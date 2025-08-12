10 อันดับทางเลือกของ Microsoft Copilot ที่จะทำให้ชีวิตและกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นในปี 2025

คุณจำได้ไหมว่ามีช่วงเวลาไหนก่อนที่ AI จะเกิดขึ้น? พูดตามตรง ฉันจำไม่ได้เลย
ฉันใช้ AI เกือบทุกวันเพื่อเขียนอีเมล สรุปการประชุม และสร้างงานนำเสนอ
และในบรรดาเครื่องมือ AI ที่ฉันชื่นชอบซึ่งใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ Microsoft Copilot เป็นเครื่องมือที่ฉันกลับมาใช้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อฉันใช้โปรแกรมอื่น ๆ ใน Microsoft 365
แต่ Microsoft Copilot ก็มีข้อเสียเช่นกัน มันไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก Microsoft 365 และมีการสนับสนุนการสร้างโค้ดและข้อความที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างจำกัด เทคโนโลยี AI นี้ยังอาจทำงานช้า โดยประมวลผลข้อมูลได้จำกัดในแต่ละครั้ง (จำกัดที่ 500 แถวของข้อมูลใน Excel)
นั่นคือตอนที่ฉันเริ่มถามว่า: มีทางเลือกอื่นของ Microsoft Copilot (ที่มีคุณสมบัติ AI) ที่ฉันสามารถใช้แทนได้หรือไม่? เพื่อนร่วมงานของฉันใจดีพอที่จะแบ่งปันคำแนะนำ และฉันได้รวบรวมการวิจัยของตัวเองเพื่อสร้างรายการที่ชัดเจน
ในคู่มือนี้ ผมจะครอบคลุมทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการของ Microsoft Copilot อย่างละเอียด พร้อมระบุคุณสมบัติ, ข้อได้เปรียบ, ข้อจำกัด, และราคาของพวกเขา
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Copilot:
- ClickUp: การจัดการโครงการและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- IBM Watson Studio: เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนาในการสร้างและจัดการโมเดล
- Tabnine: ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI เพื่อการเขียนโค้ดที่รวดเร็วขึ้น
- ChatGPT: แชทบอทปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์และงานหลากหลายประเภท
- โคล้ด: ผู้ช่วยเขียนเนื้อหาและโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์
- สรุป: แพลตฟอร์ม AI พร้อมเทมเพลตสำหรับเนื้อหาสร้างสรรค์
- Writesonic: เครื่องมือเขียน AI ที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา SEO
- GitHub Copilot: โปรแกรมเมอร์คู่ AI สำหรับคำแนะนำโค้ด
- IntelliCode: ผู้ช่วยเติมโค้ดอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
- วิโปร โฮล์มส์: แพลตฟอร์ม AI สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้านไอที
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Copilot
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ Microsoft Copilot ก็ไม่ได้แย่ แต่มีบางสิ่งที่อาจกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น มันไม่สามารถจดจำการสนทนาครั้งก่อนๆ ได้ และไม่เก่งในการสร้างโค้ด นอกจากนี้ ข้อความที่มันเขียนออกมายังฟังดูเป็นงานเขียนของ AI อย่างชัดเจน (ไม่มีบุคลิกหรือความเป็นตัวเองเลย)
จากประสบการณ์ของฉัน คุณอาจได้รับประโยชน์มากกว่าด้วยทางเลือกอื่นของ Microsoft Copilot ที่ให้ความสามารถด้าน AI ต่อไปนี้
- ความจำในการสนทนาในระยะยาว: สิ่งที่ฉันพบว่าเป็นปัญหาอย่างมากกับ Microsoft Copilot คือความสามารถในการจดจำข้อมูลข้ามการโต้ตอบหลายครั้งที่ไม่ดีพอ ผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมควรสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้ โดยคำนึงถึงข้อมูลที่แบ่งปันจากการสนทนาครั้งก่อนๆ ของคุณ
- การตอบสนองแบบมนุษย์: เครื่องมือ AI มีชื่อเสียงในด้านการตอบสนองต่อคำสั่งที่ซ้ำซากและเป็นไปตามอัลกอริทึม เนื่องจากฉันใช้ Microsoft Copilot สำหรับเนื้อหา การตอบสนองที่ดูเป็นกลไกจึงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับฉัน และฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้เนื้อหาดูเป็นมนุษย์อยู่เสมอ
- การปรับให้เข้ากับบุคคล: Microsoft Copilot ขาดบุคลิกภาพ ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่จะพูดเกี่ยวกับโมเดล AI แต่ผู้ช่วย AI ของคุณควรเข้าใจสไตล์การเขียนที่ไม่เหมือนใคร โทนเสียง และคำศัพท์ของคุณ และสามารถจำลองมันได้โดยไม่ฟังดูทั่วไป
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล:Forbes ชี้ให้เห็นว่าMicrosoft อ้างว่ามีการเสนอ "การปกป้องข้อมูลเชิงพาณิชย์ฟรี" ให้กับผู้ใช้ธุรกิจที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft Entra ID เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการแชทของพวกเขาจะไม่ถูกบันทึกและนำไปใช้ในการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม การปกป้องนี้ไม่ครอบคลุมถึงผู้ใช้รายบุคคลของ Microsoft Copilot Pro
- ความสามารถในการเขียนโค้ด: ความสามารถในการเขียนโค้ดของ Microsoft Copilot ไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ แต่ก็มีข้อบกพร่องในโค้ด และคุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ใช้ในการให้คำแนะนำอย่างแม่นยำเป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ นี่คือ 10 ทางเลือกของ Microsoft Copilot ที่คุณควรลองใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Microsoft Copilot
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับ AI เชิงบริบทที่เชื่อมต่อโปรเจกต์ งาน เอกสาร และการแชทของคุณ)
จุดแข็งของ ClickUp อยู่ที่การเป็นแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานไว้ในที่เดียว มันนำโครงการ ความรู้ และการสื่อสารของคุณมารวมกันในแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่สำหรับการจัดการงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติอีกด้วย
ฉันใช้มันเป็นประจำเพื่อสร้าง มอบหมาย และติดตามงาน รวมถึงทำงานร่วมกันในโครงการกับทีมของฉัน มันเหมือนกับการใช้แอปหลายตัวรวมกัน—แต่ทั้งหมดอยู่ในศูนย์กลางเดียวที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—ซึ่งตอนนี้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain
ด้วย ClickUp Brain แพลตฟอร์มนี้มอบการสนับสนุนที่ชาญฉลาดและปรับแต่งได้สำหรับทีมทุกขนาด (แม้ว่าคุณจะเป็นทีมคนเดียวก็ตาม) เครื่องมือนี้บรรลุเป้าหมายด้วย การอัตโนมัติที่รวดเร็วอย่างสายฟ้าและการตอบสนองที่ชาญฉลาดและมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนบริบทการทำงานของคุณ—คิดถึงงานเอกสารและการสนทนาของคุณภายใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ
สมองเข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน—โครงการ, ผู้ร่วมงาน, เอกสาร, และงานทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว. มันนำข้อมูลไม่เพียงแต่จาก ClickUp แต่ยังรวมถึงแอปภายนอกของคุณเช่น Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint—แม้กระทั่งเว็บ—เพื่อให้มันรู้จักทีมและกระบวนการทำงานของคุณอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตอบกลับ. Copilot, แม้จะมีพลังภายใน Microsoft 365, แต่โดยทั่วไปแล้วจะทำงานได้เพียงภายในระบบนิเวศนั้น.
จับคู่กับClickUp Automations แล้วคุณจะมีผู้ช่วยทรงพลังที่สามารถทำงานซ้ำๆ ที่น่ารำคาญทั้งหมดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและทริกเกอร์ง่ายๆ
แต่ทำไมต้องหยุดแค่ ตอบสนอง? ด้วยClickUp Autopilot Agents คุณสามารถก้าวไปสู่ เชิงรุก — ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ไม่ได้รอให้คุณบอกว่าจะทำอะไร แต่พวกเขาคาดการณ์ความต้องการ ติดตามงานที่ค้าง ส่งการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งเริ่มกระบวนการทำงานแทนคุณ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญ
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ Prebuilt ClickUp สามารถตอบคำถามที่ซ้ำๆ จากทีมของคุณได้ด้วยตัวเองในทุกช่องแชทของ ClickUpช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงทุกเดือน!
ส่วนที่ฉันชอบที่สุด? คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดีย สร้างโครงร่างบทความ และเขียนเนื้อหาได้อีกด้วย—นี่ทำให้มันเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain MAXผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ ช่วยให้คุณสามารถ เลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน (ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ) ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ เอกสาร หรือเพื่อนร่วมทีม ต่างจาก Microsoft Copilot ที่โดดเด่นภายในแอป Microsoft 365, Brain MAX สามารถดึงบริบทจาก ClickUp, Drive, GitHub และอื่น ๆ อีกมากมาย—ดังนั้นเมื่อคุณพูดคุยกับมันโดยใช้Talk to Text มันจะรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตระดมความคิด ClickUpยังช่วยให้คุณสามารถสร้างไอเดียและหารือกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย—สร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรม
ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและนวัตกรรม เทมเพลตนี้สามารถจับความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การผสานข้อมูลย้อนกลับเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ วางแผนกิจกรรม หรือเพียงแค่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ มันช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วยการให้มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น:
- มุมมองรายการเพื่อรวบรวมแนวคิดสำหรับภายหลัง
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อจัดระเบียบความคิดตามลำดับความสำคัญและความพยายามที่จำเป็น
- มุมมองแผนกเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการระดมความคิดโดยเฉพาะสำหรับทีมต่างๆ
- โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดูเพื่อวางแผนและดำเนินการตามแนวคิดเหล่านั้นทีละขั้นตอน
- มุมมองลำดับความสำคัญ เพื่อจัดอันดับแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่ควรให้ความสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และลำดับความสำคัญด้วยมุมมอง ClickUp
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ผ่านงานย่อยที่สร้างโดย AI ด้วยClickUp Tasks
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลโครงการเฉพาะ (เช่น ผู้รับเหมาช่วง, งบประมาณ)
- ตรวจสอบและใส่คำอธิบายประกอบเอกสาร รูปภาพ และแผนงานด้วยClickUp Proofing
- ทำการคำนวณสำหรับการประมาณการ ปริมาณ และวัสดุโดยใช้ClickUp Time Estimates
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการแก้ไขและการทำงานร่วมกันผ่านClickUp Docs
- ใช้เทมเพลต ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับโครงการประเภทต่างๆ (เช่น การก่อสร้าง การจัดการลูกค้า)
- เข้าถึงและจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ผ่านการผสานรวมที่ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเข้าถึง ClickUp Brain อย่างเต็มรูปแบบต้องใช้แผนชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
2. IBM Watson Studio (เครื่องมือ AI หลายภาษาที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา)
ฉันชอบที่มีตัวเลือกมากมายให้เลือก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม IBM Watson Studio จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Copilot ในความคิดของฉัน—ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา นั่นแหละ
นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง: แพลตฟอร์มนี้ รวมเครื่องมือโอเพนซอร์ส (PyTorch, TensorFlow) เข้ากับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่อิงโค้ดหรือแบบภาพของ IBM (Jupyter notebooks, R, Scala) สิ่งนี้ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาและนักวิเคราะห์ในการสร้าง, ดำเนินการ, และจัดการโมเดล AI
คุณสมบัติเด่นของ Watson Studio
- ร่วมมือกันตลอดวงจรชีวิตของ AI ของคุณ ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการปรับใช้และการตรวจสอบ
- ผสานรวมกับเฟรมเวิร์กที่คุณชื่นชอบ เช่น PyTorch, TensorFlow และ scikit-learn โดยใช้ Python, R หรือ Scala
- ทำให้การสร้างแบบจำลองเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ในสาขานี้
- ทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแก้ไขภาพของ Watson
- พัฒนาโมเดลอย่างชัดเจนด้วย IBM SPSS Modeler ทำให้ AI เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
- ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของแบบจำลองหลังการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Watson Studio
- ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานของคุณ เนื่องจาก Watson Studio เป็นบริการบนคลาวด์
- การเริ่มต้นกับ AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง แม้จะมีการทำงานอัตโนมัติที่นำเสนอ
- พิจารณาความเป็นไปได้ในการติดอยู่กับระบบนิเวศของ IBM Cloud เนื่องจากการผสานรวมกับเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
ราคาของ Watson Studio
- ฟรี
- มืออาชีพ: $1. 02 USD/หน่วยความจุ-ชั่วโมง
คะแนนและรีวิวของ Watson Studio
- G2: 4. 2/5 (162 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Tabnine (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา)
Tabnine คือเพื่อนคู่คิดในการเขียนโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ผู้ใช้เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นด้วยการแนะนำบรรทัดโค้ดถัดไป เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจสไตล์การเขียนโค้ดของคุณเป็นอย่างดี และสามารถจัดการกับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากทั้งหมดได้
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมหรือโปรแกรมแก้ไขโค้ดเกือบทุกประเภทที่คุณใช้
นี่ทำให้ Tabnine เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นเวทมนตร์ทั้งหมด คุณภาพของคำแนะนำขึ้นอยู่กับว่าโค้ดมีความซับซ้อนเพียงใดและมีข้อมูลมากน้อยเพียงใดในการทำงาน ยิ่งโค้ดมีความซับซ้อนน้อย Tabnine ก็จะสามารถช่วยได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- สร้างโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- แชทด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนับสนุนตลอดเส้นทางการพัฒนาของคุณ
- สัมผัสคำแนะนำโค้ดที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์และบริบทของโครงการคุณ
- การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผ่านข้อมูลการฝึกอบรมที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน
ข้อจำกัดของ Tabnine
- คุณภาพของคำแนะนำโค้ดอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของโค้ดและข้อมูลที่มีอยู่
- การพึ่งพาเครื่องมือ AI มากเกินไปอาจขัดขวางความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณ
ราคาของ Tabnine
- ฟรี
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้/เดือน (ฟรี 90 วัน)
- องค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 2/5 (40 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์)
ฉันจำได้เมื่อ ChatGPT กลายเป็นกระแสบนอินเทอร์เน็ตครั้งแรก—ฟีด LinkedIn ของฉันเต็มไปด้วยผู้คนกำลังทดลองใช้มัน (และหัวเราะกับภาพหลอนในช่วงแรกๆ ของมัน)
ฉันได้ใช้ ChatGPT มาหลายเดือนแล้ว (โดยเฉพาะ GPT-4 และ 4o) และฉันชอบปลั๊กอินหลากหลายที่มีในร้านค้า GPT มาก สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถให้ GPT ทำงานต่างๆ ที่สร้างโดย AI ได้มากมายภายในอินเทอร์เฟซเดียว เช่น การเขียนบทความบล็อกใหม่ การสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบโค้ดของฉัน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชอบมากคือ ต่างจาก Microsoft Copilot, มันสามารถจดจำการสนทนาครั้งก่อนและสร้างผลลัพธ์ตามสิ่งที่มันจำได้
แต่ฉันยังคงมีปัญหาอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าจำนวนของคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้มีจำกัดต่อผู้ใช้ ในฐานะผู้สร้างเนื้อหา ฉันต้องการให้คำสั่งของฉันละเอียดมากขึ้น และ ChatGPT จำกัดว่าฉันสามารถลึกได้เพียงใด เมื่อฉันถึงขีดจำกัดแล้ว GPT-4 จะเปลี่ยนไปใช้ GPT-3.5 ซึ่งเหมือนกับการเปลี่ยนจากการคุยกับผู้ที่มีปริญญาเอกมาเป็นการคุยกับนักศึกษาฝึกงานที่ทำงานหนักและดื่มกาแฟมากเกินไป
หากสิ่งนั้นทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเช่นกัน ยังมีทางเลือกอื่นๆ ของ ChatGPTที่สามารถทำงานได้คล้ายกันอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ดำเนินการงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การตอบคำถามของคุณไปจนถึงการสร้างรูปแบบข้อความที่สร้างสรรค์
- สนทนากับ GPT 4 และขอให้มันทำการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลอง และสรุปข้อมูลจำนวนมาก
- เข้าถึงปลั๊กอินหลายร้อยรายการที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาจากร้านค้า GPT ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างคำสั่งใหม่
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ChatGPT บางครั้งอาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์ในโลกจริงและอาศัยข้อมูลการฝึกฝนเป็นหลัก
- แบบจำลองอาจแสดงอคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรมของมัน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ชมบางกลุ่ม
- เวอร์ชันฟรีของ ChatGPT มักมีปัญหาในการทำงานที่ต้องการความรู้ทั่วไปหรือความเข้าใจในโลกจริง ในขณะที่ GPT Plus ทำงานได้ดีกว่า
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ทีม: $25/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (554 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50 รีวิว)
5. โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับทีมคอนเทนต์)
Claude AI นั้นเหมือนกับ ChatGPT ที่เป็นญาติในเมือง ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้เก่งมากในการเขียนบล็อกโพสต์ สร้างข้อความสำหรับหน้าเว็บ สรุปบทความ แก้ไขงานเขียนของคุณ อัปเดตเนื้อหาที่มีอยู่ ตอบคำถาม และแม้กระทั่งช่วยคุณเขียนโค้ด
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ต่างจาก Microsoft Copilot คุณ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคำขอที่ยาวหรือซับซ้อนเกินไป—Claude สามารถจัดการได้ทั้งหมดด้วยความจำในการสนทนาที่ยอดเยี่ยม ดูเหมือนว่าใครบางคนจะทานอัลมอนด์มาแล้วนะ
แต่ตรงนี้คือจุดที่ฉันคิดว่า Claude ยังด้อยกว่า Microsoft Copilot: Claude ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดให้คุณได้เหมือนกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ บางตัว
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- เข้าถึงโมเดลผู้ช่วย AI ชั้นนำ (Claude-2) ได้ฟรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีความสามารถมากที่สุด
- รับโทเค็น 100,000 รายการและทำงานกับคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น
- แปลงข้อความความยาวใด ๆ ให้เป็นสรุปที่กระชับ
ข้อจำกัดของโคลด
- ไม่เหมือนกับคู่แข่งบางราย Claude ไม่สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลจากเว็บแบบเรียลไทม์ได้
- โคล้ดไม่มีคุณสมบัติเช่นการสร้างภาพ, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการท่องเว็บ
- เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Claude สามารถสร้างข้อความที่อาจไม่ถูกต้องทั้งหมดและต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: $25/เดือน
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 7/5 (22 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. แบบง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบเนื้อหา)
หากทีมการตลาดของคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Copilot, Simplified คือผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับที่ทำงานของคุณ
ฉันรู้สึกประทับใจมากกับ คอลเลกชันขนาดใหญ่ของเทมเพลต AI สำหรับการเขียน, รูปภาพ, การออกแบบ, การแก้ไข, และการสร้างวิดีโอของพวกเขา ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือมีเครื่องมือที่แตกต่างกันมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- ตอบสนองความต้องการสร้างสรรค์ที่หลากหลายของคุณ ตั้งแต่การเขียนด้วย AI ไปจนถึงการตัดต่อวิดีโอ บนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
- ร่วมมือกับทีมของคุณและประหยัดเวลาด้วยข้อเสนอแนะและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มด้วยชุดเทมเพลตสำหรับการออกแบบ วิดีโอ และการเขียนเนื้อหา
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ผู้ช่วยเขียน AI อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ชุดเครื่องมือมีความหลากหลาย แต่บางฟีเจอร์ยังขาดความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ที่มีความเฉพาะทาง
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ข้อดี: $9/เดือน
- สรุป: $24/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (4. 5K รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (256 รีวิว)
7. Writesonic (ดีที่สุดสำหรับการเขียน SEO)
เมื่อพูดถึงการเขียนด้วย AI ที่เน้น SEO ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถเทียบได้กับ Writesonic
ผู้ช่วยเขียน AI เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot สำหรับการเขียนบทความบล็อก SEO และได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ที่ฉันเคยร่วมงานด้วย
ดังนั้นในขณะที่เครื่องมือบางตัวอาจให้ผลลัพธ์ที่ฟังดูซับซ้อนแบบองค์กร เช่น "เข้าใจการเข้าใจอย่างครอบคลุม ปรับให้พร้อมสำหรับอนาคตในระดับใหญ่" Writesonic กลับมีความเป็นมนุษย์มากกว่าในความพยายามของมัน และมันทำงานได้ดีสำหรับรูปแบบเนื้อหาที่นอกเหนือจากบล็อก
Writesonic ยังมอบแชทบอทขั้นสูง Chatsonic ให้คุณ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพและสำรวจหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม แพลตฟอร์มนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากความต้องการในการเขียนของคุณแตกต่างออกไป คุณสามารถพิจารณาทบทวนทางเลือกอื่นของ Writesonicได้แทน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เข้าถึงคลังเนื้อหาเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับประเภทเนื้อหาต่างๆ และสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ด้วยการป้อนข้อความเพียงไม่กี่คำ
- ปรับเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการอัปโหลดตัวอย่างน้ำเสียงของแบรนด์
- ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว (แม้ว่าจะแนะนำให้ตรวจสอบเพิ่มเติม)
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานเครื่องมือ AI เข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zapier และ WordPress
- รับคำตอบสำหรับคำถามและสร้างคำตอบที่สร้างสรรค์ผ่าน Chatsonic เครื่องมือ AI สำหรับการสนทนาของ Writesonic
- สามารถสื่อสารกับไฟล์ทุกประเภท รวมถึงรูปภาพ, PDF, เว็บไซต์ และแม้กระทั่งคลิปเสียง
ข้อจำกัดของ Writesonic
- การนำทางผ่านชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากผู้ช่วยเขียน AI นี้โฮสต์บนคลาวด์ (แม้ว่านี่จะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย)
ราคา Writesonic
- ฟรี
- แชทโซนิค: $12
- บุคคล: 16 ดอลลาร์
- มาตรฐาน: $79
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1. 9K รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์)
โอ้ ชีวิตของโปรแกรมเมอร์จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มี GitHub Copilot
เราได้ยินเกี่ยวกับ AI ที่กำลังจะมาแทนที่งานของนักพัฒนา แต่ GitHub น่าจะช่วยรักษางานของนักพัฒนาไม่ให้กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อเกินไป! (ฉันได้มุขนี้มาจากเพื่อนที่เป็นนักพัฒนาคนหนึ่งของฉัน)
นี่คือวิธีการทำงาน: ระบบ AI จะแนะนำบรรทัดของโค้ดหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันทั้งหมดขณะที่คุณพิมพ์ โดยอิงจากบริบทของโค้ดและภาษาโปรแกรมที่คุณใช้
คิดเสียว่าเหมือนมี คู่หูด้านการเขียนโค้ดที่มีทักษะสูงคอยช่วยเหลือคุณในงานที่ต้องทำซ้ำๆ แนะนำการปรับปรุง และเรียนรู้รูปแบบการเขียนโค้ดใหม่ๆ ได้ด้วย
หากคุณต้องการให้นักพัฒนาของคุณมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา GitHub's Copilot คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพผ่านAI. นี่ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot สำหรับนักเขียนโค้ด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือ AI ที่มีความเชี่ยวชาญในการเร่งความเร็วการเขียนโค้ดโดยการแนะนำโค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานกับภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กต่างๆ
- ค้นพบรูปแบบการเขียนโค้ดใหม่และวิธีแก้ปัญหาโดยอิงจากคำแนะนำที่ชาญฉลาด
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- ระวังความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในคุณภาพและความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ที่สร้างโดยเครื่องมือ AI
- การเรียนรู้วิธีใช้คำแนะนำจากเครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $4/เดือน
- องค์กร: $21/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (138 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (21 รีวิว)
9. IntelliCode (เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำการเขียนโค้ดอย่างชาญฉลาด)
IntelliCode เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่ง วิเคราะห์รูปแบบโค้ดเพื่อนำเสนอคำแนะนำที่ชาญฉลาด (อยู่ในชื่อเลย!) สำหรับการเติมโค้ดให้สมบูรณ์
โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือนี้จะเรียนรู้จากโค้ดของคุณและแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการเติมประโยคหรือจัดรูปแบบโค้ดของคุณให้สมบูรณ์
นี่คือหนึ่งในทางเลือกของ Microsoft Copilot ที่ไม่เหมือนใครมากที่สุด ซึ่งมอบคุณค่าให้กับทีมนักพัฒนาเป็นอย่างมาก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผมรู้จักชื่นชอบในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและคำแนะนำโค้ดของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliCode
- รับคำแนะนำที่เข้าใจบริบทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโค้ดคุณ
- ระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
- ปรับแต่งเครื่องมือ AI ให้ตรงกับความชอบในการเขียนโค้ดของคุณ
ข้อจำกัดของ IntelliCode
- พิจารณาแนวทางทางเลือกสำหรับฐานโค้ดใหม่ทั้งหมด
- โปรดคาดหวังถึงความไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้นในคำแนะนำ
การกำหนดราคา IntelliCode
- ฟรี
คะแนนและรีวิว IntelliCode
- G2: 4. 5/5 (3. 5K+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1. 6K+ รีวิว)
10. Wipro Holmes (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้านไอที)
Wipro Holmes เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่องที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วย AI
แต่จุดที่เครื่องมือ AI โดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot ก็คือ Wipro Holmes สามารถคาดการณ์และป้องกันปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ผมพบว่ามัน ค่อนข้างเก่งในการจัดการปัญหาทางเทคโนโลยีที่พบได้ทั่วไป แต่ไม่ได้เป็นเหมือนปาฏิหาริย์สำหรับปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอทีเสมอไป นี่ทำให้มันเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพียงโซลูชันอัตโนมัติทางไอทีเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Wipro Holmes
- ให้ผู้ใช้ได้รับมากกว่า 40 โซลูชันที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับปัญหาเดสก์ท็อป, แลปท็อป, และซอฟต์แวร์ที่พบบ่อย
- ตอบคำถามและปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างตั๋วบริการด้วยผู้ช่วยสนทนาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างเชิงรุก ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมไอทีให้สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Wipro Holmes
- บางคุณสมบัติอาจต้องการความรู้ทางเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- โซลูชันที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะทั้งหมดได้
- Wipro Holmes มุ่งเน้นเป็นหลักไปที่ปัญหาด้านไอทีของผู้ใช้ปลายทาง ไม่ใช่กระบวนการทางธุรกิจที่กว้างขวาง
การกำหนดราคาของ Wipro Holmes
- ไม่มีให้บริการ
คะแนนและรีวิวของ Wipro Holmes
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
อย่าใช้แค่ AI ให้เชี่ยวชาญมัน
ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องในอนาคตอีกต่อไป—ฉันสามารถเห็นมันถูกนำมาใช้โดยทีมต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมแล้ว และทุกคนต่างก็ชื่นชอบมัน!
แล้วทำไมพวกเขาจะไม่ใช้ล่ะ? เมื่อใช้เครื่องมือที่เหมาะสมพร้อมการฝึกอบรมที่ถูกต้องเครื่องมือที่มีศักยภาพด้าน AIสามารถช่วยคุณประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความร่วมมือกับทีมของคุณในวิธีที่มีความหมายมากขึ้น
แต่ด้วยเครื่องมือ AI ที่มีอยู่มากมายในตลาด สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำการวิจัยและระบุความต้องการที่แน่นอนของคุณก่อน ในกรณีของฉัน ฉันพบว่า Microsoft Copilot ไม่เหมาะสำหรับงานทั้งหมดของฉันเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้งานนอกระบบนิเวศของ Microsoft 365
ฉันต้องการให้ผู้ช่วย AI ของฉันช่วยสร้างเนื้อหา, ทำงานร่วมกับทีมของฉัน, และจัดการงานประจำวันของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากที่ได้ทดลองใช้เครื่องมือ AI มากมาย (รวมถึง Microsoft Copilot) ฉันก็พบสิ่งที่เหมาะกับฉันที่สุด—ClickUp
ด้วย ClickUp Brain ฉันสามารถสร้างไอเดียและพูดคุยกับทีมได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรีที่นี่และดูว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่!