15 อันดับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับทักษะส่วนบุคคลและวิธีที่ทุกคนร่วมมือกัน แม้ในสภาพแวดล้อมทีมที่ทำงานจากระยะไกลหรือกระจายตัว แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่เหมาะสมช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ โดยรวมการส่งข้อความ การประชุมทางวิดีโอ และอื่นๆ เข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรรายชื่อแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับคุณ! 💬
⏰ สรุป 60 วินาที
สำรวจแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบครบวงจร 15 อันดับแรกที่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานร่วมกัน
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
- Nextiva: เหมาะที่สุดสำหรับระบบโทรศัพท์ธุรกิจและโซลูชัน VoIP
- RingEX: โซลูชันการสื่อสารที่ปรับขนาดได้ดีที่สุด
- Avaya: เหมาะที่สุดสำหรับระบบสื่อสารระดับองค์กร
- Dialpad: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์
- 8×8: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารบนคลาวด์แบบบูรณาการและโซลูชันศูนย์บริการลูกค้า
- Cisco: แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- GoToConnect: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบครบวงจรและการสนับสนุนการทำงานระยะไกล
- Mitel: เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการด้านการสื่อสารของธุรกิจขนาดเล็ก
- Vonage: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน VoIP และการส่งข้อความที่ยืดหยุ่น
- Zoho Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่าย
- Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365
- Intermedia Unite: เหมาะที่สุดสำหรับชุดโซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
- 3CX: เหมาะที่สุดสำหรับการโทรเสียงที่คุ้มค่า
อะไรคือการสื่อสารแบบรวมศูนย์?
หากคุณมองผ่าน ๆ ไปที่ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดในองค์กรของคุณ คุณจะสังเกตเห็นว่ามีมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอน
คุณจะมีแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจหนึ่งสำหรับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการประชุม อีกแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับจัดการระบบโทรศัพท์ธุรกิจของคุณ อีกแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับการแชร์ไฟล์
การจัดการเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก การสื่อสารแบบรวมศูนย์ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากนี้ได้ โดยรวมเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รวมถึงการโทรด้วยเสียง การแชร์ไฟล์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่นๆ
ด้วยการนำเสนอศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารทั้งหมดของคุณ คุณพัฒนาความร่วมมือที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ทีมข้ามสายงานของคุณทำให้การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?ระบุช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงาน แก้ไขจุดอ่อนที่ทีมของคุณกำลังเผชิญ และค้นหาวิธีแก้ไข! 📈
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบรวม?
เมื่อเลือกเครื่องมือสื่อสารแบบร่วมมือกัน นี่คือปัจจัยที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก:
- ช่องทางการสื่อสาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีการผสานรวมช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง รวมถึงการประชุมทางวิดีโอ การโทรด้วยเสียง การส่งข้อความทันที อีเมล และการแชร์หน้าจอ ทั้งหมดในที่เดียว
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่สามารถรองรับความต้องการการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน เช่น การแชร์ไฟล์ การส่งข้อความแบบรวมศูนย์ และการจัดการงานเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด
- ความสามารถในการผสานรวม: ควรผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ระบบ CRM, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หรือแพลตฟอร์มอีเมล เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสูง: แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์มักจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรมีกลไกความปลอดภัยเช่นการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่น GDPR, HIPAA หรือการรับรอง ISO
- ความสามารถในการขยายตัว: แพลตฟอร์มที่คุณเลือกควรสามารถขยายตัวได้เพื่อรองรับเป้าหมายการสื่อสารของคุณ เลือกโซลูชันที่มีระบบราคาแบบชั้นหรือตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร (UC&C) คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 222.61 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์และครบวงจรสำหรับองค์กรของคุณ!
15 แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้คัดสรรรายชื่อแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 15 อันดับแรก ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจง่ายขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
มาดูรายละเอียดกันเถอะ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
ตัวเลือกแรกของเราคือClickUp— แอปจัดการโครงการแรกของโลกที่รวมการสื่อสารและการจัดการงานเข้าด้วยกัน และเสริมด้วย AI เพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ มอบหมายงาน หรืออำนวยความสะดวกในการสนทนาของทีม แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ลดความไร้ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และการจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ทีม
ClickUp Chatนำการสนทนาและงานทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร เพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสื่อสารและทำงานร่วมกันถูกรวมเข้าไว้อย่างราบรื่น เพลิดเพลินกับการสนทนาแบบรายบุคคล การส่งข้อความกลุ่มที่มีชีวิตชีวา และความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับงานหรือเอกสาร—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
แชร์การสนทนาอย่างละเอียดผ่านการบันทึกหน้าจอด้วยClickUp Clips. ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมระยะไกลหรือการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและส่งเสริมความชัดเจน.
ต้องการปรับปรุงการสนทนาของคุณหรือไม่? ร่วมมือกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นและมีเซสชันระดมความคิดที่เป็นรูปธรรมด้วยClickUp Whiteboardเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ! อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมีท่าทางสัมผัสให้คุณสามารถร่างและวาดภาพแนวคิดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นสมาชิกทีมทุกคนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามสะดวก
ส่วนที่ดีที่สุด? เพื่อกำจัดความยุ่งเหยิง, Whiteboard สามารถผสานรวมกับคุณสมบัติอื่น ๆ ได้, เช่นClickUp Docsและ ClickUp Chat.
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการตัดสินใจทุกครั้ง แก้ไขเอกสารของคุณกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถติดตามงานและทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากการสื่อสารภายในองค์กรแล้ว เครื่องมือเดียวกันนี้ยังจัดการงานทั้งหมด การติดตามโครงการ และการแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณอีกด้วย ด้วยClickUp Views รับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึง Gantt, ตาราง, ไทม์ไลน์, Kanban, แผนผังความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่ช่วยให้คุณแชร์มุมมองรายละเอียดของโครงการหรืองานได้อย่างรวดเร็ว และมอบหมายงานหรือความเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกในทีมของคุณ ใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมดำเนินการตามจุดเฉพาะทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมงานและการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวโดยใช้แพลตฟอร์มClickUp Chat
- แชร์เอกสารกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Docsเพื่อจัดการเอกสารโครงการและฐานความรู้ทั้งหมดของคุณ
- ทราบได้ว่าใครกำลังแก้ไขหรือทำงานในภารกิจหรือเอกสารเดียวกับคุณด้วยClickUp Collaboration Detection ทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน
- ใช้พลังของ AI กับClickUp Brainเพื่อช่วยสรุปข้อความ เขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการสื่อสารโดยรวมของคุณด้วยตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัวและเทมเพลต
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดบางประการเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ ClickUp เป็นไปในเชิงบวกอย่างมาก มันได้ทำให้การจัดการงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ ฉันรู้สึกชื่นชมชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ซึ่งรวมถึงการจัดการงาน การแจ้งเตือน และการติดตามเป้าหมาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
2. Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับระบบโทรศัพท์ธุรกิจและโซลูชัน VoIP)
Nextivaเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในด้านบริการ VoIP (Voice over Internet Protocol)
มันมอบชุดเครื่องมือการสื่อสารที่ครบครันสำหรับธุรกิจทุกขนาด รวมถึงการโทรเสียงและการประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความทันที และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ระบบ VoIP ของแพลตฟอร์มได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในด้านคุณภาพการโทรที่เหนือกว่า ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ พนักงานสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ โทรด้วย VoIP และส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้โดยไม่ต้องผูกติดกับโต๊ะทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Nextiva
- โทรออกเสียงคุณภาพสูงผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโอนสายและการรับสายเสมือน
- จัดการประชุมวิดีโอและสัมมนาออนไลน์คุณภาพสูงพร้อมการแชร์หน้าจอและพื้นหลังเสมือน
- รับรายงานเรียลไทม์เกี่ยวกับการโทรและตัวชี้วัดการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Nextiva
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจซับซ้อนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ VoIP
ราคาของ Nextiva
- ดิจิทัล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- หลัก: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- เข้าร่วม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเพาเวอร์สูท: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nextiva:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
Nextiva ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย และผสานการทำงานกับผู้ให้บริการ CRM หลักต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากคุณต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนกว่าการใช้งานผู้ใช้เพียงคนเดียว ทีมบริการลูกค้าก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันได้ง่าย
3. RingEX (โซลูชันการสื่อสารที่ปรับขนาดได้ดีที่สุด)
RingEXเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบสื่อสารที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมและลูกค้าของพวกเขา
แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์นี้ผสานช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน อาทิ การโทรเสียง การประชุมทางวิดีโอ และการส่งข้อความ ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
โครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์มช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ในขณะที่ยังคงรักษาระดับการร่วมมือที่สูงไว้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
คุณสมบัติเด่นของ RingEX
- โทรจากที่ไหนก็ได้ด้วยระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ของ RingCentral
- จัดการประชุมวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมการแชร์หน้าจอ การบันทึก และพื้นหลังเสมือน
- ส่งข้อความทันที, แชร์ไฟล์, และทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มกลาง
ข้อจำกัดของ RingEX
- RingEX ไม่ได้ผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากนัก ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับความต้องการเฉพาะทาง
ราคาของ RingEX
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $27.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ RingEX
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของเราเป็นไปด้วยดี เราจะยังคงใช้บริการ RingCentral ต่อไปในอนาคต พอร์ทัลออนไลน์นั้นยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้คุณสามารถโอนสายได้อย่างง่ายดายไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น หรือแม้แต่รับสายผ่านคอมพิวเตอร์แทนโทรศัพท์โต๊ะทำงานของคุณ
4. Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับระบบสื่อสารระดับองค์กร)
Avayaเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (unified communication) โดยนำเสนอโซลูชันที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่
ด้วยจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนในเรื่องความสามารถในการขยายตัวและความน่าเชื่อถือ แพลตฟอร์มระดับองค์กรนี้สามารถจัดการปริมาณการสื่อสารจำนวนมากผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการติดตั้งบนระบบคลาวด์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายขนาดการใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ Avaya ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของคุณ ปรับปรุง การบริหารทีมและเพิ่มคุณภาพการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Avaya
- รับคุณสมบัติการจัดการการโทรขั้นสูง เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR), การจัดเส้นทางสายเรียกเข้า และการส่งข้อความเสียงไปยังอีเมล เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
- โทรออกและรับสายพร้อมวิดีโอความละเอียดสูงเพื่อการประชุมและการทำงานร่วมกันเสมือนจริงที่ชัดเจน
- ขยายและจัดการระบบการสื่อสารโดยไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Avaya
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนและใช้เวลามากขึ้น โดยต้องการทีมไอทีที่ทุ่มเท
ราคาของ Avaya
- ดิจิทัล: ราคาตามตกลง
- เสียง: ราคาที่กำหนดเอง
- สื่อทุกประเภท: ราคาพิเศษตามตกลง
- สร้างของคุณเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Avaya
- G2: 4. 1/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: NA
ฉันชอบที่ Avaya มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย แอปไม่รบกวนสายตาและไม่กินพื้นที่หน้าจอมาก ทำให้สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ง่ายขึ้น
5. ไดอัลแพด (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Dialpadเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการสื่อสารภายในองค์กร
ด้วย Dialpad, ให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญด้วย AI Recaps ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นกับการสนทนาได้ ไม่ใช่การจดบันทึก
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงสามารถถอดเสียงการสนทนาได้แบบเรียลไทม์ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโทร ช่วยให้ทีมสามารถระบุแนวโน้มและจุดที่ควรปรับปรุงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสียงสำหรับการถอดเสียงและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมวิเคราะห์การโทร
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, แนวโน้มการโทร, และระดับการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสาร
- ให้ทีมของคุณสามารถโอนการสนทนาและย้ายสายไปยังอุปกรณ์ที่พวกเขาต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ราคาอาจสูงกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Dialpad
- มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Dialpad
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Dialpad Meetings คือความง่ายในการใช้งานที่ผสานกับคุณภาพเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว ช่วยขจัดความยุ่งยากในการตั้งค่าที่ซับซ้อน และฟีเจอร์ถอดความด้วย AI ที่ช่วยเปลี่ยนเกมในการบันทึกโน้ตการประชุมแบบเรียลไทม์
6. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์)
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรเพื่อจัดการการสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมด การประชุมกับลูกค้า การประชุมทางวิดีโอ และแม้แต่การสัมมนาออนไลน์ไม่มีซอฟต์แวร์การร่วมมือทางภาพใดที่เทียบเคียงได้กับ Zoom
แพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งได้ปฏิวัติการสื่อสารทางธุรกิจ Zoom นำเสนอชุดคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การทำงานระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในทีม การโทรกับลูกค้า หรือการสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ ความหลากหลายของ Zoom ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แบ่งการประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการอภิปรายที่มุ่งเน้นมากขึ้น เหมาะสำหรับการระดมความคิดหรือการประชุมทีมสั้นๆ
- รับการถอดเสียงการประชุมด้วยระบบ AI ทำให้ง่ายต่อการทบทวนการสนทนาและแบ่งปันประเด็นสำคัญ
- เชื่อมต่อ Zoom กับ Google Calendar, Microsoft Outlook, Slack และอื่น ๆ เพื่อการจัดการตารางเวลาและเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Zoom
- จำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารระยะยาว
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: $0
- ข้อดี: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายเดือน
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- บิสิเนส พลัส: $26.99/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบมากที่สุดคือการโทรผ่านวิดีโอและความเสถียรของการเชื่อมต่อขณะโทร ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยการผสานรวมเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก และแม้แต่ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำก็สามารถใช้งานได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:Zoom อาจมีข้อจำกัดสำหรับการโทรที่ยาวนานและอาจใช้เวลาโหลดนาน หากคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม การโหลดที่เร็วขึ้น และการแชร์ไฟล์ ลองพิจารณาทางเลือกอื่นของ Zoom⏰
7. 8 x 8 (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบคลาวด์แบบบูรณาการและโซลูชันศูนย์ติดต่อ)
8×8เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ทรงพลัง มอบเครื่องมือสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ
มุ่งเน้นที่โซลูชันเสียง วิดีโอ และศูนย์ติดต่อ แพลตฟอร์มการสื่อสารนี้ตอบสนองความต้องการของทีมทั่วโลกด้วยการให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อข้ามภูมิภาค
มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีทีมงานหลากหลายซึ่งทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8 x 8 คุณสมบัติเด่น
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสาร
- ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการจัดเส้นทางสายอัตโนมัติและผู้ช่วยเสมือนที่นำทางลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่เหมาะสม
ข้อจำกัด 8 x 8
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนเล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- แผนระดับเริ่มต้นมาพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการประชุมและการโทร
ราคา 8 x 8
- ราคาตามความต้องการ
8 x 8 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
แม้ว่า 8×8 จะได้นำเสนอสิ่งที่เราต้องการเพื่อดำเนินงานในตอนแรก แต่ตลอดระยะเวลาที่เราได้ร่วมงานกัน ได้มีการแนะนำโซลูชันใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และปรับตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น การทำงานระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานสามารถทำให้ง่ายขึ้น รวมถึงแสดงผลในรูปแบบข้อมูลดิบ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีทักษะแตกต่างกันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับความสามารถของตนเองได้
8. ซิสโก้ (แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
Cisco Webexเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่
เป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มนี้มอบชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนพร้อมเน้นหนักในการตอบสนองความต้องการขององค์กรระดับโลก
Cisco รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น WebEx สำหรับการประชุมทางวิดีโอ, Jabber สำหรับการส่งข้อความทันที และ Cisco BroadCloud สำหรับคุณสมบัติการสื่อสารบนคลาวด์ เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการปกป้องข้อมูลอย่างเข้มงวด
- รับการโทรภายในประเทศไม่จำกัดพร้อมการกำหนดเส้นทางสาย, ข้อความเสียง, และการประชุมทางโทรศัพท์ ช่วยให้ทีมขายของคุณจัดการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขยายธุรกิจของคุณด้วยระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ของ Cisco ลดความจำเป็นในการใช้โครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Cisco
- โซลูชันของ Cisco เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางอาจพบว่ากระบวนการติดตั้งใช้ทรัพยากรมาก
- แม้ว่าจะมีแผนฟรี แต่ก็มีข้อจำกัดเมื่อพูดถึงจำนวนผู้เข้าร่วมและคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Cisco
- Webex ฟรี
- Webex Starter: $17/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Webex Business: $25/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Cisco
- G2: 4. 3/5 (24,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,300 รายการ)
มันง่ายและใช้งานได้จริง ฉันชอบฟิลเตอร์เสียงมาก หลังจากสถานการณ์โควิดในปี 2020 เราทำงานที่บ้านเป็นหลัก ซึ่งที่บ้านมีเสียงรบกวนตามปกติ แต่ด้วยฟิลเตอร์เหล่านี้ เราสามารถมีคุณภาพการสนทนาที่ดีมากได้ หลายครั้งที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่ดีนัก แต่ด้วยโคเดกและ AI การสื่อสารก็ยอดเยี่ยม
9. GoToConnect (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์และการสนับสนุนการทำงานระยะไกล)
GoToConnectซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Jive เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้บริการเสียง วิดีโอ และการส่งข้อความที่ครอบคลุมในแพ็คเกจเดียว
เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าสำหรับทุกความต้องการด้านการสื่อสาร โดยผสานพลังของระบบโทรศัพท์ VoIP การประชุมทางวิดีโอ และการส่งข้อความในกลุ่มเข้าด้วยกัน
GoToConnect โดดเด่นในการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการประชุมวิดีโอแบบ HD การโทรเสียงผ่านระบบคลาวด์ และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ทั้งหมดนี้รองรับด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToConnect
- จัดการประชุมวิดีโอผ่านเครื่องมือประชุมทางเว็บ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ การบันทึกการประชุม ห้องย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปธุรกิจยอดนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft 365 และ Salesforce เพื่อประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
- รับรายงานการโทรและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ช่วยให้ผู้จัดการติดตามประสิทธิภาพของทีมและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
ข้อจำกัดของ GoToConnect
- องค์กรขนาดใหญ่กว่าอาจพบว่าฟีเจอร์มีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
ราคา GoToConnect
- ระบบโทรศัพท์: $26/เดือน
- เชื่อมต่อ CX: $34/เดือน
- ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์: $80/เดือน
คะแนนและรีวิว GoToConnect
- G2: 4. 4/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
ง่ายต่อการนำไปใช้กับพนักงานในหลายสถานที่. การตั้งค่าโครงสร้างการโทรและแผนการโทรทำได้รวดเร็วและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ. การผสานการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือเป็นไปอย่างราบรื่น. การเพิ่มและลบผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่และหมายเลขต่อสายทำได้รวดเร็วและง่าย.
10. Mitel (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการด้านการสื่อสารของธุรกิจขนาดเล็ก)
Mitelเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติการจัดการการโทรขั้นสูง การส่งข้อความทีมที่ราบรื่น และการประชุมทางวิดีโอ
ด้วยโซลูชัน Unified Communications as a Service (UCAAS) ของเรา การเข้าถึงทุกรูปแบบของการสื่อสารจากกล่องจดหมายเดียวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและเวลาในการตอบสนอง
Mitel สนับสนุนธุรกิจให้เติบโตด้วยการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพการให้บริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mitel
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการประชุมทางเว็บแบบ HD, การแชร์หน้าจอ, และการส่งข้อความทันทีเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างไร้รอยต่อ
- รับคุณสมบัติการสื่อสารขั้นสูง เช่น การกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้า, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการโทร
- ติดตั้งเครื่องมือด้วยทั้งโซลูชันบนคลาวด์และภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Mitel
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Mitel
- ราคาที่กำหนดเองสำหรับทุกโซลูชัน UCAAS
คะแนนและรีวิวของ Mitel
- G2: 3. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
11. Vonage (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน VoIP และการส่งข้อความที่ยืดหยุ่น)
Vonageเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านโซลูชัน VoIP และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลากหลายประเภท
สถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถรักษาช่องทางการสื่อสารที่ยืดหยุ่น เชื่อถือได้ และปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่
Vonage สามารถผสานการทำงานกับช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เช่น Salesforce และ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Vonage
- รวมเสียง, วิดีโอ, และการส่งข้อความตัวอักษรไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวเพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้น
- รับโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการจัดการสายโทรศัพท์ พร้อมการโทรแบบ HD การบันทึกการโทร และการจัดเส้นทางสายโทรศัพท์
- ใช้แอปมือถือ Vonage ที่ทรงพลังเพื่อเชื่อมต่อกับทีมและลูกค้าของคุณ รองรับทั้งอุปกรณ์มือถือ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Vonage
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความล่าช้าในการได้รับการสนับสนุนจากแผนกช่วยเหลือของ Vonage อย่างทันเวลา ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง
- กระบวนการตั้งค่าและการปรับแต่งอาจซับซ้อนเล็กน้อย
ราคาของ Vonage
- มือถือ: $19.99/เดือน ต่อหมายเลขต่อสาย
- พรีเมียม: $29.99/เดือน ต่อการขยาย
- ขั้นสูง: $39.99/เดือน ต่อส่วนขยาย
คะแนนและรีวิวของ Vonage
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
12. Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานง่าย)
Zoho Meetingเป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อทำให้การประชุมเสมือนจริงง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting
- เพลิดเพลินกับเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและคมชัดระหว่างการประชุม
- แชร์หน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย, ร่วมกันแก้ไขเอกสาร, และให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
- กำหนดการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ ทำให้การจัดตารางและการจัดการง่ายขึ้น
- บันทึกการประชุมเพื่อทบทวนภายหลังหรือเพื่อแบ่งปันกับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- จัดสัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ชมจำนวนมาก
- เข้าร่วมการประชุมและมีส่วนร่วมจากอุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อความยืดหยุ่น
- เพิ่มแบรนด์ของบริษัทคุณเพื่อความมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Zoho Meeting
- แผนฟรีอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าร่วม, ระยะเวลาการประชุม, หรือคุณสมบัติที่มีให้
- การผสานรวม Zoho Meeting กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Zoho อาจต้องมีการตั้งค่าบางอย่าง
ราคาของ Zoho Meeting
- แผนฟรี
- การประชุมมาตรฐาน: $0. 75 ต่อผู้จัด/เดือน
- การประชุมมืออาชีพ: $1. 83 ต่อผู้จัด/เดือน
ราคาของ Zoho Webinar แตกต่างกัน
Zoho Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (800+ รีวิว)
13. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365)
Microsoft Teamsเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมอยู่แล้ว
มันช่วยให้การสื่อสารภายในและข้ามองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเทคโนโลยี UCสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์และการจัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้า
Microsoft Teams มอบตัวเลือกที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารโดยตรงภายใน Teams
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ผสานการประชุมและการสนทนาทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วย OneDrive และ SharePoint ช่วยให้คุณสามารถแชร์และทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้แบบเรียลไทม์
- จัดการงานภายใน Teams ด้วย Planner และ To Do ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้
- ใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- แผนฟรีไม่มีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอขั้นสูงบางอย่าง เช่น การบันทึกการประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมที่จำกัดมากขึ้น
- ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft อย่างใกล้ชิดมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันธุรกิจอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Teams
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์: ฟรี
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $9.99/เดือน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9000+ รีวิว)
14. Intermedia Unite (เหมาะที่สุดสำหรับชุดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
Intermedia Uniteเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรที่รวมการประชุมทางเสียง การโทรผ่านวิดีโอ และเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมศูนย์การสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ, ปรับปรุงการร่วมมือ, และเพิ่มผลผลิต.
ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ของช่วยให้คุณสามารถจัดการการโทรและการสื่อสารระหว่างทีมต่างๆ ได้ในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว มาพร้อมกับ การควบคุมการจัดการขั้นสูงสำหรับผู้จัดการฝ่ายไอที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Intermedia Unite
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยระบบโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่ายซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้
- สร้างวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การแชร์หน้าจอ การบันทึก และเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง
- ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันสำหรับความสามารถในการส่งข้อความ การติดตามงาน และการโทรจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ Intermedia Unite
- แม้ว่าจะทำงานได้ดีกับบริการบนคลาวด์ แต่การผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่คลาวด์อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- แม้ว่าจะรวมช่องทางการสื่อสารพื้นฐานไว้แล้ว แต่ก็ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรอื่น ๆ
ราคาของ Intermedia Unite
- ข้อดี: $27.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $32.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- โซลูชันแบบบูรณาการกับ Microsoft Teams: $22.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Intermedia Unite:
- G2: 4. 5/5 (350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+รีวิว)
15. 3CX (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรเสียงที่คุ้มค่า)
3CXเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรที่นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมในราคาที่คุ้มค่า
ด้วยการมุ่งเน้นที่ การประชุมทางเสียง, การส่งข้อความทันที, และการแชร์ไฟล์, 3CX เป็นโซลูชันการสื่อสารแบบรวมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ใช้แพลตฟอร์มนี้ในฐานะระบบที่โฮสต์บนคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการจัดการการสื่อสารของคุณ
มันช่วยให้คุณก้าวข้ามการกำหนดราคาต่อผู้ใช้ ช่วยให้ทีมของคุณยอมรับโซลูชัน UC โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มผู้ใช้ใหม่
คุณสมบัติเด่นของ 3CX
- ส่งข้อความโดยตรงและแชทกลุ่มภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน พร้อมตัวเลือกในการส่งไฟล์และจัดการการสนทนาต่างๆ ได้ตามความสะดวกของคุณ
- จัดการการสื่อสารทั้งหมด รวมถึงข้อความเสียง อีเมล และการแชท ในกล่องจดหมายกลางเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- รับการจัดการสายขั้นสูงและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยคุณในการจัดการคิวสายและการตรวจสอบ เหมาะสำหรับการจัดการปริมาณการโทรจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ 3CX
- การใช้งานต้องการการตั้งค่าขั้นสูง โดยเฉพาะสำหรับเวอร์ชันติดตั้งในองค์กร ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ในขณะที่ระบบสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM ขนาดใหญ่ได้ดี ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่ามีตัวเลือกการผสานการทำงานสำเร็จรูปให้เลือกใช้น้อยกว่า
ราคา 3CX
- 3CX PRO: $695/ปี
- 3CX ENT: $870/ปี
ไม่มีตัวเลือกการชำระเงินรายเดือน. การโฮสต์, การสนับสนุน, และการผสานระบบ AI สามารถใช้ได้เป็นบริการเสริม
3CX คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ปรับปรุงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสมช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกัน ในขณะที่ธุรกิจยังคงปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
ดังนั้น ประเมินความต้องการเฉพาะของทีมคุณ และเลือกเครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่น ClickUp คุณสามารถจัดการงานและติดตามความคืบหน้า, สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, แชร์ไฟล์, และสร้างกระบวนการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม. แพลตฟอร์มนี้ทำทุกอย่างตั้งแต่การสื่อสารแบบเรียลไทม์, การประชุมทางวิดีโอ, ไปจนถึงการจัดการโครงการขั้นสูงและการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน!
พร้อมที่จะปฏิวัติการสื่อสารของทีมคุณหรือไม่?ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีและสัมผัสอนาคตของการทำงาน