การศึกษาของ Forrester: ClickUp มอบผลตอบแทนการลงทุน 384% และประหยัดเวลาได้ 92,400 ชั่วโมงภายในปีที่ 3

ในโลกดิจิทัลที่เร่งรีบในปัจจุบันการขยายตัวของงานที่ไร้ทิศทางคือภัยเงียบที่บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือที่แยกจากกัน ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และกระบวนการทำงานแบบแมนนวล ล้วนดูดกลืนเวลาและพลังงานของทีมงานในทุกที่
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเรียกคืนชั่วโมงเหล่านั้น เพิ่มรายได้ และเสริมพลังให้กับทีมงานของคุณ—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว?
นั่นคือสิ่งที่การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม (TEI) ล่าสุดของ Forresterเปิดเผยเกี่ยวกับClickUp อย่างแท้จริง การศึกษานี้ได้รับการว่าจ้างโดย ClickUp และจัดทำโดย Forrester Research ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการรวมงานไว้ใน Converged AI Workspace
ตัวเลข: ผลตอบแทนที่พูดแทนตัวเอง
การวิเคราะห์อย่างเข้มงวดของ Forrester พบว่า ในระยะเวลาสามปี องค์กรแบบผสม* ที่ใช้ ClickUp สามารถบรรลุผลดังต่อไปนี้:
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 384%
- ประหยัดเวลาการทำงานที่มีประสิทธิผล 92,400 ชั่วโมง ภายในปีที่ 3 ผ่านระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
- รายได้เพิ่มขึ้น 3.9 ล้านดอลลาร์ ด้วย ClickUp
- ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า 6 เดือน
กาวที่เชื่อมสิ่งที่เราทำคือการจัดการเวิร์กโฟลว์... เราไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์เหล่านี้ได้หากไม่มี ClickUp.
*องค์กรแบบผสมคือบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ต่อปี 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงาน 1,000 คน องค์กรนี้เป็นตัวแทนของลูกค้าที่ได้รับการสัมภาษณ์ และถูกนำมาใช้เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ทางการเงินแบบรวม
นี่คือการแยกแยะทางภาพของสิ่งที่ตัวเลขเหล่านี้หมายถึงสำหรับคุณ:
วิธีที่ ClickUp ส่งมอบผลลัพธ์: AI, การทำงานอัตโนมัติ และการหลอมรวม
1. การปลดปล่อยศักยภาพการทำงานผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ทีมที่ใช้ ClickUp ประหยัดเวลาเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อพนักงานต่อเดือน ภายในปีที่ 3 ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นสรุปการประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติ การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำและการสลับบริบท ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงได้
ฉันชอบ AI มาก ฉันชอบ AskAI มันมีประสิทธิภาพมาก ฉันมีชุดแดชบอร์ด — ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา ฉันจะดู [พวกนี้] เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ เพื่อเข้าใจว่าโครงการต่างๆ มีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง
2. การขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้โดยไม่เพิ่มจำนวนพนักงาน
โดยการจัดสรรเวลาที่ประหยัดได้ใหม่ให้กับโครงการที่สร้างคุณค่า องค์กรต่างๆ พบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 7 เท่า ในบางแผนกและสร้างรายได้ใหม่ 3.9 ล้านดอลลาร์ ภายในสามปี พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถรับลูกค้าได้มากขึ้น เปิดตัวแคมเปญได้มากขึ้น และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น—โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
เราบริหารจัดการงานการตลาดประมาณ 500 งานต่อเดือน... หากไม่มี ClickUp เราจะสามารถจัดการได้เพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณงานนี้เท่านั้น
3. ยกเลิกการใช้เครื่องมือรุ่นเก่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ClickUp แทนที่โซลูชันการจัดการโครงการที่กระจัดกระจาย ลดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์เก่าลงถึง 60% ภายในปีที่ 3 และประหยัดเวลาการจัดการ IT นั่นคือ การประหยัดค่าใช้จ่ายถึง $114,000 สำหรับองค์กรรวม พร้อมประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้จากการมีทุกอย่างในที่เดียว
การสื่อสารเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดนี้... จะถูกลบออกทันทีหากคุณทำมันถูกต้อง และนั่นมีคุณค่าอย่างยิ่ง
4. มอบประโยชน์ที่วัดไม่ได้เพื่อความสุขของลูกค้าและทีมงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น: เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการติดตามปัญหาที่ดีขึ้นทำให้คะแนน CSATสูงกว่า 90
- ประสบการณ์ของพนักงานที่ดีขึ้น: การรวมงานและการสื่อสารเป็นศูนย์กลางช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีม
- แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง: การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการจัดการความรู้ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
หนึ่งปีต่อมา หลังจากที่เราได้ใช้ ClickUp... เธอสามารถพาคุณพ่อไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ในช่วงฤดูยื่นภาษีได้ นั่นคือความแตกต่างที่ ClickUp สร้างขึ้น—จากน้ำตาในห้องน้ำสู่รอยยิ้มที่ดิสนีย์
ทำไมจึงสำคัญ
การศึกษา Forrester TEI ยืนยันสิ่งที่ลูกค้า ClickUpรู้อยู่แล้ว: การรวมงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายธุรกิจ ขับเคลื่อนรายได้ หรือเพียงแค่ต้องการคืนเวลาให้กับทีมของคุณ ClickUp มอบผลลัพธ์ที่วัดได้
จากผลตอบแทนจากการลงทุนในการบริหารโครงการไปจนถึงพลังของConverged AI Workspace ข้อมูลชัดเจน: เครื่องมือที่น้อยลง, มีบริบทมากขึ้น, และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น สร้างพื้นที่ให้ทีมสามารถทำงานได้ดีที่สุด
