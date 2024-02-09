PMBOK: คู่มือสุดยอดสำหรับการบริหารโครงการยุคใหม่

เมื่อคุณบริหารโครงการเพื่อหาเลี้ยงชีพ ทักษะการจัดการที่เป็นธรรมชาติและการวางแผนที่ดีจะพาคุณไปได้ไกลเพียงเท่านั้น โปรแกรมมักจะไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ—และการรู้วิธีรับมือกับความท้าทายคือกุญแจสำคัญ
นั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการจำนวนมากหันมาใช้ PMBOK เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายของโครงการ PMBOK ซึ่งเป็นตัวย่อของ Project Management Body of Knowledge ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ 🎯
ที่นี่ เราจะสำรวจประวัติของ PMBOK, ดูวิธีการและกระบวนการจัดการโครงการบางประการ, และแบ่งปันคำแนะนำสำหรับการนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณอย่างประสบความสำเร็จ
PMBOK คืออะไรใน การจัดการโครงการ?
สถาบันการจัดการโครงการ หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า PMI เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรของมืออาชีพด้านการจัดการโครงการ ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 โดยรู้จักในชื่อทางกฎหมายว่า สถาบันการจัดการโครงการ จำกัด ดำเนินการโดยสมาชิกและดูแลมาตรฐานอุตสาหกรรม
PMI ให้คำนิยามการบริหารโครงการดังนี้:
การบริหารโครงการคือการนำความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคมาใช้เพื่อดำเนินการชุดของงานให้สำเร็จ ส่งมอบคุณค่า และบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ในช่วงทศวรรษ 1980 PMI ได้ตัดสินใจที่จะวางมาตรฐานพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการ ด้วยเหตุนี้ จึงได้พัฒนาชุดคำศัพท์ หลักการบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งรู้จักกันในชื่อองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการ 📚
แผนการจัดการโครงการและกรอบการทำงานอธิบายถึงพื้นที่ความรู้ที่สำคัญและกลุ่มกระบวนการที่ประกอบเป็นวงจรชีวิตของโครงการ ภายในนี้ อนุญาตให้มีวิธีการที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการ—เช่น วิธีการแบบน้ำตกหรือวิธีการแบบอไจล์
อะไรคือ PMBOK® Guide?
คู่มือ PMBOK® เป็นหนังสือการจัดการโครงการที่บันทึกหลักการและแนวทางปฏิบัติของ PMBOK ทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับองค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกโดย PMI ในรูปแบบเอกสารไวท์เปเปอร์ในปี 1987 และต่อมาในปี 1996 ในรูปแบบหนังสือ
แม้ว่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับการบริหารโครงการมากมายในปัจจุบัน แต่เล่มนี้ถือเป็น "คัมภีร์" ของวงการอย่างแท้จริง PMBOK® Guide เป็นหนังสือที่ผู้จัดการโครงการทั่วโลกอ่านและนำไปใช้ทุกวัน เพื่อช่วยให้พวกเขาส่งมอบผลลัพธ์ของโครงการได้ตามเป้าหมาย และรับมือกับความท้าทายในการบริหารโครงการ 🚧
ควรสังเกตว่าแนวทางเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ยนแปลงของตลาด และวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป คู่มือ PMBOK® ฉบับที่ห้าและฉบับที่หกได้รับการตีพิมพ์ในปี 2013 และ 2017 ตามลำดับ แต่ปัจจุบันก็ล้าสมัยไปแล้ว
ดังนั้น,PMBOK® Guide—ฉบับที่เจ็ดได้รับการปรับปรุงในปี 2021 สำหรับสถานที่ทำงานสมัยใหม่ โดยเน้นที่ความคล่องตัว, นวัตกรรม, และการริเริ่มล่วงหน้า ขณะนี้ได้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และอีก 10 ภาษา รวมถึงสเปน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, และอาหรับ 🌎
ในขณะที่ฉบับที่หกเน้นที่ขอบเขตความรู้ ฉบับล่าสุดของ PMBOK Guide® ได้จัดโครงสร้างโดยยึดตามแปดโดเมนของสมรรถนะโครงการ ได้แก่:
- ผู้มีส่วนได้เสีย
- ทีม
- แนวทางการพัฒนาและวงจรชีวิต
- การวางแผน
- งานโครงการ
- การจัดส่ง
- การวัด
- ความไม่แน่นอน
คู่มือการปฏิบัติยังรวมถึงแนวทางบริหารโครงการที่หลากหลาย และให้คำแนะนำสำหรับการปรับแต่งแนวทางบริหารโครงการและกระบวนการบริหารโครงการให้เหมาะสม
บทบาทของ PMBOK ในการบริหารโครงการ
PMBOK กำหนดมาตรฐานสำหรับวิธีการบริหารโครงการ และมอบหลักการและเครื่องมือการบริหารโครงการที่จำเป็นทั้งหมดให้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการรับรองวิชาชีพ เช่น:
- ผู้ช่วยการจัดการโครงการที่ได้รับการรับรองระดับเริ่มต้น หรือ CAPM
- PMI Agile Certified Practitioner ที่เน้นเฉพาะด้าน Agile หรือ PMI-ACP
- ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ หรือ PMP สำหรับผู้นำโครงการที่มีประสบการณ์
ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้าม เนื่องจากมาตรฐานของ PMI นั้นสูงมาก การรับรอง PMP ได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศตามมาตรฐาน ISO/ANSI 17024 และในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 9001
เพื่อให้ได้รับการรับรองระดับสูงสุดนี้ ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะล่วงหน้า นอกจากนี้ยังต้องผ่านการสอบ PMP ที่มีคำถาม 180 ข้อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบวิธี กระบวนการ และขอบเขตความรู้ด้านการบริหารโครงการ 🧑🎓
มาดูองค์ประกอบบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
PMBOK วิธีการ
หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องตัดสินใจคือการเลือกวิธีการที่จะใช้ การตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ทัศนคติของคุณเกี่ยวกับการจัดการโครงการไปจนถึงการวางแผนและการดำเนินการ
มีสองประเภทหลักของวิธีการ: แบบลำดับและแบบคล่องตัว วิธีการเฉพาะส่วนใหญ่จะมาจากสองประเภทนี้ และบางวิธีเป็นการผสมผสานของทั้งสอง
ระเบียบวิธีแบบลำดับขั้น
วิธีการแบบลำดับขั้นตอนเป็นวิธีดั้งเดิมในการทำสิ่งต่าง ๆ—พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ทีละขั้นตอน วิธีนี้สมมติว่าคุณต้องทำขั้นตอนแรกให้เสร็จก่อนที่จะสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้ และทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะบรรลุผลลัพธ์ที่คุณต้องการ 💯
วิธีการนี้ง่ายต่อการเข้าใจและทำงานได้ดีสำหรับกระบวนการที่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม มันไม่ยืดหยุ่นมากนัก ดังนั้นหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง—เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนลำดับความสำคัญ หรือทรัพยากรที่สำคัญไม่สามารถใช้งานได้กะทันหัน—ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดอาจเสี่ยงได้
ประเภทของระเบียบวิธีแบบลำดับที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วิธีน้ำตก และ วิธีเส้นทางวิกฤต
วิธีการแบบ Agile
วิธีการแบบ Agile ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันภายในทีมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การทำงานจะเกิดขึ้นในรอบสั้นๆ ที่มีการทำซ้ำ โดยเอกสารประกอบจะมีความสำคัญรองลงมา ผลลัพธ์จะถูกประเมินเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ 🔁
วิธีการทำงานที่ทันสมัยกว่านี้มักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ส่งมอบเมื่อทีมค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการทำงานและปรับปรุงแผนเดิม
วิธีการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Scrum, Kanban และ กรอบงานโครงการแบบปรับตัวได้
วิธีการอื่น ๆ
วิธีการบริหารโครงการอื่นๆ ที่ใช้กัน ได้แก่:
- การจัดการโครงการแบบลีน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาที่สูญเปล่า ทรัพยากร และเงิน
- ซิกซ์ซิกมา ซึ่งใช้สถิติเพื่อระบุและกำจัดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
- PRINCE2 หรือ โครงการในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้, วิธีการที่ใช้โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อควบคุมทรัพยากรและความเสี่ยง
เมื่อคุณได้กำหนดวิธีการของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของโครงการ
PMBOK กลุ่มกระบวนการ
การบริหารโครงการขนาดใหญ่—หรือแม้แต่โครงการเล็ก—อาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ มีองค์ประกอบมากมายที่ต้องคำนึงถึง ทั้งคน กระบวนการ และทรัพยากร เมื่อเพิ่มข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณเข้าไป ผู้จัดการโครงการคนใดก็คงให้อภัยได้หากรู้สึกอยากยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่ม 👀
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้นเสมอ นี่จะช่วยให้คุณคิดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ จากนั้นคุณสามารถจัดการกับแต่ละส่วนได้ตามกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงของมัน ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ คุณจะมีความชัดเจนในทิศทาง และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมตลอดเส้นทาง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PMBOK กำหนดกลุ่มกระบวนการห้าชุด—หรือระยะของโครงการ:
- กระบวนการเริ่มต้นโครงการ
- กระบวนการวางแผน
- กระบวนการดำเนินการ
- การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
- กระบวนการปิดโครงการ
แต่ละขั้นตอนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวงจรชีวิตการจัดการโครงการ หากละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง คุณอาจพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่หากคุณปฏิบัติตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ทุกอย่างก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น 🧘
1. กระบวนการเริ่มต้นโครงการ
ในระยะนี้ของกระบวนการ PMBOK คุณจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบ ซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการหารือและบางครั้งอาจต้องมีการเจรจาเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน คุณอาจจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้บางประการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้คุ้มค่าที่จะดำเนินการ
เป้าหมายของคุณในระยะนี้คือการสร้างเอกสารโครงการ (Project Charter) ที่บันทึกวิสัยทัศน์ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการของโครงการ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมแต่ละคน 📃
2. กระบวนการวางแผน
การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมโครงการของคุณและป้องกันไม่ให้ขอบเขตงานขยายออกไป เมื่อปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คุณจะแบ่งภาพรวมออกเป็นเป้าหมายหลัก จากนั้นเป็นงานย่อย และตัดสินใจว่าใครจะทำอะไร จากนั้นคุณจะคำนวณระยะเวลาที่แต่ละงานจะใช้เวลา โดยคำนึงถึงความพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างไทม์ไลน์ของโครงการ 📌
คุณยังต้องวางแผนสำหรับทรัพยากรที่คุณต้องการในขั้นตอนนี้ด้วย เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยังค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย ท้ายที่สุด ให้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือหากจำเป็น
เป้าหมายของคุณที่นี่คือการสร้างแผนที่นำทางการจัดการโครงการที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่นี่เพื่อวางแผนและติดตามโครงการในขณะที่มันดำเนินไป
3. กระบวนการดำเนินการ
ในระหว่างระยะการดำเนินโครงการถึงเวลาที่จะนำแผนของคุณไปปฏิบัติแล้ว ทีมของคุณจะทำงานตามภารกิจต่างๆ ในขณะที่คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและดำเนินการอย่างถูกต้อง
การตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการกับทีมของคุณเป็นประจำและการรายงานอย่างเป็นทางการมากขึ้นช่วยให้คุณควบคุมโครงการได้ตลอดเวลา ช่วยคุณจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นง่ายขึ้น การเฉลิมฉลองความสำเร็จและรักษาแรงจูงใจของทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของคุณที่นี่เช่นกัน 🙌
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในระยะนี้ ทั้งกับทีมของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากทุกคนอยู่ในความรับรู้เสมอ คุณกำลังทำหน้าที่ได้ดี
4. การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
ในระยะนี้ของ PMBOK คุณต้องติดตามตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิดระหว่างการดำเนินการ หากมีสิ่งใดที่เบี่ยงเบนไปจากแผนเดิม ยิ่งคุณสังเกตเห็นเร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น ⏱️
การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)จะช่วยให้คุณมีสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผล ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตามความคืบหน้าของงานเทียบกับกำหนดเวลา และติดตามค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณ หรือคุณอาจติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือปรับเปลี่ยนแนวทางได้ตามความเหมาะสม
5. กระบวนการปิดโครงการ
ระยะนี้มักถูกเร่งรีบ—หรือแม้กระทั่งถูกละเลยไปโดยสิ้นเชิง—แต่มีความสำคัญมากเพราะเป็นการบ่งบอกถึงความสำเร็จและช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่สามารถทำได้แตกต่างออกไปในครั้งต่อไป ควรใช้เวลาให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้ทำตามที่ควรจะเป็นและจัดการกับสิ่งที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อย
คุณสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นเพื่อประเมินว่าแผนของคุณได้ผลดีเพียงใด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและบุคคล และจัดการเอกสารที่ค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายนี้ คุณควรขอบคุณทีมของคุณและร่วมฉลองความสำเร็จในการเสร็จสิ้นโครงการ 🎉
PMBOK ขอบเขตความรู้
PMBOK Guide® ยังได้บันทึกไว้ 10 ด้านความรู้การจัดการโครงการ ซึ่งเป็นแง่มุมที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องทำงานร่วมกับตลอดทั้งห้าขั้นตอนของวงจรชีวิต
- การจัดการบูรณาการโครงการ คือการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งาน ทรัพยากร และองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ
- การจัดการขอบเขตโครงการ ช่วยให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของโครงการมีความชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้รับการพิจารณาและจัดการอย่างรอบคอบ
- การจัดการเวลาโครงการ ประมาณระยะเวลาที่สิ่งต่าง ๆ จะใช้ และติดตามความคืบหน้าในชีวิตจริงเทียบกับการประมาณนั้น
- การจัดการต้นทุนโครงการ ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและติดตามเปรียบเทียบกับงบประมาณ 💸
- การจัดการคุณภาพโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ หมายถึงการจัดสรรบุคลากรให้กับงานต่าง ๆ จากนั้นติดตามผลการปฏิบัติงานของพวกเขา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิ่งที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการการสื่อสารโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีข้อมูลที่จำเป็นและทีมได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนด ความคืบหน้า และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- โครงการ การจัดการความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าและจัดทำแผนเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้นหากเกิดขึ้น
- การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เกี่ยวข้องกับการจัดการกับทรัพยากรภายนอก เช่น ผู้รับเหมาหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีส่วนร่วมในโครงการ
- การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ หมายถึงการทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในโครงการได้ อนุมัติแผนโครงการแล้วและจากนั้นให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตลอด
เคล็ดลับในการนำหลักการ PMBOK ไปปฏิบัติ
ตอนนี้ที่เราได้ค้นพบความซับซ้อนบางอย่างของการจัดการโครงการแล้ว มาสำรวจวิธีการบางอย่างในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลาและความพยายามเมื่อคุณต้องการจริงๆ ✨
เคล็ดลับในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้นคือการมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ในมือ แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีหลายตัวให้เลือกใช้แต่คุณจะไม่ผิดหวังกับ ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับหลักการของ PMBOK และทำให้การจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้นกว่าที่เคย ตั้งแต่ต้นจนจบ นี่คือเพียงบางส่วนของวิธีที่คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ ที่ต้องทำด้วยตนเอง และยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น
ใช้เครื่องมือสร้างสรรค์เพื่อการระดมความคิด
วางแผนความคิดเริ่มต้นของคุณโดยใช้ClickUp Mind MapsและClickUp Whiteboards. ClickUp ทำให้การร่วมมือกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย พร้อมให้คุณมีเครื่องมือในการทำงานบนเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกัน แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันก็ตาม
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อวางแผน, จัดการ, และติดตามงาน
เมื่อคุณมีเค้าโครงเบื้องต้นแล้ว ให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการไปที่ใดด้วยClickUp Goals จากนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญและงานย่อยใน ClickUp
คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงาน และวางแผนเส้นทางวิกฤตของคุณได้ จากนั้นมอบหมายและติดตามงานเหล่านั้นจนเสร็จสมบูรณ์ เครื่องมือภาพอย่างเช่นแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp และมุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว 🔎
เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
เก็บเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs เอกสารสามารถเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ ทำให้คุณและทีมค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 📝
ประหยัดเวลาด้วยการเริ่มต้นด้วยเทมเพลต
ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีมากมาย ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป
ตั้งแต่แม่แบบภาพรวมโครงการไปจนถึงตัวเลือกสำหรับการจัดการแบบ Agile Scrumและแม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
ติดตามตัวชี้วัดของคุณ
ClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย ตั้งค่าสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับแต่ละงาน และตรวจสอบรวมถึงจัดการปริมาณงานของทีมได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว
ติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp ของคุณ เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว 📈
ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
การผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้คุณสอดคล้องกับทุกส่วนของเทคโนโลยีของคุณ จัดการประชุมหรือสัมมนาออนไลน์การฝึกอบรม Agile จาก Microsoft Teams หรือ Zoom เข้าถึงเอกสารของบริษัทผ่าน Google Drive หรือ OneDrive หรือติดตามเวลาด้วย Everhour
ซิงค์การประชุมทีมของคุณกับ Google Calendar หรือติดตั้งส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpเพื่อช่วยคุณเพิ่มสิ่งใด ๆ จากเว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่เป็นงาน
ติดต่อกับทีมของคุณอยู่เสมอ
ClickUp มีหลายวิธีให้คุณติดต่อกับทีมและปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้ ติดต่อสื่อสารกับพวกเขาผ่านการผสานกับ Slack หรือ Outlook หรือใช้ClickUp Chatเพื่อเชื่อมต่อกับพวกเขาได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม 👪 👪 👪 👪 👪 👪 👪👪👪 👪 👪 👪 👪 👪 👪 👪👪 👪 👪 ��
ประยุกต์ใช้หลักการ PMBOK เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ
PMBOK—หรือที่รู้จักในชื่อ Project Management Body of Knowledge—ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อมาตรฐานการปฏิบัติด้านการบริหารโครงการ มีการบันทึกไว้ในคู่มือ PMBOK® และเป็นพื้นฐานสำหรับการรับรองวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ
คู่มือ PMBOK® ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ กับขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตโครงการ และหลากหลายสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ชาญฉลาด ถึงเวลาแล้วที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp คุณสามารถวางแผน สร้าง และจัดการงานต่างๆ สื่อสารกับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าได้จากแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวกและใช้งานง่าย
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเริ่มประหยัดเวลาและความพยายามในทุกขั้นตอน 🤩
คำถามที่พบบ่อย
หากคุณเป็นมือใหม่กับ PMBOK และสงสัยว่ามันคืออะไร คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้อาจช่วยได้
1. PMBOK ใช้สำหรับอะไร?
PMBOK ย่อมาจาก Project Management Body of Knowledge ซึ่งกำหนดโดยสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) เป็นชุดของหลักการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งใช้โดยผู้จัดการโครงการทั่วโลก มันอธิบายถึงวิธีการ ความรู้ในด้านต่างๆ และขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มกระบวนการ
2. คู่มือ PMBOK Guide® ใช้สำหรับอะไร?
PMBOK Guide® เป็นหนังสือที่บันทึกองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการ (Project Management Body of Knowledge) ไว้อย่างเป็นระบบ หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประจำวันสำหรับผู้จัดการโครงการ และยังเป็นพื้นฐานสำหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารโครงการอีกด้วย คู่มือนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับวิธีการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. ขอบเขตความรู้ 10 ด้านของ PMBOK คืออะไร?
พื้นที่ความรู้ของ PMBOK ได้แก่:
- การจัดการการบูรณาการโครงการ
- การจัดการขอบเขตโครงการ
- การจัดการเวลาโครงการ
- การจัดการต้นทุนโครงการ
- การจัดการคุณภาพโครงการ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ
- การจัดการการสื่อสารโครงการ
- การจัดการความเสี่ยงของโครงการ
- การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
- การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ