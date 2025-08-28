การสำรวจ: ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลที่น่าตกใจและช่องว่างด้านความปลอดภัยจากการขยายตัวของ AI

คำมั่นสัญญาของ AI นั้นยิ่งใหญ่ แต่สำหรับผู้นำด้านไอทีหลายคน มันกำลังกลายเป็นฝันร้ายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย เพื่อค้นหาช่องว่างนี้ เราได้ทำการสำรวจอย่างครอบคลุมกับพนักงานที่มีความรู้มากกว่า 200 คน
ผลการค้นพบของเราเผยให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ กำลังลงทุนอย่างหนัก แต่บ่อยครั้งขาดมาตรการป้องกันที่จำเป็น ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่น่าตกใจและผลกระทบอื่น ๆ จากการขยายตัวของ AI ที่ไร้การควบคุม
ผลการสำรวจที่สำคัญ:
- 79. 6% ของทีม ขาดนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการใช้เครื่องมือ AI ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- 60% ของพนักงาน ยอมรับว่าใช้เครื่องมือ AI ที่ไม่ได้รับอนุญาต และ 68% ของ ผู้นำทราบดีว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น
- ใน 44% ของทีม ไม่มีใครรับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อผลกระทบที่เกิดจากผลลัพธ์ที่ไม่ดีของ AI
- มากกว่า 42% ของบริษัท ไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ให้บริการในวันนี้
การขยายตัวของ AI นี้ไม่เพียงแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบอีกด้วย
ทางออกอยู่ที่การนำ AI ที่ปลอดภัย, รวมเป็นหนึ่ง, และตรวจสอบได้ มาใช้ โดยมีมาตรฐานใหม่ ๆ เช่น ISO 42001 เป็นรากฐาน—ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบการจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AIMS)
ClickUpภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 การรับรองที่เข้มงวดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติด้าน AI ที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีจริยธรรมในทุกโซลูชันของเรา
โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 42001 ClickUp ช่วยให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์จาก AI ที่ทั้งนวัตกรรมและสอดคล้องตามข้อกำหนด การรับรองของเราให้การรับประกันที่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลและกระบวนการทำงานของคุณได้รับการปกป้องโดยมาตรฐานที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วย ClickUp คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าการทำงานที่ใช้ AI ของคุณได้รับการควบคุมอย่างรับผิดชอบ มอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณในสภาพแวดล้อมดิจิทัลปัจจุบัน
ทำไม AI ที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นภัยคุกคามต่อองค์กรของคุณ
การละเมิดการกำกับดูแลข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญเป็นผลโดยตรงจากการใช้ AI โดยไม่ได้รับอนุญาต: 60% ของพนักงาน ยอมรับว่าใช้ AI โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ได้เปรียบในการทำงาน
ค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นเพียงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสูญเสียความไว้วางใจ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ลดลง และการสูญเสีย การควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณอย่างสิ้นเชิง
สิ่งนี้เกิดจากการจัดการ AI ที่ไร้ระเบียบและขาดการควบคุม—โดยไม่มีกรอบการกำกับดูแล AI ที่มีโครงสร้างรองรับ:
- 49. 8% ของพนักงานอธิบายนโยบาย AI ของทีมว่าเป็น "ยุคคาวบอยไร้กฎหมาย"
- อีก 29.8% ดำเนินงานภายใต้แนวทางเสี่ยง "ไม่ถาม ไม่บอก"
ผู้นำทราบดีว่ามีความเสี่ยงอยู่ แต่พวกเขามีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา
- 33. 17% เชื่อว่าทีมของตนไม่ใช่ข้อยกเว้นต่อการละเมิดเหล่านี้อย่างแน่นอน
- 35. 12% กล่าวว่าทีมของตนไม่น่าจะเป็นข้อยกเว้น
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามเบื้องหลังการขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม ผู้นำด้านไอที จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การกำกับดูแล AI ที่เชิงรุก ไม่ใช่การห้ามใช้โดยสิ้นเชิง การกำหนดแนวทางลดความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน เช่น ISO 42001 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์ที่ปราศจากความรับผิดชอบคือการพนันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การขาดการควบคุมนี้ทำให้เกิดการขาดความรับผิดชอบที่น่ากลัวและความกลัวอย่างแท้จริงที่จะถูกจับได้ว่าไม่พร้อมโดยลูกค้าหรือหน่วยงานกำกับดูแล หากปราศจาก การกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน ธุรกิจจะต้องเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AI ที่เพิ่มขึ้นและการขาดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับผลกระทบที่ไม่คาดคิดจากคำแนะนำที่ไม่ดีหรือผลลัพธ์ที่มีอคติจาก AI, 44% ของทีม ระบุว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่น่ากังวลนี้ การแพร่กระจายของ AI ยังทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามการตัดสินใจของ AI แสดงให้เห็นถึงการใช้งานอย่างมีจริยธรรม หรือแม้แต่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ
มากกว่า 42% ของทีมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะผ่านการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ AI ในวันนี้
การกำกับดูแล AI อย่างเชิงรุกไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป มาตรฐานเช่น ISO 42001 มอบกรอบการทำงานที่สำคัญสำหรับความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยต่อต้านความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม
เสริมสร้างศักยภาพพนักงานของคุณโดยไม่ลดทอนความปลอดภัย
พนักงานกำลังใช้ประโยชน์จาก AI เพราะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาอย่างแท้จริง การพยายามห้ามใช้ AI โดยสิ้นเชิงจะนำไปสู่ความขัดแย้งภายในองค์กรและการแพร่กระจายของ AI ที่ไม่ได้รับการควบคุมในระบบ IT ที่ไม่ได้รับการรับรอง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น องค์กรควรส่งเสริมการนำ AI มาใช้อย่างปลอดภัยผ่านนโยบายที่ชัดเจน การปฏิบัติด้าน AI ที่มีจริยธรรม และการมองเห็นการใช้งานเครื่องมือ AI ที่ไม่ได้รับอนุญาต
82% ของผู้นำคาดว่าพนักงานจะร้องเรียนหากมีการบล็อกเว็บไซต์ AI ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างง่ายๆ
ลำดับความสำคัญของแรงงานชัดเจน:
- 42. 44% ให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพ
- 14. 63% ให้ความสำคัญกับนโยบายและความปลอดภัยของบริษัท
- 42. 93% ให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่าง
พวกเขาต้องการทางออกที่ไม่บังคับให้ต้องประนีประนอมระหว่างความเร็วและความปลอดภัย
โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดคือการซ่อนความซับซ้อนทั้งหมดของ LLM ด้านหลังให้อยู่ในข้อตกลงเดียวกับผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบผ่านสัญญาและแอปพลิเคชันของพวกเขาในการจัดการความซับซ้อนทั้งหมดของการกำหนดมาตรฐาน AI เดียว เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะของ LLM หรือโมเดลใด ๆ มันช่างดีเหลือเกิน
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการมีเครื่องมือที่เชื่อถือได้และเป็นหนึ่งเดียวซึ่ง ช่วยให้การจัดการ AI เป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมไอทีและทีมความปลอดภัย ทำให้ทีมสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
จากความโกลาหลสู่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ยุคแห่งการแพร่กระจายของปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้การควบคุมกำลังจะสิ้นสุดลง ถึงเวลาแล้วที่จะนำพลังกลับคืนสู่วงการไอที:
❌ หยุด: การพึ่งพาการใช้เครื่องมือ AI แบบเฉพาะกิจและหวังผลลัพธ์ที่ดี โดยปล่อยให้เกิดการขยายตัวของ AI ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนกลายเป็นจุดบอดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จัดการไม่ได้
❌ หยุด: การบังคับใช้การห้ามใช้ AI แบบครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานและนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการควบคุม
❌ หยุด: การประเมินเครื่องมือ AI แบบเฉพาะกิจสำหรับแต่ละทีม ทำให้การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพแทบเป็นไปไม่ได้
✅ เริ่มต้น: การนำแพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์มาใช้ ซึ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น พร้อมมอบความพร้อมในการตรวจสอบตามข้อกำหนด การควบคุมความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ—ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญทั้งหมดของกรอบการกำกับดูแล AI สมัยใหม่
✅ เริ่มต้น: ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ AI ตั้งแต่แรกเริ่ม ผสานมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเข้ากับกลยุทธ์ AI ของคุณตั้งแต่วันแรก แทนที่จะมองว่าเป็นเรื่องรอง
✅ เริ่มต้น: ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้โซลูชัน AI ที่มีความปลอดภัยระดับองค์กรและสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบได้ เช่น โซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 42001
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ถูกออกแบบมาแตกต่างออกไป เราเข้าใจว่าผู้นำด้านไอทีต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือ AI อีกตัวหนึ่ง พวกเขาต้องการระบบการจัดการ AI ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาการขยายตัวที่ไม่เป็นระเบียบและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 42001 แล้ว สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับ AI ที่น่าเชื่อถือในที่ทำงาน การรับรองนี้ให้การรับประกันที่ตรวจสอบได้ว่าระบบของเราให้บริการความปลอดภัยของข้อมูล ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ AI อย่างรับผิดชอบ ซึ่งผู้นำด้านไอทีต้องการอย่างเร่งด่วน ผ่านกรอบการกำกับดูแล AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลระดับโลก
เส้นทางข้างหน้า
การขยายตัวของ AI เป็นแนวหน้าอันตรายสำหรับองค์กรสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำด้านไอที
ในความคิดของฉัน ยิ่งมีผู้ขายน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น... ผู้ขายแต่ละรายเพิ่มเวลา ค่าใช้จ่าย ความยุ่งยาก และปัญหา มันแย่มาก
นี่คือเหตุผล: งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าพนักงานหันไปใช้ AI ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม การขาดความรับผิดชอบและความพร้อมในการตรวจสอบที่น่าตกใจยังคงเปิดช่องให้ธุรกิจของคุณเสี่ยงต่อปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ: เส้นทางข้างหน้าไม่ใช่การจำกัด แต่เป็นการควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ ทางออกคือการรวม AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งให้ทั้งประสิทธิภาพที่พนักงานต้องการและการกำกับดูแลระดับองค์กรที่ผู้นำต้องการ
นี่คือโซลูชัน ClickUp: ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อขจัด AI Sprawl ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 42001 เราไม่ได้มอบเพียง AI ที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังมีระบบการจัดการ AI ที่สามารถตรวจสอบได้ การรับรองนี้ยืนยันว่า ClickUp มอบความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และกรอบการทำงานที่รับผิดชอบ เพื่อเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
หมายเหตุเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย: ข้อมูลสำหรับรายงานนี้ถูกรวบรวมในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ปลายเดือนกรกฎาคม 2025 แบบสำรวจประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 10 ข้อ ดำเนินการแบบไม่เปิดเผยตัวตนกับผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีตัวแทนจากหลากหลายบทบาทวิชาชีพ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงานที่มีความรู้เฉพาะทางและผู้ประกอบการ สำหรับระเบียบวิธีวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลการวิจัยโดยละเอียด กรุณาติดต่อ research@clickup.com