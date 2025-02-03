10 ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การสื่อสารกับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเป็นองค์ประกอบหลักของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกแห่ง. ในความเป็นจริง ความพึงพอใจของลูกค้า—และยอดขายของคุณ—ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อคำขอและคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้.
การจัดการอีเมลและการสื่อสารอื่นๆจากลูกค้าสร้างแรงกดดันให้กับทีมบริการลูกค้าของคุณอย่างมาก แต่มีวิธีที่จะลดภาระและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพของอีเมลได้เช่น การใช้ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วม เป็นต้น ?
เครื่องมือกล่องจดหมายร่วมช่วยให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลกลุ่มของคุณและจัดการกับข้อความที่เข้ามาอย่างร่วมมือกันสิ่งนี้ทำให้การจัดการงานอีเมลเป็นศูนย์กลางและง่ายขึ้น ทำให้อีเมลของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านล่างนี้ เราจะทบทวนสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการเลือกใช้กล่องจดหมายร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า จากนั้นเราจะเปรียบเทียบเครื่องมือกล่องจดหมายร่วมและตัวเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วม?
คุณสมบัติและฟังก์ชันหลากหลายประเภทช่วยให้การจัดการอีเมลเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือกล่องจดหมายร่วมที่แตกต่างกันอาจสามารถมอบให้คุณได้:
- เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่กรองและจัดลำดับความสำคัญของอีเมลขาเข้าตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น คำสำคัญหรือชื่อผู้ส่ง
- ระบบอัตโนมัติที่ช่วยกำจัดงานซ้ำซาก เพื่อให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดที่จำเป็นจริง ๆ เช่น แชทบอทที่ตอบคำถามที่พบบ่อยด้วยคำตอบสำเร็จรูป
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จัดสรรการสนทนาของลูกค้าแต่ละรายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการ
- เครื่องมือเขียนอีเมลเช่น ผู้ช่วย AI ที่ให้คำแนะนำและแก้ไขอีเมลของคุณแทนคุณ
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางอีเมลที่เชื่อมโยงการสนทนากับลูกค้าไปยังงานที่สามารถติดตามได้และทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ทุกส่วนของเทคโนโลยีของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
10 อันดับซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
เมื่อคำนึงถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้แล้ว การสร้างรายการสั้น ๆ ของฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมที่เหมาะที่สุดที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณเป็นความคิดที่ดี จากนั้นเปรียบเทียบกับรายการเครื่องมือกล่องจดหมายร่วมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 ของเรา
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณกับอีเมล ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมประเภทนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกอีเมลแบบดั้งเดิมที่ดีที่สุดที่มีอยู่
ฟีเจอร์กล่องจดหมาย ClickUpรวมการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวก ซึ่งยังช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ส่งและรับอีเมลจากภายในแพลตฟอร์ม ClickUp แปลงอีเมลเป็นงาน หรือแนบอีเมลไปยังเธรดงานที่มีอยู่แล้ว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้ยังช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นอีกด้วย โดยคุณสามารถมอบหมายอีเมลให้กับผู้ใช้หลายคนได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม พร้อมระบุวันที่ครบกำหนดและข้อคิดเห็นภายในได้
ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยการขอให้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpสร้างและแก้ไขอีเมลที่น่าสนใจและตรงเป้าหมายสำหรับคุณหรือสร้างเทมเพลตอีเมลของคุณเองที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือทำทั้งสองอย่าง จากนั้นใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลโดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ดูงานอีเมลของคุณในรูปแบบที่คุณเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นรายการตาราง กระดานแบบคัมบังหรือปฏิทิน
- ติดตามงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงผลอยู่ถัดจากงานของคุณโดยตรง
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ครอบคลุม
- ประสานกิจกรรมการตลาดของคุณและทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการตลาดทางอีเมลในตัวจากClickUp
- ดูเมตริกของโครงการทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ของคุณ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Gmail,Microsoft Outlook, Office 365 และSlack
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบส่วนเสริมสำหรับแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. ช่วยสเกาต์
เครื่องมือกล่องจดหมายร่วมของ Help Scout ช่วยให้การโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดของคุณ—รวมถึงการสนทนากับลูกค้า คู่ค้า และผู้ขายของคุณ—อยู่บนแพลตฟอร์มกลางเดียว ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมบริการลูกค้า ผู้ใช้แต่ละคนจะมีที่อยู่อีเมลของตัวเอง และยังสามารถเข้าถึงอีเมลที่ส่งมายังที่อยู่อีเมลร่วมของทีม เช่น help@ หรือ info@ ได้อีกด้วย
Help Scout มีเครื่องมือแชทสดให้คุณด้วย และสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นกลยุทธ์การสนับสนุนทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ คู่มือ, คอร์ส, และทรัพยากรอื่น ๆ จะช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและปรับปรุงเวลาตอบสนองด้วยกล่องจดหมายอีเมลที่ใช้ร่วมกัน
- หลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้ำซ้อน (หรือขัดแย้ง) กับฟีเจอร์การตรวจจับการชน ซึ่งจะทำให้การตอบอีเมลหยุดชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถดูการอัปเดตที่สมาชิกในทีมกำลังทำได้
- ลดปริมาณอีเมลด้วยการสร้างฐานความรู้แบบบริการตนเอง—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- ประหยัดเวลาด้วยคีย์ลัดมากกว่า 75 แบบ
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ไม่มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายมากนัก
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือค่อนข้างพื้นฐาน
Help Scout ราคา
- มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
3. จดหมาย
โซลูชันกล่องจดหมายร่วมนี้มอบฟังก์ชันอีเมลสำหรับทีมและการแชทสด รวมถึงสามารถจัดการกับข้อความจากโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย
Missive ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายการสนทนาจากกล่องจดหมายอีเมลไปยังทีมหรือสมาชิกทีมเฉพาะ และติดป้ายกำกับเพื่อให้ง่ายต่อการกรอง นอกจากนี้ยังช่วยลดการรับข้อความที่มากเกินไปโดยการรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นเธรดอีเมลเดียว ทีมของคุณสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์โดยใช้ห้องแชทภายในทีมและสามารถทำงานร่วมกันในการตอบกลับอีเมลที่แชร์ได้ ?♀️
จดหมาย คุณสมบัติเด่นที่สุด
- ส่งคำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ทีมงานของคุณมีเวลาจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดจากบันทึกภายในที่แนบมากับอีเมลแล้ว
- รับการอัปเดตสถานะเป็นประจำเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าของงานอีเมลทั้งหมด
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของจดหมาย
- ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมนี้ไม่มีตัวเลือกในการสร้างแพลตฟอร์มบริการตนเอง
- คุณจะต้องมีแผนชำระเงินเพื่อที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเข้าถึง API
จดหมายราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มีประสิทธิผล: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
Missiveคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
4. Gmelius
Gmelius เป็นส่วนเสริมของ Gmail ที่ช่วยให้คุณสามารถแชร์กล่องจดหมายร่วมของ Google, กลุ่ม Google หรือที่อยู่อีเมลเช่น help@ คุณสามารถติดแท็กและจัดประเภทอีเมลตามเนื้อหาและตั้งค่าความคาดหวังโดยการส่งการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าอีเมลของพวกเขาได้รับแล้ว
เริ่มต้นอีเมลในกล่องจดหมายร่วมนี้ด้วยเทมเพลต Gmail หรือส่วนหนึ่งของอีเมล จากนั้นสร้างคลังคำตอบอีเมลที่จัดหมวดหมู่และใช้เพื่อส่งอีเมลถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gmelius
- จัดสรรอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—เช่น ตามลำดับวนรอบ (Round Robin) หรือโดยตัวกระจายโหลด (Load Balancer)
- ร่วมมือในการตอบกลับและสื่อสารภายในโดยใช้บันทึกส่วนตัว
- ตั้งค่าลำดับอัจฉริยะเพื่อจัดโครงสร้างและทำให้การส่งอีเมลและการรณรงค์แบบหยดเป็นอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานภายใน Google Workspace หรือกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และTrello
ข้อจำกัดของ Gmelius
- มีเส้นทางการเรียนรู้ และผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าเอกสารการฝึกอบรมเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
- แผนการเติบโตให้บริการเพียงหน้าต่างรายงานสามเดือน ทำให้ยากที่จะเห็นแนวโน้มระยะยาว
Gmelius ราคา
- การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
Gmelius คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
5. กรูฟ
Groove ช่วยให้คุณส่งอีเมล Gmail หรืออีเมลที่ส่งต่อจากที่อื่นไปยังกล่องจดหมายกลางที่ใช้ร่วมกันได้ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มแท็ก มอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกในทีม และมีการสนทนาภายในส่วนตัวเกี่ยวกับอีเมลเฉพาะได้
ประหยัดเวลาด้วยการใช้กฎเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ หรือตั้งค่าการตอบกลับทันทีสำหรับคำถามที่พบบ่อย จากนั้นติดตามประสิทธิภาพของทีมเทียบกับ KPI ของคุณบนแดชบอร์ดกลาง ?
คุณสมบัติเด่นของ Groove
- หลีกเลี่ยงเส้นที่ไขว้กันและการตอบกลับซ้ำด้วยการตรวจจับการชนกันในตัว
- สร้างโฟลเดอร์ที่กำหนดเองสำหรับการสนทนาประเภทเฉพาะ
- นำสมาชิกทีมเข้ามาในวงได้อย่างรวดเร็วด้วยการกล่าวถึง @
- ผสานรวมซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมกับเครื่องมือเช่น Shopify และ Stripe
ข้อจำกัดของกรูฟ
- แพ็กเกจมาตรฐานให้คุณประวัติการค้นหาเพียงหกเดือน
- ผู้ใช้บางรายต้องการเห็นการผสานรวมกับระบบ CRM ของพวกเขามากขึ้น
ราคา Groove pricing
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับกรูฟ
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. ด้านหน้า
มุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจให้เติบโต Front นำเสนอเครื่องมือกล่องจดหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือจัดการอีเมลของพวกเขา การสนทนาเชื่อมโยงกับประวัติลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งการสื่อสารทั้งหมด ?
ระบบการทำงานอัตโนมัติจะจัดการการมอบหมายข้อความ การตอบกลับ และ—เมื่อจำเป็น—การส่งต่อปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป สมาชิกในทีมสามารถแชร์ร่างอีเมล แสดงความคิดเห็น และส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมภายในแพลตฟอร์มได้
ด้านหน้าคุณสมบัติเด่น
- จัดการรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ตั้งแต่การส่งอีเมลหรือแชทสดไปจนถึงการบันทึกเสียง
- จัดหมวดหมู่ข้อความด้วยแท็กเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและรายงานเกี่ยวกับข้อความเหล่านั้นได้
- กำหนดข้อความตามเนื้อหาหรือเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น WhatsApp, Facebook และ X
ข้อจำกัดด้านหน้า
- มีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- บางครั้ง Front อาจรวมการสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยผิดพลาด
ราคาด้านหน้า
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $229/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
7. HubSpot
ในขณะที่ HubSpot เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านโซลูชันการขายและการตลาด แต่ก็ยังมี Service Hub สำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าด้วย
ศูนย์บริการประกอบด้วยซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมพื้นฐานและแชทสดสำหรับธุรกิจทุกขนาด—ตั้งแต่บุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สิ่งนี้สะดวกเป็นพิเศษหากคุณใช้ HubSpot อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- รวมการสนทนาของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวสำหรับทีมขาย การตลาด และบริการของคุณ
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านการผสานรวมกับ CRM ฟรีของ HubSpot
- ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคำถามที่พบบ่อย
- ใช้ประโยชน์จากกล่องข้อความบนมือถือขณะที่คุณกำลังเดินทาง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณจะต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อลบแบรนด์ HubSpot ออกจากฟีเจอร์แชทสด
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าราคาสูงเกินไปสำหรับพวกเขา
HubSpot ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $30/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $500/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,200/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
HubSpotคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
8. Helpwise
Helpwise เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าแบบรวมศูนย์ที่ให้การสนับสนุนผ่านหลายช่องทาง รวมถึงเครื่องมืออีเมลที่ใช้ร่วมกัน SMS โซเชียลมีเดีย และแชทสด ลดภาระงานของฝ่ายช่วยเหลือของคุณให้มากยิ่งขึ้นด้วยศูนย์บริการตนเอง คำตอบสำเร็จรูป และแชทบอทที่ตอบคำถามที่พบบ่อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Helpwise
- เริ่มต้นใช้งานแอปกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการสนทนากับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานกับแอปจัดการงาน, CRM และปฏิทิน ?️
- ใช้แอป Android หรือ iOS เพื่อเข้าถึง Helpwise เมื่อคุณอยู่นอกสถานที่
ข้อจำกัดของ Helpwise
- แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือ แต่ยังไม่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจต้องการการปรับปรุง
Helpwise ราคา
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Helpwise
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
9. ลาก
Drag จัดการที่อยู่อีเมลที่ใช้ร่วมกัน เช่น help@ หรือ support@ ผ่านกล่องจดหมายกลางใน Gmail ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันแบบภาพช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหรือลูกค้าข้ามโดเมนได้ คุณสามารถเลือกบอร์ด Drag ที่คล้ายกับ Trello ที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงได้และสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้กับบอร์ดเหล่านั้น
ลากคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เชื่อมต่อ Google Groups หรือบัญชีอีเมลกับบอร์ด Drag เพื่อแชร์กับทีมของคุณ ?
- ดูงานที่เกี่ยวข้องกับอีเมลในรูปแบบรายการที่ปรับแต่งได้หรือในรูปแบบบอร์ด
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, เขียนบันทึก, หรือแนบไฟล์, ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม Drag
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่ได้รับรางวัลของ Drag เพื่อสอบถามคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับระบบ
ข้อจำกัดในการลาก
- Gmail โหลดช้าลงเล็กน้อยเมื่อคุณใช้ Drag
- ฟีเจอร์การรายงานมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบลาก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการลาก
- G2: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (120+ รีวิว)
10. ฮิเวอร์
Hiver ช่วยให้คุณดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือหลายช่องทาง—รวมถึงอีเมล การสื่อสารด้วยเสียง และแชทสด—โดยใช้เครื่องมือกล่องจดหมายร่วมใน Gmail คุณยังสามารถตั้งค่าฐานความรู้เพื่อให้บริการตนเองแก่ลูกค้าของคุณได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุ้นเคย
- ดูสถานะการค้นหาและปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์
- เขียนบันทึกถึงเพื่อนร่วมงานโดยใช้การกล่าวถึงด้วย @ และเชื่อมโยงไปยังเธรดอีเมล
- ใช้ระบบตั๋วสำหรับการส่งต่อคำถามทางเทคนิคไปยังแผนก IT ของคุณ
ข้อจำกัดของ Hiver
- อีเมลสามารถมอบหมายให้บุคคลได้เพียงคนเดียว
- ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
Hiver ราคา
- ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Hiver คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ยกระดับการบริการลูกค้าไปอีกขั้นด้วย ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วม
การจัดการอีเมลและข้อความขาเข้าอื่นๆ ใช้เวลามาก แต่มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยเหลือ เครื่องมือกล่องจดหมายร่วมและทางเลือกอื่นๆ แทนระบบอีเมลแบบดั้งเดิมช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและลดเวลาในการตอบกลับ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ?
เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ให้เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการรวมอยู่ด้วย—เช่น ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถปรับกระบวนการทำงานทั้งหมดให้เป็นระบบ ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และที่สำคัญมาก—สามารถให้บริการลูกค้าในระดับที่สูงขึ้นได้
สมัครฟรีกับClickUp วันนี้ และรับรางวัลเป็นลูกค้าที่พึงพอใจมากขึ้น ทีมงานที่มีความสุขมากขึ้น และผลกำไรที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ ?