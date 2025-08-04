การทำงานร่วมกันข้ามทีม: วิธีทำลายกำแพงแบ่งแยกและทำงานอย่างชาญฉลาด

เมื่อคุณได้ยินคำว่า 'การทำงานร่วมกันข้ามทีม' คุณนึกถึงอะไร?
อาจมีการประชุมทีมมากมาย อีเมล และสับสนวุ่นวาย แต่ลองนึกถึงThe Internship ที่สองนักศึกษาฝึกงานซึ่งดูไม่เข้าพวกต้องร่วมมือกับนักเขียนโค้ด นักการตลาด และนักวิเคราะห์ เพื่อเอาชนะการแข่งขันระดับบริษัทที่ Google พวกเขาไม่ได้ชนะเพราะเป็นคนฉลาดที่สุด แต่พวกเขาชนะเพราะเรียนรู้ที่จะทำงานข้ามทีมและทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
นั่นคือลักษณะที่แท้จริงของการทำงานร่วมกันในที่ทำงานทีมงานหลายทีมนำรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันมาสู่โต๊ะ แต่แรงผลักดันจะหายไปหากขาดความไว้วางใจและโครงสร้าง
คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยการสร้างทีมที่ดีขึ้น การสื่อสารที่ชัดเจน และนิสัยที่ชาญฉลาดขึ้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมในองค์กรของคุณเอง และทำลายกำแพงระหว่างแผนกโดยไม่ทำให้งานช้าลง
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานออฟฟิศใช้เวลาถึง 42% ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้ายังคงถูกมองว่าเป็นเรื่องยาก
ความร่วมมือระหว่างทีมคืออะไร?
การร่วมมือข้ามทีม หรือที่มักเรียกว่าการร่วมมือข้ามสายงาน หมายถึงการที่แผนกต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่ง ๆ ทีมเหล่านี้อาจประกอบด้วยนักออกแบบ นักพัฒนา นักการตลาด และทีมขาย แต่ละกลุ่มจะนำความเชี่ยวชาญของตนเองมาใช้เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ต่างจากการร่วมมือภายในแผนกทีมข้ามสายงานจะช่วยทำลายกำแพงที่กั้นขวางความก้าวหน้า
📌 iPhone เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดของความร่วมมือข้ามทีมApple's 'Project Purple'ได้รวมวิศวกรด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และการออกแบบเข้ากับทีมการตลาด พวกเขาสร้างต้นแบบ, นำเสนอผู้บริหาร, รวบรวมข้อเสนอแนะ, และปรับปรุงข้อเสนอร่วมกัน
วิศวกรคนหนึ่งถึงกับเป็นผู้นำการตลาดเปิดตัวและแสดงในเดโมแรก ทีมงานมักมีความขัดแย้ง สื่อสารผิดพลาด และทำงานภายใต้ความกดดัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจนมาก ปัจจุบัน iPhone สร้างรายได้ให้ Apple ถึง 52%
ทำไมการร่วมมือข้ามทีมจึงมีความสำคัญ
สองคำ: การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ
ทีมที่ทำงานแยกกันจะพลาดรายละเอียดที่สำคัญและสร้างความสับสนระหว่างแผนก ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือชุมชนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความพึงพอใจของพนักงาน เมื่อทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคที่พบเจอร่วมกันได้ และทำให้โครงการก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
💡 ถามใครก็ตามที่คิดค้นหลอดไฟ แล้วคุณอาจจะได้ยินชื่อ โทมัส เอดิสัน แต่เบื้องหลังเอดิสันมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงที่เขาเรียกว่า 'มัคเกอร์'ซึ่งรวมถึงวิศวกร ช่างเครื่อง นักเคมี ช่างภาพ ช่างไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ละคนได้นำความเชี่ยวชาญและมุมมองที่แตกต่างกันมาสู่โครงการนี้ เปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงผ่านการทดสอบและการทดลองอย่างไม่หยุดยั้ง
หลอดไฟ, เครื่องเล่นเสียง, ภาพยนตร์ และสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งอีกหลายร้อยอย่างที่เรามองข้ามคุณค่าไปนั้น ไม่ใช่ผลงานของบุคคลเพียงคนเดียว ทุกสิ่งล้วนเกิดจากการคิดอย่างเป็นเอกภาพและการรับผิดชอบงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
เมื่อคุณสร้างวัฒนธรรมนั้นโดยใช้การสื่อสารแบบรวมศูนย์และกิจวัตรการประชุมออนไลน์ที่สม่ำเสมอ ความก้าวหน้าจะรู้สึกราบรื่นยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ก็ดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง:
- โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็ว: ทุกคนเข้าใจเป้าหมาย แบ่งงานกันทำ และส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น
- ผลลัพธ์ดีขึ้น: แต่ละแผนกเพิ่มข้อมูลของตนและเติมเต็มช่องว่างที่แผนกอื่นอาจมองข้าม
- นวัตกรรมเกิดขึ้น: การคิดร่วมกันนำไปสู่ความคิดที่ดีกว่าที่ทีมแต่ละทีมอาจไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเอง
- การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น: ทีมสามารถเชื่อมต่อได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาทำงานเพื่อผลลัพธ์เดียวที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน
- การพัฒนาทักษะของพนักงาน: บุคลากรจะพัฒนาทักษะของตนเองเมื่อได้เรียนรู้วิธีการที่ทีมอื่น ๆ ใช้ในการแก้ไขปัญหา
- การรักษาความแข็งแกร่ง:การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมองค์กรช่วยรักษาทีมที่แข็งแกร่งไว้ และช่วยดึงดูดผู้สมัครใหม่
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสุขมากขึ้น: โครงการให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้นมีส่วนร่วมทั้งเวลาและความเชี่ยวชาญของตน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Amazon ใช้แนวคิด 'ทีมพิซซ่าสองถาด' โดยจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ที่มีความหลากหลายในหน้าที่ ซึ่งสามารถเลี้ยงด้วยพิซซ่าสองถาดได้ ทีมเหล่านี้ทำงานอย่างอิสระ ช่วยให้สามารถตัดสินใจและสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาบริการต่างๆ เช่น AWS และ Prime
ความท้าทายทั่วไปที่ทีมต้องเผชิญ
เมื่อคุณเปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนไปสู่ความร่วมมือของทีมอย่างแท้จริง คุณจะพบกับอุปสรรคที่ทดสอบทุกส่วนของระบบของคุณ มาดูตัวอย่างของปัญหาที่พบบ่อยที่สุดกัน โดยเฉพาะปัญหาที่พนักงานใหม่ต้องเผชิญ
1. ผู้คนไม่ได้ไว้วางใจเพื่อนร่วมทีมที่ไม่คุ้นเคยเสมอไป
โดยทั่วไปแล้ว พนักงานของคุณจะระมัดระวังในการไว้วางใจผู้ที่ไม่เคยร่วมงานด้วยมาก่อน ความลังเลนี้จะแสดงออกในรูปแบบที่เงียบสงบ ซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าและทำลายแรงขับเคลื่อนของทีมก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีก
บางคนออกจากงานก่อนเวลาเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่ช่วยเหลือเท่าเทียมกันหรือไม่จริงจังกับงาน บางคนเก็บความคิดไว้เพราะกลัวว่าคนอื่นจะเอาเครดิตไป
ความกลัวนั้นอาจรู้สึกเกินจริง แต่เป็นความจริง ในสถานที่ทำงานที่มีความกดดันสูง พนักงานหลายคนคิดว่าการปกป้องบทบาทของตนหมายถึงการเก็บความเชี่ยวชาญไว้กับตัวเอง ทัศนคตินี้ทำลายความก้าวหน้าได้เร็วกว่าความไร้ความสามารถเสียอีก
2. กระบวนการที่ไม่สอดคล้องกันและการสื่อสารที่ผิดพลาด
✍️ ในช่วงต้นทศวรรษ 1490เลโอนาร์โด ดา วินชีเริ่มบันทึกสมุดโน้ตด้วยข้อสังเกตที่ละเอียดในสี่หัวข้อหลัก ได้แก่ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม กลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์ สมุดโน้ตเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามโคเด็กซ์ของเขา มีหลายพันหน้าที่เต็มไปด้วยภาพร่าง ทฤษฎี และแผนภาพ
แม้จะมีความเฉลียวฉลาดเพียงใด ดา วินชี ก็มักทิ้งโครงการของเขาไว้ไม่เสร็จสมบูรณ์ แม้กระทั่งโครงการที่เขาตั้งใจจะตีพิมพ์ก็ตาม เขาขาดกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง การสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน และระบบการดำเนินงานที่จะช่วยให้แนวคิดเหล่านั้นกลายเป็นจริง
ผู้นำทีมของคุณเผชิญกับความท้าทายเดียวกันเมื่อพวกเขาพึ่งพาขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกันหรือความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน หลายทีมมักคิดว่าการร่วมมือจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้น ความคิดเช่นนี้สร้างปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ในด้านการส่งมอบ แต่ยังรวมถึงการไว้วางใจ ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบในระหว่างแผนกต่าง ๆ
ข่าวดีก็คือมันสามารถทำงานในทางกลับกันได้เช่นกัน เมื่อคุณแก้ไขจุดอ่อนเพียงจุดเดียว คุณก็สร้างแรงผลักดันให้กับทั้งระบบได้ กระบวนการที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น ผลลัพธ์แข็งแกร่งขึ้น และความก้าวหน้าข้ามทีมเกิดขึ้นจริง
3. ความท้าทายทางกายภาพและการจัดการโลจิสติกส์
แม้ว่าพนักงานของคุณต้องการที่จะร่วมมือกันมากขึ้น แต่พวกเขามักไม่สามารถทำได้เนื่องจากอุปสรรคทางกายภาพและลอจิสติกส์ ในสำนักงานแบบดั้งเดิม แผนกต่างๆ มักจะนั่งอยู่บนชั้นอื่น ปีกอื่น หรือแม้กระทั่งในอาคารแยกต่างหาก การแยกตัวนี้สร้างความห่างเหินทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ทำให้การแบ่งปันความคิดหรือการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องยากขึ้น
คุณอาจเสนอพื้นที่ร่วมกันสำหรับการทำงานร่วมกันแบบพบหน้า แต่เวลาเดินทาง การจองห้อง และการตั้งค่าทางเทคนิคก็ยังทำให้ทุกอย่างล่าช้าแม้ในกรณีนั้น
ทีมที่ทำงานทางไกลต้องเผชิญกับอุปสรรคที่แตกต่างออกไป: เวลา. เมื่อสมาชิกในทีมกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ประเทศต่างๆ หรือเขตเวลาที่แตกต่างกัน การประชุมสดหรือการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วจะยากขึ้น บางคนทำงานตอนเช้า คนอื่นเข้าสู่ระบบตอนกลางคืน ซึ่งทำให้การประชุมออนไลน์ขาดความต่อเนื่องและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง
ClickUp ยังพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมสามารถเชื่อมช่องว่างบางส่วนได้ แต่สิ่งกีดขวางเหล่านี้จะไม่หายไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือการร่วมมือที่เหมาะสมและแนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาด คุณสามารถเอาชนะระยะทางได้
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ นั่นหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
วิธีปรับปรุงการร่วมมือข้ามทีม
ประโยชน์และความท้าทายของการทำงานร่วมกันข้ามทีมนั้นชัดเจน แต่คุณจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมได้อย่างไร? มาดูขั้นตอนสำคัญในกระบวนการนี้กัน:
1. ปรับเป้าหมายร่วมกันให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมและ OKR
คุณเคยพยายามให้ทีมอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ แต่กลับได้ยินว่า 'นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความสำคัญ' ไหม? มันอาจรู้สึกน่าหงุดหงิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงการนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้หรือการได้มาซึ่งลูกค้า ความไม่สอดคล้องนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณและทีมอื่นไม่ได้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
📌 ยกตัวอย่าง X (เดิมคือ Twitter)บริษัทได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้การนำของอีลอน มัสก์ แม้ว่า X จะปรับเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญใหม่ แต่ก็ยังคงมุ่งสู่พันธกิจหลัก: การเป็นศูนย์กลางของชุมชนโลก
เมื่อทีมต่าง ๆ มีลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน ความคืบหน้าจะช้าลง เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวช่วยชี้นำความร่วมมือ แม้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
แอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยให้คุณนำวิสัยทัศน์นี้ไปปฏิบัติได้
เริ่มต้นด้วยClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกันในระดับองค์กร แยกย่อยเป็น OKRs ที่ครอบคลุมหลายฝ่าย และยังสามารถวัดผลกระทบได้โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่หรือเป้าหมายหลักออกเป็นงานย่อยและงานย่อยอีกชั้นหนึ่ง แล้วมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มรายละเอียดเช่น วันที่ครบกำหนด, จุดสำคัญ, และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ 'เป้าหมาย' ใน ClickUp เพื่อกำหนด 'ผลลัพธ์หลัก' สำหรับแต่ละเป้าหมาย เลือกประเภทตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามเป้าหมายของคุณ เช่น:
- 'สกุลเงิน' สำหรับเป้าหมายรายได้
- 'เปอร์เซ็นต์' สำหรับ KPI เช่น การรักษาลูกค้าหรือการสูญเสียลูกค้า
- 'จำนวน' สำหรับการนับดิบ เช่น การลงทะเบียน หรือ
- 'จริง/เท็จ' สำหรับเหตุการณ์สำคัญแบบสองสถานะ
2. กำหนดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
คุณนึกภาพออกไหมว่าถ้าต้องเข้าร่วมทีมที่ไม่มีใครรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรหรือทำไมถึงต้องมีส่วนร่วม? การจัดตั้งแบบนั้นจะนำไปสู่ความสับสน ภาระงานที่ไม่เท่าเทียมกัน และผลลัพธ์ที่ไม่ดี
เมื่อผู้บริหารจัดตั้งทีมข้ามสายงาน พวกเขาต้องมอบหมายความรับผิดชอบที่สะท้อนถึงจุดแข็งของแต่ละบุคคล การกระจายอย่างยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีความรับผิดชอบเท่ากัน แต่หมายถึงการกระจายความรับผิดชอบอย่างมีเหตุผล
วิธีที่เป็นประโยชน์ในการบันทึกความคาดหวังเหล่านี้คือการสร้างกฎบัตรทีม— ข้อตกลงร่วมกันที่ระบุบทบาท เป้าหมาย อำนาจในการตัดสินใจ และมาตรฐานการสื่อสารของแต่ละสมาชิก
สตีฟ จ็อบส์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม:
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจไม่เคยสำเร็จโดยคนเพียงคนเดียว แต่สำเร็จโดยทีมของผู้คน
การเป็นเจ้าของที่ถูกต้องทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมา
ผู้ร่วมงานบางคนอาจรับภาระมากขึ้นหากพวกเขามีความเชี่ยวชาญที่หายาก แต่ไม่มีใครควรรู้สึกถูกเอาเปรียบหรือถูกมองข้าม เมื่อทุกคนเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังงานของตน ทีมจะทำงานร่วมกันและได้รับแรงผลักดัน การมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจปรับปรุงการจัดการงาน และสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
📮ClickUp Insight: ในขณะที่พนักงาน 28% จัดประเภทงานที่มองไม่เห็นว่าเป็นเพียง "การเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี" แต่ 10% รู้สึกว่าภาระนี้ถูกกระจายอย่างไม่เป็นธรรม
เมื่อคนกลุ่มเดิมๆ ต้องรับภาระงานหนักอยู่เสมอ สิ่งที่เริ่มต้นจากความสามัคคีอาจกลายเป็นความหงุดหงิดเงียบๆ และความขุ่นเคืองที่สะสมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประเด็นคือ ความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องมาจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์เสมอไป กำลังมองหาเอกสารหายาก สถานะของงานที่ซ่อนอยู่ หรือใครเป็นผู้รับผิดชอบคำขอเฉพาะกิจที่คล้ายกันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม? ClickUp AIสามารถแสดงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับการสนับสนุนที่ต้องการ
3. มาตรฐานกระบวนการสื่อสาร
เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่เรื่องนี้มีความสำคัญมากพอที่จะต้องกล่าวให้ชัดเจน การทำงานร่วมกันระหว่างทีมจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกทีมปฏิบัติตามกระบวนการร่วมกัน
บางครั้งนั่นหมายถึงการนำทีมใหม่เข้ามาในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว ทีมนักพัฒนาของคุณอาจเริ่มมีส่วนร่วมในการเขียนสคริปต์ขาย หรือคุณอาจให้ทีมการตลาดมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ ในบางครั้ง คุณอาจกำลังสร้างสิ่งใหม่จากศูนย์ เช่น ฐานความรู้ภายในองค์กรที่ต้องการข้อมูลจากทุกแผนก
หากไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ความพยายามเหล่านี้จะกลายเป็นความยุ่งเหยิง ดังนั้น ให้สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่กำหนดว่าเมื่อใดที่การทำงานร่วมกันจะเพิ่มคุณค่าและให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามสี่ข้อ:
- ทีมใดกำลังทำงานร่วมกัน—โดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมคนใดที่มีส่วนร่วม
- สิ่งที่แต่ละคนเป็นเจ้าของและส่งมอบ
- เครื่องมือใดที่ช่วยสนับสนุนการสื่อสารของพวกเขา
- ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรเมื่อการทำงานเสร็จสิ้น
เมื่อทุกคนมีขั้นตอนการทำงานเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น การทำงานร่วมกันจะรู้สึกเป็นธรรมชาติ และการจัดการงานก็จะง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: 92% ของผู้ทำงานด้านความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปกับเสียงรบกวนในโลกดิจิทัล
ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแผนกให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง, สิ่งที่แต่ละคนรับผิดชอบ, และ วิธีการติดตามความคืบหน้า อย่างชัดเจน เพิ่ม ผู้รับมอบหมาย, กำหนดวันครบกำหนด, และ กำหนดลำดับความสำคัญของงานและสถานะความคืบหน้า ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถระบุผลลัพธ์ที่ต้องการและรายละเอียดอื่นๆ ด้วย Custom Fields ของ ClickUp
คำอธิบายงานหรือความคิดเห็น กำหนดบริบทและช่วยให้คุณติดตามการสนทนาได้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้ทุกคนในทีมเห็นโครงสร้างเดียวกัน และงานดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่เกิดความสับสน
4. จัดการประชุมติดตามงานและทบทวนร่วมกันระหว่างทีมอย่างสม่ำเสมอ
ทีมข้ามสายงานมักพลาดการประสานงานเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในแผนกเดียวกัน การขาดจุดติดต่อเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน การมองเห็นภาพรวมที่ต่ำ และความล่าช้าในการดำเนินงานโดยรวม
การซิงค์สั้น ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยให้ทุกทีมสามารถแบ่งปันความคืบหน้า แจ้งปัญหาที่ขัดขวาง และเชื่อมโยงกับภาพรวมได้ เมื่อการตรวจสอบความคืบหน้าเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและใช้รูปแบบที่คุ้นเคย ทุกคนจะยังคงมีสมาธิโดยไม่เสียเวลา
คำแนะนำของเรา? อัตโนมัติการติดตามเหล่านี้และทำงานแบบไม่พร้อมกันด้วยClickUp's Autopilot Agents พวกเขาจะสร้างรายงานประจำวันและรายสัปดาห์ที่สรุปกิจกรรมงานที่สำคัญสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ รับการมองเห็นที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องยกนิ้วหรือตามหาการอัปเดต
การทบทวนย้อนหลังมีความสำคัญไม่แพ้กัน หลังจากผ่านเหตุการณ์สำคัญ ทีมจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการสะท้อนสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง การทบทวนเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการและช่วยให้ทีมสร้างความไว้วางใจ แบ่งปันเครดิต และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดการการทบทวนทีมให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUp ใช้เพื่อบันทึกความสำเร็จ ความท้าทาย และบทเรียนที่ได้รับ—เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำซ้ำหรือพิจารณาใหม่ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการเป็นงานได้ทันทีจากเอกสารเพื่อรักษาความก้าวหน้าในการปรับปรุง
หากคุณกำลังสร้างกรอบการทำงานร่วมกันข้ามทีมใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยนิสัยบางอย่าง:
- เริ่มต้นด้วยการละลายพฤติกรรมอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสบายใจ
- ใช้แม่แบบที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยในการระดมความคิดหรือการทบทวน
- ให้การเช็คอินสั้น คาดการณ์ได้ และโปร่งใส
จังหวะนั้นสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และช่วยให้ทุกทีมเคลื่อนที่ด้วยความมั่นใจ ความชัดเจน และเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากเพื่อเชื่อมช่องว่างและให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกัน ไม่ว่าสมาชิกในทีมของคุณจะอยู่ที่ไหน คุณต้องการเครื่องมือที่:
- เปิดใช้งานการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แจ้งให้ทุกคนทราบความคืบหน้าโดยไม่ล่าช้า
- บันทึกทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุมร่วมกันไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
หนึ่งในเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามทีมคือ ClickUp. มันผสานการสื่อสาร, เอกสาร, และการติดตามงานไว้ในที่ทำงานเดียว.
- 96. 7% ของทีมรายงานว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้น
- 87. 9% รายงานว่ามีความร่วมมือที่ดีขึ้น และ
- 87. 5% รายงานว่ามีการมองเห็นที่ดีขึ้น
ระดมความคิดและทำงานร่วมกันผ่าน ClickUp Docs และ Whiteboards
เมื่อทีมของคุณต้องการสร้างเอกสารหรือทำงานกับบันทึกที่ละเอียดร่วมกัน ClickUp จะทำงานเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร เอกสารที่แชร์เหล่านี้ช่วยให้คุณเขียนวาระการประชุม ดูแลวิกิ หรือบันทึกไอเดียจากการระดมสมองไว้ในที่เดียว
ภายในClickUp Docs คุณสามารถแสดงความคิดเห็น มอบหมายงานติดตามผล และเชื่อมโยงเอกสารกับโครงการที่กำลังดำเนินการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งรูปแบบโดยใช้ส่วนหัวและโหมดเน้น เพื่อให้เอกสารเหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลหรือกระจายตัวสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทุกครั้ง คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต โดยมอบสิทธิ์การแก้ไขหรือการดูให้กับบุคคลเฉพาะตามความจำเป็น
หากทีมของคุณชอบการคิดเชิงภาพ ให้เปลี่ยนไปใช้ClickUp Whiteboards แทน กระดานไวท์บอร์ดที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ช่วยให้คุณร่าง วางแผน และเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ เพิ่มรูปทรง ข้อความ เส้น หรือภาพวาดเพื่อวางแผนกระบวนการหรือฟีเจอร์ต่างๆ ร่วมกัน
คุณยังสามารถเพิ่มงานสดลงในบอร์ดและเชื่อมต่อกับโครงการได้ทันที ทำให้แนวคิดเหล่านั้นกลายเป็นแผนการปฏิบัติ นอกจากนี้ ใช้แม่แบบไวท์บอร์ดเพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงการ การระดมความคิดของทีม หรือการให้ข้อเสนอแนะแบบภาพในระหว่างการประชุมวางแผน
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันในเอกสาร ClickUp เดียวกันพร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีผู้อื่นกำลังแก้ไขเอกสาร คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันหรือการแก้ไขซ้ำภายในเอกสารของคุณได้โดยใช้ฟีเจอร์Live Collaboration Detection ใน ClickUp
คุณยังสามารถดูการอัปเดตได้ทันทีที่เกิดขึ้น ดังนั้นไม่มีใครทำงานบนเวอร์ชันที่ล้าสมัยหรือพลาดการเพิ่มใหม่ ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เพราะมันสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยการมองเห็นร่วมกันข้ามแผนก ความเร็วและความแม่นยำเช่นนี้สร้างความแตกต่างเมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน กำหนดเวลาที่แน่น และผู้มีส่วนร่วมหลายคน
สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat
เมื่อเอกสารของคุณซิงค์กันแล้ว ให้หันมาใช้ClickUp Chatเป็นแอปส่งข้อความแบบครบวงจรเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Chat ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่สนทนาแบบเปิดหรือแบบส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการต่างๆ ได้
นี่คือวิธีที่ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นและก้าวไปพร้อมกัน:
- ทำงานร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่โปรเจกต์ โฟลเดอร์ หรือรายการใน ClickUp ของคุณ
- แชร์ไฟล์ ลิงก์ และข้อความที่มีการจัดรูปแบบอย่างสวยงามโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- แปลงข้อความโดยตรงเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การสื่อสารเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
- ให้คนที่เหมาะสมเข้าร่วมด้วยการใช้การกล่าวถึงและการตอบกลับแบบต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brain, AI สำหรับการทำงานที่ครบครันที่สุดในโลก, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามทีมและทำลายกำแพงระหว่างแผนกโดยอัตโนมัติ ด้วย Brain เพื่อนร่วมทีมสามารถดึงคำตอบจากงาน เอกสาร และการสนทนาใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อได้ทันที—ไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้สร้าง ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์หรือส่งข้อความหาคนห้าคนเพื่อขอข้อมูล เพียงถาม แล้ว Brain จะส่งข้อมูลที่คุณต้องการให้ทันที
ต่างจากเครื่องมือที่แยกกันซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของคุณแยกส่วน ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, GitHub และ Google Drive ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่นผ่านเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว
📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด การตกต่ำนี้อาจเกิดจากการใช้เวลาและพลังงานในการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมอยู่ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search
ด้วยระบบจัดการความรู้ของ ClickUp การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁
บันทึกและแชร์คลิป ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส
ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการอธิบายคำแนะนำที่ซับซ้อนหรือไม่? ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณพร้อมเสียงบรรยายและคำอธิบายประกอบ แทนที่จะส่งข้อความหลายข้อความ คุณสามารถแสดงสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจนทั้งภาพและเสียง
คุณสามารถแชร์วิดีโอเหล่านี้ผ่านลิงก์สาธารณะ, แนบไปกับงาน, หรือดาวน์โหลดเพื่อใช้ภายนอก ClickUp ได้
นี่คือวิธีที่ Clips ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น:
- รับการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมเวลาสำหรับทุกวิดีโอที่คุณบันทึก
- เพิ่มความคิดเห็นในจุดเฉพาะของวิดีโอเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ตรงจุดและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
- จัดเก็บการบันทึกทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางใน Clips Hub เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าสามารถเข้าถึงได้จากที่ไหน
ตามที่Ansh Prabhakar นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ Airbnb ได้แบ่งปันไว้ว่า:
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้อย่างง่ายดาย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
ติดตามความคืบหน้าและปริมาณงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp และมุมมองปริมาณงาน
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณติดตามเมตริกสำหรับโครงการข้ามสายงานและตัดสินใจได้ดีขึ้น ด้วยบัตรที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือรายงาน ผู้จัดการจะได้รับมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน อุปสรรค และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับลำดับความสำคัญ ระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมั่นใจ
การมอบหมายงานอย่างชัดเจนและการทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้นั้น จำเป็นต้องมีการมองเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อดูว่าใครมีเวลาว่างหรือต้องการความช่วยเหลือ ลากและวางงานไปยังสมาชิกในทีมเพื่อปรับสมดุลภาระงานโดยไม่ให้ใครทำงานหนักเกินไป
สลับระหว่างมุมมองรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อคาดการณ์ความต้องการและปรับความรับผิดชอบก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นอุปสรรค การมองเห็นที่ชัดเจนช่วยป้องกันความสับสนและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างจากโลกจริงและกรณีศึกษาของการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ มอบประโยชน์ที่สำคัญ แต่สามารถผิดพลาดได้หากไม่ได้รับการจัดการที่ดี ดังสุภาษิตที่ว่า "อูฐคือม้าที่ถูกออกแบบโดยคณะกรรมการ" อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ
มาสำรวจกันว่าบริษัทต่างๆ มีการร่วมมือข้ามทีมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
🛋️ IKEA และความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นของ IKEA ต่อความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น บริษัทถือความยั่งยืนเป็นค่านิยมหลัก โดยทุกแผนกทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความร่วมมือข้ามสายงาน โดยรวบรวมบุคลากรจากกลุ่มบริษัท Inter IKEA และแฟรนไชส์เข้าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ความร่วมมือเหล่านี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั่วทั้งบริษัท เช่น การเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็น LED ที่ประหยัดพลังงาน และการจัดหาฝ้ายทั้งหมดจากผู้จัดหาที่ยั่งยืน
แต่ความมุ่งมั่นของ IKEA ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น บริษัทได้ให้คำมั่นว่าจะกลายเป็นธุรกิจที่หมุนเวียนและส่งเสริมสภาพภูมิอากาศภายในปี 2030 การบรรลุเป้าหมายนี้จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจากทีมงานข้ามสายงานที่ทำงานร่วมกัน
🎵 โมเดลทีมของ Spotify สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แนวทางของ Spotify ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เติบโตขึ้นจากการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมต่างๆผ่านโมเดล 'Squad' ที่เป็นที่รู้จักกันดี แต่ละ Squad ทำงานเหมือนสตาร์ทอัพขนาดเล็ก โดยรวมนักพัฒนา นักออกแบบ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบฟีเจอร์หรือส่วนหนึ่งของแอปโดยเฉพาะ
แทนที่จะจัดบทบาทตามแผนก Spotify จะนำทักษะที่หลากหลายมารวมกันในหนึ่งทีมเพื่อทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ ทีมจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งปันความรับผิดชอบ และใช้เครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อกันในขณะที่ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
โครงสร้างนี้ส่งเสริมนวัตกรรมในระดับใหญ่ ทำให้ Spotify สามารถเปิดตัวเพลย์ลิสต์ที่ปรับแต่งตามบุคคล ฟีเจอร์ใหม่ และการอัปเดตต่างๆ ได้โดยไม่ติดขัดหรือเกิดการแยกส่วน
เปลี่ยนการทำงานเป็นทีมให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ของโครงการด้วย ClickUp
การร่วมมือข้ามทีมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นโดยการผสานทักษะและความคิดเห็นที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ สร้างพื้นที่ร่วมกันที่ทีมสามารถสื่อสารอย่างเปิดเผย ชี้แจงความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทาง คู่มือ และทรัพยากรที่เข้าถึงได้
83% ของพนักงานพึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการแยกส่วนและสูญเสียบริบท และมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือโครงการเพื่อแปลงการสนทนาให้เป็นรายการดำเนินการที่ติดตามได้
ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันข้ามสายงานได้ โดยมอบเครื่องมือสำหรับการจัดการงาน การสื่อสาร และการติดตามความคืบหน้าให้กับทีมของคุณทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
เพราะการทลายกำแพงแบ่งแยกเริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือที่ไม่แยกส่วนลองใช้ ClickUp ฟรี!