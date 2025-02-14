10 อันดับผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณยังจดรายการสิ่งที่ต้องทำในสมุดบันทึก ค้นหาเหตุการณ์ที่กระจัดกระจายในบัญชีปฏิทินหลายบัญชี หรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานของคุณด้วยตนเองอยู่หรือไม่
เมื่อคุณจัดการกับภาระหน้าที่หลายอย่างและลองใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการจัดการเวลาต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการมีกระบวนการจัดตารางเวลาเป็นสิ่งจำเป็น
การใช้ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI สามารถเป็นประโยชน์ในสถานการณ์เช่นนี้ได้!
ผู้ช่วย AI สามารถจัดระเบียบกิจกรรมในปฏิทินของคุณ กำหนดเวลางาน จัดการปัญหาเรื่องเขตเวลา ส่งการแจ้งเตือนสำหรับความขัดแย้งในการนัดหมาย และรับหน้าที่วางแผนงานแทนคุณได้
มาดูรายการเครื่องมือจัดตารางเวลา AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับมืออาชีพเช่นคุณกัน
⏰สรุป 60 วินาที
ต้องการติดตามภาระงานของคุณให้ทันเวลา หลีกเลี่ยงการจองปฏิทินซ้ำซ้อน และส่งงานให้ตรงตามกำหนดทุกครั้งใช่ไหม? ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ทั้ง 10 นี้จะช่วยคุณได้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการงานด้วยระบบ AI
- Reclaim.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและนิสัย
- ตามเข็มนาฬิกา: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปฏิทินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสสูงสุด
- การเคลื่อนไหว: เหมาะสำหรับผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญในรายการที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- Skedpal: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับงานแบบเรียลไทม์
- เทรเวอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับงานตามความสำคัญ
- คลาร่า: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารผ่านอีเมลแบบตอบโต้ไปมา
- Sidekick AI: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการนัดหมายและการประสานงานการประชุม
- โครโนโลจิก: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าภายนอก
- Scheduler. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณควรค้นหาอะไรในผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์?
ก่อนที่จะไปค้นหาผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด คุณควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้ที่สามารถทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้:
- ผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะ:ปฏิทิน AIที่ดีที่สุดจะจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือนการประชุมโดยอัตโนมัติ จำการติดตามผล ให้คำแนะนำในการจัดตารางเวลา และเพิ่มคะแนนประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- รวมเขตเวลาและการเชื่อมต่อ: ผู้ช่วยจัดตารางเวลา AI ของคุณควรสามารถนัดหมายและประชุมตามเขตเวลา สถานที่ และระยะเวลาที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ยังควรรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในทีม งานใน Google และปฏิทินหลายรายการ
- การตั้งค่าที่ราบรื่น: จุดประสงค์หลักของการมีผู้จัดการงาน AIคือการประหยัดเวลาและทำให้งานเป็นอัตโนมัติ การตั้งค่าผู้ช่วยจัดตารางเวลาของคุณควรใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
- ปลอดภัยและเชื่อถือได้: การเข้ารหัสข้อมูลควรเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อเลือกผู้ช่วย AI นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดที่แอปจัดตารางเวลา AI ควรมี กรุณาเลือกเครื่องมือที่มีการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำ มีการจัดการข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐาน
- ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุง: ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุดควรส่งรายการเคล็ดลับและเทคนิคที่คัดสรรมาเป็นระยะ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นคู่มือแนะนำ เช่นวิธีจัดประชุมอย่างมีประสิทธิผล หรือวิธีสร้างตารางงานประจำสัปดาห์ และบางครั้งอาจรวมคะแนนประเมินประสิทธิภาพสำหรับแต่ละแผนกด้วย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ระบบAI สำหรับการจัดการเวลาควรให้คำมั่นสัญญาถึงประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรและรวดเร็ว ควรใช้งานง่าย มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน และเสนอตัวเลือกการกำหนดเวลาที่ไม่จำกัดและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
สงสัยว่าจะใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณได้อย่างไรดีที่สุด?
เริ่มต้นด้วยการสมัครใช้หนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาด้วย AI ด้านล่างนี้ พวกเขาจะให้คำแนะนำเพื่อปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุด ลดงานที่ต้องทำซ้ำ และแม้กระทั่งจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำของคุณให้เรียบร้อย ทุกครั้งที่คุณกำลังจัดการกับความขัดแย้งในการประชุมหรือรู้สึกเครียดกับงานเครื่องมือเหล่านี้จะเข้ามาช่วยคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานด้วย AI)
การทำงานในวันนี้มีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AIที่ดีที่สุดคือปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI! แต่มันไม่ใช่แค่ปฏิทินธรรมดา มันคือผู้วางแผนแบบไดนามิกที่ทำงานอัตโนมัติให้กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อ บล็อกเวลาสำหรับงานสำคัญของคุณอย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ClickUp วิเคราะห์งานของคุณและแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุด และหากคุณล่าช้า ระบบจะ ปรับกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผนโดยไม่ต้องปรับเอง
นอกจากนี้ยังช่วยให้การประสานงานการประชุมง่ายขึ้น ClickUp ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประชุมส่วนตัวของคุณ แสดงความพร้อมของทีมและกรอกรายละเอียดการประชุมโดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Google Meet
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาขึ้นเองของแพลตฟอร์มนี้ชื่อว่าClickUp Brain ได้ยกระดับการทำงานไปอีกขั้นหนึ่ง ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้น เช่น การจัดลำดับความสำคัญ การจัดตารางเวลา การสรุปการอัปเดตโครงการ การดึงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ การสร้างรายงานประจำโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหา ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
ClickUp Meetings, อย่างไรก็ตาม, ช่วยให้คุณจัดตาราง, จัดระเบียบ, และจัดการประชุมได้โดยตรงภายใน ClickUp, ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนที่มักเกิดขึ้นจากการจัดการหลายแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการสื่อสาร.
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom ของ ClickUp คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมได้โดยตรงจาก ClickUp เริ่มการประชุม Zoom ทันทีจากแชทของ ClickUp หรือความคิดเห็นในภารกิจ และสร้างภารกิจใน ClickUp อัตโนมัติจากการประชุม Zoom นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการลิงก์การประชุม Zoom ภายในภารกิจของ ClickUp และรับการบันทึกการประชุมและบันทึกการประชุมได้โดยตรงใน ClickUp!
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้AI Notetaker ใน ClickUpเพื่อรับบันทึกการประชุม, บทถอดเสียง, และการบันทึกเสียงโดยตรงในกล่องจดหมายของคุณหลังจากการประชุมทุกครั้งที่คุณอนุญาตให้เข้าร่วม!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUpเพื่อมองเห็นปริมาณงานของทีมและกระจายงานได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย ปรับแต่งโดยเพิ่มฟิลด์เฉพาะสำหรับลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ของงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและป้องกันการทับซ้อนของหน้าที่ กำหนดการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้กำหนดเวลาส่งงานอยู่ในความสนใจของทีมเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpเพื่อทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยช่วยให้ผู้ใช้จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองหลายแบบใน ClickUp(รายการ, แผนงาน, กระดาน) เพื่อปรับปรุงการจัดตารางและการติดตามโครงการ
- สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์การใช้เวลาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วยClickUp Time Tracking
- สร้างฟิลด์กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลการกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น เวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด, เวลาประมาณการ, ทรัพยากรที่ได้รับมอบหมาย)
- ซิงโครไนซ์การอัปเดตทันทีเพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่มีความล่าช้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
สิ่งหนึ่งที่ ClickUp โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือความหลากหลายในการปรับใช้กับสถานการณ์ใด ๆ ได้แทบทุกแบบ และยังสามารถทำงานซ้ำ ๆ ที่น่าเบื่อเกือบทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมด (เช่น อีเมล ปฏิทิน ฯลฯ) ทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก
2. Reclaim.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและนิสัย)
Reclaim.ai มีศักยภาพที่จะเป็นระบบจัดการปฏิทินอัจฉริยะของคุณที่ผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้ฟรี หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ 'การปรับแต่งนิสัย'
คุณสามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างหรือตรวจสอบนิสัย, กำหนดว่านิสัยนั้นควรมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใด, และแม้กระทั่งตัดสินใจว่าผู้ช่วย AI ควรปกป้องเวลาที่บล็อกไว้มากเพียงใด
ตัวอย่างเช่น หากคุณให้ความสำคัญกับการเดินในช่วงพักกลางวัน คุณสามารถบอก Reclaim ให้เก็บช่วงเวลาดังกล่าวไว้ เว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reclaim.ai
- เพลิดเพลินกับการจัดตารางงานและการประชุมโดยอัตโนมัติตามความชอบและความพร้อมใช้งานของผู้ใช้
- ตั้งค่าเวลาทำงานของคุณ, เพิ่มนิสัยที่คุณต้องการให้ความสำคัญในระหว่างการอบรม
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Reclaim.ai
- ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจความต้องการและนิสัยการทำงานของผู้ใช้อย่างถ่องแท้
- บางครั้งอาจประเมินเวลาว่างสูงเกินไป ทำให้ตารางงานแน่นเกินไป
ราคาของ Reclaim.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Reclaim.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างตารางงานย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ
3. หมุนตามเข็มนาฬิกา (ดีที่สุดสำหรับการปรับปฏิทินเพื่อเพิ่มสมาธิสูงสุด)
ลองนึกภาพว่าคุณมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิ ลดความขัดแย้งจากการประชุม และปฏิทินที่สะท้อนลำดับความสำคัญของคุณอย่างแท้จริง นั่นคือสิ่งที่ Clockwise ทำได้
เป้าหมายหลักของ Clockwise นั้นเรียบง่าย: เพื่อมอบเวลาให้คุณมากขึ้นโดยการสร้างช่วงเวลาโฟกัสที่ยาวขึ้น แก้ไขความขัดแย้งในการประชุม และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณจัดการตารางเวลาของคุณ มันไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นเพื่อนคู่ปฏิทินที่มอบลิงก์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ ทำให้การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับกันไปมา ด้วยการเรียนรู้รูปแบบการทำงานและความชอบของคุณ Clockwise จะทำให้ปฏิทินของคุณสะท้อนถึงสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ ลดภาระทางความคิดจากการจัดตารางนัดหมายด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับกิจกรรมของทีม เพื่อส่งเสริมการประสานงานและความโปร่งใสที่ดีขึ้น
- กำหนดเวลาทำงาน ระยะเวลาการประชุม และวันที่ไม่มีการประชุมของคุณเอง ปรับแต่งปฏิทินให้เหมาะกับความต้องการของคุณและทีม
- ซิงค์ข้อมูลกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack และ Asana พร้อมแจ้งเตือนและอัปเดตเพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตารางงานของคุณ
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- การจัดตารางเวลาสำหรับช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญโดยอัตโนมัติอาจบางครั้งขัดขวางความพร้อมใช้งาน ทำให้แสดงว่าคุณไม่ว่างในขณะที่คุณอาจพร้อมสำหรับการประชุม
- ผู้ใช้ได้รายงานถึงกรณีที่การเชื่อมต่อระบบ (integrations) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Slack อาจเกิดการตัดการเชื่อมต่อหรือเกิดความขัดแย้งกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $6.75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $11.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ Clockwise และความสามารถในการจัดสรรเวลาให้กับการมีสมาธิ – ฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันเสียเวลาไปมากแค่ไหนในแต่ละวันกับเวลาที่กระจัดกระจาย!
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกสำหรับจัดการเวลาและปฏิทินแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา
4. Motion (เหมาะสำหรับผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องจัดการกับงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด)
คุณเสียเวลาไปมากแค่ไหนในแต่ละวันเพียงเพื่อพยายามหาว่าจะทำอะไรและเมื่อไหร่? Motion ผสานการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานเข้าไว้ในเครื่องมือเดียว เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อปฏิทินที่คุณใช้อยู่และตั้งค่าความชอบสำหรับชั่วโมงการทำงาน ลำดับความสำคัญของงาน และการพร้อมสำหรับการประชุม
จากนั้น ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI จะช่วยสอดแทรกงานที่ต้องทำของคุณเข้าไปในช่วงว่างระหว่างประชุม ปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิ และแม้กระทั่งปรับตารางงานใหม่โดยอัตโนมัติหากมีงานสำคัญใหม่เกิดขึ้น Motion จะสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นกับความแม่นยำ เพื่อให้วันของคุณรู้สึกจัดการได้แทนที่จะวุ่นวาย
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- ให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลา ช่วยให้ผู้ใช้จัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการปริมาณงานของตนได้ด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การป้อนงานและการจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
- รับการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณติดตามงานและการประชุมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างต่อเนื่อง
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- การตั้งค่า Motion ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลอย่างสมบูรณ์แบบนั้นอาจมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรับแต่ง
- ผู้ใช้อาจรู้สึกว่าแอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทาง
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- ทดลองใช้ฟรี
- บุคคล: $34/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางเวลาของฉันด้วยโครงการหรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายในการนำไปใช้กับทีมของคุณและให้ทุกคนเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม:แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Motion พร้อมปฏิทิน AI
5. Skedpal (ดีที่สุดสำหรับการปรับงานแบบเรียลไทม์)
เครื่องมือจัดการงานและเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Skedpal ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัว ช่วยคุณจัดระเบียบวันของคุณโดยการผสานงานที่ต้องทำกับปฏิทินของคุณ แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งซึ่งมีปัญหาในการบาลานซ์งาน, การประชุม, และเวลาส่วนตัว
ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI จะจัดระเบียบงานของคุณให้เป็น 'บล็อกอัจฉริยะ'—ช่วงเวลาที่ปรับตัวเองให้เข้ากับความเร็วในการทำงานและความพร้อมของคุณ แทนที่จะรู้สึกท่วมท้นกับงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะเห็นงานเหล่านั้นถูกจัดวางลงในตารางวันของคุณโดยตรงตามลำดับความสำคัญและเวลาที่คุณมี
คุณสมบัติเด่นของ Skedpal
- เปิดใช้งานการป้อนงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้กระบวนการเพิ่มและกำหนดเวลางานง่ายขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดได้รับการดำเนินการก่อน
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Calendar, Outlook และเครื่องมือจัดการงานเช่น Trello
ข้อจำกัดของ Skedpal
- การปรับแต่งหมวดหมู่และมุมมองของงานไม่ยืดหยุ่นเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์งานและจัดการตารางเวลาของคุณ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในบางสภาพแวดล้อม
- แม้ว่า Skedpal จะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ทีมขนาดใหญ่กว่าอาจพบว่าฟังก์ชันการทำงานของ Skedpal ไม่เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาแบบร่วมมือกัน
ราคาของ Skedpal
- ทดลองใช้ฟรี
- บุคคล: $14.99/ต่อเดือน
- ทีม: $9. 99/ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Skedpal
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: 4. 6/7 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
👀 คุณทราบหรือไม่? เทคโนโลยี AI สามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างมากถึงกว่า 15 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้
6. เทรเวอร์ (ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับงานตามลำดับความสำคัญ)
เมื่อลงทะเบียน Trevor จะเชื่อมต่อกับ Outlook และ Google Calendar ที่มีอยู่ของคุณ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการงานเช่น Todoist หรือ Asana ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI จะรับหน้าที่จัดการงานทั้งหมดของคุณและจัดระเบียบตามช่วงเวลาที่ว่าง
เทรเวอร์จัดระเบียบงานตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และกำหนดเวลา เครื่องมือจัดตารางอัจฉริยะจะปรับตามเมื่อมีการเพิ่มงานใหม่ ทำให้วันของคุณไม่รู้สึกหนักเกินไป และคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
คุณสมบัติเด่นของเทรเวอร์
- โอนย้ายงานอื่น ๆ ไปทำภายหลังเพื่อรองรับการประชุมในปัจจุบันหากการประชุมล่าช้าหรืองานใด ๆ ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการแสดงผลตารางเวลาหลายรูปแบบ (แบบย่อ, แบบปกติ, แบบละเอียด)
- เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา เพื่อให้คุณเริ่มใช้เครื่องมือนี้ได้ทันทีโดยไม่รู้สึกสับสนหรือยุ่งยาก
ข้อจำกัดของเทรเวอร์
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย ผู้ช่วยจัดตารางเวลา AI นี้อาจขาดฟังก์ชันขั้นสูงที่ผู้ใช้ที่ต้องการงานที่ครอบคลุมมากขึ้นต้องการ
- การจัดตารางงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและสม่ำเสมอจากผู้ใช้ ซึ่งอาจใช้เวลา
ราคาของเทรเวอร์
- แผนฟรี
- แผนโปร: 6 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของเทรเวอร์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. คลาร่า (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารผ่านอีเมลไปมา)
Clara Labs ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดตารางประชุม ติดตามงาน และรองรับเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละเขตเวลา นอกจากนี้ยังจัดการกับความซับซ้อนของการสื่อสารทางอีเมล เช่น การเสนอเวลา การยืนยันความพร้อม และการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
สิ่งที่ทำให้คลาร่าแตกต่างคือความสามารถในการผสมผสาน AI กับการกำกับดูแลของมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าทีมผู้ช่วยสดขนาดเล็กจะคอยตรวจสอบและแทรกแซงเมื่อจำเป็น เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของคลารา
- ใช้ประโยชน์จากชั่วโมงการทำงานที่สามารถกำหนดได้และเวลาสำรอง
- ผสานการทำงานกับปฏิทินของ Microsoft และ Google เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ได้รับประโยชน์จากประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์
ข้อจำกัดของคลารา
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งสำหรับความต้องการในการประชุมนั้นจำกัด
- ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ระบบไฮบริดระหว่างมนุษย์และ AI อาจมีการตอบสนองที่ช้าลงเป็นบางครั้ง
ราคาของคลาร่า
- ยังไม่ได้ประกาศรูปแบบการกำหนดราคาใหม่
คะแนนและรีวิวของคลาร่า
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. Sidekick AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดตารางและการประสานงานการประชุม)
ปฏิทินของคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการจัดตารางใหม่ ส่งอีเมล และพยายามหาเวลาที่เหมาะกับทุกคน Sidekick AI มอบวิธีที่ดีกว่าด้วยการรับหน้าที่จัดการตารางนัดหมายและประชุมโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
เมื่อเชื่อมต่อกับปฏิทิน Microsoft หรือ Google และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ของคุณแล้ว Sidekick AI จะวิเคราะห์ตารางเวลาประจำวันของคุณ ผู้ช่วยนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบไม่รบกวน โดยจะรับหน้าที่จัดการงานหนักในการนัดหมายประชุม แนะนำเวลาที่เหมาะสมตามเวลาว่างของคุณ และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกต่าง ๆ
แทนที่จะรอให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบจะคาดการณ์ความขัดแย้งและนำเสนอทางแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Sidekick AI
- จัดการอีเมลไปกลับเพื่อกำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนสำหรับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน (การโทรค้นหาข้อมูล, การสาธิต, การประชุมเริ่มต้น)
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ รวมถึงแอปจัดการงานและแพลตฟอร์มการสื่อสาร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Sidekick AI
- แม้ว่าจะสามารถทำงานอัตโนมัติได้หลายอย่าง แต่มีตัวเลือกในการปรับแต่งน้อยสำหรับความต้องการเฉพาะหรือประเภทของการประชุม
- Sidekick ใช้การสื่อสารทางอีเมลในการนัดหมายการประชุม ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้วิธีอื่น (เช่น แอปส่งข้อความโดยตรง)
ราคา Sidekick AI
- แผนฟรี
- แผนซูเปอร์ฮีโร่: 5 ดอลลาร์/เดือน
- Sidekick Business BETA: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Sidekick AI
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sidekick อย่างไรบ้าง?
Sidekick AI เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องนัดหมายกับลูกค้าทุกวัน... ความจริงที่ว่าฉันสามารถจองการประชุมได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่ส่งต่ออีเมลนั้นยอดเยี่ยมมาก — มันให้ความรู้สึกเหมือนมี "ผู้ช่วย" ของคุณเองที่คอยจัดการการประชุมทั้งหมดที่เต็มปฏิทินของคุณ!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:9 ใน 10 องค์กรยอมรับว่ามีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งเนื่องจาก AI
9. ครอนโนล็อก (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าภายนอก)
ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ของ Kronologic จะช่วยอัตโนมัติในการค้นหาช่วงเวลาที่ว่างตรงกันและส่งคำเชิญในปฏิทิน โดยคำนึงถึงความต้องการเช่นเวลาพักและระยะเวลาการประชุมที่ต้องการ
มันเหมาะสำหรับทีมที่มีการประสานงานกับลูกค้าภายนอกหรือเพื่อนร่วมงานเป็นประจำ Kronologic AI ช่วยลดความจำเป็นในการประสานงานด้วยตนเองโดยเสนอเวลาว่างที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและจัดการความแตกต่างของเขตเวลาโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามลำดับเวลา
- จัดการกระบวนการกำหนดตารางเวลาทั้งหมด รวมถึงการเสนอและยืนยันเวลาประชุมและการส่งคำเชิญในปฏิทิน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อไม่ให้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM
ข้อจำกัดทางลำดับเวลา
- Kronologic มุ่งเน้นเฉพาะการจัดตารางเวลาเท่านั้น และไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานหรือโครงการแบบบูรณาการ
- เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดตารางเวลาหลายตัว Kronologic พึ่งพาอีเมลในการสื่อสาร ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมที่ชอบใช้วิธีการอื่น (เช่น Slack)
การกำหนดราคาตามลำดับเวลา
- ทดลองใช้ฟรี
- บุคคล: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีมขนาดเล็ก: $112/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: 1,000 ดอลลาร์/ทีม ทีมละ 10 คนต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวตามลำดับเวลา
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Kronologic อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบวิธีที่ AI บน Kronologic จัดตารางการประชุมให้กับทีม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมาอย่างมากมาย ทีมงานที่ Kronologic ยังคงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทีมขายของเราชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้และชอบการได้ประชุมมากขึ้น
10. Scheduler.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
Scheduler AI เป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่สามารถจัดการผู้เข้าร่วมหลายคนได้ โดยรับประกันว่าทุกคนมีเวลาว่างตรงกันโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผู้ช่วย AI ยังให้คุณตั้งกฎและตั้งค่าการตั้งค่าสำหรับประเภทการประชุมของคุณได้ เช่น ระยะเวลาการประชุมขั้นต่ำและสูงสุด และเวลาทำงานที่ต้องการ
สำหรับผู้ที่มักต้องจัดการกับนัดหมายหลายรายการพร้อมกัน Scheduler AI เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้ปฏิทินของคุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scheduler.ai
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสนทนา AI แบบสองทาง
- จัดการการเลื่อนกำหนดเวลาเมื่อเกิดความขัดแย้ง โดยให้แน่ใจว่ามีการปรับเปลี่ยนการประชุมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์จากหลายปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Scheduler.ai
- ระบบจัดตารางเวลา AI ไม่มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการงานหรือโครงการ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตั้งค่ากฎเกณฑ์และความชอบส่วนบุคคล
Scheduler.ai ราคา
- เริ่มต้น: 500 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
Scheduler.ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางงานฟรีใน Excel & ClickUp
ทำให้การจัดการงานและการประชุมง่ายขึ้นด้วยผู้ช่วยจัดตารางเวลา AI ของ ClickUp
ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และสะดวกสบาย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการประสานงานประชุม ลดความขัดแย้งในการนัดหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยมือหลายอย่าง
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัด เช่น ความท้าทายในการบูรณาการ, เส้นโค้งการเรียนรู้, และราคา สามารถเป็นอุปสรรคได้เมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
แต่ ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการเวลา และการทำงานร่วมกัน เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการจัดลำดับความสำคัญที่ทรงพลัง ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมทำงานได้ตามกำหนดเวลาและลำดับความสำคัญ
ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่าง? ให้ ClickUp จัดการการจัดการงาน, การนัดหมาย, และการติดตามประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณได้