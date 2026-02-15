10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fyxer AI ในปี 2026

ทีมส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผู้ช่วยอีเมลของพวกเขากำลังทำให้กระบวนการทำงานแย่ลง—โดยการเก็บข้อความไว้ในแอปเดียวในขณะที่งาน เอกสาร และบริบทของโครงการอยู่ในที่อื่นทั้งหมด งานวิจัยของ Microsoft แสดงให้เห็นว่าพนักงานสลับระหว่างแอปพลิเคชันเกือบ 1,200 ครั้งต่อวัน ทำให้เสียเวลาไปห้าสัปดาห์เต็มต่อปีเพียงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่
คู่มือนี้จะแนะนำทางเลือก 10 รายการสำหรับ Fyxer AI ตั้งแต่เครื่องมือเฉพาะอีเมลอย่าง Shortwave และ Superhuman ไปจนถึงพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรอย่างClickUpที่เชื่อมต่อกล่องจดหมายของคุณเข้ากับงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Fyxer AI
การใช้ผู้ช่วยอีเมลแบบแยกเดี่ยวอาจรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพในตอนแรก แต่บ่อยครั้งจะสร้างปัญหาใหม่:การทำงานที่กระจัดกระจาย อีเมลของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง งานของคุณอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และบันทึกการประชุมของคุณก็อยู่ที่อื่นโดยสิ้นเชิง คุณต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อติดตามการสนทนาเดียว ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการกระจายบริบท—ปัญหาที่ทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาข้อมูล สลับแอปไปมา และตามหาไฟล์ในหลายแพลตฟอร์ม—ทำให้รายละเอียดสำคัญตกหล่นได้ง่าย งานวิจัยของ Gartner พบว่า47% ของพนักงานดิจิทัลประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความไม่สอดคล้องกันนี้คือเหตุผลที่หลายทีมเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแทน Fyxer AI ปัญหาหลักมักเกิดจากความไม่พอใจที่สำคัญไม่กี่ประการ:
- ข้อจำกัดในการปรับให้เป็นส่วนตัว: ข้อความตอบกลับที่ร่างโดย AI อาจดูเป็นแบบทั่วไปและขาดความละเอียดอ่อนในสไตล์การสื่อสารเฉพาะตัวของคุณ ทำให้คุณต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไข
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ: คุณอาจพบว่าการจัดหมวดหมู่ของอีเมลและคุณภาพของร่างอีเมลไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้ยากที่จะไว้วางใจ AI ได้อย่างเต็มที่
- ขาดบริบทการทำงาน: ผู้ช่วยอีเมลที่เห็นเพียงกล่องขาเข้าของคุณไม่สามารถเข้าใจได้ว่าข้อความนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการ งาน หรือเป้าหมายของทีมใด คุณยังคงต้องเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง
- ช่องว่างในการผสานรวม: หากงานของทีมคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Gmail หรือ Outlook ผู้ช่วยอีเมลเฉพาะทางอาจไม่เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่ใหญ่กว่าของคุณ
วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เครื่องมืออีเมลอีกตัวเสมอไป หลายทีมพบว่ามีคุณค่ามากกว่าในเวิร์กสเปซแบบรวมศูนย์ที่รวมอีเมล งาน เอกสาร และ AI เข้าด้วยกัน สิ่งนี้ช่วยให้บริบทไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติจากกล่องจดหมายของคุณไปสู่การทำงานที่นำไปปฏิบัติได้โดยตรง
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ก่อนที่จะสำรวจทางเลือกเฉพาะเจาะจง การทำความเข้าใจภาพรวมของแอปพลิเคชัน AI ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์จะเป็นประโยชน์ วิดีโอนี้จะนำเสนอภาพรวมของกรณีการใช้งาน AI ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้คุณประเมินได้ว่าฟีเจอร์ใดสำคัญที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
ทางเลือกของ Fyxer AI ในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|ทีมที่ต้องการการจัดการงานด้วย AI ที่เชื่อมต่ออีเมลกับการดำเนินการ
|ClickUp Brain, สรุปด้วย AI, อีเมลภายในงาน, ระบบอัตโนมัติ, เอกสาร, แดชบอร์ด
|ฟรีตลอดไป, แผนชำระเงินสำหรับทีม; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|คลื่นสั้น
|ผู้ใช้ Gmail ระดับสูงที่ต้องการกล่องจดหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรง
|การรวม AI, สรุปหัวข้อ, การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
|แพ็กเกจฟรี; โปร ~$8. 50/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ ~$18/ผู้ใช้/เดือน, พรีเมียร์แบบกำหนดเอง
|เหนือมนุษย์
|ผู้บริหารและผู้ส่งอีเมลจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว
|กล่องจดหมายแยก, การตอบกลับอัตโนมัติด้วย AI, การทำงานด้วยคีย์บอร์ดเป็นหลัก
|เริ่มต้น $30/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ $40/ผู้ใช้/เดือน, องค์กรขนาดใหญ่ ราคาตามตกลง
|จดหมาย
|ทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันในกล่องจดหมายร่วมพร้อมแชทในตัว
|การมอบหมายงานทางอีเมล, การสนทนาภายใน, การร่างเอกสารร่วมกัน
|เริ่มต้น $14/ผู้ใช้/เดือน, ประสิทธิภาพ $18/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ $26/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร กำหนดเอง
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|องค์กรที่ใช้ Microsoft 365 สำหรับอีเมล เอกสาร และการประชุม
|สรุปมุมมอง, ความช่วยเหลือในการร่าง, ข้อมูลเชิงลึกข้ามแอปพลิเคชัน
|$30/ผู้ใช้/เดือน เสริม
|Gemini (Google Workspace)
|ผู้ใช้ Google Workspace ที่ต้องการ AI ต้นฉบับใน Gmail และ Docs
|ความช่วยเหลือในการร่าง, สรุปหัวข้ออีเมล, บริบททั่วทั้ง Workspace
|Gemini Business $20/ผู้ใช้/เดือน, Enterprise $30/ผู้ใช้/เดือน
|ฮีเวอร์
|ทีมที่จัดการกล่องจดหมาย Gmail ร่วมกันสำหรับการสนับสนุนหรือการปฏิบัติการ
|งานมอบหมาย, การตรวจจับการชน, SLA, การวิเคราะห์
|ไลท์ $19/ผู้ใช้/เดือน, โปร $49/ผู้ใช้/เดือน, เอลิต $79/ผู้ใช้/เดือน
|Gmelius
|ทีมที่ต้องการระบบการทำงานอีเมลแบบ Kanban ใน Gmail
|กระดานคัมบัง, ลำดับ, การทำงานอัตโนมัติ
|Meli $19/ผู้ใช้/เดือน, Growth $25/ผู้ใช้/เดือน, Pro $40/ผู้ใช้/เดือน, สำหรับองค์กร ราคาตามตกลง
|สไปค์
|ผู้ใช้ที่ชอบอินเทอร์เฟซอีเมลแบบสนทนา
|มุมมองสนทนา, กล่องจดหมายสำคัญ, บันทึกและวิดีโอในตัว
|แพ็กเกจฟรี; ทีม ~$7. 99/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ ~$12. 99/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร กำหนดเอง
|SaneBox
|บุคคลที่ต้องการการกรองอีเมลด้วย AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนไคลเอนต์
|การกรองอัจฉริยะ, SaneBlackHole, สรุปประจำวัน
|ของว่าง ~$7/เดือน, อาหารกลางวัน ~$12/เดือน, อาหารเย็น ~$36/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fyxer AI ที่ควรใช้
ไม่ใช่ทุกเครื่องมืออีเมล AI ที่ถูกสร้างมาเพื่อการดำเนินการจริง หลายเครื่องมือช่วยให้คุณร่างหรือจัดระเบียบข้อความ แต่เมื่อถึงเวลาที่งานต้องการความรับผิดชอบ การติดตามผล และการมองเห็น ช่องว่างก็เริ่มปรากฏ เครื่องมือด้านล่างนี้ก้าวไปไกลกว่าการช่วยเหลือในกล่องจดหมาย เพื่อสนับสนุนวิธีการที่งานเคลื่อนที่ข้ามทีมอย่างแท้จริง
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการงานด้วย AI ที่เชื่อมต่ออีเมลกับการดำเนินการ)
ผู้ช่วยอีเมลส่วนใหญ่จะปรับให้เหมาะสมกับสิ่งเดียว: การจัดการอีเมลในกล่องขาเข้าของคุณให้เร็วขึ้น แต่การสูญเสียประสิทธิภาพที่ใหญ่กว่ามักจะเกิดขึ้น หลังจาก ที่อีเมลถูกอ่านแล้ว เมื่อการติดตามผลอยู่ในเครื่องมือที่ต่างกัน การตัดสินใจถูกบันทึกไว้ในเอกสารที่ไม่มีใครลิงก์ และงานถูกติดตามในบอร์ดโครงการที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับการสนทนาเดิมเลย
ClickUp แก้ไขปัญหานั้นโดยถือว่าอีเมลเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการสื่อสาร
ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp กล่องจดหมายของคุณไม่ได้อยู่ "ข้างๆ" งานของคุณ แต่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ และการรายงาน ดังนั้นบริบทที่สำคัญจึงยังคงติดอยู่กับงานที่ต้องส่ง นั่นหมายถึงการคัดลอกและวางข้อมูลน้อยลง สิ่งที่ต้องดำเนินการน้อยลง และช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "เดี๋ยวนะ เราตัดสินใจตรงไหน" น้อยลง
แทนที่จะใช้ AI เพื่อสร้างคำตอบทั่วไปแบบแยกส่วนClickUp Brainสามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนจากหัวข้อสนทนาไปสู่การดำเนินการจริงโดยมีความเข้าใจในบริบทของโครงการ คุณสามารถสรุปอีเมลยาว ๆ ให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญที่ต้องตัดสินใจ ดึงขั้นตอนถัดไปออกมา สร้างงานพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา รวมถึงร่างคำตอบที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโครงการ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เขียนไว้ในข้อความล่าสุดเท่านั้น
และเนื่องจากการประชุมสร้างงานติดตามผลได้พอๆ กับอีเมลClickUp AI Notetakerจึงสามารถเข้าร่วมการโทรโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปพร้อมรายการดำเนินการที่แสดงอยู่ถัดจากงานโดยตรง ทำให้ "สิ่งสำคัญ" ของคุณไม่ต้องติดอยู่ในแอปอื่นอีก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในงาน เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำตอบจะถูกบันทึกไว้ในเธรดงานโดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นงานหรือความคิดเห็นที่สามารถดำเนินการได้โดยการส่งต่อ ทำให้การติดตามกลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามได้ในไม่กี่วินาที
- สรุปหัวข้ออีเมล, แยกประเด็นที่ต้องดำเนินการ, และร่างคำตอบโดยใช้ AI ที่ทำงานร่วมกับบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่ในกล่องจดหมายของคุณเท่านั้น
- บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้, สรุปอย่างชาญฉลาด, และรายการที่ต้องทำซึ่งเชื่อมโยงกลับไปยังงานและโครงการได้โดยตรง
- ค้นหาประวัติอีเมล Gmail ล่าสุดของคุณได้โดยตรงจาก ClickUp เพื่อให้คุณพบบริบทสำคัญได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากงานที่ขับเคลื่อนด้วยอีเมล เช่น การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ หรือการส่งต่อคำขอทันทีที่เข้ามา
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- บริบทที่รวมเป็นหนึ่งเดียว: ทุกสิ่งอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว ซึ่งหมายความว่าคำแนะนำจาก AI จะอ้างอิงจากประวัติการทำงานทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่ในกล่องจดหมายเข้าเท่านั้น
- ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบท: ClickUp Brain เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับโครงการ แสดงงานที่เกี่ยวข้อง และร่างคำตอบโดยอิงจากบริบทของโครงการจริง
- ความยืดหยุ่นของกระบวนการทำงาน: ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการการสื่อสารกับลูกค้า โครงการภายใน หรือโครงการที่ต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย
ข้อเสีย:
- ความลึกของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่ 34% ของผู้ใช้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AI แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "ไว้ใจแต่ตรวจสอบ" เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้
รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทโดยไม่ต้องสลับโหมด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 2–3 เท่า เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Seequent
2. คลื่นสั้น (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Gmail ระดับสูงที่ต้องการการจัดการกล่องขาเข้าด้วย AI โดยตรง)
หากความหงุดหงิดหลักของคุณคือกล่องจดหมาย Gmail ที่รก Shortwave อาจเป็นคำตอบของคุณ มันเป็นการแทนที่อินเทอร์เฟซ Gmail อย่างสมบูรณ์ สร้างขึ้นใหม่จากพื้นฐานโดยมี AI เป็นแกนหลัก มันไม่ใช่แค่ปลั๊กอิน แต่เป็นวิธีใหม่ทั้งหมดในการสัมผัสประสบการณ์อีเมลของคุณ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ "การรวมกลุ่ม" ซึ่งจัดกลุ่มอีเมลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ จดหมายข่าว คำเชิญในปฏิทิน และการแจ้งเตือนจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่มที่เรียบร้อย ทำให้การสนทนาที่สำคัญของคุณอยู่ตรงหน้าและเด่นชัด ซึ่งช่วยลดความวุ่นวายทางสายตาอย่างมากและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
Shortwave ยังมีฟีเจอร์การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถามคำถามเช่น "แสดงอีเมลจาก Sarah เกี่ยวกับงบประมาณไตรมาสที่ 3" สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ใช้ Gmail เป็นหลักและต้องการกล่องจดหมายที่ชาญฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการทำงานเต็มรูปแบบ มันเป็นโซลูชันที่เน้นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลื่นสั้น
- การรวมกลุ่มอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์: จัดกลุ่มอีเมลที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ ลดความวุ่นวายในกล่องจดหมายของคุณ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อน
- สรุปเนื้อหา: ให้สรุปเนื้อหาโดย AI ของอีเมลยาว ๆ เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว
- การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ: ช่วยให้คุณค้นหาอีเมลได้โดยการถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาแทนการเดาคำสำคัญ
ข้อดีและข้อเสียของคลื่นสั้น
ข้อดี:
- ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- การรวมกลุ่มอัจฉริยะและการสรุปช่วยให้คุณจัดการอีเมลได้รวดเร็วขึ้น
- ออกแบบมาเพื่อความเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับแป้นพิมพ์
ข้อเสีย:
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Gmail เท่านั้น ไม่รองรับ Outlook หรือผู้ให้บริการรายอื่น
- คุณสมบัติการร่วมมือของทีมมีจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI แบบเต็มรูปแบบต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
การกำหนดราคาคลื่นสั้น
แผนฟรีPro: $8. 50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)พรีเมียร์: ปรับแต่งตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวคลื่นสั้น
G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ) Capterra: ไม่มีการระบุ
3. ซูเปอร์ฮิวแมน (เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ส่งอีเมลจำนวนมากที่ต้องการความเร็วสูงสุด)
Superhuman ถูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งเดียว: ความเร็ว มันคือแอปพลิเคชันอีเมลระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดเป็นหลัก ช่วยให้คุณจัดการกล่องจดหมายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแตะเมาส์เลย หากคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งที่ต้องรับอีเมลหลายร้อยฉบับต่อวัน เวลาที่ประหยัดได้อาจมีความสำคัญอย่างมาก
คุณสมบัติ Split Inbox ของระบบจะจัดหมวดหมู่จดหมายของคุณโดยอัตโนมัติเป็นสตรีมที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น VIP, ข้อความทีม, หรือจดหมายข่าว ซึ่งช่วยให้คุณจัดการกับแต่ละหมวดหมู่ได้ด้วยระดับความสนใจที่เหมาะสม คุณสมบัติ AI Instant Reply ยังแนะนำคำตอบที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถส่งได้เพียงกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
Superhuman ทำงานร่วมกับทั้ง Gmail และ Outlook ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ บางตัว มันเป็นการลงทุน แต่สำหรับผู้ที่เวลาเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์
- กล่องจดหมายแยก: แบ่งกล่องจดหมายของคุณออกเป็นสตรีมเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญโดยไม่ถูกรบกวน
- AI ตอบกลับทันที: แนะนำคำตอบอีเมลที่สมบูรณ์ซึ่งเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณเมื่อเวลาผ่านไป
- การออกแบบที่เน้นคีย์บอร์ดเป็นสำคัญ: แทบทุกการกระทำมีทางลัดคีย์บอร์ด เพื่อปรับอินเทอร์เฟซให้ทำงานได้รวดเร็วที่สุด
ข้อดีและข้อเสียของความเป็นมนุษย์เหนือธรรมชาติ
ข้อดี:
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาการประมวลผลอีเมล
- รองรับทั้งบัญชี Gmail และ Outlook
- รวมคุณสมบัติเช่นการติดตามสถานะการอ่านและการแจ้งเตือนติดตามผล
ข้อเสีย:
- จำเป็นต้องมีการประชุมแนะนำตัวแบบตัวต่อตัวเพื่อเริ่มต้น
- ไม่มีแพ็กเกจฟรีให้ทดลองใช้
- คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัด เนื่องจากออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล
ราคาเหนือมนุษย์
เริ่มต้น: $30/ผู้ใช้/เดือนธุรกิจ: $40/ผู้ใช้/เดือนองค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์
G2: 4. 7/5 (14,000+ รีวิว) Capterra: 4. 9/5 (2,000+ รีวิว)
4. Missive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันในกล่องจดหมายร่วมพร้อมแชทในตัว)
มิสซีฟถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันในการสื่อสารกับลูกค้า มันรวมอีเมล, แชท, และการจัดการงานพื้นฐานไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อให้คุณสามารถหารือและมอบหมายอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจากหัวข้อสนทนา
แทนที่จะส่งต่ออีเมลหรือใส่ชื่อเพื่อนร่วมงานใน CC คุณสามารถใช้ความคิดเห็นภายในที่ลูกค้าไม่เห็นได้เลย วิธีนี้จะช่วยขจัดปัญหาคลาสสิกอย่าง "มีใครตอบอีเมลนี้หรือยัง?" ที่มักเกิดขึ้นกับทีมที่ใช้ระบบอีเมลแบบเดิมสำหรับกล่องจดหมายร่วม เช่น support@ หรือ sales@
Missive ยังช่วยให้สามารถร่างข้อความร่วมกันได้ ซึ่งหลายคนสามารถทำงานบนอีเมลตอบกลับเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ สำหรับทีมที่จัดการกับกระบวนการสื่อสารร่วมกันทุกประเภท มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างอีเมลและการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จดหมายที่มีคุณลักษณะเด่นที่สุด
- กล่องจดหมายร่วมพร้อมการมอบหมายงาน: มอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีมเหมือนกับงานและติดตามสถานะของพวกเขา
- แชทภายในควบคู่กับอีเมล: พูดคุยเกี่ยวกับอีเมลกับเพื่อนร่วมทีมในบทสนทนาด้านข้างที่แนบอยู่กับเธรด
- การร่างเอกสารร่วมกัน: ทำงานร่วมกันในการตอบอีเมลแบบเรียลไทม์
ข้อดีและข้อเสียของจดหมาย
ข้อดี:
- ช่วยให้การสนทนาสามารถติดตามได้และกล่องจดหมายสะอาดขึ้นโดยการยกเลิกการส่งต่ออีเมลภายใน
- รวมอีเมลและการแชทของทีมไว้ในเครื่องมือเดียว
- นำการจัดระเบียบแบบศูนย์บริการช่วยเหลือมาสู่กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันทุกประเภท
ข้อเสีย:
- นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่คุ้นเคยกับการใช้อีเมลแบบดั้งเดิม
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดมากกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- การผสานรวมบางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบมิสซีฟ
เริ่มต้น: $14/ผู้ใช้/เดือน ผลิตภาพ: $18/ผู้ใช้/เดือน ธุรกิจ: $26/ผู้ใช้/เดือน องค์กร: กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวจดหมาย
G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ฝังอยู่ใน Microsoft 365)
สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว Copilot มอบความช่วยเหลือด้าน AI โดยไม่ต้องเพิ่มผู้ให้บริการรายใหม่ AI จะทำงานอยู่ภายในเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น Outlook, Teams และ Word
ใน Outlook, Copilot สามารถสรุปหัวข้ออีเมลที่ยาว, ร่างคำตอบ, และช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับการประชุมโดยดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามาได้ ความสามารถที่แท้จริงของมันคือความสามารถในการทำงานข้ามแอปพลิเคชัน มันสามารถอ้างอิงปฏิทินของคุณ, ดึงข้อมูลจากแผ่นงาน Excel, หรือรวมเนื้อหาจากเอกสาร Word เมื่อช่วยคุณเขียนอีเมล
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งนี้ทำให้ Copilot เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับทีมองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 และใบอนุญาต Copilot เพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- สรุปอีเมล Outlook: ให้สรุปโดย AI ของข้อความยาว ๆ โดยเน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ความช่วยเหลือในการร่างพร้อมบริบท: ร่างคำตอบอีเมลโดยอ้างอิงจากปฏิทิน เอกสารล่าสุด และการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมาของคุณ
- ข้อมูลเชิงลึกข้ามแอปพลิเคชัน: ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Teams, SharePoint และ Excel ขณะเขียนอีเมล
ข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Copilot
ข้อดี:
- การผสานรวมแบบเนทีฟ หมายถึง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือเรียนรู้แอปใหม่
- มอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กรภายในระบบนิเวศของ Microsoft
- ให้บริการความสามารถด้าน AI ที่กว้างขวางมากกว่าการจัดการอีเมลเพียงอย่างเดียว
ข้อเสีย:
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 พร้อมใบอนุญาต Copilot เพิ่มเติม
- ความสามารถของ AI ถูกจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft
- การมีฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามแผนของ Microsoft 365
ราคาของ Microsoft Copilot
Copilot สำหรับ Microsoft 365: $30/ผู้ใช้/เดือน (ส่วนเสริม)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ) Capterra: ไม่มีการระบุ
6. Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI แบบเนทีฟ)
คล้ายกับ Microsoft Copilot, Gemini AI ของ Google ได้ผสานรวมเข้ากับ Gmail และGoogle Workspace อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับทีมที่สร้างขึ้นบนระบบนิเวศของ Google, Gemini AI จะช่วยเหลือคุณในการจัดการอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจากเครื่องมือที่คุณใช้ทุกวัน
ใน Gmail, Gemini สามารถช่วยคุณร่างอีเมล, สรุปหัวข้อการสนทนา, และแนะนำคำตอบได้ การผสานรวมนี้ยังขยายไปยังแอป Google อื่น ๆ เช่น Google Meet สำหรับสรุปการประชุม และ Google Docs สำหรับการเขียนร่วมกัน ซึ่งสร้างประสบการณ์ AI ที่สอดคล้องกันในทุกเครื่องมือ Google ของคุณ
ระบบ AI เข้าใจไฟล์ Google Drive ของคุณ, กิจกรรมในปฏิทิน, และประวัติการสื่อสารของคุณ ทำให้คำแนะนำของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทมากกว่าที่เครื่องมือเดี่ยว ๆ สามารถให้ได้
คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน
- ความช่วยเหลือในการร่างอีเมลใน Gmail: แนะนำข้อความที่คาดว่าจะกรอกต่อขณะที่คุณพิมพ์ หรือสร้างร่างอีเมลฉบับสมบูรณ์โดยอิงจากข้อความสั้น ๆ ที่คุณระบุ
- สรุปเนื้อหา: สรุปบทสนทนาอีเมลยาวๆ ให้เป็นประเด็นสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ปัญญาประดิษฐ์ข้ามพื้นที่ทำงาน: อ้างอิงเอกสารใน Google Drive และกิจกรรมในปฏิทินของคุณเมื่อช่วยคุณเขียนข้อความ
ข้อดีและข้อเสียของราศีเมถุน
ข้อดี:
- ปรากฏโดยตรงในแอป Google ที่คุณใช้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม
- มักรวมอยู่ในแผน Google Workspace ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกของคุณ
- มอบประสบการณ์ AI ที่สม่ำเสมอในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เอกสาร หรือการประชุม
ข้อเสีย:
- จำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ Google Workspace
- ความสามารถของ AI แตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับแผนของคุณ
- บางฟีเจอร์กำลังทยอยเปิดตัวและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคน
ราคาของ Gemini (Google Workspace)
Gemini Business: $20/ผู้ใช้/เดือน (เพิ่มเติม) Gemini Enterprise: $30/ผู้ใช้/เดือน (เพิ่มเติม)
คะแนนและรีวิวของ Gemini
G2: ไม่แสดงรายการเป็นผลิตภัณฑ์ "Gemini for Workspace" แบบเดี่ยวCapterra: ไม่แสดงรายการ
7. Hiver (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสนับสนุนที่จัดการกล่องจดหมาย Gmail ร่วมกัน)
Hiver เปลี่ยนกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้กลายเป็นระบบช่วยเหลือ (helpdesk) โดยไม่ต้องให้ทีมของคุณเรียนรู้ระบบใหม่. ออกแบบมาเพื่อทีมที่จัดการกล่องจดหมายร่วมเช่น support@ หรือ sales@ ที่ต้องการมอบหมาย, ติดตาม, และร่วมมือกันในอีเมล.
Hiver เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การมอบหมายงานทางอีเมล การติดตามสถานะ และการตรวจจับการชนกันโดยตรงใน Gmail การตรวจจับการชนกันมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากจะแจ้งเตือนคุณหากเพื่อนร่วมทีมกำลังตอบอีเมลอยู่ ทำให้ไม่เกิดการตอบซ้ำ
สำหรับทีมสนับสนุนและทีมปฏิบัติการที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นโดยไม่มีความซับซ้อนของระบบตั๋วเต็มรูปแบบ Hiver เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- การมอบหมายงานทางอีเมลและสถานะ: มอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีมและติดตามสถานะของพวกเขา (เปิดแล้ว, รอการดำเนินการ, ปิดแล้ว) ภายใน Gmail
- การตรวจจับการชนกัน: แจ้งเตือนคุณเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังดูหรือตอบกลับอีเมลเดียวกัน
- การติดตามและวิเคราะห์ SLA: กำหนดเป้าหมายเวลาการตอบกลับและติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ Hiver
ข้อดี:
- ทำงานภายใน Gmail ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับทีมของคุณ
- ให้บริการฟีเจอร์ศูนย์ช่วยเหลือโดยปราศจากความซับซ้อนของระบบตั๋วเต็มรูปแบบ
- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อเสีย:
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Gmail เท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการสนับสนุนที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการจัดเส้นทางขั้นสูง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดไว้สำหรับแผนระดับที่สูงขึ้น
ราคาของ Hiver
ไลท์: $19/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) โปร: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) เอ็กซ์คลูซีฟ: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Hiver
G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+) Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
8. Gmelius (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการอีเมลแบบ Kanban ใน Gmail)
Gmelius นำแนวคิดการจัดการโครงการมาสู่กล่องจดหมาย Gmail ของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นอีเมลของคุณบนกระดานคัมบัง สร้างลำดับการติดต่ออัตโนมัติ และสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ
มุมมอง Kanban เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นรูปแบบการแสดงภาพการทำงานที่เปลี่ยนอีเมลของคุณให้เป็นบัตรที่คุณสามารถลากระหว่างคอลัมน์ได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขายหรือคิวการสนับสนุน ที่ซึ่งแต่ละอีเมลแสดงถึงขั้นตอนในกระบวนการ
สำหรับทีมที่คิดอย่างเป็นภาพและต้องการนำหลักการบริหารโครงการมาใช้กับกล่องจดหมาย Gmelius นำเสนอแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และทรงพลัง
คุณสมบัติเด่นของ Gmelius
- กระดานคัมบังสำหรับอีเมล: แสดงภาพและจัดการกระบวนการทำงานอีเมลของคุณโดยการลากการ์ดอีเมลระหว่างคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้
- ลำดับอีเมล: สร้างลำดับการติดตามอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการติดต่อ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: สร้างกฎเพื่อกำหนด, ติดป้ายกำกับ, หรือย้ายอีเมลโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้
ข้อดีและข้อเสียของ Gmelius
ข้อดี:
- กระดานคัมบังแบบภาพช่วยให้เห็นสถานะของกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตา
- รวมการจัดการกล่องขาเข้าและการติดต่อสื่อสารไว้ในเครื่องมือเดียว
- ทำงานได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Gmail
ข้อเสีย:
- รองรับเฉพาะ Gmail
- วิธีการแบบคัมบังอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้บางคน
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงมีจำกัดในแผนระดับล่าง
ราคาของ Gmelius
Meli: $19/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)Growth: $25/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)Pro: $40/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)Enterprise: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Gmelius
G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+) Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
9. Spike (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ชอบอีเมลแบบสนทนาแทนการสนทนาแบบดั้งเดิม)
Spike ออกแบบอีเมลใหม่ให้เหมือนการสนทนาแบบแชท โดยแสดงข้อความของคุณในรูปแบบการสนทนา ซึ่งช่วยให้การสื่อสารรู้สึกใกล้ชิดและไม่เป็นทางการมากขึ้น
กล่องข้อความสำคัญใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแสดงข้อความที่สำคัญในขณะที่กรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นเช่น จดหมายข่าวและการแจ้งเตือน Spike ยังมีฟีเจอร์ในตัว เช่น บันทึกการทำงานร่วมกันและการโทรผ่านวิดีโอ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
Spike ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลหลายราย ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าทางเลือกที่ใช้ Gmail เพียงอย่างเดียว สำหรับผู้ที่พบว่าอินเทอร์เฟซอีเมลแบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนและรกตา Spike มอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Spike
- มุมมองอีเมลแบบสนทนา: แสดงข้อความในรูปแบบฟองคำพูดเหมือนแชทเพื่อการสื่อสารที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- กล่องข้อความสำคัญ: ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการระบุและแสดงข้อความที่สำคัญที่สุดของคุณโดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว: ประกอบด้วยบันทึก, งาน, และการโทรผ่านวิดีโอภายในแอป
ข้อดีและข้อเสียของสไปค์
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซแบบแชทสามารถลดความกังวลเกี่ยวกับอีเมลและเพิ่มความเร็วในการตอบกลับ
- รองรับบัญชีอีเมลหลากหลาย ไม่ใช่แค่ Gmail เท่านั้น
- รวมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานไว้ในเครื่องมือเดียว
ข้อเสีย:
- มุมมองการสนทนาอาจทำให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับอีเมลแบบดั้งเดิมรู้สึกสับสนได้
- ไม่เหมาะสำหรับการติดต่อธุรกิจที่เป็นทางการ
- บางฟีเจอร์ทำงานได้ดีกว่าบนแอปมือถือเมื่อเทียบกับบนเดสก์ท็อป
การตั้งราคาแบบพุ่งสูง
แผนฟรีทีม: $7. 99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)ธุรกิจ: $12. 99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: กำหนดเอง
เรตติ้งและรีวิวพุ่งสูง
G2: 4. 6/5 (70+ รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
10. Sanebox (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการการกรองอีเมลด้วย AI โดยไม่ต้องเปลี่ยนไคลเอนต์)
Sanebox ทำงานอย่างเงียบ ๆ ในพื้นหลังร่วมกับโปรแกรมอีเมลที่คุณใช้อยู่เพื่อกรองและจัดระเบียบข้อความของคุณ มันวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณเพื่อเรียนรู้สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและย้ายข้อความที่ไม่สำคัญไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่มีชื่อเสียงที่สุดของมันคือ SaneBlackHole ซึ่งช่วยให้คุณแบนผู้ส่งได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพียงแค่ลากอีเมลไปยังโฟลเดอร์ BlackHole แล้วคุณจะไม่เห็นข้อความจากผู้ส่งนั้นอีกเลย
สำหรับบุคคลที่ต้องการการจัดการอีเมลด้วย AI โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอีเมลใหม่ทั้งหมด Sanebox เป็นโซลูชันที่เบาและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sanebox
- การกรองอีเมลด้วย AI: เรียนรู้พฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณเพื่อจัดเรียงข้อความที่ไม่สำคัญไปยังโฟลเดอร์แยกโดยอัตโนมัติ
- SaneBlackHole: ฟีเจอร์ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลด้วยคลิกเดียวที่ใช้งานได้จริง
- สรุปประจำวัน: รวมอีเมลที่ไม่สำคัญของคุณไว้ในสรุปประจำวันเพียงฉบับเดียว
ข้อดีและข้อเสียของ Sanebox
ข้อดี:
- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอีเมลใดก็ได้ รวมถึง Gmail, Outlook และ Apple Mail
- ทำงานโดยอัตโนมัติในพื้นหลังด้วยการโต้ตอบเพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน
- ลดความยุ่งเหยิงและความวุ่นวายในกล่องจดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย:
- ให้บริการเฉพาะการกรองข้อมูลเท่านั้น ไม่ช่วยในการร่างหรือสรุปอีเมล
- จำเป็นต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงอีเมลของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
- ระบบ AI อาจจัดเก็บอีเมลที่สำคัญผิดที่ในบางครั้ง
ราคาของ SaneBox
ของว่าง: ~$7/เดือน อาหารกลางวัน: ~$12/เดือน อาหารเย็น: ~$36/เดือน
คะแนนและรีวิว SaneBox
G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ) Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
เลือกกระบวนการทำงานที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่เหมาะสม
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fyxer AI ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการแก้ไข หากคุณต้องการเพียงกล่องจดหมายที่เร็วขึ้นหรือสะอาดขึ้น การใช้โปรแกรมอีเมลเฉพาะทางเช่น Shortwave หรือ Superhuman อาจเพียงพอแล้ว หากทีมของคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft หรือ Google อยู่แล้ว Copilot หรือ Gemini อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากที่สุดไม่ได้มาจากการจัดการอีเมลให้เร็วขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการขจัดช่องว่างระหว่างอีเมลกับงานจริงของคุณ เมื่อการสื่อสาร งานเอกสาร และโครงการทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวกัน AI ของคุณจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญของการใช้AI ที่เข้าใจบริบท
เป้าหมายไม่ใช่แค่กล่องจดหมายที่ว่างเปล่า แต่คือการทำให้แน่ใจว่าทุกอีเมลที่สำคัญนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง ถูกติดตามในที่ที่เหมาะสม พร้อมบริบทที่ถูกต้องทั้งหมด—ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงเริ่มต้นฟรีกับ ClickUp ✨
คำถามที่พบบ่อย
Fyxer AI เป็นผู้ช่วยอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Gmail และ Outlook ที่ช่วยจัดการกล่องจดหมายของคุณ มันใช้ AI เพื่อจัดการการคัดแยกอีเมล การร่างคำตอบอัตโนมัติ และการบันทึกโน้ตการประชุม
Fyxer AI เป็นผู้ช่วยอีเมลเฉพาะทาง ในขณะที่ Microsoft Copilot เป็นชั้น AI ที่ครอบคลุมทั้งชุดโปรแกรม Microsoft 365 Copilot ให้บริบทที่กว้างขึ้นโดยเชื่อมโยงอีเมลกับปฏิทิน เอกสาร และ Teams ของคุณ
ใช่, พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp สามารถแทนที่ผู้ช่วยแบบสแตนด์อโลนได้โดยการจัดการอีเมลภายในบริบทของงานของคุณ. การจัดการงานของ ClickUp และ ClickUp Brain ให้การช่วยเหลือจาก AI ที่ได้รับข้อมูลจากประวัติโครงการของคุณอย่างครบถ้วน.
ข้อจำกัดที่พบบ่อย ได้แก่ การตอบกลับที่เขียนโดย AI แบบทั่วไป การจัดหมวดหมู่ของอีเมลที่ไม่สม่ำเสมอ และการขาดการผสานรวมกับบริบทการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณยังคงต้องเชื่อมต่ออีเมลกับโครงการและงานของคุณด้วยตนเอง