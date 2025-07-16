แบบสำรวจ: พนักงาน 1,000 คนพูดถึงการขยายตัวของ AI และวิธีแก้ไข

ผู้นำธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะขัดแย้งในการลงทุน การใช้จ่ายด้าน AI เพิ่มขึ้น 130% แต่ 80% ขององค์กรรายงานว่า ไม่มีผลกระทบ EBIT ที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร จากการลงทุนใน AI สร้างสรรค์ (ที่มา:Wharton, McKinsey)
ช่องว่างระหว่างการลงเงินกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเอง แต่เกิดจากกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง และขับเคลื่อนโดยความกลัว ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของตัวแทนอย่างไม่ควบคุม (agent sprawl) และการมีเครื่องมือมากเกินไป
ความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังกำลังผลักดันให้เกิดความหมกมุ่นอย่างเร่งรีบในการนำเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันมาใช้ใหม่ โดยไม่ได้ตั้งใจสร้าง "การขยายตัวของ AI" ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ไม่เชื่อมโยงกัน ที่เครื่องมือแต่ละชิ้นมีพลังแต่ขาดบริบทร่วมของพื้นที่งานหลักของทีม
ความวุ่นวายภายในนี้กำลังแพร่กระจายสู่สายตาสาธารณะ โดยบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Salesforce และ Atlassian เริ่มจำกัดหรือบล็อกการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเครื่องมือของบุคคลที่สาม
ความวุ่นวายและการแตกแยกในลักษณะนี้เองที่ท้าทายสมมติฐานที่ว่าเครื่องมือ AI ตัวต่อไปจะสามารถแก้ปัญหาการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางได้ เพื่อก้าวข้ามการคาดเดาและเปิดเผยความเป็นจริงของการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวัน เราได้ทำการสำรวจพนักงานความรู้มากกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก
เป้าหมายของเราคือการตอบคำถามสำคัญ: ต้นทุนที่แท้จริงของการขยายตัวของ AI คืออะไร และ อะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่ผลักดันให้พนักงานความรู้ยอมรับการใช้ AI อย่างบ่อยครั้งและมีมูลค่าสูง?
ผลการสำรวจที่สำคัญ:
- มีเพียง 7.2% ของทีม ที่ให้คะแนนกลยุทธ์ AI ของตนว่า "มีประสิทธิภาพสูงมาก" พร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่ง
- 91% ของพนักงาน ใช้เครื่องมือ AI เพียง 1-4 เครื่องต่อสัปดาห์ แม้ว่าบริษัทจะลงทุนในเครื่องมือเหล่านี้หลายสิบรายการ
- 44. 8% ของทีม ได้ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่นำมาใช้ในปีที่ผ่านมาแล้ว
- ผู้ใช้ที่มีระบบ AI ผสานการทำงาน มีโอกาสสูงกว่า 2.78 เท่า ที่จะใช้งานเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง
ทางออกคืออะไร? งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า AI ที่ทำงานร่วมกับบริบทและบูรณาการอย่างครบวงจร สามารถสร้างอัตราการยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
การละทิ้ง AI ครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นแล้ว
ในขณะที่ฝ่ายไอทียังคงใช้จ่ายอย่างไม่หยุดยั้ง พนักงานได้ลงคะแนนเสียงด้วยกระบวนการทำงานของพวกเขาแล้ว แม้จะมีการลงทุนในเครื่องมือ AI หลายสิบรายการ 91% ของพนักงานใช้เพียง 1-4 เครื่องมือต่อสัปดาห์:
- 54. 4% ใช้เพียง 1-2 เครื่องมือ
- 36. 8% ใช้เครื่องมือ 3-4 ชิ้น
- เพียง 9% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นหรือมากกว่าเป็นประจำ
ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น 44.8% ของทีมได้ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่นำมาใช้ภายในปีที่ผ่านมาแล้ว:
- 32. 0% ละทิ้งเครื่องมือบางอย่าง (น้อยกว่าครึ่ง)
- 12. 8% ละทิ้งการลงทุนใน AI มากกว่าครึ่งหนึ่ง
นี่ไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาตที่สูญเปล่าเท่านั้น—แต่ยังเป็นเวลาในการนำไปใช้ที่สูญเสียไป ทรัพยากรในการฝึกอบรม และความไว้วางใจของพนักงานที่ลดลงในโครงการ AI ในอนาคตอีกด้วย
ข้อความชัดเจน: พอร์ตโฟลิโอ AI ของคุณอาจมีน้ำหนักที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่มาก ทุกเครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ปลดเครื่องมือเดิมออก จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่คุณจะละทิ้งเครื่องมือเหล่านั้นในอนาคต
ภาษีที่ซ่อนอยู่ของการสลับบริบท
เกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมด (46.5%) ถูกบังคับให้สลับใช้เครื่องมือ AI สองหรือมากกว่านั้น เพื่อทำงานเพียงงานเดียวให้เสร็จ
รูปแบบที่ฆ่าประสิทธิภาพการทำงานนี้—เริ่มต้นในเครื่องมือหนึ่ง คัดลอกผลลัพธ์ไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง ปรับแต่งคำสั่งใหม่ และปรับข้อมูลให้ตรงกัน—ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความสอดคล้องและความสับสน นี่ไม่ใช่การอัตโนมัติ แต่เป็นการซับซ้อน
ผลกระทบปรากฏให้เห็นในความพึงพอใจของผู้ใช้:
- 79. 3% ของพนักงาน รายงานว่าความพยายามในการใช้คำสั่ง AI รู้สึกสูงเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าของผลลัพธ์ที่ได้
- เพียง 21.7% เท่านั้น ที่ประสบกับความไม่สอดคล้องระหว่างความพยายามกับคุณค่าที่ได้รับ
สวิตช์เครื่องมือแต่ละตัวต้องการ:
- การอธิบายบริบทใหม่
- การจัดรูปแบบข้อมูลใหม่
- การจัดการอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน
- การปรับความขัดแย้งของผลลัพธ์
ภาระทางปัญญาจะสะสมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งการใช้ AI กลายเป็นเรื่องยากกว่าการทำงานด้วยตนเอง
สรุป: คุณไม่ได้สูญเสียเพียงแค่ประสิทธิภาพจากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น—คุณกำลังฝึกให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงการใช้ AI ไปโดยสิ้นเชิง
AI ทำงานในความมืด: ไม่มีบริบท
มากกว่าหนึ่งในสามของพนักงาน (34.4%) ใช้เครื่องมือ AI โดยไม่มีการผสานรวม กับพื้นที่การทำงานหลักของพวกเขา—โครงการ เอกสาร และการแชท
นั่นหมายความว่า ระบบ AI ไม่รู้จักโครงการของตน ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารของตน และไม่สามารถเข้าใจการสนทนาของตนได้ มันเหมือนกับการจ้างผู้ช่วยแล้วปิดตาพวกเขาไว้
สถิติการผสานรวมเผยให้เห็นขอบเขตทั้งหมดของปัญหา:
|ระดับการบูรณาการ
|เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้
|การบูรณาการอย่างสมบูรณ์ (ทั้ง 3 พื้นที่การทำงาน)
|25. 6%
|การแยกตัวแปรบางส่วน (2 พื้นที่)
|22. 8%
|การผสานรวมขั้นต่ำ (1 พื้นที่)
|17. 3%
|การผสานรวมเป็นศูนย์
|34. 4%
เมื่อ AI ไม่สามารถเข้าถึงบริบทที่งานเกิดขึ้นได้ ทุกการโต้ตอบจะเริ่มต้นจากศูนย์—ส่งผลให้เกิดการใช้เครื่องมือ AI ที่ซ่อนอยู่ (shadow AI) โดยไม่มีการกำกับดูแลหรือการผสานรวมที่เหมาะสม ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลพื้นฐานด้วยตนเอง อธิบายคำศัพท์ และสร้างบริบทที่มีอยู่แล้วในระบบการทำงานของพวกเขาขึ้นมาใหม่
ความเป็นจริง: หากไม่มีการผสานรวม เครื่องมือ AI จะกลายเป็นเพียงเครื่องคิดเลขที่มีราคาแพง เพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ
คนงานกำลังขอให้มีเครื่องมือน้อยลง ไม่ใช่มากขึ้น
นี่คือข้อค้นพบที่ควรหยุดทุกการประชุมกลยุทธ์ AI ทันที: 77. 5% ของพนักงานจะรู้สึกเฉยๆ หรือโล่งใจหากเครื่องมือ AI ของพวกเขาถูกนำออกไปครึ่งหนึ่ง
การวิเคราะห์แยกส่วนเผยให้เห็นถึงความลึกของความเหนื่อยล้าของเครื่องมือ:
- 53. 6% จะรู้สึกเฉยๆ
- 23. 9% จะรู้สึกโล่งใจจริงๆ
- เพียง 15% เท่านั้นที่จะรู้สึกไม่พอใจกับการรวมกิจการ
พวกเขาไม่ใช่ผู้ต่อต้านเทคโนโลยี—แต่เป็นผู้ใช้ความรู้ที่จมอยู่ในความซับซ้อนของเครื่องมือ ซึ่งมองว่าการรวมศูนย์เป็นความปลดปล่อย พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำหลายคนไม่เข้าใจ—เครื่องมือมากขึ้นหมายถึงการสลับบริบทมากขึ้น รหัสผ่านมากขึ้น อินเทอร์เฟซให้เรียนรู้มากขึ้น และในที่สุด ผลผลิตก็น้อยลง
เส้นทางข้างหน้าชัดเจน: ความสำเร็จของ AI มาจากการรวมศูนย์ ไม่ใช่การกระจายตัว ทีมของคุณไม่ได้ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม—พวกเขาต้องการความเรียบง่าย
หลักฐาน: การบูรณาการเปลี่ยนทุกสิ่ง
ข้อมูลได้รวมตัวกันเป็นผลึกแห่งความจริงเดียว: การผสานรวมคือความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของ AI
ข้อได้เปรียบของการบูรณาการ
พนักงานที่ใช้ AI แบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบมี โอกาสสูงกว่า 2.78 เท่า ที่จะใช้ AI อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน:
- 21. 1% ของผู้ใช้ที่ผสานระบบรายงานการใช้ AI มากกว่า 20 ครั้งต่อวัน
- เพียง 7.6% ของผู้ใช้ที่ไม่ได้รวมระบบสามารถบรรลุความถี่นี้
ความจริงของผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีใครอยากเผชิญ
น้อยกว่า 1 ใน 10 ทีมที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มีความหมายจาก AI ได้
📊 ตัวชี้วัด ROI หลัก:
- เพียง 7.2% เท่านั้น ที่ให้คะแนนกลยุทธ์ AI ของตนว่า "มีประสิทธิภาพสูงมาก" พร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่ง
- มากกว่า 66% กำลังค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำไปใช้ของ AI อย่างกระตือรือร้น
- 95% ของพนักงานมักจะเลือกใช้เครื่องมือเพียง 1-2 ชิ้นต่องานเมื่อมีตัวเลือกให้
นี่ไม่ใช่ความผิดหวัง แต่เป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง การแย่งชิงความเชี่ยวชาญจากภายนอกเผยให้เห็นถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าแนวทางปัจจุบันล้มเหลวแล้ว—ซึ่งมักเกิดจากการขาดการกำกับดูแลอย่างลึกซึ้งในวิธีการออกแบบและนำกลยุทธ์ด้าน AI ไปใช้
พฤติกรรมของคนงานบอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริง พวกเขาเข้าใจโดยสัญชาตญาณในสิ่งที่กลยุทธ์หลายอย่างมองข้ามไป: การแพร่กระจายของเครื่องมือคือศัตรูของประสิทธิภาพการทำงาน
ความจริงที่โหดร้าย: กลยุทธ์ AI ของคุณอาจไม่ได้ผล และทีมของคุณก็รู้ดี
จากเมืองขยายตัวไร้ทิศทางสู่กลยุทธ์ที่ชัดเจน
การวิจัยชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่ชัดเจนสำหรับผู้นำที่พร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการแพร่กระจายของ AI:
❌ หยุด:
- การจัดหาโซลูชันเฉพาะจุดโดยไม่มีแผนการบูรณาการแบบเนทีฟ
- การวัดความสำเร็จของ AI โดยจำนวนเครื่องมือแทนที่จะใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- การเพิกเฉยต่อหลักฐานที่เพิ่มขึ้นของความเหนื่อยล้าและการละทิ้งเครื่องมือ
- การสร้างกระบวนการทำงานที่ขึ้นอยู่กับการผสานรวมของบุคคลที่สามที่ไม่เสถียร
✅ เริ่มต้น:
- การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ AI ปัจจุบันของคุณเพื่อความซ้ำซ้อนและการละทิ้ง
- ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา AI ที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งและสอดคล้องกับบริบท
- การวัดความสำเร็จผ่านอัตราการนำไปใช้และการเพิ่มประสิทธิภาพ
- การรวมศูนย์รอบแพลตฟอร์มที่ให้บริการ AI ภายในกระบวนการทำงานของคุณ
โซลูชัน AI ตามบริบท
นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp Brain—ไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกชิ้นที่จะเพิ่มเข้าไปในความยุ่งเหยิงของคุณ แต่เป็นทางออกที่แท้จริง
ไม่เหมือนกับผู้ช่วย AI ทั่วไป ClickUp Brain:
- เรียนรู้ บริบทเฉพาะและคำศัพท์เฉพาะขององค์กรของคุณ
- ดำเนินการ ภายในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ (ไม่ต้องสลับเครื่องมือ)
- มอบ ความสามารถด้าน AI ครอบคลุมทุกพื้นที่การทำงานจากแพลตฟอร์มเดียว
- ส่งมอบ การผสานรวมที่ขับเคลื่อนอัตราการยอมรับสูงขึ้น 2.78 เท่า
รายงานจากผู้ใช้ ClickUp Brain:
- 2. อัตราการผสานรวมเต็มรูปแบบสูงกว่า 26 เท่า
- 39. 1% บรรลุการผสานรวมอย่างสมบูรณ์ (เทียบกับ 17. 3% สำหรับเครื่องมืออื่น ๆ)
- 27. 1% ประสบความหงุดหงิดกับ AI น้อยมาก—อัตราความพึงพอใจสูงสุด
- 83% แสดงความโล่งใจต่อการรวมเครื่องมือ (เทียบกับ 13.5% ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้)
ผู้ใช้เหล่านี้ได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้ผลและมักจะหันไปใช้ความเรียบง่ายรอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยธรรมชาติ
บทสรุป: การผสานรวมอย่างลึกซึ้งและในตัวไม่เพียงแต่ปรับปรุง AI เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมอีกด้วย
ทางเลือกชัดเจน
งานวิจัยของเราพิสูจน์แล้วว่า การขยายตัวของ AI อย่างไร้ทิศทางกำลังทำลายคำมั่นสัญญาของ AI—ที่จะขจัดงานซ้ำซาก ไม่ใช่สร้างงานเพิ่มขึ้น ด้วยความผิดหวังจากความกระจัดกระจาย พนักงานจึงปฏิเสธเครื่องมือ ทอดทิ้งการลงทุน และโหยหาการรวมศูนย์
กลุ่มคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง: AI ที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งและเข้าใจบริบท
อนาคตเป็นขององค์กรที่เข้าใจความจริงข้อนี้: คุณค่าของ AI ไม่ได้มาจากการมีเครื่องมือมากมาย แต่มาจากการมีเครื่องมือที่เหมาะสม—เครื่องมือที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คำถามสำหรับผู้นำทุกคน:
คุณจะยังคงขยายพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ มองดูอัตราการถูกทิ้งร้างเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนการลงทุนที่น่าผิดหวังอยู่หรือไม่?
หรือคุณจะเลือกเส้นทางที่พิสูจน์แล้วของ AI ที่เข้าใจบริบท?
ลงมือทำวันนี้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain
AI เพียงหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน
📺 เข้าถึงเว็บบินาร์ตามความต้องการและคู่มือปฏิบัติการ
ดูว่าทีมชั้นนำกำลังขจัดปัญหาการขยายตัวของ AI อย่างไรและบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง
หารือเกี่ยวกับโอกาสในการรวมระบบ AI ขององค์กรคุณกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
ระเบียบวิธีวิจัย: ข้อมูลสำหรับรายงานฉบับนี้ถูกรวบรวมในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์กลางถึงปลายเดือนมิถุนายน 2568 การสำรวจประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 10 ข้อ ดำเนินการแบบไม่เปิดเผยตัวตนกับผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีตัวแทนจากหลากหลายบทบาทวิชาชีพ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงานที่มีความรู้เฉพาะทางและผู้ประกอบการ สำหรับระเบียบวิธีวิจัยฉบับสมบูรณ์และผลการวิจัยโดยละเอียด กรุณาติดต่อ research@clickup.com