บริบทคือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณในยุคของปัญญาประดิษฐ์

ความขัดแย้งของปัญญาประดิษฐ์: ทำไมเราถึงล้มเหลวแม้จะมีการโฆษณาอย่างมากมาย?
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ทุกที่ เป็นหัวข้อหลักในการสนทนาในห้องประชุมผู้บริหาร เป็นที่ชื่นชอบของพาดหัวข่าวเทคโนโลยี และเป็นจุดสนใจของการลงทุนมหาศาลจากองค์กรขนาดใหญ่ เป็นคำสัญญาที่ดังที่สุดของความก้าวหน้า แต่กลับเป็นหนึ่งในความผิดหวังที่เงียบที่สุด
นี่คือความจริงที่ไม่น่าฟัง:95% ของนักบิน AI ล้มเหลว แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้าน AI ถึง 130% แต่กว่า80% ขององค์กรรายงานว่าไม่เห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในระดับองค์กรจาก AI เชิงสร้างสรรค์
ทำไม?
คำตอบไม่ใช่การขาดความทะเยอทะยานหรือความฉลาด แต่เป็นการขาดบริบท
เรากำลังอยู่ในยุคของ การขยายตัวของการทำงาน, การขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์, และ การขยายตัวของบริบท—พายุที่สมบูรณ์แบบของเครื่องมือที่แยกจากกัน, ความรู้ที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ และปัญญาที่แยกส่วน
ผลลัพธ์คืออะไร? AI ที่, อย่างง่าย ๆ, ไร้ความฉลาดหากไม่มีบริบท.
การขยายตัวของพื้นที่ทำงาน: ภาพลวงตาแห่งประสิทธิภาพ
องค์กรสมัยใหม่กำลังจมอยู่ในมหาสมุทรของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อถึงกัน
- 60% ของเวลาทำงานของพนักงานถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่ากับการค้นหาข้อมูลที่ล้าสมัย
- พนักงานสามในสี่คนขาดการมองเห็นในโครงการ
- มูลค่าทางเศรษฐกิจ 2.57 ล้านล้านดอลลาร์สูญหายไปทุกปีเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพ
การขยายตัวของงานไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อการผลิตนวัตกรรมและการสร้างสรรค์อีกด้วย
พนักงานต้องสลับไปมาระหว่าง Slack, Confluence, Zoom, Notion, Trello และเครื่องมืออื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน—แต่ละเครื่องมือเก็บชิ้นส่วนของปริศนาไว้ แต่ไม่มีเครื่องมือใดให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ การตัดสินใจสูญหาย การอนุมัติใช้เวลานานเกินไป และประสิทธิภาพการทำงานค่อยๆ หายไปอย่างเงียบๆ
งานสมัยใหม่คือเขาวงกตของแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และการตัดสินใจที่สูญหาย
แทนที่จะทำงานให้ก้าวหน้า เรากำลังย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล 17 แห่งที่แตกต่างกัน—ซึ่งแต่ละแห่งทำให้เสียเวลา เงิน และความสนใจ
การขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์: คำสัญญาที่ผิดพลาดของ "มากขึ้น"
ในความเร่งรีบของเราที่จะ "ทำ AI" เราลืมที่จะถามว่า: เรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังสอนอะไรให้มัน? องค์กรต่างๆ ได้นำเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายสิบตัวไปใช้ในแผนกต่างๆ
- 74% ของบริษัทประสบปัญหาในการขยาย AI ให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริง
- 49.8% ของพนักงานอธิบายนโยบายAI ของบริษัทว่า "เหมือนยุคคาวบอยไร้กฎหมาย"
- 60% ยอมรับว่าใช้เครื่องมือ AI สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตในการทำงาน
นี่คือการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์:
- เครื่องมือที่แยกส่วน ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้
- บริบทที่ไม่เชื่อมโยง—ปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานหรือภาษาของคุณ
- ความพยายามซ้ำซ้อน ระหว่างทีมที่แก้ไขปัญหาเดียวกัน
- การผสานระบบที่ซับซ้อน ที่ทำให้ฝ่ายไอทีต้องรับมือกับการแก้ไขปัญหาแบบปะติดปะต่อ
- ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน จากการขาดแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
ความขัดแย้งชัดเจน: AI มากขึ้น, ความฉลาดน้อยลง
การขยายตัวของบริบท: ฆาตกรเงียบ
ที่ศูนย์กลางของทั้งการขยายตัวของการทำงานและการขยายตัวของ AI คือ การขยายตัวของบริบท—การแตกแยกของความรู้ ข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจ
เมื่อบริบทกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายสิบตัว แม้แต่ AI ที่ฉลาดที่สุดก็ลดทอนเหลือเพียงการคาดเดา คุณสามารถป้อนข้อมูลให้กับ AI ด้วยแนวทางของแบรนด์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ได้ แต่ถ้า AI ไม่รู้ว่า CEO ของคุณพูดอะไรเมื่อคืนหรือความละเอียดอ่อนของตลาดของคุณ ผลลัพธ์ที่ได้จะขาดสิ่งที่สำคัญเสมอ
บริบทคือสิ่งที่ทำให้ความฉลาดมีประโยชน์—สำหรับมนุษย์และเอไอเช่นกัน
คุณคงไม่จ้างพนักงานใหม่แล้วคาดหวังให้พวกเขาประสบความสำเร็จโดยไม่มีคำอธิบายงานที่ชัดเจน การเข้าถึงความรู้ของบริษัท และทรัพยากรที่เหมาะสม แต่เรากลับทำแบบเดียวกันกับ AI โดยนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่กระจัดกระจายและคาดหวังให้มันสร้างคุณค่า
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
การแก้ไขความโง่เทียม: เสาหลักสามประการ
1. ขจัดความยุ่งเหยิงในการทำงาน
การขยายตัวของงานไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคโนโลยี—แต่เป็นปัญหาทางธุรกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ องค์กรจำเป็นต้องรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว รวบรวมองค์ความรู้ไว้ศูนย์กลาง และทำลายกำแพงระหว่างแผนกต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนจากระบบแอปพลิเคชันที่แยกส่วนและขาดการเชื่อมโยง มาสู่แหล่งข้อมูลกลางเพียงหนึ่งเดียว
2. กำจัดอุปสรรคต่อบริบท
ปัญญาประดิษฐ์จะดีได้เพียงเท่าตัวอย่างและบริบทที่ได้รับเท่านั้น
องค์กรต้องนำเสนอตัวอย่างที่ดีที่สุดในระดับชั้น ทำให้ "สิ่งที่ดีเป็นอย่างไร" เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ และให้ AI เข้าถึงบริบทแบบเรียลไทม์ นี่คือวิธีที่คุณจะก้าวจากผลลัพธ์ทั่วไปไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างแท้จริง
3. หยุดมองเรื่องความปลอดภัยเป็นเพียงสิ่งที่ทำทีหลัง
การแพร่หลายของเครื่องมือ AI ได้สร้างฝันร้ายด้านความปลอดภัย
- เชื่อถือเครื่องมือ AI เฉพาะที่มี การเก็บข้อมูลเป็นศูนย์
- ห้ามฝึกโมเดลด้วยข้อมูลของคุณ
- เรียกร้องใบรับรองความปลอดภัยสูงสุด (ISO 42001 ขึ้นไป)
ความปลอดภัยไม่ใช่คุณสมบัติ แต่เป็นรากฐาน ในยุคที่ AI เงามืดแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ความปลอดภัยต้องถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอของทุกโซลูชัน
💬 นักวิจารณ์กล่าวว่า: การเติบโตของ AI ในปัจจุบันได้แซงหน้าผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง ตามข้อมูลของ Gartner กว่า50% ของโครงการ AI เชิงสร้างสรรค์ล้มเหลวเนื่องจากคุณค่าทางธุรกิจที่ไม่ชัดเจน ปัญหาด้านข้อมูล หรือการขาดความสอดคล้องระหว่างหน่วยงานต่างๆ
แม้จะมีการลงทุนอย่างมหาศาล องค์กรจำนวนมากก็ยังไม่เห็นผลกระทบต่อผลกำไร สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ
ดินแดนแห่งคำมั่นสัญญา: AI เชิงบริบทและพื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการ
ทางออกไม่ใช่การใช้ AI มากขึ้น แต่คือ AI ที่เข้าใจบริบท—เช่น ClickUp Brain ซึ่งถูกฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง เรียนรู้จากพื้นที่ทำงานจริงของคุณ และส่งมอบผลลัพธ์จาก AI ที่มีความเกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล และทันเวลา
สำหรับการโต้ตอบกับ AI ที่ลึกยิ่งขึ้น ClickUp Brain MAX รองรับการถอดเสียงและดำเนินการงานด้วยเสียงโดยตรง นอกจากนี้ยังมีโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้งานได้โดยตรงจากแอป พร้อมบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน และช่วยให้คุณสื่อสารกับพื้นที่ทำงานของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ นี่คือ AI ที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์คือจุดสิ้นสุดของการขยายตัวที่ไม่เป็นระเบียบของพื้นที่ทำงาน, การขยายตัวของ AI, และการขยายตัวของบริบท:
- ทุกแอปงานที่คุณต้องการ รวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- เครื่องมือและตัวแทน AI ที่เรียนรู้จากบริบทการใช้ชีวิตของคุณ
- บริบทแบบเรียลไทม์และสมจริงสำหรับทุกการตัดสินใจ
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการออกแบบ
นี่ไม่ใช่แค่ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น—แต่ยังเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อีกด้วย มันช่วยให้มนุษย์และ AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความปลอดภัยสูงสุด
💡 ทำไม ClickUp Brain จึงมอบ AI ที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง
AI ไม่ได้ทำให้การทำงานฉลาดขึ้น—บริบทต่างหากที่ทำให้ฉลาดขึ้น
เครื่องมือส่วนใหญ่ตามหาความฉลาดในแบบแยกส่วน ClickUp Brain สร้างมันในที่ที่มันควรอยู่—ภายในงานของคุณเอง มันไม่ได้อยู่ในแท็บอื่นหรือรอคำสั่งจากคุณ มันเรียนรู้จากพื้นที่ทำงานสดของคุณ เข้าใจเป้าหมาย โครงการ และผู้คนของคุณแบบเรียลไทม์
✅ ฝังในตัว ไม่ใช่แค่ติดตั้งเพิ่ม: ความฉลาดที่ฝังอยู่ในทุกงาน เอกสาร และความคิดเห็น✅ ความยืดหยุ่นแบบหลายโมเดล: เลือกใช้ระหว่าง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ ได้ทันที✅ การรับรู้แบบเรียลไทม์: ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมคุณได้อย่างทันท่วงที
นี่ไม่ใช่ผู้ช่วย AI—แต่มันคือ ชั้นของความเข้าใจที่มีชีวิต ภายในกระบวนการทำงานของคุณ ด้วย ClickUp Brain ความรู้จะเคลื่อนที่ไปกับคุณ การตัดสินใจจะเชื่อมโยงกัน และทุกการกระทำจะเริ่มต้นจากบริบท
🚀 ตระหนักรู้บริบท. พร้อมใช้งานตลอดเวลา. มีประโยชน์จริง.
ความพร้อมของ AI: จากแยกส่วนสู่การบูรณาการ
องค์กรต้องพัฒนาความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของตนโดย:
- การประเมินเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานในปัจจุบันของพวกเขา
- การระบุโอกาสสำหรับ AI และตัวแทนในการเร่งกระบวนการทำงาน
- การวางแผนกระบวนการทำงานของ AI ให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมปัจจุบัน
การเดินทางเปลี่ยนจากงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน, งานที่ทำด้วยมือ, และการอัตโนมัติแบบแยกส่วนไปสู่ความฉลาดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของ AI
การเดินทางเปลี่ยนจากงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน, งานที่ทำด้วยมือ, และการอัตโนมัติแบบแยกส่วนไปสู่ความฉลาดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของ AI
เส้นทางสู่อนาคต: แนวทางแก้ไขเชิงลึกและข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp + ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท = การเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้
ตามการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ Forrester Economic Impact™ ทีมที่ใช้ ClickUp ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ถึง 384% และประหยัดเวลาได้ 92,400 ชั่วโมงภายในปีที่ 3.
เมื่อบริบท, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลเชิงลึกอยู่ในที่เดียว—ทีมไม่เพียงแค่ทำงาน. พวกเขาชนะ.
เราไม่แก้ไขความล้มเหลวของ AI ด้วยโมเดลที่มากขึ้น—เราแก้ไขด้วยระบบที่ดีกว่า การเปลี่ยนจากความตื่นเต้นไปสู่ผลกระทบเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวเชิงโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมซึ่งยึดความรู้ความเข้าใจในบริบท
⏩ ความสามารถของ AI:
แม้จะมีความล้มเหลวอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่ได้ผลเมื่อบริบทสอดคล้องกัน McKinsey ประมาณการว่าการใช้กรณีของ AI ในองค์กรสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 2.6–4.4 ล้านล้านดอลลาร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ในขณะเดียวกัน PwC คาดการณ์ว่า AI อาจมีส่วนช่วย GDP ทั่วโลกได้ถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์จะมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การคาดเดา — แต่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เมื่อ AI ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปเท่านั้น แต่ยังถูกผสานรวมเข้ากับบริบทการใช้ชีวิต กระบวนการทำงาน และการวางกลยุทธ์อย่างเป็นหนึ่งเดียว
นี่คือวิธีที่องค์กรสามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้—เปลี่ยนความทะเยอทะยานให้เป็นการดำเนินการ และเปลี่ยนความวุ่นวายของ AI ให้เป็นความชัดเจน
- ตรวจสอบการไหลของบริบทของคุณ: แผนผังว่าบริบทอยู่ในส่วนใดขององค์กรของคุณ ระบุจุดที่ความรู้ติดขัด การตัดสินใจที่แยกตัว และข้อมูลที่สูญหายในกระบวนการสื่อสาร
- ออกแบบเพื่อบริบท ไม่ใช่แค่การอัตโนมัติ: เลือกโซลูชัน AI ที่เข้าใจภาษาธุรกิจและกระบวนการทำงานของคุณ และสามารถเข้าถึงและเรียนรู้จากฐานความรู้ที่มีชีวิตของคุณได้
- รวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว: ก้าวไปสู่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เครื่องมือ ข้อมูล และความสามารถของ AI ถูกผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำลายกำแพงแบ่งแยกข้อมูล รวบรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลาง และทำให้บริบทเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
- ทำให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้: นำโซลูชัน AI ที่ไม่ต้องการการเก็บข้อมูลไว้, ไม่มีการฝึกอบรมแบบจำลองบนข้อมูลของคุณ, และมีมาตรฐานการรับรองที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมาใช้ ให้ความรู้แก่ทีมเกี่ยวกับความเสี่ยงของ Shadow AI และมอบเครื่องมือที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองให้แก่พวกเขา
- ลงทุนในการจัดการการเปลี่ยนแปลง: AI ที่ปรับตามบริบทและการรวมตัวกันนั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพอๆ กับเทคโนโลยี ฝึกฝนทีมงานให้คิดเป็นระบบ ให้รางวัลแก่การทำงานร่วมกัน และทำให้บริบทเป็นค่านิยมหลัก
- เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI: จับคู่ผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เพื่อเร่งการพัฒนาตัวแทน AI ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และส่งมอบคุณค่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชัน AI มีความเกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
คิดใหม่เกี่ยวกับความหมายของคำว่า "ฉลาด"
อนาคตจะไม่เป็นขององค์กรที่มี AI มากที่สุด
มันจะเป็นของผู้ที่เข้าใจ บริบท ได้ดีที่สุด—ผู้ที่สามารถผสานรวมความฉลาด, กระบวนการทำงาน, และความปลอดภัยเข้าเป็นระบบเดียวที่มีชีวิตชีวา
อย่าพอใจกับปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้สมอง
อย่ายอมรับการขยายตัวของการทำงาน, การขยายตัวของ AI, หรือการขยายตัวของบริบทเป็นต้นทุนของการทำธุรกิจ
เรียกร้องมากกว่าเดิม สร้างพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ทำให้บริบทเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ
ยุคของ AI ที่ไร้สติและขาดการเชื่อมต่อได้สิ้นสุดลงแล้ว ยุคของ AI ที่เข้าใจบริบท—และพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์—ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว คุณจะนำหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?