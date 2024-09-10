วิธีใช้ Google Gemini: คู่มือสำหรับผู้ใช้แชทบอท AI

ผู้เชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรมกำลังมุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และคืนเวลาและพลังงานเพื่อให้ความสนใจกับงานที่สำคัญมากขึ้น โดยหันมาใช้แชทบอท AI
โมเดล AI ในปัจจุบันสามารถจัดการงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การร่างอีเมลและการจดบันทึกการประชุมไปจนถึงการช่วยงานวิจัยและสร้างไอเดียเนื้อหา
เครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่แสวงหาประสิทธิภาพเมื่อไม่นานมานี้คือ Google Gemini (เดิมเรียกว่า Bard) แอป Gemini มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมาพร้อมกับศักยภาพด้าน AI สร้างสรรค์ที่ทรงพลัง นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจ Google Gemini อย่างละเอียด—คุณสมบัติหลัก, ราคา, วิธีการใช้งาน, และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณสามารถดูได้
มาเริ่มกันเลย!
Google Gemini คืออะไร?
Google Gemini คือแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การค้นหาข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ขับเคลื่อนโดย Gemini Pro โมเดล, แชทบอท AI นี้มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจและสร้างข้อความ พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลหลากหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว รวมถึงภาพ, เสียง, วิดีโอ และโค้ด
ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ต้องใช้วิธีการค้นหาแบบดั้งเดิม เช่น การเลื่อนดูหน้าเว็บ Google หลายหน้าและลิงก์ต่างๆ แต่ตอนนี้ แชทบอท Gemini AI ทำให้กระบวนการค้นหาง่ายขึ้น ด้วยการให้สรุปและคำตอบที่กระชับสำหรับคำถามของคุณ
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการข่าวสารล่าสุด ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัย หรือข้อมูลทั่วไป เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
แม้ว่า Google Gemini จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ แต่เครื่องมือนี้อาจยังคงพบข้อผิดพลาดหรือให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง เนื่องจากยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ในแง่บวก มันได้พัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับโมเดล Bard รุ่นทดลองก่อนหน้านี้
คุณสมบัติสำคัญของ Google Gemini
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นักเขียนเนื้อหาอิสระ นักเรียน หรือผู้เริ่มต้นเขียนโค้ด การผสาน Google Gemini เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณสามารถทำให้งานหลายอย่างง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการ:
คุณสมบัติ #1 การผสานรวมกับ Google Apps
หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ Google Gemini คือการ ผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอป Google Workspace ยอดนิยม ที่คุณอาจใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น Docs, Sheets, Google Maps, YouTube, Calendar เป็นต้น
การผสานรวมเหล่านี้ (โดยตรงภายในแอป Google หรือโดยอ้อมผ่าน Gemini) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ Gemini ได้อย่างง่ายดายผ่านข้อความ เสียง หรือรูปภาพ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการทำงานต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ตัวอย่างเช่น เมื่อผสานรวมกับ Google Docs และ Sheets, Gemini สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของคุณและเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงได้ ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างเอกสารหรือสรุปรายงานที่ยาว
เปิดแถบด้านข้าง 'Ask Gemini' ได้โดยตรงใน Docs หรือ Sheets คุณสามารถเลือกข้อความเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือพิมพ์คำขอของคุณเองก็ได้ เมื่อคุณป้อนคำถามแล้ว Gemini จะวิเคราะห์เอกสารหรือสเปรดชีตของคุณและให้คำแนะนำภายในแถบด้านข้าง
ในทำนองเดียวกัน หากคุณติดขัดกับร่างอีเมล Gemini สามารถวิเคราะห์อีเมลที่คุณมีอยู่และแนะนำสรุปที่กระชับ หรือแม้กระทั่งช่วยเขียนส่วนเฉพาะเพื่อเพิ่มความชัดเจนและผลกระทบ
คุณสมบัติ #2 ฟังก์ชันหลายรูปแบบ
Google Gemini เป็นระบบหลายรูปแบบ กล่าวคือ สามารถจัดการและ ประมวลผลรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ โค้ดสั้นๆ หรือไฟล์เสียง
การสร้างภาพและการวิเคราะห์
คุณสามารถอธิบายภาพที่คุณต้องการสำหรับการสร้างภาพหรือให้บล็อกโค้ด และ Gemini สามารถรองรับคำขอเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายพร้อมผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือไม่สามารถสร้างภาพของบุคคลได้
สงสัยว่าทำไม? ลองดูสิ่งที่ Gemini มีให้:
Gemini สามารถอ่านและเข้าใจข้อความจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือและบทความ และวิเคราะห์เนื้อหาภาพเพื่อระบุวัตถุและฉากภายในภาพได้
การวิเคราะห์วิดีโอ
Gemini ขยายขีดความสามารถสู่การประมวลผลวิดีโอ ช่วยให้คุณตั้งคำถาม สร้างคำอธิบาย และสรุปประเด็นสำคัญจากวิดีโอได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางลิงก์วิดีโอ YouTube ลงใน Gemini และขอให้สรุปเนื้อหาด้วยคำสั่งเช่น 'สรุปวิดีโอนี้' และรับใจความสำคัญโดยไม่ต้องดูวิดีโอทั้งหมด
หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานกับวิดีโอทุกประเภท คุณอาจต้องลองกับวิดีโอหลายๆ รายการเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการ!
การแปล
Google Assistant สามารถเข้าใจภาษาที่คุณต้องการและแปลคำขอที่พูดเป็น มากกว่า 100 ภาษา นอกจากนี้ยังสามารถตีความความรู้สึกเบื้องหลังคำพูดของคุณได้บางส่วน แต่บางครั้งอาจไม่จับน้ำเสียงที่ละเอียดอ่อนได้ แม้ว่าจะไม่สามารถถอดเสียงจากการบันทึกได้โดยตรง แต่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์ข้อความด้วยเสียง ซึ่งสามารถแปลได้ภายหลัง
คุณสมบัติ #3 ผลลัพธ์ที่อัปเดต
ด้วยแชทบอท Google Gemini AI การได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับคำถามของคุณอยู่แค่เพียงการสนทนาเท่านั้น Gemini ดึงข้อมูลจากผลการค้นหาของ Google เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบนั้นอิงจากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วย Google นี้สามารถให้ข้อมูลราคาหุ้นปัจจุบันได้หากคุณถามเกี่ยวกับราคาหุ้น แม้ว่ามันไม่สามารถรับประกันข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับทุกคำถาม แต่ Gemini ก็มีความสามารถในการให้ผลลัพธ์ที่ โดยทั่วไปเป็นปัจจุบัน
โปรดจำไว้ว่า ความเฉพาะเจาะจงคือเพื่อนของคุณ! ยิ่งคำสั่งของคุณชัดเจนมากเท่าไร โอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับข้อมูลล่าสุดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเวลาหรือรายละเอียดที่สำคัญ ควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีการอัปเดตบ่อยครั้งอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
คุณสมบัติที่ 4 ความสามารถในการเขียนโค้ด
หากคุณเป็นนักเขียนโค้ดมือใหม่ Google Gemini AI สามารถช่วยคุณได้ มัน รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 20 ภาษา รวมถึง Python, Javascript, Java และ C++ และสามารถช่วยคุณในงานเขียนโค้ดได้อย่างง่ายดาย
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการเขียนฟังก์ชันหรือบล็อกโค้ดที่เฉพาะเจาะจง Gemini สามารถช่วยคุณได้ เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้โค้ดทำในคำสั่ง และผู้ช่วยของ Google นี้จะสร้างโค้ดในภาษาการเขียนโค้ดที่คุณชื่นชอบ
นอกจากนี้ หากคุณคิดว่าโค้ดของคุณอาจมีข้อผิดพลาด Gemini สามารถวิเคราะห์โค้ดของคุณ ระบุข้อบกพร่องหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น และช่วยเร่งกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องให้เร็วขึ้น
Gemini ยังสามารถทำหน้าที่เป็น ผู้อธิบายโค้ด ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถให้โค้ดตัวอย่าง และ Gemini จะพยายามอย่างดีที่สุดในการอธิบายการทำงานของโค้ดนั้นอย่างชัดเจน
หมายเหตุ: แม้ว่า Google Gemini สามารถสร้างโค้ดได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบอย่างละเอียดก่อนใช้งาน คุณอาจจำเป็นต้องปรับแต่งผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ราคาของ Google Gemini
- ฟรีตลอดไป
- การผสานรวม Google Workspace: Gemini Business: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน Google One AI Premium: $19.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Gemini Code Assist: $19/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพัน 1 ปี)
- ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
คุณยังสามารถอัปเกรดเป็น Gemini Advanced ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดและขั้นสูงที่สุดที่พัฒนาขึ้นจาก Gemini Ultra language model ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น
วิธีใช้ Google Gemini
การใช้ Google Gemini นั้นง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ซับซ้อนหรือการยืนยันตัวตนมากมาย และคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถใช้งานได้ นี่คือวิธีการใช้งาน:
ขั้นตอนการลงทะเบียน Google Gemini
นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอนในการสมัครใช้งาน Google Gemini:
ขั้นตอนที่ 1: เข้าชม gemini.google.com
ค้นหา URL นี้บน Google บนคอมพิวเตอร์ของคุณ, iOS, หรืออุปกรณ์ Android ของคุณ, และคลิกที่ลิงค์แรกที่ปรากฏบนหน้าเว็บ.
ขั้นตอนที่ 2: ลงชื่อเข้าใช้ Google Gemini
เลือกปุ่ม 'แชทกับ Gemini'
หมายเหตุ: ในการเข้าถึง Gemini คุณต้องมีบัญชี Google ที่ยืนยันแล้วสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
ขั้นตอนที่ 3: ยอมรับข้อกำหนดการให้บริการของ Google Gemini
เมื่อเข้าสู่ระบบ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการของ Google Gemini โดยคลิกที่ปุ่ม 'ฉันยอมรับ'
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มใช้ Google Gemini
เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการแล้ว แท็บใหญ่ 'ยินดีต้อนรับสู่ Gemini' จะปรากฏบนหน้าเว็บพร้อมกับข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับการใช้งาน เพียงคลิกที่ 'ดำเนินการต่อ' และคุณจะถูกนำไปยังหน้า Gemini ทันที นอกจากนี้ หน้าเว็บนี้จะเป็นสิ่งแรกที่คุณเห็นทุกครั้งที่คุณไปที่gemini.google.comในอนาคต นั่นแหละ!
หากคุณเป็นผู้ใช้ Google Workspace แบบชำระเงิน (ระดับ Business หรือ Enterprise) คุณจะมี Gemini รวมไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน Workspace ที่คุณคุ้นเคย เช่น Docs และ Sheets แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแยก เพียงมองหาไอคอน Gemini ในเครื่องมือและเริ่มต้นใช้งานได้เลย
วิธีป้อนคำถามหรือคำค้นหาใน Google Gemini
เมื่อใช้เครื่องมือ AI เช่น Google Gemini คำสั่งที่มีประสิทธิภาพ (ซึ่งมักจะเป็นวลีสั้น ๆ) มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มนี้ ที่ด้านล่างของหน้า Gemini ให้คลิกที่แท็บ 'ป้อนคำสั่งที่นี่' และพิมพ์คำถามของคุณ—คำสั่งเพื่อเริ่มการสนทนาครั้งแรกของคุณกับเครื่องมือ
คุณยังสามารถคลิกปุ่มไมโครโฟนที่อยู่ทางด้านขวาของแท็บคำแนะนำเพื่อถามคำถามของคุณได้ และ Gemini จะฟังและพิมพ์สิ่งที่คุณพูด
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการ สร้างข้อความกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ:
- ระบุให้ชัดเจน: หลีกเลี่ยงการป้อนคำสั่งที่คลุมเครือ; ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น แทนที่จะพิมพ์เพียง 'เขียนบล็อก' ใน Gemini ให้ระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่คุณต้องการ เช่น 'เขียนบล็อกเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน'
- รวมรายละเอียดในคำแนะนำ: ระบุประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการให้รวมหรือยกเว้นจากคำตอบ นี่จะช่วยให้ Gemini จำกัดการค้นหาและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ระบุคำสำคัญ โทนเสียง รูปแบบภาษา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ Gemini เข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น สำหรับตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสามารถขอให้ Gemini รวมตัวอย่างจริง 2-3 ตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่เปิดเผยต่อสาธารณะและให้คงไว้ซึ่งโทนที่เป็นมืออาชีพ
- เรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะมันคือกระบวนการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์: หากคำตอบของ Gemini ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ อย่าเป็นกังวลไป. ให้เข้าใจว่าการได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น. Google Gemini เช่นเดียวกับ Google Assistant คือบริการที่ต่อเนื่อง. คุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำตอบก่อนหน้านี้ได้ และ Gemini จะปรับปรุงคำตอบในอนาคตให้เหมาะสมตามคำแนะนำของคุณ
การตีความข้อกำหนดการให้บริการของ Google Gemini
นี่คือการตีความของจุดสำคัญจากข้อกำหนดการให้บริการของ Google Gemini:
Google รวบรวมข้อมูล
เมื่อคุณโต้ตอบกับ Gemini, Google จะรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงานและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงคำถามของคุณ, วิธีที่คุณใช้ฟีเจอร์ของ Gemini, และเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของมัน
โดยปกติแล้ว Google จะ ทำให้ข้อมูลนี้ไม่ระบุตัวตน ก่อนนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยตรง
การควบคุมข้อมูลของคุณ
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าในขณะที่ Google รวบรวมข้อมูลบางส่วน คุณยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Gemini โดยทั่วไป คุณเป็นผู้ควบคุมสิ่งที่คุณสร้าง และสามารถเลือกวิธีการใช้งานได้
ข้อจำกัดในการใช้งาน
ข้อกำหนดในการให้บริการระบุข้อจำกัดของ Google Gemini ซึ่งห้ามกิจกรรมเช่น:
- การใช้ Gemini ในการก่ออาชญากรรมหรือละเมิดกฎหมาย
- การสร้างเนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรง คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง หรือการเลือกปฏิบัติ
- การสร้างเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง
วิธีเริ่มต้นใช้งาน Google Gemini
ตามที่เราได้กล่าวไว้ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Gemini ได้โดยป้อนข้อความคำถามและรับคำตอบภายในไม่กี่วินาที Gemini สามารถสรุปอีเมล รายงาน หรือเนื้อหาแบบยาวทุกประเภทให้คุณได้
หากคุณต้องการค้นคว้าหัวข้อใด ให้พิมพ์คำถามของคุณลงในอินเทอร์เฟซแชท แล้ว Gemini จะใช้ฐานความรู้อันกว้างขวางเพื่อนำเสนอคำตอบที่ให้ข้อมูล
เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณเขียนอีเมลหรือบล็อกโพสต์, คิดค้นไอเดียสร้างสรรค์, ค้นคว้าข้อมูล, และสร้างรูปแบบข้อความต่าง ๆ ตามคำแนะนำของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการแปลที่สามารถช่วยเชื่อมช่องว่างทางการสื่อสารได้
แม้ว่า Google Gemini จะไม่ใช่แพลตฟอร์มสำหรับการเขียนโค้ด แต่ก็สามารถให้คำแนะนำและทำงานเขียนโค้ดพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน Workspace ที่คุณใช้งานอยู่
แต่ยังมีอะไรอีกมากในการใช้แอปนี้และปรับปรุงประสบการณ์ของคุณกับมัน:
- การปรับปรุงคำตอบ: หากคุณไม่ชอบร่างแรกที่ Gemini สร้างขึ้น คุณสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรือขอให้มันปรับแก้คำตอบในลักษณะที่คุณต้องการได้ คุณสามารถปรับปรุงคำตอบได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไขคำตอบ" (ปุ่มที่สามใต้คำตอบ) ที่นี่คุณสามารถเลือกตัวเลือกเช่น สั้นลง ยาวขึ้น ง่ายขึ้น ง่ายขึ้น หรือเป็นทางการมากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของคุณ
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยฟีเจอร์ 'ตรวจสอบซ้ำ': คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'ตรวจสอบซ้ำ' (โดยปกติจะเป็นไอคอนที่มีลักษณะคล้ายแว่นขยาย) เพื่อดูแหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิงที่อยู่เบื้องหลังคำตอบของ Gemini
- การให้ข้อเสนอแนะ: คุณสามารถให้คะแนนทุกคำตอบที่สร้างโดย Google Gemini เป็นข้อเสนอแนะได้ ใต้คำตอบนั้น ให้คลิกไอคอนรูปนิ้วโป้งขึ้นหากคุณชอบเนื้อหา หรือไอคอนรูปนิ้วโป้งลงหากคุณไม่ชอบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุเหตุผลเฉพาะสำหรับการตอบกลับของคุณและส่งได้
- การแบ่งปันผลงานของคุณ: เมื่อคุณสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบด้วยความช่วยเหลือจาก Gemini แล้ว คุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย หรือส่งออกไปยังแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เช่น Google Docs หรือ Gmail เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือแจกจ่ายต่อไป
วิธีจัดการการใช้ข้อมูลใน Gemini
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลของคุณ Google Gemini ให้คุณปิดการติดตามกิจกรรมและลบกิจกรรมก่อนหน้าได้ภายในแอป นี่คือวิธีดำเนินการ:
- ไปที่ Google Gemini: เข้าชมหน้า Google Gemini ผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปที่คุณชื่นชอบ
- เข้าถึงการตั้งค่ากิจกรรม: คลิกที่แท็บ 'กิจกรรม' ซึ่งอยู่ที่มุมล่างซ้ายของอินเทอร์เฟซ
- ค้นหาการใช้งานแอป Gemini: ที่ด้านบนของหน้า คุณจะเห็นตัวเลือก 'การใช้งานแอป Gemini'
- ปิดการติดตาม: คลิกปุ่ม 'ปิด' ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทางด้านขวาของส่วนกิจกรรมในแอป Gemini
- เลือกการดำเนินการ: เลือก 'ปิด' เพื่อปิดการติดตามกิจกรรม หรือ 'ปิดและลบกิจกรรม' เพื่อลบข้อมูลกิจกรรมที่มีอยู่
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยัง ให้คุณลบคำแนะนำแต่ละรายการได้ เพื่อเพิ่มการควบคุมข้อมูลของคุณให้มากยิ่งขึ้น คุณยังสามารถลบข้อมูลกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาเฉพาะ เช่น วันล่าสุด ชั่วโมงล่าสุด หรือทั้งหมดได้อีกด้วย คุณยังสามารถกำหนดช่วงวันที่สำหรับการลบข้อมูลได้ตามต้องการระหว่างวันที่ที่ระบุ
ข้อดีของการใช้ Google Gemini
Google Gemini เป็นเครื่องมือที่ก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้กับเครื่องมือ AI อื่น ๆ ในตลาดอย่างแน่นอน นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้เครื่องมือนี้:
- การคิดวิเคราะห์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ: ความสามารถที่โดดเด่นของ Google Gemini ในการคิดวิเคราะห์ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มักพบในระบบ AI อื่น ๆ ได้ เช่น การให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะนี้ของเครื่องมือช่วยให้คำตอบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น และช่วยสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้
- การประมวลผลที่หลากหลาย: ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของ Gemini ไม่เพียงแต่จำกัดเฉพาะข้อความเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงข้อมูลประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพ, โค้ด, และอื่น ๆ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ฟังก์ชันนี้ทำให้ Gemini มีประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรมและงานต่าง ๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการสร้างเนื้อหา
- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: Gemini ทำงานด้วยความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ที่น้อยที่สุด ทำให้เป็นโซลูชัน AI ที่เป็นมิตรต่อทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพนี้ยังนำไปสู่เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ใช้ Google Gemini
เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ Google Gemini ก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน มันมีข้อจำกัดของตัวเองที่ผู้ใช้ปัจจุบันต้องเผชิญ และผู้ใช้ใหม่ต้องตระหนักถึง:
- ความไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้น: เนื่องจากลักษณะของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ อาจมีความเป็นไปได้ที่ Gemini จะสร้างผลลัพธ์ที่ดูเหมือนเป็นข้อเท็จจริงแต่ขาดการตรวจสอบในข้อมูลจริง
- การขาดแหล่งข้อมูล: Gemini มักไม่ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่สร้างขึ้น การละเว้นนี้ทำให้การตรวจสอบความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของคำตอบที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องยาก
- ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นต้นฉบับ: แม้ว่า Gemini จะสามารถสร้างผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ แต่ผลงานส่วนใหญ่จะมาจากข้อมูลการฝึกฝนที่ได้รับมา อาจประสบปัญหาในการสร้างแนวคิดหรือไอเดียที่เป็นต้นฉบับอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน
- การพึ่งพาข้อมูลเริ่มต้น: การตอบสนองของ Gemini ขึ้นอยู่กับข้อมูลเริ่มต้นที่ให้ไว้เป็นอย่างมาก ดังนั้น การถามคำถามที่สมบูรณ์และถูกต้องในคำสั่งจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ได้การตอบสนองตามที่ต้องการ
- ความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้น: Gemini อาจได้รับอคติจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน ซึ่งหมายความว่าคำตอบของมันอาจเอนเอียงไปทางมุมมองหรือกลุ่มประชากรบางกลุ่ม ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ
รีวิว Google Gemini บน Reddit
หลังจากค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Google Gemini บน Reddit อย่างละเอียดแล้ว พบว่าแม้เครื่องมือนี้จะมอบประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังทำให้ผู้ใช้พบเจอกับความท้าทายและปัญหาบางประการเช่นกัน
ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าแอปของ Google นี้เปรียบเทียบกับ ChatGPT อย่างไร:
ใช่ Gemini Advanced นั้นเทียบได้กับ ChatGPT-4 (ซึ่งกำลังแย่ลงแต่ก็ยังดีกว่าสิ่งอื่นใดในตลาด) สำหรับการสร้างเนื้อหา การสรุป และอื่นๆ
ใช่ Gemini Advanced นั้นเทียบได้กับ ChatGPT-4 (ซึ่งกำลังแย่ลงแต่ก็ยังดีกว่าสิ่งอื่นใดในตลาด) สำหรับการสร้างเนื้อหา การสรุป และอื่นๆ
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งกล่าวว่า—
ความแตกต่างในคุณภาพของคำตอบจาก gpt และ gemini นั้นน่าตกใจ คำตอบของ gemini บางครั้งออกนอกเรื่องและผิดพลาดอย่างชัดเจนในหลายกรณี มันทำได้ดีในการสรุปวิดีโอจาก youtube ให้ฉัน แต่แม้กระทั่งสิ่งนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
ความแตกต่างในคุณภาพของคำตอบจาก gpt และ gemini นั้นน่าตกใจ คำตอบของ gemini บางครั้งออกนอกเรื่องและผิดอย่างชัดเจนในหลายกรณี มันทำได้ดีในการสรุปวิดีโอจาก youtube ให้ฉัน แต่แม้กระทั่งสิ่งนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
บางรีวิวได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดที่ Gemini จำเป็นต้องปรับปรุงอย่างมาก เช่น ความถูกต้องของข้อมูลและความสม่ำเสมอ รีวิวหนึ่งกล่าวว่า—
ฉันมีคำถามบางอย่างสำหรับ Gemini และมันขัดแย้งกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาถึงกับอ้างถึงรูปภาพของคนสองคนที่เห็นด้วยกัน พร้อม URL ที่เกี่ยวข้อง และคำถามที่สองหลังจากนั้นกลับปฏิเสธว่าไม่มีรูปภาพอยู่ และทุกอย่างกลับมาพร้อมกับคำตอบมาตรฐานเดิมว่าเขายังคงเรียนรู้อยู่
ฉันมีคำถามบางอย่างสำหรับ Gemini และมันขัดแย้งกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาถึงกับอ้างถึงรูปภาพของคนสองคนที่เห็นด้วยกัน พร้อม URL ที่เกี่ยวข้อง และคำถามที่สองหลังจากนั้นกลับปฏิเสธว่าไม่มีรูปภาพและทุกอย่างกลับมาพร้อมคำตอบมาตรฐานว่าเขายังคงเรียนรู้อยู่
การทบทวนยังได้เน้นย้ำว่า Gemini แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ช่วยด้านการเขียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และยืนยันว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นปราศจากอคติ—
สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Gemini คือส่วนของการเขียนที่ไม่เหมือนกับ AI อื่นๆ ที่ฉันเคยใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยคุณปรับคำพูดของคุณใหม่เท่านั้น แต่ยังทำในแบบที่ไม่มีอคติอีกด้วย มันอธิบายว่าทำไมถึงเขียนในสไตล์นั้น และยังเพิ่มคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุผลที่มันตัดคำบางคำออก เช่น คำที่กระตุ้นอารมณ์หรือทำให้ประเด็นที่คุณต้องการสื่อลดลง คุณสามารถกำหนดโทนสำหรับผู้ฟังได้จริงๆ
สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Gemini คือส่วนของการเขียนที่ไม่เหมือนกับ AI อื่นๆ ที่ฉันเคยใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยคุณปรับคำพูดของคุณใหม่เท่านั้น แต่ยังทำได้อย่างเป็นกลางอีกด้วย มันอธิบายว่าทำไมถึงเขียนในสไตล์นั้น และยังเพิ่มคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุผลที่มันตัดคำบางคำออก เช่น คำที่กระตุ้นอารมณ์หรือทำให้ประเด็นที่คุณต้องการสื่อลดลง คุณสามารถกำหนดโทนสำหรับผู้อ่านได้จริงๆ
เครื่องมือ AI ทางเลือกที่ใช้แทน Google Gemini
นอกเหนือจาก Google Gemini แล้ว ยังมีเครื่องมือ AI อื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ChatGPT: เครื่องมือ AI ที่ได้ดึงดูดจินตนาการของเราทุกคนตั้งแต่เปิดตัว อาจเป็นแพลตฟอร์มแชท AI ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ของมัน สามารถช่วยผู้ใช้ในหลากหลายภารกิจ ตั้งแต่การตอบคำถามไปจนถึงการสร้างข้อความ มันมีความสามารถในการเข้าใจและผลิตคำตอบที่คล้ายมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการช่วยเหลือเสมือนจริง การสร้างเนื้อหา และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของมันคือข้อมูลการฝึกอบรมของมันได้รับการอัปเดตจนถึงเดือนเมษายนปี 2023 เท่านั้น เพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้ คุณสามารถอัปเกรดเป็น Chat GPT Plus แบบเสียค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งมีความสามารถในการท่องเว็บ
โคลด: โคลดจาก Anthropic เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยม เช่นเดียวกับ ChatGPT, Claude ก็มีเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน. Claude นั้นพัฒนาขึ้นบนโมเดล Claude 3 และผู้ใช้ได้รายงานว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก Claude นั้นฟังดูเป็นมนุษย์มากกว่าผลลัพธ์จาก ChatGPT. เครื่องมือนี้สามารถสร้างข้อความ, แก้ไขข้อความของคุณ, และเขียนผลงานสร้างสรรค์ให้ตรงกับคำแนะนำของคุณได้. นอกจากนี้ Claude ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านตรรกะและการคิดวิเคราะห์—สามารถแก้ปริศนาและปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้—และจะเป็นคู่หูที่ดีสำหรับการเรียนของนักเรียน
อีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Gemini คือ ClickUp Brain
ClickUp Brain
ClickUp Brainนำเสนอชุดฟีเจอร์ AI ที่ครอบคลุมทั้งการสนทนา การทำงานตามบริบท และตามบทบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและประหยัดเวลาในท้ายที่สุด ClickUp Brain ถูกผสานเข้ากับแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อสนับสนุนมืออาชีพในทุกอุตสาหกรรมสำหรับงานที่หลากหลาย
ความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ClickUp Brain แตกต่างจากเครื่องมือ AI ของบุคคลที่สามบางราย ClickUp ไม่ฝึกฝนโมเดล AI ด้วยข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดและการแชร์คำตอบที่สร้างโดย AI อย่างปลอดภัยกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
นี่คือคุณสมบัติบางประการของมัน:
- การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสม: ให้การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจเฉพาะภายใน ClickUp เพื่อช่วยเหลือทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการ งานเฉพาะ หรือเอกสารต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มันวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและแบ่งปันประเด็นสำคัญกับคุณได้ คุณยังสามารถขอให้มันตรวจสอบและแจ้งให้คุณทราบหากมีงานใดของทีมที่ใกล้ถึงกำหนดส่งแล้ว
- เรียนรู้และพัฒนา: เรียนรู้และปรับตัวตามความต้องการของคุณ; ยิ่งคุณใช้ ClickUp Brain มากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งเก่งขึ้นในการคาดการณ์ความต้องการของคุณและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแก่คุณ
- มีเวลามากขึ้นสำหรับงานเชิงกลยุทธ์: AI Project Manager ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีเวลาคิดเชิงกลยุทธ์และตัดสินใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสรุปบันทึกการประชุมและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ สร้างงานย่อย จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ ส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ล่าช้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- ข้อมูลอยู่แค่ปลายนิ้ว: ClickUp Brain's AI Knowledge Manager ช่วยให้คุณไม่ต้องค้นหาข้อความหรือไฟล์เก่าเป็นเดือนใน ClickUp ของคุณอีกต่อไป เพียงแค่ถาม AI และมันจะแสดงข้อมูลให้คุณเห็นภายในไม่กี่วินาที หากคุณได้เชื่อมต่อแอปอื่น ๆ กับ ClickUp (เช่น Google Drive) มันยังสามารถค้นหาภายในแอปเหล่านั้นเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการได้อีกด้วย
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ซึ่งสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่คำบรรยายโซเชียลมีเดียที่กระชับไปจนถึงบทความยาว นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงโทนเสียง รูปแบบ และความชัดเจนในเอกสาร อีเมล และคำอธิบายงานต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากคำแนะนำที่พร้อมใช้งานมากกว่า 100 แบบตามบทบาท เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถถอดเสียงวิดีโอและแปลบันทึกเป็นภาษาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันภายในทีมให้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
ใช้พลังของ ClickUp Brain
เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเห็นวิธีการใช้ Google Gemini เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ มีแชทบอท AI ให้สำรวจมากมายในปัจจุบัน และแต่ละตัวก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง การใช้ ClickUp Brain มอบประโยชน์มากกว่าแค่ความได้เปรียบของ AI—ฟีเจอร์การจัดการโครงการและงานขั้นสูงของ ClickUp ทำให้การทำงานประจำวันของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ClickUp มีให้บริการทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือด้วยเช่นกัน
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงาน เอกสาร และโครงการต่าง ๆ ภายใน ClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาที? เช็คแล้ว
เขียนข้อความ โพสต์บล็อก และอีเมลในโทนที่คุณชื่นชอบได้เพียงไม่กี่คลิก? เช็คแล้ว
การปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและทำให้งานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การระบุข้อผิดพลาด การสร้างรายงาน และการสรุปงาน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณ? เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และยังมีอีกมากมาย—ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้และสำรวจความสามารถ AI ที่หลากหลายของ ClickUp Brain!