงานอัตโนมัติช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
งาน
ใช้ClickUp Tasksเพื่อวางแผนและจัดระเบียบงานที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
มุมมองปฏิทิน
ในฐานะที่ปรึกษาหรือฟรีแลนซ์ คุณทราบดีถึงความสำคัญของเครื่องมือปฏิทินในการรวมศูนย์งาน ตารางเวลา และกิจกรรมต่างๆ ของคุณ
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการประชุมด้วยปฏิทินที่ซิงค์แบบสองทาง สร้างงาน และปรับตารางเวลาประจำวันของคุณให้เหมาะสมภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ใช้แอปมือถือของ ClickUp เพื่อกำหนดเวลางาน ตั้งการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ และสร้างกิจกรรมในปฏิทินขณะเดินทาง—สำหรับการนัดหมายส่วนตัวและโครงการของทีม
ClickUp Brain
ตารางงานที่แน่นอาจทำให้ยากที่จะเขียนสรุปการประชุม, รวบรวมรายงานสถานะ, และให้การอัปเดตโครงการหลังจากที่คุณได้พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ.
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ทำงานทุกอย่างให้คุณภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ มันสร้างงานย่อยตามบันทึกการประชุม ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรงภายใน ClickUp
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
การเคลื่อนไหวคืออะไร?
แอป Motion ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวางแผนวันของคุณโดยอัตโนมัติ ปรับตารางเวลาในปฏิทินของคุณให้เหมาะสมตามโครงการและงานที่ต้องทำ
การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วยการจัดระเบียบตารางเวลาของคุณ และมอบคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการโครงการและงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น
Motion มีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างเรียบง่าย โดยรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ โครงการ และปฏิทินของคุณไว้ในแอปพลิเคชันเดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บและเครื่องมือจัดการโครงการหลายตัวเพื่อทำงานให้เสร็จ
คุณสมบัติ
นี่คือการแยกแยะคุณสมบัติของ Motion เพื่อช่วยคุณจัดการตารางเวลาและวางแผนงานอาชีพและส่วนตัว
ปฏิทิน
ปฏิทินอัจฉริยะของ Motion จะจัดการประชุม งานที่ต้องทำ รายการสิ่งที่ต้องทำ และกิจกรรมต่างๆ ของคุณ และสร้างตารางเวลาเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาวางแผนด้วยตนเอง
ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการสามารถแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยและเพิ่มลงใน Motion ได้ พวกเขาจะกำหนดเจ้าของให้กับแต่ละงานและเพิ่มสถานะ ระดับความสำคัญ และระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จ Motion จะเพิ่มงานเหล่านี้ลงในปฏิทินของเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพื่อให้ทุกคนทราบว่าต้องทำอะไรและเมื่อใดจึงจะเสร็จสิ้น
ตัวจัดการงาน
Motion วิเคราะห์แต่ละงานและเพิ่มลงในปฏิทินของคุณระหว่างช่วงเวลาประชุม งานจะถูกเพิ่มตามลำดับความสำคัญ และ Motion จะบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานเหล่านั้นให้เสร็จตรงเวลา
ผู้ช่วยการประชุม
ใช้ผู้ช่วยประชุมของ Motion เพื่อกำหนดเวลานัดหมายตามเวลาที่คุณต้องการ ทำให้ปฏิทินของคุณไม่แน่นไปด้วยการประชุมตลอดเวลา ฟีเจอร์การกำหนดเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และผู้จัดตารางประชุมจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับผู้อื่น
การกำหนดราคา
- บุคคล: 19 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
Motion กับ ClickUp: เปรียบเทียบฟีเจอร์
มาเปรียบเทียบ Motion กับ ClickUp เพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติที่โดดเด่นของทั้งสอง
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่อง
- การจัดการโครงการและงาน: เครื่องมือและฟีเจอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยพื้นที่จัดการโครงการ, มุมมองปฏิทิน, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการได้อย่างง่ายดายจากแพลตฟอร์มเดียว
- การทำงานเป็นทีม: ทีมของคุณสามารถสื่อสารได้อย่างง่ายดายผ่านClickUp Docs, Whiteboards, และฟีเจอร์แชท
- การผสานการทำงาน: การผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือ CRM และโซลูชันการพัฒนา มากกว่า 1000+ รายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ราคา: แผนฟรีตลอดชีพสำหรับการใช้งานส่วนตัว และแผนราคาสามแบบสำหรับทีม ธุรกิจ และองค์กร
- เครื่องมือ AI: ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ที่จะช่วยตอบอีเมล, รวบรวมบันทึกการประชุม, จัดสรรงาน, และช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
การเคลื่อนไหวเป็นที่รู้จักดีที่สุดสำหรับ
- การจัดการปฏิทิน: Motion เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านฟีเจอร์การจัดตารางการประชุมและการจัดการเวลา คุณสามารถดูการประชุมและงานที่ต้องทำทั้งหมดของคุณได้ในปฏิทินเดียว
- ผู้ช่วยจัดตารางประชุมอัตโนมัติ: ผู้ช่วย AI ที่สามารถช่วยคุณติดตามกิจกรรมในปฏิทินของคุณและจัดตารางประชุมในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- ราคา: Motion มีแผนราคาที่คุ้มค่าสำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็ก
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 2 จาก 5 (86 รีวิว)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (43+ รีวิว)
ทั้ง Motion และ ClickUp มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการและปฏิทิน. มาดูกันให้ใกล้ขึ้นว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไร.
ภาพรวมของ ClickUp สำหรับการจัดตารางเวลา
- ปฏิทินที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ และแสดงภาพความคืบหน้าของทีมคุณ
- ประมาณเวลาที่ต้องการ, แบ่งเวลาให้กับสมาชิกในทีม, และตั้งความคาดหวังไว้ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp
เครื่องมือกำหนดตารางเวลาปฏิทิน ClickUp
คุณอาจต้องจัดการกับงานหลายอย่าง, กำหนดเวลา, โครงการ, และกิจกรรมในปฏิทินอื่น ๆ ในฐานะผู้จัดการโครงการ
ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อติดตามโครงการของคุณจากมุมมองระดับสูง เจาะลึกรายละเอียดที่ละเอียด และแชร์ปฏิทินกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
กำหนดตารางงานใหม่ สร้างการประชุมใหม่โดยการลากและวางลงในปฏิทินของคุณและเปลี่ยนวันที่ และปรับแต่งและจัดหมวดหมู่ของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน—เพื่อวางแผนวัน สัปดาห์ และเดือนของคุณล่วงหน้า
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp ได้ เปิดการประชุมได้โดยตรงจาก ClickUp และรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: เปิดใช้งานการจัดการตามบทบาทและกำหนดระดับสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้
การจัดการเวลาใน ClickUp
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำเมื่อจัดการทีมคือการสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหลาย ๆ แผ่นเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงาน
ลองนึกภาพการเพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดให้กับแต่ละงาน เปลี่ยนแปลงเมื่อเส้นตายถูกเลื่อนออกไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนไม่ลืมบันทึกชั่วโมงการทำงานและข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล (ซึ่งคุณจะต้องแก้ไขในภายหลัง)
นั่นคือจุดที่ฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpเข้ามาช่วยคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องทั้งหมดเหล่านี้ได้ ติดตามเวลาของคุณได้จากทุกที่ ให้พนักงานเริ่มและหยุดเวลาของพวกเขา กระโดดระหว่างงานต่างๆ และเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลา
ระบบติดตามเวลาแบบติดตั้งในตัวระดับโลกทำให้การรายงานเวลาเป็นเรื่องง่าย
ภาพรวมของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงาน
- สร้างและมอบหมายงานเพื่อเร่งรัดโครงการ
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทของรายการเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- มุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงงานของคุณ
- แดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
การจัดการงานใน ClickUp
สร้างงานและงานย่อยสำหรับทุกโครงการด้วย ClickUp Tasks เพิ่มคำอธิบายและผู้รับผิดชอบเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณมีบริบทที่เพียงพอ และกำหนดลำดับความสำคัญตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วนเพื่อให้ทุกคนทราบถึงความเร่งด่วนของงาน
ปรับแต่งงานและดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการของคุณ เพื่อความสะดวก คุณสามารถเพิ่มแท็กที่กำหนดเองให้กับงานใดก็ได้เพื่อจัดหมวดหมู่ของงาน
ตัวอย่างเช่น งานหนึ่งสามารถถูกติดแท็กเป็น 'การตลาด' หรือ 'การออกแบบ' คุณสามารถกรองแท็กเพื่อดูงานทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แท็ก 'การตลาด' ได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดึงงานขึ้นมาทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ClickUp ยังอนุญาตให้คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในงานใด ๆ ก็ได้เพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญ คุณสามารถสร้างฟิลด์เพื่อบันทึกข้อมูลเช่น อีเมลไคลเอนต์, หมายเลขโทรศัพท์, เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน, และคุณสมบัติที่สำคัญอื่น ๆ
ClickUp ยังมีเทมเพลตการจัดการงานที่ให้คุณมีกรอบสำหรับการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกรายละเอียดในที่ที่ต้องการและแชร์กับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ครอบคลุมเหล่านี้ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
ความโปร่งใสของโครงการใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบสำหรับงานสำคัญของคุณและกำหนดเวลาที่ครบกำหนด ซึ่งรวมถึง รายการ กระดาน แผนงาน กางเขน ปฏิทิน กล่อง และไทม์ไลน์
มุมมองบอร์ดของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพขั้นตอนต่าง ๆ ของเวิร์กโฟลว์ (งานที่ต้องทำ, งานที่กำลังดำเนินการ, งานที่เสร็จสิ้นแล้ว ฯลฯ) คุณสามารถเห็นได้ว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
มุมมองแผนผังความคิดของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจในการจัดระเบียบงานและแสดงงาน ความคิด และความสัมพันธ์ของคุณในรูปแบบลำดับชั้นภายใน ClickUp
การติดตามความคืบหน้าใน ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUp ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของความคืบหน้าโครงการของคุณ รวมถึงลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา สถานะโครงการ ฯลฯ
ใช้แผนภูมิเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิวงกลมเพื่อดูสถานะของโครงการต่างๆ
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดขีดความสามารถของทีมคุณได้ด้วย ให้เลือกผู้รับมอบหมายเพื่อดูจำนวนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย และดูการแจกแจงว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
ClickUp สามารถสร้างรายงานตามปริมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ไปในแต่ละส่วน เพื่อติดตามและบริหารจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพรวมของคำร้องขอการกำหนดตารางเวลา
- ปฏิทินอัจฉริยะจัดการการวางแผนงาน การจัดตารางการประชุม และการจัดลำดับความสำคัญของงานให้คุณ
- ใช้ตัวจัดตารางการประชุมเพื่อจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติในเวลาที่คุณต้องการ
การกำหนดตารางเวลาปฏิทินของ Motion
คุณสามารถสร้างปฏิทินได้ด้วยตัวเองหรือให้ AI ทำแทนคุณก็ได้ ใส่ภารกิจที่ต้องการให้เสร็จสิ้น รวมถึงลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น และอัลกอริทึมจะจัดลำดับความสำคัญให้คุณ
นอกจากนี้ ปฏิทินอัจฉริยะของ Motion จะแสดงตารางเวลาว่างของทีมทั้งหมดและจองการประชุมของทีมโดยไม่ต้องมีการพูดคุยกลับไปกลับมา
ผู้จัดตารางการประชุมของ Motion
ทำให้ทุกคนสามารถจองกับคุณได้ง่าย ด้วยผู้ช่วยประชุม AI ของ Motion
คุณสมบัติเด่นของผู้ช่วยประชุมของ Motion ได้แก่:
- สร้างลิงก์ครั้งเดียวหรือการประชุมประจำสำหรับการติดตามผล
- เครื่องมือจัดตารางเวลา AI ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณ (คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้)
- กำหนดขีดจำกัดการประชุมรายวัน
- ปรับมุมมองปฏิทินให้เป็นส่วนตัว
- ปรับแต่งเทมเพลตตารางเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการโทรกับทีมของคุณ ลูกค้า หรือลูกค้าที่มีศักยภาพ
ภาพรวมของคุณสมบัติการเคลื่อนไหวสำหรับการจัดการงานและโครงการ
- ผู้จัดการโครงการเพื่อสร้าง เพิ่ม และติดตามงาน
- การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลา
- การแจ้งเตือนกำหนดเวลา
- มุมมองบอร์ดและรายการเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ความคิดเห็นและไฟล์แนบเพื่อให้บริบทของงานดียิ่งขึ้น
การจัดการงานที่เคลื่อนไหว
คุณสามารถสร้างและเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดาย ทุกงานจะมีบันทึกที่คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ให้กำหนดช่วงเวลาที่กำหนดเองที่คุณต้องการจัดสรรไว้เฉพาะสำหรับงานต่างๆ ระบบจะจัดตารางโครงการสำคัญภายในช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลาในการเข้าถึงไฟล์ในตำแหน่งต่างๆ
ความโปร่งใสของโครงการในกระบวนการ
ผู้จัดการโครงการของ Motion วิเคราะห์งานต่างๆ และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้น แล้วเพิ่มลงในปฏิทินของแต่ละบุคคล เนื่องจากผู้คนมักจะตรวจสอบปฏิทินของตนเป็นประจำ พวกเขาจึงทราบถึงงานทั้งหมดที่กำหนดไว้ซึ่งต้องดำเนินการ
การติดตามความคืบหน้าในการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, และสถานะให้กับงานของคุณได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และเมื่อไหร่ที่งานคาดว่าจะเสร็จสิ้น.
ระบบ AI ของ Motion ตรวจสอบตารางเวลาของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามปฏิทินของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีการนัดหมายในนาทีสุดท้ายถูกกำหนดขึ้น Motion จะจัดลำดับความสำคัญของงานในปฏิทินของคุณใหม่
ClickUp หรือ Motion เหมาะสำหรับการจัดการโครงการมากกว่ากัน?
เมื่อพิจารณาทุกแง่มุมแล้ว คุณสามารถสรุปได้ว่า ClickUp เหมาะสมกับการจัดการโครงการมากกว่า Motion
ในขณะที่ Motion มีฟีเจอร์การจัดการโครงการและงานรวมถึงปฏิทิน AI แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ค่อนข้างพื้นฐานและจำกัดอยู่เพียงการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลาเท่านั้น
ClickUp, อย่างไรก็ตาม, มีคุณสมบัติขั้นสูงและปรับแต่งได้มากขึ้น รวมถึงเครื่องมือ AIที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและมุมมองของงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ด้วย Motion, ไม่มีวิธีในการจัดหมวดหมู่ของงานหรือได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณ
ClickUp มีตัวเลือกการจัดหมวดหมู่ที่ยืดหยุ่น เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและแท็ก เพื่อช่วยให้คุณแบ่งงานตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการผ่านแผนภูมิและกราฟ และตรวจสอบว่าคุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายการจัดการโครงการของคุณหรือไม่
ความร่วมมือและการสื่อสาร
การเปรียบเทียบต่อไปคือความแตกต่างระหว่าง Motion และ ClickUp ในด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
คุณสมบัติที่สำคัญของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกัน
- สร้าง, แชร์, และร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้เอกสาร
- กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
- สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยแชท
- กล่องข้อความเดียวสำหรับการสื่อสารทั้งหมดของคุณ
การสร้างเอกสารใน ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ, ความสัมพันธ์ของงาน, และขั้นตอนการทำงาน. คุณสามารถกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม, มอบหมายงานให้พวกเขา, ติดแท็กพวกเขาในความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้.
คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารแต่ละฉบับกับงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มลิงก์ PDF, สเปรดชีต และ PPT เพื่อดึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
การทำงานร่วมกันแบบภาพใน ClickUp
ClickUp Whiteboardsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการระดมความคิดและทำงานร่วมกัน ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่สำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
รวบรวมความคิดและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด. คุณยังสามารถทำให้งานมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยการเพิ่มลิงค์, เอกสาร, ไฟล์, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ.
การสื่อสารทีมใน ClickUp
ClickUp Chatช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตผ่านช่องทางส่วนตัวหรือสาธารณะได้
มุมมองแชทสามารถพบได้ข้างๆ โครงการของคุณและเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพาการส่งต่อและตอบกลับอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการสื่อสารกับทีมของคุณ
ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงแชทแต่ละแชทได้ และได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมส่งข้อความถึงคุณ
ศูนย์กลางการสื่อสารแบบรวมศูนย์ใน ClickUp
จัดการการแจ้งเตือน งาน และอัปเดตต่างๆ ภายในศูนย์กลางเดียวโดยใช้กล่องจดหมายของ ClickUp ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีวันพลาดการสื่อสารและสามารถติดตามงานสำคัญได้อย่างทันท่วงที
เพิ่มตัวกรองเพื่อเน้นการแจ้งเตือนที่เร่งด่วนที่สุดเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองการแจ้งเตือนตามข้อมูล, โครงการ, ประเภทการแจ้งเตือน, และอื่น ๆ ได้เพื่อให้การทำงานมีเป้าหมายชัดเจน
คุณสมบัติหลักของ Motion สำหรับการทำงานร่วมกัน
- ศูนย์กลางในการจัดการโครงการของทีมคุณ
- สร้างและเพิ่มบันทึก ไฟล์แนบ และความคิดเห็นให้กับงาน
ศูนย์กลางการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ใน Motion
ผู้จัดการโครงการของ Motion ช่วยให้คุณดูโครงการ งาน และไทม์ไลน์ทั้งหมดของทีมคุณได้ในที่เดียว ติดตามทุกอย่างตั้งแต่สถานะของโครงการไปจนถึงผู้รับผิดชอบและกำหนดส่ง
ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงศูนย์กลางนี้ได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อกำหนดเวลาของงานกำลังจะมาถึงและสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เครื่องมือการจัดการโครงการของ Motion ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความพร้อมของทีมของคุณและช่วยให้คุณกำหนดเวลาการประชุมได้โดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมา
การสื่อสารในทีมขณะเคลื่อนไหว
เพิ่มบันทึกและความคิดเห็นต่อทุกงานเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณมีบริบทที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสามารถแชร์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมทีมและขอให้พวกเขาทำงานร่วมกันในการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การอัปเดตภายใน Motion
ClickUp หรือ Motion มีความสามารถในการทำงานร่วมกันที่ดีกว่าหรือไม่?
Motion มีความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบจำกัด คุณสามารถแชร์บันทึก ความคิดเห็น และข้อมูลกับเพื่อนร่วมทีมในโครงการ และดูโครงการทั้งหมดและผู้รับผิดชอบได้จากพื้นที่เดียว
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Motion จบลงเพียงเท่านี้
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารบนเอกสารและแชทได้แบบเรียลไทม์ พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแอปพลิเคชันภายนอกหรือสลับแท็บเพื่อรับข้อมูลจากเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงาน
สมาชิกทีมสามารถร่วมมือกันสร้างเอกสารและแบ่งปันข้อมูลได้เช่นกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
จากนี้สามารถเห็นได้ชัดว่า Motion ไม่สามารถแข่งขันกับคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงของ ClickUp ได้
การผสานรวม
มาดู Motion กับ ClickUp สำหรับการเชื่อมต่อระบบกัน
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการผสานการทำงาน
- ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- คุณสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองและแอป ClickUp ได้ด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Integrationsและ API
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่สอดคล้องกันพร้อมความสามารถที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานกับ Slack ช่วยให้คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากการสนทนาของคุณ
ในทำนองเดียวกัน การผสานการทำงานกับ Toggl ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น HubSpot, Zendesk, DropBox, Webhooks และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวหลักสำหรับการผสานรวม
Motion ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google Calendar, Zoom, Zapier และ Microsoft Teams เพื่อช่วยจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ClickUp หรือ Motion มีความสามารถในการผสานการทำงานที่ดีกว่ากันหรือไม่?
นี่คือคำตอบที่ง่าย
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามเวลาการพัฒนาโครงการ และการทำงานอัตโนมัติ
ClickUp เหมาะกับทีมทุกขนาด โดยเฉพาะทีมที่ใช้เครื่องมือหลายอย่างในชุดเทคโนโลยีของพวกเขา
Motion มีการผสานรวมที่น้อยมาก ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการใช้งานเมื่อทีมเติบโตขึ้น
ข้อดีอีกประการหนึ่งของ ClickUp คือ API ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันและการผสานรวมแบบกำหนดเองได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการผสานรวมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานของพวกเขาในการจัดการงาน
เครื่องมือจัดการตารางเวลาและโครงการด้วย AI ตัวไหนครองความเป็นเลิศ?
เมื่อเปรียบเทียบ Motion กับ ClickUp เราพบว่ามีผู้ชนะที่ชัดเจนในด้านคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน
ClickUp,ทางเลือกของ Motion, คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและการจัดตารางการประชุม.
การเคลื่อนไหวมีจุดแข็งของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือจัดการงานและการจัดตารางเวลา ผู้ช่วย AI ของมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาตารางเวลาของคุณให้เป็นระเบียบและไม่รก อย่างไรก็ตาม มันขาดความสามารถอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดตารางงานพื้นฐานและการจัดลำดับความสำคัญ
เครื่องมือจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการจัดการโครงการ และแม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะสำหรับทีมและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้รับเพียงเครื่องมือสำหรับจัดตารางวันของคุณเท่านั้น แต่คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรที่สามารถช่วยคุณจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้ง่าย ทำงานอย่างเป็นระบบ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีหากคุณต้องการทดสอบ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ