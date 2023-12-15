10 หนังสือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการ

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถบรรลุอัตราความสำเร็จสูงถึง92%ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณได้เพียงแค่ใช้เทคนิคการจัดการโครงการอย่างสม่ำเสมอ?
แต่ประเด็นคือ: การบริหารโครงการไม่ใช่เรื่องง่าย ในปี 2015 บริษัทต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นโครงการได้เพียง 29% เท่านั้นที่ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ นั่นเป็นเพราะคุณต้องมีทักษะ ความสามารถ ความหลงใหล และความรู้ทางเทคนิคในการบริหารโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่มีอะไรเทียบได้กับประสบการณ์การบริหารโครงการจริง แต่การสร้างฐานความรู้ที่มั่นคงควรเป็นจุดเริ่มต้นของคุณในการก้าวสู่การเป็นผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ
คุณอาจกำลังคิดว่า "ฉันจะทำอย่างไรดี?" ลืมการท่องเว็บผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่กระจัดกระจายไปได้เลย แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่หนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการโครงการ—หนังสือเหล่านี้จะมอบแนวทางที่ครอบคลุมและเป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลยดีกว่า มาดูหนังสือการจัดการโครงการ 10 เล่มที่จะช่วยเพิ่มทักษะของคุณให้เป็นผู้จัดการโครงการที่แข็งแกร่ง. อยู่กับเราจนถึงตอนจบ และเราจะแบ่งปันวิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคนิคการจัดการโครงการใหม่ ๆ ที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้!
10 หนังสือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยผู้จัดการโครงการให้เติบโต
1. คู่มือการจัดการโครงการสำหรับผู้เริ่มต้นโดย Greg Horine
หนังสือของฮอรีนที่ตีพิมพ์ในปี 2005 เป็นอัญมณีสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการบริหารโครงการ ทำไม? เพราะมันทำให้การบริหารโครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่วันแรก
ฮอร์รีนไม่ได้แค่แตะผิวเผิน – เขาดำดิ่งลึกเข้าไปในศาสตร์การจัดการโครงการ ตั้งแต่การร่างแผนโครงการไปจนถึงการทำให้โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) สมบูรณ์แบบ เขาครอบคลุมทุกอย่าง
นอกจากนี้ คุณยังจะได้ค้นพบเคล็ดลับในการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนไทม์ไลน์ และการลงลึกในกรอบการทำงานแบบ Agile
แม้ว่าจะมีการตีพิมพ์มานานแล้ว แต่ฉบับล่าสุดของหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องมือการจัดการเว็บไซต์ล่าสุดและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จในการสอบ PMP Certification
"โครงการคืองานที่องค์กรดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ำกัน โดยคำว่าเพียงครั้งเดียว หมายถึงงานนั้นมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน และคำว่าไม่ซ้ำกัน หมายถึงผลลัพธ์ของงานนั้นแตกต่างจากสิ่งที่องค์กรเคยผลิตมาก่อนในหนึ่งหรือหลายด้าน" – เกรกอรี เอ็ม. โฮไรน์
ผู้แต่ง:
- เกรกอรี เอ็ม. ฮอไรน์
จำนวนหน้า:
- 464 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2005
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 13 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- เจาะลึกการบริหารโครงการ
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทำงานแบบ Agile
คะแนน:
- 4. 5/5 (Amazon) – " ฉันแนะนำเล่มนี้ และให้คะแนนเต็มห้าดาวเลย เป็นตำราเรียนที่จำเป็นในวิชาที่ฉันสอน นักเรียนบางคนรู้สึกท่วมท้นกับเนื้อหา แต่บางคนก็บอกว่าชอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนซึ่งพวกเขาสามารถกลับมาอ่านเพิ่มเติมเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น"
- 3. 6/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ผู้เริ่มต้น
2. การเริ่มต้นการจัดการโครงการโดย Kim Heldman
ลองนึกภาพดูสิ คุณได้รับมอบหมายโครงการที่คุณไม่รู้เลยว่าจะจัดการอย่างไร แน่นอนว่าคุณต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากสองสามอย่าง
นาฬิกากำลังเดินไป และคุณตระหนักว่าคุณต้องการคอร์สเร่งรัดเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับความท้าทายในโครงการใหม่นี้ หากคุณเคยเผชิญกับสิ่งนี้มาก่อนแล้ว โครงการ Heldman's Project Management JumpStart จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยสไตล์ที่เป็นมิตรและเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเข้าใจหลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการได้อย่างรวดเร็ว: การวางแผน การดำเนินการ และการจัดการ โดยยึดตามแนวทางของ Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
เฮลด์แมนขยายขอบเขตการกำหนดโครงการอย่างกว้างขวาง ทำให้โครงการมีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจและผู้ที่ไม่ใช่นักธุรกิจในโลกธุรกิจ คำถามทบทวนในตอนท้ายของแต่ละบทช่วยเสริมสร้างสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ในบทนั้น
หนังสือเล่มนี้ดำเนินเรื่องตามลำดับอย่างมีเหตุผลและเข้าใจง่าย สไตล์การเขียนที่ตรงไปตรงมาของเฮลด์แมนยิ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับเนื้อหา คำศัพท์เฉพาะทางแทบไม่มีให้เห็น เธอเสริมสีสันด้วยตัวอย่างและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากชีวิตจริงที่มีความหมาย ทำให้แนวคิดต่าง ๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและอ่านได้อย่างลื่นไหล
ควรสังเกตว่างานนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านดิจิทัลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลักการที่นำเสนอสามารถปรับใช้กับโครงการดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ข้อเสียเล็กน้อยคือการขาดแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบใบรับรอง PMP
"จุดสิ้นสุดของโครงการคือเวลาที่ควรทบทวนกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาว่าลูกค้าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่โครงการตั้งใจจะผลิตหรือไม่ และเพื่อบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้ (รวมถึงสิ่งอื่น ๆ) ตลอดระยะเวลาของโครงการ" – คิม เฮลด์แมน
ผู้แต่ง:
- คิม เฮลด์แมน
จำนวนหน้า:
- 368 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2003
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 10 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- หลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับการจัดการโครงการอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- สไตล์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และปราศจากศัพท์เทคนิค
คะแนน:
- 4. 3/5 (Amazon) – "แนะนำสำหรับผู้จัดการโครงการมือใหม่"
- 3. 6/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ผู้เริ่มต้น
3. ผู้จัดการโครงการขี้เกียจ: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่าและยังคงกลับบ้านก่อนเวลา โดย ปีเตอร์ เทย์เลอร์
กำลังมองหาอะไรเล็กๆ กระชับ เพื่อยกระดับทักษะการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้นอยู่หรือเปล่า? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล เพราะ The Lazy Project Manager คือคำตอบของคุณ
ในหนังสือเล่มนี้ เทย์เลอร์พูดถึงแนวคิดของเขาเกี่ยวกับ "ความขี้เกียจที่สร้างสรรค์" ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจหรือหมดไฟ
บทความนี้เจาะลึกกฎ 80-20 (หลักการพาเรโต) โดยเน้นย้ำว่าการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร บทความสั้นแต่ทรงพลังนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการ พร้อมแนะนำเคล็ดลับปฏิบัติสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในสายงาน PM
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารโครงการอยู่แล้ว โดยเนื้อหาจะนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้แนวคิด TOC, Lean และSix Sigmaพร้อมทั้งลงลึกทั้งแนวคิดขั้นสูงและพื้นฐานที่จำเป็น
"การเป็นผู้จัดการโครงการที่ขี้เกียจคือการมุ่งเน้นในความพยายามของคุณในการจัดการโครงการและเรียนรู้ที่จะใช้ความพยายามของคุณในที่ที่มีความสำคัญจริงๆ ที่ซึ่งมันสร้างผลกระทบมากที่สุด" – ปีเตอร์ เทย์เลอร์
ผู้แต่ง:
- ปีเตอร์ เทย์เลอร์
จำนวนหน้า:
- 152
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2010
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 4 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- เข้าใจวิธีการเป็นคนขี้เกียจอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ดีขึ้นด้วยหลักการพาเรโต
คะแนน:
- 4. 2/5 (Amazon) – "หากคุณมีความสนใจในด้านการบริหารโครงการและรู้สึกท้อแท้กับการไม่มีประสิทธิภาพ Peter ให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับ "การลงแรงน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด" หากคุณขี้เกียจเป็นพิเศษ แค่ซื้อหนังสือเล่มนี้เพื่ออ่านรายการเคล็ดลับในบทสุดท้ายก็คุ้มค่ามากแล้ว"
- 3. 5/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ขั้นสูง
4. การบริหารโครงการแบบアジลด้วยสครัม โดย เคน ชวาเบอร์
เมื่อผู้ร่วมสร้าง Scrum อธิบาย คุณควรตั้งใจฟัง
ในงานนี้ ชวาเบอร์จะพาคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกของ Scrum สำหรับผู้เริ่มต้น
จุดเด่นที่หลายคนสังเกตเห็นคือ มีเพียงบทแรกเท่านั้นที่ลงลึกในแง่มุมทฤษฎีของ Scrum และบทบาทของ Scrum ในการบริหารโครงการแบบ Agile หลังจากบทแรกแล้ว หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนแนวทางอย่างรวดเร็ว โดยเข้าสู่กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง
ชวาเบอร์ยอมรับว่าตัวอย่างที่เป็นประโยชน์นั้นสามารถอธิบายประโยชน์ของวิธีการในด้านการจัดการโครงการได้ดีกว่ามาก เมื่อคุณพลิกผ่านหน้าต่างๆ คุณจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของโครงการซอฟต์แวร์และเรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
พูดให้เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้จะนำคุณไปสู่การขยายและบริหารโครงการ การจัดการความซับซ้อนด้วย Scrum การสร้างทีม Scrum ที่ยอดเยี่ยม การจัดตั้งพิธีกรรมและเอกสารสำคัญ รวมถึงเครื่องมือ Scrum ที่จำเป็นอื่นๆ หนังสือเล่มนี้มีบรรยากาศคล้ายกรอบการทำงานดิจิทัล โดยกล่าวถึงแบบจำลองความพร้อมด้านความสามารถ (CMM) และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าผู้อ่านหลายคนแนะนำให้ทำความคุ้นเคยกับหลักการพื้นฐานของ Agile และ Scrum และใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือกรณีศึกษา
"สามัญสำนึกคือการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ การฝึกฝน ความถ่อมตน ความเฉลียวฉลาด และสติปัญญา" ผู้ที่ใช้ Scrum จะใช้สามัญสำนึกทุกครั้งที่พบว่างานกำลังเบี่ยงเบนออกจากเส้นทางที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกระบวนการที่มีข้อกำหนดตายตัว – ซึ่งบอกว่า "ทำสิ่งนี้ จากนั้นทำสิ่งนั้น แล้วทำสิ่งนี้" – จนเราเรียนรู้ที่จะละเลยสามัญสำนึกของเราและรอคอยคำสั่งแทน" – Ken Schawber*
ผู้แต่ง:
- เคน ชอว์เบอร์
จำนวนหน้า:
- 192 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2004
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 5 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมทางทฤษฎีของ Scrum
- เต็มไปด้วยตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
คะแนน:
- 4. 4/5 (Amazon) – "ผู้เขียนนำเสนอสถานการณ์/ความท้าทายที่แตกต่างกันประมาณ 25 สถานการณ์ที่เขาเคยเผชิญและวิธีที่เขาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องแม้จะผ่านมาสองทศวรรษนับตั้งแต่ตีพิมพ์ Scrum Masters จะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆ ที่นำเสนอ พวกเขาจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการหากเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ส่วนการเรียนรู้ที่ท้ายแต่ละสถานการณ์ช่วยปลูกฝังแนวคิดต่างๆ"
- 3. 7/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ระดับกลาง
5. จิตวิทยาแบบอไจล์: การทำให้กระบวนการอไจล์ทำงานได้จริง โดย กิล โบรซา
ลองนึกภาพว่าคุณมีทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ Agileสำหรับการบริหารโครงการของคุณครบถ้วน แต่กลับติดขัดเมื่อถึงเวลาต้องนำไปปฏิบัติจริง นั่นคือจุดที่ The Agile Mindset เข้ามามีบทบาท—ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ มุ่งเน้นไปที่ความท้าทายที่ผู้ต้องการ "ทำ Agile" ต้องเผชิญจริง ไม่ใช่แค่รู้หลักการเท่านั้น
หนังสือเล่มนี้เจาะลึกถึงความท้าทายของการหมกมุ่นอยู่กับกลไกของกระบวนการมากเกินไป แม้ว่าคุณจะเข้าใจค่านิยมของแนวคิด Agile เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม โบรซาได้แยกตัวออกจากแนวคิดที่มองว่ากรอบความคิดแบบ Agile เป็นทางออกสูงสุดสำหรับปัญหาการบริหารโครงการทุกรูปแบบ แต่กลับนิยามมันว่าเป็นกรอบความคิดที่ส่งเสริมความสม่ำเสมอและความสอดคล้องกันของค่านิยม ความเชื่อ และหลักการต่าง ๆ
ผู้เขียนเน้นย้ำอย่างยิ่งถึงความจำเป็นในการปรับกรอบการทำงานแบบアジลให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ, ท่าทีขององค์กรของคุณ, และบริบทโดยรวมของการบริหารโครงการของคุณ. แม้ว่ากรอบการทำงานนี้จะให้พื้นฐานทางทฤษฎีที่จำเป็นสำหรับアジล แต่มันก็สมมติว่าผู้อ่านมีความเข้าใจในแบบจำลองนี้อยู่แล้ว.
ดังนั้น หากคุณเป็นมือใหม่ในเกมนี้ มันแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้หนังสือการจัดการโครงการที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่า
"การเก่งใน Agile เหมือนกับการเก่งในการวิ่งระยะไกลหรืออาชีพใหม่หรือการเป็นพ่อแม่ที่ดี ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งซึ่งลำดับของก้าวเล็กๆ ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้อย่างเพียงพอ คุณต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง: "ทำมันอย่างตั้งใจ" – Gil Broza
ผู้แต่ง:
- กิล โบรซา
จำนวนหน้า:
- 208 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2015
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 5 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- เจาะลึกกรอบการทำงานแบบ Agile
- อธิบายวิธีการนำ Agile ไปใช้ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
คะแนน:
- 4. 4/5 (Amazon) – "ตามที่จิม ไฮสมิธ กล่าวไว้ตอนต้นว่า "หลายองค์กรล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวประโยชน์ของ Agile เพราะพวกเขาเพียงแค่รับเอาวิธีปฏิบัติมาใช้ แต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ" ในที่สุด นี่คือคู่มือและการสำรวจในอีกด้านหนึ่งของเหรียญ Agile (การเป็น Agile – ไม่ใช่แค่ทำ Agile เท่านั้น!) – นั่นคือ ทัศนคติแบบ Agile"
- 5/5 (Google Play Books)
ระดับที่แนะนำ:
- ขั้นสูง
6. การบริหารโครงการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้จัดการโครงการ โดย แจ็ค เฟอร์ราโร
คู่มือแบบลงมือปฏิบัติของ Ferraro สมชื่อจริง ๆ อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเรียนมากมาย เปิดเผยถึงวิธีการและกระบวนการบริหารโครงการ ทำให้สามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้จัดการโครงการที่ไม่เป็นทางการ
ด้วยการถอดรหัสศัพท์เฉพาะด้านการบริหารโครงการ เฟอร์รารอได้เปลี่ยนศิลปะแห่งการบริหารโครงการให้กลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเข้าถึงได้ง่าย
ผู้เขียนเน้นย้ำว่าผู้จัดการหลายคนกำลังใช้กระบวนการบริหารโครงการในงานประจำวันอยู่แล้ว และเพียงแค่ต้องการทบทวนหลักการเหล่านั้นอีกครั้ง
ที่นี่ คุณจะพบกับคู่มือแบบทีละขั้นตอนที่จะนำคุณเข้าสู่การบริหารโครงการ คู่มือนี้จะมอบทักษะสำคัญให้กับคุณ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจ โครงสร้างการแบ่งงาน วิธีการจัดลำดับโปรแกรม และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
เต็มไปด้วยคำอธิบายที่ใช้งานได้จริงและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากคุณอยู่ในระดับขั้นสูงและไม่ได้ต้องการทบทวนพื้นฐานอีกแล้ว ควรเลือกหนังสือที่เจาะลึกในรายละเอียดสำคัญของการบริหารโครงการโดยเฉพาะ
"ทีมโครงการและสมาชิกของพวกเขามักจะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง และมักอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในการผลิตผลงานและผลลัพธ์ การมาถึงอย่างรวดเร็วแล้วหายไปเมื่อพวกเขาย้ายไปยังความต้องการเร่งด่วนขององค์กรถัดไป ทีมโครงการกำลังกลายเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับธุรกิจหรือเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางธุรกิจเฉพาะเจาะจงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จของโครงการ … ความรู้ทางธุรกิจนี้กลายเป็นรากฐานสำหรับข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อขอบเขตของโครงการของคุณ" – แจ็ค เฟอร์ราโร
ผู้แต่ง:
- แจ็ค เฟอร์ราโร
จำนวนหน้า:
- 242 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2012
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 7 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- การขาดคำศัพท์เฉพาะด้านการบริหารโครงการที่น่ายินดี
- เต็มไปด้วยตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและมีการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
คะแนน:
- 4. 2/5 (Amazon) – "ไม่เคยเรียนการจัดการโครงการอย่างเป็นทางการมาก่อน แต่กลับถูกขอให้เป็นผู้นำโครงการธุรกิจในบทบาทก่อนหน้านี้ ฉันมองย้อนกลับไปและหวังว่าฉันจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้เร็วกว่านี้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตัวอย่างที่เข้าใจง่าย โดยไม่ติดอยู่กับศัพท์เทคนิคมากเกินไป วิธีการสามารถนำไปใช้กับส่วนอื่นๆ ของงาน/ชีวิตได้ มีคุณค่า"
- 3. 54/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ผู้เริ่มต้น
7. การบริหารโครงการสำหรับมนุษย์: ช่วยให้ผู้คนทำงานสำเร็จโดย Brett Harned
ตัวเลือกนี้ในรายการของเราจะจัดการโครงการจากมุมมองที่ครอบคลุมและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ผู้เขียนเชื่อว่าการจัดการโครงการนั้นมากกว่ากฎและเครื่องมือ มันเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลและสัญชาตญาณ คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้คุณหาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองทุกคนที่เกี่ยวข้องและสร้างสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
หากคุณต้องการหนังสือเกี่ยวกับการบริหารโครงการที่เน้นวิธีการต่าง ๆ มีหนังสืออีกมากมายในรายการนี้ที่ครอบคลุมประเด็นนั้น สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคาดหวัง และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
นี่เป็นการเตือนใจว่าบางครั้งคุณอาจติดอยู่ในกิจวัตรซ้ำซาก กลายเป็นเพียงฟันเฟืองในวงจรของโครงการ ผู้เขียนเน้นย้ำว่าทั้งคุณและสมาชิกในทีมของคุณต่างก็เป็นมนุษย์ การจัดการความสัมพันธ์มีความสำคัญพอๆ กับการเข้าใจด้านเทคนิคของการบริหารโครงการ
ทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างพื้นฐาน มันทำหน้าที่เป็นคู่มือเสริมสำหรับทักษะอ่อนในการบริหารโครงการมากกว่าที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการเพียงอย่างเดียว—มันเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็อาจไม่จำเป็นเสมอไป
"ไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม คุณคือผู้จัดการโครงการ แน่นอนว่าคุณอาจระบุตัวเองว่าเป็นนักออกแบบ นักกลยุทธ์เนื้อหา นักพัฒนา (หรือบทบาทและตำแหน่งใด ๆ ในอุตสาหกรรมของเรา) แต่ในฐานะมนุษย์ คุณคือผู้จัดการโครงการ" – Brett Harned
ผู้แต่ง:
- เบรตต์ ฮาร์เนด
จำนวนหน้า:
- 224 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2017
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 6 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- คำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการโครงการพื้นฐาน
- มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
คะแนน:
- 4. 6/5 (Amazon) – "นี่คือหนังสือเล่มแรกที่เราให้ผู้จัดการโครงการใหม่ทุกคนที่ PromptWorks อ่านเพื่อให้พวกเขาเข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว" ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบว่ามันเป็นการสรุปแนวปฏิบัติและประสบการณ์ที่เราได้พัฒนาขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมาได้อย่างครบถ้วน กระชับ และเข้าใจง่าย ในฐานะผู้จัดการทีมผู้จัดการโครงการ ผมชอบสรุปใจความสำคัญ (TL;DR) ที่อยู่ท้ายแต่ละบทมาก! มันช่วยให้ผมยืนยันประเด็นสำคัญและสามารถแนะนำทีมผู้จัดการโครงการของผมไปยังส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- 3. 9/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ผู้เริ่มต้น
8. การจัดการโครงการสำหรับคุณ โดย เซซาร์ อาเบด
กำลังเผชิญกับความเครียดจากการบริหารโครงการอยู่หรือเปล่า? มันอาจจะยากจริงๆ แต่ลองมองในมุมมองของอาเบดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ แล้วคุณจะไม่มีวันสงสัยในการตัดสินใจด้านการบริหารของคุณอีกต่อไป
อาบิดเปลี่ยนการบริหารโครงการให้กลายเป็นเรื่องง่ายราวกับเดินเล่นในสวน โดยละทิ้งศัพท์เทคนิคองค์กรและแทนที่ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ ผู้เขียนจะนำทางคุณทีละขั้นตอนสู่ความสำเร็จในสายงานบริหารโครงการ พร้อมมอบพลังและความมั่นใจให้กับคุณ
ดังที่ผู้อ่านนับไม่ถ้วนยืนยัน เมื่อถึงหน้าสุดท้าย คุณจะรู้สึกมีไฟและเต็มไปด้วยความหลงใหลใหม่ในการจัดการกับโครงการใดก็ตามที่เคยทำให้คุณสับสน อุปสรรคที่เคยดูเหมือนไม่สามารถเอาชนะได้เมื่อสักครู่? ทันใดนั้น พวกมันจะดูเล็กลงและง่ายต่อการเอาชนะ
ผู้เขียนยอมรับว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ลงลึกในทฤษฎีที่ซับซ้อน แต่เสนอในรูปแบบที่ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ความง่ายอาจเป็นข้อดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น คุณค่าและบทเรียนที่ตรงไปตรงมาที่นำเสนอในที่นี้ช่วยขจัดข้อสงสัยและเพิ่มความมั่นใจ
หากคุณต้องการเอาชนะความลังเลหรือรู้สึกติดขัดกับหน้าที่การจัดการโครงการของคุณ หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ควรหันไปศึกษาจากผลงานอื่น ๆ
"ในฐานะที่ต้องสวมหมวกหลายใบในธุรกิจครอบครัว ... ฉันไม่สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่มีเกี่ยวกับการบริหารโครงการได้ หนังสือการจัดการโครงการหลายเล่มมุ่งเน้นไปที่องค์กร ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงไม่เกี่ยวข้องกับฉัน อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันศึกษาหัวข้อการจัดการโครงการ บางแง่มุมของศาสตร์นี้โดดเด่นขึ้นมาในสายตาฉันว่าเป็นประโยชน์และเรียบง่ายเป็นพิเศษ ... คุณก็สามารถเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการจัดการโครงการที่ทำให้โลกธุรกิจในปัจจุบันสามารถสร้างโครงการใหม่ ทำตามสัญญา และทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จลุล่วงได้เช่นกัน" – เซซาร์ อาเบด
ผู้แต่ง:
- เซซาร์ อาเบด
จำนวนหน้า:
- 190 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2015
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 5 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันที
- เต็มไปด้วยเรื่องราวและกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจและยกระดับจิตใจ
คะแนน:
- 4. 5/5 (Amazon) – "ฉันชอบวิธีที่ Cesar ทำให้กระบวนการบริหารโครงการง่ายขึ้น ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หากคุณเป็นผู้ใหม่ในด้านการบริหารโครงการ หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นและพาคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง"
- 4/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ผู้เริ่มต้น
9. ผู้จัดการโครงการอัลฟ่า โดย แอนดี้ โครว์
คิดถึงหนังสือเล่มนี้เหมือนบทความที่มีรายละเอียดมากกว่าหนังสือเล่มใหญ่ เพราะมันส่วนใหญ่เป็นการย่อการศึกษา
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้จัดการโครงการจำนวน 860 คน ซึ่งรวมถึงผู้จัดการโครงการที่มีคะแนนสูงสุด 2% แรก (18 คน) ที่ได้รับการระบุว่าเป็น "อัลฟ่า" ผู้เขียนได้สำรวจปัจจัยที่ทำให้อัลฟ่าเหล่านี้แตกต่างจากเบต้าในด้านนิสัย การปฏิบัติ ทักษะการจัดการโครงการ และเทคนิคต่างๆ
เป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างรวดเร็วแต่ให้ข้อมูลเชิงลึก พร้อมนำเสนอเคล็ดลับที่มีคุณค่าและช่วยขจัดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในแวดวงการบริหารโครงการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายที่นำเสนอข้อมูลสำคัญ เผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
"จงฝึกแยกแยะบุคคลออกจากปัญหา" – แอนดี้ โครว์
ผู้แต่ง:
- แอนดี้ โครว์
จำนวนหน้า:
- 208 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2016
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 5 ถึง 6 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- บทความสั้นๆ เกี่ยวกับนิสัยของ PM ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้การเปรียบเทียบสิ่งที่ทำให้ 2% ที่อยู่ด้านบนแตกต่างจากที่เหลือ
คะแนน:
- 4. 3/5 (Amazon) – "นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมในความคิดของฉัน มันพูดถึง 'สิ่งที่ 2% บนสุดรู้ที่คนอื่นไม่รู้' และมันระบุการสื่อสารว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้จัดการโครงการระดับสูงมีความเชี่ยวชาญ ฉันสนับสนุนเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสาร"
- 3. 9/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ระดับกลาง
10. การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์อย่างง่าย: เครื่องมือปฏิบัติสำหรับผู้นำและทีมงาน โดย เทอร์รี ชมิดท์
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเรื่องธรรมดาที่กลยุทธ์การบริหารโครงการจะต้องปรับตัวตามไปด้วย ชไมท์มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สมัยใหม่เหล่านี้เพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถนำทางผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้
หนังสือเล่มนี้มีคำขวัญที่เน้นการดำเนินโครงการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับสถานการณ์โครงการในชีวิตจริง
หนังสือการจัดการโครงการเล่มนี้จัดการกับความท้าทายที่แม้แต่ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์อาจพบว่าเป็นเรื่องยาก มันวาดภาพรวมใหญ่ นำทางคุณในการปรับปรุงการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ และสนับสนุนให้คุณถอยห่างจากการจัดการแบบจุลภาค แทนที่จะเน้นที่การทำความเข้าใจคำถาม "ทำไม" ที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการ
"ผู้บริหารหลายคนมักประหยัดงบลงทุนด้านการวิจัยหรือการฝึกอบรม เพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในไตรมาสถัดไป ผู้บริหารที่มองการณ์ใกล้เหล่านี้ให้เหตุผลว่า เมื่อการลงทุนเหล่านั้นให้ผลตอบแทน พวกเขาก็คงไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว!" – เทอร์รี่ ชมิดท์
ผู้แต่ง:
- เทอร์รี่ ชมิดท์
จำนวนหน้า:
- 272 หน้า
ปีที่ตีพิมพ์:
- 2009
เวลาอ่านที่ประมาณ:
- ประมาณ 7 ถึง 8 ชั่วโมง
ประเด็นสำคัญ:
- เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีบริสุทธิ์กับการนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นที่ต้องการการแนะนำและสำหรับผู้มีประสบการณ์ เนื่องจากสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนได้
คะแนน:
- 4. 4/5 (Amazon) – "เป็นเนื้อหาแรกที่ฉันเคยพบเกี่ยวกับกรอบงานเชิงตรรกะ ซึ่งไม่ได้พูดถึงแท็กมากนัก แต่เน้นที่การประยุกต์ใช้ ลงทุนเวลาในการอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณจะพบวิธีเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นเป้าหมาย SMART ขอบคุณ Terry Schmidt"
- 3. 8/5 (Goodreads)
ระดับที่แนะนำ:
- ระดับกลางถึงขั้นสูง
พัฒนาการบริหารโครงการของคุณด้วย ClickUp
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณได้รับ! หนังสือการจัดการโครงการ 10 เล่มนี้จะกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณตลอดการเดินทางของคุณ—ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการโครงการ
อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางทฤษฎีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อคุณก้าวเข้าสู่สนามจริง คุณไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจาก เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดและใช้งานได้ฟรีตลอดไปใช่หรือไม่?
สำรวจ ClickUp Project Management. นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการความรู้และกระบวนการทำงานแบบครบวงจรสำหรับจัดการทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ. และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ขนาดทีม— มันสามารถปรับขนาดได้สูงและเหมาะกับ ทุกทีม, โครงการ, และองค์กร.
หนังสือการจัดการโครงการหลายเล่มเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาภาพรวม ClickUp's Project Hierarchy feature ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการและจัดระเบียบเกือบทุกอย่างได้ ช่วยให้คุณสามารถดูได้จากมุมมองต่าง ๆ เช่น มุมมองโฟลเดอร์ มุมมองงาน มุมมองพื้นที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
งานที่ทำซ้ำๆ สามารถขัดขวางการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น ใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp AI เพื่อทำให้งานเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นและให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
คุณกำลังรออะไรอยู่? มาดูว่าการจัดการโครงการระดับมืออาชีพเป็นอย่างไร ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!